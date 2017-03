Ralli esimesel päeval oli kavas vaid üks publikukatse Mehhiko pealinnas Mexico Citys, mis läbiti kahel korral. Tänak sai esimesel läbimisel viienda ning teisel läbimisel teise koha ning jätkab üldarvestuses soomlase Juho Hännineni järel teisel kohal.

Tänased kaks esimest kiiruskatset on ära jäetud, sest eilsel linnakatsel osalenud autod ei jõua õigeks ajaks ralli keskusse Leoni. Seega algab tänane esimene kiiruskatse meie aja järgi alles kell 00.14.

Katsete ärajätmise põhjuseks on Mexico City ja Leoni vahelisel maanteel juhtunud liiklusõnnetus, mis seiskas liikluse mitmeks tunniks.

Delfi vahendab ralli sündmusi otseblogi abil.

Üldseis pärast teist kiiruskatset:

Mehhiko MM-ralli

Raul Ojassaar: Eesti ekipaaž jätkab aja kaotamist. Kolmandas splitis on vahe Tänaku ja Ogier' vahel 32,4 sekundit.

Raul Ojassaar: Tänak on ka avasplitis olnud seni üks aeglasemaid. Esimene vaheaeg on kõige kiirem seni Sordol.

Raul Ojassaar: Latvala aega teises splitis meile veel ei pakuta, aga Tänak kaotab seal Ogier'le juba 27 sekundit.

Raul Ojassaar: Esimesest vaheajapunktist 11,9 km peal on esikolmik läbi tulnud. Ogier seni kiireim, Tänak kaotab juba 7,1 ning Latvala koguni 11,8 sekundiga!

Raul Ojassaar: Sel katsel jõutakse ka kogu hooaja kõige kõrgemasse punkti, 2746 meetrile.

Raul Ojassaar: Rajale minnakse MM-sarja üldarvestuse järjestuses ehk Latvala-Ogier-Tänak-Sordo jne.

Raul Ojassaar: Tervitused taaskord! 54,9-kilomeetrisele mammutkatsele El Chocolate on start antud ning aeg meie blogi taas käima panna on meilgi.

Raul Ojassaar: Ametlik kinnitus - katsed 4-8 peetakse vastavalt esialgsele plaanile. https://twitter.com/OfficialWRC/status/840266884046024704

Raul Ojassaar: Meeldetuletuseks - ükski katse päriselt läbimata ei jää. Kaks ärajäänud kiiruskatset läbitakse nüüd kahe korra asemel ühe korra.

Meelis Naudi: Ilus vaade Mehhiko rallil. https://twitter.com/OttTanak/status/840245144188272641

maili, Rios: Masinad on WRC hooldusalas. https://twitter.com/JesseVillalpand/status/840233494420807680

Meelis Naudi: Tänase viie kiiruskatse algusajad: kell 00.14 (54,9km), 01.22 (19,7km), 02.34 (1,1km), 03.49 (2,3km) ja 03.54 (2,3km).

Meelis Naudi: Tänak hakkab ralli keskusse Leoni jõudma. https://twitter.com/OttTanak/status/840228869164716032

Meelis Naudi: Fännid on kurjad, et WRC taas ämbrisse astus oma linnakatsetega, kust hiljem ei jõuta ralli keskusse. https://twitter.com/pauljgibbons/status/840226433465274368

Meelis Naudi: Katsed jäävad ära liiklusõnnetuse tõttu, mis seiskas Mexico City ja Leoni vahelisel maanteel liikluse mitmeks tunniks. https://twitter.com/akikojmlfani/status/840218590431326208

Meelis Naudi: Mehhiko ralli tänased esimesed kaks kiiruskatset jäävad ära, sest eile Mexico City linnakatsel osalenud autod ei jõua õigeks ajaks ralli keskusse Leoni. https://twitter.com/rallylivenet/status/840218132807598080

Meelis Naudi: Tänak jäi ralli algusega rahule. https://twitter.com/OttTanak/status/840087759691816964

Meelis Naudi: Tänase seitsme kiiruskatse algusajad: kell 19.28 (54,9km), 20.36 (19,7km), 00.14 (54,9km), 01.22 (19,7km), 02.34 (1,1km), 03.49 (2,3km) ja 03.54 (2,3km).

Meelis Naudi: Mehhiko ralli tänane esimene kiiruskatse algab meie aja järgi kell 19.28, kui läbitakse 54,9 km pikkune El Chocolate katse.

Raul Ojassaar: Oleme tagasi juba reedel kella 19.30 paiku, kui alustatakse MM-sarja ühe raskeima kiiruskatse, pea 55-kilomeetrise El Chocolate läbimisega. Seniks kõike head!

Raul Ojassaar: Ka teine läbimine on nüüdseks lõppenud ning Tänakult Ogier' järel paremuselt teine aeg. Kokkuvõttes jätkab eestlane Juho Hännineni järel teisel kohal (+1,6).

Raul Ojassaar: Teine läbimine on samuti pihta hakanud, aga esiotsa autodeni on taas pisut aega.

Raul Ojassaar: Nüüd on finišisse jõudnud ka Latvala ning esimesele läbimisele saab joone alla tõmmata. Vesised olud segasid natuke kaardipakki, kuid vahed on mõistagi väikesed.

Raul Ojassaar: Tänak: "Täiesti märg ja päris hullumeelne. Loodan sel nädalal puhast sõitu, üritan alati võita."

Raul Ojassaar: Lõpuks on esimese läbimise ära teinud ka Tänak. Aeg libedal rajal 1.53,9, mis on enne Ogier' ja Latvala tulekut viies. Liidrile Hänninenile kaotust 2,8 sekundit.

Raul Ojassaar: Nüüd on WRC-masinad vaikselt tulema hakanud, aga alustatakse pööratud järjestuses, mis tähendab, et Tänakud, Ogier'd ja teised on järjekorras viimased.

Raul Ojassaar: Tippsõitjate tulek endiselt viibib. Korraldajad on ajakavas veelgi mingisuguseid veidraid muudatusi teinud.

Jaan: Edu Otile ja Martinile! Tänud Raulile!

Raul Ojassaar: Vihma on taas sadama hakanud ning olud ei ole sugugi lihtsad. Loodame, et kõik autod jõuavad kadudeta finišisse. Hetkel on kiireima aja (1.53,5) välja sõitnud Pontus Tidemand, aga nüüd lähevad starti tippsõitjad.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/CitroenRacing/status/839991001104175104

Raul Ojassaar: Nõnda - ametlik ajakava ütleb seda, et esimese grupi autod, kuhu kuulub ka Eesti ekipaaž, läbib katse esimest korda alates kella 3.05-st, teist korda alates kella 4.08-st. Teeme selle ajani väikese pausi.

Raul Ojassaar: Muide, rallile antakse tänavu start samalt väljakult, kus toimus viimase Bondi-filmi avastseen,

Raul Ojassaar: https://twitter.com/CitroenRacing/status/839988465307668480

Raul Ojassaar: Just anti teada, et avakatse algus on umbes veerand tunni jagu edasi lükatud.

Raul Ojassaar: Tere öötundi kõigile rallihuvilistele ja niisama hilistele inimestele! Ott Tänak ja Martin Järveoja on parasjagu Mexico City kesklinnas valmis järjekordset MM-rallit alustama ning valmis oleme meiegi!