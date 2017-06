OTSEBLOGI | Tänak alustab Sardiinia ralli kolmandat päeva kolmandalt kohalt, vahe liidriga alla kümne sekundi

Esimese täispika võistluspäeva alguses sai selgeks, et ralli soosib selgelt neid, kes said oma stardi hiljem - esimesena rajale asunud MM-sarja üldliider Sebastien Ogier oli esialgu üldarvestuses alles 11. kohal, Ott Tänak päeva avakatse järel kaheksas.

Ralli edenedes mõlemad mehed aga tõusid - seda peamiselt teiste sõitjate probleemide tõttu. Liidrikohalt sõitis teelt välja Kris Meeke, erinevad probleemid kimbutasid ka Dani Sordot, Craig Breeni ja Elfyn Evansit. Päeva viimasel katsel kaotas avarii tõttu üle 30 sekundi aega ka selle hetkeni esikolmikus püsinud üllatusmees Juho Hänninen.

Üheksa kiiruskatse järel on liider Hayden Paddon, kes edestab Thierry Neuville'i 8,2 ning Tänakut 9,5 sekundiga. Neljandal kohal on Tänakust vaid 0,3 sekundi kaugusel Jari-Matti Latvala.

Päeva keskel võitis kolm katset järjest sealjuures soomlane Esapekka Lappi, kes sai oma karjääri esimesed WRC kiiruskatse võidud kirja ilma teise käiguta!

JWRC klassis olid Miko Niinemäe ja Martin Valter sunnitud kuuendalt kohalt katkestama, kui seitsmendal katsel viis sõiduviga nende auto teelt välja vastu puud.

Ralli seis pärast reedest võistluspäeva:

Laupäeval on kavas kokku kuus kiiruskatset - kolme erinevat trassi läbitakse kõiki kahel korral.

Laupäevane kava:

SS10 - Coiluna - Loelle 1 (14,95 km) - kell 8.45

SS11 - Monti di Ala' 1 (28,52 km) - kell 9.41

SS12 - Monte Lerno 1 (28,11 km) - kell 10.20

SS13 - Coiluna - Loelle 2 (14,95 km) - kell 16.08

SS14 - Monti di Ala' 2 (28,52 km) - kell 17.04

SS15 - Monte Lerno 2 (28,11 km) - kell 17.43

Delfi ajakirjanik Jaan Martinson on Sardiinias kohapeal.

Sardiinia ralli

10. kiiruskatse algab kell 8.45.

Rallimehed ärkasid täna enne kukke ja koitu. https://twitter.com/OttTanak/status/873379663799779328

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-kolmandana-lopetanud-tanak-polnud-paevaga-rahul-ainus-positiivne-asi-on-paberil?id=78515207

Üldarvestus pärast reedest võistluspäeva: Paddon liider, Tänak tõusis napilt kolmandaks!

Päeva viimase katse tulemused: Sordo taas kiireim, Tänakult väga hea kolmas koht.

Lappi lõpetab päeva teise ajaga - 8,56,4. Kokkuvõttes on soomlane kaheksas.

Östbergi aeg on 9.03,0. See tähendab, et norralane langeb Tänakust tahapoole, viiendaks! Homse sõidujärjekorra mõttes meie jaoks väga hea uudis.

Kui Östbergiga midagi ei juhtu, langeb Hänninen nüüd kuuendaks, jäädes kolme sekundiga Ogieri ette.

Hänninen kaotab sel katsel üle 38 sekundi ning on suurest mängust väljas! Soomlane on välja sõitnud!

Hänninenil on probleemid!

Sordo jätkab võimsalt ning katsevõitu Tänakule ei loovuta - 8.53,2.

https://twitter.com/OttTanak/status/873224065724682240

Paddon kaotab Tänakule finišis 4,6 sekundit ning jääb esimeseks - edu Neuville'i ees 8,2 sekundit, Tänaku ees 9,5 sekundit.

Need 0,3 sekundit, millega Tänak Latvalat edestab, võivad homme saada ülioluliseks - kuna sõidujärjekord on hommikul pööratud paremusjärjestus, saab eestlane selle võrra parema stardikoha. Kes tahab teada, kui oluline on Sardiinias stardijärjekord, võib heita pilgu esimesena alustanud Ogieri tänastele aegadele!

Tänak: "See pärastlõuna on olnud väga keeruline. Olen autoga olnud raskustes."

Tänak lõpetab suurepärase ajaga - 8.56,8! See tõstab eestlase Latvalast 0,3 sekundiga mööda, aga Neuville'ist jääb ta kokkuvõttes 1,3 sekundiga maha.

Latvala finišeerib kümnendiku võrra kiiremini kui Ogier - 9.00,2.

Teises splitis edestab Tänak Latvalat 2,2 sekundiga.

Neuville kaotab finišis isegi Ogierile, kuid seda vaid poole sekundiga. Kas Tänak tõuseb päeva lõpuks Latvalast ja Neuville'ist mööda?

Tänak on esimeses splitis seni parim, edestades Latvalat kolme sekundiga.

Ogieri aeg päeva viimasel katsel on 9.00,3.

Üheksas kiiruskatse on samuti oma stardi saanud ning Ogier ka rajale läinud.

https://twitter.com/MSportLtd/status/873214048975847424

19.42 peaks olema tänase viimase kiiruskatse algusaeg.

Üldarvestuses läks asi kohe päris pinevaks. Paddon endiselt juhib, kuid 14,1 sekundi sees on ühtäkki koguni kuus sõitjat!

Kaheksanda katse tulemused. Sordo ülivõimas, Tänak sai küll neljanda koha, kuid jäi alla nii Latvalale kui Neuville'ile.

Esapekka Lappi katsevõitude seeria sai otsa - 11.52,6 annab talle siin kuuenda koha.

Östberg sõidab välja 11.53,2 ning langeb üldarvestuses viiendaks, vaid sekundiga Tänaku ette.

Sarnaselt Paddonile võttis Hänninen asja lihtsalt ettevaatusega. "Olin kõige keerulistemas sektsioonides pisut kartlik ning võtsin hoogu maha."

Hänninen kaotab finišis Sordole 20,8 sekundit ning jätkab küll üldarvestuses enne Östbergi tulekut teisena, edestades Neuville'i 0,9 sekundiga.

Üldarvestuse kolmas mees Östberg ei näi samuti erilise supertempoga tulevat. Paddoni sõnul üritaski ta rehve säästa ning sel katsel mitte kõike välja panna - ehk teevad sama ka Hänninen ja Östberg.

Kinnitus ka Miko Niinemäe katkestamise kohta: https://www.facebook.com/niinemaefanpage/posts/1384390621636916

Hänninen on teises splitis seni viimane, jäädes Sordost maha 11 ning Paddonist 2,2 sekundiga.

Sordo on ülivõimas! 11.38,5 on Latvala senisest juhtajast 8,2 sekundit kiirem!

https://twitter.com/OttTanak/status/873208368051236866

Kokkuvõttes teisel kohal olev Hänninen tuleb Paddoniga samas tempos. Tundub, et päeva lõpuks kisuvad vahed päris väikeseks.

Liider Paddon finišis küllaltki kesise ajaga - 11.55,9. Latvalale kaotust 9,2 sekundit, üldarvestuses jääb ta Neuville'i ette 8,8 sekundiga.

Vahepeal oma probleemid korda saanud Sordo näitab splittide põhjal kiireimat minekut.

Tänakust läks üldarvestuses mööda ka Latvala. Neuville'ile jääb meie mees alla 5,3 ning Latvalale 3,1 sekundiga.

Tänak on auto paremale esiosale natuke liiga teinud. "Midagi erilist ei juhtunud. Tegime pooleldi spinni."

Tänak kaotab katse lõpus pisut aega - lõppaeg 11.52,1 tähendab 5,4-sekundilist kaotust Latvalale ning ühtlasi ka seda, et Neuville läheb üldarvestuses eestlasest mööda.

Paddon jääb teises splitis Tänakust maha nelja, Latvalast 5,5 sekundiga.

Eelmise katse lõpus vedrustuse üle kurtnud ralli liider Paddon on esimeses splitis kaotanud üle viie sekundi!

Neuville - 11.46,8, Latvala on finišis sellest kümnendiku võrra kiirem.

Teises splitis on Latvala Tänakust mööda läinud, aga Neuville mõlemast tahapoole jäänud. Mehed on aga kolme sekundi sees.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist kaks sekundit aeglasem, Latvalast 0,6 sekundit kiirem ja Ogierist 1,7 sekundit kiirem.

Ogier on finišis - 11.52,9. "Kohutav. Pidamist pole. Lähen!"

Samal ajal on halvad uudised eelmiselt kiiruskatselt - Miko Niinemäe ei ole siiamaani finišisse jõudnud.

Ogier on nüüd ralli kaheksandale kiiruskatsele startinud. Hoiame meeste aegadel silma peal.

JWRC sarjas võistlev Miko Niinemäe sai kuuendal katsel kirja kuuenda aja ning jätkab samuti endiselt kuuendana.

Värske info: Ogier peaks Tula katse teisele läbimisele startima kell 18.37.

https://twitter.com/MSportLtd/status/873190367142850561

Nüüd ootab WRC-mehi väike hingetõmme - järgmise katsega tehakse algust umbkaudu 40 minuti pärast.

Tänak andis sel kiiruskatsel mõne sekundi ära, sest ühe lisarehvi kaal loeb mõndagi. Ent ehk on asjad kahel järgmisel katsel taas korras. Hommikulgi oli ta neil katsetel kiire.

Üldseis pärast seitsmendat katset. Tänak jagab Neuville'iga neljandat kohta, kuid esikolmik on vaid paari sekundi kaugusel. Paddoni ja Hännineni vahe on samuti küllaltki väike.

Seitsmenda katse tulemused. Lappi käsitlematu, Tänak kaotas pisut Neuville'ile aega.

Lappi saabki veel ühe katsevõidu! 13.04,9 näitab, et tegu on praegu kõige kiirema sõitjaga rajal!

Östberg finišis - 13.13,8. Üldarvestuses jääb ta siiski 2,1 sekundiga Tänaku ja Neuville'i ette.

Viimase WRC sõitjana ootame veel finišisse Esapekka Lappit, kes võib splittide põhjal rünnata taas katsevõitu.

Östberg kaotab Tänakule teises vaheajapunktis 2,2 sekundit. Veel paar sekundit kaotust juurde ning eestlane tõusekski esikolmikusse.

Hänninen lõpetab kolmandana - 13.07,8 hoiab soomlast endiselt suures-suures mängus. 4,5 sekundit on kokkuvõttes tema vahe Paddoniga.

Paddon kurtis kusjuures ralliraadiole, et kardab, et tema auto vasakpoolse esiratta vedrustus on katki läinud.

https://twitter.com/OttTanak/status/873184615137247232

Liider Paddon saab kirja 13.08,9 ning suurendab edu Tänaku (ja Neuville'i) ees kokkuvõttes 17,9 sekundini.

Tänak: "Olime vist lihtsalt natuke aeglased. Sõita ei ole lihtne."

Tänak finišis - aeg 13.11,6. Kaotust Latvalale ja Neuville'ile 5,4 sekundit, mis tähendab, et Tänak ja Neuville on üldarvestuses nüüd täpselt võrdsed.

Tänak jääb teises splitis Neuville'ile pisut alla - kaotust 3,5 sekundit.

Latvala sõidab välja Neuville'iga täpselt sama aja.

Neuville lõpetab seitsmenda katse küll Ogierist 7,5 sekundit kiiremini, kuid belglane jõuab finišisse ühe purunenud rehviga. See tuleb ära vahetada.

Üldseis pärast kuuendat kiiruskatset. Teisel kohal on tegelikult Hänninen (+5,6).

Kuuenda katse tulemused: Lappile järjekordne võit, Tänak taas kolmas. Kuuendal kohal on tegelikult ka Hänninen (10.02,00), kuid tema aega millegipärast WRC koduleht ei näita.

Esapekka Lappi võidab teise katse järjest! Ainus mees alla kümne minuti, 9.59,5.

Ogier lõpetab seitsmenda katse - 13.13,7, aga autol on justkui midagi viga.

Hännineni aeg on 10.02,00. Kokkuvõttes on ta seega 5,6-sekundilise kaotusega Paddonile teisel kohal. Tänak jätkab neljandana.

Östberg finišis - kaotus Paddonile 6,5, Tänakule 6,0 sekundit. Norralane tuleb seega Tänakule pisut selg ees vastu, kuid jääb kokkuvõttes hetkel siiski 4,3 sekundiga eestlase ette.

Millegipärast ei pakuta meile veel Hännineni lõpuaega, kes tegelikult juba finišist läbi on tulnud.

Vahepeal on juba käima läinud ka järgmine katse.

Hänninen tuleb esimese vaheajapunkti järgi otsustades endiselt hea hooga. Splitis number üks saab ta kirja Paddoniga sama aja.

Ralli liider Paddon jätkab võimsalt - 10.00,7 edestab Tänakut täpselt poole sekundiga.

Sordo kaotab jätkuvalt aega juurde. Esimeses splitis kaotab ta Tänakule üle 40 sekundi.

Tänak finišis liidriks - Neuville'i edestab eestlane 0,5 sekundiga. Aeg 10.01,2.

Latvala finišeerib Neuville'iga sisuliselt sama ajaga - soomlane jääb alla 0,1 sekundiga.

Tänak tuleb teisest splitist kiireimana läbi, edu Ogieri ees 1,9 sekundit.

Neuville on finišis hoolimata avaspliti suurest kaotusest Ogierist kiirem - 10.01,7 edestab prantslast 1,6 sekundiga.

Tänak on esimeses splitis seni kiireim, edestas Ogieri 0,2 sekundiga.

Ogieril märk maas - 10.03,3. Esimesel läbimisel sai ta kirja 10.26,1 - areng on tohutu!

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile koguni üheksa sekundit. Ohumärk!

Raimo: "Onu" - Hetkel on 6.katse lõpus 33 kraadi sooja. Selleks et mehed päris ära ei sulaks, siis ongi plaanitud katsed enne lõunat ja peale lõunat, kui temperatuurid nii kõrged ehk ei ole.

Esimeses splitis on Ogier oma hommikusest tempost koguni kaheksa sekundit kiirem. Varsti näeme, millise tempoga teised sõitjad tulevad.

Onu: Kesk-Euroopa ralli kohta on need kiiruskatsete ajad suht imelikud, miks nii vara hommikul alustatakse ja juba pärastlõunal lõpetatakse? Portugalis samas söideti hilisõhtuni põhimõtteliselt.

Sarnaselt hommikusele tiirule on ka praegu mõneminutiline nihe sees - Ogier läks rajale kümme minutit plaanitust hiljem.

https://www.facebook.com/niinemaefanpage/photos/a.147407658668558.37137.131980256877965/1384162171659761/?type=3

Tervitused taas! Päeva teine pool on peatselt algamas - sõitjaid ootavad täpselt needsamad neli katset, mis läbiti ka hommikul.

Vahepeal on lõppenud päeva esimene pool ka JWRC sõitjate jaoks. Miko Niinemäe jätkab üheksa sõitja konkurentsis kuuendal kohal, kaotust liidrile 42,5 sekundit.

Meelis Meerits: Jaan Kanter, tõestus sulle, et ikka oli küll :D https://www.youtube.com/watch?v=2yt1wSPsi7s

jaan kanter: Ants ilalõug ! Palju Loeb kraavis oli. Tuleb mõni meelde ka või?

Nagu näha on targa taktika tagajärjel Tänaku auto rehvil kummi alles küll ja veel. Foto: Jaan Martinson

Ott Tänak pärast poolt päeva keha vedelikuga täitmas. Foto: Jaan Martinson

Ott Tänaku värsked kommentaarid: http://www.delfi.ee/a/78508845

Ants: Noh, ilalõuad, miks nüüd keegi Meeke´i kallal ei ilgu, et Kraavi-Kris vms? Mees on sel hooajal korduvalt ikka korraldada osanud... Samas tuleb aru anda endale, et see on tehnikasport, kus juhtub kõigil ja kui juhtub, siis tavaliselt korralikult. Edu Otile-Martinile (aga ka JWRC poistele)!

Meeke'i avarii: https://twitter.com/planetemarcus/status/873102638518124544

Nüüd ootab sõitjaid ees hooldusala ja väike puhkepaus - samu kiiruskatseid hakatakse teist korda läbi sõitma Eesti aja järgi poole viie paiku.

JWRC klassis on lõppenud neljas kiiruskatse. Miko Niinemäe kaotas seal pisut aega ning jätkab kokkuvõttes neljandal kohal, jäädes liidrist maha 22,9 sekundiga.

Raimo: Lappi on tulevikumees, kohaneb kiirelt, samas rahulik ja mis peamine, kena kiirus olemas!

Ausalt ka, kustkohast see Lappi katsevõit nüüd tuli? Selle ralli suurim üllatus kohe kindlasti!

Ralli esimese pika päeva esimene pool on ootamatult probleemiderohke - Evans ja Breen on katkestanud, Meeke'i ja Sordo lootused luhtunud. Loodetavasti ei lähe asi hullemaks.

Ei saa Östberg katsevõitu kirja - Esapekka Lappi sõidab eikuskilt välja 3,3 sekundit kiirema aja! Kuidas see võimalik on? Soomlane kaotas eelmisel kahel katsel kõvasti aega, sest tal ei olnud teist käiku!

Üldseis pärast viiendat kiiruskatset. Paddon, Hänninen ja Östberg viie sekundi sees, Tänak neljandal kohal.

Viienda katse tulemused: Östberg esimene, Tänak hea sõiduga kolmas.

Ei tõuse - aga katsevõidu saab ta kirja küll. 9.09,6 tõstab ta kokkuvõttes kolmandaks, kaotus Paddonile 4,4 sekundit.

Östberg on teises vaheajapunktis kõige kiirema ajaga. Kas norralane tõuseb liidriks?

Kui nüüd Östbergiga midagi ei juhtu, lõpetab Tänak päeva esimese poole kokkuvõttes neljandana.

Hänninenilt 9.11,0. Soomlane on tänast päeva alustanud imeliselt ning jätkab üldarvestuses teisena, jäädes Paddonist maha vaid 4,3 sekundiga.

Meeke liigub taas, aga mitte väga kiiresti. Suurest mängust on ta igatahes väljas, sest on kaotanud juba üle nelja minuti.

Paddoni finiš lööb Tänaku katse liidri kohal - 9.10,0 on eestlasest 0,7 sekundit kiirem. Uusmeremaalane tõuseb kõigi eelduste kohaselt nüüd ka ralli liidriks.

Nüüd näib, et põhjaiirlane on taas seisma jäänud.

Olukord on päris huvitav - Hänninen püüab Meeke'i kohe kinni. Autode vahe on ehk mõnisada meetrit.

Meeke on taas liikumises!

Ralli liider Kris Meeke on katsel seisma jäänud!

Paddoni teine vaheaeg näitab, et mees liigub Tänakuga samas tempos - seal edestab ta eestlast 0,3 sekundiga.

https://twitter.com/OttTanak/status/873098814814429184

Vahepealsete katkestamiste tõttu läheb nüüd Paddoni tulekuni natuke aega.

Hispaanlase Hyundai mootoriga on midagi juhtunud! "Ma ei tea, mis juhtus. Katse keskel tekkis mootoriga probleem ning sellest ajast saati ei olnud meil piisavalt jõudu."

10,14,5 on Sordo aeg - see on Tänakust üle minuti aeglasem!

Oi-oi - tundub, et Sordo on kaotanud väga palju aega!

Üldkokkuvõttes enne seda katset Tänaku ees olnud Sordo näib olevat samal ajal aega kaotanud.

Tänak: "Arvasin, et pidamine on hea, aga kruus on väga lahtine ja rada on libe. Proovisin hästi sõita, tegime hea päeva esimese poole."

mutt: Tänak esimestel sektoritel jälle vöidab. Loodetavasti peab löpuni ikka vastu seekord...

Ott Tänakult praegu liidriaeg - 9.10,7 edestab Neuville'i täpselt sekundiga.

Latvala sõidab välja Neuville'ist vaid pool sekundit aeglasema aja. Üldarvestuses on ta belglasest 2,2 sekundit tagapool.

Tänak on esimeses vaheajapunktis MM-sarja esikolmikust kiirem.

"Lootsin vähem aega kaotada, aga mul ei ole midagi sinna parata olnud. Esimesel katsel ei sõitnud me ehk päris piiri peal, kuid ülejäänud katsetel oleme maksimaalselt pingutanud," tunnistab Ogier.

Neuville on finišis tunduvalt kiiremini kui Ogier - ajaks märgitakse belglasele 9.11,7, millega edestab ta maailmameistrit 8,6 sekundiga. Ogier on päeva algusega päris suurde auku langenud.

Ogier lõpetab päeva esimese poole - aeg 9.20,3.

Ogier alustas just viiendat kiiruskatset, nii et pöörame oma pilgud ka tasapisi juba sinnapoole.

Miko Niinemäe on samal ajal kolmanda kiiruskatse järel tõusnud JWRC sarjas kolmandale kohale. Liidrist jääb ta maha 10,6 sekundiga.

Evansi sõidud on tänaseks sõidetud: https://twitter.com/MSportLtd/status/873090426953015296

Üsna pea peaks alguse saama ka tänase hommikuse osa viimane katse, 14 kilomeetri pikkune Tergu-Osilo 1.

Üldseis pärast neljandat kiiruskatset: Meeke tõusis liidriks, Tänak Breeni ja Evansi katkestamiste tõttu kuuendaks.

Neljanda katse tulemused: Sordo kiireim, Tänak kenasti kolmas.

Östberg saab kirja 11.59,5 ning pigistab end üldkokkuvõttes samuti Tänakust ette. Ühtlasi saab nüüd suure mängu kokku võtta, sest keegi ülejäänutest enam suurde mängu ei sekku.

Viimane WRC sõitja, Esapekka Lappi, on samuti mängust väljas - avasplitis kaotab ta juba üle 40 sekundi.

Hänninen kaotab aga viimasel lõigul sarnaselt Tänakule aega ning kukub üldkokkuvõttes kolmandaks - 12.03,1.

Meeke lõpetab - 11.58,8 tähendab seda, et aeg ei ole küll kõige parem, kuid üldarvestuses jääb ta endiselt Paddonist ettepoole. Hänninen on tulnud Meeke'ist pisut kiiremini, nii et soomlane võib endiselt liidriks jääda.

Paddon on finišis - aeg ei ole nii hea kui võinuks eeldada. 11.55,4 jääb alla ka Tänakule, aga virtuaalses tabelis läheb uusmeremaalane ralli liidriks.

Evans on seega teelt väljas ja kinni jäänud, kuid mehed üritavad autot tagasi rajale saada ja kahjusid hinnata.

https://twitter.com/DMACK_Tyres/status/873083046181781505

Sordo on samal ajal finišis seni parima ajaga - 11.51,2 edestab Neuville'i täpselt kahe ning Tänakut 3,3 sekundiga.

Elfyn Evans on katsel seisma jäänud!

"Oli hea katse. Ilm läheb järjest kuumemaks ja rehvid muutuvad pehmemaks." Eestlane ei osanud öelda, kus ta võis viimasel rajalõigul aega kaotada.

Tänak on splittides küll Neuville'ist kiirem, kuid jääb belglasele finišis 1,3 sekundiga alla.

Neuville edestab finišis Ogieri 4,7 sekundiga, Latvala on aga auto vasakut külge pisut lõhkunud, teeb nigela sõidu ning jääb prantslasele alla 3,1 sekundiga.

Tänak on ka teises splitis kiireim, edu Ogieri ees 6,2 ja Neuville'i ees 3,3 sekundit.

Tänak näitab esimeses vaheajapunktis Ogierist neli sekundit kiiremat aega ning edestab ka Neuville'i ja Latvalat.

Ogier paneb esimese märgi maha - 11.57,9.

Ralliraadiost kinnitatakse, et Craig Breeni sõidud on tänaseks sõidetud.

Neljas kiiruskatse on samal ajal stardi saanud ning Ogier on rajale asunud.

Sardiinias, Algheros on taevas selge, päikese käes 30 soojakraadi kanti. Meri on sile, õhk seisab. Sestap starditi täna ka kolmeminutiliste vahedega, et tolm jõuaks teelt kaduda. Aga väidetavalt mägede vahel väga ei kao.

JWRC-klassis võistlev Miko Niinemäe alustas teist päeva küllaltki kenasti - teisel katsel sai ta koos kaardilugeja Martin Valteriga kirja teise aja ning jätkab kokkuvõttes neljandana, jäädes liidrist maha 2,6 sekundiga.

Täna esimesena läinud on selgelt teepuhastusbrigaad, vaid kolmandana startinud Latvala suudab pisut kiiremini sõita. Ogier näiteks ütles eilsel pressikonverentsil, et tahab täna välja sõita hea stardipositsiooni kaheks järgmiseks päevaks, kuid esialgu tundub see keeruline. Õnneks on päev pikk.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/873073870210650113

Järgmine katse ootab meid ees umbkaudu poole tunni pärast.

Hänninen on ka üldarvestuses üllatusliider, Tänak jätkab kaheksandana. Meeldetuletus: Craig Breen on väidetavalt selle katse järel katkestanud.

Kolmanda katse tulemused: Hänninen kiireim, Tänak kaheksas.

Östbergilt samuti nobe tulemine - 13.30,4 on katse kolmas aeg.

Teade Craig Breeni olukorrast - väidetavalt on iirlane kolmanda ja neljanda katse vahel katkestanud!

Näide sellest, kui suur eelis on tagantpoolt tulijatel - Hänninen edestas teisel kiiruskatsel Ott Tänakut lausa 15,5 sekundiga.

Tagantpoolt tulevad mehed näitavad fantastilist minekut. Juho Hänninen, of all people!

Hänninen ülivõimsalt liidriks nii selle katse lõikes kui ka üldarvestuses: 13.25,8!

Meeke on veel kiirem - 13.29,0. Juho Hänninen tuleb aga vaheaegade põhjal veelgi võimsamalt!

"Tunnen ennast nagu vanasti. Mul on tõesti mõnus sõita!" Paddon tunneb ennast rajal väga mugavalt.

Paddonilt võimas aeg - 13.32,7 ja kindlalt liidriks!

Craig Breeni auto haiseb aga õli järele ning midagi on valesti. Aeg oli küll okei, kuid midagi kuskilt lekib ja suitseb.

Breeni 13,38,9 on küll Latvalast pisut aeglasem, kuid piisav, et ta praegu üldarvestuses esimeseks tõsta. Paddon peaks aga veelgi võimsamalt tulema.

Sordo on kolmandal katsel Tänakust 0,5 sekundit kiirem, Evans tuleb veel 0,2 sekundit paremini. Vahed on päris väikesed.

Üldseis pärast teist katset - Tänak seitsmes, kaotus Meeke'ile 6,8 sekundit.

Teise kiiruskatse tulemused. Meeke esimene, Tänak kaheksas:

Tänaku auto esiosa on üleni rohelist jama täis. "Rajal oli üks halb hüpe, kus natuke eksisime. Paar korda ei olnud ma tolmu sees eriti kindel. Olud olid rasked," sõnas eestlane.

Tänak on kolmanda katse finišis, aeg 13.41,3. Viimasel lõigul kaotas eestlane Latvalale viis sekundit, aga Ogieri ja Neuville'i meie mees edestab.

Latvala on kolmanda katse finišis võimsa ajaga - 13.36,1 edestab nii Neuville'i kui Ogieri kümne sekundiga.

Tänaku teine vaheaeg on Latvalast 0,3 sekundit aeglasem, kuid Sordo näib olevat pisut aega kaotanud - esimeses vaheajapunktis kaotab ta eestlasele 4,3 sekundiga.

Kolmandal kiiruskatsel on vaheaegadega probleeme, kuid teame seda, et Tänak on esimeses splitis Ogierist 4,8 sekundit kiirem.

Hänninen tuleb samuti vinge ajaga - 10.14,6. Tänane esimene katse pöörab paremusjärjestuse päris pea peale, aga sellest ei tasu liiga põhjapanevaid järeldusi teha, kuna tundub, et hiljem alustanutel on esimeste ees korralik eelis.

13.46,3 on Ogieri esimene aeg kolmandal kiiruskatsel.

Kris Meeke lükkab Paddoni liidrikohalt - 10,14,1 edestab Hyundai meest 0,8 sekundiga.

Uusmeremaalane edestas Tänakut täpselt seitsme sekundiga. Tundub, et tagantpoolt tulijatel on vähemalt sel katsel esimeste ees eelis.

Paddonilt ülivõimas liidriaeg - 10,14,9! Breeni edestab ta koguni 4,4 sekundiga.

Paddon on viimases vaheajapunktis iirlasest aga veel 2,6 sekundit kiirem. Kes võtab katsevõidu?

Craig Breen läheb liidriks - võimas viimane lõik tõstab ta 10,19,3-ga liidriks. Edu Sordo ees 2,2 sekundit.

Vahepeal on käima läinud ka kolmas kiiruskatse. Ogier ja Neuville on juba rajal.

Splittide põhjal tulevad ka Breen ja Paddon päris hea tempoga ning võivad Sordo katsevõitu ohustada.

Evans läheb neljandaks - 10.24,3.

Sordo kaotab viimasel lõigul pisut aega, kuid lõpetab siiski seni kiireimana, edestades Tänakut 0,4 sekundiga.

Eufooria rahustamiseks tuleb aga märkida, et Sordo tuleb endiselt veelgi kiiremini :)

Tänak finišis seni esimese ajaga - 10.21,9. Edu Neuville'i ees 0,3 sekundit ja hetkel 0,1 sekundiga ralli üldliidriks!

Latvala lõpuaeg on Neuville'i ja Ogieri vahel - 10,24,6.

Tänaku teine vaheaeg on Neuville'ist 0,1 sekundit kiirem.

Sordo tuleb esimesest splitist läbi Tänakust veel 1,9 sekundit nobedamini.

Neuville finišis - 10.22,3 edestab Ogieri 3,8 sekundiga. Kuuldavasti läheb rada üha tolmusemaks.

Neuville tuleb maailmameistrist kiiremini - teises splitis on belglase edu juba viis sekundit. Tänak on esimeses vaheajapunktis aga kõige kiirem, edestades Ogieri 4,4, Neuville'i 3,0 ja Latvalat 2,5 sekundiga!

Ogier finišeerib: 10.26,1.

Ott Tänak ja Martin Järveoja on samuti rajal!

Nüüd on Ogier rajale asunud!

Tere hommikust, Eestimaa! Sardiinia ralli teise võistluspäeva esimene katse pisut hilineb - Ogier pidi rajale minema kell 8.18, kuid pole seda siiani teinud.

Sellega tänaseks ülekande lõpetame. Homme kavas kaheksa katset, esimene kell 8.18.

Üldseis pärast 1. katset:

Tänaku kommentaar ralliraadiole: "Mitte väga paha. Üritasin natuke suruda. Kojamehed jäid pärast lompi kinni - meil oli õnne! Väga ilus atmosfäär. Kas ma pingutan võidu nimel? Alati!"

Neuville lööb Tänaku aja siiski 0,2 sekundiga üle. Ott alustab seega teise kohaga.

Ogier ja Neuville võivad veel Tänaku katsevõitu ohustada.

Tänak finišis seni kiireima ajaga! 2.02,0.

Latvala kaotab eestlasele 1,6 sekundit ja platseerub alles üheksandaks.

Breen ja Paddon just lõpetasid. Evans ja Sordo on rajal. Peale seda Tänak ja Latvala.

Mads Östberg sõidab uueks põhjaks 2.02,8.

Tänak läheb rajale koos Jari-Matti Latvalaga. Enne seda kolm starti veel.

Esimene WRC auto on katse lõpetanud - Esapekka Lappi ajaga 2.03,8.

Esimesed masinad on lõpetanud. WRC autode stardini on veel jupp maad minna.