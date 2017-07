OTSEBLOGI | Soome MM-rallil vahetus liider, hommikul sõiduvea teinud Tänak lähenes tublisti punktikohale

Tänak sõitis pikaks 21-kilomeetrise katse esimese kurvi ning lõhkus kiviga rehvi. Esimeses vaheajapunktis oli kaotus juba 27,8 ja teises 55,4 sekundit, finišis minut ja 34,7 sekundit.

Draamat jagus neljandale katsele veelgi: MM-sarja liidril Sebastien Ogieril (M-Sport) tuli hüppel maandudes ratas alt ning seisma jäi ka Hayden Paddon (Hyundai).

Viiendal katsel näitas Tänak taas head kiirust, kaotades katse võitjale Lappile vaid 0,9 sekundit. Kirja läks katse kuues aeg. Kuuendal katsel oli saarlane ise võidule lähedal, kuid pidi tunnistama taas Lappi 1,8-sekundilist paremust, jäädes ise teiseks.

Tihe võitlus käib poodiumikohtadele ja eriti esikohale. Kümnenda katsega tõusis esmakordselt ralli liidriks Esapekka Lappi (Toyota), kes edestab napilt oma tiimikaaslast Latvalat.

Üldarvestuses on Tänak 11. kohal, heideldes viimaste punktikohtade nimel. 10. katsega vähendas Tänak Dani Sordoga (Hyundai) 33-sekundilise vahe 10-sekundiliseks.

Üldseis pärast 11. katset:



Soome ralli ajakava:

Reede:

SS2 Halinen 1 (7,65 km) - kell 7.12

SS3 Urria 1 (12,75 km) - kell 7.45

SS4 Jukojärvi 1 (21,31 km) - kell 8.48

SS5 Halinen 2 (7,65 km) - kell 10.06

SS6 Urria 2 (12,75 km) - kell 10.39

SS7 Jukojärvi 2 (21,31 km) - kell 11.42

SS8 Äänekoski-Valtra 1 (7,39 km) - kell 15.00

SS9 Laukaa 1 (11,76 km) - kell 16.13

SS10 Lankamaa (21,68 km) - kell 17.11

SS11 Äänekoski-Valtra 2 (7,39 km) - kell 18.09

SS12 Laukaa 2 (11,76 km) - kell 19.22

SS13 Harju 2 (2,31 km) - kell 20.30

Laupäev:

SS14 Pihlajakoski 1 (14,90 km) - kell 8.58

SS15 Päijälä 1 (22,68 km) - kell 10.06

SS16 Ouninpohja 1 (24,38 km) - kell 10.49

SS17 Saalahti 1 (4,21 km) - kell 12.02

SS18 Saalahti 2 (4,21 km) - kell 14.55

SS19 Ouninpohja 2 (24,38 km) - kell 16.08

SS20 Pihlajakoski 2 (14,90 km) - kell 17.16

SS21 Päijälä 2 (22,68 km) - kell 18.24

Pühapäev:

SS22 Lempää 1 (6,80 km) - kell 9.25

SS23 Oittila 1 (10,12 km) - kell 10.08

SS24 Lempää 2 (6,80 km) - kell 11.47

SS25 Oittila 2 (10,12 km( - kell 13.18 (power stage)

Delfi kajastab Soome rallit otseblogi vahendusel. Sündmuste keskmes on Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv.

Soome MM-ralli

Raulil endiselt kõik hästi: "Kõik läheb väga hästi. Esimene Soome ralli. Tunne on super. Naudin väga." Kuigi hoiab WRC2 sarjas kindlalt kümnendat ehk viimast kohta.

Üldseis pärast 11. katset. Tänaku ja Sordo vahe vaid 5,2 sekundit.

Suninen on samuti hoos! Läheb teiseks Lappi ja Tänaku vahele. Saame nüüd ka 11. katse ajad kokku lüüa:

Lappi suurendab seega Latvalaga vahet 3,2 sekundi võrra, juhtides rallit 3,5 sekundiga!

Lappi jätab Tänaku siiski katsevõiduta. Soomlane on 0,7 sekundit kiirem.

Splitis on Lappi Tänakust 0,6 sekundit kiirem.

Hänninen samuti Tänakut ei ohusta. Läheb 1,8 sekundiga eestlase taha kolmandaks.

Breen läheb teiseks Tänaku ja Evansi vahele.

Evans läheb katse aegades Tänaku ja Latvala vahele teiseks. Kas siit tuleb meile esimene katsevõit? Ärme sõnu ära, Lappi on veel ju tulemata.

Sordost siiski veel mööda ei saa. Hispaanlane kaotab finišis Tänakule 4,8 sekundit.

Tänak läheb katse liidriks. Latvalat edestab 2,5 ja Neuville'i 2,7 sekundiga.

Tänakult taas kiireim vaheaeg (-1,4 Latvalalt, -2,3 Neuville'ilt). Näis, mis sellest katse lõpuks saab!

Neuville ja Latvala on rajal. Peagi ka Tänak.

Raul Jeets ütles pärast 10. katset, et kuigi aeg on kõige kehvem, siis tunne on super. "Naudin väga tehnilisi katseid. Sõidaks seda veel, kui saaks!"

Järgmine katse kell 18.09.

Tänak kahetseb pisut auto seadistuse valikut, sest tee on palju kuivem kui varem. https://twitter.com/OttTanak/status/890943748779249664

10. katse ajad:

Hänninen möödus üldarvestuses Östbergist ja Breenist ning soomlastel on nüüd juba nelikjuhtimine!

Lappi on uus ralli liider! Edestab katse finišis Latvalat 1,4 sekundiga ning läheb kokkuvõttes tiimikaaslase ette 0,3 sekundiga!

Meeke kaotab samuti palju aega, Latvalast aeglasem 17,8 sekundit. Polnud nõus raadiole kommentaare jagama.

Juho Hänninenil on auto esiosa kõva põntsu saanud. Vedrustus puru. Pole kindel, kas ta selle enne järgmist katset korda saab.

Teises splitis on Lappi Latvalast 1,8 sekundit kiirem. Meeste vahe enne katset oli 1,1 sekundit.

Esapekka Lappi on esimeses splitis 4,1 sekundit kiirem kui Latvala! Kas uus liider? Varsti saame teada.

Sordol vist ei juhtunudki midagi. Rääkis raadiole, et ei tunne end lihtsalt mugavalt ega naudi rallit.

Sordo on finišis 26-sekundilise kaotusega Latvalale. Tänak jääb kokkuvõttes Sordost maha vaid 10 sekundit! Neuville'ilt sai Tänak tagasi 8,3 sekundit. See vahe on nüüd 55,8 sekundit.

Tänak finišis hetkel teise ajaga, kaotades Latvalale 2,8 sekundit. Sordol on midagi juhtunud - teises splitis kaotab Latvalale juba 18,5 sekundit.

Teine split: Latvala parim, Tänak teine (+2,6), Neuville kolmas (+9,1). Siit saab ka mõned sekundid Neuville'ga võrreldes tagasi.

Sordo kaotab esimeses splitis Tänakule 6,3 sekundit. Katse finišis on vahe eeldatavasti veelgi suurem. Aga kas sellest piisab, et juba täna hispaanlane kinni püüda? Ilmselt mitte.

Tänak sõidab esimeses splitis välja kiireima vaheaja! Latvala jääb 0,3 ja Neuville 3 sekundi kaugusele.

10. katse on alanud! Tänaku stardini veel kolm ja pool minutit.

Järgmine, kell 17.11 startiv katse on päeva pikim - 21,68 km. Kahjuks läbitakse seda vaid korra. Järgmine on taas 7,39 ja 12. katse 11,76 km pikk. Päev lõpeb taas Harju publikukatsega.

Üldseis pärast 9. katset:

Suninen läheb katse aegades kolmandaks ja tõukab Tänaku viiendaks.

Esapekka Lappi tuleb finišisse parima ajaga, edestades Latvalat 0,5 sekundiga! Kokkuvõttes on vahe 1,1 sekundit.

Toni: Sordost on päeva lõpuks möödas

Sordo annab selle katsega Tänakule ära 7,8 sekundit. Kokkuvõttes lahutab Tänakut hispaanlasest 33,3 sekundit. Neuville on veel rohkem kui minuti kaugusel.

Tänak ralliraadiole: "Ma ei võta kindlasti mingeid riske. Kui võidu pärast ei võitle, ei ole kunagi motivatsioon kõrge, aga üritame siiski oma tööd korralikult teha."

Tänak võtab katse finišis sisse kolmanda koha, kaotust Neuville'ile 1,5 ja Latvalale 3,5 sekundit.

Latvala edestab finišis Neuville'i 2 sekundiga. Samal ajal tuleb sisse ka Sordo spliti aeg, mis on Tänakust 3,7 sekundit kehvem.

Tänak on selle katse ainsas splitis Latvalast 2,9 ja Neuville'ist 0,6 sekundit aeglasem.

Võimas rahvamass teel 9. kiiruskatsele. https://twitter.com/RallyingUK/status/890922087430451200

Tänaku 9. katse stardini on 6 minutit. Katse pikkuseks 11,76 km.

Vahur: Homme läheb tihedamaks heitluseks eespool, las teised eksivad, Tänak pangu sama tempoga edasi.

joppakolla: Poleks õnnetust juhtunud poleks ettevaatlikumaks muutunud . Hea et niigi läks . Loodame , et rohkem temal miskit ei juhtu 😀

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-soome-mm-ralli-reede-hommikuste-katsete-kokkuvote-vaata-ogieri-ja-paddoni-avariisid?id=79023640

Toi: Ususn et Ottil on nüüd isegi lihtsam. Tiimi ja fännide ootused olid kõrged aga nüüd saab pingevabalt sõita ja tulemus võib meid kõikki üllatada.

Tänaku fänn ikka: Mis seal ikka 'oleksida', on kuidas on.. loodame nüüd parimat!! Ogierist on natuke rohkem kahju, kui aus olla. Eriti sellest esikohast üldarvestuses

Kalle Kaljula: Ärge unustage , et Lappi ja Suunninen tulid tagant ja arvan , et Oti kiirus ilma selle äparduseta oleks vähe teine

Minut ja 35 sekundit maha - kolmas...

Pets: Milline oleks Tänaku koht siis, kui ebaõnne poleks olnud? Arvestaks kaotuseks sama, mis tuli neljanda katse teistkordsel läbimisel.

janno: Keegi varsti sommidest eksib!

Järgmine katse stardib kell 16.13.

Soomlastel on kokkuvõttes kolmikjuhtimine:

Uus katse liider Teemu Suninen. Hännineni edestab 0,2 ja Latvalat 1,1 sekundiga.

Tänak peaks jätkama 11. kohal. Sordolt võidab tagasi 7,7 ja Neuville'ilt 3,6 sekundit.

Lappi 8. katsega Latvalale lähemale ei saa. Täpselt sama aeg! Tänak on katse aegades langenud neljandaks.

Juho Hänninen sõidab uued põhjad. Latvalat edestab 0,9 ja Tänakut 1 sekundiga.

Tänak on finišis teise ajaga, kaotades Latvalale vaid 0,1 sekundiga! "Keerulised olud. Alguses tundus, et pidamine on päris hea, aga siis läks paaris kohas keeruliseks. Nendes oludes pole lihtne sõita, stardikoht ei mängi siin suurt rolli." https://twitter.com/OttTanak/status/890908595218509824

Tänak on splitis kiireim, Latvalat edestab 0,3 ja Neuville'i 2,2 sekundiga.

Neuville kurtis, et tee on väga libe ja pidamist praktiliselt pole. "Paar korda sõitsin päris külg ees." Küsimusele, kas päris külg ees või pisut külg ees, vastas belglane: "Päris ja pisut vahepeal."

Vihma kallab endiselt korralikult.

Masinad on teel 8. katse stardi poole. Tänaku lähteni on aega 8 minutit.

Ekspressi huumor: https://www.facebook.com/eestiekspress/photos/a.385529981650.171333.159041996650/10154591565761651/?type=3&theate

https://twitter.com/Toomzalu/status/890889544232513537

Värske foto hooldusalast. Vihma kallab nagu oavarrest.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-jyvaskylas-ott-tanak-ralli-on-veel-pikk-uritame-moned-kohad-tagasi-voita?id=79020988

"Hommik oli keskmine, ei midagi erilist, kuni sõitsime Jukojärvi katse alguses kurvi pisut pikaks. Muru ääres oli kivi, millele läksime tagumise otsaga pihta. Kaotasime palju aega, aga meil oli õnne, et suurt kahjustust ei saanud. Pärast seda suutsime edasi panna korraliku hooga. Ralli on ilmselgelt pikk ja kõike võib juhtuda. Üritame tempot hoida ja kui saame auto parandatud, siis on ehk ka kiirust rohkem. Üritame Hyundaisid kinni püüda." Ehk silme ees on Sordo (+48,8 sek) ja Neuville (+1.06,2).

Ralliraadio on peagi Tänakuga jutule saamas. Hetkel räägib veel oma inseneridega. http://www.wrc.com/live-ticker/live_popup_radio.html

Oleme hetkel hooldusala intervjuude ootuses. Peep Pahv on meil seal Tänakut ootamas.

Üldseis pärast 7. katset:

7. katse ajad:

Östberg sõidab välja kolmanda aja ja kerkib hoolduspausiks poodiumile. Latvala juhib järjekordse katsevõidu võtnud Lappi ees 1,6 sekundiga.

Tänak on katse vaheaegades langenud viiendaks. Latvala endiselt katse liider, Evans teine ja Breen kolmas. Sunninen, Östberg, Gorban, Lappi ja Al Qassimi veel tulemata. Vihma on sadama hakkanud.

Tänak ralliraadiole: "Katse läks päris hästi. Esimesel korral läbisime selle aeglaselt, seega palju teavet ei saanud. Tulime väga turvaliselt läbi ja oleme siin. Eesmärk on lihtsalt edasi panna ja vaadata, mis juhtub." https://twitter.com/OttTanak/status/890860547473801216

Tänak hetkel finišis teise ajaga, kaotades Latvalale 6,3 sekundit. Neuville'i edestab 1,8 sekundiga.

Teises vaheajapunktis on Tänak Latvalast 3,8 sekundit aeglasem ja Neuville'ist 2,7 sekundit kiirem.

Sebastien Ogier saadeti Prantsuse meedia teatel pärast avariid haiglasse kontrolli.

7. katse esimeses splitis (6,6 km) on Tänak Latvalast 3,1 sekundit aeglasem, kuid Neuville'ist sekundi võrra kiirem.

7. katse käib, Tänak on samuti rajal.

Ogier jõudis ka lõpuks 4. katse finišisse, aga jala. https://twitter.com/Karlip1/status/890855810062049280

Esapekka Lappi on seitsmenda katse eel auto juppideks võtnud, kuid midagi tõsist siiski pole - antakse piduritele võimalust lihtsalt rohkem jahutust saada. See väike putitamine oligi plaanis.

Hüpe, mis lõhkus Ogieri masina: https://twitter.com/Karlip1/status/890854354403676161

WRC2 klassi hetkeseis: Raul Jeets kümnes. https://twitter.com/RallyFinland/status/890852535392768000

Elfyn Evans vahetab 7. katse eel rehve. https://twitter.com/OfficialWRC/status/890852618804899842

Neuville'i 7. katse stardini on 20 minutit. Näis, kas 21-kilomeetrise katse teine läbimine tuleb sama dramaatiline kui esimene...

Kõik WRC masinad on 6. katse finišis. Katsevõit seega Lappile, Tänakule teine ja Östbergile kolmas koht. Üldarvestuses juhib Latvala Lappi ja Breeni ees. Sunnineni lahutab poodiumikohast 0,3 sekundit, Östbergi 1,5.

Latvala jätkab katse liidrina, kuid Lappi on vaid 2,2 sekundit maas.

Lappi on finišis kiireima ajaga 5.49,7. Tänakust 1,8 sekundit kiirem.

Esapekka Lappi sõidab esimeses vaheajapunktis Tänakuga kümnendiku pealt võrdses tempos. Näis, kas suudab katse teisel osal tempot tõsta.

karlkastein@gmail.com: Lihtsam on see kaotus saada praegu kui pühapäeval

Kivipallur: Nüüd samas tempos ja küll eespool sõitjad ka eksivad, anna hagu raisk!! kaotada pole pm midagi, ainult võita!

Heiko Jakobson: Kadunud pole veel midagi. Eelmine aasta purunes korra amort ning kaks korda rehv, aga kuni 22-e kiiruskatseni oli ikka poodiumi konkurentsis. Loodame,et see aasta jääb see rehvi purunemine viimaseks 😅

Nii need rallifännid kasvavad... https://www.instagram.com/p/BXE0DI2lu1f/

Tänak 6. katse finišis kiireima ajaga 5.51,5. Latvalat edestab 1,2 ja Neuville'i 4,4 sekundiga!

https://twitter.com/PeepPahv/status/890841603258101760

https://twitter.com/raulojassaar/status/890841653598179328

Esimeses splitis on Tänak Latvalast 1,1 ja Neuville'ist 2,8 sekundit kiirem.

Kuues katse (12,75 km) on juba käimas. Tänak ka rajal.

Katsel kuuenda aja välja sõitnud Tänak jätkab WRC autodest 11. kohal. Kaotus järgmisele mehele Sordole on 58,9 sekundit, liidrile Latvalale 1.35,2.

Sunninen tuleb katse aegades viiendaks. Tänak kuues.

https://twitter.com/raulojassaar/status/890835495953059840

Östberg tuleb finišisse kolmanda ajaga, lükates Tänaku viiendaks. Poodiumikoht jääb norralasele vaid 2,6 sekundi kaugusele. Liider on Latvala, teine Lappi (+5,2) ja kolmas Breen (+8,7).

Esapekka Lappi sõidab välja katse kiireima aja, edestades Latvalat 0,1, Breeni 0,7 ja Tänakut 0,9 sekundiga.

Paddon sõitis samuti 4. katsel kivi otsa ja lõhkus vedrustuse. https://twitter.com/HaydenPaddon/status/890828997445251072

Meery: Elan täiega kaasa. Lòpp hea,kõik hea ! Go,Ott !

eid_158cf8fd39588a: Mina kui küla tunnustatud hiromant teatan, et pühapäeva õhtuks on meie mees vähemalt 5., aga võimatu pole ka 3. Koht

Breen pressib end katse aegades Latvala ja Tänaku vahele. Tänak kaotab talle 0,2 sekundit.

Kiirus on seega olemas, aga see õnnetu 4. katse esimene kurv rikkus kogu nädalavahetuse ära. Kurb!

Tänak: "Meil oli kojamees keset tuuleklaasi kinni jäänud ja sõitsime ristmikul õigest mahapöördest mööda." https://twitter.com/OttTanak/status/890833827869990912

Tänak finišis teise ajaga, kaotab Latvalale vaid 0,8 sekundit.

5. katse esimeses splitis on Tänak Latvalast vaid 0,4 sekundit aeglasem ja Neuville'ist 1,8 sekundit kiirem. Minuti pärast on ka lõppaeg teada.

Tänak on rajal!

Kuna Ogier on katkestanud, saab esimene auto - Neuville - viiendale katsele stardi kell 10.08. Tänak on aga praeguse seisuga kenasti stardi poole sõitmas.

https://twitter.com/OttTanak/status/890816660218810368

Ogier on tänaseks katkestanud.https://twitter.com/OfficialWRC/status/890826367432093696

https://twitter.com/OfficialWRC/status/890824208825159680

Ogier leidis vist kraavist midagi...https://twitter.com/planetemarcus/status/890822114764259328

Kaks WRC autot mahuvad siiski Tänaku selja taha.

Selle katse tulemused ja üldeisu lööme kokku, kui ka Valeri Gorban on finišis. Sinna on veel kolm autot minna. Karta on, et Tänak võtab WRC autodest sisse viimase koha, kui katkestajad Ogier ja Paddon välja arvata muidugi.

Raul Jeets on WRC2 klassis kolme katse järel 12. ehk eelviimasel kohal. Kaotust liidrile Jari Huttunenile 35,8 sekundit.

https://twitter.com/miettinen/status/890816384992718848

Tagumine parem rehv on puru. Ratas on ka kõvasti kahjustada saanud. "Sõitsime katse alguses ühe kurvi pikaks ja kivi otsa. Eks näis, mis me sellega teha saame."

Tänak on finišis kolmanda ajaga, kuid kaotust Latvalale kogunes tervelt minut ja 34,7 sekundit.

Tänakul purunes rehv...

Ogieril on ratas alt ära. Lõhkus auto hüppel maandudes.

Paddon läbis 1,9 km ja jäi samuti seisma! Mis toimub???

Teises splitis on Tänaku kaotus Latvalale juba 55,4 sekundit!

Ogier on seisma jäänud! 20 km suutis läbida, 11 jäi läbimata.

OH JUMAL KÜLL! Tänak kaotab esimeses splitis Latvalale juba 27,8 sekundit!

Tänak on samuti juba minuti jagu rajal olnud.

Neuville on Ogierist esimeses splitis 2 sekundit aeglasem. Prantslase probleemid ei saa seega väga tõsised olla.

Tundub olevat päris mõnus: https://twitter.com/paterupp/status/890807120383406080

Nüüd alles läheb õigeks ralliks! 21,31 km pikkune katse stardib kahe minuti pärast.

Üldseis pärast 3. katset: Tänak juhib Latvala ees 0,3 ja Paddoni ees 1,1 sekundiga.

Sunninen on finišis kolmanda ajaga ehk soomlastele siit kolmikvõit.

Muidu pikkade hüpete poolest tuntud Östberg vabandas pealtvaatajate ees: "Võtan praegu liiga ettevaatlikult. Võtke vastu minu vabandused!"

Esapekka Lappi tuleb finišisse teise ajaga, kaotades Latvalale vaid 0,1 sekundiga! Tänak seega katse aegades neljas.

Enne kui Sunnineni finišis pole, ei julge Tänakut veel liidriks kuulutada, kuigi 4,5-sekundilisest edust peaks ju piisama. Meeke, kes oli Tänakust maas 2,2 sekundit, võttis seda katset rahulikult - alles kaheksas aeg (+5,3 sekundit Latvalale).

Paddon sõidab Tänaku aja üle ja läheb katsel teiseks. Latvalale kaotab 0,6 sekundit, Tänakut edestab 0,8-ga. Üldarvestuses jääb eestlasest maha vaid 1,1 sekundit. Paddon tunnistas, et elas katsel üle paraja ehmatuse, aga tuli sellest puhtalt välja: "Hea viis üles ärkamiseks!"

Sordo ja Evans meie meest ei ohusta. Evans läheb kolmandaks, 2,1 sekundiga Tänaku selja taha. Sordo on katse aegades kuues.

Tänak on veel Latvala ees 0,3 sekundiga liider. Loodame, et keegi tagumistest mõnda ulmelist aega välja ei sõida. Vahed on siiski veel väiksed.

Tänak on finišis 3. katse teise ajaga, kaotust Latvalale 1,4 sekundit. Ogieri edestab 3,5 sekundiga, Neuville jääb Ogierist maha veel 1,6 sekundit. https://twitter.com/OttTanak/status/890798979189014528

Tänak edestab esimeses vaheajapunktis Neuville'i 4,3 ja Ogieri 5,6 sekundiga, kuid Latvalale jääb 1,5 sekundiga alla.

Katse aegadest seda siiski veel ei ütleks. Neuville on 1,6 sekundit aeglasem, aga ega temagi väga õnnelik ole.

Ogieril on autoga probleeme! Gaasipedaal ei reageeri nii, nagu peaks. Enne hooldualasse jõudmist tuleb läbida veel neli katset.

3. katse (12,75 km) on juba alanud. Ogier on rajal, Neuville stardib poole minuti pärast. Tänak stardini jäänud neli ja pool minutit.

Üldjärjestus pärast 2. kiiruskatset. Tänak endiselt liider, Ogier teine, Breen kolmas.

Teemu Sunninen sõitis uued põhjad! 0,1 sekundiga Meeke'i ette, Tänakut edestab 0,9-ga.

Kris Meeke sõidab välja katse kiireima aja, minnes 0,2 sekundiga Paddoni ette. Tänak jagab 5.-6. kohta (+0,8).

Breen tuleb finišisse Tänakuga täpselt sama ajaga. Kaotust Paddonile 0,6 sekundit. Jagavad eestlasega 4.-5. kohta.

Tänak jätkab hetkel üldliidrina, Ogier on 1,1 ja Latvala 1,7 sekundi kaugusel. Paddon läheb 0,1 sekundiga Latvala ette katse liidriks. Üldarvestuses on ta neljas.

Evans läheb katse aegades 1,4 sekundiga Tänaku selja taha neljandaks. Latvalale kaotab 1,9 sekundit.

Sordo meie mehi ei ohusta. Läheb viiendaks, kaotust Latvalale 6,2 sekundit. Tundub, et lõhkus natuke auto esiosa.

Tänak on finišis kolmanda ajaga, kaotades Latvalale 0,5 ja Ogierile 0,4 sekundit. "Ilus katse, aga üllatavalt libe, eriti katse alguses. Muidu polnud paha. Tulime puhtalt läbi."

Tänak tuleb esimesse splitti teise vaheajaga, kaotades Ogierile 0,2 sekundit.

Ogier on finišis Neuville'ist 4,8 sekundit kiirema ajaga. Meenutame, et katse on vaid 7,65 km pikk.

Neuville on rajal. Tänak stardib täna neljandana ehk vastavalt MM-sarja üldjärjestusele. Eestlase stardini on jäänud neli ja pool minutit.

Tere hommikust, rallisõbrad! Sellise vahva külglibisemisega saabus Tänak hommikul hooldusalasse. Praegu on ta juba teel katsele. https://twitter.com/OttTanak/status/890785533282144256

https://twitter.com/OttTanak/status/890636736895873028

https://twitter.com/OttTanak/status/890630533717176320

https://twitter.com/martkase/status/890632064374001665

Avakatse tulemused ja paremusjärjestus enne reedest pikka päeva. Tänak esimene, edu teiste ees üle sekundi.

Katsevõit Tänakule! Ogier saab kirja 1.45,6 ning läheb kolmandaks.

Heiko Jakobson: Soome kommentaatoreid oli vägev kuulata..."daamid ja härrad pingutage turvavööd võitjasoosik alustas rallit 😁 EDU OTT!!!

Neuville teiseks - 1.45,2.

https://twitter.com/PeepPahv/status/890630320554422277

Latvala sõnul kaotas ta avakurvis pisut aega, aga jäi üldiselt auto käitumisega rahule.

Latvala - 1.46,3. Ainult Neuville ja Ogier veel jäänud - kas Tänak alustab katsevõiduga?

Tänak: "See on ralli, kus saab palju naeratada. Austan siinseid teid, sest need on väga rasked, aga kui sõitmist naudid, on kõik võimalik!"

1.44,1! Tänakult suurepärane aeg ning eestlane läheb kindlalt liidriks!

Sordo 1.47,6. Nüüd Tänak!

Paddonilt 1.46,6, Evansilt 1,47,2. Ilmselgelt suuri vahesid siin sisse ei sõideta. Nüüd on stardis Sordo, Tänak on juba järgmine!

Craig Breen läheb liidriks. Selline tunne on, nagu läheks rada üha kiiremaks! 1.45,7.

Hänninen - 1.46,8.

Eelmise aasta võitja Kris Meeke näitab head kiirust - 1.47,1.

Uus liider on Östberg, kes saab kirja 1.48,8.

Suninen - 1.49,5.

Teemu Suninen teeb nüüd päris tippklassi sõitjate eest otsa lahti.

Katset juhib praegu hoopis Eric Camilli, kes sai ennist kirja 1.50,6.

Huttunenil märk maas - 1.54,5. Tipud tulevad sellest ilmselt mõned sekundid kiiremini.

Ott Tänak läheb WRC sõitjatest rajale järjekorras 13.-ndana. Esimene sõitja Jari Huttunen on rajal!

Nonii - WRC-autod on tasapisi rajale tulemas - enam pole kaua oodata jäänud!

https://twitter.com/MSportLtd/status/890612739135111168

Tere õhtust kõigile rallisõpradele! Soome ralli on nüüd alanud, kuid "suure mänguni" läheb veel natuke aega - esmalt saavad stardi madalama prioriteediga sõitjad.