Kolm viimast aastat on asfaltil toimuval avaetapil ülekaaluka võidu teeninud prantslane Sebastien Ogier. Mullu pääsesid tema kõrval poodiumile norralane Andreas Mikkelsen (+1.54,5) ja belglane Thierry Neuville (+3.17,9). Ott Tänaku parim koht pärineb samuti eelmisest aastast, kui eestlane oli seitsmes (+11.39,9) ja teenis kuus punkti.

Eilsel 3,35-kilomeetrisel testikatsel oli kiireim Ogier, kes siirdus pärast Volkswageni loobumist tänavuseks aastaks Fordi ehk M-Spordi ridadesse. Tema edu WRC2-sarjas karjääri jätkava Mikkelseni (Škoda Fabia) ees oli 3,2 sekundit. Ogier' meeskonnakaaslane Ott Tänak näitas uue kaardilugeja Martin Järveojaga kolmandat aega (+6,1).

29-aastase Tänaku seis pole hooaja eel olnud kunagi sedavõrd lubav nagu tänavu. Saarlase eelmise aasta esitused tõestasid tema küpseks saamist ning nüüd on tal kasutada ka absoluutsesse tippu kuuluv masin.

Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Jaan Martinson on Monte Carlos kohapeal, samuti teeme nelja võistluspäeva vältel kõigist kiiruskatsetest tekstipõhist ülekannet.

Tänaste kiiruskatsete algusajad:

SS1 21.25 km kell 21.14

SS2 25.49 km kell 23.57



Monte Carlo ralli

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-tanak-ogier-on-sobralik-ja-vaga-avatud-tundub-et-ta-ei-jata-midagi-endale?id=76961338

Alustuseks mõtteid ametlikult ralliraadiolt: "Ott oli eelmisel aastal kõige lähemal Ogier' kiirusele ja seega võib eeldada, et tänavune hooaeg tuleb nende kahe mehe vahel huvitav. Ilmselt tänavu enam Ogier eestlast õlgadele ei võta - nad on nüüd konkurendid. Samas on Otil suurepärane võimalus Ogier-suguselt mehelt tema meeskonnakaaslasena õppida."

Õhtust, head spordisõbrad! See päev on käes, mil Ott Tänak alustab M-Spordi põhisõitjana 2017. aasta hooaega. Oleme põnevil, kuid samas anname endale mõista, et meie mehe kõrval sõidab selline imemees nagu Sebastien Ogier.