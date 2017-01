Kolm viimast aastat on asfaltil toimuval avaetapil ülekaaluka võidu teeninud prantslane Sebastien Ogier. Mullu pääsesid tema kõrval poodiumile norralane Andreas Mikkelsen (+1.54,5) ja belglane Thierry Neuville (+3.17,9). Ott Tänaku parim koht pärineb samuti eelmisest aastast, kui eestlane oli seitsmes (+11.39,9) ja teenis kuus punkti.

Eilsel 3,35-kilomeetrisel testikatsel oli kiireim Ogier, kes siirdus pärast Volkswageni loobumist tänavuseks aastaks Fordi ehk M-Spordi ridadesse. Tema edu WRC2-sarjas karjääri jätkava Mikkelseni (Škoda Fabia) ees oli 3,2 sekundit. Ogier' meeskonnakaaslane Ott Tänak näitas uue kaardilugeja Martin Järveojaga kolmandat aega (+6,1).

29-aastase Tänaku seis pole hooaja eel olnud kunagi sedavõrd lubav nagu tänavu. Saarlase eelmise aasta esitused tõestasid tema küpseks saamist ning nüüd on tal kasutada ka absoluutsesse tippu kuuluv masin.

Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Jaan Martinson on Monte Carlos kohapeal. Tallinnast vahendame aga kõiki kiiruskatseid tekstipõhises ülekandes.

Tänaste kiiruskatsete algusajad:

SS1 21.25 km kell 21.14

SS2 25.49 km kell 23.57



Monte Carlo ralli

Teine kiiruskatse peaks algama kell 23.57. Ralliraadio andmetel on sõitjad teel selle katse starti.

Infot edasisest jätkuvalt pole.

Mitteametliku info põhjal sai üks pealtvaataja (kuuldavasti fotograaf) Paddoni väljasõidu ajal vigastada, kukkudes küllalt madalalt kaljult alla. Ametliku info hinnangul vigastatuid aga esialgu pole.

Info edasise osas jätkuvalt puudub.

Esimene kiiruskatse on seega katkestatud. Jääme ootama edasist infot.

Aeg läks avakatselt kirja seega vaid Neuville'il ja Ogier'l. Belglane oli prantslasest 0,7 sekundit kiirem. Ülejäänud mehed esimest katset lõpuni sõita ei saanud.

Sordo, kes startis Paddoni järel, sõidab rahulikult finišisse. Sama kehtib ka Tänaku kohta, kes on veel rajal.

Tänak tuleb 13 kilomeetri pealt läbi teise ajaga, Ogier'le kaotust 1,5 sekundit. Ralliraadio andmetel on Paddoni väljasõidu tõttu katse pooleli jäänud - temast ei saa mööda.

Paddon sõidab Hyundaiga teelt välja kiiruskatse lõpuosas!

Latvala ja Paddon kaotavad 13 km peal parematele juba üle kuue sekundi.

Neuville teeb hea lõpu ja möödub Ogier'st 0,7 sekundiga! Liidriks.

Ogier lõpuaeg oli 12.10,9. Tema ka ainsana hetkel finišis.

Tänak edestab Ogier'd esimeses vaheajapunktid 0,7 sekundiga!

Ogier: "Katse lõpp oli üsna raske. Peame veel otsima parimaid rehve selliste tingimuste jaoks. Hetkel läksime kindla peale. Loodan, et aeg pole siiski kõige kehvem."

Sordo kaotab esimeses vaheajapunktid Ogier'le 1,8 sekundit. Nüüd peaks Tänak tulema samasse punkti.

Vaheajapunktid on sel katsel 4,7 ja 13 kilomeetri kohal.

Ogier edestab juba esimeses vaheajapunktis Neuville'i 2,1 sekundit.

Tänak stardib avakatsele kuuendana.

Korra on eestlane kuninglikus klassis Monte Carlos poodiumile pääsenud - Markko Märtin oli nimelt 2004. aastal Sebastien Loebi järel teine.

Aasta esimene kiiruskatse on alanud! Esimena startis valitsev maailmameister Ogier.

Alustuseks mõtteid ametlikult ralliraadiolt: "Ott oli eelmisel aastal kõige lähemal Ogier' kiirusele ja seega võib eeldada, et tänavune hooaeg tuleb nende kahe mehe vahel huvitav. Ilmselt tänavu enam Ogier eestlast õlgadele ei võta - nad on nüüd konkurendid. Samas on Otil suurepärane võimalus Ogier-suguselt mehelt tema meeskonnakaaslasena õppida."

Õhtust, head spordisõbrad! See päev on käes, mil Ott Tänak alustab M-Spordi põhisõitjana 2017. aasta hooaega. Oleme põnevil, kuid samas anname endale mõista, et meie mehe kõrval sõidab selline imemees nagu Sebastien Ogier.