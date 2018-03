OTSEBLOGI | Ott Tänak võitis Mehhiko ralli eelviimase katse. Kas punktikatselt tuleb maksimum?

Tänak alustas pühapäeva kenasti - punktikatse trassi esimesel läbimisel näitas ta parimat aega ning teenis katsevõidu. Otsustav punktikatse algab kell 20.18.

Ralli seis enne viimast katset:

Laupäev:

Tänak näitas laupäevase esimese katse alguses väga head tempot, ent kaotas siis seitse-kaheksa sekundit ühe ristmiku pikaks sõitmise tõttu. Katse lõpus kadus autol aga ootamatult võimsus ning kuigi Tänak suutis aeglaselt veerenud auto katse finišisse tuua, kaotas Eesti ekipaaž pea kolm minutit ning otsustas mõnikümmend minutit pärast katse lõpetamist ralli laupäevaks katkestada.

Laupäeva alustas suurepäraselt 44-aastane Sébastien Loeb, kes tõusis Dani Sordost mööda ralli uueks üldliidriks. Järgmistel katsetel tegi suure tõusu aga valitsev maailmameister Sébastien Ogier, kes 14. katse järel ka üldliidriks tõusis, kui nii Loebil kui Sordol rehv purunes. Kui Loeb vahetas ratta ära katse ajal ning kaotas sellega natuke üle kahe minuti, siis Sordo sõitis purunenud rehviga lõpuni ning kaotas 30 sekundit.

15. katsel kaotas oma eksimuse tõttu pool minutit ka Kris Meeke, mis lubas Ogier'l liidrikohal ennast natuke mugavamalt tunda - vaid paari katsega tõusis prantslane kolmandalt kohalt liidriks, kelle edu on üle 30 sekundi! Ülejäänud katsed paremusjärjestuses enam suuri muudatusi kaasa ei toonud.

Reede:

Tänak lõpetas avapäeva kolmandal kohal ning esikolmik on vaid 11 sekundi sees, mistõttu oli eestlasel täna suurepärane võimalus ralli liidrikohta rünnata.

Ralli on juba katkestanud väljasõidu teinud Elfyn Evans (M-Sport), kelle kaardilugejal Daniel Barrittil diagnoositi peapõrutus. Reedel tegid avarii ka Esapekka Lappi (Toyota) ja Teemu Suninen (M-Sport), kes jätkavad Rally2 süsteemis, Jari-Matti Latvala jätkab samuti Rally2 süsteemis, aga seda reedeste tehniliste probleemide tõttu.

Seis enne laupäevaseid katseid:

Reedene võistluspäev:

Tänak jagas 8. katsel katsevõitu Loebiga ja 10. katsel Sebastien Ogieriga (M-Sport) ning sai ainuvõidu 9. katsel.

"Üritasime tänasest päevast maksimumi välja võtta. Kui auto hästi käitub, siis on see tugev. Kahjuks olid meil täna mõned probleemid. Mehaanikud tegi päeva teiseks pooleks mõned asjad paremaks. Homne stardipositsioon peaks olema nauditavam," ütles Tänak päeva lõpus ralliraadiole.

Sordo haaras liidrikoha päeva teise ja pikima kiiruskatsega, mille ta 11,1 sekundiga Evansi ees võitis, tunnistades, et nii suur edu tuli "väikese surumise" pealt.

Tänak on Toyota pilootidest ainsana konkurentsi jäänud. Hommikul oli kõigil kolmel mehel probleeme mootori ülekuumenemisega, kuid Tänak suutis siiski liidritega võrreldavat kiirust näidata. 7. katsel katkestas väljasõidu tõttu Esapekka Lappi, enne 9. kiiruskatset pidi akuprobleemi tõttu ralli pooleli jätma Jari-Matti Latvala.

Evansi kaardilugejal peapõrutus

Hommikul oli probleeme ka MM-sarja liidril Thierry Neuville'il (Hyundai), kes sõitis viimase publikukatse enne hoolduspausi lahtise uksega ja ütles samuti, et suure ajakaotuse (tervelt 26,5 sekundit liidrile) põhjustas mure mootoriga. Hiljem selgus, et viga oli kütuserõhus. Pärastlõunal kadus Neuville'i masinal roolivõim.

Neljandal katsel üle katuse käinud ja üle kahe minuti kaotanud Elfyn Evans (M-Sport) jättis ralli pooleli, sest tema kaardilugeja Daniel Barritt viidi peapõrutuse kahtlusega haiglasse kontrolli. Kahtlused said kinnitust ning M-Sport oli sunnitud teatama, et mehed enam sel nädalavahetusel starti ei tule.

Seitsmes katse tõi esimese katsevõidu Loebile, kes viimati sõitis parima aja välja 2015. aastal Monte Carlos. Tänak langes hetkeks tagasi neljandaks, kuid taastas kaheksandal katsel tänu Kris Meeke'i (Citroen) piruetile uuesti kolmanda positsiooni.

Päev lõppes paarissprindiga, kust läksid kirja ajad nii 9. kui ka 10. kiiruskatsele. Esimeses sai Tänak katsel ainuvõidu, teisel jagas seda koos oma endise tiimikaaslase Ogieriga.

💬 AFTER SS10: "We tried to take the best out of what we had today. When the car performs it is strong. Unfortunately today we had some issues. The engineers improved things for the second loop. Tomorrow's road position should be more enjoyable."

Mehhiko ralli ajakava (kõik kellajad Eesti aja järgi):

3. võistluspäev (11. märts)

SS20 Alfaro (24,32 km) - kell 16.18

SS21 Las Minas 1 (11,07 km) - kell 18.08 - otseülekanne Delfi TV-s ja TV6-s!

SS22 (punktikatse) Las Minas 2 (11,07 km) - 20.18 - otseülekanne Viasat Sport Balticus!

Mehhiko MM-ralli

Nüüd läheb otsustava punktikatseni natuke aega - see algab kell 20.18.

Tänakule katsevõit, siin aga ralli üldseis enne viimast ja otsustavat punktikatset:

"Kontrollisin punktikatse jaoks paari kohta, aga proovisin samal ajal ka rehve säästa."

Tänak läheb liidriks - 1,4 sekundit Latvalast ette! Tundub, et auto spetsiaalne seadistus töötab!

Suninen tuleb väga rahulikult läbi - kaotust Latvalale üle 17 sekundi. Noor soomlane sõidab kindla peale.

Lappi tuleb samuti turvaliselt läbi. Latvalale jääb ta alla 4,5 sekundiga.

Latvala liidriks - 3,3 sekundiga Neuville'i ette. Soomlane on oma sõiduga väga rahul, aga on täiesti endast väljas punktikatse stardijärjekorra tõttu - tuleb välja, et tema on rajal esimene WRC auto. Rally2 süsteemis jätkajad tulevad rajale hiljem.

Ogier sõidab Meeke'iga täpselt sama aja välja. Praegu on kõigi jaoks oluline lihtsalt puhtalt ja säästlikult läbi tulla.

Meeke tuleb kenasti tempos - 0,4 sekundit kaotust Neuville'ile. Tundub, et autoga pärast eelmise katse külilikäiku midagi olulist katki ei ole.

Sordo finišis - 7,6 sekundit Neuville'ist aeglasemalt.

Mikkelsen naljatab, et käis natuke piire avastamas. Auto suri välja, seetõttu läks tal uuesti liikuma hakkamisega natuke aega.

Mikkelsen kaotab finišis Neuville'ile 9,7 sekundit. Suur osa kaotusest tuli just nimelt selle väikese väljavajumise tõttu.

Mikkelsen libiseb ühes kurvis välja ning virutab auto tagaosa vastu kõrget teeperve! Kokkuvõttes ei midagi hullu, aga mõned sekundid läksid kaotsi küll.

Loeb on finišis ning jääb Neuville'ile lausa viie sekundiga alla. Kui Neuville sõitis finišieelse šikaani sisuliselt sirgeks, siis gentleman Loeb läheb sealt läheb puhtalt.

Neuville sõidab katse lõpus kunstlikult tekitatud šikaani piirid täiesti paigast ära ning saab ajaks 6.47,6.

Nõnda - Thierry Neuville on rajal!

Tuletame vahelduseks meelde MM-sarja üldseisu. Võidu eest saab 25 punkti, teise koha eest 18, kolmanda eest 15, neljanda eest 12, viienda eest 10, kuuenda eest 8, seitsmenda eest 6, kaheksanda eest 4, üheksanda eest 2 ja kümnenda koha eest 1 punkti. Lisaks saavad 5-4-3-2-1 punkti punktikatse esimesed viis ekipaaži.

Jah, see oleks ju täiesti variant. Tõsi, Mehhikos ei mängi küll teepositsioon nii suurt rolli kui toona Rootsis, ent praeguse seisuga peaks Tänak vist punktikatsele esimesena startima. Tuletame veel meelde ka seda, et punktikatse trass on ühtlasi ka eelviimaseks katseks, mistõttu ei ole esimestel autodel nii keeruline.

panda: Nüüd peaks Tänak sama taktikat kasutama, mis Ogier Rootsis tegi punktikatsel. Kõik ju reeglitepärane.

Gus Greensmith langebki üldarvestuses Latvalast tahapoole. Siin on hetke esikümme:

Ootame ära ka WRC2 klassis sõitvad Pontus Tidemandi ja Gus Greensmithi. Latvala võib väga vabalt üldarvestuses Greensmithist mööduda ja kaheksandaks tõusta.

Mehhiko ralli esikuuik pärast 20. katset. Ott Tänak on üldarvestuses 14. kohal.

Tänak: "Võtsime rahulikult, ootame punktikatset. Tahame seal endast parima anda."

Tänak on rahulikult ja turvaliselt finišis - kaotust Latvalale 19,5 sekundit, aga tuletame veelkord meelde, et see mitte midagi eriti ei loe.

Tänak aga nii suure hooga ei tule - juba esimeses splitis jääb ta Latvalale 5,5 sekundit alla. Eestlane hoiab kindlasti autot ja rehve punktikatseks, varem pole tal mitte kui midagi püüda.

Kas soomlane unustas punktikatseks rehve säästa? Pigem plaanib ta vast ennast üldarvestuses kaheksandale kohale tõsta, temast 52,8 sekundi kaugusel on WRC2 sõitja Gus Greensmith. "Väga-väga hea tunne oli. Nüüd jään Tänaku aega ootama."

Latvala tuleb finišisse täiesti hullumeelse tempoga: edu Ogier' ees 9,7, Sordo ees 10,9 sekundit!

Meeke'i draama kõrval on vahepeal rajale saanud ka Ott Tänak. Vaheaegu pakkuda veel paraku ei ole.

Meeke kaotab finišis Sordole 36,6 sekundit ning langeb kolmandaks. Mikkelsenist jäi ta 22,9 sekundiga ettepoole.

Meeke'il tõsiselt vedas, et selle lõigu peal pealtvaatajad lähedal olid. Korraks jäi ta veel põhjaga ka selle telliskividest teeäärise peale kinni.

Meeke keerab auto külje peale, fännid lükkavad selle küll tagasi püsti, aga raja peale saamisega läheb tal veelgi aega ning Sordost kukub ta kohe kindlasti tahapoole!

Kris Meeke keerab auto külili!

Sordo edestab Loebi 3,7 sekundiga. Ootame nüüd - kuidas tuleb Meeke? Kolmandas splitis on britt igatahes vahet pisut vähendanud.

Mikkelsen jääb finišis Loebile alla 3,9 sekundiga. Norralane tunnistab samuti, et hoidis pisut rehve. Puhta sõiduga siit kindlasti Loeb teda ei ohusta.

Sordo tuleb aga splittide järgi väga hästi. Meeke'i edestab ta teises vaheajapunktis 1,9 sekundiga. Tuletame meelde - Meeke'i edu Sordo ees on teisel kohal ainult 10,9 sekundit!

Loeb lööb Neuville'i finišis 12,9 sekundiga. Tema jaoks punktikatse punktid mõistagi nii olulised ei ole - ehk mõtleb ta salamisi isegi Andreas Mikkelseni kergele survestamisele. Vahe oli enne tänast 51,3 sekundit.

Neuville saab kirja 15.51,2. Belglane tunnistab, et hoiab lihtsalt punktikatse jaoks rehve.

Teisena rajale saanud Loeb on avasplitis belglasest mitu sekundit kiirem. Suurt rolli see aga ei mängi - ainus reaalne võitlus võib täna tulla teise koha peale, kus Dani Sordo on Kris Meeke'ist vaid 10,9 sekundit tagapool.

Neuville on rajal!

Tänane esimene katse sisaldab muuhulgas kahte lõiku, mida sõitjad juba eile Otatese katse ajal läbisid. Paar kilomeetrit enne lõppu on kavas ka üks kuuenda käiguga võetav uhke hüpe. Taas esimesena rajale minev Thierry Neuville saab stardi kell 16.18.

Teepositsioon on Tänakul tänastel esimestel katsetel suurepärane - ta läheb rajale WRC autodest viimasena. Punktikatsel oleme aga näinud, et viimasena saab siiski rajale ralli üldliider. Kuna esimesel kahel katsel Tänakul midagi otseselt püüda ei ole, ei ole heast stardikohast paraku erilist tolku.

Tundub, et meie blogi jälgitakse kogu maailmas - Sergo saadab meile pildi Vietnamist. "Tänud täpse ja ülevaatliku ralli kajatuse eest. Oleme teid kogu nädalavahetuse teraselt jälginud. Kellaajad on ainult imelikud - kui Eesti aeg on Mehhikost 8 tundi ees, siis Vietnam on veel omakorda 5 tundi Eesti ajast ees. Ehk avakatsete tulemuse näeb enne uinumist ja päeva lõpu katseid saab juba hommikukohvi kõrvale nautida."

Tere taas! On paras aeg Mehhiko ralli viimase võistluspäeva blogi kogu täiega käima panna. Taas on võistlustules ka Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes jätkavad võistlust Rally2 süsteemis ning sihib täna eelkõige punktikatset, kust MM-sarja üldarvestusse väärtuslikke lisapunkte püüda.

Ühtlasi ka kinnitus, et Tänak saab täna starti tulla:https://twitter.com/TGR_WRC/status/972649176130564096

19. katse läbisid kõik turvaliselt. Ralli seis pärast laupäevast võistluspäeva:

Tänane viimane publikukatse algab ilmselt pisut enne kella viite. Teeme sellestki kiire kokkuvõtte, kui see on lõppenud.

Nüüd on probleemideta need katsed läbinud ka Mikkelsen ja Suninen. Ralli üldseis enne tänast viimast katset:

Suured sõbrad Meeke ja Sordo sõidavad esimesel läbimisel täpselt sama aja, teisel sõidul on pisut kiirem Meeke.

Loeb võidab Ogier'ga esimese duelli tänu suurepärasele stardile, aga teises sõidus suretab Loeb stardis mootori välja. Ogier andis endast aga sellest hoolimata kõik ning sõitis välja seni tänase parima aja - 1.37,2. Neuville sai kirja 1.37,7.

Järgmiseks Sébastienide lahing: Ogier vs Loeb.

Latvala ja Neuville sõidavad mõlemad läbimised kenasti puhtalt. Neuville edestab kahe sõidu kokkuvõttes Latvalat 1,7 sekundiga.

Nõnda - algavad Autodromo de Leoni publikukatsed. Esimeses paaris on vastamisi Latvala ja Neuville.

20-minutilise viivituse tõttu peaksid järgmised katsed algama kell 1.58.

Ralli liider on mõistagi oma seisudega väga rahul:https://twitter.com/MSportLtd/status/972614509058719744

Sordo on samuti finišis. See lühike katse paremusjärjestuses midagi olulist kaasa ei toonud. Seis enne tänaseid publikukatseid:

Meeke kaotab Ogier'le 2,6 sekundit, ent suudab katse puhtalt läbida.

Ogier'lt taas liidriaeg, 3,2 sekundit Latvalast ja Mikkelsenist nobedam.

Latvala lööb Neuville'i 12 sekundiga, Mikkelsen sõidab soomlasega välja täpselt sama aja.

Neuville'i auto vasak tagumine rehv on pisut kannatada saanud. Ajaks sõidab belglane 5.40,5.

Pisut arusaamatu, miks belglane niimoodi vajutab. Üldarvetuses tal kedagi otse ees püüda ei ole ning tagant teda keegi ei ohusta. Tema ülesanne peaks olema hetkel turvaliselt oma kohta hoida.

Neuville sõidab JÄLLE päris kõvasti vastu teeperve, ent kihutab ikka edasi! Kolmas katse jutti on belglane autoga tee äärt ramminud!

Järgmine kiiruskatse on juba alanud - Thierry Neuville on rajal. Tegu on sama katsega, millest ennist Delfi TV-s otsepilti näitasime.

Ralli üldseis pärast 15. katset:

Sordo enda sõnul tal midagi ei juhtunudki - kuna tal enam varuratast ei ole, võttis ta asja rahulikult ja riskivabalt.

Sordo kaotab samuti Ogier'le palju - 24,4 sekundit. Vahed esikolmikus, mis olid veel paar katset tagasi üliväikesed, on nüüd ikka päris kõvasti kärisenud.

Loeb kaotab Ogier'le kuus sekundit, aga võtab näiteks Mikkelsenilt 7,9 sekundit tagasi.

Meeke: "Tegime spinni, pidime läbi tolmu tagasi minema ja õige teeotsa üles leidma, kaotasime 30 sekundit. Heitlus võidu eest on läbi."

Ogier'le mängitakse nüüd rallivõiduks kõik kaardid kätte.

Oi-oi-oi! Auto tagumine parem osa on pisut kannatada saanud - mis küll juhtus?

Meeke on Ogier'le 30 sekundit kaotanud!

Ogier on taas võimsa ajaga päral - edu Neuville'i ees 10,3 sekundit.

Latvala kaotab viimases rajalõigus Neuville'ile pisut aega ning on finišis 7,5 sekundit aeglasema ajaga.

Neuville on igatahes finišis, aeg on üle 10 sekundi parem kui keegi esimesel läbimisel suutis - 20.15,4.

Splitid tulevad jätkuvalt küllaltki puudulikult sisse, nii et oluliste meeste ajavõrdlust veel ei olegi.

Ka Ogier läheb autosabaga - õnneks pehme - teeperve vastu! Kõik tunduvad päris piiri peal sõitvat.

Meeke rammib samuti auto tagaosaga kergelt midagi!

Neuville suutis taas auto tagaosa vastu kõrget teeperve rammida. Teist katset järjest!

Neuville on 15. katsele startinud!

Ott Tänak kasutab aega ära fännidega sõbrustamiseks. Selfie'd ja autogrammid igasse ilmakaarde!

Kostja: Kuidas see Mehhiko ralli võimalik on? Kõigil on ebaõnne rohkem kui küll, Ogier enam vähem ongi ainus, kellel “pole juhtunud” sel rallil. Tasa ja targu võidetakse see ralli vist..

Järgmise katse algust on pisut edasi lükatud - see algab meie aja järgi kell 00.14.

Järgmise katse alguseni jääb veel paarkümmend minutit. Püsigem ärkvel ja liinil!

Sordo kuuleb, et ka Loebil läks rehv katki. "F*ck!"

Ralli esikuus pärast 14. katset:

Sordol tundub samuti rehv katki olevat! Hispaanlane kaotab Ogier'le lausa 30 sekundiga ning kukub kolmandaks!

Loeb: "Sõidujoone peal oli kivi. Ma ei oleks uskunud, et see rehvi lõhub, aga paraku läks nii."

Loeb finišis - kaotust Ogier'le 2.23,8. Üldarvestuses kopsti viiendaks, neljandal kohal olevast Mikkelsenist jääb ta maha 55,3 sekundiga.

Sordo kaotab kolmandas splitis esimestele juba üle kümne sekundi. Ogier hüppabki vist selle katse järel esikohale!

Loeb langeb nüüd viiendaks, tahapoole ka Mikkelsenist. Neuville'ist jääb ta veel paari minutiga ettepoole.

Loebi kaotus peaks olema 2.20 ringi. Valus, väga valus...

Sordot hakkab nüüd aga Loebi tolmupilv kohe kindlasti segama...

Samal ajal on Meeke finišis ning Ogier'st 3,8 sekundit aeglasem. Prantslane läheb seega Loebi ebaõnne toel vähemalt teiseks.

Siia läks nüüd vähemalt minut, pigem isegi kaks... Kas Loeb on võiduheitlusest nüüd lõplikult väljas?

Loeb jäi seisma ühe mahapöörde peale. Rehvivahetusega läheb päris tükk aega.

Loebi autol on rehv katki ning meestel tuleb kibekiiresti ratas ära vahetada!

Loeb on seisma jäänud!

Ogier on finišis ning vahe ülejäänutega on mäekõrgune: 21,7 sekundit edu Latvala ees!

Esimesest splitist pisut vähem kui viie minuti peal on ralli esinelik läbi tulnud ning kõik on 1,7 sekundi sees. Kiireim on seal Ogier, aeglaseim Sordo.

Neuville on finišis - 20.35,5. Belglane räägib oma kergest väljasõidust: "Libisesin natuke liiga palju ja rammisime perve. Ei midagi dramaatilist."

Latvala edestab splittides Mikkelseni ja Neuville'i mõne sekundiga, aga visuaalselt on näha, et Ogier tuleb taas väga võimsalt.

Neuville suudab otse-eetris ühes kurvis auto tagaosaga vastu puud rammida! Tundub siiski, et midagi väga hullu ei juhtunud. Ajakaotus ka väga suur ei olnud.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/972569126085578753

Thierry Neuville on rajal!

Ilm on läinud väga soojaks: hommikused 12 kraadi on praeguseks muutunud +27-ks. Paneb natuke kadestama... Rallimeestele tuleb aga kaasa tunda - ralliautodes teadupoolest konditsioneeri ei ole.

Esinelikuheitluses tuleks eriti pöialt hoida Sébastien Loebile ja Dani Sordole, kuna nemad kogu hooaega kaasa ei tee ning seega MM-sarja suurde mängu ei kuulu. Nemad saavad praegu ainult Tänaku konkurentidelt punkte ära võtta!

Tere tulemast tagasi rallilainele! Ott Tänak on küll tänaseks juba katkestanud, ent Mehhiko ralli võiduvõitlus puudutab MM-sarja üldarvestuse mõttes eestlasi niikuinii, seega on paslik ka ülejäänud rallil pilk peal hoida.

Nõnda - nüüd on väikese pausi aeg meilgi. Oleme tagasi juba pooleteise tunni pärast, kui ralli kiiruskatsed jätkuvad!

Nüüd ootab mehi ees lõuna- ja hoolduspaus. Järgmine katse algab kell 22.21, ent loodame enne seda saada ka Ott Tänaku ja Tommi Mäkineni värskeid kommentaare.

Kõik WRC masinad on nüüd 13. katse lõpetanud ning siin on tulemused. Ogier'le kirja kena katsevõit.

Esapekka Lappi jõuab finišisse viiesekundilise kaotuse ning pisut katkise esimese põrkerauaga. Kui talt küsitakse, mis juhtus, teeb soomlane näo, nagu ei oleks midagi toimunud. "Ah, mida iganes," lõpetab ta intervjuu.

Ralli üldseis pärast 13. katset: esinelik on vaid 15,5 sekundi sees!

Täna pisut langustrendis olnud Sordo teeb hea sõidu ning kaotab Ogier'le vaid 0,5 sekundit, edestades nii Loebi kui Meeke'i.

Loeb kaotab finišis Ogier'le 3,6 sekundit. Tundub, et esinelik nihkub üksteisele veelgi lähemale!

Loebil oli Meeke'iga samas kohas väike moment!

Meeke on sellise ajaga finišis, et üldarvestuses jäävad nad Ogier'ga täpselt samale pulgale!

Meeke teeb väikese vea, aga jääb rajale! Kas auto jäi ikka terveks?

5.29,2. Ogier on Latvalast 3,1 sekundit kiirem. Prantslane kurdab sealjuures katkise starteri üle, mille tõttu ta alguses pisut pidama jäi.

Vaheaegade põhjal tuleb Ogier taas teistest kiiremini.

Mikkelsen kaotab Latvalale finišis 3,2 sekundiga.

Latvala lööb Neuville'i 1,5 sekundiga.

Neuville finišis - 5.33,8 on esimene maha pandud märk.

Neuville on juba paar minutit rajal olnud.

Just nüüd algava El Brinco katse tõmbenumbriks on katse lõpuosas olev suur hüpe, mida on kindlasti äge ka telepildist vaadata.

Nüüd on aga õige aeg teha sellele uudisele väike refresh - sest algab otsepilt 13. kiiruskatsest!

Ralli üldseis pärast 12. katset:

Sordo kaotab Loebile vaid 0,9 sekundit ning jääb kindlalt teisele kohale. Esinelik on aga vaid 19,1 sekundi sees ning siin läheb veel madinaks!

Loeb on finišis ning kaotust Meeke'ile koguneb 10,6 sekundit. Üldarvestuses kahaneb tema edu Meeke'i ees 15,6 ja Ogier' ees 19,1 sekundini. Kuidas tuleb nüüd Sordo?

Loeb ja Sordo tulevad Meeke'ist ja Ogier'st natuke aeglasemini. Esinelik võib selle katse järel päris väikese aja sisse mahtuda.

Meeke on finišis ning teeb Ogier'le 2,4 sekundiga ära! Põhjaiirlane jääb kolmandale kohale, tema edu prantslase ees on kokkuvõttes 3,5 sekundit.

Ogier on finišis ja aeg on lihtsalt võimas - edu Neuville'i ees on 17,4 sekundit! Prantslane ründab selgelt Kris Meeke'i kolmandat kohta ning sugugi rahulikul ei saa ennast tunda ka Dani Sordo.

Loeb tuleb vaheaegade põhjal Meeke'ist ja Ogier'st mõni sekund aeglasemalt.

Latvala ja Neuville on mõlemad finišis. Belglane edestab soomlast kolme sekundiga.

Ogier tuleb jälle täiesti hirmsa hooga. Üheksa minutiga on ta Neuville'i üheksa sekundiga edestamas.

Infot meieni sellelt katselt veel väga palju tulnud ei ole. Tänaku katkestamise järel kuuendale kohale tõusnud Neuville edestab esimeses splitis Latvalat 0,6 sekundiga.

Neuville on 12. katsele startinud!

Viie minuti pärast algab tänane teine katse - 26-kilomeetrine Otates 1.

Meie ralliblogi aga mõistagi jätkub. Toyotade jaoks on küll taas Mehhiko üks must ralli, aga ülejäänud kohad tuleb ikkagi välja mängida. Elame kaasa Sébastien Loebile - kui tema ralli võidab, on see praeguses seisus Tänakule ainult kasulik, sest Loeb teadupoolest MM-sarja üldarvestuses suurt mängu ei mängi.

https://twitter.com/OttTanak/status/972497872586407936

Ei ole midagi teha - jääb ainult loota, et homseks auto korda saadetakse, sest punktikatse lisapunkte on võimalik endiselt püüda. Kurb, väga kurb - kiirus, mida Tänak näitas, oli kindlasti rallivõidu potentsiaaliga.

Oi-oi kui kahju - Ott Tänaku ralli on tänaseks tehnilise rikke tõttu lõppenud!https://twitter.com/TGR_WRC/status/972497134233595904

Järgmise katseni on nüüd pisut aega - see algab kell 18.11. Ott Tänak ja Martin Järveoja olevat igatahes tee ääres oma auto kapoti all midagi toimetamas - loodame, et probleem suudetakse kiirelt tuvastada ja see on ka midagi parandatavat...

Kõik WRC autod on nüüd 11. katse lõpetanud. Väga ilusa katsevõidu võttiski Loeb. 11. katse tulemused:

Selline näeb nüüd igatahes ralli üldseis välja. Kurb.

Sordo kaotab Loebile 12 sekundit ning see tähendabki seda, et üheksakordne maailmameister on Mehhiko ralli uus liider!

Loeb läheb samal ajal liidriks, 4,3 sekundiga Ogier' ette. Tundub, et see toob Prantsusmaa legendile ka ralli liidrikoha, sest Sordo tuleb temast umbes kümme sekundit aeglasemini.

Tänak on finišis nõutu. "Meil on võib-olla 20 hobujõudu."

Tänak ja Loeb jõuavad finišisse sisuliselt paarisrakendina. Kaotust Loebile 2.46,4.

Finišini pole enam väga palju maad jäänud, aga järgmisena rajal olev Loeb võib Tänaku isegi kätte saada. See tähendaks kolmeminutilist ajakaotust.

Tänak sõidab sirgel vaid 50 km/h. Kurb vaatepilt. Kui palju aega ta nüüd kaotab ning kas need probleemid on parandatavad?

Kas Toyotale sai taas Mehhiko kõrgus ja õhupuudus saatuslikuks? Tundus, et Tänaku autol ei olnud lihtsalt võimsust.

Tänakul on probleemid! Otsepildist tundub, et eestlase auto liigub päris aeglaselt!

Ogier finišis - 15,6 sekundit Latvalast kiiremini! Võimas sõit prantslaselt.

Ralli liider Sordo kaotab avasplitis Loebile juba 4,6 sekundit!

Latvala juhib hetkel finišis Mikkelseni ees seitsme sekundiga, ent Ogier tuleb praegu tagant hirmsa hooga.

Ehk sõitis ta mõne mahapöörde pikaks? Kolmandas splitis ei ole ta igatahes aega juurde kaotanud. Seitse-kaheksa sekundit on igatahes kuskil kaotsi läinud.

Tänakuga on midagi juhtunud? Teises splitis jääb meie mees Loebile 6,7 sekundiga alla ning kaotab natuke ka teistele!

Latvala imestas samal ajal finišis, et miks kolmeminutilise stardivahe juures rajal nii palju tolmu oli - siis sai soomlane teada, et Neuville vahepeal üle minuti aja seisis.

Neuville'i sõnul suri mootor pärast lombist läbi sõitmist välja ning läks üle minuti aega, et seda uuesti käivitada. Lisaks kõigele läks tal ka üks rehv katse viimase kolmandiku peal tasapisi tühjaks.

Neuville on finišis - tema ajaks 22.39,3.

Tänak läheb aga esimeses splitis uueks liidriks - edu Ogier' ees lausa 2,4 sekundit! Tempo tundub hea olevat - nüüd jääb oodata, millist sõitu näitavad Loeb ja Sordo.

Esimeses splitis läheb 2,5 sekundiga Latvala ette liidriks Kris Meeke. Ogier' aega meile esialgu ei pakutud, ent nüüd on olemas ka see - ja see on 0,2 sekundit Meeke'ist parem.

Ott Tänak on samuti rajal!

Neuville kaotas oma seismisega pisut üle minuti. Esimeses splitis kaotab ta Latvalale 1.18,2, Mikkelsen sõidab soomlasega sisuliselt samas tempos.

Neuville'il järjekordne väike eksimus, kui belglane sõitis ühe mahapöörde pikaks.

See on huvitav, jah, sest otsepildis oli Latvala täiesti kenasti olemas ning Neuville'i järel näitas teda ka rajal. Ilmselt viskab GPS-süsteem villast.

rallimiis: Huvitav, et wrc+ stardinimekirjas Latvalat ei kajasta, kas tänakule ikkagi 5. stardipositsioon ?

Nüüd ta igatahes taas liigub.

Neuville sõitis vähem kui kilomeeter pärast starti suure hooga lombist läbi ning jäi pärast seda päris tükiks ajaks seisma. Ei saanudki täpselt aru, mis seal täpselt juhtuda võis.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/972481361016643585

Neuville seisab!

Stardiintervallideks on tavalise kahe minuti asemel täna kolm minutit, nii et autode vahed on suuremad ning katsed võtavad pisut kauem aega.

Thierry Neuville on tänasele avakatsele startinud!

SOOP: Stardijärjekorda vaadates, siis väga nagu Tänakut midagi paremat kui eile, oodata ei ole, eile startis viiendana, täna kuuendana. Küll aga on halvemad olud nüüd ka Loebil ja Sordol, kes eile startisid vastavalt 10. ja 11. , ehk siis olud on võrdsemad top3-l. Aga vaadates, mis tempot suutis eile Ogier teisena rajal olles teha, siis ega see stardipositsioon polegi suurim võti sellel rallil. Igas mehes ikka ise asi kinni.

Stardijärjekord on täna Tänaku seisukohast vaadatuna õige pisut parem kui eile - kümnest WRC autost läheb ta rajale kuuendana. Loeb on seitsmes, ralli liider Sordo kaheksas. Nende järel tulevad veel eile katkestanud Lappi ja Suninen.

Täna ootab meid ees kaheksa kiiruskatsega päev, kusjuures ees on koguni kaks hoolduspausi. Esimesel tiirul sõidetakse läbi kolm katset ning kõik saab alguse pea 31-kilomeetrise Guanajuatito katsega, mis algab juba vähem kui kümne minuti pärast!

Nonii - tere pärastlõunat, rallisõbrad! Mehhikos on kell saamas pool üheksa hommikul ning aeg on laupäevast rallipäeva alustada!

Sellega tõmbame reedesele rallipäevale joone alla. Kohtumiseni juba varsti!

Tänaku pikem kommentaar WRC otseülekandele: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-loebi-kiirus-teeb-meid-kurvaks?id=81392859

Darth_Mondrac: Homme (täna) läheb kõvaks andmiseks ma usun... Ott hakkab esikohta taga ajama. Sordo on homme närvis Loeb'i pärast ja Loeb läheb ise oma teed. PS! Oti homne märk on Loeb ja rallivõidu kindlustamine!

Üldseis pärast 10. kiiruskatset:

10. katselt läheb Loebile kirja kolmas aeg. Tänak võttis prantslaselt tagasi 1,7 sekundit, aga lõpetas päeva kahe katsevõiduga, 10. katsel jäi ta parimat aega jagama Ogieriga.

9. katsel kaotab Loeb Tänakule 1,5 sekundiga. Üks katsevõit on Tänakul seega veel kirjas.

10. katsel edestas Sordo Meeke'i 0,8 sekundiga. Tänakule ja Ogierile jäid mehed alla vastavalt 0,8 ja 1,6 sekundiga. Loeb sõidab kaks katset üksi läbi.

Tänaku kommentaar katse lõpus: "Üritasime tänasest päevast maksimumi välja võtta. Kui auto hästi käitub, siis on see tugev. Kahjuks olid meil täna mõned probleemid. Mehaanikud tegi päeva teiseks pooleks mõned asjad paremaks. Homne stardipositsioon peaks olema nauditavam."

Sordo kaotab 9. katsel Tänakule 1,6, Meeke 1,9 sekundit, mehed platseeruvad katsel hetkel neljandaks-viiendaks. WRC All Live stuudios väidetakse, et Sordo ja Meeke on praktiliselt naabrid. Mehed elavad mõlemad Andorras.

Järgmised võistluspaarid peaksid olema Meeke - Sordo ja Loeb - Tidemand. Vahepeal levisid jutud, et Suninen sai siiski pärast pikalt seismist liikuma, aga kas ta siia tuleb, ei tea.

Teisel korral (10. katse) sõidab Tänak täpselt sama aja Ogieriga, edestades Mikkelseni 0,4 sekundiga.

Tänak võidab 9. katsel Mikkelseni 1,2 sekundiga. Sõiduradade vahetus ja läheb uuesti! Ogierist oli ta siin sekundi kiirem.

Tänak ja Mikkelsen on rajal!

10. katsel edestab Ogier Neuville'i 2,7 sekundiga. Belglane kaotab seega kahe lühikese katse peale 7,2 sekundit, mida on palju.

Kaks katset sõidetakse järjest. Ogier võitis 9. katsel Neuville'i 4,5 sekundiga, nüüd on mehed taas stardijoonel. https://twitter.com/motor_box/status/972292874921496576

Päeva eelviimane katse on alanud! Neuville ja Ogier on rajal. Paarissprint.

Darth_Mondrac: Paneb ikka imestama kui kiirelt Ott on kohanenud Toyotaga ja kui kiiret sõitu ta on siiani selle roolis näidanud. Loeb'ile pole häbiasi kaotada ega sama aega katsel saada, isegi kui Loeb on mõned aastad WRC'st eemal olnud. Respect Tänak ja Loeb! PS! Latvala juba tunnetab ihukarvadega kui ohtlik Tänak tiimikaaslasena tegelikult ikka on ja sööb oma sõnu mida enne hooaja algust rääkis.

Loeb ja Tänak jäävad katsevõitu jagama. Mõlemad said kirja 9.24,8. Üldarvestuses tõusis Tänak tagasi kolmandaks. Sordo juhib 7,9 sekundiga Loebi ja 13,4 sekundiga Tänaku ees.

Sordo läheb katse aegades alles viiendaks, kaotades Tänakule 7 sekundit.

Malcolm Wilson kinnitas, et Elfyn Evansi kaardilugejal tuvastati peapõrutus ja sel nädalavahetusel seda ekipaaži enam ei näe.

Meeke räägib, et tegi teist katset järjest pirueti ja pidi läbi tolmu tagurdama. Mees on väga löödud.

Meeke läheb katse finišis viiendaks, kaotades Tänakule 12 sekundit. See tähendab, et Tänak möödub üldarvestuses Meeke'ist!

Mikkelsen läheb sel katsel neljandaks (+5,3 sek Tänakule).

Tänak sõidab katsele uued põhjad 9.24,8. Latvalat edestab 2, Ogieri 3,3 sekundiga. "On väga raske selle kõigega toime tulla, aga ma andsin endast tõesti parima."

Teises splitis Tänak Ogierist 2,7 sekundit kiirem.

Tänak sõidab välja kiireima esimese spliti, Ogierist 2 sekundit kiirem.

Latvala sõidab Ogieri aja 1,3 sekundiga üle. Akuga on mingi mure, auto tegi väga kahtlaseid hääli. Pikaks kommentaariks aega polnud, tuli kohe edasi sõita.

Ogier edestab Neuville'i katse finišis tervelt 32,7 sekundiga. MM-sarja liidrikoht on tänavu justkui needus.

Darth_Mondrac: Päeva lõpus on kõva rebimine 2, 3 ja 4-da koha vahel, vastavalt Meeke, Loeb ja meite mees Tänak. Loeb teeb ikka võimast sõitu (tal muidugi kasuks ka stardipositsioon).

Neuville'i autost tuleb valuoigeid. Roolivõimu pole! https://twitter.com/oregonwings/status/972258687422054400

17-kilomeetrine 8. katse käimas, kaks meest juba rajal. Meenutame, et eelmisel katsel jäid seisma Lappi ja Suninen.

Tänak langeb neljandaks. Sordo ikka liider, Loeb teine (+14,9), Meeke kolmas (+18,9), Ott neljas (+20,4), Mikkelsen viies (+34,2), Ogier kuues (+35,3).

Vanameister Loeb võidab kiiruskatse! Viimati tegi ta seda 2015. aastal Monte Carlo rallil. Tõuseb Meeke'ist mööda teiseks.

Sordo sõidab Tänaku aja finišis üle, mida oligi karta, aga vaid ühe sekundiga.

17 km peal on Sordo ja Loeb täpselt sama ajaga. Mikkelsen kaotab neile seal 1,2 ja Tänak 1,8 sekundiga.

Loeb on kolmandas splitis Tänakust 1,7 sekundit kiirem. Kas võtab kolmanda koha tagasi?

Meeke räägib, et tegi lolli vea, pirueti ja kaotas sinna 5-6 sekundit.

Meeke jääb samuti Tänakule alla. 5,6 sekundit. Lisaks Lappile on ka Suninen seisma jäänud. Seisab rajapiirde küljes. Mehed on autost väljas. Olgu öeldud, et ka Lappi ja ta kaardilugejaga olevat kõik korras.

Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 3 sekundiga. Lappi on päris kindlasti seisma jäänud. Startis ta ju neljandana. Kaks meest on mööda lasknud.

Tänakul on auto esiosa kahjustada saanud. Peaaegu viimases kurvis oli vastu teeäärt sõitnud.

Tänak on finišis parima ajaga 24.00,2. Ogieri edestab 6,9, Neuville'i 8,2 ja Latvalat 16,3 sekundiga.

Esimeses splitis on Tänak endiselt liider, Sordo kaotab talle seal 0,6 sekundiga.

Latvala läheb finišis kolmandaks Ogieri ja Neuville'i järele (+8,1). Kolmandas splitis on Mikkelsen läinud Tänaku ette 0,5 sekundiga.

Lappi seisab? https://twitter.com/Mika_Pakarinen/status/972249967158063108

Teises splitis on Tänak juhtimas ka siis, kui sealt on läbi läinud Mikkelsen (+0,3) ja Meeke (+3,4). Ogier on samal ajal finišis väga rahuolematu, sest tegi rajal piruteti. Siiski läheb ta finišis hetkel 1,3 sekundiga Neuville'i ette.

Tänak juhib ka teises ja kolmandas splitis, kolmandas 5,2 sekundiga Neuville'i ees. Esimeses splitis pole Mikkelsen Tänakust jagu saanud (0,8-ga jääb maha).

Neuville on finišis ajaga 24.08,4. "Autos on väga palav. Väga nõudlikud tingimused. Meil on kolm pehmet ja üks kõva rehv. Kas me tegime õige otsuse? Ma ei tea. Peame ootama ja vaatama."

M-Sport annab teada, et Elfyn Evans homme enam rajale ei tule. Ju siis osutusid kartused kaardilugeja peapõrutused tõeks.

Tänak sõiab välja kiireima esimese spliti! 1,5 sekundit kiirem kui Ogier ja Latvala.

Ogier on esimeses splitis Neuville'ist 0,8 sekundit kiirem. Latvala sõidab Ogieriga täpselt sama aja.

Tänak on 7. katsel rajal, aga splitid tulevad endiselt vaevaliselt läbi. Peale Neuville'i kellegi teise vaheaegu ei ole.

7. katse (31,44 km) on juba käimas ja esimesed mehed rajal.

Loeb platseerub kuuendale kohale ja laseb üldarvestuses Tänaku mööda. Vahe on vaid 0,5 sekundit!

Sordo platseerub Tänaku selja taha viiendaks, kaotades Meeke'ile 4,3 ja meie mehele 2 sekundiga.

Loeb on pirueti teinud! Sõitis ristmiku otseks. Kas kaotab nii palju aega, et Tänak koha võrra tõuseks?

Teemu Suninen seisis vahepeal, aga sai uuesti liikuma. Suurde mängu see soomlane täna sekkunud pole. Ühe lühikese katse võitis, pikematel on tempost maas.

Kris Meeke sõidab katsele uue põhja 16.56,7. Ogier teine (+0,3), Mikkelsen kolmas (+1,8), Tänak neljas (+2,3), Latvala viies (+6,7). Hommikul seda katset võites oli Meeke'i aeg 17.08,9. Korralik edasiminek!

Mikkelsen läheb ise katse finišis teiseks, Ogierile kaotab 1,5 sekundiga, Tänakut edestab vaid 0,5-ga.

Tänakul palju öelda polnud. "Kui jõud on olemas, töötab auto hästi, millegi üle kurta pole."

Tänak on finišis teise ajaga, kaotades Ogierile 2 sekundiga. 4,4 sekundiga Latvala ette.

Lappi ei suuda kuskilt kiirust üles leida. 14,2 sekundit Ogierist maas. Lappi on hetkel teine (+6,4), Neuville kolmas (+12,2). Lappi ütleb, et auto pole hommikusega võrreldes paremaks läinud. Latvala väitis vastupidist.

Vahepeal oleme teada saanud Tänaku esimese spliti, mis on seal juhtima läinud Kris Meeke'ist 1,4 sekundit aeglasem. Hetkel neljas. Mikkelsen teine (+0,1), Latvala kolmas (+1,2).

Ogieril oli moment! Sõitis kiires paremkurvis tagumise vasaku rattaga mingi aia vastu. See oli kas katse lõpuosas või juba pärast finišit, sest Neuville'i edestab ta katse aegades 12,2 sekundiga. Auto tundub ka korras.

Tänak peaks olema ammu esimesest splitist läbi tulnud, aga Lappi aeg on ikka viimane, mida me näeme.

Neuville on finišis ajaga 17.09,2, hommikul sai ta sel katsel kirja 17.27,6. Teeolud on ilmselgelt paranenud, sõidujooned on sees. "Olen väga pahane, sest me kaotasime palju aega, meil oleks olnud võimalus pärastlõunal üks-kaks kohta parandada. Praegu mootor töötab."

Mingid splitid on hakanud lõpuks tilkuma. Latvala juhib esimeses vaheajapunktis Ogieri ees 2,2 ja Neuville'i ees 3,3 sekundiga, Lappi jääb maha 5,4-ga.

Tänak on rajal!

Vaheaegadest kahjuks midagi teatada ei ole, sest peale Neuville'i esimese spliti pole süsteem midagi edastanud. Tänak on kahe minuti pärast rajale minemas.

WRC All Live otseülekandes kommenteerib 6. katset koos Becs Williamsiga mees, kes pidi Sebastien Loebile Citroeni tiimis ruumi tegema - iirlane Craig Breen. Ta andis ka alles stuudios pikema intervjuu. Rõõm näha, et mehes mingit kibestumist ei ole. Vähemalt ei lase ta sel välja paista.

6. katse on alanud. Neuville on rajal!

Tänak annab Facebookis hommikust ülevaate: https://www.facebook.com/otttanakfanpage/posts/1572578479507882&width=500

Selgunud on Neuville'i viienda katse probleemi täpne põhjus - kütusesurve puudumine. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/972225638282260480

M-Spordi pealik Wilson ütles otseüleakandes, et Evansi kaardilugeja viidi hoolduspausilt otse haiglasse kontrolli ning pole eriti tõenäoline, et nad rallit enam jätkavad. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-ja-video-elfyn-evans-keeras-auto-ule-katuse-kaardilugeja-viidi-haiglasse-kontrolli?id=81392581

Tänak rääkis WRC Live'ile pikemalt oma probleemidest: "Meil on samad probleemid nagu teistel tiimikaaslastel. Üritame sellega nii hästi toime tulla kui võimalik. Peame sõitma ilma DLS-ita - see on süsteem, mis hoiab hoogu üleval, kui sa gaasi lahti lased. Ilma selleta on tegu justkui tänavaautoga. Peame kaua ootama, kuni võim tagasi tuleb, aga gaas põhjas on võimsus täielikult olemas. Sellega on võimalik toime tulla, aga keeruline on. Vaatame, mis hoolduspausil teha saab. Olen kindel, et kutid annavad endast parima."

Loeb saab kirja kolmanda aja, Tänakuga täpselt sama. Üldarvestus lõunapausile minnes: 1. Sordo, 2. Meeke +15,1, 3. Loeb +18,2, 4. Tänak +21,7, 5. Ogier +31,2, 6. Mikkelsen +33,1.

Sordo läheb neljandaks Tänaku selja taha. Sunineni aeg püsib tipus.

Teemu Suninen sõidab põhjaks 1.03,7. Mikkelsenist 0,1 sekundit kiirem. Karjääri viies katsevõit koidab?

Hetkeseis 5. katsel: 1. Mikkelsen 1.03,8, 2. Tänak +0,1, 3. Latvala +0,4, 4. Ogier +0,6, 5. Evans +1,8, 6. Meeke +1,9, 7. Lappi +3,4, 8. Neuville +26,4.

Meeke sõitis julmalt üle nõelasilmakurvis olnud lillepottide! Kirja läheb hetkel viies aeg (+1,9). https://twitter.com/OfficialWRC/status/972208388150059008

Latvala: "Meil on probleeme, see on selge. Meie insenerid analüüsivad nüüd andmeid. Olen kindel, et me leiame lahenduse, aga ei saa rohkem spekuleerida, sest ma lihtsalt ei tea, milles viga."

Mikkelsen sõitis Tänaku aja 0,1 sekundiga üle.

Tänak rammis kergelt rajapiirdeks olevat torbikut ja lõikas stiilselt mööda äärekivi, tasuks hetkel parim aeg! 0,3 sekundiga Latvala ette.

Tänak on rajal!

Lappi võtab sisse kolmanda koha, kaotades Latvalale 3 sekundiga.

Latvala ei hoidnud midagi tagasi ja läheb katset juhtima, Ogierist kiirem 0,2 sekundit.

Neuville polnud eriti jututujus. "Mootoriprobleem," ütles ta vaid WRC All Live kaamera ees ja jalutas vihaselt minema.

Ogier läbib katse ajaga 1.04,4. Neuville'ist 25,8 sekundit kiirem! Ühe kilomeetri peale! Mis belglasega juhtus? Latvalal on hea võimalus siin oma kohta parandada ja Neuville'i asemel seitsmendaks tõusta.

Neuville läbib katse ajaga 1.30,2, aga belglane tegi pidevalt ust lahti. https://twitter.com/Karlip1/status/972201390977232898

5. katse on alanud. Neuville rajal.

WRC2 seis pärast 4. katset: 1. Pontus Tidemand (Rootsi), 2. Gus Greensmith (GBR) +2.13,9, 3. Jari Huttunen (Soome) +2.22,5, 4. Pedro Heller (Tšiili) +3.13,0, 5. Marco Bulacia Wilkinson (Boliivia) +3.40,3.

Järgmine katse algab kell 22.02, aga pikkust on sel vaid napilt üle kilomeetri. Siis lähevad mehed hooldusalasse ja räägivad oma hommikust kaamera ees pikemalt.

Evansi auto katse finišis: https://twitter.com/RobertMahony/status/972187081203097601

Toyota peainsener Tom Fowler: "Tänasel teisel katsel rääkisid sõitjad meediale, et neil on probleeme. Meie andmetel on kõik aga neid tingimusi arvestades normaalne. Auto saab sellega [ülekuumenemisega] ise hakkama, automaatsüsteem hoiab temperatuure kontrolli all. Me ei näe, et meil oleks mingeid kahjustusi. See on süsteem, mida meil eelmisel aastal ei olnud. Tundub, et kõik kolm autot hetkel ühtemoodi ei käitu. Kõik on millegi üle kurtnud, aga Tänak on teinud päris hea esituse. Meil pole veel andmeid, sest autod on rajal, aga peame seda analüüsima ja vaatama, kas saame midagi pärastlõunaks paremaks teha."

4. katse ajad ja üldseis:

M-Spordi boss Malcolm Wilson rääkis, et tal pole Evansi avarii kohta eriti palju infot. Temagi on kuulnud kuuldusi, et käis üle katuse, aga tal on raske uskuda, et kuuenda käigu pealt sellisest avariist keegi niimoodi pääseda võib, et sõitu jätkata saab.

Darth_Mondrac: Üle katuse nüüd kindlasti Evans ei käinud, spinn võis küll olla. Oleks katusel ära käinud, siis poleks auto nii terve katse lõpus olnud kui videopildist näha oli.

Sordo läheb katsel liidriks, 3,4 sekundiga Tänaku ette.

Telepildis sellest aru polnud saada, aga Evans ütles, et nad käisid ka üle katuse. Kohe mitu ringi.

Evans kaotab Tänakule kaks minutit ja 36,2 sekundit. Hetkel üheksas. Ootame veel Sordot ja Loebi. Teises splitis on hispaanlane kiireim olnud (-2,7 sek).

Meeke rääkis, et tal oli katse lõpus "massive moment". Ühtlasi tunnistas ta rehvivalikuga alt minekut. Arvas, et kõva segu esirehvide puhul tuleb kasuks, aga tegelikult on see auto tasakaalu paigast lükanud.

Raske öelda, mis juhtus. Pärast hüpet keeras auto külje ette ja kaamerast nägi vaid tolmust pilti. Mehed panevad nüüd uuesti turvavöösid peale ja valmistuvad edasi sõitma, aga väga palju aega läks kaotsi.

Evans seisab! Mehed on autost väljas. https://twitter.com/Karlip1/status/972181416191713280

Meeke kaotab Tänakule 2,2 sekundit ja läheb teiseks.

Nüüd tunnistas Tänak esimest korda, et tema mootoriga pole ka kõik korras. "Meil on Latvala ja Lappiga sama auto, seega ma usun küll, et probleem on sama. Üritan sellega hakkama saada. Üritame selle eest hästi hoolitseda."

Mikkelsen läheb Tänaku järel teiseks (+5,2 sek).

Tänak läheb katset juhtima. 5,5 sekundit Latvalast ja 6,8 sekundit Neuville'ist kiirem!

Tänakule näidatakse kiireimat esimest splitti. Neuville'ist 3,6 sekundit kiirem.

Latvala on nüüd kiiruse üles leidnud. Läheb katset Neuville'i ette 1,3 sekundiga juhtima. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/972179233530372097

Neuville edestab 4. katse finišis Ogieri vaid 0,1 sekundiga.

Neljas katse on juba käimas.

Loeb läheb katsel neljandaks. Tänakule seega viies aeg. Kokkuvõttes Tänak samuti viies. Juhib Sordo 9,5 sekundiga Meeke'i ees. Tänak kaotab liidrile juba 18,3 sekundit.

Dani Sordo läheb katset Evansi ees 11,1 sekundiga juhtima. 11,1 sekundiga! Uskumatu aeg! Uus ralli liider. "Väga kena, nautisin väga, üritasin hästi sõita ja natuke suruda". NATUKE?

Teemu Suninen on tempost väga maas, aga läheb siiski kahe kaasmaalase Latvala ja Lappi ette seitsmendaks. Evansile kaotab 17,8 sekundit.

Teist katsevõitu Meeke järjest ei saa, sest Evans on kaasmaalasest 2,2 sekundit kiirem. Tänak langeb seega katsel kolmandaks (+4,1).

Meeke läheb katset juhtima, 1,9 sekundiga Tänaku ette. "Kõvad rehvid on ees, seega raske on head tasakaalu leida." Endal tal oma aegadest aimu polnud, aga tundub, et auto käitub tal praegu kõige paremini.

Mikkelsen kaotab Tänakule finišis 0,4 sekundiga. Tänak on teinud hea lõpu, sest neljandas splitis juhtis norralane veel 1,1 sekundiga. Kurtis, et tee on libe, aga sellele aitab ilmselt kaasa ka mingi tehniline probleem.

Õnneks vähemalt üks Toyota töötab seni laitmatult! Tänak sõidab katse põhjad! Ogierist 4,4 sekundit kiirem, Neuville'i edestab 6,9, Latvalat 20,4 ja Lappit 28,7 sekundiga! "Aeglane, libe, kuum, kõik asjad kokku." Mootori kohta ei osanud midagi öelda. Tahtis kiiresti edasi minna. https://twitter.com/OttTanak/status/972174625160515584

Lappi on finišis veel kehvema ajaga kui Latvala. Ogierile kaotab 24,3 sekundiga, Latvalale endale 8,3 sekundiga. Küsimusele, kas tal on samuti mootori ülekuumenemisega probleeme, soomlane noogutab.

Mikkelsen tuleb ka kolmandasse spliti Tänakust kiiremini, tervelt 5,1 sekundit kiiremini!

Latvala on finišis Ogierist 16 sekundit kehvema ajaga. "Meil on ilmselgelt mootoriga probleeme. Peame katsed lihtsad läbi sõitma. Me saame seda kontrollida võimsust vähendades. Süsteem töötab hästi, aga peame ettevaatlikud olema, mootorit ei tohi üle koormata."

Ogier on finišis 2,5 sekundit kiirema ajaga kui Neuville. "Mitte kõige parem stardipositsioon, aga anname endast parima. Auto on OK." https://twitter.com/MSportLtd/status/972168121070088198

Kolmandas splitis läheb Tänak jälle juhtima, edestades Neuville'i 1,6 ja Ogieri 2,4 sekundiga. Kaks spliti pakutakse pärast seda veel. Teises splitis on Tänak hoidmas neljandat kohta, esimeses ikka teist.

Neuville on finišis ajaga 24.27,7. Tunnistas, et eelmine katse oli parem, aga läbis sellegi draamavabalt.

WRC vabandab telepildi puudumise pärast. https://twitter.com/OfficialWRC/status/972165999087751169

Mikkelsen sõidab Tänaku esimese spliti 0,6 sekundiga üle. Teises splitis läheb Tänak hetkel teiseks, 1,5 sekundiga Neuville'i selja taha ja 1,9 sekundiga Ogieri ette. Latvala on seal Tänakust 3,4 sekundit maas.

Tänak läheb esimeses splitis liidriks! 1,1 sekundiga Ogieri ja 1,4 sekundiga Neuville'i ette.

3. katse esimeses splitis juhib Ogier 0,3 sekundiga Neuville'i ja 1,7 sekundiga Latvala ees. Tänak on samuti juba minuti jagu rajal olnud.

Telepilt on maas. Fännid on õigusega pahased, sest seda näeb ju vaid kuutasu põhiselt. https://twitter.com/DanielDarrall/status/972161963299168258

Kolmas kiiruskatse (31,44 km) on samuti juba käimas. Neuville ja Ogier on rajal.

Loeb lõpetab katse kolmandana. Tänak langeb seega üldarvestuses viiendaks.

Sordo läheb finišis teiseks, 2,8 sekundiga Meeke'i taha. Tänak langeb viiendaks.

Teemu Suninen võtab katse finišis sisse alles seitsmenda koha, kaotades Meeke'ile 14,2 sekundit. Tänak hetkel neljas.

Evans läheb kolmandaks, kaotades Meeke'ile 6,8 sekundit, Tänakust oli ta katsel 1,7 sekundit kiirem.

Sebastien Loebi esimene split on võimas, Meeke juhib seal, kuid vaid 0,7 sekundiga Loebi ees. Samal ajal sõidab Meeke katse uueks põhjaks 17.08,9, edestades Ogieri 6,6 ja Tänakut 8,5 sekundiga.

Mikkelsen siin katsel Tänakut ei ohusta. Läheb kolmandaks, 4,5 sekundit kaotab Otile, 6,4 sekundit Ogierile. https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/972157515290030080

Tänak läheb katse aegades teiseks, 1,9 sekundiga Ogieri taha! Pole üldse halb. "Väga libe ja raske. Liigume veel aeglaselt. Üritasime parimat. Viiendana rajale minna on siiski parem kui esimeste seas."

Lappi kaotab finišis Ogierile tervelt 20 sekundit! Kas Toyota mootoritel on siin probleeme? Loodame, et mitte! "Enesekindlust pole üldse," sõnas Lappi.

Latvala on finišis 7,5 sekundit kehvema ajaga kui Ogier. Hetkel teine. "Mootor tundus esimeses splitis hea, aga jõud läks katse keskosas maha. Auto polnud enam sama mis stardis. Temperatuurid lähevad samuti üles. Aga võibolla ma peaksin ka oma sõitu parandama." https://twitter.com/JariMattiWRC/status/972155652788408321

Latvala, kes esimeses splitis juhib, on kolmandas vaheajapunktis Ogierist juba 5,7 sekundiga maas. Midagi võib olla juhtunud.

Ogier sõidab Neuville'i katseaja 12,1 sekundiga üle! See on suur vahe. Maailmameister usub, et tagumised mehed on kiiremad, sest temal polnud veel praktiliselt mingit sõidujoont ees. https://twitter.com/Karlip1/status/972153989369352192

Neuville sõidab katse põhjaks 17.27,6. "Üritasin oma parimat, aga ei tunne end veel 100 protsenti mugavalt. Peame veidi harjuma."

14 km peal on Ogier Latvalast 3 ja Neuville'ist 5,9 sekundit kiirem.

Tänak läheb esimesest vaheajapunktist läbi kolmandana, kaotades Latvalale 2,4 ja Ogierile poole vähem.

Latvala sõidab Ogieri aja esimeses splitis (6,07 km) 1,2 sekundiga üle. Tänak on samuti rajal!

Ogier oli esimeses splitis Neuville'ist 1,9 sekundit kiirem.

Latvala ja Lappi on rajal. Kolme minuti pärast stardib ka Tänak.

Ogier on rajal! Ootame nende meeste võrdlust esimeses vaheajapunktis.

Esimene startija Neuville on rajal!

Hetke temperatuur on Leonis 19 kraadi, aga hiljem lubatakse 29 kraadi. Kõige hullem polegi. Autos on temperatuurid muidugi teised...

"See on fantastiline! Armastan siinseid inimesi! Kiiruskatse oli korralik ning kõik tundub olevat hästi," kõlas Tänaku lühikommentaar.

Kõik WRC-autod on linnatänavatel sõidetud publikukatse läbinud ning kõige kiiremaks osutus MM-sarja liider Thierry Neuville. Ott Tänak kaotas talle 1,9 ning Sebastien Ogier 2,0 sekundit.

Loeb on finišis teise ajaga, lükates Tänaku kolmandaks. Kokkuvõttes möödus Tänak aga Evansist ja hoiab neljandat kohta. (vasakul katse ajad, paremal üldseis).

Tundub, et võib testikatse lõppenuks kuulutada. Rajal on WRC autode osas vaikus.

Mikkelsen on esimesena läinud ka kuuendat korda rajale. Näis, kui palju Toyota mehed veel seadistusi katsetada tahavad.

Tänak viienda läbimisega aega ei paranda - 3.48,7. Jääb veel neljandaks.

Esapekka Lappil on probleeme. https://twitter.com/TGR_WRC/status/971809261822017536

Tänaku neljas läbimine toob talle ajaks 3.42,8 ja tõstab neljandaks. https://twitter.com/motor_box/status/971809311491010560

Tänak on langenud seitsmendaks.

Tänak tõusis kolmanda läbimise järel koha võrra.

Toyota annab teada, et nende ekipaažid on kolmandat korda rajale minemas. https://twitter.com/TGR_WRC/status/971792086419861505

Osad mehed on juba viienda läbimise teinud, aga Tänaku kolmandat aega meile ikka ei näidata.

Osad kolmanda läbimise ajad on ka juba tulnud:

Kõik peale Teemu Sunineni on teise läbimise teinud.

Tänaku vastus on selline, et eestlane on läinud aegade võrdluses teiseks! 3.45,4. Ogier taastas liidrikoha 3.44,8-ga.

Tänak on nüüd juba kuuendaks tõugatud. 1. Evans 3.45,9, 2. Neuville 3.46,3, 3. Meeke 3.46,7, 4. Mikkelsen 3.49,2, 5. Ogier 3.49,3, 6. Tänak 3.50,1. Näis, kas teisel läbimisel minnakse tulemust parandama.

Neuville on juba ka teise läbimise teinud. Hetkeseis selline:

Teame, et meid jälgivad hetkel ka kolm inimest Hispaaniast. Olgu teile infoks öeldud, et Dani Sordo esimese läbimise aeg oli 3.50,7, sellega läks ta Tänaku selja taha viiendaks.

Sebastien Loeb võtab rahulikult sisse alles 10. koha ajaga 4.00,3.

Elfyn Evans (M-Sport) ja Kris Meeke (Citroen) on võtnud katse aegades sisse esimese-teise koha tulemustega 3.45,9 ja 3.46,7. Tänak hetkel neljas.

Tänak sõitis esimesel läbimisel välja teise aja 3.50,1. Läbi on tulnud ka Esapekka Lappi, kelle aeg 3.58,4 on hetkel viimane.

Sebastien Ogier on testikatse põhjaks sõitnud 3.49,3, Jari-Matti Latvala on teine 3.52,8-ga, Neuville kolmas.

Esimesena paistab olevat testikatse läbinud Thierry Neuville, kelle ajaks kuvatakse 3.53,5. Suuri järeldusi nendest aegadest, mida nüüd teile lähimate tundide jooksul postitame, muidugi teha ei tasu, aga midagi nad siiski meeste hoo kohta ütlevad.

