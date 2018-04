OTSEBLOGI: Ott Tänak tõusis Argentina ralli testikatsel tabeli tippu

SS9 Tanti-Mataderos 1 13,92 km - 14.23

SS10 Los Gigantes - Cuchilla Nevada 1 16,02 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS11 Cuchilla Nevada - Rio Pintos 1 40,48 km - 15.35

SS12 Fernet Branca (2 ringi) 6,04 km - 17.38

SS13 Tanti-Mataderos 2 13,92 km - 19.23

SS14 Los Gigantes - Cuchilla Nevada 2 16,02 km - 20.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS15 Cuchilla Nevada - Rio Pintos 2 40,48 km - 20.35

Pühapäev:

SS16 Copina - El Condor 16,43 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS17 Giulio Cesare - Mina Clavero 22,41 km - 15.55

SS18 El Condor (punktikatse) 16,43 km - 18.18

MM-sarja üldseis:

1. Sebastien Ogier, Ford 84 punkti

2. Thierry Neuville, Hyundai 67

3. Ott Tänak, Toyota 45

4. Andreas Mikkelsen, Hyundai 41

5. Kris Meeke, Citroen 36

6. Esapekka Lappi, Toyota 36

7. Jari-Matti Latvala, Toyota 31

8. Dani Sordo, Hyundai 30

9. Craig Breen, Citroen 20

10. Elfyn Evans, Ford 18

Argentina MM-ralli testikatse

Neuville ja Mikkelsen läbivad rada juba neljandat korda, kuid kumbki ei suuda oma senist aega parandada ehk ollakse neljandal ja viiendal kohal.

Omakorda tõuseb liidriks Latvala, kes saab kirja aja 2.31,5. Tänak on nüüd kolmas.

Nüüd tuleb ka Tänak oma kolmandalt läbimiselt - aeg 2.32,6 tõstab ta Meeke'i järel teiseks!

Tänak ei ole kolmandat korda veel rajal käinud ja praegu on ta kümnendal kohal.

Suninen sõidab 2.33,3 ning läheb kaheksandaks.

Mikkelsen läheb 2.32,9-ga kolmandaks.

Meeke sõidab välja päeva parima aja 2.31,9.

Tundub, et testikatsel on taas mõningane paus.

Kolm meest on testikatse läbinud kolmandat korda, Tänak on seni sõitnud kahel korral.

Lappi saab kirja 2.33,7 ning Tänak langes testikatsel kaheksandale kohale.

Ott Tänak on praeguseks testikatsel seitsmendal positsioonil.

Ogier parandab ka oma senist kiireimat aega üle kahe sekundi ja tõuseb 2.33-ga kolmandaks. Esikuuik on kõigest poole sekundi sees.

Algas testikatse kolmas läbimine: mullune võidumees Thierry Neuville sõidab tõusvas tempos ning kihutab välja liidri Meeke`iga võrdse aja 2.32,7.

Hetkeseis on väga tihe:

Hyundai mees Sordo saab kirja samuti 2.33,2 ning lükkan Tänaku viiendaks.

Latvala tõuseb testikatse teistkordse läbimisega kiireimaks Toyota meheks - aeg 2.33,2 tõstab ta Breeni kõrvale 2.-3. kohta jagama.

Craig Breen kindlustab taas Citroënile kaksikjuhtimise - iirlane läheb ajaga 2.33,2 Meeke`i järele teiseks.

Hetkeseis on selline:

Meeke võtab koheselt liidrikoha tagasi ajaga 2.32,7.

Ott Tänakult uus liidriaeg 2.34,0! Meeke oli pool sekundit aeglasem.

Mikkelsen on omakorda Ogier`st kiirem - aeg 2.34,9. Meeke jäi 0,4-sekundilise eduga liidriks.

Ogier kihutab testikatse teisel läbimisel välja aja 2.35,3 ja tõuseb Meeke`i järele teiseks.

Espekka Lappi piirdub ajaga 2,38,7 ning läheb Neuville`järele üheksandaks. Soomlasele järgnevad kaasmaalane Teemu Suninen (2.38,9) ja Elfyn Evans (2.39,3).

Hetkeseis on selline:

Craig Breen näitab, et Citroënid on kiired. Iirlaselt teine aeg 2.35,7.

Sordo pressib end Tänaku ja Mikkelseni vahele kolmandaks (aeg 2.36,1).

Kris Meeke kihutab välja uue liidriaja 2.34,5. Juba on selgelt näha, et hiljem startinutel on oluliselt kergem.

Mikkelsen jääb Tänakule alla vaid 0,2 sekundiga - norraka aeg 2.36,2.

Tänak kihutab välja kiireima aja 2,36,0. Edu Ogier ees kaks sekundit.

Neuville on napilt Ogier`st aeglasem - aeg 2.38,7.

Testikatse on käima läinud! Ogier läbib 4,25 km pikkuse testikatse ajaga 2.38,0.

Tere, rallisõbrad! Täna öösel meie aja järgi kell 1.08 saab alguse Argentina MM-ralli ning Delfi TV vahendab 1. kiiruskatset ka otsepildis. Testikatse algab juba kell 14 ja Delfi toob selle sündmused lugejateni siin otseblogi vahendusel.