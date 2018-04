OTSEBLOGI | Ott Tänak tegi Argentina ralli teisel katsel väikese pirueti ning kaotas paarkümmend sekundit

Ralli proloogiks olnud 1,9 km pikkuse kiiruskatse võitis Hyundaiga sõitev Thierry Neuville. Ott Tänak kaotas teisena 0,3 sekundit. Kolmas oli Sebastien Ogier, kes jäi Tänakust maha omakorda 0,1 sekundit.

Teisel katsel tegi Tänak väikese eksimuse, kui tema auto läks ühest kurvist välja tulles rajale risti. Tagurdama pidanud Tänak kaotas lõpuks seetõttu paarkümmend sekundit ning langes üldarvestuses allapoole.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

Tänavuselt Argentina rallilt teeb Delfi TV neli otseülekannet.

Argentina MM-ralli

Mikkelsen finišis - kaotust Tänakule 10,2 sekundit. Üldarvestuses läheb norralane praegu liidriks, edestades Ogier'd 3,6 sekundiga.

Üldarvestuses jääb Ogier praegu veel Tänakust 5,9 sekundiga ettepoole, ent Neuville'ist läheb eestlane 2,3 sekundiga mööda.

Tänak: "Mis me teha saame? Eelmisel katsel tegime lolli vea ja see murdis midagi rooli juures ära, nii et vasakule on keeruline pöörata. Kahe katse vahel natuke putitasime seda, päris korda veel ei saanud, aga saime hakkama. Toyota on tugev!"

Neuville'i aeg on samuti olemas - ja see on Neuville'ist 0,6 sekundit aeglasem! Näitab veel korra ära, kui kiiresti Tänak sõitis!

Tänak finišis - edu Ogier' ees 17,8 sekundit! Võimas!

Neuville on finišis, aga aega veel ei ole. Belglane ise oli pisut tõrges ning ei osanud öelda, kui hästi tal minna võis.

Praeguse tempo juures võib Tänaku edu Ogier' ees tulla pisut alla 20 sekundi. Eelmise katse eksimus on võimalik peaaegu ära heastada!

Ogier: "See on väga kiire ja ilus katse, mulle meeldib." Prantslasele öeldakse, et Tänak tuleb väga kiiresti, mille peale viskab Ogier pöidla püsti. "See on mister Tänak, kui ta vajutab!"

Ogier on finišis - 19.37,7. Ootame huviga Neuville'i, aga veel enam Tänakut.

11 km peal kaotab Mikkelsen samal ajal Tänakule 2,7, Meeke 4,0 sekundit.

20 kilomeetri peal on Tänaku edu Ogier' ees juba kaheksa sekundit. Sealt on veel 13 kilomeetrit minna!

Raja äärest antakse teada, et Neuville sõidab Ogier'ga suhteliselt samas tempos, mis on meie jaoks veel parem märk. Tänak võib selle katsega päris arvestatavalt üldkokkuvõttes tõusta.

Neljandas splitis on Tänaku edu juba 6,3 sekundit. Eestlaselt seni väga hea sõit!

Tänak on olnud kiirem ka Mikkelsenist ja Meeke'ist, kes on samuti esimesest splitist läbi tulnud. Mikkelseni ees on seal edu 0,5 ja Meeke'i ees juba 1,9 sekundit.

Raja äärest teatatakse, et Tänaku autol on pärast ühte "veetakistust" aerodünaamilised elemendid pisut kannatada saanud.

Kolmandas splitis kasvab vahe neljale sekundile. Tänak liigub ühtlaselt kiiremini.

Teises splitis on Tänaku edu juba 2,1 sekundit.

Nüüd näitab Tänak juba paremat minekut! Esimeses splitis edestab ta Ogier'd kaheminutilise sõidu järel täpselt sekundiga.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal!

Sellelt 33-kilomeetriselt katselt tuleb meile koguni seitse erinevat vaheaega, nii et katsest peaks saama päris korraliku ülevaate.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/989837626310971392

Kalle Rovanperä autol tuli katusest tükk ära!https://twitter.com/voiceofrally/status/989837052450689024

Oluline muudatus ka korraldajate poolt - kahe minuti asemel minnakse nüüd rajale kolmeminutiliste intervallidega, mis tähendab, et tolmul on loodetavasti nüüd väiksem roll.

Ogier on kolmandal katsel rajale läinud!

Kõigi eelduste kohaselt on sarnased tingimused ka järgmistel katsetel. Seitsme minuti pärast algab tänane pikim, 33-kilomeetrine katse, kus Ogier võib ülejäänutega juba päris arvestatava vahe sisse sõita.

Pole midagi teha: Ogier'l vedas. Esimesena rajale minemise keerulisuse asemel osutus see hoopis eeliseks, sest teda ei sega raja kohal hõljuv tolm, mis ülejäänud sõitjaid kõvasti mõjutab. Järgmine katse algab juba vähem kui 15 minuti pärast.

Üldseis pärast 2. katset. Ogier läks liidriks, Tänak potsatas üheksandaks.

2. katse tulemused. Ogier'le võimas võit, Tänakule eksimuse tõttu alles 10. koht.

Ootasime veel Teemu Sunineni tulekut - temagi kaotab päris palju, 20,5 sekundit.

Eelmisel aastal võidule pretendeerinud Elfyn Evans kaotab finišis 17,2 sekundit.

See võib ka Ogier' head aega seletada - ka otsepildist on näha olnud, et eelnevatest autodest teele püsima jääv tolm on kohati sõitjaid seganud.

Craig Breen on esimene, kelle sõnu katse järel kuuleme. "Seisev tolm segab. Olin vahepeal rumalalt aeglane ja ei saanud head rütmi sisse."

Breen kuuendaks - kaotust 12,0 sekundit.

Sordo kaotab isegi Tänakule 0,4 sekundit. Otsepilt vähemalt ei näidanud, et temaga oleks midagi juhtunud.

Latvala teeb korraliku sõidu, minnes 5,6-sekundilise kaotusega kolmandaks. Ogier tegi aga väga hea sõidu, eriti arvestades seda, et ta läks rajale esimesena!

Lappi kaotab Ogier'le 14,2 sekundit, kohaks hetkel viies.

Vahepeal tuleb aegu ka teistelt. Mikkelsen (+3,9) läheb teiseks, Meeke (+10,8, väike rehvipurunemine) neljandaks.

Tänak kaotas oma väikese spinniga päris korralikult aega. Kuigi ta võttis katse viimase osaga mõned sekundid tagasi, kaotab ta lõpuks Ogier'le 23,8 sekundit.

Aegade ja meeste kommentaaride osas on Argentinas tehnilised probleemid. Otseülekandes pannakse meestele mikrofonid nina alla, aga heli ei tule paraku läbi - seetõttu ei saa ka sõitjate värskeid kommentaare teieni tuua.

Neuville finišis - 8,0 sekundit kaotust Ogier'le.

Tänak tegi väikese spinni!

Tänak on kolmandas splitis Ogier'st seitse sekundit aeglasem. Neuville näis finišis prantslasele kümne sekundi tuuri kaotavat. Ogier on igatahes väga võimsalt alustanud!

Teises splitis kaotab Tänak Ogier'le juba 4,4 sekundit, Mikkelsen on eestlasest aga veel 0,9 sekundit aeglasem. Väga huvitav oleks nüüd teada, kuidas seal vahel Neuville hakkama sai.

Ogier finišis - 8.55,7.

Mikkelsen tuleb esimesest splitist läbi Ogier'ga sisuliselt võrdse ajaga, kaotades talle 0,1 sekundit.

Ogier' aega näidatakse meile juba kolmest splitist, teisena rajale läinud Neuville'i aegu aga veel üldse mitte. Huvitav, et Tänak esimeses splitis Ogier'le kaotas - õnneks ei olnud vahe väga suur.

Esimesed vaheajad tulevad: Ogier 1,42,8, Tänak 1.43,6.

Ott Tänak on samuti rajal!

Ogier on rajal!

Sébastien Ogier on stardijoonel valmis, tema läheb rajale esimesena.

Meeldetuletuseks ka autode tänane stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/989818976040562688

https://twitter.com/TGR_WRC/status/989806296466673665

Tänane rallipäev: SS2 Las Bajadas / Villa del Dique 1 16,65 km - Eesti aeg kell 14.13SS3 Amboy / Yacanto 1 33,58 km - 15.00SS4 Santa Rosa / San Agustin 1 23,85 km - 16.13SS5 Fernet Branca 1 (2 ringi) 6,04 km - 18.08SS6 Las Bajadas / Villa del Dique 2 16,65 km - 20.51SS7 Amboy / Yacanto 2 33,58 km - 21.38SS8 Santa Rosa / San Agustin 2 23,85 km - 22.51

Argentinas on veel varahommik, kuid juba vähem kui kahe tunni pärast (Eesti aeg 14.13) algab teine kiiruskatse. https://twitter.com/OfficialWRC/status/989796568978083841

Endine tippsõitja ja praegune Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen tähistab täna 66. sünnipäeva. Õnnesoovid saatis sel puhul teele ka WRC! https://twitter.com/OfficialWRC/status/989798051568025600

Latvala rääkis, et tema tiimikaaslased on viinud konkurentsi uuele tasemele. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/latvala-tunnistas-et-tanak-on-ta-surve-alla-pannud?id=81914613

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-meil-voib-olla-selle-nadalavahetuse-voiduauto?id=81913539

https://twitter.com/OttTanak/status/989639252056080385

Reedel alustavad rallimehed Argentinas kihutamist Eesti aja järgi kell 14.13. Puhake end välja ja olge õigel ajal meiega. Head ööd!

Kõik tippsõitjad on nüüd esimese kiiruskatse läbinud.

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Ford) läheb kolmandaks, Neuville´le kaotab ta 0,4 sekundit.

Belglane Thierry Neuville (Hyundai) saab aja 1.54,4 ning tõuseb ise liidriks.

Ott Tänak läheb liidriks! 1.54,7 on 0,2 sekundit kiirem kui Mikkelsenil.

Norralane Andreas Mikkelsen (Hyundai) 1.54,9. Uus liider! "Ringteede osas oli auto alajuhitav," kurtis ta.

Britt Kris Meeke (Citroen) läheb liidriks - 1.55,1!

Teine Toyota soomlane Esapekka Lappi sõidab seni kiireima aja 1.55,7. Sunineni edestab ta 0,1 sekundiga. "Kruusal oli väga libe," kõlas tema lühike kommentaar.

Soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) kaotab Suninenile 0,2 sekundit.

Hispaania rallimees Dani Sordo (Hyundai) kaotab Suninenile vaid 0,1 sekundit ja läheb ise teiseks.

Iirlane Craig Breene (Citroene) läheb teiseks. Suninenile kaotab ta 0,7 sekundit. Lühikesel kiiruskatsel ongi väga väikesed vahed. "Paaris nõelasilma kurvis kaotasin aega," kommenteeris ta.

Britt Elfyn Evans (Ford) kaotab Suninenile 0,8 sekundiga.

Soomalne Teemu Suninen (Ford) saab aja 1.55,8. Võrreldes eelmistega on see hoopis teisest klassist. "Loodetavasti on aeg hea," sõnas ta kiiruskatse finišis.

Esimese WRC autoga rajale tulnud Khalid Al Qassimi (Citroen) saab alles kolmanda aja. 1,4 Tidemandist aeglasem.

Škodaga sõitev rootslane Pontus Tidemand saab aja 1.59,5 ja läheb ise liidriks. Tegemist on WRC 2 arvestuses hooaja soosikuga.

Britt Gus Greensmith saab aja 2.00,2 ning läheb liidriks.

Pedro Heller asub juhtima, kuid suures plaanis pole sellel tähtsust.

Võistlust alustasid esimesed WRC 2 klassi masinad.

Tegemist on 1,9 km pikkuse n-ö publikukatsega. Ott Tänak ja Martin Järveoja tulevad rajale järjekorras 14.

Tere, head rallisõbrad! Argentina ralli esimene kiiruskatse on kohe algamas.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/989524319595352075

https://twitter.com/TGR_WRC/status/989519746868621312

Nüüd ei ole mõnda aega ühtegi uut tulemust tulnud. Samas ei ole veel ka ametlikku kinnitust, et testikatse oleks läbi.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/989507986153508864

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/989495784830853120

Mikkelsen sõidab testikatse läbi juba viiendat korda ning tõuseb ajaga 2.32,2 neljandaks. Seni ainult kolmel korral katse läbi sõitnud Tänak on langenud viiendaks.

Breen sõidab välja aja 2.31,8 ning läheb Latvala järel teiseks. Tänak on nüüd neljas. eestlast edestab ka Meeke.

Neuville ja Mikkelsen läbivad rada juba neljandat korda, kuid kumbki ei suuda oma senist aega parandada ehk ollakse neljandal ja viiendal kohal.

Omakorda tõuseb liidriks Latvala, kes saab kirja aja 2.31,5. Tänak on nüüd kolmas.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tuli-walesi-wrc-ralli-umber-saab-ootamatu-lahenduse-punktikatse-ei-olegi-viimane-kiiruskatse?id=81907493

Nüüd tuleb ka Tänak oma kolmandalt läbimiselt - aeg 2.32,6 tõstab ta Meeke'i järel teiseks!

Tänak ei ole kolmandat korda veel rajal käinud ja praegu on ta kümnendal kohal.

Suninen sõidab 2.33,3 ning läheb kaheksandaks.

Mikkelsen läheb 2.32,9-ga kolmandaks.

Meeke sõidab välja päeva parima aja 2.31,9.

Tundub, et testikatsel on taas mõningane paus.

https://twitter.com/TGR_Arg/status/989482398780940288

Kolm meest on testikatse läbinud kolmandat korda, Tänak on seni sõitnud kahel korral.

Lappi saab kirja 2.33,7 ning Tänak langes testikatsel kaheksandale kohale.

Ott Tänak on praeguseks testikatsel seitsmendal positsioonil.

Ogier parandab ka oma senist kiireimat aega üle kahe sekundi ja tõuseb 2.33-ga kolmandaks. Esikuuik on kõigest poole sekundi sees.

Algas testikatse kolmas läbimine: mullune võidumees Thierry Neuville sõidab tõusvas tempos ning kihutab välja liidri Meeke`iga võrdse aja 2.32,7.

Hetkeseis on väga tihe:

Hyundai mees Sordo saab kirja samuti 2.33,2 ning lükkan Tänaku viiendaks.

Latvala tõuseb testikatse teistkordse läbimisega kiireimaks Toyota meheks - aeg 2.33,2 tõstab ta Breeni kõrvale 2.-3. kohta jagama.

Craig Breen kindlustab taas Citroënile kaksikjuhtimise - iirlane läheb ajaga 2.33,2 Meeke`i järele teiseks.

Hetkeseis on selline:

Meeke võtab koheselt liidrikoha tagasi ajaga 2.32,7.

Ott Tänakult uus liidriaeg 2.34,0! Meeke oli pool sekundit aeglasem.

Mikkelsen on omakorda Ogier`st kiirem - aeg 2.34,9. Meeke jäi 0,4-sekundilise eduga liidriks.

Ogier kihutab testikatse teisel läbimisel välja aja 2.35,3 ja tõuseb Meeke`i järele teiseks.

Espekka Lappi piirdub ajaga 2,38,7 ning läheb Neuville`järele üheksandaks. Soomlasele järgnevad kaasmaalane Teemu Suninen (2.38,9) ja Elfyn Evans (2.39,3).

https://twitter.com/rallyargentina/status/989194273789751296

Hetkeseis on selline:

Craig Breen näitab, et Citroënid on kiired. Iirlaselt teine aeg 2.35,7.

Sordo pressib end Tänaku ja Mikkelseni vahele kolmandaks (aeg 2.36,1).

Kris Meeke kihutab välja uue liidriaja 2.34,5. Juba on selgelt näha, et hiljem startinutel on oluliselt kergem.

Mikkelsen jääb Tänakule alla vaid 0,2 sekundiga - norraka aeg 2.36,2.

Tänak kihutab välja kiireima aja 2,36,0. Edu Ogier ees kaks sekundit.

Neuville on napilt Ogier`st aeglasem - aeg 2.38,7.

Testikatse on käima läinud! Ogier läbib 4,25 km pikkuse testikatse ajaga 2.38,0.

Ott Tänak ja Martin Järveoja Argentinas legendi koostamas. https://twitter.com/OttTanak/status/989178110456352768

Testikatse on kohe algamas. https://twitter.com/rallyargentina/status/989280116441272320

Lappi vihjas, et Latvala pole hetkeseisu üle kaugelti õnnelik: "Olen tiimi kolmas mees ja mul pole mingit stressi, et Tänak nii kõva on. Küll aga võib Tänaku kiirus olla probleem meie teisele soomlasele." http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/lappi-tanakust-see-sell-pole-kunagi-rahul?id=81897451

Argentina ralli eelvaade: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/argentina-ralli-voiduta-ogier-lahing-toyotas-ja-el-condor?id=81889173

Täna avaldati ralliässade palgad: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/selgusid-rallisoitjate-palgad-ogier-oodatult-esikohal-tanak-kolmas?id=81902059

Tere, rallisõbrad! Täna öösel meie aja järgi kell 1.08 saab alguse Argentina MM-ralli ning Delfi TV vahendab 1. kiiruskatset ka otsepildis. Testikatse algab juba kell 14 ja Delfi toob selle sündmused lugejateni siin otseblogi vahendusel.