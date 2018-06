OTSEBLOGI | Ott Tänak sai Sardiinia ralli testikatsel kolmanda koha, Ogier tegi väikese avarii

SS10 Coiluna - Loelle 1 (14,95 km) - kell 9.38 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS11 Monti di Alà 1 (28,52 km) - kell 10.32

SS12 Monte Lerno 1 (28,89 km) - kell 11.11

Hoolduspaus

SS13 Citta di Ittiri - Coros (1,42 km) - kell 15.10

SS14 Coiluna - Loelle 2 (14,95 km) - kell 17.08 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS15 Monti di Alà 2 (28,52 km) - kell 18.02

SS16 Monte Lerno 2 (28,89 km) - kell 18.41

Pühapäev:

SS17 Cala Flumini 1 (14,06 km) - kell 9.45

SS18 Sassari - Argentiera 1 (6,96 km) - kell 10.38 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS19 Cala Flumini 2 (14,06 km) - kell 12.12

SS20 Sassari - Argentiera 2 (punktikatse) (6,96 km) - kell 13.18

Sardiinia MM-ralli

Meie jaoks on mõistagi hea märk, et esineliku sees on koguni kolm Toyotat. Samas tuleb meeles pidada, et testikatsetelt ei maksa väga palju väga lugeda, sageli on seal sõitjatel omad seadistusnõksud ja plaanid, mida katsetada. Õiget kiirust hakkab ikkagi näitama ralli ise!

Tundub, et võib tasapisi WRC meeste osas testikatsele joone alla tõmmata. Isegi, kui keegi veel sõidab, siis viimased ajad on näidanud, et väga kiireid aegu enam ei näidata. Seega - testikatse tulemused:

Nüüd on viimase WRC mehena oma kolmanda sõidu teinud ka Breen, kes aga samuti aega parandada ei suutnud.

"Nunnupilti" ka! Tänak kirjutab Twitteris, et traditsiooniliselt on Sardiinia rallil ka tema pere kaasas.https://twitter.com/OttTanak/status/1004646275554344961

Turmas: Citroen ilma Meekita, 10, 11 koht :)

Neuville on tõesti juba viiendat korda testikatse läbi sõitnud, aga aega parandada ei õnnestunud. Belglane jagab endiselt Lappi ja Tänakuga 3.-5. kohta.

Latvala pildi pealt on näha, et ka Ott Tänaku auto on hetkel hooldusalas.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1004642918727118849

Ogier on väidetavalt jälle testikatsel pisut välja sõitnud. Seekord kaotas ta umbes kümmekond sekundit.https://twitter.com/rockollector/status/1004641198437470209

Mikkelsen on kolmanda läbimise ära teinud, aga aega ei parandanud.

Ei ole Neuville veel lõpetanud!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1004637528685793280

Hetkeseis:

Craig Breen ja Andreas Mikkelsen on hetkel kaks ainsat WRC sõitjat, kes pole nõutud kolme läbimist täis teinud. Breen on praegu sootuks hooldusalas meeskonnaga suhtlemas.

Tänak on nüüd ka kolmandat korda rajal käinud - ajaks 1.54,8, mis viib ta hetkel koos Lappi ja Neuville'iga kolmandat kohta jagama.

Tundub, et Paddoni ja Neuville'i jaoks on testikatse lõppenud.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1004633062876033025

Teistest pisut hiljem alustanud Latvala põrutab uue liidriaja - 1.53,9! Ilmselt läheb peagi rajale ka Tänak.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1004628622332841984

Neuville pigistab neljandal läbimisel välja 1.54,8. Tänak on seni piirdunud kahe üritusega.

Eksimuse stiilinäide ka Mikkelsenilt (Eesti lippude juures!):https://twitter.com/RallyJust/status/1004624385053995008

Ei ole see testikatse rallimeeste jaoks sugugi lihtsalt läinud - väike eksimus samas kohas ka Teemu Suninenilt.https://twitter.com/RallyJust/status/1004624145567617024

Sellise spinni tõttu kaotas Neuville aega!https://twitter.com/RallyJust/status/1004623313459654657

Mikkelseni masinat putitatakse samal ajal hooldusalas:https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1004622649518186496

Vahepeal on rajal ära käinud ka Latvala. Tema teine läbimine - 1,56.7

Lappi paneb uue märgi maha - 1.54,8.

Elfyn Evans saab kolmandal läbimisel kirja päeva parima aja - 1.56,1.

Võimalik, et Neuville'il on midagi juhtunud - kolmanda läbimise ajaks saab belglane kirja 2.05,6.

Video Tänaku teisest läbimisest:https://twitter.com/cicles7/status/1004617492688506880

Paddon lööb Tänaku aja üle - 1.56,2. Suninen kaotab eestlasele vaid kahe kümnendikuga - 1,56,7.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-maailmameister-ogier-lohkus-autot-juba-testikatse-esimesel-labimisel?id=82572733

Ogier, Östberg ja Mikkelsen naasevad ralliparki.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1004618363627175936

Tundub, et Latvala pole veel lihtsalt rajale asunud. Testikatsel on see tavaline, et mõned sõitjad ei lähe kohe esimesel võimalusel peale.

eid_15305d52f6a380: Kus on Latvala?

Ja täpselt nii ka on - Tänak sõidab teisel läbimisel välja koguni 1.56,5, Neuville 1.57,0. Lappi on samuti kiire - 1.57,3.

Usutavasti on Neuville'il, Tänakul ja ka Ogier'l (kui auto liialt kahjustada ei saanud) teine läbimine kiirem, sest tee on nüüd puhtamaks sõidetud.

Hetkeseis:https://twitter.com/OpensTightens/status/1004616695384870912

Paddon sõidab välja teise aja - 2.00,5.

Östberg ja Suninen saavad samuti esimese aja kirja: vastavalt 2.02,4 ja 2.02,6.

Vahepealseid aegu: Breen 2.01,3, Evans 2.02.6.

Probleemid ka Andreas Mikkelsenil - norralane on samuti oma autot rappinud ning tal on rehv katki.https://twitter.com/rockollector/status/1004612785144254464

Võrdluseks Ott Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/cicles7/status/1004612016303149057

Ogier' halva aja põhjus on siin - prantslane oleks peaaegu välja sõitnud!https://twitter.com/cicles7/status/1004611652468330496

Esapekka Lappi sõidab välja täpselt 2.00,0. Vahed on päris suured, aga me ei tea praegu mõistagi seda, millise seadistusega ja milliste eesmärkidega sõitjad täpselt rajal on.

Nõnda - esimesed ajad on nüüd olemas! Neuville ja Tänak sõidavad mõlemad välja 2.02,7, Ogier jääb neile aga üle viie sekundi alla: 2.08.5.

Nüüd tundub kõik paigas olevat - esimese mehena on rajale läinud Thierry Neuville.

Turvalisuskaalutlustel on testikatse algus pisut venima jäänud. Loodetavasti saadakse peagi asjad korda.https://twitter.com/RallyeSport/status/1004607922511507456

Ühtegi aega pole veel kirja saadud. Rallipargist testikatseni on mõistagi ka pisut maad sõita.

https://twitter.com/thierryneuville/status/1004603292553490433

https://twitter.com/OttTanak/status/1004602373120167936

Olud on Sardiinias niisked ning vihma oodatakse ka kogu ülejäänud nädalavahetuseks. Pole kahtlustki, et see võib omajagu kaarte segada.

Tere hommikust! Sardiinia ralli on kohe-kohe ukse ees ning tänasele testikatsele on esimese mehena rallipargist lahkunud valitsev maailmameister Sébastien Ogier.