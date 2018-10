OTSEBLOGI | Ott Tänak noppis Walesi rallil järjekordse katsevõidu, Latvala eksimus kergitas Neuville'i teiseks

Neljapäevaõhtusel publikukatsel näitas Eesti ekipaaž viiendat aega, kaotades katse võitnud tiimikaaslasele Esapekka Lappile 0,9 sekundiga.

Reede hommikut alustas Tänak aga suurepäraselt, sõites parima aja välja nii esimesel lühikesel kui ka teisel pikal katsel - ning tõustes sellega kindlalt ka ralli üldliidriks.

Tänak triumfeeris ka päeva kolmandal katsel, kusjuures probleemid tabasid Sébastien Ogier'd, kes kaotas oma autol nii esimese kui teise käigu ning langes seitsmendale kohale - enne hoolduspausi kavas olnud kaks lühikest publikukatset langetasid prantslase veel ühe koha võrra tahapoole.

Hoolduspausi järgne 7. katse kujunes õnnetuks teist kohta hoidnud Elfyn Evansi jaoks - ralli mullust võitjat tabasid probleemid juba ülesõidul ning starti ta lõpuks ei jõudnudki.

Kaheksandal katsel tegi väikese avarii Jari-Matti Latvala, kes libises ühes kurvis teelt välja vastu kivi, mis lõhkus tema auto tuuleklaasi ning kukutas ta kolmandale kohale, Neuville'ist tahapoole.

Ralli üldseis pärast 8. katset:

MM-sarja üldtabelis on Toyotal kihutavad eestlased teisel kohal Thierry Neuville´i järel. Punkte vastavalt 164 ja 177.

Tänane ajakava (kogu ralli ajakava vaata altpoolt):

SS2 Clocaenog 1 (7,67 km) kell 9.57

SS3 Bernig 1 (29,13 km) kell 10.32

SS4 Penmachno 1 (16,95 km) kell 11.47

SS5 Slate Mountain 1 (1,63 km) kell 12.40

SS6 Slate Mountain 2 (1,63 km) kell 12.47

SS7 Clocaenog 2 (7,67 km) kell 16.37

SS8 Brenig 2 (29,13 km) kell 17.13

SS9 Penmachno 2 (16,94 km) kell 18.28

Raul Ojassaar: Tänak jääb esimeses splitis Neuville'ile 0,2 sekundiga alla. Ühe korra oli ka otsepildist näha, et eestlane libises ühes kurvis alajuhitavuse tõttu pisut, ent sellest ei tundunud erilist ajakaotust tulevat.

Raul Ojassaar: Muide, WRC stuudios pakkus Richard Burnsi kunagine kaardilugeja Robert Reid, et maailmameistriks tuleb tänavu just Ott Tänak.

Raul Ojassaar: Nõndaks - tänane viimane katse on alanud. Neuville on 17-kilomeetrisele katsele startinud!

Sven Kald: Kas tänastel liidritel ei ole homme oht palju aega kaotada? Näib, et esimesed sõitjad saavad viimaste ees täna eelise

Raul Ojassaar: WRC2 klassis on Kalle Rovanperäl sealjuures veel suurem edu kui Ott Tänakul WRC-s. Värskelt 18-aastaseks saanud Rovanperä edestab seal puhta sõiduga Pontus Tidemandi juba 55,3 sekundiga!

Raul Ojassaar: Tänase päeva viimast katset ei tule enam samuti kaua oodata - see algab juba kell 18.28.

Jüri Ha: Nüüd tuleb Tommil Tänaku tiimikaaslased tõsisele vestlusele kutsuda, et hakkaksid Neuville survestama ja siis jääb lootavaid belglase sõiduveale....

Kalle Kaljula: Ma ei tea mida see Ott söönud on, aga mees on teiselt planeedilt. Annaks rallijumal nüüd vastupidamist

Jaan Martinson: Pärast hommikusi katseid kuulutas Esapekka Lappi: "Et siin häid aegu välja sõita, pead olema idioot!" Tema selgitus oli järgmine: "Kurvides tuleb pidurdada hilja, siis gaas põhja suruda ja loota, et tuled puhtalt välja. Seepärast peadki olema idioot. Kui kurvis on muda, võib mäng lõppenud olla. Riskivärk."

Raul Ojassaar: Ralli üldseis pärast 8. katset. Väike avarii langetas Latvala kolmandaks, Neuville lõikab sellest kasu.

Raul Ojassaar: Breen sõidab veel oma stardipositsiooni kohta üllatavalt hea aja välja. 8. katse tulemused:

Raul Ojassaar: Peagi lõppev katse on tema hooaja 57. katsevõit.

Oliver Eitea: Palju neid kiiruskatse võite hetkel Tänaku kontol on? 56 või 57?

Raul Ojassaar: Katse tundub üha aeglasemaks minevat. Paddon kaotab 22,1 sekundit. Uusmeremaalane ise ka imestab, et ta nii palju alla jääb - enda meelest tegi ta korraliku katse.

Aivar Sikk: Nagu mingi needus!!!!Kui Neuvill jääb sinna 5-st kohst tahapoole,hakkab ees sõitjatel jamad ja see mees hiilib järjest lähemale...Latvalast kahju!

Raul Ojassaar: Suninen kaotab selle katsega lausa 22,0 sekundit ning potsatab kokkuvõttes hetkel kuuendaks. "Tegin ühel mahapöördel spinni ning kaotasin aega."

Raul Ojassaar: Mikkelsen jätkab kaotamist, selle katsega tuleb 21,2 sekundit juurde.

Raul Ojassaar: Katkise tuuleklaasiga Latvala kaotab Tänakule 16,1 sekundit ning langeb kokkuvõttes Neuville'ist tahapoole! "Ma ei saanud õiget rütmi ning sõitsin kivile otsa, mis lõhkus tuuleklaasi. Muidu on kõik korras, aga olin seejärel liiga ettevaatlik."

Raul Ojassaar: Lappi kaotab seekord Tänakule 8,6 sekundit ning raputab pead. "Läheme paremaks, aga oleme endiselt väga aeglaselt. Ma pole piisavalt julge, kardan muda liiga palju."

Raul Ojassaar: Jah, ikka saab. Õnneks on vaid üks katse jäänudki, nii et kui just katse peal mõni teine rehv päris katki ei lähe, ei ole sellest hullu.

panda: Kas Ott saab rehvi ära vahetada enne järgmist katset?

Raul Ojassaar: Ogier tuleb kolmanda ajaga - kaotust Tänakule 7,2 sekundit. Neuville'i ja Ogier' omavahelises võrdluses jääb belglane 5,8 sekundiga ettepoole.

Raul Ojassaar: Tänak: "Tunne oli okei, aga lõhkusime vasakpoolse esiratta rehvi ära."Kus see juhtus?"Ei tea - katsel!" naerab eestlane.

Raul Ojassaar: Tänak finišis - ning katse päris lõpuga võttis ta taas, nagu ka hommikul, veel kõvasti aega endale. 6,0 sekundit on edu Neuville'i ees.

Raul Ojassaar: Sel katsel on ta aga viimastes splittides Neuville'ist 4,8 sekundit kiirem. Belglane on ühtlasi finišis - aeg 16.36,5 on tema enda hommikusest läbimisest lausa 30 sekundit parem.

Raul Ojassaar: Ametlik kinnitus sellele, mida võis eeldada: Elfyn Evansi jaoks on tänane võistluspäev läbi. Väga kahju.https://twitter.com/MSportLtd/status/1048216421187158021

Raul Ojassaar: Neuville liigub Tänakuga võrreldes pisut paremini kui hommikul, kuid kolmandas splitis on eestlane siiski 4,0 sekundit kiirem.

Raul Ojassaar: Ogier on sealjuures avasplitis seekord ka Neuville'ist 2,1 sekundit aeglasem. Samal ajal on Tänak teises vaheajapunktis belglasest 3,2 sekundit nobedam.

Raul Ojassaar: Esimeses splitis on Tänak belglasest 2,3 sekundit kiirem. Tundub, et ka sel katsel on pidamine hommikuga võrreldes kõvasti paremaks läinud, sest ajad on juba neljaminutilise sõidu järel kaheksa sekundit kiiremad kui hommikul samas kohas.

Raul Ojassaar: Evans sai küll korraks liikuma, kuid taas seisab. Ta on umbes 11 kilomeetri kaugusel eelmise katse stardist.

Raul Ojassaar: Neuville on 8. katsele startinud!

Raul Ojassaar: Järgmisena ootab meid ees pikk Brenigi katse. Neuville peaks 29-kilomeetrisele katsele stardi saama juba nelja minuti pärast.

Raul Ojassaar: Tahaks igaks juhuks ühe asja üle täpsustada, kuna mitmed kommentaatorid on kirjutanud, et Evansi seisma jäämine on M-Spordi tiimikorraldus. See ei ole kohe kindlasti mitte tiimikorraldus! Esiteks ei ole reedese päeva pärastlõuna avakatse kellegi koht tiimikorralduseks, teiseks viitaks tiimikorraldusele kontrollitud mõneminutiline hilinemine, mitte poole ülesõidu peal seisma jäämine ja katse sisuliselt vahele jätmine.

Raul Ojassaar: Rallistuudios räägitakse, et Evansi autol olevat probleem kütuse mootorisse jõudmisega, mistõttu ei saadagi hetkel autot liikuma. Katse starti on lubatud hilineda kuni 30 minutit, kusjuures iga minuti eest tuleb 10 sekundit trahvi.

Raul Ojassaar: Ralli üldseis pärast 7. katset:

Raul Ojassaar: 7. katse tulemused: Tänakule taas katsevõit!

Raul Ojassaar: Östberg sõidab välja Paddoniga sama aja, Breen on finišis kümnendana, viis sekundit koguneb tal kaotust Tänakule.

Raul Ojassaar: Paddon läheb kaheksast mehest seitsmendaks - kaotust 3,6 sekundit.

Raul Ojassaar: Tundub, et ka M-Sport ei soovi veel avaldada, mis täpselt lahti on.https://twitter.com/MSportLtd/status/1048209948046491648

Raul Ojassaar: Evans endiselt seisab, ta on katse algusest kilomeetrite kaugusel. Õigel ajal startides oleks ta juba ammu rajal.

Raul Ojassaar: Suninen sõidab välja Ogier'ga võrdse aja ning läheb kolmandat-neljandat kohta jagama. Kaotust Tänakule 1,9 sekundit.

Raul Ojassaar: Hommikul nigelalt liikunud Mikkelsen pole ka hoolduspausi järel õiget tempot leidnud. 4,5 sekundit tuleb kaotust.

Karl: Kahju küll, et Evans katkestab. Tänakul praegu väga hea hoog ja parem oleks kui Neuville Evansist mööda ei läheks.

Raul Ojassaar: Latvala läheb hetkel teiseks - 1,3 sekundit koguneb tal kaotust Tänakule.

Raul Ojassaar: Lappi kaotab samal ajal finišis Tänakule 2,2 sekundiga.

Raul Ojassaar: Ajalise karistuse saab ta kindlasti, aga praegu tundub olulisema küsimusena see, kas ta üldse rallit jätkata saab. Endiselt puudub info selle kohta, mis üldse probleemiks on.

Peeter: Kas Evans saab ajalise karistuse nüüd?

Raul Ojassaar: Rallimehed üldiselt roteerivad katsete vahel rehve, et neid mitte liialt kulutada. Olenevalt katse tüübist võis tal hetkel ükskõik milline kombinatsioon all olla.

Martin: Kui Tänakul on kaasas 3 pehmet ja 2 keskmist rehvi siis kas tal on all 2pehmet ja 2 keskmist ning 1 pehme on varu või all on 3 pehmet ja 1keskmine?

Raul Ojassaar: Käigukasti korda saanud Ogier kaotab finišis Tänakule 1,9 sekundiga.

Raul Ojassaar: Elfyn Evans seisab endiselt ülesõidul ning õigeks ajaks ta küll starti ei jõua.

Raul Ojassaar: Tänak: "Teel on tunduvalt rohkem pidamist kui hommikul. Keskmise kõvadusega rehvidega mehed on ilmselt siin kiiremad."

Raul Ojassaar: Tänak lööb teda aga 3,4 sekundiga! Eestlane jätkab taas võimsa hooga.

Raul Ojassaar: Neuville on finišis ajaga 4.05,0. Enda hommikusest läbimisest neli sekundit kiirem.

Raul Ojassaar: Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 2,0 sekundit kiirem, aga samal ajal räägitakse, et Elfyn Evansil võib olla ülesõidul mingisugune probleem - ta seisvat tee ääres.

Raul Ojassaar: Neuville on 7. katsele startinud!

Raul Ojassaar: Praegu on stuudios Abi Stephens.

panda: Mis on wrc+ rallistuudio naise nimi? Päris asjalikke küsimusi küsib

Raul Ojassaar: Rehvivalik on taas sõitjate lõikes väga erinev, kuigi tunnistati, et ega pehmel ja keskmisel segul väga suurt vahet ei ole. Tänak on kolme pehme ja kahe keskmisega, Neuville viie pehmega, Ogier viie keskmisega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048202151888080896

Raul Ojassaar: Nõnda - tervitused taas! Pärastlõunased katsed on peagi algamas ning sõidetakse needsamad kolm katset, mille Tänak hommikul kõik võitis.

Raul Ojassaar: Praegu on autodel hoolduspausi aeg ning mehaanikud annavad kuuma. Seitsmenda katsega alustatakse kell 16.37!

Raul Ojassaar: Ott Tänaku värsked kommentaarid!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-ott-tanak-olen-pisut-ullatunud-et-mu-edu-juba-nii-suur-on?id=83912659

Raul Ojassaar: WRC telestuudios on külas Soome ja Liverpooli jalgpallilegend Sami Hyypiä, kellega seoses tõmmatakse võrdlusi Sébastien Ogier' hetkeolukorra ja Liverpooli situatsiooniga 2005. aasta Meistrite liiga finaalis - mäletatavasti oli Liverpool toona poolajaks Milani vastu 0:3 taga, aga suutis imekombel viigistada ning penaltiseerias võita.

Raul Ojassaar: Praegu on sellest küll sügavalt vara rääkida, aga selline on MM-sarja virtuaalne tabeliseis:https://twitter.com/planetemarcus/status/1048165208060059649

Jaan Martinson: Soomlased viskavad pisut kildu. Iltalehti kirjutas, et Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi lisasid Walesi rallil kiirust nagu sead jooksuajal. Ju sealsed lehemehed on põllumajanduse ja loomade hingeeluga hästi kursis.

Raul Ojassaar: Nüüd ootab ka meid siin ees paus - põhjalikumalt oleme tagasi juba eeldatavalt kella 14.30 paiku, kui peaksime kuulma ka sõitjate pikemaid kommentaare hommikustele katsetele.

Raul Ojassaar: Ralli üldseis pärast 6. katset ja ühtlasi enne hoolduspausi:

Raul Ojassaar: Teise läbimise tulemused: viimasena rajal olnud Breen tegi päris hea sõidu.

Raul Ojassaar: Enam ei lähe kaua ka teise läbimise lõpptulemusteni. Evans kaotab Latvalale seal 2,2 sekundiga.

Raul Ojassaar: Katse esimese läbimise on nüüd kõik sõitjad lõpetanud - siin on 5. kiiruskatse tulemused:

-t-: Latvalast võib saada hea "filter" selleks ralliks Oti ja eeskätt Neuville vahele. Kindel ju see,et Otist ta mööda ei läheks, isegi kui peaks lõpuks kiirem olema..

Raul Ojassaar: Latvala virutab teisel läbimisel kõigist 1,8 sekundit kiirema aja. Ootamatu!

Raul Ojassaar: Ogier kaotab teisel läbimisel vaid sekundi juurde. Prantslane suutis kehvast olukorrast maksimumi võtta - tuletame meelde, et ta sõitis ilma esimese ja teise käiguta.

Raul Ojassaar: Tänaku teine läbimine toob talle seekord 0,4 sekundit kaotust Neuville'ile. Eestlast ootab nüüd hoolduspaus, kuhu ta läheb liidrikohal. Olud samal ajal katsel halvenevad iga hetkega, vihma sajab juurde ja udu samuti häirib.

Raul Ojassaar: Seda katset läbitakse suhteliselt kummalises järjekorras. Ainult neli sõitjat sai oma esimese läbimise tehtud, aga nüüd on juba Neuville'i teise läbimise kord. Oma esimesele katsele kaotab ta 1,1 sekundiga.

Raul Ojassaar: Lappi kaotab Neuville'ile 2,5 sekundit.

Raul Ojassaar: Ogier, kes peab sõitma ilma esimese ja teise käiguta, kaotab sel katsel 3,8 sekundit.

Raul Ojassaar: Vahepeale kiire nupp Walesis kohapeal olevalt Jaan Martinsonilt:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-soidab-kodurallit?id=83910217

Raul Ojassaar: Tänak sõidab katse puhtalt läbi ning kaotab Neuville'ile 0,3 sekundiga. Ei midagi hullu, sel katsel on peaasi turvaliselt pärale jõuda. "Keeruline - nähtavus on väga kehv."

Raul Ojassaar: Neuville saab esimese läbimise ajaks 1.16,8.

Raul Ojassaar: Neuville on publikukatsele startinud! Sama trassi läbitakse lühikese aja jooksul kaks korda, nii et kaks katset läbitakse sisuliselt korraga.

Raul Ojassaar: Ott Tänak on nüüd sel aastal võitnud täpselt sama palju katseid kui Hyundai sõitjad kamba peale kokku - 55.

Raul Ojassaar: Sinna ei ole enam ka kaua jäänud - vaid paarkümmend minutit.

Raul Ojassaar: Ilmauudiseid: järgmisena ootavad meid ees kaks lühikest, aga tehniliselt keerulist publikukatset, kus on lisaks udule hakanud ka tugevalt sadama.

Raul Ojassaar: Ralli üldseis pärast 4. katset. Ogier langes koguni seitsmendaks!

Raul Ojassaar: Tänakule kolmas katsevõit jutti - siin on 4. katse tulemused:

Raul Ojassaar: Östberg ei suuda endiselt suurde mängu sekkuda ning kaotab 11,4 sekundiga.

Raul Ojassaar: Paddon jääb eestlasele alla 8,9 sekundiga.

Raul Ojassaar: Evans jätkab selle ralli teise mehena - finišis jääb ta küll kolmele Toyotale alla, kuid napilt - Tänakule koguneb kaotust 3,6 sekundit.

Raul Ojassaar: Suninen teeb taas korraliku katse, 6,5 sekundit kaotust Tänakule.

Raul Ojassaar: Mikkelsen jääb isegi Ogier'le alla, kaotades Tänakule 20,6 sekundit. Kokkuvõttes on norralane Tänakust juba 47,2 sekundit maas, kusjuures tal pole ühtegi konkreetset probleemi olnud.

Raul Ojassaar: Latvala sõidab samuti hea aja välja - 2,3 sekundit kaotust Tänakule. Kõik kolm Toyotat on väga hea sõidu teinud.

Raul Ojassaar: Lappi: "Ma ei suuda tõesti Oti kiirusest aru saada. Arvasin, et võtsin siin katsel ise palju riske... See on tõesti muljetavaldav!"

Raul Ojassaar: Lappi sõidab väga korraliku aja välja - kaotust Tänakule vaid 2,6 sekundit.

Raul Ojassaar: Ogier tõdeb, et tal on käigukastiga probleemid! Tundub, et ta ütles, et tal pole ei esimest ega teist käiku.

Raul Ojassaar: Ogier tegi ühes mahapöördes poolspinni ning kaotab finišis Tänakule lausa 16,5 sekundit!

Raul Ojassaar: Tänak näeb näga naerusuine välja: "Raske katse. Palju vahelduvat pidamist ja vesiliugu."

Raul Ojassaar: Tänak edestab finišis Neuville'i 7,5 sekundiga. Eestlaselt taas üks suurepärane katse!

Raul Ojassaar: Belglane on samal ajal finišis - 10.23,4 on tema ajaks. "Auto töötas pisut paremini, kuid olukord ei ole veel sugugi see, mis võiks olla."

Raul Ojassaar: Ogier tegi Neuville'iga täpselt samas kurvis samasuguse eksimuse! Teises splitis kaotab ta Tänakule koguni 7,0 sekundit.

Raul Ojassaar: Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 4,1 sekundit.

Raul Ojassaar: Kordusest näidatakse, kuidas ka Neuville ühes kurvis pidurdamisega hiljaks jäi ning seetõttu pisut trajektoorilt välja libises. Ristmik oli suhteliselt suur, nii et millelegi ta vastu ei läinud, aga paar sekundit läks kaotsi kindlasti.

Raul Ojassaar: Esimene splitt tuleb sel katsel juba päris varakult, kui sõitjad on vaid poolteist minutit kihutanud. Tänak on seal Neuville'ist 1,5 sekundit kiirem.

Raul Ojassaar: Thierry Neuville on 4. katsele startinud!

Raul Ojassaar: Rovanperä edestaski järgmist WRC2 autot 26,2 sekundiga. Sellise mineku pealt tasub meenutada, et järgmise aasta WRC tiimid pole veel sugugi päris lõplikult paigas...https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1048127451430342657

Raul Ojassaar: Järgmiseks katseks olev Penmachno on ajalooliselt olnud kaks erinevat katset, kuid tänavu on saadud luba see ühe asfaldilõiguga ühendada. Tegu ei ole lihtsa katsega - ajaloo jooksul on siin suhteliselt kivise pinnasega katsel juhtunud palju rehvilõhkumisi. Pikkust on sel katsel 16,95 km.

Raul Ojassaar: Selliseid asju kindlasti tegema ei hakata. See hooaeg üritatakse ikka maksimaalselt hästi lõpetada.

Alex: Nüüd, kui Ogier lahkub Fordist kas Wilson võib teha vastusammu ja näiteks ei rakenda enam tiimikorraldusi Evansile ja Suninenile, et Ogieri aidata? Ehk Evansil lastaksegi eespool lõpetada Ogierist, kui ta on tõesti kiirem? Või on see individuaalne tiitel tähtsam tiimile?

Raul Ojassaar: Järgmise katse alguseni on nüüd jäänud veel ümmarguselt pool tundi. Väike kohvipaus!

Raul Ojassaar: WRC2 klassis näitab splittide põhjal ülivõimsat minekut 18-aastane Kalle Rovanperä, kes edestab teisi sama klassi masinaid enam kui 20 sekundiga!

asdf: Ford iseenesest on vägagi konkurentsis. Selle taha nagu Ogier pugeda ei saa.

Raul Ojassaar: Ralli üldseis pärast 3. katset:

Raul Ojassaar: Breen tuleb viiendaks - ning Tänak saab järjekordse katsevõidu kirja! 3. katse tulemused:

Raul Ojassaar: Östberg kaotab samuti eestlasele palju - 14,8 sekundit.

Raul Ojassaar: Paddon kõrgesse mängu ei sekku - vahe on 18,6 sekundit.

Raul Ojassaar: Haa - hea tähelepanek! Ehk tõesti?

sd: ning Tänak on LIVE-tabelis MM-sarja liider. esimest korda karjääri jooksul?

Raul Ojassaar: Katse päris viimane lõik tundub aga Tänaku leib olevat, sest seal jäävad kõik talle alla. Evansi kaotus finišis on 3,0 sekundit.

Raul Ojassaar: Evans on samal ajal viimase spliti eel Tänakust vaid 1,7 sekundi kaugusel.

Raul Ojassaar: Suninen sõidab välja korraliku aja - 8,9-sekundiline kaotus Tänakule viib ta hetkel kolmandaks.

aino: Lappi sõit küll väga muljet ei avalda.Sellise sõiduga ta küll tiimi esinumbriks ei saa- vaheta meeskondi niipalju kui tahad.Võrdluseks on meil eelmise aasta Oti ja Ogieri eelmise aasta koostöö, kus Ott ise ka tunnistas, et koolitus käib ja tulemused olid ka silmaga näha.

Raul Ojassaar: Andreas Mikkelsen jääb finišis eestlasele koguni 23,2 sekundiga alla.

Raul Ojassaar: Lappi kaotab finišis Tänakule lausa 16,1 sekundit. "Auto töötab, aga enesekindlust ei ole."

Raul Ojassaar: Latvala kaotab samuti Toyotal Tänakule kõvasti - 14,2 sekundit. "Ootamatult palju on alajuhitavust, ma ei saanud auto esiosa tööle."

Raul Ojassaar: Splittide põhjal suudab Tänakule konkurentsi pakkuda veel ka Evans, kuid temagi on teises vaheajapunktis juba 2,1 sekundit maas.

Raul Ojassaar: Ogier finišis - kaotust Tänakule koguneb 6,4 sekundit.

Raul Ojassaar: Tänak: "Tunne polnud nii hea, aga olud on nii keerulised, pidamine vaheldub pidevalt. Oleksin tahtnud veel paremat tunnet!"

Raul Ojassaar: Ogier on viimases splitis aga Tänakust "vaid" 3,7 sekundit maas.

Raul Ojassaar: Tänak edestab Neuville'i finišis lausa 13,7 sekundiga!

Raul Ojassaar: Neuville on finišis - 17.06,1. "Tegin kõik, mis suutsin, aga autot on nendes oludes raske juhtida. Sõidujoont ees ei ole ning väga raske on teada, milline pidamine on."

Raul Ojassaar: Viiendas ehk viimases splitis on vahe kasvanud 9,7 peale. Ogier tuleb samal ajal Neuville'ist pisut kiiremini, kuid Tänakule pole seni vastu saanud.

Raul Ojassaar: Neljandas splitis on Tänaku edu täpselt 8,0 sekundit.

Väints: Lisaks kiirusele on tehnikaspordis ikka ropult õnne ka vaja! Praeguseks tundub, et kiirust meie mehel on. Nüüd pöidlad pihku, et seda õnne ka jaguks.

Raul Ojassaar: Edu kasvab veelgi - kolmandas splitis on kümneminutilise sõidu järel Tänaku edu Neuville'i ees juba 7,9 sekundit.

Raul Ojassaar: Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 3,3, Neuville'i ees juba 5,6 sekundit! Algus on vähemalt suurepärane.

Raul Ojassaar: Tänakul peaks sel rallil olema kasutamiseks uuema mootoriga auto, jah.

Ants: Tänak nūūd uue mootoriga?

Raul Ojassaar: Ogier jääb samuti avasplitis meie mehest maha - vahe on seal 1,7 sekundit.

Raul Ojassaar: Esimene splitt on meie jaoks rõõmustav: Tänak on seal Neuville'ist 2,5 sekundit kiirem.

Raul Ojassaar: Tänak on samuti teisele katsele startinud - siin on aga tema stiilinäide eelmiselt katselt:https://twitter.com/nilssonemil_/status/1048114126713761792

Raul Ojassaar: Neuville on tänasele põhikatsele startinud!

Raul Ojassaar: Ümmarguselt kümme minutit on nüüd järgmise katse alguseni aega - ja see on juba esimene tõsisem katse, 27-kilomeetrine Brenig, mis sisaldab ka paljuräägitud asfaldilõiku. Ilmselt paneb just see katse esimesed jõujooned paika.

Raul Ojassaar: Ralli üldseis pärast 2. katset:

Raul Ojassaar: 2. katse tulemused:

Raul Ojassaar: Breen kuuendaks - 2,0 sekundit kaotust. Seega on Ott Tänak ühtlasi nii katsevõitja kui ka uus ralli liider!

Raul Ojassaar: Östberg sõidab end esikolmikusse - vaid 1,1 sekundit kaotust Tänakule. Sama aeg nagu Ogier'l.

Raul Ojassaar: Paddon läheb seitsmendaks - 2,7 sekundit kaotust.

Raul Ojassaar: Evans kaotab Tänakule vaid 0,3 sekundit ja läheb teiseks. Tulla on veel Paddonil, Östbergil ja Breenil - kas eestlane alustab kohe katsevõiduga?

Raul Ojassaar: Suninen kaotab avasplitis Tänakule vaid 0,2 sekundit, aga teeb hiljem sarnaselt Lappile väikese eksimuse ning kaotab finišis 4,0 sekundit.

J.J: Hommikut ralli huvilised! Kas tõesti juba Ott nende aegade põhjal esimene? Egas midagi, põidlad pihku ja jääme kõige paremat ootama.

Raul Ojassaar: Mikkelsen tuleb Latvalaga samas rütmis, 0,1 sekundit temast aeglasemalt.

Raul Ojassaar: Latvala ei saa esikolmikule vastu - 2,5 sekundit kaotust Tänakule, hetkel neljas koht.

Raul Ojassaar: Kordused näitavad, et Lappi libises ühes kurvis tõesti pisut ideaaltrajektoorilt välja ning jäi hetkeks seisma. Finišis jääb ta Tänakule 6,6 sekundiga alla.

Raul Ojassaar: Lappi kaotab splitis aga ootamatult palju, lausa 4,7 sekundit. Kas kuskil tuli väike eksimus sisse?

Raul Ojassaar: Ogier mahub finišis Tänaku ja Neuville'i vahele - 1,1 sekundit kaotust eestlasele.

Raul Ojassaar: Tänak finišis - 1,9 sekundit Neuville'ist kiirem. "Hea ja puhas sõit. Teeolud muutuvad väga kõvasti."

Raul Ojassaar: Esimeses splitis on Tänak Neuville'ist 1,4 sekundit kiirem. Neuville on samal ajal finišis - ajaks 4.09,1."Hästi-hästi libe, ei olnud minu jaoks ei väga hea ega väga halb katse," räägib belglane.

Raul Ojassaar: Ott Tänak - natuke harjumuspäratult stardijärjekorras teine - on samuti rajal. Kaheminutilised stardiintervallid - tolmuga niiskel teel probleeme ei ole.

Raul Ojassaar: Thierry Neuville ongi vahepeal rajale saanud! Avakatse on suhteliselt lühike seitsmekilomeetrine trett, kusjuures osa sellest kasutati ka eilsel testikatsel. Olemas on ka seesama kurv, kus Ott Tänak eile väikese avarii tegi.

Raul Ojassaar: Rehvivalikud on täna väga huvitavad! Suurem osa sõitjatest on rahal viie pehme seguga, Tänakul on nelja pehme kõrval üks kõvema seguga rehv, Ogier'l aga lausa kolm kõvemat segu ja kaks pehmet. Suninen ja Evans lähevad aga viie kõvema seguga peale!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048104248414785536

Raul Ojassaar: Vaid kaks minutit Neuville'i stardini jäänud!

Raul Ojassaar: Stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1048101780884807680

Raul Ojassaar: Põnevaid uudiseid ka uuest hooajast:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-sebastien-loeb-teeb-ka-tuleval-hooajal-mm-sarjas-kaasa-citroeni-tiimipealik-andis-vihje?id=83906817

Raul Ojassaar: Ott Tänak hommikuses intervjuus: "Ootame siiski päris palju muda ja vihma. Järjekordne päev metsas! Katseid on küll pisut muudetud ning uusi sektsioone on palju, aga väljakutse on sarnane nagu igal aastal."

Raul Ojassaar: Tänane avakatse saab alguse kell 9.57, nii et sinnani on veel pisut aega. Ilm on praegu aga katsetel Walesi kohta pigem kuivavõitu, ent sellest hoolimata tuleb kerget uduvihma.

Raul Ojassaar: Tere hommikust! Walesis on kell alles seitse saanud, aga sõitjad ja tiimiliikmed on juba tükk aega ärkvel olnud, et pikaks rallipäevaks valmistuda.https://twitter.com/SebOgier/status/1048089947608109056

Gunnar Leheste: WRC2 masinad suutsid paremusjärjestust nii palju muuta, et Kalle Rovanperä jäi Sunineniga jagama 8.-9. kohta ning Pontus Tidemand napsas Evansi ja Östbergi eest 11. koha.

Gunnar Leheste: Õigemini jagab Neuville Latvalaga teist-kolmandat kohta. Meie mehe kohta see aga ei muuda.

Gunnar Leheste: Thierry Neuville läheb kolmandaks (+0,3) ja tõukab Tänaku viiendaks.

Gunnar Leheste: Tänak läheb aegade võrdluses neljandaks Ogieri selja taha, kaotust Lappile 0,9 sekundit.

Gunnar Leheste: Sebastien Ogier läheb kahe Toyota järel kolmandaks - 1.22,3 (+0,7). https://twitter.com/Hopewellcj/status/1047922534044368898

Gunnar Leheste: Esapekka Lappi on Latvalast veel 0,3 sekundit kiirem - 1.21,6.

Gunnar Leheste: Latvala sõidab Mikkelseni aja 1,4 sekundiga üle (1.21,9) ja läheb omakorda katset juhtima!

Gunnar Leheste: Andreas Mikkelsen (Hyundai) sõitis põhjaks 1.23,3, Paddonist 0,2 sekundit kiirem.

Gunnar Leheste: Teemu Suninen (M-Sport) saab kirja teise aja 1.23,8, kaotades Paddonile vaid 0,3 sekundiga.

Gunnar Leheste: Elfyn Evans (M-Sport) saab kirja Östbergiga sama aja - 1.24,6 ehk kaotab Paddonile 1,1 sekundit.

Gunnar Leheste: Hayden Paddon (Hyundai) näitas seni parimat aega 1.23,5, olles Breenist 0,6 sekundit kiirem.

Gunnar Leheste: Breen (Citroen) lõpetas katse ajaga 1.24,1, tiimikaaslane Östberg kaotas talle 0,5 sekundit.

Gunnar Leheste: Breen on juba auto tagaosale väikse kahjustuse saanud.

Gunnar Leheste: Craig Breen läks rajale! Nüüd hakkame lugejaid ka rohkem aegadega kursis hoidma.

Gunnar Leheste: Enne kui WRC masinad rajale lastakse, sõidavad publikukatse läbi Briti meistrivõistlustel osalejad. Esimene WRC sõitja Craig Breen pääseb rajale kell 21.31.

Gunnar Leheste: Thierry Neuville rääkis WRC otseülekandes, et ei tunne endal üldse pinget, kuid eesmärk on Walesis Tänakust ja Ogierist eespool lõpetada. "Isegi kui nii hästi ei lähe, on mul siiski punktitabelis väike edumaa," ütles ta võiduvõimaluste kohta.

Gunnar Leheste: Esimene masin startis rajale nii: https://twitter.com/WalesRallyGB/status/1047910130682142721

Gunnar Leheste: Tänasesse päevaprogrammi kuulus ka autogrammisessioon: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1047897754146676737

Gunnar Leheste: Tänase publikukatse stardinimekirjast selgub, et Tänak pääseb rajale alles kell 21.49.

Ivar Jurtšenko: Testikatse aeg tiksus täis ja rohkem kedagi rajale ei lubata.

Ivar Jurtšenko: Tänak on kahel korral veel testikatse läbinud. Korra ajaga 2.22,2 ja siis korrates oma parimat 2.03,3.

Ivar Jurtšenko: Tänak teist korda testikatsel. Seekord puhtalt läbi ja ajaks 2.03,3.

Ivar Jurtšenko: Tänak suundus testikatsele tagasi: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1047787601388818437

Ivar Jurtšenko: Testikatse numbrites:

Ivar Jurtšenko: Walesi ralli hooldusalas. Vahetamist ootav esistange:

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-toyota-tiimist-tulevad-rahustavad-sonumid-tanaku-masin-saadakse-ohtuks-korda?id=83898083

Ivar Jurtšenko: Testikatse kolmandal läbimisel kärpisid Suninen ja Evans kiireimate meestena veel kümnendikke. Mõlemad said ajaks 2.01,9.

Ivar Jurtšenko: Tänakul on testikatsega kõik. Nüüd on vaja auto õhtuseks publikukatseks korda saada.

Ivar Jurtšenko: Testikatse teisel läbimisel sõitis kiireima aja ette Teemu Suninen. M-Spordi meeskonda kuuluva soomlase aeg 2.01,2.

Ivar Jurtšenko: Testikatse esimesel läbimisel olid kiireimad Jari-Matti Latvala ja Elfyn Evans. Mõlemal aeg 2.01,4. Avarii teinud Tänak sai ajaks 4.53,9.

Ivar Jurtšenko: Tänak tegi testikatse esimesel läbimisel avarii. Ei saanud kurvi minnes pidama ja kihutas vastu kraavivalli.

Ivar Jurtšenko: WRC masinaid on Walesis rajal üksteist:

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-kiired-rallid-toovad-tiitli-tanakule?id=83893629

Ivar Jurtšenko: Ott Tänaku parim koht Walesi rallilt pärineb 2016. aastast kui ta oli koos Raigo Mõlderiga teine. Sebastien Ogier jäi toona ette 10,2 sekundiga. Kolmas oli Thierry Neuville.

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/walesis-voib-selguda-tsempion?id=83893483

Ivar Jurtšenko: Delfil ja Eesti Päevalehel on Walesi rallil silmad ja kõrvad kohal. Neid liigutab Jaan Martinson. Pole kahtlustki, saab kuulma ja nägema huvitavaid tähelepanekuid.

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-ei-tea-kas-teist-nii-head-voimalust-tiitlit-voita-tulebki?id=83894925

Ivar Jurtšenko: Tere rallihuvilised! Ott Tänak ja Martin Järveoja on kontoris tagasi. Tänasest kuni pühapäevani kihutatakse Walesi ralli ja meie mehed võiks ootuste kohaselt taaskord olla väga kiired.