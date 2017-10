OTSEBLOGI | Ott Tänak lõpetas Kataloonia ralli avapäeva neljandal kohal, esiviisik mahub kaheksa sekundi sisse!

Tänak võitis päeva esimese, 12,5 km pikkuse katse ning näitas järgmistes vastavalt teist, kuuendat, seitsmendat (2x) ja neljandat aega.

Põnev heitlus käis kuni päeva viimase katseni kahe norralase, Mikkelseni ja Mads Östbergi (Ford) vahel, kuid viimast tabasid kuuendal katsel probleemid tolmu täis ja ülekuumenenud salongi näol.

Teist kohta hoiab Kataloonias kolmekordne maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport), kolmandat britt Kris Meeke (Citroen). Tänak kaotab Mikkelsenile 6,3 sekundit, poodiumist lahutab eestlast 3,3 sekundit.

Kurvalt lõppes päev Latvala jaoks, kelle autost lekkis viienda katse lõpus õli. Viimasele katsele ta enam ei tulnud. Seni hoidis ta kokkuvõttes seitsmendat kohta.

Homne võistluspäev algab kell 9. Läbitakse kaks korda kolm pikemat katset (24, 21 ja 14 km) ning Salou linnatänavatel 2-kilomeetrine publikukatse.

Kogu ralli ajakava

Üldseis pärast 6. katset: 1. Mikkelsen 1:11.56,3, 2. Ogier +1,4, 3. Meeke +3,0, 4. Tänak +6,3, 5. Östberg +7,1, 6. Sordo +10,8, 7. Neuville +12,8, 8. Hänninen 33,6, 9. Lefebvre +1.02,2, 10. Lappi +1.05,5.

Üldseis pärast 5. katset: 1. Mikkelsen 47.29,6, 2. Östberg +0,7, 3. Ogier +9,2, 4. Meeke +10,0, 5. Tänak +10,6, 6. Sordo +11,0, 7. Latvala +16,6, 8. Neuville +17,6, 9. Hänninen +25,4 10. Evans +41,8.

Üldseis pärast 4. katset: 1. Östberg 43.30,8, 2. Mikkelsen +0,3, 3. Ogier +6,4, 4. Tänak +9,1, 5. Sordo +10,8, 6. Meeke +11,1, 7. Latvala +14,2, 8. Neuville +16,6, 9. Hänninen +23,5, 10. Evans +37,9.

Tänaku kommentaar ralliraadiole lõunapausil: "Olen tegelikult väga rahul. Auto tundub väga hea. Olin esimesel katsel natukene üllatunudki - tee oli libe, aga auto käitus väga kenasti. Naudin sõitmist väga. Tegime hea rehvivaliku. Asfaltilõigu alguses oli meil esimesel paremal rehvil leke ja kaotasime seetõttu veidi aega, aga õnneks polnud see päris katki ning saime kiirust lõpuni hoida. Pärastlõuna on hoopis teine väljakutse - temperatuurid on kõrgemad, aga üritame hästi vastu pidada. Palju on veel sõita. Üritan esimestele meestele nii lähedal püsida kui võimalik."

Üldseis pärast 3. katset: 1. Mikkelsen 36.20,9, 2. Östberg +0,6, 3. Ogier +4,6, 4. Tänak +7,4, 5. Meeke +7,6, 6. Sordo +12,3, 7. Neuville +15,8, 8. Latvala +16,0, 9. Hänninen +20,4, 10. Evans +33,5.

Üldseis pärast 2. katset: 1. Tänak 11.21,6, 2. Östberg +2,2, 3. Meeke +2,3, 4. Neuville +2,7, 5. Mikkelsen +4,3, 6. Sordo +5,7, 7. Ogier +6,1, 8. Evans +7,2, 9. Latvala +7,7, 10. Lappi +9,0.

Üldseis pärast 1. katset: 1. Tänak 7.16,7, 2. Östberg +1,8, 3. Neuville +2,1, 4. Meeke +2,7, 5. Ogier +3,0, 6. Mikkelsen +3,1, 7. Latvala +3,2, 8. Evans +4,3, 9. Sordo +5,3, 10. Hänninen +7,3.

Hispaania ralli

Ootame Tänakut ja Järveoja hooldusparki, kus Jaan Martinson on valmis mehi küsitlema.

https://twitter.com/OttTanak/status/916316975336443904

Östberg: "Auto on tolmu täis, ma ei näinud välja. Ning soojendus on sisse jäänud. Siin on umbes 100 kraadi. Ma ei saa niimoodi keskenduda. Rumalad asjad rikuvad hetkel meie ralli!"

6. katse ajad:

Üldseis pärast 6. katset:

Östberg on finišis seitsmenda ajaga (+14,2 sek Ogierile). Hyundaiga debüüti tegev Andreas Mikkelsen lõpetab avapäeva liidrina. Östberg langeb suisa viiendaks, Tänak seega neljas.

Meeke sõidab välja katse teise aja 24.19,7, kaotades Ogierile vaid 0,8 sekundiga. Ootame nüüd Östbergi, kes võib taas liidriks tõusta. Splitid seda vähemalt lubavad. https://twitter.com/rallytravel/status/916321410246733825

Mikkelsen läheb katse aegades alles viiendaks (+7,8 Ogierile) ja kurdab, et midagi vist juhtus vedrustusega ja väike rehvipurunemise hirm oli samuti.

Splittide järgi pole norralased just katsevõidu tempos tulemas. Mikkelsen on viimases splitis neljas (+6,2 sek Ogierile) ja Östberg kolmandas splitis kuues (+4,6 Meeke'ile). Meeke tuleb kohe hea ajaga...

Hetkeseis 6. katse finišis: 1. Ogier 24.18,9, 2. Neuville +3,0, 3. Tänak +3,5, 4. Sordo +7,6, 5. Evans +48,4 (!). Britil ei suju Dmacki rehvidega kohe kuidagi. Mees oli finišis väga nõutu.

"Vahed on väiksed, aga ütlesin juba ka enne, et pärastlõuna on raskelt läinud. Tundsin, et sõitsime millelegi otsa ja kaotasime asfaldil pidurid. Kordusläbimised on läinud keeruliselt."

Tänak on finišis hetkel kolmanda ajaga 24.22,4. Kaotust Ogierile kogunes 3,5 ja Neuville'ile 0,5 sekundit.

Neljas split (27 km peal): 1. Ogier 21.22,6, 2. Tänak +1,4, 3. Neuville +2,9. Finišis jääb Neuville Ogierile alla 3 sekundiga.

Ogier on finišis palju kiirema ajaga kui hommikul. 3. katsel sõitis ta 24.57,8-ga, nüüd 24.18,9. Oli intervjuud andes väga heas tujus.

Kolmas split: 1. Ogier 17.17,8, 2. Tänak +3,3, 3. Neuville 3,7. Esimeses ja teises splitis on Tänak endiselt liider.

Kuuenda katse teine split: 1. Tänak 10.52,8, 2. Neuville +1,9, 3. Ogier +2,8.

Latvala on tänaseks lõpetanud. Põhjust pole teada, aga karta on, et see on seotud eelmise katse õlilekkega.

6. katse esimene vaheaeg: 1. Tänak 4.29,3, 2. Neuville +0,2, 3. Ogier +0,8.

Jari-Matti Latvala pole 6. katsele startinud, kuigi tema aeg on ammu möödas. (Foto: AFP/Scanpix)

Ja nüüd päeva viimase katse juurde! Ogier on esimesest splitist läbi tulnud, Tänak just startis.

Üldseis pärast 5. katset:

Östberg on finišis viienda ajaga. Meeke on seega katsevõitja. Tänakule läheb kirja seitsmes aeg. Üldarvestuses on Tänak viies (kaotust Mikkelsenile 10,6 sekundit). Östberg kaotab liidrile 0,7 sekundiga - milline duell norralastel!

Lefebvre (Citroen) on samuti Tänakust kiirem. Prantslane läheb katse aegades neljandaks (+1,7) ja on isegi üllatunud, et nii hästi läks.

Meeke möödub ka üldarvestuses Tänakust (-0,6 sek).

Kris Meeke (Citroen) sõidab Mikkelseni aja 0,8 sekundiga üle! 3.57,7. Tänak viies (+2,6).

Mikkelsen sõidab 5. katsele põhjaks 3.58,5. Sordost 0,5 sekundit kiirem. Tänaku tõukab neljandaks (+1,8).

Esapekka Lappi on finišis väga löödud. Olevat liiga palju sõiduvigu teinud. Aeg on alles seitsmes. Kaotust Sordole 3,0 sekundit. Piduritega on ikka pahasti. 30-minutilisest hoolduspausist ilmselgelt ei piisanud. https://twitter.com/TOYOTA_GR/status/916305430116044800

5. katse hetkeseis tähendab seda, et Sordo hingab Tänakule üldarvestuses juba 0,4 sekundiga kuklasse. Tänaku ees on Ogier 1,4 sekundiga (enne katset oli 2,7-ga).

5. katsel on seni kiireim olnud Sordo 3.59,0-ga. Neuville teine (+0,8), Tänak kolmas (+1,3), Latvala neljas (+2,2), Ogier viies (+2,6).

Latvala autost niriseb 5. katse finišis õli välja. Pikk nire olevat taga.

Östberg tõuseb ka uueks ralli liidriks: 0,3 sekundiga Mikkelseni ette. Ogier on kolmas (+6,4), Tänak neljas (+9,1), Sordo viies (+10,8), Meeke kuues (+11,1).

Östberg on 4. katse finišis neljanda ajaga. Ehk saame seal asjad lukku lüüa. 1. Latvala 7.08,1, 2. Sordo +0,3, 3. Lappi +0,9, 4. Östberg +1,2, 5. Mikkelsen +2,1, 6. Neuville +2,6, 7. Tänak +3,5, 8. Ogier +3,6.

4. katse finišisse oodatakse Östbergi. Samal ajal on Tänak sõitnud välja 5. katsel teise aja - Neuville'ist 0,5 sekundit aeglasem, Ogieri edestab 1,3-ga. "Raske on head tunnet leida. Pärastlõuna pole enam nii kena olnud. Lihtsalt ei tööta asjad, kui pidamine on hea."

Mikkelsen tuleb neljanda ajaga. 2,1 sekundit Latvalast aeglasem. Tänak on katse aegades kuues. Üldarvestuses suurenes Tänaku kaotus Mikkelsenile 8,8 sekundile.

Esapekka Lappi (Toyota) tuleb 4. katse finišisse kolmanda ajaga (+0,9 Latvalale) ja tõukab Tänaku viiendaks.

Juho Hänninen Tänakut samuti ei ohusta, platseerub kuuendaks (+4,9 Latvalale. Järjestus eespool ikka 1. Latvala, 2. Sordo +0,3, 3. Neuville +2,6, 4. Tänak +3,5, 5. Ogier 3,6. Järgmine katse algab juba minuti pärast.

Evans ei saa ikka hoogu üles. Britt maandub 4. katse aegades kuuendale kohale, kaotust Latvalale 6,2 sekundit. Tänak endiselt neljas.

Sordo tuleb finišisse teise ajaga (+0,3 Latvalale), Tänak on viiest lõpetajast neljas.

Latvala sõidab ka uue kiireima katseaja 7.08,1. Neuville'i edestab 2,6, Tänakut 3,5 ja Ogieri 3,6 sekundiga. Ütles raadiole, et sai hommikuse probleemi lahendatud, kuid mis probleem tal täpsemalt oli, öelda ei tahtnud. "Võite mehaanikutelt küsida, kui nad vastavad," muigas soomlane. https://twitter.com/DannyFChen/status/916296669175713793

Tänak kurtis ralliraadiole, et teeolud on keerulisemaks muutunud. Ei tundunud enam nii enesekindel kui hommikul. "Hea soon on ette sõidetud, aga kummalgi pool teed on sügav kruus."

Tänak on 4. katse finišis teise ajaga 7.11,6. Neuville'ile kaotab 0,9 sekundiga, Ogieri edestab vaid 0,1-ga. Samal ajal teeb Latvala parima spliti (-1,5 Tänaku ette).

Tänak on vaheajapunktis taas kiireim mees! 0,6 sekundiga edestab Ogieri ja 2,5-ga Neuville'i. Samal ajal on Ogier finišis ajaga 7.11,7 ja Neuville 7.10,7-ga. "Üritasin kõigest väest, aga nende soontega on raske. Olen üllatunud, et splitis (Neuville'ist) eespool olin," ütles Ogier.

Tänak on rajal. Ogieri esimene split oli 4.00,2. Päeva esimesel katsel oli ta samas kohas 4,4 sekundit aeglasem.

Ogier läks rajale. Tänaku stardini on viis ja pool minutit.

Algava katse videoeelvaade. Kõik hommikused katsed lähevad nüüd samas järjestuses kordamisele. Ogieri stardini on vähem kui viis minutit. https://www.youtube.com/watch?v=zPqMv8PIRow

WRC2 klassis juhib kolme katse järel prantslane Eric Camilli (Ford) sekundiga soomlase Teemu Sunineni (Ford) ees (+14,4 sek), norralane Ole Christian Veiby (Škoda) jääb Suninenist maha 8,1 sekundiga.

Publik on õhtusteks katseteks valmis: https://twitter.com/unknownresource/status/916284718060048384

Mehaanikud toimetamas ralli liidri Andreas Mikkelseni auto kallal: https://twitter.com/RaliRTP/status/916279613281759232

https://www.instagram.com/p/BZ5wdQIgszS/

WRC.com-is saab vaadata otseülekannet hoolduspargist: http://www.wrc.com/en/wrc/livecenter/page/4175----.html

Tänaku ja Järveoja kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-kataloonias-martin-jarveoja-rehv-lekkis-kolmandal-katsel-tasapisi-tuhjaks?id=79750686

Tänaku kommentaar ralliraadiole: "Olen tegelikult väga rahul. Auto tundub väga hea. Olin esimesel katsel natukene üllatunudki - tee oli libe, aga auto käitus väga kenasti. Naudin sõitmist väga. Tegime hea rehvivaliku. Asfaltilõigu alguses oli meil esimesel paremal rehvil leke ja kaotasime seetõttu veidi aega, aga õnneks polnud see päris katki ning saime kiirust lõpuni hoida. Pärastlõuna on hoopis teine väljakutse - temperatuurid on kõrgemad, aga üritame hästi vastu pidada. Palju on veel sõita. Loodetavasti naudin ka ülejäänud päeva samamoodi. Üritan esimestele meestele nii lähedal püsida kui võimalik."

Ogieri ja Neuville'i rehvide võrdlus: https://twitter.com/Kevin_MRacing/status/916252420908421120

M-Spordi boss Malcolm Wilson ralliraadiole: "Olen väga rahul. Ei uskunud ausalt öeldes stardijärjekorda arvestades, et mehed nii tugevalt võivad esineda. Ogierile meeldis see pikk katse eriti. Mehed tundusid ka auto seadistusega rahul olevat. Teeme väiksed muudatused ka, sest ilmselgelt on pärastlõunal rohkem pidamist kui hommikul." Muu hulgas avaldas ta, et selline vahelduva teekattega ralli on tiimile väga kulukas ja hea, kui neid peale Hispaania rohkem poleks. Lõpetuseks lisas britt, et kui Ogier jääb sarja üldarvestuses Neuville'i ette, on nädalavahetus korda läinud.

Michelini esindaja räägib hetkel, et rehvi kulumise põhjus on puhtalt asfaltis, kus tänaseks valitud rehvid libisemisele vastu ei pea.

Neuville rääkis ralliraadiole meediaalas, et 3. katse 25. kilomeetril hakkas tal pidamine kaduma. Rehvid olid lõunapausiks päris siledad. Tolmuga tundub kõigil väheke probleeme olevat - belglane köhis päris korralikult.

Östbergil olevat päris palju tolmu kabiinis ja kaardilugejal on keeruline oma tööd teha. https://twitter.com/MadsOstberg/status/916241603538358272

Rallil on hetkel vaid üks ametlik katkestaja. Hiroki Arai on kolmandal katsel üle katuse käinud. Kutsume lugejaid üles osalema nobedate näppude voorus! Kes leiab esimesena video...?

https://twitter.com/OttTanak/status/916241253947371521

Kiiruskatsetes on kuni kella 16.19-ni paus, kuid hoolduspausi ajal toome teieni kindlasti Tänaku ja teiste meeste kommentaarid ja palju muudki huvitavat.

Üldseis pärast 3. katset: 1. Mikkelsen, 2. Östberg +0,6, 3. Ogier +4,6, 4. Tänak +7,4, 5. Meeke +7,6, 6. Sordo +12,3.

3. katse ajad: 1. Mikkelsen 24.55,0, 2. Östberg +2,7, 3. Ogier +2,8... 6. Tänak +11,7.

NORRALE KATSELT KAKSIKVÕIT! Östberg on finišis teise ajaga, kaotades katse võitnud Mikkeslsenile 2,7 sekundiga. Tänak saab siin kuuenda koha. Üldseis: 1. Mikkelsen, 2. Östberg +0,6, 3. Ogier +4,6, 4. Tänak +7,4, 5. Meeke +7,6, 6. Sordo +12,3.

Kris Meeke on finišis kolmanda ajaga, kaotades Mikkelsenile 9,6 ja Ogierile 2,8 sekundiga. Tänak on hetkel katse aegades ja üldarvestuses kolmandaks tõugatud, Meeke on 0,2-sekundilise kaotusega Tänakule neljas.

Esapekka Lappi kaotab parimatele 45 sekundit. "Pidureid pole. Asfaltile jõudes need kadusid ning sellega oligi kõik."

Mikkelsen sõidab kolmanda katse kiireimaks ajaks 24.55,0. Ogierist 2,8 sekundit kiirem. Kerkib ka hetkel ralli liidriks (4,6 sekundiga Ogieri ja 7,4-ga Tänaku ette). "Tegin enne katset diferentsiaalis mõned muudatused ja tunne on kohe parem. Tunnen end üha rohkem kodus."

Teine split on huvitav: Östberg juhib seal 0,6 sekudiga Meeke'i ja 4,9 sekundiga Mikkelseni ees. Ogier, kes tundus ülikiire, jääb Östbergile alla 5,9 sekundiga.

Elfyn Evansil on finišis ratas katki - intsident olevat juhtunud katse lõpuosas. Aeg on lõpetajatest halvim. Ogierile kaotab 27,8 sekundiga.

Dani Sordo on 3. katse finišis teise ajaga. Ogierile kaotab 8,1 sekundiga, Tänakut edestab 0,8-ga. Ogier oli sellel katsel omaette klassist.

Mikkelsen paneb teises splitis hullu. Edestab Ogieri seal ühe ja Tänakut kahe sekundiga.

Latvala tuleb 3. katse lõppu kolmanda ajaga. Ogierile kaotab 9,8, Tänakule 0,9 sekundiga. "Tundsin end sel katsel päris hästi, aga kui aega vaadata, siis saad aru, et midagi ei olnud päris korras."

Ogier tõusis ralli liidriks. Tänak jääb maha 2,8 sekundiga, Neuville 11,2-ga.

Rehvid tunduvad ralliraadio teatel heas seisukorras. "Keeruline katse. Kartsin asfaltile jõudes, et meil on rehv puru, aga õnneks teame, milles probleem oli." https://twitter.com/OttTanak/status/916234812758937600

Tänak on 3. katse finišis teise ajaga 25.06,7, kaotades Ogierile 8,9 sekundit. Neuville'i edestab 5,7-ga.

Neuville'i rehvid olevat 3. katse finišis täiesti siledad. Kaotust Ogierile kogunes tervelt 14,6 sekundit.

Neuville'il on neljandas splitis kaotussekundeid Ogierile juurde tulnud (+10,1). Tänakul ka pisut, aga mitte nii palju (+7,3).

Kolmandas splitis on Tänak Ogierile kaotamas 6,2 sekundiga. Neuville'iga identne aeg.

Hänninen (Toyota) alustab kolmandat katset võimsalt. Esimeses splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem.

3. katse teine split: Tänak jääb Ogierile alla 1 sekundiga, kuid edestab Neuville'i 2,4-ga. Kolmas ja neljas split tulevad veel ka...

3. katse esimeses splitis on Tänak kiireim 4.37,3-ga. Ogier jääb maha 1,5 ja Neuville 1,9 sekundiga.

Üldseis pärast 2. katset: Tänak juhib Östbergi ees 2,2 sekundiga.

2. katse ajad: 1. Meeke 4.04,5, 2. Tänak +0,4, 3. Sordo +0,8.

3. katse on samuti alanud. Ogier on juba kolm minutit rajal olnud, Neuville just startis. Tänaku stardini on kaks ja pool minutit.

Üldarvestuses juhib Tänak Meeke'i ees 2,3 sekundiga.

Kris Meeke sõidab Tänaku teise katse aja üle 0,4 sekundiga - 4.04,5.

Tänakule pole mõnda aega keegi ohtlikuks saanud. Lappi platseerus just neljandaks (+1,4). Sordo on teine, Neuville kolmas, Ogier alles kuues.

Sordo on teisel katsel tempot tõstnud. Kaotust Tänakule kogunes vaid 0,4 sekundit.

Sometimes lose, always win!

Teisel katsel on Tänak endiselt kiireim. Järgnevad Neuville (+0,6), Ogier (+3,1) ja Latvala (+4,5).

Nüüd, kui ka Östberg on esimese katse finišis, saame välja hõigata, et Ott Tänak võitis esimese katse ajaga 7.16,7. Östberg jäi maha 1,8 sekundiga, Neuville 2,1 ja Meeke 2,7-ga.

Tänak sõidab põhjad ka teisele katsele - 4.04,9! "Meil ei olnud probleeme, kuid tee on ülimalt libe. Auto tundub endiselt hea." https://twitter.com/OttTanak/status/916220910423638016

Neuville sõidab Ogieri teise katse aja üle 2,5 sekundiga. 4.05,5. Ogier oli tõesti aeglasem kui võinuks. Pool sekundit km peale.

Kris Meeke (Citroen) on esimese katse finišis kolmanda ajaga (+2,7 Tänakule, +0,6 Neuville'ile).

Samal ajal on ka teine katse juba alanud, mis on vaid 6 km pikk. Ogier tundus selle finišis üsna murelik olevat, jättis kõik intervjuud ära, tõmbas ukse kinni ja ütles, et peab minema. Aeg oli 4.08,0.

Mikkelsen on finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 3,1 sekundit. Mads Östberg on veel ohustajatest startimata.

Vahepeal on finišisse tulnud Juho Hänninen ja Esapekka Lappi, kes platseeruvad vastavalt kohtadele 7. ja 8. (kaotused Tänakule +7,3 ja +7,6).

Spliti järgi tundub, et Andreas Mikkelsen (Hyundai) võib Tänaku katsevõitu ohustada. Norralane jääb Tänakust poolel teel maha 1,1 sekundiga.

Elfyn Evans (Dmack Ford) on Tänakust aeglasem 4,3 sekundit ja platseerub viiendale kohale.

Kodupubliku ees sõitva Sordo aeg on senistest kehvem - 7.22,0 ja viies koht hetkel. Tänakule kaotust 5,3 sekundit.

Latvala saab kirja neljanda aja 7.19,9, jäädes Tänakule alla 3,2 sekundiga. Soomlane ütles ralliraadiole, et on erinevalt kolmest esimesest mehest rajal vaid kõva seguga rehvidega, lootes, et kui temperatuurid tõusevad, tekib tal eelis.

Tänak on esimese katse finišis kiireima ajaga 7.16,7. 2,1 sekundit kiirem kui Neuville ja 3 sekundiga edestab Ogieri! "Auto tundub hetkel hea. Erilist soont veel teele sõidetud pole, seega lisapidavusele loota ei saanud." https://twitter.com/OttTanak/status/916215122166722560

Vahelepõikeks selle nädala ilmateade Salous:

Neuville on finišis ajaga 7.18,8 ehk 0,9 sekundit kiirem kui Ogier.

Ogier sõidab 12,5-kilomeetrise katse põhjaks aja 7.19,7. Tänak on splitis kiirem 2,4 sekundi võrra!

Tänak alustas! Nael kummi, Ott!

Ralliraadios on huvitav arutelu tänavuse hooaja piletimüügi kohta, mis olevat tänu uue generatsiooni autodele pea igas maailma otsas hüppeliselt kasvanud. Põnev hooaeg ja erinevad võitjad aitavad ka asjale muidugi kaasa.

Start on antud ja Ogier on rajal. Tänaku stardini on 5 ja pool minutit aega.

Iga päev ei teki võimalust Ogierist mööda sõita! https://www.instagram.com/p/BZ5btxbnykD/

Toyota fännid on kohal! https://www.instagram.com/p/BZ5fK6Bgk58/

SBC News kirjutab, et WRC sari sõlmis hiljuti koostöölepingu ennustusportaaliga OneBET, mille juhatuse esimees on Mads Östbergi isa Morten Östberg. Seal saavat osaleda omapärasel turniiril, mille auhinnafondiks on hoolimata osalejate arvust garanteeritud 25 000 naelsterlingit.

Ralliraadios on enne starti kordusel eilne pressikonverents, kus Tänakut pisut tuleviku küsimustega kiusati. Reporteri sõnul olnud ta selleks valmis, sest sai ju hoiatatud, et järgmise hooaja vastu huvi tuntakse...

M-Spordi tiimi hommikused toimetamised: https://twitter.com/MSportLtd/status/916202089050714112

Leedukad tunnustavad eestlasi: https://www.instagram.com/p/BZ4E8_LH8_N/

https://twitter.com/MSportLtd/status/916021378222034951/video/1

Esimesena on M-Spordi meestest sotsiaalmeedias üles ärganud muidugi maailmameister: https://twitter.com/SebOgier/status/916193186950864896

Eilne testikatse Seb Ogieri silme läbi: https://twitter.com/OfficialWRC/status/915997638654341122

