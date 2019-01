OTSEBLOGI | Ott Tänak lõhkus katsel rehvi ning kaotas peaaegu kaks minutit!

MONTE CARLO RALLI

ennustaja: Kyll tuleb veel Hundayde ja Ogeri kord rehve vahetada ,õiglus peab saabuma kui mitte täna veel siis järgnevad päevad.Punkte ja sekundeid loeme pyhap. kl 14

Shawn: Oti puhul oli kuulda tugevat kolinat, ilmselt lõikas kurvi. Meeke veetis eelmine aasta rohkem aega kraavis kui teel. Ilmselt lõikab ka kurve rohkem kui vaja oleks.

huvitav: Kuulge... Otile üheks eelmisel aastal tiitli maksma läinud sündmuseks oli rehvipurunemine, mille puhul arvati põhjustajaks olevat mikropragu veljes... Nüüd Meekil kolm velge... Kas ainult mina näen siin seaduspärasust (Toyota vs selle veljed) ning järeldan, et Toyota veljed jäävad teistele alla?

Tänase viimase katseni läheb nüüd veel natuke aega - see peaks alguse saama kell 18.01.

Colin Clark räägib finišialas, et Kris Meeke'i autost tilkus päris korralikult ka käigukastiõli. Võimalik, et tema probleemid veel jätkuvad.

Ralli üldseis pärast 7. katset: Ogier tõusis liidriks, Loeb kerkis seitsmendalt kohalt kolmandaks. Tänak langes poodiumilt seitsmendaks:

7. katse tulemused: Loebile katsevõit, Evans üllatuslikult teine. Tänak kaotas rehvivahetuse tõttu üle kahe minuti, Meeke veel rohkem:

west: positiivne kogu tänase juures on see, et rootsiks peaks nüüd tänakul hea stardikoht olema ja sahatööd see aasta arvatavasti tegema ei pea, kuigi siin monte carlos võib ka veel 2 päevaga kõike juhtuda.

GIF89a : Tänane päev on Tänaku jaoks täielik pettumus. Püüdkem siiski säilitada optimismi. Esiteks pole tibud Montes veel loetud, teiseks ei tule eestlasel Rootsis tänavu sahatööd teha.

Meeke: "Lõhkusin taas velje ära. Juba kolmandat korda sel nädalavahetusel..."

Meeke kaotab lõpuks 3.51,4 ning on suurest mängust väljas. Kahju.

Loeb lööb Evansi aja aga üle - 4,4 sekundiga. Ta tõuseb selle võimsa ajaga hoopis ise Mikkelseni ette kolmandaks - ta alustas katset seitsmendalt kohalt!

Tohoo tonti - Elfyn Evans teeb finišis uued põhjad! 4,9 sekundit on waleslane Ogier'st kiirem.

Mikkelsen finišis - kaotust Ogier'le 19,6 sekundit. Norralane kaotab Ogier'le kokkuvõttes küll täpselt 80 sekundit, kuid see annab talle kolmanda koha!

Loebi vaheajad on väga tugevad - ta edestab Ogier'd neljandas splitis 6,2 sekundiga.

Kris Meeke taas liigub. Ehk vahetas tema ka rehvi?

Latvala: "Olin pisut häiritud, sest sain aru või justkui tundsin, et üks auto on meist natuke eespool!"

Kõigepealt Tänaku laused: "Rehv läks katki. Pidasime kinni ja vahetasime ära. Ei tea, kuidas see juhtus."

KRIS MEEKE SAMUTI SEISAB!

Tänaku kaotus suurenes natuke veelgi ning finišis on see Ogier'ga võrreldes 2.12,9. Latvala tuleb tema järel ning saab kirja prantslasest 25,6 sekundit nõrgema aja.

Vahepeal on selgeks saanud, et Pontus Tidemand on samuti tänaseks katkestanud.

Neuville kaotabki finišis Ogier'le 15,4 sekundit. Kokkuvõttes jääb Ogier seega tänase viimase katse eel Neuville'ist 14,0 sekundiga ettepoole.

Tänaku probleemide taustal on jäänud pisut taamale, et Ogier on splittide järgi Neuville'ilt vaat et 15 sekundit tagasi võtmas. Finišis edestab prantslane Sunineni 10,9 sekundiga.

Vahepeal on Suninen finišis esimese märgi maha pannud - 14.46,8. Sel katsel ei tohiks ta päris nii palju kaotada nagu eelmistel.

Teises splitis saame teada ka Tänaku kaotuse - 1.55,8. Latvala saab ta peaaegu kätte!

Mehed juba taas liiguvad. Õnneks tundus, et rehvivahetus sujus liigsete probleemideta. Paistab, et rehv või ratas läks katki teeäärest lõigates.

Kiire rehvivahetus, loodetavasti ei midagi hullemat. Mehed tegutsevad igatahes väga kiirelt ja mõtestatult.

OTT TÄNAK SEISAB!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1088812708252844032

Tänak kaotab esimeses splitis Ogier'le 3,5 sekundit.

Ametlik teade - Esapekka Lappi on katkestanud. Pontus Tidemand seisab sealjuures endiselt eelmisel katsel ning üritab asja parandada.

Tänak on samuti rajale pääsenud. Esimeses splitis on Neuville Ogier'st 2,3 sekundit aeglasem.

Teemu Suninen on 7. katsele startinud!Vahepeal on selgunud, et Lappi esisild on suhteliselt palju kannatada saanud ning tundub, et ta ei saa jätkata.

Järgmine katse saab alguse kell 16.38. Oleme juba õige pea taas rallilainel!

Lappi on ülesõidul tee ääres meisterdamas:

Ralli üldseis pärast 6. katset. Tänaku kaotus Neuville'ile suurenes pea poole minutini, Neuville edestab Ogier'd vaid 1,4 sekundiga:

Siin on 6. katse tulemused, samal ajal kui Tidemand pole endiselt liikuma saanud. Mõned R5 autod võivad veel paremusjärjestuse segi lüüa, Kalle Rovanperä näitab näiteks splittide järgi väga korralikku minekut.

Rehvivahetuse kohta venib seisab aga kahtlaselt pikaks. Rootslane pole siiani liikuma saanud.

Tidemand on endiselt katsel seismas ning mehed on autost väljas. Tundub, et vahetatakse rehvi.

Meeke kaotab finišis 12,9 sekundit. Tal olid all samad rehvid nagu Tänakul ning tee oli pisut sodisem...

Pontus Tidemand on katsel seisma jäänud. Sealjuures oli ta teises splitis lausa kolmas.

Loeb: "Teadsime, et kaotame sel katsel, aga lootsime väiksemat kaotust. Panustasime järgmistele katsetele."

Loeb suudab küll oma slikkidega katse lõpus pisut tagasi võita, kuid finišis kaotab ta 37,6 sekundit. Tema panustab selgelt järgmistele katsetele.

Evans kaotab finišis liidritele 40,3 sekundit.

Loeb kaotab splittides palju! Kolmandas vaheajapunktis on ta juba 44,4 sekundit Latvalast maas.

Vedas, et Lappi Mikkelsenile jalgu ei jäänud - norralane kaotab Ogier'le-Latvalale vaid 0,4 sekundit.

Lappi: "Ei tea, mille vastu sõitsime, aga nii läks. Pidime nii kilomeetreid sõitma."https://twitter.com/ma_ipp/status/1088799283313176579

Paistab, et Lappi Citroenil on vedrustus katki. Sealt midagi head enam ei tule. Finišis kaotab ta 1.48,7.

henry: Tänak sõidab õigesti, ei pinguta liigselt, alles hooaja esimene ralli. Ogier ja Neuville võivad selle tempoga aga küll mõne vea sisse lasta.

Lappiga on midagi lahti!Auto liigub aeglaselt ning esiotsast tuleb midagi suitsulaadset välja. Viimases splitis kaotab ta juba üle minuti.

Latvala oli küll splittides kiire, kuid finišis sõidab ta välja Ogier'ga täpselt võrdse aja.

Tänak räägib: "Probleeme ei olnud. Sõita oli keeruline, aga ei midagi dramaatilist. Väga vahelduvate oludega katse."

Tänak finišis - kaotust Ogier'le koguneb 13,3 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta Neuville'ist nüüd 28,2 sekundiga maha.

Neuville oma momendist: "Olin selle rehviga liiga kiire, pöörasin küll rooli, aga auto ei läinud kaasa."

Neuville annab katse lõpuga pisut tagasi ning kaotab finišis Ogier'le 2,0 sekundiga. Tuletame meelde, et katse alguses andis ta oma eksimusega sisuliselt 20 sekundit ära!

Ogier kirub finišis vale rehvivalikut. Kolm naastu võttis kaasa ka Tänak, paraku ei tea me täpselt, mis neil hetkel all on.

Latvala tuleb splittide järgi ülivõimsalt - teises vaheajapunktis on ta Ogier'st 11,5 sekundit kiirem!

Ogier lööb Sunineni aega finišis 56,7 sekundiga. Ootame nüüd huviga Neuville'i ja Tänakut.

Tänaku kolmas splitt on Neuville'ist juba 10,6 sekundit aeglasem.

Suninen on samal ajal finišis - ajaks 14.36,2. Ogier tuleb temast pea minuti jagu kiiremini!

Neuville on kolmandas splitis jätkuvalt väga kiire - ta on seal juba 0,4 sekundiga Ogier'st kiirem!

Tänaku teine splitt on Ogier'st 3,0 sekundit aeglasem. Esimeses splitis on Lappi 0,2 sekundiga Ogier' ette läinud.

Neuville on vapustavalt hästi aega tagasi võitnud - teises splitis kaotab ta Ogier'le vaid 5,9 sekundit!

Sellises kohas eksis Neuville:https://twitter.com/planetemarcus/status/1088794025291849733

Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogier'st 1,5 sekundit maas. Neuville'i ees on aga edu mõistagi suur, 18,2 sekundit.

Ogier' pardakaamerast on näha, et mäkke tõustes läheb tee päris lumiseks ja jäiseks. Prantslase kiirus langeb mõnes aeglases kurvis isegi 20 kilomeetrini tunnis.https://twitter.com/pino529/status/1088794790060163072

Neuville kaotab esimeses splitis Ogier'le 19,7 sekundit - nii palju läks tal selle eksimusega kaduma.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Belglane oli rajal alla minuti olnud, kui vajus haruteel valele poole ning pidi tükk maad tagasi sõitma, et õigele rajale tagasi saada!

Neuville eksis ning kaotas vähemalt kümmekond sekundit, ehk isegi enam!

Teemu Suninen on 6. katsele startinud!

Nüüd kinnitatakse, et katse siiski toimub! Head uudised!

Otsepildis näidatakse Ogier' pardakaamera videot sama katse esimesest läbimisest - katse küll tühistati, kuid sõitjad sõitsid raja läbi. Tee oli toona väga lumine, aga päike on praeguseks ilmselt seda natuke sulatanud.

Rehviinfo pärastlõunaks: Citroenid, Tänak ja Meeke on rajal kolme naastrehviga, Latvala, Tidemand, Neuville ja Mikkelsen neljaga. Loeb kavaldab taas - temal, Suninenil ja Evansil on kaasas kaks naastrehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1088786843703881728

Ogier rääkis sealjuures hoolduspausi ajal, et ta ei näe võimalust, et see katse ka teisel läbimisel kavva võetaks - inimesi oli seal lihtsalt liiga palju.

Tundub, et 6. katse algusajaks on pandud 15.35 - Teemu Suninen peaks stardi saama 18 minuti pärast.

Rain: Ärge muretsege väga,Ott saab uued papud alla peale hoolduspausi ja konkurendid saavad näha taaskord kui eredalt Otil tagatuled põlevad!

Priit: praegusel juhul saavad pealtvaatajad anda eelise nendele sõitjatele kellele pöialt hoitakse, teades rehvivalikut ronitakse rajale ja katse jäetaksegi ära.

WRC: Tegelikult oleks pidanud laskma kõikidel tiimidel oma rehvistrateegia üle vaadata, peale seda kui esimese katse ärajäämine teatavaks tehti.

Mõistan: Mäkineni frustratsioonist saan täitsa aru. Kõigi kolme katse ära jätmine oleks saatnud ka fännidele sõnumi, et tuleks olla õiges kohas ja korraldajate sõna kuulata.

Tommi Mäkinen on korraldajate peale ülikuri!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-tulivihane-makinen-otilt-rooviti-liidrikoht-kes-vastutab?id=85128813

Wrc.com: Töötab ainult siis, kui rahavast niipalju online pole. Nagu järgmine katse hakkab on pilt läinud

Ilmselt hilineb ka see. Võimalik, et tehakse veel mingisuguseid ajalisi muudatusi - hoiame sellel silma peal.

gg: ss6 algab ikka oma tavapärasel ajal või ka +19min?

Head uudised - tundub, et ka WRC otsepilt on taas tööle hakanud!

Nüüd ootab rallimehi ees hoolduspaus. Selle ajal loodame mõistagi kätte saada värsked kommentaarid ka Ott Tänakult.

Ralli üldseis pärast 5. katset. Tänak langes kolmandaks, Neuville'i edu Ogier' ees on vaid 3,4 sekundit:

5. katse tulemused. Ogier'le katsevõit, Tänak seitsmes:

Meeke annab aga katse lõpuga suhteliselt palju tagasi - finišis kaotab ta Ogier'le 11,8 sekundit. Loeb tõdes, et esimesed autod on nii palju sodi tee peale tõmmanud, et see mõjutab tagumisi sõitjaid päris palju.

Loeb kaotab Ogier'le 12,2 sekundit. Splittide põhjal on vaid Meeke tagumistest meestest tippude aegu ohustamas.

Evans tuleb ühte auku Tänaku ja Lappiga - tema kaotuseks on 16,6 sekundit.

Mikkelsen ei jää samuti palju maha - kaotust Ogier'le 6,8 sekundit.

Lappi kaotab Ogier'le finišis 15,9 sekundit. Üldarvestuses on ta Neuville'ist 1.09,7 maas.

Latvala tuleb korraliku ajaga - Ogier'le annab ta ära vaid 2,9 sekundit.

Tänak: "Keeruline katse. Hävitasime eelmisel katsel oma rehvid, nii et seekord oli väga jäine, aga ei olnud midagi hullu."

Tänak finišis - kaotust Ogier'le 14,0 sekundit. Üldarvestuses kaotab ta nüüd Neuville'ile kolmandana 16,9 sekundit.

Neuville on finišis - ta kaotab Ogier'le 2,0 sekundit ning jääb kokkuvõttes liidriks.

Järgmises splitis on omakorda Tänak aega kaotanud - seal on ta Ogier'st kümme sekundit aeglasem.

Latvala on jäise sektori peal hullu pannud - ta edestab 9,93 km peal Ogier'd 7,4 sekundiga!

9,93 kilomeetri peal on Tänak õnneks vähe Ogier'ga vaid 1,6 sekundi peale vähendanud. Ogier ise on samal ajal finišis - 13,49,1 on ajaks, edu Sunineni ees 33,8 sekundit.

Neuville'i splittidega on täna üldse natuke kehvasti olnud.

Ralli: Kuhu neuville jäänud? Spliti aegu temal ei ole.

Suninen on esimesena finišis - 14.22,9 on tema ajaks. Peagi on ka Ogier tulemas.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-soome-ajakirjanik-hoiab-poialt-tanakule?id=85127867

Tänak on teises splitis kaotuse Ogier'ga võrreldes 5,3 sekundi peale vähendanud. Ehk juhtus eestlasel alguses midagi?

Tänak on juba esimeses splitis Ogier'st 7,1 sekundit aeglasem! Ei ole hea märk.

Jürmo: Osadel on ühtemoodi wrc.com lehekülg ja teistel teistsugune, ebareaalne aga osa inimesi ei näe live timing

Esimeses splitis on Ogier igatahes Suninenist juba 9,2 sekundit kiirem.

GIF89a : Asi on nii, et ma ei ole ka suutnud WRC lehelt juba eile õhtust saadik splitte välja võluda.

heins: wrc lehel on splitid täitsa olemas https://www.wrc.com/en/wrc/livetiming/page/4175----.html

Pets: Kust te vahe aegu vaatate.wrc lehelt ma midagi ei leia

Otsepilt või mitte, viies katse on igatahes alanud ning Teemu Suninen on rajal!

Mati: Kuuldavasti olevat järgmisel katsel ka lund parasjagu sadanud ja seega ees startijatel väike miinus.

Järgmine katse on kuuldavasti päris salakaval - pidamisolud on väga vahelduvad ning tee peal on ka jääd. Nagu ka Ott Tänak lootis, siis naastrehvide jaoks on see katse pisut etem.

Siim: Selline info on WRC facebooki lehel: WRC+ via App: There seems to be a broken link in the navigation, tech support is working on it. Please try to klick the Live Stream on the EPG (program guide) on the App Home screen. (Mobile browser is also an option). THX

Jamab kõigil, jah. Täpseid põhjuseid ei tea.

WRC+: Kas kõigil wrc+ jamab, mingisugune serverite jama, rahavast palju. Keegi teab mis toimub?

Jaan Martinson kohapealt:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-rehvikaos-kus-ka-tanak-oli-osaline?id=85127469

wrcc: ametlikult kinnitatud ss5 algab 12.56 ... all live siiani jamab live text toimib

Dani Sordo kinnitas WRC stuudios, et ta tuleb Portugali rallil R5 auto roolis starti.

Kuna 4. katse hilines 19 minutit, siis võib eeldada, et ka järgmine katse saab alguse sama palju esialgsest kavast hiljem. Kõigi eelduste kohaselt läheb Teemu Suninen viiendale katsele kell 12.56.

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Pontus Tidemand taaskord kõrgesse mängu ei sekku - tundub, et tal oli katse alguses probleem. 4. katse tulemused on siin - Loebile katsevõit, Hyundaid kiired:

Kris Meeke kaotab finišis Neuville'ile 25,5 sekundit ning langeb kokkuvõttes tahapoole.

Loeb läheb katse liidriks, aga ehk pisut väiksema vahega, kui ta ise oleks lootnud - ta edestab Neuville'i 0,5 sekundiga.

Mikkelsen kaotab finišis Neuville'ile 13,3 sekundit, Evans 24,5 sekundit. Tundub, et WRC otsepilt on taas kokku jooksnud...

Ka kolmas Hyundai, Andreas Mikkelsen, on splittide järgi päris hästi tulemas. Esimese katse tühistamine tõi Hyundaile väikese lotovõidu küll.

Lappi kaotab Neuville'ile finišis 24,9 sekundit.

Loeb on samal ajal splittides Ogier'd juba sisuliselt kümne sekundiga edestamas. Sellise tempoga edestab ta pisut ka Neuville'i.

Latvala on finišis ning ka tema kirub esimese katse ära jäämist. "Rehvid kuumenesid sel katsel üle, seetõttu kaotasime palju aega. Katse on küll ilus, aga ma ei saanud head tunnet kätte."

Latvala on finišis ning ta kaotab päris korralikult aega - Neuville on temast suisa 32,6 sekundit kiirem. Üldarvestuses on soomlane Neuville'ist juba 1.04,7 tagapool.

Tänak: "Eelmine katse oleks meie jaoks olnud põhiline, nii et rehvivalik pole praegu optimaalne. Järgmine katse peaks aga olema suhteliselt okei."

Vahepeal on Sébastien Loeb oodatult suurepärast tempot näitamas - teises splitis on ta Neuville'ist 3,0 sekundit kiirem!

Ott Tänak kaotab Neuville'ile finišis 19,2 sekundit ning langeb üldarvestuses belglasest 4,9 sekundiga tahapoole.

Neuville: "See oli okei. Lõpp ei olnud väga hea, aga katse oli sõidetav. Üritasin puhtalt katse läbida ja natuke aega tagasi võita."

Neuville lööb Ogier'd finišis 10,6 sekundiga. Väga korralik sõit tema poolt! Belglane läheb ka üldkokkuvõttes praegu liidriks - aga mida suudab Tänak?

Ogier tõdeb, et eelmise katse tühistamine oli tema jaoks kõva hoop.

Ogier lööbki Sunineni koguni 46,0 sekundiga!

Suninen on samal ajal finišis - 18.07,1 on tema ajaks. Kiiremad mehed tulevad ilmselt enam kui pool minutit kiiremini.

Katse teine pool, kus ollakse kõrgemal, on juba natuke lumisem ja valgem - seda aga pigem tee kõrval, mitte tee peal. Asfalt näeb endiselt suhteliselt puhas välja.

Neuville'i splitid ei tule millegipärast läbi, aga kolmandas vaheajapunktis on Tänak Ogier'st 3,2 sekundit maas.

Latvala on teises splitis omakorda Tänakust veel pisut aeglasem ning kaotab Neuville'ile 8,5 sekundiga.

Teises splitis on Tänak endiselt konkurentidest pisut aeglasem - Neuville edestab seal Ogier'd 3,9 sekundiga, Tänakut 5,1 sekundiga.

Tänak jääb esimeses splitis pisut alla nii Neuville'ile kui Ogier'le - belglasele kaotab ta 2,9, Ogier'le 1,1 sekundit.

Neuville edestab Ogier'd avasplitis 1,8 sekundiga.

Ogier edestab Sunineni esimeses splitis juba 7,7 sekundiga. Tänak on samal ajal samuti rajal!

Mati: Werty, kruusarallil on "jama" toomine teele levinud praktika aga ei kujuta ette jäisel teel seda :-) Küsimus ikka, kui palju on lund ja jääd, kui palju puhast asfalti ning milliste rehvidega kombineerida saab. Isiklikult arvan, et kes liialt naastudele panustasid, on veidi kaotanud aga samas ei tohiks vahe ka üleliia suur olla.

Sunineni pardakaamerast on näha, et vähemalt katse algus läheb täiesti kuiva asfaldi peal.

Nõnda - nüüd on lõpuks tänane rallipäev korraliku alguse saanud - Teemu Suninen on neljandale katsele startinud!

Lisaks on näha, et katsel on ka ohtliku musta jääga lõike:https://twitter.com/sobrevirador/status/1088727517085745153

Werty: Loebil küll rehvieelis, aga samas ta stardib suht tagant. Esimesed üritavad kindlasti niipalju jama lõigates teele tuua kui võimalik seal mägedes.

Järgmine kiiruskatse saab meie aja järgi alguse kell 11.33 - seega saame kõik veel väikese pausi teha. Kel veel kuulamata, saab rahulikult ära kuulata ka Karl Kruuda rallieelse jutu - muuhulgas saime teada, mida Kruuda arvab tema ees Hyundai noorteprogrammi võitnud Jari Huttuneni lahti laskmisest ning omaenda uuest hooajast - vastuse sai ka küsimus selle kohta, miks kaardilugejatel käe peal kaks kella on!

Rehvid: Tänak sõidab kiirusega keskmiselt 100km/h ja Loeb keskmiselt 40km/h, on näha, kes kulutab ja kes hoiab..

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-mida-tahendavad-monte-carlo-ralli-autodel-need-kleebised?id=80900461

GPS: Nagu gps jäegi näha, siis paljud sõitjad annavad järgmisele katsele sõites korralikult kuuma. Kulutavad naaste võimalikult palju. Tänaku kiirus oli 140 vahepeal..samal ajal kui sunninen kulgeb 90ga.

Olud järgmisel katsel:https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1088718758141743104

SS: Ei ole see risti lahendus ka üle mõistuse hull, ehket ees üks naast ja pehme ning taga siis samuti aga risti. Nii head olud järgmistel katsetel ehk ka ei ole ning Loeb kaotab hetkel üksjagu aega ning kõige mugavamalt ta end ka ei tunne. Pole vaja üle mõelda.

Tohib ikka - (väike) mure on lihtsalt selles, et Tänak võttiski kaasa neli naastrehvi ja kaks ilma naastudeta rehvi. Vähemalt kaks naastrehvi peab seega niiehknaa alla panema.

Tauri: Kas rehve vahetada ei tohi nende vastu mis tal kaasas on?

Lihtsustatud vastus: paremaks seis ei läinud. Ralli liider on ta mõistagi endiselt, aga Tänaku rehvivalik oli tehtud selgelt eeldusel, et see katse toimub ning saab seal vajutada. Teised kaks katset sedavõrd naastrehvisõbralikud ei ole.

GIF89a : Mis seis on Tänakul tänu selle katse ära jäämisele

GIF89a : Monte Carlo rumal (?) publik mängis nüüd Loebile ässad kätte....Kolmas katse, kus Tänak leks saanud suruda, lihtsalt jääb ära... Võistlejaterivis on nii mõnigi mees praegu imselt maruvihane.

Tõepoolest - kuna kuuldavasti pidid järgmised kaks katset olema pisut soojemad kui esimene katse, siis tundub, et kogenud rebane Loeb on vähemalt teoreetiliselt praegu jackpot'i võitnud - tuletame meelde, et kui suur osa sõitjaid on rajal nelja naastrehvi ja kahe pehmema seguga, siis Loebil on kaasas vaid kaks naastrehvi ning neli pehmet.

GIF89a : See on täiesti ebaõiglane just selle koha pealt kes naeltega läksid välja see oli koht kus nemad pidid aega võitma.Paraku on see motosport ja pealtvaatajad ei saa aru kus olema peab.Kahju

GIF89a : Väga halb rehvivalik enamustel järgnevateks katseteks.

GIF89a : Loebi jaoks pole viga midagi. Jackpot! :)

Allan: Normaalsed kodanikud ikka seal raja ääres !! :-(

Ametlik teade: 3. kiiruskatse on publiku tõttu ära jäetud. Väga kahju.

Soomlane tuleb lausa autost välja. Loodame endiselt, et katset sootuks ära ei jäeta.

Olukord on endiselt selline - Sunineni hoitakse stardijoonel kinni. Katse on juba üle üheksa minuti viibinud.https://twitter.com/se_rally/status/1088712661230108672

Kordame üle ka nende jaoks, kes meie ülekandega hiljem liitunud on: stardijärjekord on selline, et eile katkestanud Suninen alustab esimesena, seejärel tulevad ülejäänud MM-sarja mulluse üldjärjestuse järgi. Suninen; Ogier, Neuville, Tänak, Latvala jne.

Rait: Tere! mis on tänane stardijärjekord?

Suninen pole sealjuures endiselt starti saanud. Pealtvaatajad on ühes kohas rajale liiga lähedal ning korraldajad tegelevad publiku paarikümne meetri võrra kaugemale ajamisega. Loodetavasti ei jäeta katset seetõttu ära ning saadakse rahvas kontrolli alla.

Ralli alguses on sõitjal võimalik võtta 24 naastrehvi, nii et see usutavasti probleemiks ei saa.

Küsimus: Kui palju rehve ühel sõitjal ralli jooksul üldse kasutada on? Kui täna sõidetakse nelja naelrehviga ei ole homme võimalik kuskilt uusi naelrehve võtta ja tuleb sõita kulunutega?

Tundub, et Suninenile ei ole õigel ajal lähet antud.

GIF89a : Rehvivalik ütleb, et Toyota on väljas kindla peal: hea esitus päeva avakatsel ning siis kahel järgmisel kuivemal katsel loodavad,sõitjate oskuste/kogemustega mitte palju kaotada (neile, kelle valik kaldus rohkem naelteta rehvisegudele).

Colin Clark räägib WRC All Live'is, et mäkketõusu osal on tee suhteliselt lumine ja jäine.

Katse alguseni on vaid mõni minut - ilmateade räägib seda, et katsel päike paistab ning temperatuur on -4 kraadi.

Täna on kavas Monte Carlo ralli pikim võistluspäev - kavas on kuus katset kogupikkusega 125 km.

Rehviinfo on selline, et erinevaid variante on suhteliselt palju. Kõik Toyotad ja Fordid on rajal nelja naastrehvi ja kahe superpehme seguga, Citroenid nelja naastrehvi ja kahe lihtsalt pehme seguga, Neuville'il on kaasas kolm naastuga rehvi, üks pehme ja üks ülipehme, Mikkelsenil kolm naastrehvi ja kolm pehmet ning Sébastien Loebil vaid kaks naastrehvi, kaks pehmet ja kaks ülipehmet. Kas ülikogenud Loeb suudab kaardipakist taas ässa tõmmata?https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1088700029597114368

Ühesõnaga - juba poole tunni pärast lähebki paugutamiseks. Esimese startijana on sealjuures rajale minemas eile katkestanud Teemu Suninen, seejärel tullakse juba mulluse MM-lõppjärjestuse järgi. Ott Tänak saab stardi seega neljandana.

Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Tänane ajakava on nüüdsest kenasti artiklist leitav ning olgu see ka siinkohal postitatud: SS3 Valdrôme - Sigottier 1 (20,04 km) - kell 10.11 SS4 Roussieux - Laborel 1 (24,05 km) - kell 11.14 SS5 Curbans - Piégut 1 (18,47 km) - kell 12.37 Hoolduspaus SS6 Valdrôme - Sigottier 2 (20,04 km) - kell 15.23 SS7 Roussieux - Laborel 2 (24,05 km) - kell 16.26 SS8 Curbans - Piégut 2 (18,47 km) - kell 17.49

Schmanty: Millal tänane ajakava ülesse tuleb?

Tänaku värsked muljed edukale avapäevale: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-tanak-tegin-uhes-jaises-kurvis-pooliku-pirueti-aga-aega-suurt-ei-kaotanud?id=85123189

Üldseis avapäeva järel:

Ott Tänak võitis avapäeva. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1088533703184273408

Meeke kukkus avapäeva lõpuks 7. kohale. Tänak edestab teda kahe katse järel 53,8 sekundiga.

Meeke`il on probleemid, lõhkus 9 km enne katse lõppu rehvi! Ta kaotas Neuville`ile lausa minutiga.

Loeb kaotas teisel katsel Neuville`ile lausa 44,5 sekundiga. Päeva kokkuvõttes on prantslane kaotus liider Tänakule 55,2 sekundit.

Meeke on poolel maal Tänakust 3,6 sekundit aeglasem. Eestlane peaks avapäeva järel liidriks jääma.

Ka Kris Meeke on kahes esimeses vaheajas nii Neuville`ist, Ogier`st kui Tänakust aeglasem.

Mikkelsen kaotab teise kiiruskatse kiireimale ehk Neuville`ile 35,1 sekundiga. Avapäeva lõpuks jääb norrakas Tänakust maha juba 59,6 sekundiga.

Ka Loeb on vaheaegades aeglasem kui Neuville, Ogier ja Tänak.

Hetkeseis kahe kiiruskatse järel:

Latvala jaoks pole ralli alanud sugugi hästi - soomlane kaotab sel katsel Neuville`ile 23,5 sekundiga. Avapäeva lõpuks kaotab Latvala liider Tänakule juba 46,4 sekundiga.

Nii Latvala, Lappi, Mikkelsen kui Evans on vaheaegades selgelt aeglasemad kui Neuville.

Tänak ise kinnitab ralliraadiole, et tema poolt oli puhas sõit ja mingit draamat ei olnud.

Tänak saab kolmanda aja ja kaotab Neuville`ile 12,5 sekundiga. Päeva lõpuks juhib Tänak aga Ogier ees 9,1 ja Neuville`i ees 14,3 sekundiga.

Neuville on sellel katsel 11 sekundit kiirem kui Ogier. Belglane ütles, et ootas oma rehvivalikuga suuremat edu.

Tänaku kaotus on ühes kurvis tehtud väikse sõiduvea tõttu kasvanud 5,8 sekundile liider Neuville`i suhtes. Ogier`le kaotatakse katse keskel 3,5 sekundiga.

Ogier on teise katse finišis ajaga 13.29,5.

Tänak elas üle äreva momendi ühes kurvis, kuid kõik lõppes õnnelikult! Kaduma läksid vaid mõned sekundid...

Tänak kaotab teises vaheajas Neuville`ile 3,3 ja Ogier`le 1,4 sekundiga.

Tänak kaotab esimeses vaheajas Neuville`ile 4,4 sekundiga.

Neuville on esimeses vaheajas Ogier`st 4 sekundit kiirem.

Teine kiiruskatse (20,59 km), mis on ühtlasi tänane viimane, on alanud.

Ilusad numbrid näitavad Tänakule avakatse võitu: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1088518035462385664

WRC2 klassis osalev Kalle Rovanperä sõitis ka rajalt välja, kuid saab jätkata! Soomlaste jaoks on ralli alanud küll väga ebaõnnestunult.

Meeke saab teise aja, kaotades Tänakule 5 sekundiga. Eestlasele avakatselt võit!

Loeb kihutab välja kolmanda aja, kaotust Tänakule 23,2 sekundit.

Evans saab neljanda aja ja kaotab Tänakule 32,3 km. Hetkeseis:

Meeke kaotab 3 km vaheajas Tänakule sekundiga ning on eestlase lähim ohustaja.

Mikkelsen kaotab Tänakule 37 sekundiga ning on hetkel viimasel ehk kuuendal kohal.

Suninen on sõitnud rajalt välja!

Lappi on neljas, kaotust liider Tänakule 32,7 sekundit. Soomlastelt tagasihoidlik algus.

Latvala saab neljanda aja ja kaotab Tänakule juba 35,4 sekundiga.

Küsimusele, kust nii suur vahe tuleb, vastas Tänak (WRC All Live): „Ma ei tea. Ma ei usu, et see midagi erilist oleks. Mõned sekundid siia-sinna pole veel midagi.”

Tänak asub rallit juhtima. Tema edu Ogier ees on 10,6 sekundit!

Neuville ütles, et loodab oma rehvivalikuga kasu lõigata järgmisel kiiruskatsel. Sama väitis ka Ogier eelnevalt belglase rehvide kohta.

Tänak juhib 15 km vaheajas Ogier ees viie sekundiga!

Neuville kaotab Ogier`le avakatsel 16,2 sekundiga.

Ogier on avakatse finišis ajaga 13.12,6.

7,4 km vaheajas edestab Tänak Ogier`d 0,3 sekundiga.

7,4 km vaheajas kaotab Neuville Ogier`le juba 8 sekundiga. Seal on ka raja kõige libedam osa.

Tänak edestab 2,8 sekundiga Ogier`d!

Avasplitis on Neuville 0,7 sekundit kiirem kui Ogier.

Tänak on startinud avakatsele!

Loeb ütles õhtupoolikul, et "täna rallit ei võideta, küll aga kaotatakse". Selge vihje, et prantslane läheb ettevaatlikult sõitma.

Starditakse 3-minutiliste vahedega - nüüd sai rajale Neuville.

Stardinimekiri: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1088505462260187136

Ja läks! Ogier on startinud!

Stardinimekiri on eelmise hooaja lõppseisu alusel: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Tänak...

Juba kell 20.38 stardib avakatse! Tegemist on 20,76-kilomeetrise katsega.

Meeste rehvivalik: kõigil üsna sarnane, erinevalt riskeerivast Neuville`ist. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1088491033153945600

Tänased kiiruskatsed: kell 20.38 SS1 La Bréole - Selonnet (20,76 km), kell 21.41 SS2 Avancon - Notre Dame du Laus (20,59 km).

Tänaku rivaal küttis enne starti kõhu täis... https://twitter.com/thierryneuville/status/1088492504150888448

Esimesel kiiruskatsel, mis algab meie aja järgi kell 20.38, valitsevad hetkel sellised olud: https://twitter.com/FRST_CH/status/1088475188348502016

Viis viimast Monte Carlo rallit võitnud Ogier jäi pressikonverentsil väga tagasihoidlikuks. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-tagasihoidlik-ogier-puuan-teel-pusida-ja-vigu-valtida?id=85121469

Delfi Sport esitleb: uhiuus rallipodcast "Kuues käik" on oma esimese osaga väljas! Muuhulgas saab teada, miks kaardilugejatel käe peal kaks kella on :)http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-uus-rallisaade-kuues-kaik-karl-kruuda-raagib-miks-ta-ei-usu-sebastien-loebi-voitu-monte-carlos?id=85121145

https://twitter.com/OttTanak/status/1088427610722525184

Neuville loetles favoriite: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/neuville-monte-carlos-voitleb-voidu-eest-viis-meest?id=85119811

Meeke`i stiilinäide testikatselt: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1088422375681675264

Tänak jagas värskeid kommentaare testikatselt!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-ott-tanak-hakkaks-ralli-juba-pihta?id=85118347

https://twitter.com/thierryneuville/status/1088403801227309056

Testikatse tulemused. Ilmselt keegi rohkem rajale ei tule.

Sebastien Loeb ajakirjanike piiramisrõngas.https://twitter.com/Hiouville/status/1088395696590544896

Meeke teeb siiski ka viienda läbimise, kuid tundub, et autoga on probleeme. Britt kaotab oma parimale ajale enam kui 23 sekundit.

Ametlikku teadet pole tulnud, aga tundub, et testikatse on tänaseks lõppenud.https://twitter.com/citroen_wrc/status/1088391086970568704

Esiviisikust on kõik läbinud ka neljandal korral testikatse. Keegi neist aega ei paranda.

Kolmanda läbimise teeb ka Ott Tänak (1.58,7), kes oma aega ei paranda. Liider endiselt Meeke, saarlane hoiab neljandat kohta.

Video Latvala väljasõidust!https://twitter.com/inforallyes/status/1088389836883611650

Selgunud on ka põhjus, miks Latvala kolmandal läbimisel 10 sekundit aega kaotas. Soomlane käis rajalt väljas.https://twitter.com/planetemarcus/status/1088388788433375233

Latvala teebki juba neljanda testisõidu, saades kirja aja 1.58,8 ehk oma aega ta ei parandanud. Koht on viies jätkuvalt.

Latvala plaanib veelkord rajale tulla.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1088384599225520128

Neuville kolmandal läbimisel saab kirja ajaks 1.58,4, millega ta hoiab kuuendat kohta. Kolmandat läbimist pole veel teinud Ogier, Tänak ja Evans.

Meeke sõidab välja uue kiireima aja, edestades Ogieri 0,1 sekundiga! Lappi parandab samuti aega (1.57,3), kuid on jätkuvalt kolmas. Tänak pole kolmandat läbimist veel teinud ja hoiab neljandat kohta.

Hetkel kedagi rajal ei ole, pole veel teada, kes ja millal uuesti testikatset läbima hakkavad.

Kolmandat korda on testikatse läbinud juba Suninen ja Loeb. Soomlane hoiab 1.58,5-ga kuuendat kohta, täpselt 2 minutiga raja läbinud Loeb on 10.

Teise läbimise ajad, Ogier on liider, Lappi teine, kellele järgnevad kolm Toyotat eesotsas Tänakuga.

Neuville parandab teisel katsel aega (1.59,2), ent on seitsmendal kohal. Kiireim aeg on jätkuvalt Ogieri 1.56,9.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1088366957861265408

Tänak parandab teisel läbimisel aega, 1,9 sekundit kiirem võrreldes esimese läbimisega. Tänak jätkuvalt kolmas, sest aega parandas ka Lappi.

Praegused ajad testikatselt:

Loeb sõidab 10. aja, kaotust Ogierile 8,3 sekundit. "Tunne on hea, võtan praegu rahulikult."

Tänaku meeskonnakaaslane Meeke sõidab kuuenda aja, kaotades saarlasele vaid 0,2 sekundit.

Kaheksa meest on esimest korda testikatse läbinud. Jätkuvalt liider Ogier, kellele järgnevad Lappi ja Latvala.

Latvala läheb teiseks, Ogierist maas 2,3 sekundit. "Ehkki tegu on minu 13. hooajaga, olen ikka elevil. Loomulikult on ka väike närv sees, kuid arvan, et see on hea märk," sõnas soomlane.

Rajal on Ott Tänak!

Tänak sõidab teise aja välja, kaotades Ogierile 2,6 sekundiga, edestades Neuville 0,2-ga. "Esimesed kilomeetrid sellel aastal sõidetud, kõik on hea."

Neuville jääb Ogierile alla 2,8 sekundiga!

Ogier läbib esimesel katsel testisõidu ajaga 1.56,9.

Testikatse on alanud, esimesena on rajal Ogier!

Toyota on testisõiduks valmis!https://twitter.com/TGR_WRC/status/1088359721541746688

Testikatse järjestu: Kõigepealt tuleb rajale Ogier, talle järgnevad Neuville ja Tänak.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1088352377718165504

Tänane testikatse sõidetakse sellisel rajal.https://twitter.com/planetemarcus/status/1088348439266643968

https://twitter.com/serviceparknews/status/1088341995142164481

Tunni aja pärast on algamas Monte Carlo ralli testikatse. Tänase testikatse pikkuseks on 3,35 kilomeetrit.

Martin Järveoja muhe jäädvustus eilsest lõunasöögist!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/foto-sa-oled-tasuta-korraldajad-pingutavad-tanakule-ja-jarveojale-pakuti-monte-carlos-eesti-keeles-hommikusooki?id=85109253

Tänak tunnistas, et läheb võrreldes möödunud aastaga tänavu rallihooajale vastu rahulikumalt.http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-tanak-tanavu-olen-enesekindlam?id=85113097

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-tanak-saab-sebastienidele-vastu?id=85110087