OTSEBLOGI | Ott Tänak läheb Rootsi rallil ettearvamatule pärastlõunale vastu liidrina

Rootsi ralli

Rehviinfo pärastlõunaks: kõik sõitjad on kaasa võtnud kuus naelrehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1096384103908339713

Homme minnakse rajale tänase päeva lõpptulemuste pöördjärjestuses - ehk tänase päeva liidrina lõpetanud sõitja alustab homme viimasena.

Arno: Kuidas homne stardirivi paika pannakse?

Värsked muljed Martin Järveojalt. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-martin-jarveoja-saime-lumevallidest-tuge?id=85334863

Ümmarguselt kaks tundi on nüüd pausi - 5. katse algab kell 14.54!

JWRC neljandal katsel oli Torn kolmas (+8,0), Poom viies (+19,2). Radströmile katsevõit. Üldseis:

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rootsi-ralli-liider-ott-tanak-parastlounased-katsed-tulevad-hoopis-keerulisemad?id=85334459

Kinnitus Toyotalt - Marcus Grönholm on tänaseks katkestanud.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1096344007217737728

Nüüd teeme väikese pausi - oleme tagasi umbes 20-25 minuti pärast, siis peaksime Tänakult ja teistelt saama ka värskeid kommentaare!

Vaatame vahelduseks üle ka JWRC hetkeseisu. Torn oli kolmandal katsel kolmas, Poom viies, kaotust katse võitnud Kristenssonile vastavalt 16,8 ja 24,7 sekundit. Üldseis on selline:

Ralli üldseis pärast 4. katset. Tänak kindlustas edu, teine-kolmas-neljas koht vaid 0,4 sekundi sees:

4. katse tulemused. Tänakule veel üks katsevõit:

Eelmistel katsetel suhteliselt aeglane olnud Evans üllatab - seekord tuleb ta koguni kolmandaks, kaotust Tänakule vaid 1,1 sekundit!

Grönholm ja Rautiainen on autost väljas. Masin on igatahes kuskil teelt väljas. Loodetavasti ei tähenda see päris ralli lõppu...

Esapekka Lappi kaotab 2,3 sekundit. Aga mis toimub Grönholmiga?

Marcus Grönholm on seisma jäänud!

Mikkelseni autol oleks justkui silm peast välja löödud. "Tegin vea ja sõitsin kurvi pisut laiaks."

Mikkelsen on auto eespoolse vasaku osaga midagi korralikult kündnud, suhteliselt suur detail on seal lahti. Sellest hoolimata kaotab ta vaid 2,7 sekundit.

Tidemand: "Meil on mingi probleem."

Tidemand kaotab taas palju - 17,9 sekundit.

Suninen seekord katsevõitu ei saa, aga ei kaota palju - 2,0 sekundit.

Latvala kaotab Tänakule finišis vaid 0,2 sekundiga.

Ago, mõtled ehk seda kohta? https://www.wrc.com/en/wrc/livetiming/page/4175----.html

Ago: Võib-olla rumal küsimus, aga varasemalt nägi WRC lehel ajatabeleid (katsed, splitid, jne). Enam sellist kohta ei leia. Eelmisel rallil keegi pani kommentaaridesse lingi, mille kaudu nägi neid. Nüüd see lihk enam ei toimi. Teab keegi, kust taas neid näha saaks (tean, et on ka tasuline variant olemas).

Sébastien Loeb ei rihi taas katsevõitu - ta kaotab 8,4 sekundit. Kokkuvõttes on ta Tänakust juba 43,5 sekundit maas.

Kris Meeke kaotab Tänakule finišis 8,2 sekundit.

Tänak: "Kõik läheb plaani järgi. Olud on head, peame neist maksimumi võtma. Selle katse alguses ei olnud rütm kõige parem, aga lõpus sain selle kätte. Teine läbimine tuleb aga täiesti teistsugune."

Tänak suudabki katse lõpuosaga Neuville'i edestada - edu koguneb lõpuks 1,8 sekundit. Üldarvestuses edestab ta Neuville'i 6,0 ja Ogier'd 14,4 sekundiga.

Neuville tõdeb, et hüppas katsel ringi nagu känguru. "Teine läbimine tuleb keeruline, sest teel on juba päris palju kruusa väljas."

Viimases splitis on Tänaku kaotus kahanenud vaid 0,1 sekundi peale.

Neuville finišis - edu Ogier' ees 3,2 sekundit. Üldarvestuses on belglane 8,4 sekundit eespool.

Ogier paneb finišis märgi maha - 8.47,5.

Teises splitis on Tänaku kaotus Neuville'ile 0,5 sekundit, Ogier jääb belglasest 2,1 sekundit maha.

Tänak jääb esimeses splitis sedapuhku Neuville'ile 0,8 sekundiga alla.

Rajal on nüüd ka Ott Tänak. Esimeses splitis on Neuville samal ajal Ogier'st 0,7 sekundit kiirem.

Värskelt alanud Röjdeni katse on ainus katse WRC kalendris, mis ületab riigipiiri - see algab Rootsis, põikatb Norrasse ning jõuab lõpuks tagasi Rootsi pinnale.

Samal ajal on Ogier 4. katsele juba startinud!

Eerik Pietarinen tegi Grönholmiga samas kohas avarii, aga pisut tõsisema:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1096333098445344768

Neljas katse ei ole samuti kaugel - see algab juba kell 10.59, nii et püsigem lainel!

Otsepildist näidatakse samal ajal, kuidas pealtvaatajad üritavad Kalle Rovanperät hangest välja saada. Tema auto on päris korralikult kinni.

Ralli üldseis pärast 3. katset: Tänak jätkuvalt liider, Suninen kerkis teiseks.

3. katse tulemused: Suninenile katsevõit, Tänak teine.

Bertelli jäi samuti korra hange kinni ning kaotab finišis 1.16,0.

Grönholm kaotab finišis Suninenile 1.21,0. Päris lõpumeetritel jääb ta korra hange kinni ning vajab pealtvaatajate abi.

Kordusest näidatakse, et Grönholmil oli taas päris korralik moment, kui ta autoga korralikult hange kündis.

Elfyn Evans on endiselt suhteliselt aeglane - ta kaotab finišis 16,3 sekundit.

Lappi on sel katsel parem kui eelmisel - viies aeg, kaotust 4,6 sekundit.

Mikkelsen läheb hetkel viiendaks - kaotust Suninenile 7,3 sekundit.

Pontus Tidemand ei leia endiselt õiget tempot üles. Rootslane kaotab finišis Suninenile lausa 23,9 sekundit.

Suninen lähebki finišis liidriks - edu Tänaku ees 1,1 sekundit. Võimas sõit noorelt soomlaselt!Suninen tõuseb ka ralli kokkuvõttes teiseks. Väga lootustandev ralli algus tema poolt.

Jari-Matti Latvala kaotab finišis Tänakule 1,3 sekundit.

Splittide põhjal on Teemu Suninen sedapuhku Tänaku katsevõitu päris tõsiselt ohustamas.

Loebi kaotus on sel katsel 13,0 sekundit.

Nüüd on ka lõpuajad olemas: Tänak 12.48,1, Neuville jäi alla 0,4 sekundiga, Ogier 6,4 sekundiga ja Meeke 10,9 sekundiga.

Nüüd on meil splitid viimaks olemas, aga katse lõpuaegu veel mitte. Meeke kaotas taas Tänakule igatahes kümne sekundi kanti.

Tänak: "Hea katse, alguses ehk läheb veel tee pisut puhtamaks. Pikk nädalavahetus on veel ees, aga praegu kõik töötab."

Finišis on ka Tänak - aeg oli ehk kuskile 12.47-48 kanti? Ajavõtusüsteem igatahes endiselt streigib.

Neuville finišis - edu Ogier' ees natuke tuli, aga telepilt ei näidanud seekord isegi seda, mis belglase lõpuaeg oli.

Nüüd on tabloole ilmunud Tänaku esimene splitt, mis oli Neuville'ist 1,3 sekundit kiirem.

Ogier on igatahes finišis - 12.54,5 on tema ajaks.

Splitiaegadega on praegu natuke kehvasti, nii et rohkem infot hetkel pakkuda ei ole.

Teises splitis on Neuville'i edu Ogier' ees 3,5 sekundit.

Nüüd aga tagasi WRC juurde. Esimeses splitis pakutakse meile seni vaid Ogier'd ja Neuville'i, kusjuures belglane on 0,3 sekundi võrra kiirem.

Samal ajal kui ka Ott Tänak on rajale läinud, saame otsad kokku tõmmata JWRC eelmise katse osas. Ken Tornil ja Roland Poomil paraku kõige paremini ei läinud, lätlane Martinš Sesks tõusis aga JWRC arvestuses ralli liidriks. Sel katsel kaotas Torn talle 18,9, Poom 19,9 sekundit.JWRC ralli seis:

Sébastien Ogier on tänasele teisele katsele startinud!

Heh.: Ott on nii kiire et isegi GPS ei jõua järgi :)

Järgmine katse algab meil kell 10.08. Väike paus - aga varsti saame mõistagi pilgu heita ka meie JWRC meeste sõidule.

Ralli üldseis pärast 2. katset. Tänak tõusis liidriks, Ogier jäi teiseks:

Ka Tuohino tegi spinni, tema kaotab finišis Tänakule 56,1 sekundit. WRC osas saame katse lukku panna - siin on katse tulemused:

Lorenzo Bertelli kaotab Tänakule 49,1 sekundit. Ei tema, Grönholm ega Tuohino ei tundu sel nädalavahetusel päris kõrge mängu lähedale sekkuvat.

Grönholm: "Oi-oi-oi. See ei olnud väga tore. Pean nüüd minema!"

Marcus Grönholm on samuti pirueti teinud - kordus näitab, et hange rammimise järel tegi ta koguni kaks spinni järjest, kuna hoog oli nii suur.Finišis kaotab Grönholm Tänakule 54,3 sekundit. Tõele au andes oli kaotus juba enne väikest intsidenti 20 sekundi juures.

Elfyn Evans kaotab finišis koguni 25,9 sekundit. Kordusest näidatakse, et ta tegi katse keskel pirueti.

saviir: Esapekka isa prillid hommikul kaasa napsand vist :)

Esapekka Lappi läheb hetkel kuuendaks - kaotust Tänakule 7,9 sekundit.

Andreas Mikkelsen, kes samuti sisuliselt koduradadel sõidab, kaotab finišis Tänakule 9,2 sekundit. Ehk ka mitte päris selline algus, nagu ta ise oleks lootnud.

Tidemand: "Klaasile tuli lund ning kojamehed jäid kinni, see häiris mind päris palju."

Kohalik mees Pontus Tidemand ei suuda taas kõrges mängus kaasa lüüa - ta kaotab Tänakule suisa 22,9 sekundit. Üks tema kojameestest näib olevat kinni jäänud - aga ei tea, kas tal midagi ka juhtus.

Marcus Grönholmi esimene splitt - 4,1 sekundit kaotust Tänakule, edestab ta Loebi ja Tidemandi.

Kas just üllatus, aga Teemu Suninen näitab väga head minekut - ta läheb finišis teiseks, kaotades Tänakule 3,8 sekundit.

Latvala läheb teiseks, aga temagi annab Tänakule 4,0 sekundit ära.

Loeb tunnistab, et on sõites pisut kahtlev ning ei leidnud oma rütmi üles.

Peaks olema 24. ralli järjest.

saviir: Kui Ott nüüd selle kate võidab, siis kui pikat tal juba rekord (üks katsevõit igal rallil) kestnud on?

Sébastien Loeb kaotab finišis Tänakule lausa 18,0 sekundit!

Kris Meeke kaotab finišis Tänakule ehk isegi üllatavalt palju - 8,2 sekundit.

Tänak: "Pidamine oli päris hea, aga mõned lögased kohad ei olnud kõige mõnusamad. Tunne autos on hea."

Tänak finišis - edu Ogier' ees 4,1 sekundit, Neuville'i ees 5,7 sekundit. Hästi!

Esimeses splitis on soomlased hästi tulnud - Latvala kaotab Tänakule 1,0, Suninen 1,3 sekundit. Loeb oli seal juba eestlasest 4,5 sekundit aeglasem.

Hea küsimus! :)https://twitter.com/martkase/status/1096304855604432896

Neuville finišis - kaotust Ogier'le tuleb 1,6 sekundit. Tänak on viimases splitis Ogier'st 3,3 sekundit nobedam.

Ogier: "Katsel on uskumatult soe, seitse-kaheksa kraadi. Väga lögane."

Eelviimases splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 4,3 sekundit.Prantslane on samal ajal finišis - 10.13,2 on tema ajaks. Eelmisel aastal võitis sama katse Ott Tänak ajaga 10.32.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 3,0 sekundit, Neuville jääb 4,4 sekundi kaugusele. Esimesest vaheajapunktist on läbi tulnud ka Meeke, kes jääb seal Tänakule 2,2 sekundiga alla.

Täna on stardiintervallid kaheminutilised, kui seda mõtlesid.

Huviline: Kui palju on startijate vahe?

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees 1,1 sekundit, Neuville jääb juba 3,2 sekundi kaugusele.

Tundub, et siiski liigub, lihtsalt GPS viskab natuke villast. Valehäire!

Kas Tänak seisab? GPS ei näita eestlast liikumas...

Tänak läheb esimeses splitis liidriks - ta edestab Ogier'd 1,3 sekundiga, Neuville'i 2,5 sekundiga. Hea algus!

Ott Tänak on samuti rajal!Esimeses splitis on samal ajal Ogier Neuville'ist juba 1,2 sekundit kiirem.

Sébastien Ogier on katsele startinud!

Rehvivalikutes täna väga erilisi erinevusi ei ole - kõik peale Mikkelseni on läinud rajale viie naelrehviga, norralane on neid kaasa võtnud kuus.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1096298517990178817

Kordame veel üleskutset rallil viibivatele eestlastele: saatke meile raja äärest pilte aadressile sport@delfi.ee või Delfi Spordi Facebooki postkasti! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/uleskutse-tanaku-fannidele-saatke-meile-rootsi-ralli-raja-aarest-pilte-ja-varskeid-muljeid?id=85319845

Tänane stardijärjekord on mõistagi MM-sarja üldarvestuse järgi. Ogier, Neuville, Tänak, Meeke, Loeb, Latvala, Suninen, Tidemand, Mikkelsen, Lappi, Evans, Grönholm, Bertelli, Tuohino.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1096283194175995904

Tere hommikust! Esimese katseni on jäänud pisut vähem kui pool tundi aega ning Hof-Finnskogi näol peaks tegu olema ühe ralli kiirema katsega. Ilm on suhteliselt sula: rajal peaks olema paar plusskraadi.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kogemustega-torn-ja-kollanokk-poom-hakkavad-jahtima-hirmkallist-auhinda?id=85328247

Hommikul kohtume juba enne kella üheksat - head ööd!

Siin on JWRC avakatse tulemused!

Vaikselt hakkavad tulema ka JWRC masinad - seega ootame enne magamaminekut ära ka Ken Torni ja Roland Poomi kohad. Torn ongi juba oma sõidu ära teinud - ta kaotas aja 1.51,5 juures Dennis Radströmile 0,6 sekundiga.

Kogenud meeste ajad katsevõidule sedapuhku ei pretendeeri: Grönholm kaheksas, Loeb 12.1. katse tulemused (WRC):

Kahe tiitlinõudleja duellis jääb peale Neuville - tema ajaks koguni 1.34,9, Ogier saab kirja 1.35,7. Nüüd veel viimane ja kõige vingem duell - Sébastien Loeb versus Marcus Grönholm!

Meeke kaotab 3,3 sekundit, Tidemand 3,7 sekundit.

Mikkelsen sõidab Latvala aja 0,9 sekundiga üle, temaga ühes paaris olnud Tänak saab kirja 1.36,8 ning läheb hetkel teiseks.

Soomlaste duellis jääb peale Latvala, kes edestab Sunineni 0,7 sekundiga. Latvala ajaks 1,36,9.

Lappilt 1.37,9, Evans kaotab 1,8 sekundiga.

Tuohino ja Bertelli panevad esimesed märgid WRC autode seas maha - soomlaselt 1.44,2, itaallaselt 1.46,0.

WRC2 mehed on nüüd kõik finišis. Nende ajad:

Pietarinen edestab Östbergi ühes paaris 0,6 sekundiga, mõlemad on senistest sõitjatest kiiremad. Praegu on rajal viimased R5 masinad, Greensmith ja Rovanperä.

Markko Märtini õpilane Takamoto Katsuta kaotab Lindholmile täpselt sekundi, Ole Christian Veiby 1,5 sekundit.

Vene suurlootus Grjazin kaotab Lindholmile 4,0 sekundit.

Lindholm läheb 3,3 sekundiga liidriks, Eriksson kaotab soomlasele lausa 13,9 sekundit.

Esimesed märgid on maas - Bergkvist 1.48,6, Flodinil jäi aeg esialgu jooksma, aga peagi saame ilmselt ka selle teada.

Kaheminutilise viivituse järel said mehed stardi!

Nagu mainitud, siis esmalt on stardis kaheksa paari WRC2 autosid. Alustavad rootslased Bergkvist ja Flodin.

Esimese katse stardijärjekord on paraku selline, et esmalt saavad sõita päris paljud WRC2 masinad. Tundub, et esimesed WRC autod saavad rajale alles poole kümne paiku.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/wrc-assad-muretsevad-kas-soojakraadid-rikuvad-rootsi-ralli-ara?id=85330129

Nõnda - avakatseni ei ole enam kaua jäänud!

Värske "Kuues käik" on kuulamiseks üleval! Muuhulgas saab teada, miks ei tee rallisõitjad valestarte ning mis saaks siis, kui iga katsevõidu eest saaks ka MM-arvestuses punkti.http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-karl-kruuda-meenutab-karjaari-magusaimat-voitu-millel-on-oma-seos-ka-ott-tanakuga?id=85329317

Igatahes - ootame huviga nüüd õhtust avakatset, mis algab meie aja järgi kell 21.08!

https://www.facebook.com/otttanakfanpage/videos/759234924461894/?__xts__%5B0%5D=68.ARB2bS-j_UGtj8JRv0MpmPW11ahxtctYuR3mxi-nxcCLfMFDecI9wytLM9DymmSA55uPYvDEhjaKRYhUY84cOHc_L3CNJxmLpEvjFRhCsg4CeyFb2cbmyESk-bSm-5G8WIMtSSY0sAbYqAWwdr8CISWBRBFrzddqE4UgA2tC_D2KfP3Lc-eQQCFGUrKOYeOGjV_kXucaLuXOMbQUWIvGcSDaR_odTPeEfCCJT2ndxE-a9CqLV6F7xg8_9U-FCCvlh9_P0xOA1PnYm7h75_QwMZcRbmUkrVayWObvFvgv-6RoUpUN-8-PofgI1qMGNZPqGJvM1OLRjbnt7xqO0p1ZLOJfg2PhyJjvc9xieZ7_1ZXZUcLfq20SUf9knUQa-AdGIoYtpIovKCA6l2r7FuLvwwAUEvKIZENCqSd0tbFPM_zFmpPs7ZPRGy-d6AQ&__tn__=-R

Värsked kommentaarid kohapealt!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-martin-jarveoja-teele-voivad-tekkida-ullatused?id=85324551

M-Sport ja Citroen on vihjanud-kinnitanud, et nende jaoks on testikatse läbi. Kuna ka Toyotad ja Hyundaid on kõik hoolduspargis tagasi, tundub, et WRC osas võib asja lukku lüüa.

Oma parima aja sõidavad neljandal läbimisel välja ka Ogier ja Meeke - vastavalt 4.07,3 ja 4.07,5. Kõik on väga ühes augus.

Tänaku neljas läbimine tõstab ta teisele kohale - eestlane saab kirja 4.07,2.

Michelin teatab, et rehvivalik on sõitjate jaoks muutunud - nüüd saavad kõik kasutada 30 naelrehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1095995056060809219

Kõik WRC ässad on nüüd kolm korda testikatse läbinud. Eks näis, kes ja kui palju veel kätt proovib.

Meeke'i kohta hetkel lisainfot ei ole, nii et eelduslikult on siiski kõik korras. Evans sõidab end samal ajal 4.07,7-ga teiseks.

Kris Meeke saab kirja aja, mis on enam kui seitse minutit. Mis nüüd juhtus?Hiljem selgus, et Meeke käis kraavis ning pealtvaatajad pidid ta välja aitama. Auto jäi siiski terveks.

Vahelduseks ka lõbus meenutus Marcus Grönholmi karjäärist!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-up-in-the-ass-of-timo-meenuta-rootsi-rallil-voistleva-gronholmi-karjaari-koige-kummalisemat-seika?id=85323535

Esimestel läbimistel väga tagasihoidlik olnud Loeb sõidab välja 4.08,8 ja läheb teiseks, Latvala kaotab Loebile vaid 0,4 sekundiga. Mikkelsen saab kirja 4.10,4.

Neuville paneb samal ajal ülivõimsa aja - 4.05,0! Kas rada on tõesti ka nii palju kiiremaks läinud?

Tähtis teadaanne Ott Tänakult!https://twitter.com/OttTanak/status/1095981518936264704

Ogier' kolmas läbimine on ka kiire - 4.10,1 viib ta liidriks.

Suurem osa WRC sõitjaid on praegu hoolduspargis, stardiala juures on hetkel Ogier.

Tänak oma kolmandal läbimisel ei paranda - 4.10,9.

Nüüd on teise läbimise ära teinud ka Lappi ja Tänak, kes olid WRC meestest viimased - ning ajad on head. Tänak läheb 4.10,5-ga teiseks, Lappi kaotab eestlasele 0,2 sekundit. Testikatse ajad teise läbimise järel:

Grönholmi teine läbimine väga suurt ajaparendust ei too - 4.24,4 on tippsõitjatest endiselt selgelt aeglasem. Kodurallil kihutav Tidemand saab kirja 4.20,9, temagi on olnud oodatust pisut aeglasem.

Suninen üllatab ja sõidab kiireima aja välja - tema 4.10,4 edestab Meeke'i aega täpselt sekundiga.

Evans ja Mikkelsen tulevad lühikese vahega suhteliselt samasse auku - Evans saab kirja 4.12,9, Mikkelsen 4.13,0. Meeke'i liidriaeg on hetkel 4.11,4.

Latvala kohendab samuti pisut oma aega, aga Meeke'ile jääb ta 0,5 sekundiga alla.

Loeb parandab küll teise läbimisega, aga kiirematest jääb ta veel maha. 4.15,3 juures kaotab ta Meeke'ile 3,9 sekundiga.

Tundub, et kõik tulevad aina kiiremini - Meeke edestab Neuville'i 0,1 sekundiga. Ott Tänak on samuti peagi taas stardis.

Neuville lööb Ogier' aja nüüd omakorda 1,6 sekundiga üle.

Ogier on esimene, kes teise läbimise lõpetab ning aeg on võimas - ta edestab Latvalat 1,2 sekundiga ning läheb liidriks.

Nüüd tuleb ilmselt natuke oodata, enne kui taas mõni WRC mees rajale läheb. Starditsoonis näib hetkel olevat vaid Mikkelsen, Tänak ja paljud teised on praegu tagasi hoolduspargis.

Esimese läbimise tulemused:

Teine Soome "vanamees" Janne Tuohino paneb testikatse esimesele läbimisele WRC meeste poolt punkti - tema kaotuseks 19,8 sekundit.

Lorenzo Bertelli kaotab Latvalale täpselt 20 sekundit. "Olen siin, et sõitu nautida."

Grönholm: "Olin väga-väga ettevaatlik. Pole lihtne tagasi tulla ja kohe teistega sama kiirusega sõita. Vaatame, mida teha suudame."

12,9 sekundit kaotust. Tundus, et kogenud mees võttis päris rahulikult.

Nonii - nüüd võime esimese aimu saada Marcus Grönholmi kiirusest!

Evans läheb hetkel kaheksandaks, kaotust 4,2 sekundit.

Lappi läheb neljandaks, 2,3 sekundit Latvalale kaotust. Toyotadele pole praegu keegi vastu saanud.

Mikkelsen kaotab Latvalale 5,6 sekundit.

Ei tea, kas Tidemandil juhtus midagi, aga ta kaotab Latvalale koguni 13,0 sekundit.

Tundus, et Suninen käis paaril korral ka hangedest tuge otsimas. Tema läheb hetkel neljandaks, jäädes vaid Toyotadele alla - 2,5 sekundit kaotust Latvalale.

Latvala tuleb võimsalt - ta lööb Meeke'i täpselt sekundiga ning on hetkel kiireim. Toyotadel kolmikjuhtimine.

Sébastien Loeb saab kirja seni selgelt kõige kehvema aja - ta kaotab Meeke'ile 8,5 sekundit.

Kris Meeke edestab tiimikaaslast Tänakut 0,1 sekundiga.

Tänak sõidab kiireima aja välja - ta edestab Neuville'i 1,5 sekundiga."Jää on praegu puhas, olud on parimad, mida suhteliselt pika aja jooksul näinud olema. Katse on hea ning saame siin veel huvitavaid asju proovida."

Neuvlle'i sõnul on ta üldiselt autoga rahul, kuid natuke tuleb veel seadistust parendada.

Ogier saab esimese aja kirja - 4.17,7. Neuville on temast 0,8 sekundit kiirem.

Ühesõnaga - Ogier on juba katsele startinud.

Esimese läbimise järjekord on siin: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1095950764726464512

Ilm on igatahes praegu mõnusalt külm - kolm miinuskraadi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1095945435347337216

Rootsis on Toyotaga stardijoonel vanameister Marcus Grönholm! Mida tema veel suudab? Siiski kahekordne maailmameister. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1095366644493373440

Hommik rallifännid! Eesti aja järgi kell 10.00 algab Rootsi MM-ralli testikatse. Kas Toyota tiim on võidukihutamiseks valmis või vajab veel miskit sättimist?

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1095781042085081096