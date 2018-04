OTSEBLOGI | Ott Tänak kihutas Korsika MM-ralli testikatsel välja seitsmenda aja

Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota) on hetkel MM-sarjas kuuendal kohal 26 punktiga. Eestlasi edestavad Sebastien Ogier (M-Sport) 56, Thierry Neuville 52, Andreas Mikkelsen (mõlemad Hyundai) 35, Kris Meeke (Citroen) 32 ja tiimikaaslane Jari-Matti Latvala (Toyota) 31 punktiga.

Nagu jaanuari lõpus sai teatatud, siis alates Rootsi rallist näitab Delfi koostöös TV6, Viasat Sport Balticu ja Viaplayga igast WRC etapist ka otsepilti. Sel nädalal toimuvast Korsika rallist teeme otselülituse laupäeval algusega kell 12.00.

Vii end Korsika ralli lainele põneva eelvaatega:



Korsika MM-ralli

Lappi on Toyota mehaanikute juures tagasi. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981803044177367042

Tänak on esimene sõitja, kes testikatse kolmandal läbimisel suudab aega parandada - 4.07,9 tõstab eestlase seitsmendaks.

Hetkeseis:

Tippsõitjatest pole testikatset kolmandat korda läbinud vaid Tänak ja Ogier.

Loeb saab kolmandal läbimisel ajaks 4.09,7. Vanameister on kokkuvõttes endiselt seitsmes ajaga 4.08,6.

Latvala saab ajaks 4.10,6, Lappi 4.10,8. Kumbki soomlane ei paranda, kuid oma parimast ajast jäädakse vaid kahe sekundi kaugusele.

Hetkel neljandal kohal asuv Sordo kaotab oma parimale ligi kümne sekundiga (aeg 4.13,1).

Kuna rada on märg, on raske uskuda, et keegi suudaks oma aega parandada.

Rallimehed on taas rajal. Uued ajad: Mikkelsen kaotab kolmandal läbimisel oma parimale ajale kaheksa sekundiga (aeg 4.10,2), ka Neuville ei paranda (4.08,9).

Korsika rallil viibiv Jaan Martinson teatab kohapealt: "Testikatsel ei hakanud Tänak hullu panema, sest tee on märg ja mudane. Martin Järveoja kommenteeris, et enne testikatse kolmandat läbimist muudetakse pisut seadistust, kuid suurt abi sellest pole: "Tingimused on erinevad neist, mis rallil peaks olema. Praegu on tee märg ja libe, järgmistel päevadel kuiv.""

Tänak andis teada, et muudab pisut masina seadeid ning jätkab siis testikatset. https://twitter.com/OttTanak/status/981791253758201858

Toyota meeskonna juures on ka Markko Märtin, kes nõustab WRC2-klassis sõitvat jaapanlast Hiroki Araid. https://twitter.com/rallyplus/status/981787848561971201

Hetkeseis on selline:

Tükk aega pole uusi aegu tulnud. Ilmselt on enamus sõitjaid mehaanikute juurde põiganud.

Neuville`i ja Sordo masinad on pärast testikatse teist läbimist juba mehaanikute hoole all. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/981787591958818817

Ilus vaade testikatse rajale: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981786775399124992

Latvala annab twitteris üldseisust teada: https://twitter.com/JariMattiWRC/status/981785993882886144

Evans ja Loeb ei paranda oma aegu.

Hetke kiireima mehe Kris Meeke`i stiilinäide: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981783862295580672

Kui Meeke`i kindlat liidriaega (4.00,8) mitte arvestada, mahub esikümme viie sekundi sisse.

Ott Tänak saab testikatse teisel läbimisel ajaks 4.09,2 ega paranda oma tulemust.

Nii startis Ott Tänak: https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/981778098277572608https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/981778098277572608

Ogier stiilinäide: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981782756005957632

Hetkeseis on selline:

Tänak ja Mikkelsen testikatse teisel läbimisel ei osalenud. Meeke on raja läbi kihutanud juba ka kolmas kord - nüüd ajaks 4.07,1.

Tänaku tiimikaaslased Latvala ja Lappi kaotavad oma ajale umbes sekundiga ning on jätkuvalt 8. ja 9. kohal.

Ogier on raja teitskordsel läbimisel üle kahe sekundi aeglasem (aeg 4.07,4). Vaid Loeb ongi siiani suutnud oma tulemust pisut parandada.

Sebastien Loeb tõuseb ajaga 4.06,4 Tänakust mööda ja seitsmendaks.

Senise liidriaja välja sõitnud Meeke saab testikatse teistkordsel läbimiseks ajaks 4.02,7.

Hetkeseis:

Latvala saab Tänakuga täpselt sama aja 4.08,5.

Nii kontrolliti testikatse eel üle, et rada oleks võistlejate jaoks ikka turvaline. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981777014561665024

Vanameister Sebastien Loeb platseerub otse Tänaku taha ajaga 4.08,6.

Tänak alustab samuti rahulikult - eestlane on ajaga 4.08,5 seitsmes. Liidriaeg ikka Meeke`il 4.00,8.

Maailmameister ja MM-sarja üldliider Ogier saab testikatse esimesel läbimisel ajaks 4.05,1 ning on viies.

Kris Meeke saab liidriaja 4.00,8. Mikkelsen kaotab 2,2 ja Neuville 3 sekundiga.

Testikatse on alanud. Vaata, milline see rada välja näeb. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981770156824199168

Sellise värava alt antakse testikatsele start: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981763736481484805

Sebastien Loeb valmistub testikatseks: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981773188995670016

Kui kell 9.00 stardib testikatse, siis kell 13.30 algab suur pressikonverents rallisässade osavõtul. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981757069941391361

Ott Tänak teatas, et on testikatseks täielikult valmis. https://twitter.com/OttTanak/status/981765014997622787

5,45 km pikkune testikatse kulgeb sellisel rajal: https://twitter.com/planetemarcus/status/981759469481857024

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-kaks-legendi-tiitlikaitsja-ja-mustad-hobused?id=81663299

Tere, rallisõbrad! Jälle on algamas MM-etapi nädalavahetus. Eesti parim autoralliduo Ott Tänak ja Martin Järveoja alustavad täna Eesti aja järgi kell 9 Korsika ralli testikatset.