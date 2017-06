OTSEBLOGI | Ott Tänak jätkab Poola rallit kolmandal kohal

Ralli üldseis pärast nelja kiiruskatset:

Kokku on Poola MM-rallil kavas 23 kiiruskatset. Reedel ja laupäeval sõidetakse üheksa ning pühapäeval neli katset.

MM-sarja juhib seitsme etapi järel valitsev maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) 141 punktiga, järgnevad Thierry Neuville (Hyundai) 123, Ott Tänak (M-Sport) 108, Jari-Matti Latvala (Toyota) 107, Dani Sordo (Hyundai) 70 ja Elfyn Evans (DMack) 53 punktiga.

Reedene kiiruskatsete kava:

SS2 Chmielewo 1 (6,52 km) - kell 8.15

SS3 Wieliczki 1 (15,05 km) - kell 10.00

SS4 Swietajno 1 (19,60 km) - kell 10.55

SS5 Stare Juchy 1 (13,50 km) - kell 11.40

SS6 Chmielewo 2 (6,52 km) - kell 14.45

SS3 Wieliczki 2 (15,05 km) - kell 16.30

SS4 Swietajno 2 (19,60 km) - kell 17.25

SS5 Stare Juchy 2 (13,50 km) - kell 18.10

SSS6 Mikolajki Arena 2 (2,50 km) - kell 20.08

Poola MM-ralli

Tänaku stiilinäide eelmiselt katselt: https://twitter.com/inforallyes/status/880704820256157697

Paddon ei suuda aga tempot lõpuni hoida - katse viies aeg, kaotust Neuville'ile 7,8 sekundit.

Hayden Paddon näitab üllatavalt kiiret aega - splitis on ta lausa kiireim, edestades Latvalat ühe kümnendikuga.

https://twitter.com/OttTanak/status/880711735770046465

Latvala jätkab küll liidrina, kuid katsevõit läheb Neuville'ile - soomlase ajaks 6.56,7. Kokkuvõttes on tema edu belglase ees 4,5 sekundit, Tänaku ees täpselt viis ning Ogieri ees 7,3 sekundit.

Tänak selgitas ralliraadiole, et pisut kehva aja põhjuseks oli see, et auto suretati stardis välja.

Latvala on aga endiselt kõige väledam - splitis edestab ta Neuville'i 0,4 sekundiga.

Tänak finišis teine - 6.58,0. Neuville läheb eestlasest kokkuvõttes 0,5 sekundiga mööda.

Neuville finišis - edu Ogieri ees 4,1 sekundit. Belglane tõuseb ka kokkuvõttes Ogierist mööda.

Tänak jääb vaheajapunktis Neuville'ile alla 1,3 sekundiga. Raja äär on ralliraadio teatel endiselt Eesti lippe täis.

Neuville edestab Ogieri ainsas vaheajapunktis 2,7 sekundiga.

Ogier paneb viiendal katsel esimese märgi maha - 6.58,9.

Üldseis pärast neljandat katset: Latvala edu Tänaku ees on 3,7 sekundit, esinelik on teistel selgelt eest ära.

Neljanda katse tulemused: Latvala taas kiireim, Tänak taas teine. Lappi katkestas.

Lappi näib olevat ikkagi oma auto ise ära lõhkunud. Andreas Mikkelsen, kes temast rajal mööda sõitis, ütles, et soomlase auto all oli üks ratas viltu all.

Samal ajal antakse start juba ka viiendale katsele. Ogier on juba rajal.

Veel ei ole täpselt teada, mis Lappiga lahti on. Nooruse uljus ja avarii? Tehniline probleem?

Lappi on katse lõpuosas seisma jäänud!

Esinelik on teistest selgelt eraldunud. Sordo kaotab viiendana üldarvestuses Latvalale juba 32,2 sekundit. Neuville'i ja Sordo vahele tuleb aga tõenäoliselt ka Lappi.

https://twitter.com/OttTanak/status/880703371895853056

Latvala finišis - 9.47,3 toob talle ilmselt katsevõidu, aga olulisem on see, et soomlane kindlustab oma liidrikohta üldarvestuses, kus ta edestab Tänakut 3,7 sekundiga, Ogieri 5,1 sekundiga ning Neuville'i 6,4 sekundiga.

Latvala tempo on õige pisut raugenud - teises splitis edestab ta Ogieri 0,3 ja Tänakut 0,9 sekundiga.

Tänak: "Päris keeruline katse, olud vaheldusid."

Tänak finišis kiireim - 9.48,6! Üldarvestuses tõuseb ta ka Ogierist 1,4 sekundiga mööda!

Tänak pole õnneks väga palju aega kaotanud - teises vaheajapunktis on ta Ogierist 0,6 sekundit aeglasem.

Latvala näitab samal ajal hirmsat tempot - soomlane on esimeses splitis Tänakust 1,8 sekundit nobedam.

Neuville kaotab finišis Ogierile täpselt sekundi.

WRC TV inimesed raporteerivad, et Tänak on pisut auto vasakpoolsele esiosale viga teinud. Loodetavasti mitte midagi tõsist.

Aga Neuville on katse teises sektoris aega kaotanud - teises splitis on belglane Ogierist 2,6 sekundit maas, mis tähendab, et ta on selle lõiguga maailmameistrile 5,8 sekundit kaotanud. Kohe on Neuville finišis.

Ogier on samal ajal finišis - 9.50,3.

Tänak on samas splitis aga Latvalast veel sekundi võrra kiirem!

Neuville on esimeses vaheajapunktis Ogierist juba 3,2 sekundit kiirem. Kas selle katsega hakkavad ka esinelikus vahed sisse kärisema?

Ralli liidri Latvala stiilinäide eelmiselt katselt: https://twitter.com/RallyingUK/status/880693441327398913

https://twitter.com/MSportLtd/status/880696409560928257

Swietajno katse on 19,6 kilomeetri pikkune ning sisaldab mitmeid vägevaid hüppeid. Ogier sai just stardi!

Tänane kolmas katse saab stardi juba viie minuti pärast, nii et kaugele ei ole mõtet minna!

Sunineni finišeerimise järel saame WRC klassis kolmanda katse kokku võtta. Latvalale katsevõit, Tänakule teine koht.

Ralli üldseis pärast kolme kiiruskatset: Latvala tõusis liidriks, Tänak kolmandat kohta jagama. Esinelik on teistest selgelt eraldunud.

Lappi kaotas aega kaardilugeja eksimuse tõttu. "Ta hüppas kogemata ühe rea võrra edasi ja ma ei teadnud hetkeks, kuhu minna."

Lappi kaotab finišis kaasmaalasele Latvalale 7,8 sekundit ning jääb üldarvestuses esinelikust maha juba kümne sekundiga.

Lappi jääb tagantpoolt tulijana aga teises splitis Latvalast juba kuue sekundiga maha. Seega saame küllaltki kindlalt öelda, et Tänak tõusis kolmanda katsega üldarvestuses kolmandat kohta jagama.

Paddon kaotab finišis Latvalale 15,4 sekundit ning langeb ka üldarvestuses allapoole.

Edasistest tulijatest huvitab meid kõige enam Esapekka Lappi aeg. Ülejäänud ei peaks enam puhta sõidu pealt esikolmiku mängu sekkuma.

https://twitter.com/OttTanak/status/880686788939042816

Sordo kaotab taas küllaltki palju - Latvalast jääb ta maha 9,2 sekundiga.

Latvala üllatus, et ta liidriks tõusis. "See on üllatav, sest me ei sõitnud üldse nii hästi!"

Jari-Matti Latvala lööb Tänaku liidrikohalt selle katse ning Ogieri ralli üldises arvestuses - 7.33,0. Edu kokkuvõttes Ogieri ees 2,1, Tänaku-Neuville'i ees 2,4 sekundit.

Tänak: "Tundsin end autos paremini ning olin ristmikel ettevaatlikum. Väga keeruline."

Tänak finišis - parima ajaga! Edu Ogieri ees 0,4 sekundit, ralli kokkuvõttes tõuseb ta Neuville'iga täpselt samale pulgale. Hästi!

Nii Ogier kui Neuville tõdevad, et sõitsid ehk isegi liiga ettevaatlikult - olud on ääretult keerulised ning nõuavad ülimalt põhjalikku keskendumist, sest pidamine on eri sektsioonides erinev.

Tänak on teises vaheajapunktis aga kiireim, edestades Ogieri 0,4 sekundiga.

Neuville kaotab Ogierile finišis 1,8 sekundit ning langeb ka üldarvestuses prantslasest kolme kümnendikuga tahapoole.

Maailmameister on finišis - aeg 7.34,3. Tänak on samal ajal esimeses splitis prantslasest 0,9 sekundit, Neuville 1,4 sekundit aeglasem.

Sebastien Ogier on ralli kolmandale katsele startinud. Ees ootab 15 kilomeetrit muda ja soppa.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/880680365744062465

https://twitter.com/MSportLtd/status/880668418348912643

Järgmine katse ootab meid ees tunni aja pärast, nii et teeme siit väikese pausi.

Ralli üldseis pärast teist kiiruskatset. Neuville liider, Tänak 2,2-sekundilise kaotusega neljas.

Teise katse tulemused:

Noorelt Suninenilt täiesti arvestatav sõit - 3.32,8. Nüüd aga saab 14 sõitjaga WRC-klassi kokku võtta!

Lefebvre alustab päeva väga kena ajaga - 3.31,2.

Mikkelsen - 3,32,1 (+9,2). Östberg 3.38,6 (+15,7).

Lappi - 3.27,7. Soomlaselt hea sõit.

Hänninenilt samuti korralik aeg - 3.29,5, Neuville'ist 6,6 sekundit maas.

https://twitter.com/OttTanak/status/880660041875030017

Hayden Paddon saab kirja oma positsiooni arvestades enam-vähem aja - 3.31,2, kaotust Neuville'ile 8,3 sekundit.

Ja see on alles esimene ja võrdlemisi lühike katse!

Tuleb välja, et Breenil on autoga probleemid - iirlane sõidab sisuliselt kaheveolise autoga.

Tundub, et eespool olijatel on uskumatu eelis - Craig Breen kaotab Neuville'ile juba 40,4 sekundit!

Elfyn Evansi aeg on päris nõrk, kuid mehe enda sõnul midagi konkreetset ei juhtunud. 3.42,1.

Dani Sordo eksis katse alguses ning tema aeg on teistest märksa kehvem - 3.33,0. Kaotust Neuville'ile valusad 10,1 sekundit.

Latvala sõidab välja teise aja - 3.23,1.

Eestlaste Fordi esiots on muru täis. "Olud on väga ekstreemsed. Metsas on väga mudane. Ühel ristmikul sõitsime pisut pikaks, aga tagurdama ei pidanud."

Tänak finišis - 3.24,5. Kaotust Neuville'ile 1,6 sekundit.

Neuville finišis pisut Ogierist kiirem - 3.22,9. Samal ajal on stardi saanud ka Ott Tänak - pöidlad pihku!

Tegu on lühikese katsega - MM-sarja liider on juba ka finišis. Ajaks 3.24,3.

Ogier läks! Rallipäev on alanud!

Katsed peaksid täna algama õigeaegselt - Sebastien Ogier on esimese sõitjana juba starti jõudnud ning läheb rajale mõne minuti pärast.

Mikolajkis endiselt kestev sadu on kolmandana sõitvale Tänakule hea uudis - see tähendab, et eespool sõitjad ei pea tagant tulijatele niivõrd teepuhastaja rollis olema, vaid saavad ka ise võidu sõita.

RR: Kui teelt välja ei pane ja auto vastu peab siis on Ott kindlalt poodiumil!

https://twitter.com/MSportLtd/status/880650485505679364

https://twitter.com/OttTanak/status/880646224520638465

Tänane stardijärjekord: https://twitter.com/AS_PipoLopez/status/880641859697217536

Homme algab aga tõeline ralli. Avastart päeva esimesele kiiruskatsele antakse juba kell 8.15, seniks kohtumiseni!

Avakatse tulemused.

Neuville teiseks, kaotust 0,8 sekundit, ja Ogier kolmandaks, kaotust 0,9 sekundit. Sellega on avakatse ka lõppenud.

Ott ralliraadiole: "Tuleb lahe nädalavahetus. Vaatame, mis homne päev toob!"

Oi kui tasavägine! Latvala teiseks ja Tänak kolmandaks, kaotust Evansile vastavalt 1,3 ja 1,4 sekundit.

Evans uus liider, edu järgnevate ees 1,5 sekundit.

Paddonilt sama aeg nagu Lappilt.

Ott tänak: Flat out ott poiss!!!

Lappi liidriks ajaga 1.45,9, kuid soomlane ütleb ralliraadiole, et mootoriga on midagi valesti. Lappi oli väga mureliku häälega.

Ott is ready! https://twitter.com/OttTanak/status/880483595613241344

Kolm paari veel ja siis Eesti - Soome duell.

Mikkelsen ja Östberg teiseks ja kolmandaks, kaotust Lefebcre'ile vastavalt 0,1 ja 0,5 sekundit.

Lefebvre liidriks - 1.45,9. Suninen kaotab 1,3 sekundit ja läheb teiseks.

7 paari veel ja siis Ott.

Tidemandilt põhjad 1.48,3.

14 meest finišeerinud, kiireim Greensmith ajaga 1.49,5. Jeets kaotab 3,5 sekundit ja on 13. kohal.

Veel natuke kannatust ja siis on kõige võimsama masinaklassi mehed stardis.

https://twitter.com/km1prensa/status/880477221898641409 Tore videopostitus hispaanlastelt. "Kes on publiku lemmik Poolas? See on eestlane Ott Tänak. Öeldakse, et ta võidab siin."

Parim aeg jätkuvalt Pryce'il, kui kaheksa autot on läbi tulnud. Jeets kaheksas.

https://twitter.com/RallyingUK/status/880466341173637120 Just sellised lipud on vallutanud Poola rallirajad!

https://twitter.com/MSportLtd/status/880375881520361472 Ott tänahommikusel pressikonverentsil.

Tugevamate stardini on veel veidi aega.

Jeets ralliraadiole: "Sellise suurearvulise Eesti publiku ees on suur rõõm oma esimest WRC-rallit alustada! Samas, eks see asetab ka omajagu pingeid peale."

Jeets hetkel neljandaks ehk viimaseks, kaotust Osianile 3 sekundit.

"Olgem ausad, see on Oti jaoks koduralli," öeldakse ralliraadios taas. Enamus publikukatse pealtvaatajatest olevat just eestlased...

Kolmas paar Pryce Osian - Raul Jeets on kohe stardis.

Eestlasi on Poolas palju, seda kinnitatakse ka ametlikus ralliraadios, mida saab kuulata siit.

Publikukatse stardijärjekorra leiab siit. Tänak võistleb koos Latvalaga, starditakse 16. paarina.

Tere õhtust, head rallisõbrad! MM-sarja hooaja kaheksanda etapi avakatseni on jäänud veerand tundi.