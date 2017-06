OTSEBLOGI | Ott Tänak jahib sini-must-valgel Poola ralli võitu, täna kavas üheksa katset

Avakatse võitis Elfyn Evans (Dmack) ajaga 1.44,4. Järgnesid Thierry Neuville (Hyundai), Sebastien Ogier (M-Sport), Jari-Matti Latvala (Toyota) ja Ott Tänak (M-Sport), Haydon Paddon (Hyundai), Esapekka Lappi (Toyota) ja Stephan Lefebvre (Citroen). Esikaheksat lahutas vaid poolteist sekundit.

Kokku on Poola MM-rallil kavas 23 kiiruskatset. Reedel ja laupäeval sõidetakse üheksa ning pühapäeval neli katset.

MM-sarja juhib seitsme etapi järel valitsev maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) 141 punktiga, järgnevad Thierry Neuville (Hyundai) 123, Ott Tänak (M-Sport) 108, Jari-Matti Latvala (Toyota) 107, Dani Sordo (Hyundai) 70 ja Elfyn Evans (Dmack) 53 punktiga.

Homme algab aga tõeline ralli. Avastart päeva esimesele kiiruskatsele antakse juba kell 8.15, seniks kohtumiseni!

Avakatse tulemused.

Neuville teiseks, kaotust 0,8 sekundit, ja Ogier kolmandaks, kaotust 0,9 sekundit. Sellega on avakatse ka lõppenud.

Ott ralliraadiole: "Tuleb lahe nädalavahetus. Vaatame, mis homne päev toob!"

Oi kui tasavägine! Latvala teiseks ja Tänak kolmandaks, kaotust Evansile vastavalt 1,3 ja 1,4 sekundit.

Evans uus liider, edu järgnevate ees 1,5 sekundit.

Paddonilt sama aeg nagu Lappilt.

Ott tänak: Flat out ott poiss!!!

Lappi liidriks ajaga 1.45,9, kuid soomlane ütleb ralliraadiole, et mootoriga on midagi valesti. Lappi oli väga mureliku häälega.

Kolm paari veel ja siis Eesti - Soome duell.

Mikkelsen ja Östberg teiseks ja kolmandaks, kaotust Lefebcre'ile vastavalt 0,1 ja 0,5 sekundit.

Lefebvre liidriks - 1.45,9. Suninen kaotab 1,3 sekundit ja läheb teiseks.

7 paari veel ja siis Ott.

Tidemandilt põhjad 1.48,3.

14 meest finišeerinud, kiireim Greensmith ajaga 1.49,5. Jeets kaotab 3,5 sekundit ja on 13. kohal.

Veel natuke kannatust ja siis on kõige võimsama masinaklassi mehed stardis.

https://twitter.com/km1prensa/status/880477221898641409 Tore videopostitus hispaanlastelt. "Kes on publiku lemmik Poolas? See on eestlane Ott Tänak. Öeldakse, et ta võidab siin."

Parim aeg jätkuvalt Pryce'il, kui kaheksa autot on läbi tulnud. Jeets kaheksas.

https://twitter.com/RallyingUK/status/880466341173637120 Just sellised lipud on vallutanud Poola rallirajad!

https://twitter.com/MSportLtd/status/880375881520361472 Ott tänahommikusel pressikonverentsil.

Tugevamate stardini on veel veidi aega.

Jeets ralliraadiole: "Sellise suurearvulise Eesti publiku ees on suur rõõm oma esimest WRC-rallit alustada! Samas, eks see asetab ka omajagu pingeid peale."

Jeets hetkel neljandaks ehk viimaseks, kaotust Osianile 3 sekundit.

"Olgem ausad, see on Oti jaoks koduralli," öeldakse ralliraadios taas. Enamus publikukatse pealtvaatajatest olevat just eestlased...

Kolmas paar Pryce Osian - Raul Jeets on kohe stardis.

Eestlasi on Poolas palju, seda kinnitatakse ka ametlikus ralliraadios, mida saab kuulata siit.

Publikukatse stardijärjekorra leiab siit. Tänak võistleb koos Latvalaga, starditakse 16. paarina.

Tere õhtust, head rallisõbrad! MM-sarja hooaja kaheksanda etapi avakatseni on jäänud veerand tundi.