OTSEBLOGI | Ott Tänak alustab Türgi ralli viimast päeva liidrikohalt. Pöidlad pihku, et auto vastu peaks!

Türgi ralli pühapäev

Rait Õun: Kuna katsed on lühikesed, Toyotadel järgmiste ees edu piisav, siis usun, et ka Latvala on korralduse saanud, mitte suruma hakata ja sellega midagi lolli korraldada. Tähtis on auto turvaliselt lõppu tuua. Praeguse virtuaalse punktitabeli järgi on Toyota konstruktorite arvestuses Hyundaist mööda saanud ja liidriks tõusnud.

Yazeed Al-Rajhi masin: https://twitter.com/MattJelonek/status/1041198509964161024

Rünno Rohtla: Latvala vaadaku et liigselt suruma ei hakka .

Nii lõppes Sebastien Ogieri eilne sõit: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-onnetusest-ogier-ma-ei-kuulanud-kaardilugejat-ja-pidurdasin-liiga-hilja?id=83680587