OTSEBLOGI | Ott Tänak alustab Portugali ralli esimest täispikka võistluspäeva liidrikohalt

Portugali ralli

Seis avakatse järel:

https://twitter.com/OttTanak/status/997190851569831936

https://twitter.com/MSportLtd/status/997189620319375361

1. kiiruskatse tulemused: 1. Tänak, 2. Suninen +0,4, 3. Ogier +0,4, 4. Meeke +1,4, 5. Mikkelsen +1,4, 6. Neuville +1,5, 7. Sordo +1,6, 8. Evans +1,6.

Ogier ja Neuville jäävad Tänakule alla. Tänak alustab rallit katsevõiduga.

Nüüd on rajal Neuville ja Ogier. Seejärel saab WRC-autode järjestus paika.

Mikkelsen tunnistab ka, et tema üritab Portugalis võidu eest võidelda.

Ott Tänak: “Raske on siin (Portugalis) domineerida. Teame, et homme on rajakate lahtine ja peame ka rada puhastama. Peame kõvasti võitlema, et saada laupäevaks hea stardipositsioon. See katse ei olnud nii puhas, kuid pingutasin kõvasti.“

Mikkelsen läheb neljandaks. Kaotust Tänakule 1,4 sekundit.

Tänak läheb kiiruskatse liidriks. Tänak edestab Sunineni 0,4 sekundiga.

Tänak ja Mikkelsen on rajal!

Latvala räägib, et tema Toyota mootoriga juhtus midagi kummalist. Auto olevat lihtsalt välja surnud. Latvala sõnul hakatakse asja koheselt uurima. Ralli hakkab tegelikult pihta ju homme.

Meeke tunnistab, et Portugalis läheb ta püüdma kõrget kohta. Mehhikos ja Argentinas tundis ta end hästi ja nii olevat kõik võimalik. Karjääri jooksul on Meeke ühe korra Portugalis võitnud.

Meeke läheb teiseks. Kaotust Suninenile 1,0 sekundit. Latvalalt kerge eksimus ning soomlane läheb 9. kohale. Kaotust kaasmaalasele 3,5 sekundit.

https://twitter.com/rallylive18/status/997185565324988416

Rajal on Latvala ja Meeke.

Lappi tunnistab, et Portugalis on tal eesmärgiks tõusta poodiumile. Soomlane oleks enda sõnul rahul ka poodiumi kõige madalamale kohale tõusmisega.

Suninen jääb ikka liidriks. Sordo sõidab välja Evansiga võrdse aja ehk läheb jagama teist kohta. Sordol kaotust Suninenile 1,2 sekundit. Lappi läheb viiendaks, kaotust liidrile 1,4 sekundit.

Nüüd on rajal Esapekka Lappi ja Dani Sordo.

Evans läheb teiseks. Kaotust Suninenile 1,2 sekundit. Breen viiendaks. Kaotust liidrile 2,1 sekundit.

Nüüd on rajal Elfyn Evans ja Craig Breen.

Liidriks läheb nüüd Suninen, kes edestab Östbergi 1,3 sekundiga. Paddon tõuseb aga kolmandaks. Temal on kaotust Suninenile 2,0 sekundit.

Mads Östberg läheb 2.36,0 liidriks. Östberg edestab Tidemandi 4,5 sekundiga. Esimene WRC-aeg sellega kirjas.

Pontus Tidemand läheb liidriks. Rootslane edestab seniseid liidreid 1,2 sekundiga.

https://twitter.com/MSportLtd/status/997172269611962368

Jako Kald: Saarlane soomes hoiab pöialt

Greensmith saab kirja Lefebvre'iga täpselt sama aja.

https://twitter.com/frank_wrc/status/997175935936974848

Praegu on ajaga 2.41,7 parim Stephane Lefebvre. Prantslane edestab 2,5 sekundiga Katsuda Takamotot.

Tänak tuleb rajale eelviimases paaris. Eestlase kaaslaseks on Mikkelsen. Viimase paarina tulevad rajale Ogier ja Neuville.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/997176411478806528

Esimesed startijad on rajale saamas.

Ülekanne on alanud!

Rahvamassid on esimese kiiruskatse ootel.

Toyota videokokkuvõte testikatsest: https://twitter.com/TGR_WRC/status/997076284709761025

Kuigi Tänak on testikatse lõpetanud, ei saa tulemusi veel päris lukku lüüa sest osad masinad on läinud ka viiendat korda rajale. Hetkel on eestlane ikka kaheksas.

https://twitter.com/OttTanak/status/997030600459534336

Ken Torn ja Kuldar Sikk on esimesel läbimisel saanud kirja paremuselt 33. aja 3.44,6, mis oli JWRC arvestuses esimese ringi parim tulemus.

Dani Sordo stiilinäide: https://twitter.com/RallyRACC/status/997031236995514369

Tänak on neljandal läbimisel aega 0,2 sekundi võrra parandanud, aga hoiab ikka veel kaheksandat kohta.

Tänak on kukkunud juba kaheksandaks:

Ragnar: olen eelkõnelejaga nõus, et testikatsega ei võideta rallisid, pigem kaotatakse! Ootame nädala vahetuse ära ja siis teeme järeldused, Ott anna tuld ainult.

Kolmanda läbimise aeg oli Tänakul 3.04,7, kuid neljandast kohast kõrgemale see teda ei tõsta. Neuville on paugutanud aja 3.03,8, Ogier 3.03,8 ja juba neli korda rajal käinud Mikkelsen 3.04,2.

Pärast teist läbimist on seis selline:

Katse teisel läbimisel on Dani Sordo märgi maha pannud:

Latvala on sõitnud välja parima aja. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/997008797624389633

Ardo Teder: Testikatsega pole võimalik ühtegi rallit võita,küll aga kaotada.Niiet pole mõtet sealt midagi erilist loota ja sealt mingeid järeldusi teha.

Kris Meeke ja Andreas Mikkelsen on Tänakust mööda läinud.

Viis autot on testikatse juba läbinud ning Tänak on neist kõige kiirem olnud.

Pole just palju testikatseid, mis rallikrossi rajal sõidetakse. https://twitter.com/rallytravel/status/996995962466947073

Sellisel trassil hakatakse kohe testikatset sõitma: https://twitter.com/planetemarcus/status/996990042395508737

Tänaku sõnad pärast rajaga tutvumist: "Minu ambitsioon selleks ralliks on sama mis alati ehk võidelda võidu eest. Eks näis, mida teha saame. Hetkel on kõik kuiv ning me peame sellega esimese päeva stardijärjestust silmas pidades arvestama. Annan endast parima ja usun, et sellest tuleb vägev võitlus."

