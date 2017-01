Kolmandal katsel sõitis teelt välja ja kaotas palju aega eestlase tiimikaaslane Sebastien Ogier, neljandal katsel lõhkust autol esivedrustuse Kris Meeke. Puhtalt sõiduga möödus Tänak varem tema ees olnud Toyota piloodist Juho Hänninenist. Soomlane katkestas ralli järgmisel, viiendal katsel.

Liidrikohal lõpetas päeva belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes edestab valitsevat maailmameistrit Ogier`d 45,1 sekundiga. Tänak sai lisaks katsevõidule kahel korral teise ja kolmel korral kolmanda aja ning kaotas päeva lõpuks liidrile 45,4 sekundiga.

Tänaku kommentaar päeva lõpus: "Mingit draamat ei ole minu jaoks. Olen õnnelik. Tingimused on rasked, kuid me oleme siin (finišis). Nautisin tänast päeva, tõeliselt hea päev."

Üldseis pärast 8. katset: 1. Neuville, 2. Ogier +45,1, 3. Tänak +45,4, 4. Latvala +2.09,7, 5. Sordo +2.57,8, 6. Breen +3.04,1.

Tänane kiiruskatsete ajakava:

SS9 31,17 km (9.08)

SS10 16,78 km (9.58)

SS11 31,17 km (12.13)

SS12 16,78 km (13.08)

SS13 25,49 km (16.03)

Monte Carlo ralli

Tänaku muljed: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-saaremaal-voitleks-ogieriga-aga-mitte-tema-koduouel?id=76975182

M-Sport tundub päevaga rahul olevat. Kaks meest ikkagi ülikindlalt esikolmikus. https://twitter.com/MSportLtd/status/822468000590794752

Ja üldseis tänase päeva lõpuks:

Päeva viimase katse ajad:

ÜLDSEIS: https://twitter.com/RubnPerez/status/822468125551628288

Tänaku kommentaar: "Mingit draamat ei ole minu jaoks. Olen õnnelik. Tingimused on rasked, kuid me oleme siin (finišis). Nautisin tänast päeva, tõeliselt hea päev."

Üldarvestuses langeb Tänak kolmandaks. Neuville lõpetab päeva liidrina, vahe Ogier`ga on 45,1 ja Tänakuga 45,4 sekundit. Neljanda koha mees Latvala on juba 2.09 kaugusel.

Tänak on 8. katse finišis kolmanda ajaga. Kaotust Ogier`le 19,5 ja Neuville`ile 11,9 sekundit.

Teises vaheajas on Tänaku kaotus Neuville`ile 8,5 ja Ogier`le 6,6 sekundit.

Ogier ütles, et päev oli raske, kuid pärastlõunal tundis ta end masina roolis juba märksa kindlamalt. "Natuke paranemist, samm-sammult." "It's been a tough day for sure. Tough conditions and the afternoon was not any easier. We had a better feeling with the car in the afternoon. Some improvement. Step-by-step."

Ka Tänakul tundub probleeme olema - eestlane kaotab Ogier`le vaheajas 14 sekundiga.

Neuville annab viimase 4 kilomeetriga kõvasti aega ära ja kaotab katse finišis Ogier`le 7,6 sekundiga. Belglane rääkis ralliraadiole, et neil oli probleeme mootoriga.

Ogier lõpetab 8. katse ajaga 11.05,4.

Neuville on Ogier`st katse alguses 1,9 sekundi võrra kiirem.

Ogier ja Neuville on juba startinud päeva viimasele katsele.

M-Sport rõõmustab, et tänavuse hooaja esimese kaksikvõidu ühel katsel võtavad just Ford Fiestad. https://twitter.com/MSportLtd/status/822454617485246464

Tänase võistluspäeva viimane ehk kaheksas kiiruskatse (16,83 km) algab juba kell 17.14.

Tänak jäi katsega üldjoontes rahule, kuid kurtis, et käikude alla vahetamisega oli väikseid probleeme. Katse oli tavapäraselt raske.

Üldseis 7 katse järel:

7. katse tulemused:

Eric Camilli on teelt välja sõitnud, kuid rallimeestega on õnneks kõik korras.

Üldarvestus 7. katse järel: 1. Neuville, 2. Tänak +33,5, 3. Ogier +52,7, 4. Latvala +1.40,3.

Latvalalt kolmas aeg, 1,1 sekundi kaugusel Tänakust. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/822453636085190656

Tänak on 7. katsel teise ajaga finišis. Kaotust Ogier`le 14,9 sekundit. Neuville`ilt võttis eestlane 4,7 sekundit tagasi.

Neuville kurtis finišis, et tema legendil oli liiga palju jäiseid ja lumiseid lõike ning seetõttu ta sõitis liiga ettevaatlikult. Tegelikult olevat rada olnud märksa kuivem. https://twitter.com/thierryneuville/status/822452429589479426

Ogier on katse lõpus Tänakust kiiremini sõitnud ning juhib finiši eel eestlase ees 11 sekundiga. Tänak on hetkel teine.

Liider Neuville on finišis ja kaotab Ogier`le 19,6 sekundiga. Seitsme katse kokkuvõttes on Neuville`i edu prantslase ees 52,7 sekundit.

Ogier lõpetab 7. katse ajaga 24.17,8.

Ogier kasvatab vahe Neuville`iga juba 19,4 sekundile. https://twitter.com/RallyeSport/status/822450893308182528

Teises vaheajas on Tänak kiireim mees! Ogier kaotab talle teisena 0,7 sekundiga.

Tänak on alustanud hästi ning edestab Neuville`i mõne sekundiga. Esimesest vaheajast paraku Ogier`aega pole, mistõttu ei saa ka anda võrdlust Tänakuga.

Ogier on katse alguses Neuville`ist 4,6 sekundit kiirem.

Seitsmes katse on käima läinud.

7. katse algab kell 16.11.

Üldarvestuses kasvab Neuville'i ja Tänaku vahe 38,2 sekundile. Ogier jääb Tänakust omakorda maha 34,1 sekundiga.

Tänak on finišis katse teise ajaga, kaotades Neuville'ile 6,5 sekundit. Ralliraadiole räägib, et sõidu teeb keeruliseks tõsiasi, et legend on kirjutatud hoopis teistes oludes. Käib üks suur avastamine ja klapitamine.

Neuville'ilt võib juba kuulda liidrile omast nurinat: "Puhastame tagant tulijatele teed. Üldiselt oli see keerulisem katse kui esimesel läbimisel. Keeruline on kiirust valida."

Tänaku kolmas vaheaeg on Neuville'ist 4,7 sekundit aeglasem.

Neuville edestab 6. katse finišis Ogieri tervelt 13,2 sekundiga. Belglane on super hoos.

Tänak esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 2,6 sekundit kiirem. Vähemalt eeldame nii, sest Ogieri aegu millegipärast ei kuvata. Raadio andmetel pole siiski põhjust arvata, et ta oleks seisma jäänud, lihtsalt tehnika jupsib.

6. katse on alanud!

https://twitter.com/OttTanak/status/822414061384122368

Tänaku kommentaarid lõunapausil: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-elasime-paeva-esimesel-katsel-ule-hirmsa-momendi?id=76969302

Toyota piloot Juho Hänninen on seisma jäänud.

Üldarvestuses kasvas Neuville'i ja Tänaku vahe 31,7 sekundile. Autod siirduvad nüüd hooldusalasse. Järgmine katse algab kell 15.33.

Tänak saab 5. katselt kirja kolmanda aja, kaotades Neuville'ile 5,9 sekundit.

Tänaku esimene vaheaeg on Ogierist 0,1 sekundit ja Neuville'ist 0,2 sekundit kiirem. Sellest mingeid suuri järeldusi teha ei saa.

Järgmine katse, millel pikkust 16,83 km, algab kell 12.52.

Üldseis pärast 4. katset:

See tähendab, et Tänak tõuseb üldarvestuses teiseks! Vahe liider Neuville'iga on 25,8 sekundit.

Neljas katse sai saatuslikuks Kris Meeke'ile, kes parkis oma auto lumisele väljale. Väidetavalt vedrustuse kahjustus. Mehed on autost väljas.

Tänak on finišis 4. katse kolmanda ajaga, kaotust Neuville'ile 8 ja Ogierile 4,9 sekundit.

Kolmandas vaheajapunktis jääb Tänak juba Neuville'ile 3,5 sekundiga alla. Aga edestab Ogieri 1,8 sekundiga.

4. katse esimeses vaheajapunktis meie mees taas kiireim. Neuville 2,5-sekundilise kaotusega teine.

Neljas katse on juba samuti käimas.

Tänak tõuseb üldarvestuses kolmandaks, möödudes nii Ogierist kui ka Juho Hänninenist.

Tänak ralliraadiole: "Väga tricky. Some bad moments. Klappidesse tuleb teiste inimeste juttu, see segab väga." https://twitter.com/paddocknews/status/822380217687642112

Latvala kurdab finišis, et sõitis enda arvates minuti aeglasemalt kui normaalne oleks. Rehvid ei taha selles külmas kuidagi koostööd teha. Neuville'ile kaotab ta finišis 10 sekundiga.

Tänak tuleb finišisse katse parima ajaga 19.17,8! Neuville'i edestab 1,6 ja Latvalat 11,9 sekundiga. Ogierilt võttis ta tagasi tervelt 43,2 sekundit.

Neuville oli kolmandas vaheajapunktis seni kiireim olnud, kuid Tänak tuleb sinna neli sekundit nobedamalt!

Ogier rääkis katse finišis, et kihutas kiires ja libedas kurvis rajalt välja, sest käsipidur ei tahtnud kuuletuda.

LÄHEB-LÄHEB! Tänak teises vaheajapunktis Latvalast 6 sekundit kiirem!

Tänak on esimeses vaheajapunktis kolmas, kaotades Latvalale 3,5 sekundiga.

Tänak alustas samuti just 3. katset.

Neuville on esimeses vaheajapunktis Ogierist 40 sekundit kiirem!

Ogier jäi katse 3. kilomeetril seisma, aga sai uuesti liikuma. Sekundeid läheb siin kõvasti kaduma.

Tänane stardijärjekord: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Sordo, 4. Latvala, 5. Tänak, 6. Meeke, 7. Breen, 8. Evans, 9. Hänninen, 10. Lefebvre.

Hayden Paddoni kommentaar: raske on midagi öelda, sest oleme kõik šokis. Minu kaastunne perekonnale, fännidele ja meie spordile. https://twitter.com/HaydenPaddon/status/822239591830851585

Austusest hukkunud pealtvaataja vastu otsustas Hyundai, et Hayden Paddon enam sel nädalal rajale ei tule. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/822260102308786176

Tänaku kaastundeavaldus: https://twitter.com/OttTanak/status/822344082324385792

Tänaseks lõpetame ülekande. Tagasi oleme juba homme kell 11.11. Head ööd!

Juho Hänninen Toyotal sõidab välja kolmanda aja!

Monte Carlo ralli seis avapäeva järel. WRC-klassi autod on nüüd kõik läbi tulnud: 1. Thierry Neuville (Hyundai, Belgia) 15.01,1 2. Sebastien Ogier (M-Sport, Prantsusmaa) +7,8 3. Juho Hänninen (Toyota, Soome) +15,0 4. Kris Meeke (Citröen, Suurbritannia) +15,8 5. Ott Tänak (M-Sport, Eesti) +19,4 6. Elfyn Evans (Dmack, Suurbritannia) +21,0 7. Craig Breen (Citröen, Iirimaa) +25,4 8. Dani Sordo (Hyundai, Hispaania) +26,6 9. Jari-Matti Latvala (Toyota, Soome) +28,4

Hiljem startinud Elfyn Evans läheb viiendaks, vahetult Tänaku taha.

Iirlane Breen tuleb finišisse ja läheb viiendaks - kaotust 25,4 sekundit.

Meeke kolmandaks, +15,8.

30-sekundit pole sellise jääga mingi vahe, nii et põhjapanevaid järeldusi ei maksa teha, arvatakse ralliraadios.

Prantslane Lefebvre on jäänud katsel seisma. Põhjus teadmata.

Tänak: "Väga keeruline, väga keeruline katse - meil oli raske rütmi leida. Peame vaatama homse osas. Auto on väga hea, peame lihtsalt rütmi leidma."

Tänak lõpetab kiiruskatse, kaotust Neuville'ile 19,4 sekundit. Kolmandaks.

Latvala: "Teadsin, et vahed tulevad suured. Kui oled jääl sõites enesekindel, siis võid palju võita." Soomlane kaotab liidrile 26,6 sekundit.

Kolmandas ehk eelviimases vaheajapunktis kaotab Tänak Neuville'ile 12,8 sekundit.

Sordo kaotab finišis Neuville'ile suisa 26,6 sekundiga.

Neuville: "Olen veidi üllatunud ja samas väga õnnelik hea aja üle."

Tänak kaotab poolel maal Neuville'ile juba 9,8 sekundit. Ilmselt ei sõida Ott praegu maksimumi piiril.

Neuville on lähedal kiiruskatse võidule, sest ta lõpetab katse 7,8-sekundilise eduga Ogier' ees.

Latvala kaotab 10 kilomeetriga Neuville'ile 15 sekundiga - üüratu vahe.

Ogier: "Olulisim oli turvaliselt kiiruskatse läbida. Olen autoga rahul. Homsed tingimused on hoopis midagi muud kui täna. Monte Carlo rallil on alati raske startida pimeduses."

Viimases vaheajapunktis on Neuville'i edu Ogier' ees kasvanud 5,3 sekundiga.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Neuville'ile 3,4 sekundit.

Sordo kaotab teises vaheajapunktis Neuville'ile juba 10,9 sekundit.

Ogier lõpetab kiiruskatse - 15.08,9.

Ootame Tänakut esimesse vaheajapunkti.

https://twitter.com/RallyeSport/status/822209856434212864

Neuville edestab teises vaheajapunktis prantslast juba 3,6 sekundiga. Hyundai paistab olevat tõesti kiire.

Neuville edestab Ogier'd esimeses vaheajapunktis 2,4 sekundiga.

FIA ametlik teade ütleb, et pealtvaataja oli teadvuseta, aga sellest, mis edasi sai, puudub ametlik info.

Teine kiiruskatse on alanud.

Teine katse pole siiski veel alanud ja ralliraadiogi mängib vaid vanu intervjuusid ja muusikat.

Ralliraadios on jätkuvalt vanad intervjuud, aga operatiivset infot ei pealtvaataja ega teise kiiruskatse kohta pole. Ootame huviga.

Twitteris kirjutavad nii tavakodanikud kui ka mitmed ralliportaalid, et fotograaf hukkus pärast kaljult kukkumist ja Paddoni autolt löögi saamist. Samas ametlikku kinnitust sellele infole jätkuvalt pole. https://twitter.com/Tommy_Arsenal/status/822201334623567872

http://www.wrc.com/live-ticker/live_popup_radio.htmlRalliraadiot tasub neil hetkedel kuulata, sest peagi algab teine kiiruskatse ja samas antakse seal ilmselt peagi ka infot õnnetuse kohta.

Toyota põhisõitja, esimest täispikka hooaega WRC-s alustav Juho Hänninen ralliraadiole enne ralli algust: "Kõige lihtsam on end võrrelda Jari-Mattiga, kuna tema käsitluses on sarnane masin. Tahaksin autoga harjuda ning seejärel tema kannul püsida."

https://twitter.com/Claudio_Aguilar/status/822193833538678784 See video tõestab, et pealtvaataja sai tõesti tõsiselt vigastada...

Teise kiiruskatse algusaega on kümne minuti võrra edasi lükatud. Algusaeg seega 00.07.

https://twitter.com/TorAndreBorrese/status/822189684839383040?ref_src=twsrc%5Etfw Twitteris kirjutatakse, et vigastada sai Belgia fotograaf, kes ka hukkus sündmuskohal. Tuleb siiski rõhutada, et tegu pole ametliku infoga.

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/822178535917965318?ref_src=twsrc%5Etfw Selgub, et üks inimene ikkagi on viga saanud Paddoni õnnetuses. Loodame, et mitte tõsiselt.

Teine kiiruskatse peaks algama kell 23.57. Ralliraadio andmetel on sõitjad teel selle katse starti.

Infot edasisest jätkuvalt pole.

Mitteametliku info põhjal sai üks pealtvaataja (kuuldavasti fotograaf) Paddoni väljasõidu ajal vigastada, kukkudes küllalt madalalt kaljult alla. Ametliku info hinnangul vigastatuid aga esialgu pole.

Info edasise osas jätkuvalt puudub.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-hayden-paddon-kaotas-monte-carlo-ralli-avakatsel-hyundai-ule-juhitavuse-ja-soitis-teelt-valja?id=76962368

Ka video Paddoni väljasõidust ja suitsevast masinast:https://twitter.com/josepatches/status/822167475202756608

Esimene kiiruskatse on seega katkestatud. Jääme ootama edasist infot.

Aeg läks avakatselt kirja seega vaid Neuville'il ja Ogier'l. Belglane oli prantslasest 0,7 sekundit kiirem. Ülejäänud mehed esimest katset lõpuni sõita ei saanud.

Sordo, kes startis Paddoni järel, sõidab rahulikult finišisse. Sama kehtib ka Tänaku kohta, kes on veel rajal.

Sellises asendis ongi Paddoni auto rajal ees. https://twitter.com/JoshuaSuttill/status/822164879356338180

Paddoni väljasõit:https://twitter.com/sobrevirador/status/822164984239181826

Tänak tuleb 13 kilomeetri pealt läbi teise ajaga, Ogier'le kaotust 1,5 sekundit. Ralliraadio andmetel on Paddoni väljasõidu tõttu katse pooleli jäänud - temast ei saa mööda.

Paddon sõidab Hyundaiga teelt välja kiiruskatse lõpuosas!

Latvala ja Paddon kaotavad 13 km peal parematele juba üle kuue sekundi.

https://twitter.com/dcr22B/status/822164116345393153

Neuville teeb hea lõpu ja möödub Ogier'st 0,7 sekundiga! Liidriks.

Ogier lõpuaeg oli 12.10,9. Tema ka ainsana hetkel finišis.

Tänak edestab Ogier'd esimeses vaheajapunktid 0,7 sekundiga!

Ogier: "Katse lõpp oli üsna raske. Peame veel otsima parimaid rehve selliste tingimuste jaoks. Hetkel läksime kindla peale. Loodan, et aeg pole siiski kõige kehvem."

Sordo kaotab esimeses vaheajapunktid Ogier'le 1,8 sekundit. Nüüd peaks Tänak tulema samasse punkti.

Vaheajapunktid on sel katsel 4,7 ja 13 kilomeetri kohal.

Ogier edestab juba esimeses vaheajapunktis Neuville'i 2,1 sekundit.

M-Spordi tänavuse masina mudelautod paistavad olevat ka juba kenasti müügil. https://twitter.com/FRST_CH/status/816592858543230976

Tänak stardib avakatsele kuuendana.

Korra on eestlane kuninglikus klassis Monte Carlos poodiumile pääsenud - Markko Märtin oli nimelt 2004. aastal Sebastien Loebi järel teine.

Aasta esimene kiiruskatse on alanud! Esimena startis valitsev maailmameister Ogier.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-tanak-ogier-on-sobralik-ja-vaga-avatud-tundub-et-ta-ei-jata-midagi-endale?id=76961338

Alustuseks mõtteid ametlikult ralliraadiolt: "Ott oli eelmisel aastal kõige lähemal Ogier' kiirusele ja seega võib eeldada, et tänavune hooaeg tuleb nende kahe mehe vahel huvitav. Ilmselt tänavu enam Ogier eestlast õlgadele ei võta - nad on nüüd konkurendid. Samas on Otil suurepärane võimalus Ogier-suguselt mehelt tema meeskonnakaaslasena õppida."

Õhtust, head spordisõbrad! See päev on käes, mil Ott Tänak alustab M-Spordi põhisõitjana 2017. aasta hooaega. Oleme põnevil, kuid samas anname endale mõista, et meie mehe kõrval sõidab selline imemees nagu Sebastien Ogier.