Täna öösel on Eesti aja järgi algusega kell 2.05 kavas kaks publikukatset, millega võidakse paika panna esimesed jõujooned. 1,57 kilomeetri pikkune rada läbitakse poole tunni jooksul kahel korral.

Delfi vahendab ralli avaõhtu sündmusi otseblogi abil.

Mehhiko MM-ralli

Raul Ojassaar: Muide, rallile antakse tänavu start samalt väljakult, kus toimus viimase Bondi-filmi avastseen,

Raul Ojassaar: https://twitter.com/CitroenRacing/status/839988465307668480

Raul Ojassaar: Just anti teada, et avakatse algus on umbes veerand tunni jagu edasi lükatud.

Raul Ojassaar: Tere öötundi kõigile rallihuvilistele ja niisama hilistele inimestele! Ott Tänak ja Martin Järveoja on parasjagu Mexico City kesklinnas valmis järjekordset MM-rallit alustama ning valmis oleme meiegi!