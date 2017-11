OTSEBLOGI | Ott Tänak alustab Austraalia ralli viimast võistluspäeva kolmandalt kohalt

Viimasele päevale vastu minnes kaotab Tänak Jari-Matti Latvalale 20,5 sekundit, liider Thierry Neuville juhib omakorda soomlase ees 20,1 sekundiga.

Üldseis pärast 16. katset: 1. Neuville 2:05.11,6, 2. Latvala +20,1, 3. Tänak +40,6, 4. Breen +1.05,2, 5. Paddon +1.21,1, 6. Ogier +1.48,2, 7. Lefebvre +3.00,2, 8. Evans +3.25,3, 9. Lappi +4.20,3.

Ralli ajakava:

Kolmas päev (19.11):

17. Pilbara Reverse I, 9,93 km - laupäev 22.38

18. Bucca16, 31,90 km - laupäev 22.56

19. Wedding Bells16 I, 6,44 km - pühapäev 00.08

20. Pilbara Reverse II, 9,93 km - pühapäev 02.46

21. Wedding Bells16 II, 6,44 km - pühapäev 04.16

Austraalia MM-ralli

Liidri muljed teise päeva järel: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/austraalias-juhtiv-neuville-vihm-voib-olukorra-keeruliseks-muuta?id=80205250

Täienenud galerii, kus on pilte nii M-Spordilt, Hyundailt, Jaanus Reelt (Red Bull) kui ka AFP-lt. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=205812

Esikolmik pressikonverentsil: https://twitter.com/OfficialWRC/status/931803956656738305

Meeke talle saatuslikuks saanud 12. katsest: https://twitter.com/krismeeke/status/931751534823555072

Üldseis enne viimast võistluspäeva:

16. katse ajad:

Tänak saab kirja katsevõidu ja lõpetab teise päeva kolmandal kohal! Neuville juhib Latvala ees 20,1 sekundiga, Tänak jääb soomlasest maha omakorda 20,5 sekundit.

Tänaku kommentaar: "On ilmselge, et homme on veel kõik lahtine. Ainult Jari-Matti ja Sebastein teavad, kuidas siin märjaga sõita. Oleme näinud vaid telekast, et läheb keeruliseks, kui siin vihma sajab."

Tänak saab katse teisel läbimisel kirja aja 1.01,8, mis on seni parim. Paddonil on kirjas 1.02,1.

Neuville platseerub teiseks ja tõukab Tänaku 15. katsel neljandaks.

Latvala jääb Tänakule 0,1 sekundiga alla ja platseerub katsel neljandaks.

Iirlane Craig Breen (Citroen) on katse läbinud ajaga 1.02,3, Ogierist 0,4 ja Tänakust 0,5 sekundit kiiremini.

Üks vinge hüpe Austraaliast Tänaku esituses: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KrJiw1qikIM

Tänak sõidab hetkel välja teise aja 1.02,8, kaotades Ogierile vaid 0,1 sekundiga.

Veel üks vaade 15. ja 16. katse publikust: https://twitter.com/rallyplus/status/931786333743341569

3 minutit on jäänud Tänaku 15. katse stardini.

Sellise koha peal toimuvad tänased kaks viimast katset

Ogier on 15. katse põhjaks sõitnud 1.02,7. Paddonil ja Lefebvre'il on mõlemal kirjas 1.03,1.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-austraalia-ralli-14-katse-jai-ara-sest-auto-kihutas-sillalt-alla-jokke?id=80203632

Lappi ja Evans on 15. katse lõpetanud aegadega 1.03,2 ja 1.03,7.

Kaks rehvi oskas korraga lõhkuda ka Kalle Rovanperä. https://twitter.com/RacerViews/status/931724868139212800

Eesti lipp lehvib paljudel publikupiltidel kõige kõrgemal. https://twitter.com/rallyplus/status/931779730830901248

Jää on hakanud liikuma... Nn "rahvuslik grupp", mida tunneme peamiselt suusatamise MK-sarjast, on startinud ja sealt 12 meest isegi 15. ja 16. katse juba lõpetanud.

Aitäh kõigile pildisaatjatele! Üleskutse on veel jõus, nii et tulistage aga! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/lugejate-fotod-ott-tanakut-on-austraalias-toetamas-umbes-poolsada-eestlast?id=80203540

Ralliraadio on tagasi eetris 20 minuti pärast. Küllap siis on ka masinaid rajale oodata. https://twitter.com/OfficialWRC/status/931775938445979648

Üldiselt on väga keeruline aru saada, miks WRC masinad veel rajale pole läinud. Ajavõtusüsteem on selle koha pealt tumm. Elatakse justkui mingi graafiku järgi, millest siinpool maakera pole kuuldud.

Tänak ja Järveoja kasutasid paaritunnist pausi juba pühapäevaste katsete ettevalmistuseks. https://twitter.com/TorsteinEriksen/status/931768717179944968

Kris Meeke annab teada, et stardib homme Rally 2 süsteemis. Kõrgetele kohtadele loomulikult enam kaasa ei mängi. https://twitter.com/CitroenRacing/status/931744719859679232

Publikukatse algas lahjemate masinate stardiga. WRC autod pole veel startinud.

14. katse on katkise silla tõttu ära jäetud! Seega on võistluses paus kuni kella 7.54-ni. https://twitter.com/OfficialWRC/status/931721796134502400

Veel üks pilt lugejalt, kes varem meile ka fännipildi saatis. Nende seltskond on 15-liikmeline (enamus olid juba enne rallit Austraalias ringi reisimas), kokku arvatakse raja ääres olevat umbes 50+ eestlast.

13. katse ajad:

Üldseis pärast 13. katset:

Neuville võidab katse ajaga 6.42,4. Belglasele täna kolmas katsevõit. Kokkuvõttes jääb Latvala ette 19,0 sekundiga, Tänak kaotab Latvalale 21,2 ja Neuville'ile 40,2 sekundit. Breeni veel kartma ei pea (+25,0 Tänakule).

Vabandust, Latvala katsevõidust ei saa veel siiski rääkida. Neuville on splittides parem olnud. Meeke katsele ei startinud.

Latvala: "Võitleme kõvasti, aga Neuville on kuidagi suutnud kogu aeg parem olla. Aga me ei anna alla enne viimase katse viimast minutit."

Latvala võtab siit katsevõidu, edestades Tänakut 0,8 sekundiga. Eestlase hooaja 30. katsevõit jääb veel ootele.

Breen jääb lõpuks Tänakule alla 2,1 sekundiga. Tänak ikka katse liider.

Breen kaotab esimeses splitis Tänakule 1,8 sekundit, teises 2,0.

Tänak rääkis, et tal purunes eelmisel katsel rehv ning ta pidi siin kasutama väga kulunud pehme seguga rehvi, mille plaanis jätta punktikatseks. Sellest ilmselt ka see "murelik nägu", millest ralliraadios räägiti. https://twitter.com/OttTanak/status/931713525340258304

Tänak läheb 13. katset juhtima ajaga 6.46,0. Paddonit edestab 1,5 sekundiga.

Paddon sõidab uueks põhjaks 6.47,5, edestades Lefebvre'i 3,4 sekundiga.

Citroeniga sõitev Lefebvre on seni neljast mehest finišis kiireim, edestades Ogieri 3,5, Evansit 6,3 ja Lappit 6,4 sekundiga.

Kui Tänak nüüd just ise suuresti ei eksi, siis kolmas koht ei tohiks täna enam ohtu sattuda.

Citroen olevat Meeke'il soovitanud järgmised katsed lihtsalt rahulikult läbi sõita, kiiret sõitu katkise vedrustusega teha pole mõtet.

Kris Meeke andis kätele valu. Näis, kas saavad auto selleks katseks üldse korda. https://twitter.com/voiceofrally/status/931708914177101824

Evans ja Lappi on 13. katse lõpetanud. Waleslane ajaga 6.57,2, soomlane 6.57,3. Tee olevat Lappi sõnul kohutav, kõvade rehvidega polnud võimalik mingit pidamist leida.

13. katse on samuti juba käimas. Ülesõit oli vähem kui kilomeetri pikkune. Kaks katset sõidetakse praktiliselt üksteise järel.

Meeke'il on midagi katki läinud, aga arvatakse, et saab seda veel ülesõidul parandada.

Üldseis pärast 12. katset

12. kiiruskatse ajad:

Meeke on finišis viienda ajaga. Tänak tõuseb kolmandaks, 4,7 sekundiga briti ette!

Neuville sõidab Tänaku lõpuaja 9,8 sekundiga üle!

Lugeja foto Tänakust:

Arvatakse, et teise spliti ajad on siiski valed, sest lõpu poole oli Latvala ja Tänaku vahe veidi üle sekundi. Finišis edestab Tänak Latvalat 0,1 sekundiga.

Latvala on 17 km peal Tänakust tervelt 14,3 sekundit kiirem, Neuville'i edestab 8,3 sekundiga.

Ralliraadio reporteri sõnul nägi Tänak väga murelik välja, kuigi mees ise ütles, et kõik on okei.

Tänak sõidab välja seni kiireima aja 17.54,6, Paddonist 10,6 sekundit kiirem.

Paddon sõidab katse põhjaks 18.05,2. Lappit edestab 3,6 ja Ogieri 5,9 sekundiga. Auto tundub raadio sõnul laitmatus korras.

Ogier sõitis viimasel libedal lõigul teeperve ja lõhkus auto esiosa. Aegade võrdluses jääb Lappile alla 2,3 sekundit. https://twitter.com/ChristianWRC1/status/931704432093474816

17 km peal (2. split) on Tänak sealsest kiireimast mehest Ogierist 1,6 sekundit aeglasem.

Esimesed usutavad ajad 1. splitist: 1. Breen 4.30,9, 2. Latvala +0,2, 3. Ogier +0,4, 5. Tänak +0,7.

Evans kaotab finišis Lappile 15 sekundit.

Lappi on esimesena finišis ajaga 18.08,8. "Seal oli nii libe!" huilgab Lappi ja tunneb kergendust, et üldse lõppu jõudis.

Tänak startis. Süsteemi järgi on kiirus kenasti üleval.

Splitte tuleb sealt metsa vahelt väga heitlikult. Lappi aeg jäigi tulemata, Evansile näitab esimeses vaheajapunktis kaotust Ogierile üle 5 minuti, mis ei ole kuigi usutav.

Nullauto rääkis finišis ralliraadiole, et 30 km on ilusat teed, lõpp kisub aga eriti libedaks. Näis, kuidas see aegadele mõjub.

Rehvivalikud pärastlõunaseks ringiks: Meeke, Breen, Latvala, Ogier - 3 kõva, 2 pehmet segu; Lefebvre - 5 pehmet; Lappi, Paddon - 4 kõva, 2 pehmet; Neuville, Tänak - 4 kõva, 1 pehme.

Lappi ja Evans on 12. katsel, Tänaku stardini on veel 10 minutit.

Meie palvetele on vastatud - eestlased on raja äärest saatnud sellise toreda pildi!

Fänn: Ott teab, kus ja mis tegema peab. Seega praegu kõik trumpässad tema käes! Flat out, Ott!

Kui seda blogi juhtub lugema mõni raja ääres olev eestlane, siis saatke meile pilte oma seltskonnast aadressil sport@delfi.ee. Kindlasti avaldame!

R. P: Cmon mis siin öelda, Ott paneb hullu, kui tehnika ei rikne siis tyyp poodiumil..u'll se;)

Silver: Loodame et hakkab ka vaikselt paremat rütmi käte saama, liidrid hetkel veel väga kaugel pole ja päeva lõpuks Meek kätte saada hetkel igati reaalne eesmärk.

Unetud, kommenteerige siin blogis, kuidas Tänaku senise kulgemisega rahule jääte!

13. kiiruskatsest (kell 4.08) toodetakse ka telepilti. Enne kaamerate ette astumist on meestel vaja läbida ka 33-kilomeetrine 12. katse (kl 3.22).

Martin Järveojalt küsiti ralliraadio intervjuus, mitu lehekülge legendi tal kaasas oli. "Mitte väga palju. Katsed on kiired ja sirgeterohked. Teisel katsel oli sama palju kui poole pikemal esimesel, sest see oli keerulisem ja kurvilisem.""Hommik polnud kõige ideaalsem, aga okei. Pikal katsel kaotasime Thierryle palju aega ja Jari-Matti on väga kiire. Teisel katsel oli tunne parem, aga mitte veel kõige parem. Vaatame, mis pärastlõuna toob."Tänak lisas: "Heast vormist on asi kaugel. Teisel katsel oli tunne parem. Kokkuvõttes pole me esimesestest palju maas, aga kui tahame neile lähemale jõuda, peame midagi välja mõtlema ja kiiremini sõitma."

WRC Facebooki lehel võib näha otsepilti meediatsoonist!

Ott Tänak võitis 11. kiiruskatse!

Üldseis pärast 11. katset:

Meeke tuleb finišisse seitsmenda ajaga (+1,5 sekundit Tänakule) ehk Tänak kaotab kolmandale kohale vaid 4,8 sekundit!

Neuville rääkis, et hooldusalas läheb käigukast kindlasti vahetamisele.

Tänak on endiselt 11. katse liider. Neuville kaotas talle 0,6 sekundiga, Latvala 1,2-ga.

Tänakult küsiti, kas tema lootused kõrgeimate kohtade nimel võidelda on pärast Mikkelseni probleeme paranenud. "Ma pole kindel, kas me päris tippu kätte saame. Selleks peame oma esitust kõvasti parandama," kõlas vastus.

Tänak sõidab Ogieri aja 0,2 sekundiga üle ja võtab sel katsel ise liidrikoha sisse.

Tänak läks 11. katsele. Ogier on põhjaks sõitnud 1.15,5.

Veel pilte pettunud Mikkelsenist: https://twitter.com/OfficialWRC/status/931656747030212608

11. katse on kaks meest juba lõpetanud. Tänak stardib 8 minuti pärast.

Pildid Mikkelseni masinast: https://twitter.com/Kevin_MRacing/status/931654511625691136

10. katse ajad:

Üldseis pärast 10. katset:

Mikkelsen: "Tundub, et siit me kaugemale ei lähe". Tal on vaid üks varurehv kaasas. Enne hoolduspausi on veel üks lühike katse.

Andreas Mikkelsen on finišis päral alles 11. ajaga, kaotades Latvalale minuti ja 40,8 sekundiga! Neuville on uus liider, Tänak tõusis neljandaks, Mikkelsen langes kaheksandaks. Kaks rehvi on norralasel täiesti puru.

Ralli liidri Mikkelseni teine split on 39,8 sekundit Latvalast ja Neuville'ist 29 sekundit aeglasem!

Meeke on finišis 11,9 sekundit kehvema ajaga kui Latvala. Üldarvestuses kaotab Tänak talle nüüd vaid 6,3 sekundiga. Neuville tuli ka 2,3 sekundit lähemale.

Latvala on finišis kiireima ajaga 12.10,7. Neuville Tänaku järel kolmas. Belglase auto esirehv on veljelt maas. "Keegi meie ees oli otse läinud, me jälgisime jälge. Kui ma selle avastasin, oli juba liiga hilja." Väike käigukastimure oli mehel ka. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/931652019630227456

Mikkelsen on 1. splitis Latvalast lausa 18,8 sekundit maas! Tänakul oli vist ülihea stardikoht. Võib viidata sellele, et stardis hakkas kõvasti sadama.

Meeke'i esimene split on Latvalast 9,3 sekundit aeglasem. Tänak võib siin esimestele meestele päris palju läheneda!

Neuville on esimeses splitis Latvalast 10 sekundit aeglasem! Midagi on juhtunud?

1. splitis on Latvala Tänakust 3,9 sekundit kiirem olnud.

Tänaku kommentaar: "Nautisin seda katset palju rohkem kui eelmist. Auto käitus nendes oludes paremini."

Paddon on džunglis käinud. Aeg oli paremuselt teine, kuni Tänak katsele põhjad sõitis! Lappist oli Tänak 7,6, Paddonist 9,6 sekundit kiirem! https://twitter.com/racrcraig/status/931648693958164480

Breen on seni 1. splitis kiireim olnud, Tänak kaotab talle seal 0,4 sekundit.

Ogier kaotab finišis Lappile 15,6 sekundit. Liiga palju maailmameistri kohta! "Panime ristmikult otse. Võibolla oli mul ka pisut keskendumisest puudus. Meil pole enam võimalik sel nädalavahetusel head tulemust teha." https://twitter.com/SebOgier/status/931649694790451200

Evans kurdab endiselt, et mingit pidamist pole ja enesekindlus on ka nullis. Kaotust Lappile kogunes umbes sekund kilomeetrile ehk 21,5 sekundit kokku.

Lappi endiselt 1. spliti liider. Järgnevad Lefebvre (+2,6), Evans (+4,9) ja Ogier (+5,5). Lappi finišiaeg on 12.24,0. Tänak on ka juba pool minutit rajal olnud.

10. katselt on olemas 1. spliti ajad Lappilt ja Evansilt. Soomlane on waleslasest 7,5 sekundit kiirem. Evans ütles küll ralli eel, et loodab märgasid olusid (need ta ka sai), aga rehvid pole selgelt enam nii head, kui nad olid Walesi rallil.

Oi-oi! Kümnendal katsel on üks salakaval kivi, mis on õnneks roosa värviga ära märgistatud. https://twitter.com/WilmetChris/status/931642062285496320

Kolmapäeval "Pealtnägijat" ikka nägite? Seal tutvustati Red Bulli fotograafi Jaanus Ree tööd. Üks tema foto eilsest päevast:

9. katsel keeras auto üle austraallane Brenan Reeves (Mazda 2 AP4). Täpsem info auto seisundi kohta hetkel puudub, aga seisab juba pikemat aega.

Järgmine katse stardib kell 23.56. Tänak saab lähte praegusest 44 minuti pärast. https://twitter.com/MSportLtd/status/931634881272037376

Üldseis pärast 9. katset:

9. kiiruskatse ajad:

Asi klaar! Mikkelsen on finišis kolmanda ajaga ja Tänak tõusis üldarvestuses Breene'ist mööda viiendale kohale. Meeke on veel 12,5 sekundi kaugusel, kolmandal kohal kihutav Latvala 16 sekundit eespool.

Kris Meeke on finišis kolmanda ajaga, Tänakut edestab 0,3 sekundiga, Latvalale jääb alla 12,6 ja Neuville'ile 16,5 sekundit. Latvala intervjuus siiski ühtegi muret ei kurtnud.

Neuville kurtis, et higistas kui põrgus ja see segas kohati tema keskendumist, aga muidu hoidis jalga korralikult pedaali peal.

Ralliraadio: "Latvala jäi pärast finišit mäe otsas seisma. Hoiame pöidlaid, et kõik oleks korras."

Neuville on kiirem - 26.53,6. Belglane edestab soomlast 3,9 ja Tänakut 16,8 sekundiga. Ootame veel Meeke'i ja Mikkelseni, kelle kulgemisest seni väga aimu pole. https://twitter.com/thierryneuville/status/931634189803196416

Latvala finišis Tänakust 12,9 sekundit kiirema ajaga 26.57,5.

5. spliti ajad: Neuville 23.37,7, Latvala +3,7, Tänak +14,1.

Tänaku kommentaar 9. katse järel: "Rada oli alguses päris märg, aga mitte halb. Kui kuivemaks läks, oli meil auto tasakaaluga rohkem probleeme. Aerodünaamika on täna korras, kohe palju parem sõita!" https://twitter.com/OttTanak/status/931629524973862912

Tänak on 9. katse finišis praegu parima ajaga 27.10,4. Neuville näitab samal ajal head minekut kolmandas splitis (4 sekundit Latvalast ja 8,9 Tänakust kiirem). Peab märkima, et Mikkelseni splitte süsteemi sisse ei tule.

Neljandas splitis on Latvala olnud Tänakust 7,7 sekundit nobedam. Ogier on samal ajal finišis parima ajaga 27.14,2, edestades Lappit 5,4 sekundiga.

Tänak on veel kiireim ka neljandas splitis, aga Neuville ja Latvala on kiiremad teises ja soomlane seni ka kolmandas splitis. 3. spliti ajad: 1. Neuville 14.08,8, 2. Latvala +4,0, 3. Tänak +8,9, 4. Lappi +12,3, 5. Ogier +15,3.

Ilmastikuolud on vihmased, nagu näha... https://twitter.com/billstard/status/931619933934436352

Samal ajal finišis: Evans tuleb finišisse Lappist 39,7 sekundit aeglasema ajaga. Lappi on põhjaks sõitnud 27.19,6. Britt rääkis, et katse oli küll äge, aga pidamist pole üldse.

Kolmas vaheajapunkt - Tänak Lappist 3,4 sekundit kiirem, Ogierist 6,4 sekundit nobedam. Avasplitis on Tänakust 0,3 sekundiga jagu saanud ka Neuville.

Latvala tuleb siiski esimesse splitti 1,1 sekundit kiiremini kui Tänak. Üldarvestuses on soomlane eestlasest kaks kohta kõrgemal.

Tänak on seni kiireim ka teises splitis. Lappit edestab 1,4 sekundiga, Evansit näiteks juba 19,6 ja Lefebvre'i 27,3 sekundiga. Esimeses splitis pole Tänaku aega veel üle löödud.

Tänaku esimene splitt on sinna jõudnud meestest parim! Lappit edestab 1,6 sekundiga.Teisi uudiseid: Lefebvre on katse alguses teinud spinni ja auto välja suretanud, kaotust esimeses splitis on Tänakule kogunenud juba 15 sekundit.

Tänaku ja Järveoja stardini on poolteist minutit. Ootame põnevusega esimesi vaheaegu, mis peaksid meie meestele tulema umbes 6 minuti pärast.

Abiks ralli jälgimisel, kui blogis Tänaku kommentaarid kahe silma vahele jäävad... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-kommentaarid-austraalia-rallil-kiiruskatsete-kaupa?id=80202602

Lappi on rajal ja võistlus käimas. Loodame, et võimalikult paljud rallisõbrad peavad öö vastu ja mis peamine, Ott ikka konkurentsis püsiks! Jõudu kõigile!

Öösel on palju vihma sadanud ja seisvat vett olevat rajal palju, raporteerib ralliraadio.

Tänak on juba esimesele maratonkatsele siirdumas. Tänaku lähteni on täpselt 43 minutit aega, esimene auto (Lappi) stardib kell 22.18. Järjekord: 1. Lappi, 2. Evans, 3. Lefebvre, 4. Ogier, 5. Paddon, 6. Tänak, 7. Breen, 8. Latvala, 9. Neuville, 10. Meeke, 11. Mikkelsen. https://twitter.com/OttTanak/status/931606062716743680

https://twitter.com/MSportLtd/status/931458914469666816

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-sai-tulevaks-hooajaks-endale-nimeka-bossi?id=80199452

Sellega meie blogi aktiivne osa praeguseks lõpetab - olge tagasi juba täna hilisõhtul, sest teine päev algab meie aja järgi kell 22.18!

https://twitter.com/OttTanak/status/931430305042399232

Raja ääres näeb ka Eesti lippe!https://twitter.com/MollyRally/status/931430406821433344

Ralli üldseis pärast avapäeva: Mikkelsenil kindel edumaa, Tänak M-Spordi meestest parimana alles kuues:

Nüüd on ka Ogier finišis - seda neljanda ajaga. Tänase päeva viimase katse tulemused: Tänakule teine koht, Neuville'ile katsevõit:

Ei saa Tänak katsevõitu - Neuville põrutab 1.00,9!

Tänak: "Peame homme kõvasti võitlema. Homne stardipositsioon ei ole küll hea, kuid pisut parem kui täna."

1.01,6 - kas Tänak saab päeva viimasel katsel oma esimese katsevõidu?

Ogier kaotab Tänakule-Neuville'ile 1,4 sekundit. Teisel läbimisel on nüüd huvitav näha - kas Neuville suudab 0,8 sekundit Meeke'iga tagasi teha ning ennast mööda pigistada?

Neuville saab tabloole Tänakuga täpselt sama aja.

Tänak saab esimesel läbimisel kirja väga hea aja - 1.02,4!

https://twitter.com/OfficialWRC/status/931425019338489856

Nüüd on alustanud ka viimane viisik - Evans, Latvala, Tänak, Neuville, Ogier.

Breen võtab Mikkelsenilt siiski kiireima publikukatse au ära - 1.02,2 on tema ajaks.

Ralli liider Mikkelsen: "Üritasin täna oma kohast sõidujärjekorras maksimumi välja võtta ja usun, et see õnnestus. Homme ootab ees suur võitlus, praegu ei ole veel midagi otsustatud."

Mikkelsen parandab teisel läbimisel oma tippmarki veelgi - 1.02,6.

Sõitjad sõidavad antud katset viiekaupa, mis tähendab, et järgmisena on rajal Lappi oma teisel läbimisel. Viimases viisikus tuleb seega rajale ka Tänak.

Meeke sõidab Breeniga võrdse aja välja. Neli meest 0,2 sekundi sees!

Breen mahutab ennast kahe esimese vahele - 0,1 sekundit Mikkelsenist maas, 0,1 sekundit Paddonist ees.

Paddon jääb Mikkelsenile napilt alla - 1.03,9.

https://twitter.com/mymotorsport24/status/931420851429244931

Kas Mikkelsen suudab needki katsed võita? Norralane saab esimesel läbimisel igatahes kirja 1.03,7 ja läheb liidriks.

1.04,2 - Lappi sõidab märksa kiiremini kui Lefebvre.

Lappi on stardis!https://twitter.com/Taffey/status/931419788299005952

Nii - uued andmed räägivad seda keelt, et Lefebvre'i järel, kes on juba ammu oma sõidu ära sõitnud, on järgmine WRC auto Esapekka Lappi, kes tuleb starti kell 9.14.

https://twitter.com/RallyAustralia/status/931411031477202944

Enne teisi WRC autosid sõidavad publikukatse kaks korda läbi kõik ülejäänud ekipaažid, mistõttu ongi praegu üsna pikk paus. Ühtedel andmetel tulevad ässad starti alles tunni aja pärast. Hoiame kätt pulsil!

Teisel läbimisel saab Lefebvre kirja 1.04,4. Teiste WRC-autode tulekuni jääb nüüd natuke aega.

Esimese märgi paneb maha Lefebvre - stardijärjekord on pööratud järjestuses. 1.05,8.

Nõndaks - Austraalia rallil ootab ees veel avapäeva viimane pingutus - publikukatse, mida läbitakse kaks korda.

https://twitter.com/BK_Motorsport/status/931373147873452032

Nõnda - ralli avapäeval jääb sõita veel kaks publikukatset. Olge tagasi juba pisut enne kella kaheksat!

Esapekka Lappi auto oli katse lõpus omamoodi "ükssarvik":https://twitter.com/RacerViews/status/931368588224512001

Üldseis pärast kuuendat katset: Mikkelseni edu on kasvanud juba enam kui 20 sekundile, Tänak tõusis Paddonist mööda kuuendaks.

Kuuenda katse tulemused. Mikkelsen taas tipus, Tänak näitas kuuendat aega:

Mikkelsen katse liidriks, edu Neuville'i ees 1,7 sekundit. Norralane on täna olnud teiselt planeedilt!

Paddon kaotab samuti pisut aega ning langeb üldarvestuse Tänakust 2,1 sekundit tahapoole.

Breenil on parempoolne esirehv katki.

Breen kaotab katsel võrdluses Tänakuga õige pisut aega, kuid jääb kokkuvõttes 4,2 sekundiga ettepoole.

Meeke sõidab välja kolmanda aja, jäädes liidritele alla 0,5 sekundit. Üldarvestuses on teist kohta hoidva Meeke'i edu Neuville'i ees 2,2 sekundit.

Tänaku Fiesta tagaots näeb välja selline:https://twitter.com/RacerViews/status/931362493993119744

Latvala sõidab välja Neuville'iga võrdse aja. Tänakut edestab ta üldkokkuvõttes 4,9 sekundiga.

Tänak: "Peale difuusori kaotamise muid probleeme pole."

Tänak finišis - kaotust Neuville'ile 1,6 sekundit, edu Ogier' ees 3,8 sekundit. Kokkuvõttes jääb eestlane Neuville'ist enne publikukatseid maha 12,2 sekundiga ning edestab Ogier'd 12,8 sekundiga.

Neuville edestab finišis Ogier'd 5,4 sekundiga. Samal ajal on Tänak belglasega kolmandas splitis täpselt sama aja välja sõitnud.

Ogier finišis - 12.45,3. Esimesest läbimisest üle 20 sekundi kiiremini!

Teises splitis on Tänak kahe sekundiga ka Neuville'ist ette rebinud. Loodetavasti eestlase hea hoog jätkub.

Tänak näitabki, nagu enne ennustasime, esimeses splitis head minekut, olles Neuville'iga täpselt ühel pulgal ning Ogier'st 2,4 sekundit kiirem.

Ogier on kuuendale katsele startinud!

https://twitter.com/MSportLtd/status/931352307047972864

Järgmisel katsel on Tänakult aga paremat minekut loota - meenutame, et esimesel läbimisel oli ta just seal väga kiire ning tegi lähikonkurentidega võrreldes esimesel kahel katsel kaotatud aega tagasi. Järgmine katse algab kell 5.03.

Üldseis pärast 5. katset. Mikkelseni edu üha kasvab, Tänak langes seitsmendaks:

5. katse tulemused. Neuville'ile esimene katsevõit, Tänak taas üheksas:

Tundub, et Lefebvre ületas ülesõidul kiirust - politsei oli ta igatahes kinni pidanud.https://twitter.com/cass_stanford/status/931347881667076096

Veel pildimaterjali Ogier' ja Tänaku autodest:https://twitter.com/OfficialWRC/status/931347726985519105

Üldedu Meeke'i ees kasvab Mikkelsenil nüüd 18,7 sekundi peale. Ei midagi lõplikku, aga väga korralik puhver on norralasel igatahes olemas.

Mikkelsen jääb esimest korda katsevõidust ilma - Neuville on olnud temast 0,1 sekundit kiirem.

Paddon sõidab välja korraliku aja (+3,1) ning lükkab üldkokkuvõttes Tänaku ühe koha võrra tahapoole. Uusmeremaalane edestab Eesti esinumbrit nüüd nelja sekundiga.

Breen on 1,7 sekundit Tänakust kiirem. Iirlane jääb ja üldkokkuvõttes meie mehest ettepoole.

Meeke teiseks - kaotust Neuville'ile 0,9 sekundit. Põhjaiirlane jääb üldarvestuses teisele kohale, aga vahe Neuville'iga on vaid 2,7 sekundit.

Evans sõidab tiimikaaslase Tänakuga välja identse aja.

Latvala kaotab Neuville'ile, kes enda meelest sedavõrd kiiresti ei sõitnudki, 4,8 sekundiga. Üldarvestuses on tema edu Tänaku ees 3,3 sekundit.

Tänaku vahe Neuville'iga kasvas üldarvestuses nüüd 10,6 sekundile.

Tänak kaotab samuti Neuville'ile - 7,7 sekundiga. Huvitav, kui palju on maksvusele saanud rehvivalik - M-Spordi sõitjad läksid rajale kolme pehme ja kahe kõva seguga, Hyundai viie pehmega.

Tänak: "Oli suhteliselt libe. Jäime taas tagumistest aerodünaamika osadest kohe ilma." Eestlane vihjas lisaks, et selle tõttu tahab auto kurvides külge ette keerata. "Sõidame, vaadates välja läbi küljeakende."

Neuville on viienda katse finišis ning see vahe Ogier'ga on juba märkimisväärne: belglane on lausa 11,6 sekundit kiirem! Mida näitab Tänak?

Üldseis pärast neljandat katset: Tänak heitleb kolmanda koha nimel, mitu sõitjat on tihedalt koos.

4. katse tulemused. Mikkelsen jätkab võidukäiku, Tänak alles üheksas:

Ogier on samal ajal viiendal katsel finišis - 10.00,4. Esimesel läbimisel suutsid Mikkelsen ja Meeke sellest kiiremad olla.

Lappi on roolivõimu tagasi saanud ning näitab korralikku kiirust, jäädes Mikkelsenile alla 2,2 sekundiga. Üldarvestuses kaotas soomlane aga esimesel tiirul nii palju aega, et suurt rolli see enam ei mängi.

Just niimoodi liigub ralli liider!https://twitter.com/AaronBeardIzzy/status/931342758391922693

Mikkelsen jätkab võimsat tempot - seni kõik katsed võitnud norralane läheb liidriks siingi, olles 0,7 sekundit Ogier'st nobedam.

Paddon on samuti Tänakust kiirem - seda poole sekundi võrra. Kokkuvõttes jääb ta eestlasest siiski 0,6 sekundit tahapoole.

Breen tuleb Ogier', Neuville' ja Meeke'i taha neljandaks, kaotust 1,9 sekundit. Samal ajal startis Ogier viiendale katsele.

Meeke tuleb kolmanda ajaga - kaotust Ogier'le 0,6 sekundit.

Latvala auto tuuleklaasil on suur kahjustus - midagi lendas talle ühes kurvis vastu akent ning tekitas korraliku "ämblikuvõrgu". Soomlane loodab, et see edasi ei levi, praegu see sõitmist ei sega.

Tänaku stiilinäide neljandalt katselt:https://twitter.com/ErikMarinParreu/status/931338647823056897

Latvala tuleb finišis Tänaku ette, kaotades Ogier'le 2,2 sekundit.

Pildimaterjali Tänaku Fordi tagaosast:https://twitter.com/RacerViews/status/931338694870540288

Tänaku auto tagumine põrkeraud on vasakult poolt pisut katki. Eestlane keeldub ralliraadioga rääkimisest ning põrutab kohe edasi!

Finišis on Tänaku kaotus tiimikaaslasele 2,8 sekundit.

Tänak kaotab splitis Ogier'le 1,9 sekundiga.

Muide - sarnaselt Tänakule oli ka Ogier nüüd sama katse läbimisel tagumisest difuusorist ilma jäänud.

Prantslane kurdab endiselt käigukastiprobleemide üle, aga pole väga seetõttu aega kaotanud. Neuville kaotab talle finišis 0,1 sekundiga.

Ogier jõuab finišisse - 5.14,7. Esimesel läbimisel oleks see andnud kindla katsevõidu.

Ogier on neljandale katsele startinud!

Tere tulemast tagasi! Uudised raja äärest räägivad seda, et ilm on küll hetkel pilvine, kuid veel täna õhtul ja eriti homme on oodata ka vihma, mis võib kaardid korralikult segi lüüa. Senikaua, kuni veel kuiv on, on oodata, et tippsõitjad pingutavad sisuliselt maksimaalselt.

https://twitter.com/MSportLtd/status/931330407886286848

Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/MeltzMaikel/status/931302025555349505

Aga nüüd on küll väikese uinaku aeg - samal ajal kui autod lähevad hooldusesse, teevad eestlased väikese iluune ning on tagasi poole nelja ajal, kui needsamad kolm kiiruskatset lähevad teisele läbimisele! Kohtumiseni!

Ralli üldseis pärast 3. katset: Mikkelseni edu käriseb üha suuremaks, Tänak tõusis viiendaks:

3. katse tulemused. Mikkelsen ülivõimas, Tänak tõstis tempot:

Lefebvre võtabki katselt teise aja - kaotust Mikkelsenile koguneb aga siiski 6,3 sekundit.

Lappi kaotab lõpuks finišis Mikkelsenile 2.01,8. Paraku on tema jaoks suur mäng lõppenud, õnneks tuleb kohe hoolduspaus.

Kõige viimase WRC sõitjana rajale saanud Stephane Lefebvre tuleb samuti võimsa hooga ning võib vähemalt Tänaku aega ohustada.

Esapekka Lappi on suurest mängust väljas. Kolmandas splitis kaotab ta kiirematele juba poolteist minutit. Meeldetuletuseks: teisel katsel kadus tema autol roolivõim.

Mikkelsen on finišis ning aeg on ülivõimas: Breenist 6,8, Tänakust 7,3 sekundit kiirem. Üldarvestuses on norralase edu Meeke'i ees kolme katse järel juba 16,6 sekundit!

Paddon kaotab Tänakule 2,9 sekundiga ning langeb eestlasest kokkuvõttes napilt tahapoole.

Uus katseliider: Breen edestab Tänakut poole sekundiga. Iirlane jääb nüüd kokkuvõttes Meeke'ist maha vaid 1,1 sekundiga ning on autos ülimalt õnnelik.

https://twitter.com/OttTanak/status/931296663683174402

Ott Tänaku auto kolmanda katse lõpus. Nagu näha, siis on tagumise otsa põhjast puudu seal tavaliselt olev difuusor:https://twitter.com/ericdobro/status/931297354967162880

Meeke'i ajakaotuse põhjuseks on väike väljasõit, mille tõttu mees enda sõnul kaotas 10-12 sekundit.

Meeke ei ole enam nii kiire kui esimestel katsetel - ta kaotab Tänakule finišis 6,3 sekundit.

Evans kaotab finišis Tänakule 7,7 sekundit.

Latvala kaotab Tänakule finišis 3,2 sekundit ning langeb kokkuvõttes eestlasest 0,2 sekundit tahapoole.

Tänak: "Tegin difuusori kaotuse tõttu seadistuses mõned muudatused ning kuigi kiiretel lõikudel oli endiselt raske, oli see variant juba tunduvalt sõidetavam. Pidime auto tagumisele osale rohkem pidamist andma."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees 3,9 sekundit ning Ogier' ees 9,1 sekundit. Kokkuvõttes jääb eestlane Neuville'ile alla vaid 0,2 sekundiga.

Ogier' auto finišis:https://twitter.com/aoteacrochunter/status/931294457772642304

Ogier'l on küll käigukast taas töökorras, kuid Neuville edestab teda finišis 5,2 sekundiga. Ootame nüüd Tänaku tulemist - kas tuleb tõesti nii võimas aeg, nagu splitid lubavad?

Ogier' finišiaeg 26-kilomeetrisel katsel: 13.07,5. Vägev keskmine kiirus, sisuliselt 120 km/h!

Teises splitis on Tänaku edu kasvanud juba peaaegu kuue sekundini.

Latvala on samuti Tänakust aeglasem, 1,5 sekundit. Tuletame aga meelde - tegu on alles esimese vaheajaga.

Tänak on esimeses splitis nii Ogier'st kui Neuville'ist üle kolme sekundi kiirem. Hea märk!

Ott Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/xFitcho/status/931292945319313408

Tänak on nüüd samuti katsele startinud. Peagi saame ka vaheaegu võrrelda.

Ogier on kolmandat katset alustanud!

https://twitter.com/OfficialWRC/status/931287967376711680

Nüüd saab rallisõber teha kas paarikümneminutilise uinaku või panna hoopis uus kohv valmis - järgmine katse, 26-kilomeetrine ja ülikiire Sherwood algab 20 minuti pärast.

Ralli üldseis pärast teist katset. Mikkelsen eduseisu kindlustamas, Tänak alles kaheksas:

Teise katse tulemused. Mikkelsen endiselt kiireim, Tänak tagasihoidlik, Lappil probleemid:

Soomlase sõnul kadus ta autol ühtäkki roolivõim. Sellest ka suur kaotus.

Lappil on aga midagi veel juhtunud - kaotust tuleb koguni minut ja seitse sekundit!

Lappi väike eksimus on pealtvaatajate poolt videosse püütud:https://twitter.com/manaz_d/status/931283422965743618

Selline nägi ralli liidri auto välja pärast esimest katset:https://twitter.com/voiceofrally/status/931281931056156673

Uus katseliider: Mikkelsen näib olevat alustanud suurepärast rallit - ta on Meeke'ist 1,7 sekundit kiirem ning jääb esimeseks ka üldarvestuses, edestades põhjaiirlast täpselt kolme sekundiga.

Paddon on samuti Tänakust kiirem - 1,3 sekundit - ning jääb eestlasest kokkuvõttes ettepoole.

Breen on Tänakust kolm sekundit kiirem ning läheb eestlasest ka üldarvestuses mööda.

https://twitter.com/OttTanak/status/931279800022441984

Uus katseliider: Meeke tuleb taas võimsalt - edu Neuville' ees 2,8 sekundit. Põhjaiirlane läheb ühtlasi virtuaalseks ralli liidriks - Mikkelsen on veel tulemata.

Evans kaotab teise katse finišis Neuville'ile koguni 13,9 sekundit.

Latvala läheb otse Neuville'i taha - 0,3 sekundit kaotust.

Tänak: "Auto on difuusorita pisut ülejuhitav. Pean sõitma natuke teistmoodi."

Tänak samuti finišis - kaotust belglasele 3,8 sekundit.

Neuville lõpetab teise katse Ogier'st 5,3 sekundit nobedamini. Ogier kaebab käigukastiprobleemide üle.

1. katse tulemused. Mikkelsen liidriks, Tänak kuues:

Ogier paneb märgi maha - 19 kilomeetrit ajaga 10.06,1.

Teise katse (19,05 km) esimeses splitis on esimene kolmik, Ogier-Neuville-Tänak, sisuliselt võrdne - vahed on ainult üksikud kümnendikud.

Uus katseliider: Mikkelsen edestab Meeke'i 1,3 sekundiga, kuid tema auto tagaosal on väike kahjustus. Norralane ise väidab küll, et sõitis puhta katse.

Vahepeal on alanud juba ka teine kiiruskatse - Ogier ja Neuville on rajale asunud.

Paddon tuleb kenasti: kolmas aeg, kaotust Meeke'ile 3,5 sekundit.

Breen tuleb otse Tänaku taha, eestlasest 0,3 sekundit aeglasemalt.

Uus katseliider: Meeke lööb kõik ajad üle: finišis on tema edu Ogier' ees 1,3 sekundit.

Evans kurdab pidamise puudumise üle. Kaotust finišis 7,4 sekundit.

https://twitter.com/OttTanak/status/931272888581156864

Splittide järgi tulevad autod järjest üha aeglasemalt. Evans kaotab Ogier'le vaheajapunktis juba 5,8 sekundit.

Latvala sõnul on tal lisaks probleeme sidega - üks juhtmetest tundub katki olevat, mistõttu ei kuulnud ta kõiki kaardilugeja juhiseid.

Latvala on Tänakust veel tsipa aeglasem. Kaotust Ogier'le 3,2 sekundit, aga erinevalt Tänakust on tema viga teinud auto esimesele difuusorile. Kas saatuslikuks sai mõni veetakistus?

Selline nägi Oti auto välja enne starti:https://twitter.com/OttTanak/status/931260104594178048

Raja äärest raporteeritakse veel lisaks, et Tänak on autol kaotanud tagumise difuusori - osa, mis on auto tagaotsas sisuliselt kõige alumine osa.

Tänak on pisut üllatunud, et tema aeg seni kolmas on: "Tundub, et teised teevad head tööd."

Tänak finišis kolmandana - kaotust Ogier'le 2,7, Neuville'ile 0,3 sekundit.

Väidetavalt on eriti katse viimases osas väikeseks probleemiks tolm, mis olematu tuule tõttu raja kohale hõljuma on jäänud. See annab eespool tulijatele, eriti Ogier'le, väikese eelise.

Tänak on tiimikaaslasest splitis 2,4 sekundit aeglasem. Ei midagi hullu.

Neuville kaotab finišis prantslasele 2,4 sekundit, olles katse teise poolega natuke tagasi võtnud.

Neuville on kas väga rahulikult tulnud või esimeses osas mõne eksimuse teinud - 4,1 sekundit kaotust Ogier'le.

Ogier on juba finišis, ajaks 5.19,8. Kolmeminutiliste stardiintervallide tõttu pole Tänak veel rajale saanudki.

Jaan: Edu Otile,Martinile ja Delfile!Ootame kiireid ja parimaid tulemusi!

Kui maailmameister Sébastien Ogier on juba rajale läinud, siis kordame üle ka selle, et tänane stardijärjekord on sama MM-sarja üldarvestusega - Ogier esimene, Neuville teine, Tänak kolmas, Latvala neljas ja nii edasi.

Võistluspaigas on kell juba homme hommikul kell kaheksa, sooja on sisuliselt 20 kraadi ning taevas pilvine. Ralli jaoks on tingimused igati sobivad, alustame 9,7-kilomeetrise Pilbara katsega.

Tere õhtust kõigile! Täna öösel me ei maga, vaid jälgime Ott Tänaku tegemisi Austraalia MM-rallil, mille esimese katse alguseni on jäänud kolm minutit!

