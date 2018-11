OTSEBLOGI | MM-hooaja lõpuni on jäänud vaid kolm katset, vihm ähvardab. Tänak vajab tiitlilootuste elus hoidmiseks Ogier' ebaõnne

Pühapäeva hommikuse seisuga on MM-sarja virtuaalses tabelis Ogier'l kirjas 212, Tänakul 206 ning Neuville'il 205 punkti - tuletame meelde, et punktikatsel on võimalik veel teenida maksimaalselt viis silma.

Tänakul oleks tiitlilootuste elus hoidmiseks tarvis seda, et eestlane liidrikohal püsiks ning Ogier vähemalt ühe koha võrra langeks - sel juhul jääks kõik punktikatse peale. Meeldetuletuseks: rallivõidu eest saab 25 punkti, teine koht toob 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 ja kümnes koht 1 punkti. Punktikatse võitja saab 5 silma, teine koht 4, kolmas 3, neljas 2 ja viies 1 punkti.

Lisaks individuaalsele tiitlile on Tänaku jaoks mängus ka meeskondlik karikas: enne rallit oli Toyota 331 silmaga MM-sarja liider, järgnevad Hyundai 319 ja M-Sport 306 punktiga, Citroen on 216 punktiga juba liiga kaugel. Praeguse seisu juures, kus Toyota mehed Tänak ja Jari-Matti Latvala hoiavad rallil kaksikjuhtimist, on Jaapani autotootja selge favoriit, kuid viimasel päeval on kavas üle 80 võistluskilomeetri ning kõike võib endiselt juhtuda.

Pühapäevane teine katse sõideti väga libedates tingimustes ning korra eksis ka Tänak - tema Toyota libises teelt välja ning jäi mõneks hetkeks võsa vahele kinni. Olukorrast välja tagurdamisega andis eestlane ära umbes 20 sekundit ning langes Latvalast 5,0 sekundiga üldarvestuses tahapoole.

Ott Tänaku sõit 21. katsel:





Ralli seis pärast 21. katset:

Pühapäeva ajakava Eesti aja järgi (kogu ralli ajakava vaata artikli lõpust):

SS19 Coramba 1 (15,55 km) - laupäeval kell 21.53

SS20 Sapphire 1 (19,27 km) - kell 22.36

SS21 Wedding Bells18 1 (7,16 km) - kell 23.38 (otseülekanne Delfi TV-s!)

Hoolduspaus

Loe veel

SS22 Coramba 2 (15,55 km) - kell 2.01

SS23 Sapphire 2 (19,27 km) - kell 2.44

SS24 Wedding Bells18 2 (7,16 km) - kell 4.18

Austraalia ralli Teeme nüüd ka blogis väikese pausi ja oleme tagasi juba pisut vähem kui tunni pärast, kui pihta hakkavad kolm viimast katset! Ott Tänak meediatsoonis: "Sõita oli keeruline, sest täiesti juhuslikud kohad olid libedad. Õnneks jäi auto terveks. Peamine eesmärk on endiselt Paddonist ette jääda, seega pole minu ja Latvala omavaheline jõudude vahekord praegu oluline. Tänane hommik on olnud senise ralli raskeim." Ogier räägib meediatsoonis, et loodab väga, et katse ajal sadu ei jätku. "Võib juhtuda, et peame ikka väga kõvasti võitlema." Järgmine katse algab pisut vähem kui pooleteise tunni pärast ning praegu sajab seal päris tugevat vihma. Sellise saju jätkudes saaksid esimestena startijad päris korraliku eelise. Siim: Kui otsustav poleks võiks Jari selle võidu võtta. Mehel on olnud raske aasta ja see aitaks teda kindlasti. Ogi tuleb ilusti ära siis mul isiklikult poleks JML võidu vastu midagi GIF89a : Ei maksa ka unustada, et MM-hõbeda jaoks on Otil vaja võitu ka siis kui Ogier oma plaani täidab. Iseasi, kuivõrd Toyota seda individuaalset hõbedat hindab. Öine ülevalolek õigustaks muidugi ennast täielikult ära ka siis kui Ott ise selle 5 sekundit kinni sõidaks. Soomlastel pole alates 1995.aastast etapivõiduta MM-hooaega olnud, niiet Tänakul oleks kena seda "ajalugu" teha ikka ise. Kes soovib Tänaku sõitu järele vaadata:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ott-tanaku-soit-austraalia-ralli-21-kiiruskatsel?id=84349321 Täpselt nii ongi. Samas ei tasu unustada, et vahe Latvala ja Tänaku vahel on vaid viis sekundit ja see poleks üldse üllatav, kui Tänak järgmise kahe katsega selle lihtsalt kinni sõidaks. Shawn: Ega jah, Kui Ogier jõuab viimasel katsel läbi turvaliselt 6ndana, siis JML pole mõtet Tänakut mööda lasta, kui ta pole ise esimeseks end sõitnud. Ralli üldseis pärast 21. katset: Latvala ja Tänaku vahe jäi samaks. 21. katse tulemused: Lappile katsevõit, vahed väikesed. Tänak: "Ei usu, et Latvalaga võitlema hakkame. Peame Paddoni seljataga hoidma ja meeskondliku tiitli peale mõtlema." Tänak finišis - aeg Latvalaga täpselt sama, kaotust Lappile 0,6 sekundit. Tänak tuleb esimesest splitist läbi neljandana - kaotust 1,2 sekundit. Kerget vihma on hakanud ka sel katsel sadama. Latvala finišis - kaotust Lappile 0,6 sekundit.Samal ajal teatatakse, et esimesel kahel katsel on hakanud tugevat vihma sadama! Paddon kaotab Lappile 2,6 sekundit. Taas ralli liidriks tõusnud Latvala on samal ajal juba stardi saanud. Östberg sõidab välja kolmanda aja - 1,5 sekundit kaotust Lappile. Lappi teeb katsel uue kiireima aja - 4.14,9. Nüüd peaks Delfi TV otsepilt ka lõpuks toimima! Ott Tänaku sõidu näeb kenasti ära. Ogier lõpetab - aeg on teine, kaotust Neuville'ile 3,6 sekundit. Ogier näitab ka korralikku tempot - esimeses splitis jääb ta Neuville'ile 1,8 sekundiga alla. Evans annab sel katsel Neuville'ile 3,8 sekundit tagasi. Üldarvestuses jääb ta belglasest 17,6 sekundiga ette. Belglane on finišis Suninenist 6,6 sekundit kiirema ajaga. Punktikatseks korralik avaldus - aga vaatame, mida suudavad järgmised. Neuville sõidab taas kiiresti - Sunineni edestab ta seal 2,7 sekundiga. Suninen edestab Breeni finišis 26,2 sekundiga. Breen edestab finišis oma eksimuse tõttu Serderidist vaid 8,0 sekundiga. Breen teeb taas avarii! Ta kaotab kurvis auto üle suhteliselt veidralt kontrolli ning põrutab seejärel masina ninaga vastu midagi kõva. Iirlane saab siiski edasi sõita, kuid eks ole näha, kas auto jäi ka terveks. Vabandame - otseülekannet sellest katsest paraku tehnilistel põhjustel vahendada ei saa. GIF89a : Tänaku GPS näitas, et ta seisis päris pikalt tee ääres, praktiliselt kõik ülejäänud olid juba kaua 21.katse stardi läheduses. Nüüd on Tänak siiski juba koha stardirivis sisse võtnud. Craig Breen on nüüd samuti alustanud. Wedding Bellsi selleaastane katse on vaid seitsme kilomeetri pikkune, nii et see läheb päris kiirelt. Serderidis on katse avanud, tippudeni läheb nüüd natuke aega, nagu tavaliselt. Järgmine katse on Delfi TV-s ka otsepildis nähtav!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otse-delfi-tv-s-tanak-libises-teelt-valja-ning-andis-liidrikoha-kaest-kuid-koik-on-endiselt-lahtine?id=84348697 GIF89a : Tundus et päris väikse kiiruse pealt libises. Seega kõik täitsa võimalik, võib eksida nii neuville kui ka ogier veel. Ralli üldseis pärast 20. katset: Tänak langes teiseks, kuid vahed on väikesed. 20. katse tulemused: Paddonile katsevõit, Tänak kaotas 18 sekundit. Ants: No Jari lubas Otti abistada, niiet sellepärast ei põeks. Paddonist on Ott ikka kiirem:) #goOtt! Tänak: "Jäime korra kinni ja mina jäin tagurpidikäiku kinni. Plaan on Paddonit edestada. Midagi lihtsat pole."Selline näeb tema auto parem esiots välja: Tänak võtab lõpuga pisut tagasi ning kaotab Paddonile 18,3 sekundit. Üldarvestuses jääb ta seega Latvalast maha 5,0 sekundiga, Paddonit edestab ta 12,6-ga. Priit: Nüüd vist hakkab Paddon Tänakut survestama? Tänaku eksimus videos:https://twitter.com/RallySolo/status/1063904140802355200 20,7 sekundit on Tänaku kaotus kolmandas splitis. Ehk umbes 20 sekundit läkski kaotsi. Latvala on samal ajal finišis, 0,7 sekundit kaotust Paddonile. Kas Tänak jääb üldse pärast seda äpardust liidriks? Pigem mitte... Tänak jäi korra tee äärde kinni, aga sai taas liikuma! Samas kurvis on mitmetel ka enne teda probleeme olnud. Ajakaotust tuli vast 20 sekundit vähemalt! Paddon otsustas taas vajutada ning läheb Östbergi ees 3,2 sekundiga liidriks. Võimalik, et Latvala tuleb pisut aeglasemalt.Tänak on samal ajal teises splitis endiselt kiire - ta jääb Neuville'ile alla vaid 0,4 sekundiga. Tänak on esimeses splitis 0,4 sekundiga liider. Östberg läheb katse liidriks - ta edestab Neuville'i 0,2 sekundiga ning suurendab vahe Lappiga 12,0 sekundile. Latvala võtab nüüd pisut rahulikumalt ning kaotab Neuville'ile esimeses splitis 2,0 sekundit. Rajal on nüüd ka Ott Tänak! Lappi kaotab finišis Neuville'ile 5,3 sekundit. Neuville'i auto kahjustused:https://twitter.com/RallySolo/status/1063900047371309057 Ogier on taas turvaliselt finišis - kaotust Neuville'ile tuleb lõpuks vaid 2,5 sekundit. Evans teeb hea sõidu ning annab Neuville'ile siin vaid 0,3 sekundit ära. Kahe mehe vahele jääb 21,4 sekundit. Neuville tõdeb sealjuures, et vajus ühe korra teelt välja ning kaotas tagurdamise järel koguni kümmekond sekundit! Teises splitis on samal ajal Ogier Neuville'ist 4,0 aeglasem. Neuville on taas võimsa ajaga finišis - edu Sunineni ees on lausa 22,3 sekundit. Evans on temast viimases splitis aga 1,3 sekundit veel kiirem! Suninen edestab finišis Breeni 7,0 sekundiga. Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 2,2 sekundit. Breen on samal ajal finišis - kaks eksimust ning ajaks 12.02,9. Evans näitab avasplitis head tempot ning annab Neuville'ile vaid 0,3 sekundit tagasi. Shawn: Ralli jälgijatele on ikka korralik kirss tordile pandud selle hooaja lõpuks - keerulised teeolud viimasel otsustaval päeval, 3 mehe võitlus tiitlile, mida veel tahta. Neuville on esimeses splitis Breenist 2,6 ja Suninenist 4,0 sekundit kiirem. Breen eksis veel korra ning tegi spinni. See katse on tõsiselt libe ning kõike võib tõesti juhtuda...https://twitter.com/RallySolo/status/1063897320083939328 Breeni kohta näidatakse ka kordust - üks pidurdamine läks liiga libedaks ning ta libises lihtsalt trajektoorilt välja ning pidi korra tagurdama. Kuuldavasti on nii Serderidis kui Breen katsel korra seisma jäänud, aga liiguvad nüüd taas. Tänakul on seni kirjas juba kaheksa katsevõitu:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063894933105369088 20. katse on juba alanud - Serderidis ja Breen on rajal. Ralli üldseis pärast 19. katset: Tänaku edu Latvala ees kahanes, Neuville läheneb Evansile. Mikkelsen teeb hea sõidu ning tuleb teiseks. 19. katse tulemused: Latvala ülivõimas, Neuville vajutas samuti kõvasti. Tänak: "Üldiselt okei. Katse oli libe, aga ühel hetkel kaotas auto kogu jõu. Õnneks saime selle kiirelt tagasi." Tänak finišis - kolmas aeg, kaotust Latvalale 9,3 sekundit. Üldarvestuses jääb eestlane 12,6 sekundiga liidriks. Tänak ei kaota Latvalale teises splitis õnneks palju - 4,8 sekundit. Latvala võtab finišis väga võimsalt liidrikoha endale - edu Neuville'i ees 9,1, Paddoni ees 13,9 sekundit! Latvala virutab teises splitis pöörase aja - ta on Neuville'ist 3,8 ja Paddonist 9,2 sekundit kiirem! Paddon on samal ajal teise ajaga finišis - kaotust Neuville'ile 4,8 sekundit. Hea sõit uusmeremaalaselt. Millega vastab nüüd Latvala? Tänak on esimeses splitis kolmas - kaotust Latvalale 2,9 sekundit. Östberg kaotab Neuville'ile finišis 10,4 sekundit. Ta suurendab edu Lappi ees 6,5 sekundile. Ott Tänak on samuti rajale asunud. Samal ajal on Latvala esimeses splitis liider, teda jälitav Paddon kaotab soomlasele seal 4,4 sekundiga. Lappi finišeerb - 13,1 sekundit kaotust Neuville'ile. Edu Ogier' ees on tal 46,5 sekundit. Neljanda koha võitluses on Lappi esimeses splitis Östbergist 2,4 sekundit kiirem. Mõlemad jäävad aga Neuville'ile alla. Ogier finišis - Neuville'ile annab ta tagasi 5,2 sekundit. Prantslase vaatevinklist ei midagi hullu. Evans, kelle tänane ülesanne on Neuville enda seljataga hoida, kaotab belglasele sel katsel 8,9 sekundit ning jääb temast kokkuvõttes 21,7 sekundiga ette. Kui Neuville nii heas tempos jätkab, võib ta Evansi vabalt kinni püüda. Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 1,8 sekundit. Belglane on samal ajal võimsa ajaga finišis - edu Breeni ees 11,5 sekundit. Tundub, et Neuville'il siiski probleeme pole - teises splitis on ta edu Breeni ees juba 10,2 sekundit. Suninen on samal ajal finišis ning kaotab seal Breenile 5,6 sekundit. Soomlane andis pisut ära katse viimases osas. Tundub, et Neuville'il võis veel üks moment olla. Esimeses splitis on ta aga Suninenist lausa 5,9 sekundit kiirem. Belglane surub.https://twitter.com/Karlip1/status/1063886553297096706 Craig Breen paneb esimese märgi maha - 9.58,7 on tema katseajaks. Neuville libises hetkeks teelt pisut välja, aga belglane suutis auto kontrolli alla saada! Ta rammis küll teeperve, aga tundus, et kokkupõrge ei olnud väga tugev. Suninen on esimeses splitis Breenist 0,5 sekundit kiirem. Telepildist paistab, et teeolud on tõesti päris libedad, mudased ja keerulised. Keegi võib vabalt eksida. Breen ja Suninen on nüüd samuti rajal, aga splitte pole veel pakkuda. Katse on alanud - Serderidis on rajal. Breeni, Sunineni ja Neuville'ini läheb aga veel pisut aega. GIF89a : Siiamaani on Otti kõvasti testitud ja Ott omakorda tõestanud, et ta väärib tiitlit. Nüüd oleks küll kõigevägevamal õige koht oma õiglane sõrm õigesse kohta vahele torgata!!! Meeldetuletuseks tänane stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063880288210690049 Ilm on ähvardav. Vaid mõned kilomeetrid katsest eemal sajab kergelt.https://twitter.com/jeromebourret/status/1063877272241790976 https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063878148327014400 Ott Tänaku hommikused kommentaarid: "Eesmärk on ralli võita. Olud on keerulised ja midagi lihtsat ei ole. Keskmise seguga rehve on meil piisavalt alles - mõlema ringi jaoks neli tükki." Teated kohapealt räägivad seda, et öösel on sadanud ning olud peaksid vähemalt esimesel ringil olema suhteliselt mudased. Meenuta, millised stsenaariumid Ott Tänakule sobiksid!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/puust-ja-punaseks-kuidas-tuleb-ott-tanak-autoralli-maailmameistriks?id=84299095 Ogier jaoks on pühapäevane ülesanne klaarimast klaarim. Lemmiknumbriks kuus. https://twitter.com/MSportLtd/status/1063713419205894144 https://twitter.com/ToyotaGB/status/1063809303491108864 Naljahambad on avastanud keemilise võidu valemi :) https://twitter.com/Bondage882/status/1063826363533205506/photo/1 Kõnekad kaadrid ralli teiselt päevalt. Autoroolis olevad mehed on ikka segased. https://twitter.com/dock2708/status/1063843877478641666 Tänased katsed sõidetakse ralli keskusest Coffs Harbourist pisut põhja pool ning vähemalt praegu seal ei saja. Kuna ralli liider Tänak stardib viimaste seast, siis ei oleks sadu meile ka eriti vaja - kuigi see võiks samas segi paisata Neuville'i ja Ogier' jõudude vahekorra. Tere õhtust kõigile rallisõpradele! Tänavuse hooaja kuus viimast katset on veel ees ning nende alguseni on jäänud veel mõned tunnid. Austraalia kohaliku aja järgi algavad need kohe eriti vara - esimene saab alguse juba kell 6.53 hommikul! Mäkinen on hetkseseisuga väga rahul ja kiitis oma sõitjaid. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-hooaeg-kaksikvoiduga-lopetada-oleks-vagev?id=84347107 Marko: Millegipärast mulle tundub et Seb võtab tiitli endale 1 punktise eduga Oti ees. See on seesama punkt mille Latvala võttis alla sekundise eduga punktikatselt Otilt ära eelmisel rallil. Võrdsete punktide korral oleks Otil teatavasti edu kuna rallisid rohkem võidetud sel aastal. Soomlane ütles otse, mis ta sellest "ajuvabadusest" arvab... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/pettunud-latvala-taiesti-ajuvaba-viimase-katse-tulemused-tulnuks-tuhistada?id=84346811 Ogier ja Neuville`i mõtted laupäeva õhtul: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/neuville-lubas-lopuni-voidelda-ogier-laheb-kohta-kaitsma?id=84346429 Kriux: Ogieri individuaalne tiitel oleks oma moodi mitteametlik meeskondlik tiitel. Läbi hooaja on meeskonna kaaslased palju panustanud, et mõnigi punkt rohkem Ogieri kontole tuleks. Praeguses seisus tundub, et targalt talitatud. Tänak pole veel kaugeltki alla andnud. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-tiitliheitlusest-koike-voib-veel-juhtuda?id=84346179 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-paevakommentaar-soidumees-tanaku-kiusamine?id=84345583 GIF89a : Ogieril on vaja rahulikult ainult lõpuni sõita. Ja kui peakski 30 sekundit kaotama saab Cotroen ta tiitlile aidata. Hetkeseisuga on MM-sarja virtuaalses tabelis Ogier'l kirjas 212, Tänakul 206 ning Neuville'il 205 punkti - tuletame meelde, et punktikatsel on võimalik veel teenida maksimaalselt viis silma. Juhan: Milline on punktiseis üldarverstuses hetke seisu järgi? Breen on samuti nüüd 18. katse läbinud ning saamegi päevale joone alla tõmmata. Kuivas sõitnud Neuville saab siit katsevõidu kirja, WRC2 autoga kihutanud Alberto Heller on koguni neljas. Ja siin on Austraalia ralli üldseis pärast laupäeva: Tänak juhib Latvala ees kindlalt, aga soomlasel võib Paddoniga parajaks kemplemiseks minna. Mikkelsen eksib esimeses tagasipöördes ning põrutab pisut auto esiosa. Ei midagi hullu ja aega läks kaduma ehk paar sekundit, üldarvestuses pole tal niiehknaa millegi peale enam võidelda. Latvala kaotab teisel läbimisel 7,5 sekundit ning jääb kokkuvõttes Paddonist vaid 4,4 sekundiga ettepoole. Tänakuga kasvab vahe 21,9 sekundile. 17. katse on aga kõik tipud juba läbinud - ning Tänak võttis siit järjekordse katsevõidu: Breen kaotab samuti teistega samas suurusjärgus - 10,3 sekundit. Nüüd veel viimased neli läbimist ning saab võistluspäeva lõppenuks kuulutada! Latvala kaotab 10,3, Östberg 10,5, Mikkelsen 10,8 sekundit. Sama katset läbitakse kaks korda järjest. Tänak tegi kiireima sõidu esimesel läbimisel, teisel korral aga kaotas Neuville'ile. What: Kellele nad siin kaotavad ma ei loe välja? Viimane on et Ott tegi parima aja ja järgmine on et Ott kaotab 5,6 sek??? Viimases nelikus on nüüd rajale tulemas Latvala, Östberg, Mikkelsen ja Breen. Paddon kaotab 10,0 sekundit. Vihm on katse pinnase vaat et jäiselt libedaks muutnud. Eestlase sõidu ajal hakkas vihm taas tugevnema. Paduvihm! Tänak kaotab vihmaga sõites 5,6 sekundit. Mida suudab nüüd nendes oludes Tänak? Sajab küll edasi, kuid mitte nii tugevalt kui Ogier' sõidu ajal. Lappi kaotab veel rohkem - 8,7 sekundit. Need, kes kaks korda kuivaga sõita said, võivad esimestega võrreldes päris omajagu ootamatult tagasi võita. Ogier kaotabki vihma tõttu 7,5 sekundit! Katsel hakkas sadama! See vihm, mida paljud ootasid, jõudis kohe päris viimasel hetkel kohale. Rada on juba päris libe ning pidamisega on sõitjad hädas. Paddon kaotab eestlasele 1,6 sekundiga. Tänak teeb teistele isegi sel lühikesel katsel silmad ette - ta sõidab Neuville'ist lausa 1,7 sekundit kiirema aja välja! Lappi sõidab välja täpselt sama aja. Nüüd on Ott Tänaku kord! Tundub, et probelleme pole - Ogier saab kirja Neuville'ist 0,3 sekundit nõrgema aja. Suninen lõpetab päeva 0,3-sekundilise kaotusega Neuville'ile. Järgmisena asub rajale Ogier - kas tema auto peab probleemideta vastu? Evans kaotab talle 0,9 sekundiga. Neuville parandab teisel läbimisel õige pisut - 1.24,1. Suninen saab tiimikaaslasega täpselt sama aja kirja. Nüüd läbivad esimesed neli meest (esimene oli Serderidis) sama trassi veel ka teist korda, enne kui järgmised rajale lastakse. Evans kaotab belglasele 0,7 sekundiga. Neuville paneb esimese märgi maha - ajaks saab ta esimesel läbimisel kirja 1.24,8. Eile suutis Ott Tänak sama katse läbida 1.23,0-ga. Esimene mees rajal on Serderidis. Samal ajal spekuleeritakse aga selle üle, et Ogier' autol võivad olla väikesed probleemid generaatoriga. Mees ise küll eitab kõike, aga stuudios räägitakse, et sellise asja puhul võib tegu olla ka näitemänguga ja varjamisega. Nõnda - katse peaks WRC meeste jaoks algama kell 8.17 nagu eilegi. Tundub siiski, et WRC ässad tulevad sarnaselt eilsele starti pisut hiljem ehk kella kaheksa järel. Oleme tagasi täistunni paiku. Tundub, et seekord mitte - vähemalt praegu on märgitud, et Serderidis peaks kell 7.37 alustama ning Neuville tema järel. GIF89a : kas sõidetakse samamoodi,et wrc 2 masinad enne ja siis 4 gruppiga läbitakse kaks korda järjest? Sõitjaid ootab nüüd ees kiire regroup, mille järel võetakse ette needsamad kaks publikukatset, mida nägime ka eile varahommikul. Oleme tagasi juba kella poole kaheksa paiku! 16. katse tulemused: Tänakule veel üks katsevõit, teised enam kui pool sekundit maas. Ralli üldseis pärast 16. katset: Tänaku edu Latvala ees suurenes veelgi. Östberg kaotab Tänakule 2,3 sekundit ning jääb kokkuvõttes neljandale kohale. Talle on sealjuures lähemal isegi viiendal kohal pesitsev Lappi (+11,2) kui kolmandal kohal olev Paddon (-10,6). Latvala kaotab Tänakule veel 2,3 sekundit juurde. Paddon kaotab Tänakule 2,1 sekundit. Tänak noolib vist taas katsevõitu! Kiireim aeg, 0,6 sekundit edu Evansi ees. Lappi tuleb samuti samasse auku - ta kaotab Evansile 0,3 sekundit. Ogier näitab head minekut - Evansile kaotab ta vaid 0,2 sekundit. Suninen kaotab Evansile 1,3 sekundiga. Evans lööb Neuville'i aega 0,8 sekundiga. Neuville saab ajaks 1.33,6. Hommikul võideti see katse 0,5 sekundit parema ajaga. Algust on tehtud ka järgmise publikukatsega: Serderidis on selle juba läbinud, Neuville asub kohe starti. Ralli üldseis pärast 15. katset: Tänaku edu suurenes, Paddon tõusis kolmandaks. 15. katse tulemused: Lappile katsevõit, Tänak kenasti teine. Mikkelsen kaotab Lappile 8,5 sekundit. Östberg tunnistab, et on hädas auto balansiga. "Ma ei oska isegi midagi väga öelda." Östberg annab selle katsega kõvasti tagasi - ta kaotab lausa 17,3 sekundit! Kas ka temal oli rehvidega probleeme? Soomlane tunnistab, et tegi vea, kui võttis ainult ühe varurehvi kaasa. "Minu omad on juba omadega päris läbi. Kavalamad mehed nagu Ott ja Esapekka võtsid kaks lisarehvi kaasa." Latvala on ka pisut jalga gaasilt kergitanud. Ta kaotab finišis Lappile 7,3 sekundit, mis tähendab, et Tänaku edu üldarvestuses suureneb 7,4 sekundile. Jah, Paddoni aega korrigeeritakse. Finišis jääb uusmeremaalane Lappile alla täpselt ühe sekundiga. Tänak: "Okei katse, otseselt ei vajutanud. Puhas sõit, ei midagi erilist." Hayden Paddonile näidatakse kolmandas splitis koguni 16,3-sekundilist edu, aga tegemist on ilmselt ajavõtuveaga - eelmises splitis oli ta teistega võrdne. Tänak seekord päris hullu ei pane - Lappi järel teine aeg, kaotust 0,7 sekundit. Lappi sõidab uueks liidriajaks 11.32,5. Neuville'ist on ta 11,2 sekundit kiirem! Prantslane ise ei räägi, et midagi valesti oleks. "Kõik on kontrolli all." Ogier jääb Neuville'ile 1,0 sekundiga alla. Sealjuures tegi tema auto väga kummalist peenikest häält - justkui oleks keegi õhupallist õhu välja lasknud. Suninen kaotab katse lõpus Neuville'ile 12,0 sekundit. Evans kaotab belglasele vaid 0,6 sekundiga. Ogier on samal ajal teisest splitist läbi ning jääb seal Neuville'ile 0,7 sekundiga alla. Neuville on samal ajal katse finišis - 11.43,7 on tema ajaks. Suninen kaotab esimeses splitis juba 5,3 sekundit. Võimalik, et tal on midagi väikest juhtunud, võimalik, et ta on lihtsalt käigu välja võtnud, kuna näeb, et ei saa Neuville'ile vastu. Belglane jätkab hästi - esimeses splitis on ta Evansist 1,4 sekundit kiirem. 15. katse on samuti alanud ning Neuville on ka rajal. GIF89a : Vähemalt meeskondlikus arvestuses tundub asi olevat otsustatud... GIF89a : Neuville peaks siis Ogierist nooda saama-vahe pea minut Ilmaradareid vaadates tundub, et ka järgmine katse sõidetakse siiski kuivades tingimustes. Paistab, et vihmapilved liiguvad sealt siiski pisut mööda. Ralli üldseis pärast 14. katset: Tänak tõusis liidriks, Neuville kaheksandaks. 14. katse tulemused: Tänakule võimas katsevõit, Ogier ja Neuville endiselt esikümne lõpus. Virtuaalne punktiseis: Tänak tõusis Neuville'ist mööda, aga on Ogier'st kuue silma kaugusel.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063625072680722432 Mikkelsen teeb taas kena sõidu ning tuleb hetkel kolmandaks - 5,8 sekundit kaotust Tänakule. Üldarvestuses on tema aga teadupoolest suurest mängust kaugel. Östberg on samal ajal finišis - Tänakule kaotab ta 9,2 sekundiga ning jääb üldarvestuses vaid 2,7 sekundiga Paddoni ette. Nüüd läks WRC All Live'i otsepilt päris katki. Huvitav... Tuletame veelkord meelde: selleks, et punktikatsel oleks Tänakul võimalus tiitli peale heidelda, peaks tema olema esikohal, Ogier maksimaalselt seitsmes ning Neuville maksimaalselt viies. Priit: Kuidas oleks Tänakul võimalik veel tiitel napsata? Mitmes peaks olema Ogier ja mitmes Neuville? ats555: paneb ikka ägedalt! peaks auto ja närvid vastu ainult! Latvala kaotab Tänakule finišis 4,0 sekundit, mis tähendab, et meie mees tõuseb 0,8 sekundiga uueks ralli liidriks! Ööloom: Väga vingelt surub meie mees. Super Paddon hoiab küll katse alguses Tänaku tempot, kuid lõpp vajub ära. Finišis on vahe 8,9 sekundit eestlase kasuks. Kas midagi juhtus? Tänak: "Annan endast parima. Olud pole lihtsad, aga vähemalt ühtlased. Lõbus, aga samal ajal teen kõva tööd." Tänak vajutabki Lappile finišis lausa 12,0 sekundiga ära. Suurepärane katse! Lappi finišis - edu Ogier' ees täpselt üks sekund. Tänak tuleb aga splittide põhjal tiimikaaslasest vaat et kümme sekundit kiiremini! Ogier sõidab välja kiireima aja - Neuville'i edestab ta 5,0 sekundiga. Suninen annab siin Neuville'ile 6,3 sekundit ära ning langeb temast üldarvestuses tahapoole. Evans kaotab Neuville'ile 5,7 sekundit ja jääb belglasest kokkuvõttes 32,0 sekundit ette. Tänak on esimeses splitis Lappist 2,0 sekundit kiirem. Neuville'i sõitu filmis täiesti arulage pealtvaataja, kes ilmselt soovibki oma elust ilma jääda.https://twitter.com/GustavKruuda/status/1063618582595207168 Neuville teeb väga ilusa sõidu ning paneb esimese märgi maha - 15.19,4. Tema enda hommikusest läbimisest paarkümmend sekundit kiirem aeg. Esimene võrreldav splitt on selline, et Neuville on seal Evansist 2,3 sekundit kiirem. Katse on alanud ja Serderidis rajal. Nagu ikka, läheb Neuville'ini nüüd veel viis minutit aega. Mõnikümmend kilomeetrit katsetest eemal on sadu tugevnenud. Kas see jõuab katseteni või mitte? Neuville loodab väga, et jõuab... Ralli üldseis pärast 13. katset: Latvala ja Tänaku vahe jäi samaks, Neuville nihkub Suninenile lähemale. Auto korda saanud Breen lõpetab katse kuuenda ajaga. 13. katse tulemused: Paddonile võit, Tänak jagab Latvalaga teist kohta. Mikkelsen noolib katsevõitu, aga jääb finišis Paddonile siiski 0,4 sekundiga alla, olles eelnevalt kõigis splittides juhtinud. Eile õnnetult katkestanud norralane on kogu tänase päeva jooksul korralikku kiirust näidanud. Hommikune liider Östberg saab kirja neljanda aja, 1,3 sekundit kaotust Paddonile. Kokkuvõttes kaotab ta Latvalale 9,2 sekundiga. Latvala sõidab finišis välja Tänakuga võrdse aja ning jääb endiselt 3,2 sekundiga eestlase ees liidriks. Paddon teeb hea sõidu ning lööb Tänakut finišis 0,1 sekundiga. Tänak sõidab finišis Lappi aja 4,5 sekundiga üle. Lappi teeb finišis uueks põhjaajaks 7.21,4 - Ogier'st on ta 2,2 sekundit kiirem. Tänak jätkab vajutamist - esimeses splitis edestab ta Lappit 2,5 sekundiga. Ogier'l ei ole vaja otseselt praegu vajutada, aga ta lõpetab sellegipoolest Neuville'ist 1,7 sekundit kiirema ajaga. Suninen kaotab Neuville'ile 3,3 sekundit. Belglane tunnistas ka, et kihutas täie jõuga. Evans kaotab Neuville'ile finišis 0,6 sekundiga.Sealjuures on kümmekond kilomeetrid katsest eemal vaikselt sadama hakanud. Kas pilved satuvad ka katsete kohale? Neuville finišis - 7.25,3. Hommikul oli ta seitse sekundit aeglasem. Olud on Austraalias endiselt kuivad, kuigi hoolduspausi ajal räägiti palju sellest, et millalgi hakkab ilmselt sadama. Kus ja millal, ei tea aga keegi. "Ega enne asi selgeks saa, kui hakkama pargist pärastlõunastele katsetele sõitma," kommenteeris ka Tänak. Pärastlõunased rehvivalikud: Tänak läks turvalisemat teed ja võttis igaks juhuks kaasa kaks varurehvi, sama tegid ka Paddon ja Lappi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063595977322434560 Neuville on samuti rajal! Serderidis on rajal ning katse on alanud, aga Neuville'i stardini on veel paar minutit aega. Tasub uudist värskendada, sest Delfi TV otsepilt on peagi algamas! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-saime-talle-auto-kuljega-pisut-pihta-tanak-ja-jarveoja-selgitasid-loomale-otsasoitu?id=84345125 https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063585397043683328 Autod on jõudnud Toyota hooldusalasse:https://twitter.com/TGR_WRC/status/1063584446681559040 Breeni kohta on infot. Esialgsete andmete kohaselt kogunes talle trahviminuteid 3.50 ning lühikesel publikukatsel andis ta katkise auto tõttu ära 30,5 sekundit. Ehk siis - kokkuvõttes on kümnes, üheksandal kohal olevast Neuville'ist enam kui kolm minutit tagapool. Puhta sõiduga ei anna siit enam kuhugi tõusta. qwerty: Breeni kohta infot? Ralli üldseis pärast 12. katset. Endiselt - Breeni seis pole veel täpselt teada, aga igal juhul kukub ta Neuville'i seljataha. 12. katse tulemused. Breen ei ole veel starti läinud. Östberg kaotab 1,3 sekundit ning jätkab üldarvestuses kolmandana. Samal ajal on vahepeal politsei Breeni kinni pidanud. Seejärel sai ta küll uuesti liikuma, ent nüüd seisab ta taas mõned kilomeetrid katse stardist eemal tee ääres. Latvala kaotab küll Tänakule 1,4 sekundit, kuid jääb kokkuvõttes 3,2 sekundiga ralli liidriks. Paddon kaotab sel katsel juurde 1,3 sekundit. Järgmisena peakski olema Breeni kord, kuid ta on veel katse stardist päris kaugel. Õigeks ajaks ta starti aga ei jõua. Millises seisus ta on ja kaua tal veel aega läheb? Breen liigub taas! GIF89a : Ogier pole ka robot ja üks Sebi rehvipurunemine võib muuta ka Breeni katkestamise taustal olukorra positiivseks. Lootma peab punktikatseni. Tänak sõidab välja Evansiga võrdse aja. Paistab, et Breen on suurest mängust väljas. Ta ei liigu endiselt mitte kuhugi. Lappi jõuab samuti lähedale, ent ei suuda Evansit lüüa. Kaotust 0,2 sekundit. ...: Arvan, et Ogier lõpetab mingi 4-5, Neuville 6-7, kuna teised kukkuvad eest, Neuvillel alati õnne olnud... Ta tihti esimse päeva lõpus viimane... Ogier läheb hetkel teiseks - 0,4 sekundit kaotust Evansile. Suninen sõidab välja hetkel teise aja - 0,7 sekundit kaotust Evansile. Halvad uudised on need, et Breen ei ole endiselt eelmise katse finiši juures kuhugi liikunud. GIF89a : Kõigepealt oleks Breenil vaja see katse läbida.Kuna tegemist publikukatsega,siis sellise lõntis rattaga on see üsna keeruline. Evans alistab Neuville'i 1,9 sekundiga. GIF89a : Richard, ma kardan, et Citroëni see ei aita kuidagi. Loodan, et seda ei juhtu. Neuville saab peamiselt asfaldil peetava katse lõpetuseks kirja aja 1.35,0. Hommikuse tiiru viimane katse - lühike publikukatse - on juba alanud. Neuville on rajal! Richard: Tuleb loota, et Breen suudab päeva teises pooles oma parema stardipositsiooni ära kasutada ja vahe Ogier'ga tasa teha või isegi vahe sisse teha. Ei tea, kas Citreon võib Ogier'd aidata. Näiteks, kui öelda Breenile, et võtku rahulikult, et Ogier saaks vähemalt 6. koha. Või on see liiga vandenõuteooriate valdkonnast? Sama teeb ka Neuville, aga tunduvalt kaugemal:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063564877950705664 Breen on hetkel endiselt lõppenud katse finiši lähistel ning seisab tee kõrval. Tundub, et mehed proovivad autot olemasolevate vahenditega parandada. Ralli üldseis pärast 11. katset: Toyotadel on kaksikvõim, Breen langes kaheksandaks. Ogier' kuues koht tähendaks seda, et Tänakul poleks isegi rallivõidu korral võimalik teda püüda. GIF89a : Vara veel rääkida otsustavatest momentidest, kuid Breeni äsjane väljasõit võib maksta Tänakule tiitlivõimaluse. 11. katse tulemused: Tänakule järjekordne katsevõit, Breen kaotas kõvasti aega. Östberg: "Toyotadele on lihtsalt raske vastu saada." Östberg kaotab samuti omajagu aega, jääb Tänakule 13,5 sekundiga alla ning langeb kolmandaks! Latvala ja Tänak on nüüd ralli kaks esimest. Latvala kinnitab finišis, et kui Tänakul tekib võimalus, siis on soomlane valmis teda aitama. Latvala tuleb samal ajal väga hea ajaga lõpuni - 1,7 sekundit kaotust Tänakule. Iirlane räägib, et tal oli juba algusest peale selle rattaga probleem, kuid seejärel löödi see veel vastu kändu ära. Breeni auto näeb selline välja: Breen finišis ja kaotust koguneb 1.20,3. See kukutab ta Ogier'st 14,3 sekundiga tahapoole, aga Neuville'ist jääb ta veel ette. Nüüd loodame, et ta saab järgmiseks katseks auto piisavalt korda. Halvad uudised Eesti rallisõpradele, sest Breen püsis ju nii Ogier'st kui Neuville'ist ees. Iirlane liigub suhteliselt aeglaselt ning võimalik, et kaotab üle minuti. Kitsas kohas tabas ta teeperve ning tegi spinni, misjärel tal ilmselt mõni rehv katki läks. Craig Breen eksis ning kaotab kõvasti aega! Paddon kaotab Tänakule täpselt 10,0 sekundit ning langeb eestlasest üldarvestuses tahapoole. Tänak tiitlivõimalustest: "Need on sisuliselt läbi, nii et pole mõtet sellele mõelda, aga anname endast parima. Tegime puhta katse ja vaatame, mis saab." Tänak finišis - edu Lappi ees 6,5 sekundit. Kas sellest piisab, et üldarvestuses esikolmikusse tõusta? Värskelt kiireima aja sõitnud Lappi ütleb, et tegi tegelikult päris halva sõidu! Kui mõtled otseblogi push-teateid, siis neid iga postituse kohta ei saadetagi - ainult olulisemate kohta. Renx: Otseblogi väga ei toimi IOS süsteemil vähemalt vahest näitab ja vahel mitte Lappi finišis - 8,1 sekundit Evansist kiirem! Craig Breen raporteerib samal ajal, et teda eelmisel katsel vaevanud väike probleem on lahendatud.https://twitter.com/Craig_Breen/status/1063558264816754689 Ogier kaotab võrdluses Evansiga katse lõpus veel paar sekundit juurde ning jääb finišis tiimikaaslasele 4,8 sekundiga alla.Tänak on samal ajal teises splitis kümne kilomeetri peal Lappist 5,3 sekundit eespool. Neuville'i moment videopildis:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063558163696361472 Tänak on esimeses splitis taas väga kiire - ta edestab Lappit vähem kui kolmeminutilise sõidu järel juba 3,2 sekundiga! Suninen kaotab pisut ka Neuville'ile - ta jääb Evansist 12,5 sekundiga maha. Evans finišis - edu Neuville'i ees kasvas lõpuks 11,1 sekundile. Ogier kaotab esimeses splitis Evansile 2,3 sekundiga. Neuville: "Midagi on katki, aga auto saab edasi sõita." Alo: See Colin Clarki väljalastud emotsioon seal kaameramehe taga jõudis isegi minu kõrvaklappidesse. Oli tõesti äge hetk. Sellise pühendumusega inimene nagu Colin Clark peaks olema iga spordireporteri eeskuju :) https://twitter.com/SiimP2rn/status/1063549375295733765 Neuville finišis - 11.58,0 ajaks. Teises splitis on Evansi edu Neuville'i ees juba 7,6 sekundit. Belglase autol ei ole vähemalt visuaalselt ühtegi viga näha. Evans edestab esimeses splitis Neuville'i 3,7 sekundiga. Otsepildist oli näha, kuidas Neuville ühes lauges vasakkurvis pisut rajalt välja vajus ning napilt avariist pääses. Eks ole näha, kas rehv jäi seekord terveks. 11. katse on alanud - Serderidis on juba omajagu sõitnud, Neuville sai ka värskelt rajale. 11. katse on alanud - Serderidis on juba omajagu sõitnud, Neuville sai ka värskelt rajale. Väike update virtuaalsest tabeliseisust:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063545762859036672 Silver: Tuuleklaasidelt on näha, et õnneks juurde ei saja - annab lootust, et ehk teed kuivavad katse lõpuks ja annavad hilisematele startijatele veel eelise. Õige väike kohvipaus nüüd - järgmine katse saab alguse südaöö paiku. GIF89a : Kui Tänakul nüüd järgmine katse õnnestuks, siis see tähendaks ühtlasi väikest survet tempomuutuseks Ogierile, kes seni on saanud sõita pingevabalt. Ja asi võib minna veel väga huvitavaks. Üllatav küll, aga Neuville jaoks võib seda arvestades viimaseks õlekõrreks olla just Tänaku kiire sõit. Ralli üldseis pärast 10. katset: Tänak tõusis neljandaks ning lähenes liidrikohale. Mikkelsen on neljanda ajaga finišis ning saame katsele joone alla tõmmata. Tänakule katsevõit, Ogier ja Neuville tagumises otsas: Ralli liider Östberg kaotab Tänakule sel katsel 7,1 sekundit ning jääb üldarvestuses Latvalast 3,7 sekundiga ettepoole. Latvala teeb hea sõidu ning kaotab vaid Tänakule, seda 3,8 sekundiga. Breen kaotab Tänakule finišis 10,9 sekundit ning langeb kokkuvõttes kolmandalt kohalt viiendaks, Tänaku seljataha. Paddon kaotab Tänakule sel katsel 4,5 sekundit ning jääb üldarvestuses meie mehest vaid 2,2 sekundit ettepoole. Tänak: "Annan endast parima, aga temperatuur on kõrge ning meie rehvid ei ole võib-olla kõige sobivamad. Järgmine katse on aga võtmekatse. Sel rallil on veel piisavalt kilomeetreid järel, et võidu peale võidelda." Tänak finišis võimsa liidriajaga - Lappit edestab ta 8,4, Ogier'd juba 21,0 sekundiga. Splittide põhjal võib siit isegi katsevõitu loota. Lappi on vahelduseks ka positiivne. "Ma olen tõesti autoga rahul, teen teist päeva järjest täpselt seda, mida tahan!"Paraku on tegu tema viimase ralliga Toyotas... Lappi finišis ja aeg on võimas - Ogier'd edestab ta lausa 12,6 sekundiga. Kui hea aja suudab nüüd Tänak välja sõita? Ogier edestab samal ajal finišis Neuville'i 7,6 sekundiga. Tänaku edu kasvab - kolmandas splitis on see Lappiga võrdluses 5,9 sekundit. Suninen kaotab finišis taas omajagu - 8,5 sekundit. Üldarvestuses on tema puhver Neuville'iga nüüd vaid 9,5 sekundit. Tänak jätkab heas tempos - teises splitis on ta edu Lappi ees 3,9, Ogier' ees juba 7,3 sekundit. Esimeses splitis on Paddon eestlasest 0,2 sekundit aeglasem. Evans kaotab finišis Neuville'ile 2,7 sekundiga. Tänak virutab juba esimeses splitis kiireima aja - ta lööb Lappit lausa 3,2 sekundiga. Tormihoiatus? Neuville finišeerib - 15.41,2 ajaks. "Me ei saa mitte midagi rohkem teha. Frustreeriv." Ogier edestab esimeses splitis Neuville'i 0,8 sekundiga. Esimeses splitis on Neuville üllatuslikult Evansist isegi 0,3 sekundit kiirem. Suninen kaotab seal 1,8 sekundit. Alanud katse puhul on tegu ralli pikimaga - 28,83 km. Sellest 3,5 km sõidetakse asfaldil.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063537541440307200 Järgmine katse on sealjuures juba alguse saanud, sest Serderidis on rajal. Neuville saab stardi minuti pärast. Ralli üldseis pärast 9. katset: Latvala tõusis taas teiseks, Tänak jätkab viiendana. Eile katkestama pidanud Andreas Mikkelsen näitab siin kiirust ning lõpetab katse kolmanda ajaa. 9. katse tulemused: Ralli liider Östberg jätkab esimesena - ta jääb Paddonile alla 2,1 sekundiga ning on üldarvestuses Latvalast nüüd 7,0 sekundit eespool. Latvala tuleb hästi - ta kaotab Paddonile vaid 0,4 sekundiga ning püsib tõuseb tagasi teisele kohale. Breen senist seeriat ei jätka ning kiireimat aega välja ei sõida. Kolmas koht - 4,0 sekundit kaotust Paddonile. Üldarvestuses jääb Breen vaid 1,7 sekundiga uusmeremaalase ette. Tee tundub üha kiiremaks minevat - Paddon lööb Tänakut veel omakorda 2,3 sekundiga. Tänak: "Tegin hea katse, aga päris alguses oli meil kokkupõrge kitsega. Kolm tükki jooksid meie eest läbi ning arvasin, et on kõik, aga siis tuli kuskilt veel ka neljas. Meie õnneks ei toimunud kokkupõrge ühegi olulise osaga." Tänak finišis - ta lööb omakorda Lappit 2,1 sekundiga ning läheb katse liidriks. Hea sõit! Lappi saab kirja võimsa aja - finišis lööb ta Ogier' aja üle 4,7 sekundiga. Tänaku avasplitt on parim - ta edestab seal Lappit 1,2 ja Ogier'd 2,4 sekundiga. Ogier saab ajaks täpselt seitse ja pool minutit. Evansit edestab ta 1,5 sekundiga ning kindlustab oma edu Neuville'i ees. Ogier näitab splittide põhjal seni parimat minekut. Rajal on nüüd ka Tänak. Suninen kaotab finišis Evansile koguni 8,0 sekundit."Olin liiga ettevaatlik." Evans alistab Neuville'i finišis 1,3 sekundiga. Neuville finišis - 7.32,8 ajaks. Evans on samal ajal temast avasplitis 0,2 sekundit kiirem. Siin on tänahommikused rehvivalikud. Kõik Toyotad on rajal kahe kõva ja kolme keskmise seguga rehviga, ülejäänute osas on valikud pisut erinevad.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063521701718241280 Serderidise suhtelise aegluse tõttu on tema ja Neuville'i stardi vahel koguni viis minutit. Nüüd on ka belglane rajal! Katse on alanud! Esimesena on rajal hobisõitja Serderidis, kelle aegu pole mõtet tippudega võrrelda. Otseülekanne Delfi TV-s on käima läinud! Vaadata saab siit:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otse-delfi-tv-s-tanak-elas-juba-varahommikul-ehmatuse-ule-mis-saab-ogier-ja-neuvillei-heitlusest?id=84343927 Just nii - probleem tekkis, aga nüüd peaks kõik siiski korras olema ja mees on katse poole teel. GIF89a : WRC lehel kirjas, et Otil tekkis servicest katsele startides hüdraulikaga probleem ja auto lükati boksi tagasi. Loodetavasti saavad korda.... Spetsialist: Kui ilm püsib kuiv, siis on Tänaku stardipositsioon väga hea ning saame näha Äikese-Otti madalalt lendamas :) Karlos: Kui palju tagant tulijatel eelis on täna? Kui olud on kuivad, siis on ikka märkimisväärselt, ilmselt umbes sama palju kui eile. Ehk isegi natuke rohkem, kui arvestada seda, et täna on kavas rohkem kilomeetreid. Siin kinnitus ka Michelinilt, et vihma täna oodata ei ole:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063514343252348928 Ilm on küll praegu kuiv, aga pilvine. Sugugi mitte kaugel ralli keskusest ookeani kohal sajab, aga praegu tundub, et vähemalt esialgu võime kuivas alustada. Stardijärjekord on täna selline, et esimesena läheb rajale hobisõitja Serderidis, seejärel tuleb tagurpidine paremusjärjestus alustades Neuville'iga ning Rally2 süsteemis jätkav Mikkelsen saab kõige parema stardipositsiooni ehk läheb rajale pärast liidrit Östbergi viimasena. Tere õhtust kõigile rallisõpradele! Austraalia ralli laupäevase võistluspäeva alguseni on jäänud veel umbes poolteist tundi ning on paras aeg vaikselt end taas rallilainele seada. Ogier tänas õnne, et rivaalid eksisid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mm-tiitli-kursil-liikuv-ogier-tanas-onne-neuville-ja-tanak-tegid-vigu?id=84341057 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/vahva-video-tanak-taitis-austraalia-ralli-eel-uhe-lubaduse?id=84336423 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-juppe-lendas-tanaku-masin-sai-veetakistuse-labimisel-kannatada?id=84336771 Ja ühtlasi praeguseks kõik. Oleme tagasi juba meie aja järgi täna hilisõhtul, kui kell 22 algab otseülekanne 9. kiiruskatsest! Kohtumiseni!Lõpetuseks siia veel ka praegune virtuaalne punktiseis:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063329194006863872 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-tanak-tegin-kaks-viga-aga-saime-hakkama-koik-on-veel-voimalik?id=84333967 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-miks-jai-neuville-karistuseta-seks-et-ponevus-sailiks?id=84334019 Lõpetuseks ka muljeid kohapealt:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-paevakommentaar-ogier-kasutas-targa-hiinlase-taktikat?id=84334445 Ja siin on ralli üldseis pärast pikka reedest päeva. Citroenidel kaksikjuhtimine, Tänak viies: Viimane WRC mees Östberg on 8. katse läbinud ning saame päevale joone alla tõmmata. Ott Tänak saab siit kirja veel ühe katsevõidu: Tänaku auto tagasi hooldusalas:https://twitter.com/AaronBeardIzzy/status/1063328085628510208 Sunineni teine läbimine on Tänaku kiireimast ajast 2,6 sekundit aeglasem. Vahepeal saame 7. katsele joone alla tõmmata. Siin on tulemused: Östberg kaotab esimesel läbimisel Ogier'le 2,0 sekundit, aga edestab Latvalat ja Breeni. Suninen alustab viimast sõitjategruppi esimese läbimisega, mis on Ogier'st 3,1 sekundit aeglasem. Paddoni teine läbimine ei lükka samuti Tänakut troonilt - 2,5 sekundit kaotust. Tänak on temast kokkuvõttes nüüd ainult 4,4 sekundit maas. Breeni teine läbimine on Tänakust 0,9 sekundit aeglasem. Latvala teine läbimine toob talle 2,1-sekundilise kaotuse Tänakule. Üldarvestuses jääb ta tänase järel eestlasest 8,2 sekundit ettepoole. Paddon kaotab Ogier'le 4,0 sekundit. Visuaalselt ta eriti ei eksinud, ehk tuli ta lihtsalt ettevaatlikult. Breen lähebki Latvalast mööda, kuigi ka tema ei tee head sõitu. Ogier'le kaotab ta 2,1 sekundit, Latvalat edestab 2,0-ga, mis annab talle kokkuvõttes enne teist läbimist soomlase ees 0,7-sekundilise edu. Latvalal on võimalik muidugi teisel läbimisel kohe oma teine koht tagasi võtta.Suurt vahet sellel muidugi ei ole, sest homne stardijärjestus pandi kuuenda katsega lukku. Evans kaotab Ogier'le 1,9 sekundit. Kas Breen suudab nüüd Latvalast mööda pressida? Latvala sõidab väga hoogsalt ning eksib paaris kohas natuke - ta kaotab esimesel läbimisel Ogier'le koguni 4,1 sekundit. Esimesed neli meest on nüüd päeva lõpetanud. Nüüd on kord järgmiste käes - Latvala on esimeseks läbimiseks valmis. Lappi kaotab eestlasele 1,3 sekundiga. Tänaku teine läbimine toob tänase senise kiireima aja - 1.23,0. Ogier'd edestab ta 0,2 sekundiga. Neuville teeb seekord puhta sõidu, aga kaotab Ogier'le ikka 0,6 sekundit. Ogier saab taas hea aja kirja - 1.23,2. Tema tänane päev on sellega nüüd sisuliselt lõppenud. Lappi kaotab Ogier'le 1,7 sekundit. Nüüd ei ole mitte Latvala või Evansi kord, vaid enne läheb hoopis Ogier teisele läbimisele. Tänak sõidab välja hetkel teise aja - kaotust Ogier'le 0,7 sekundit. Järgmisena on rajal meie Ott Tänak. Finišis annab ta Ogier'le ära 2,0 sekundit. Neuville oskab ka publikukatsel eksida! Liivasel ja libedal asfaldil kandub ta teelt pisut välja ning rammib liivavalli. Tema õnneks ei kaotanud ta väga palju.https://twitter.com/fernischumi/status/1063316371688312832 Prantslase esimese läbimise ajaks on 1.23,4. Nagu ka teistel tänastel katsetel, astub esimese WRC masinana võistlustulle Ogier. Start on antud! Eesti lipud lehvivad publikukatsel uhkelt ja rohkelt! Jah, WRC masinad tulevad rajale kell 8.17, aga katse tegelikult praegu juba käib - mõned WRC2 autod on juba selle läbinud. Kaarel: WRC live näitab, et katse hakkab kohaliku aja järgi kell 17:17 ehk 8:17 meil, kas teil on mingi muu info ? või ongi veel ca 35 minutit aega enne algust ? Tundub, et publikukatsele stardivad esimestena mõned WRC2 masinad ja muud madalamate klasside sõitjad. Tippe tuleb veel pisut oodata. Oleme blogiga tagasi juba kella poole kaheksa paiku, kui üksteise otsa sõidetakse kaks publikukatset. Sama trassi läbitakse lihtsalt kaks korda. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-kohaliku-naissoitja-jaoks-loppes-austraalia-ralli-eriti-porutava-avariiga?id=84333353 Siin on graafiliselt välja toodud, mida Neuville'i õnnetus virtuaalses tabeliseisus kaasa tõi. Ogier' edu on tema ees nüüd kaheksa punkti.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063278970882318336 GIF89a : Mikkelsen hakkab Neuvillíle homme teed puhastama. Ralli üldseis pärast 6. katset: Östberg saab ka homme viimasena alustada, Neuville peab aga taas esimeste seas alustama. 6. katse tulemused: Breenile katsevõit, Tänak katkise autoga viies, M-Sport tegi tiimimängu, Neuville suures hädas: Östberg jätkab heas tempos - ta sõidab välja teise aja ning jääb kenasti liidrikohale. Suninen teeb samuti Evansiga sama trikki, annab meelega aega ära, et Ogier'st tahapoole langeda ning see õnnestub temalgi. Kokkuvõttes on ta Ogier'st 3,5 sekundit tagapool. Ainsa Hyundaina tippkonkurentsi jäänud Paddon sõidab välja kolmanda aja (+2,5) ning on üldarvestuses samuti hetkel kolmas (+3,5). Breen läheb katse liidriks! 1,3 sekundit edu Latvala ees ning üldarvestuses on ta soomlasest täpselt sama palju veel tagapool! Elfyn Evans laseb katse lõpus hoo teadlikult alla, et Ogier'st tahapoole jääda. See õnnestub kenasti - ta kaotab Latvalale 25,6 sekundit ning langeb üldarvestuses 3,7 sekundiga Ogier' seljataha. Latvala teeb uue liidriaja - Lappist on ta 2,0 sekundit kiirem. Soomlane vaatab aegu ja naerab: "Arvasime, et Neuville oli meist 6,9 sekundit kiirem, aga siis saime aru, et ta on hoopis peaaegu minutiga taga!" Lappi paneb Tänakule 9,7 sekundiga ära ning läheb finišis liidriks. "Sitt, sitt, sitt oli see," räägib Tänak. "Kui pöörad ja midagi ei juhtu, ei ole see hea tunne."Kõigest hoolimata on Tänak naerusuine. Sellise autoga Ogier'd edestada... Tänak virutab finišis Ogier'le "palja" autoga 1,2 sekundiga ära! Vapustav! Belglase hädade põhjus on selge - tagumine vasakpoolne rehv on katki!"Hüppelt maandudes tuli rehv velje pealt ära."https://twitter.com/paddocknews/status/1063273273046302720 40,2 sekundit on Neuville'i kaotus finišis! Ja Neuville kaotab kõvasti juurde! 37,2 sekundit viimases splitis! MM-tiitel võib olla otsustatud! Uskumatu! Tänak virutab eelviimases splitis Ogier'st 3,6 sekundit kiirema aja! Ogier ei hakka ilusaid sõnu tegema, kui kuuleb Neuville'i ajakaotusest. "Need on head uudised!" Neuville kaotab neljandas splitis lausa 21,0 sekundit! Kas sinna võis minna tiitel? Ogier on finišis - 12.49,8. Kas Neuville langeb temast üldarvestuses tahapoole ja saab homseks kehvema stardipositsiooni? Loodetavasti ei jää need pallid nüüd Tänakule tee peale ette. Ja nüüd eksib Neuville kunstlikus šikaanis! Pidurid läksid blokki ning ta rammis heinapalle. Mitmeid sekundeid läks veel kaotsi. Kolmandas splitis on seni liider olnud Neuville Ogier'st järsku 1,9 sekundit tagapool. Mis juhtus? Teises splitis on Tänaku kaotus 2,0 sekundit. Sangarlik sõit, kui vahe sellisesse vahemikku ka jääks! Tänak on pisut hädas - otsepildist on näha, kuidas tal puuduvate elementide tõttu pidamisest puudu jääb. Esimeses splitis on kaotust õnneks vaid 1,2 sekundit. Rajal on ka Tänak, kes peab need paarkümmend kilomeetrit läbima ilma eesmise põrkerauata. Kaitset kokkupõrgete vastu ei ole. Läheb raskeks, sõita tuleb ettevaatlikult. Neuville edestab esimeses splitis Ogier'd 0,8 sekundiga. Ogier on kuuendale katsele startinud. Nõndaks - järgmiseks on pikk kuues katse, mille järel pannakse paika homne stardijärjekord, kuigi täna sõidetakse veel ka kaks publikukatset. Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänak tõusis Lappi ebaõnne tõttu kolmandaks. 5. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Lappi kaotas kõvasti aega: Ralli liider Östberg püsib sel kohal - 0,7 sekundit kaotust Neuville'ile, ent norralane jääb 5,9 sekundiga Latvala ette. Suninen põrutab teise aja: ainult 0,1 sekundit kaotust Neuville'ile! Paddon tuleb hetkel neljanda ajaga - 0,7 sekundit kaotust Neuville'ile. Jaan Martinson saadab kohapealt Tommi Mäkineni värskeid kommentaare:"Tänakul peab kõvasti õnne olema, et saaks järgmise pika katse läbi sõita, sest auto esiosa on vähimagi kaitseta."Mäkinen kommenteeris ka seda, miks Latvala erinevalt Tänakust ja Lappist pääses veelombist puhtalt läbi: "Ta on kümme aastat kauem sel tasemel rallit sõitnud. Kogemusi on rohkem." Breen tuleb kolmanda ajaga - 0,6 sekundit kaotust Neuville'ile. Elfyn Evans kaotab Neuville'ile 3,6 sekundit ning langeb belglasest üldarvestuses vaid 0,1 sekundiga tahapoole. GIF89a : Papist masinad või? Veelombi läbimisel kaotab esiotsa? Hüpetel korduvalt mootori põhjakaits, mis lõhub radika?! Latvala läheb lombist väga puhtalt läbi ning kaotab finišis Neuville'ile vaid 0,5 sekundit. Pettunud Lappi sõnas, et sõitis lombist läbi sama kiirusega nagu esimesel läbimisel. Mell: No selliseid asju juhtub ainult toyotal 😞 Lappi kaotab sel katsel koguni 22,9 sekundit ning langeb teiselt kohalt kaugele! Lappi auto pidi veelombist läbi sõites korraks seisma jääma, sest mootorisse tuli liiga palju vett ning mootor seiskus! Kaotsi võis minna pea 10 sekundit. Oh ei - Tänaku Toyotal pole enam üldse esimest põrkerauda! Auto näeb päris "paljas" välja.Tänak: "Esiosa läks veelombist läbi sõites katki. Auto jookseb nagu koer, otse küll see pole." Tänaku auto sai taas kannatada - veelombist läbi sõites lõi see tema vasaku eespoolse rattakoopa juurest aerodünamilisi elemente lahti ning esituli lihtsalt ripub auto küljes. Kaotust Neuville'ile 1,8 sekundit. Neuville finišeerib - 1,6 sekundit Ogier'st parema ajaga. Tänak kaotab avasplitis Neuville'ile 0,8 sekundiga. Teises splitis on belglane Ogier'st 1,4 sekundit kiirem. Vahed on endiselt väikesed. Ogier' aeg finišis on 7.52,7. Hommikusel läbimisel oleks see andnud kindla esikoha. Esimene splitt annab Neuville'ile Ogier' ees 0,9-sekundilise edu. Ogier on katsele startinud! Kaugele ei tasu ekraanide juurest minna - 5. katse algab juba viie minuti pärast! Ralli üldseis pärast 4. katset: Tänak tõusis neljandaks, Östberg jäi esikohale. 4. katse tulemused. Tänakule katsevõit, esimesed startijad tulid üllatavalt hästi: Ei suuda! Östberg kaotab Tänakule täpselt sekundi ning see tähendab ühtlasi, et Eesti ralliäss on sel hooajal igal MM-rallil suutnud vähemalt ühe katse võita! Suninen tuleb ka samasse auku - 2,0 sekundit jääb tema Tänakule alla. Östberg tuleb aga hea tempoga - kas ta suudab eestlase katsevõitu väärata? Paddon ei suuda samuti tippudega tempot hoida - kaotust koguneb 1,9 sekundit. Huvitav, kas teeolud on hakanud pisut halvenema, et tagumised mehed teoreetiliselt puhtamal teel kiiremini ei sõida? Eks näis, kuidas Östberg liigub. Evans kaotab samuti Tänakule pisut - 2,8 sekundit. Breen jääb eestlasele 2,6 sekundiga alla. Latvala ei suuda samuti Tänaku aega üle sõita, kaotades sellele 1,3 sekundiga. Lappi kaotab Tänakule 0,1 sekundit ning jääb eestlasest üldarvestuses 2,3 sekundiga ette. Tänak on taas pisut auto tagumist vasakut otsa lõhkunud - seekord on rattakoobas kannatada saanud. "Tabasime stardi järel väravaposti. See mõjutab juhitavust." Tänak finišis liidrina - edu Ogier' ees on täpselt üks sekund. Lühike katse, väikesed vahed. Neuville kaotab sel katsel Ogier'le! Küll vaid 0,9 sekundiga, aga siiski. Ogier tunnistas, et sõitis täiesti piiri peal. Neuville on avasplitis temast 0,3 sekundit kiirem. Ogier on finišis - ajaks 4.44,5, hommikusest läbimisest 3,6 sekundit kiirem. Teeolud on endiselt kuivad, kuigi lähiümbruses sajab. Nüüd on aga Ogier rajal! Rehvivalikutes on seekord väikesed vahed sees: Neuville, Tänak, Lappi ja Evans on näiteks kolme kõva ja kahe keskmise seguga, Ogier kolme keskmise ja kahe kõvaga.Ralli liider Östberg on ainus, kes on rajal ainult kõvade rehvidega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063242620619624448 Nõnda - Sébastien Ogier' stardiaeg on käes, aga mees pole veel rajale läinud. Nüüd ootavad meid ees needsamad kolm katset, mis ka hommikul läbiti. Samad trassid, sama järjestus, sama stardijärjekord. Ainult ilma Andreas Mikkelsenita. Toyota kiire videokokkuvõte hommikustest katsetest:https://twitter.com/TGR_WRC/status/1063233475568787456 Mikkelseni auto olukord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063226531642716160 Tänak hoolduspausi eel meediatsoonis: "Üldiselt olen suhteliselt rahul, auto on olnud hea. Esimesel kahel katsel olin pigem ettevaatlik, kolmandal vajutasin. Saime seejärel päris hea momendi ka, aga kiirus oli olemas."Oma ärevast hetkest: "Seal oli kaks hüpet järjest, mis muutsid auto veidralt kergeks. Ei saanud järgmisesse kurvi korralikult sisse ning rehv läks katki. Vedas, et sõitsime lihtsalt katkise rehviga lõpuni, mitte ei jäänud tee kõrvale.""Mõnedes kohtades on isegi teisel läbimisel ilmselt päris keeruline, sest need on salakavalad. Pidime võtma rohkem riske, et neil katsetel edu saavutada." Nüüd ootab ees hoolduspaus, mille jooksul kuuleme sõitjatelt ka pikemaid muljeid. Jääme ootele! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-totaalne-ootamatus-kas-norralase-katkestamise-pohjustas-austraalias-tuhjast-kohast-rallirajale-ilmunud-traktor?id=84333247 Jah, sellest pole hullu. rehvimees: Kas Ott saab hoolduspausi ajal uue varurehvi? Ralli üldseis pärast 3. katset: Östberg tõusis liidriks, Tänak on küll kuues, aga löögiulatuses. 3. katse tulemused: Östbergile katsevõit, Tänak neljas, Mikkelsen katkestas: Östberg lööb finišis Breeni 5,9 sekundiga ning läheb ralli liidriks! Suninen kaotab Breenile 6,3 sekundit, aga splittide järgi otsustades tuleb Östberg hirmsa hooga. Paddon läheb teiseks - 0,7 sekundit kaotust Breenile. Breen lööb Tänaku aja üle - 0,9 sekundiga. Kokkuvõttes läheb iirlane napilt Tänakust ettepoole. Siin pilt ka Mikkelsenist ja traktorist. Tõepoolest - mida põrgut?https://twitter.com/OpensTightens/status/1063208261724327937 Mikkelseni katkestamise tõttu oli finišis väike paus, aga nüüd on sinna jõudnud Evans - neljanda ajaga. Kaotust Tänakule 4,8 sekundit. Mikkelseni avarii kordusest oli tõesti näha, et otse tee kõrval oli millegipärast üks traktor, mis vist isegi pisut liikus. Vaid paar kurvi hiljem tegigi norralane avarii. GIF89a : milleks see traktor seal tee peal oli? Selleks, et keegi sellele otsa sõidaks või? Tundub, et Mikkelseni jaoks võib tänane päev isegi läbi olla, kui meeste kehakeele järgi otsustada. Radiaator paistab katki olevat. Andreas Mikkelsen tegi avarii! Ühes pikas kurvis libises ta teelt välja ning lõhkus pisut autot. Ta sõitis küll pisut edasi, kuid nüüd on mehed autost väljas! Sigrid: Ott....nii ei tohi meid ehmatada. Põidlad pihku ja loodame, et esimene päev lõppeb edukalt! Video Tänaku momendist:https://twitter.com/hervetusoli/status/1063205107251195906 Hoolimata suurest ehmatusest teeb Tänak Lappile finišis ära, küll vaid sekundiga, aga siiski. Poole katse peal oli Tänaku edu tiimikaaslase ees vahepeal juba peaaegu viis sekundit. Tänak tuleb autost välja ja vaatab tagumist vasakut rehvi, mis on velje pealt maas. "Oli tõeliselt sitt mühk ning see viskas meid teelt välja. Õnneks on vaid rehv katki, aga viimased neli kilomeetrit ei olnud sellega tore sõita." Eestlane finišis - aeg on võimas. Neuville'i edestab ta 7,2 sekundiga, Ogier'd 11,1 sekundiga. Tänakul on suur moment! Ühe hüppe järel kaotab ta hetkeks juhitavuse ning auto käib risti rajal ning ninapidi ka võsas, aga õnneks saab ta masina kiirelt teele tagasi ning aega palju ei kaota. Belglane on kaotanud küljepeegli ning pisut ka esimest põrkerauda muljunud. "Oleksime peaaegu üle kapoti rullunud, võtsin seejärel rahulikumalt." Neuville ei edesta Ogier'd nii palju kui katse alguse põhjal eeldada võis. Belglase edu on 3,9 sekundit. Ogier finišis - 13.06,9. Kolmandas splitis jätkab Tänak võimsalt. Edu Neuville'i ees 6,9 sekundit, Ogier' ees 10,3 sekundit. Teises splitis on Tänaku edu belglase ees juba 4,1 sekundit. Tänaku avasplitt on Neuville'ist 1,6 sekundit kiirem. Teises splitis on Neuville Ogier'st 3,1 nobedam. Neuville edestab taas esimeses splitis Ogier'd, seekord 1,7 sekundiga. Prantslasele mängib teepuhastamine mäkra. Sébastien Ogier on kolmandale katsele startinud! Nüüd on minimaalne kohvipaus - järgmise katseni on aega veerand tundi! Alo: Tuleb pöidlad pihus hoida, et sel rallil katkestajaid poleks, see hoiab Neville-Ogieri tagapool.. Ralli üldseis pärast 2. katset: soomlastel võrdse ajaga kaksikjuhtimine, Tänak viies ning 3,4 sekundit maas. Kõik on endiselt hästi! 2. katse tulemused: Latvalale katsevõit, Tänak seitsmes: Östberg lõpetab katse neljanda ajaga ning tõuseb üldkokkuvõttes kolmandaks. Suninen sõidab samuti enda kohta päris korraliku aja välja, kaotades Latvalale 2,2 sekundiga. Hetkel katsel viies koht. Paddon edestab Tänakut ning liigub eestlasest ka üldarvestuses mööda. Latvalale kaotab ta 1,6 sekundit. Seekord känguruid vältinud Breen murrab Toyota kolmikvõimu - ta sõidab välja teise aja, jäädes Latvalale vaid 0,5 sekundiga alla. Evans ei saa samuti Toyota meestele vastu - tema kaotus Latvalale on 4,3 sekundit. Ogier tohib sel juhul koguda maksimaalselt 7 ja Neuville 10 punkti. Kuna punktikatsel jagatakse ka väärtuslikke punkte, siis on konkreetset kohta praegu raske nimetada. Kui seda mitte arvestada, võiks Ogier olla maksimaalselt seitsmes ja Neuville viies. Soo: Mitmes keegi olema peab,kui ott võtab 30 punkti ,et maailmameistriks tulla GIF89a : Peaasi, et soome poisid nüüd jälle üle ei pinguta! Mikkelsen ei saa taas Toyotadele vastu - kaotust Latvalale koguni 5,3 sekundit. Latvala võtab liidrikoha endale ning möödub kokkuvõttes ka Tänakust: ta on Lappist 1,2, Tänakust 3,8 sekundit kiirem. Lappi on aga taas omast klassist - edu Tänaku ees on 2,6 sekundit. Tuletame meelde: tee läheb üha puhtamaks. Marko: Hästi läheb, loodan et mõni känguru talle ette ei tule! Patriot: Go go Ott näita, mis puust Eesti mehed on tehtud... Tänak: "Tee läheb järjest puhtamaks, nii et ma ei olnud totaalselt enesekindel. Ma ei vajuta veel päris maksimaalselt, see on alles teine katse." Tänak finišis - edu Neuville'i ees 2,9, Ogier' ees 6,9 sekundit.Parem teepositsioon aitas kindlasti kaasa, kusjuures vähemalt katse lõpus tema sõidu ajal tibutas. Neuville lõikab sel katsel nüüd oma stardipositsioonist kasu - ta edestab Ogier'd 4,0 sekundiga.Tänak on teises splitis samal ajal belglasest veel 2,6 sekundit kiirem. Ogier kusjuures eitas spekulatsiooni, et tal tuli rehvi vahetada. Tänak teeb samal ajal esimeses splitis hea aja, edestades Neuville'i 1,9 sekundiga. Ogier on katse finišis - ajaks 8.07,0. Teise katse avasplitis on Neuville Ogier'st 0,1 sekundit kiirem. Teekate on tõepoolest sel katsel totaalselt teistsugune - tegu on tunduvalt kõvema ja siledama kruusaga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063187691951542272 GIF89a : Saab huvitav tulema! Teine katse on samal ajal juba alanud ning Ogier on rajal! Väidetavalt oli Ogier katselt lahkunud kergelt tühja tagarehviga, mis võib tähendada, et ta pidi rehvi vahetama ning seetõttu ülejäänud hommiku ilma varurehvita sõitma. 1. katse tulemused. Lappile katsevõit, Tänak teine: Östberg kaotab Lappile 2,1 sekundit ning lõpetab seega katse WRC tippmeeste arvestuses. Suninen kaotab Lappile 2,8 sekundit. Peaaegu et kohalik mees Paddon ei alusta samuti kõige kiiremini - ta kaotab Lappile 2,7 sekundit. Nüüd on tulla veel Suninenil ja Östbergil. Breen räägib, et tema ajakaotus tuli sellest, et ta sõitis väikesele kängurule otsa! Austraalia ralli omapärad... Breen kaotab juba rohkem - 4,2 sekundit. Ei tea, kui palju tibutamine Evansit segas, aga finišis edestab ta vaid Ogier'd ning tedagi vaid 0,1 sekundiga. Mikkelsen näitab küll splitis head minekut, ent finišis jääb ta Toyotadele alla. Kaotust Lappile 1,8 sekundit. Elfyn Evans peab alustuseks ka kojamehed tööle panema! Esimesed mehed pääsesid kuivalt, nüüd on tibutama hakanud. Latvala tekitab vähemalt ajutiseks Toyotale kolmikjuhtimise: ta jääb Lappile alla 1,2 sekundiga, Tänakule 0,4 sekundiga. Katsevõitu siit Tänak ei saa, sest Lappi lööb tema aja 0,8 sekundiga üle. Tänak: "Tunne on hea, pidamist on küllaltki palju, olud on üllatavalt head. Järgmised katsed on aga täiesti teistsuguse teekattega." Tänak finišis - ta läheb Neuville'i ette 1,3 sekundiga liidriks! Neuville on finišis Ogier'st 0,5 sekundit kiirem, aga Tänak on splitis belglasest omakorda 0,7 nobedam! Ogier: "Oleksime tahtnud muidugi rohkem vihma, tee oli päris kuiv." Ogier on esimese lühikese katse finišis - ajaks 4.48,1. Neuville on temast esimeses splitis 0,3 sekundit kiirem. Kuna tolmu tekib autode järel raja kohale päris palju, on stardiintervallid täna kolmeminutilised. Täna mitte, aga 9., 13. ja 21. katse on meil kenasti otsepildis olemas. Mell: Kas mõnest kiiruskatsest ülekannet ka on? Sébastien Ogier on rajal! Rehvivalik on täna igavavõitu: kõik sõitjad on täpselt sama valiku teinud, olles rajal viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063173004899835905 Ilmaolukord mõned kilomeetrid tänasest avakatsest eemal. Vihma veel ei saja, aga seis on niiske:https://twitter.com/voiceofrally/status/1063148036401086467 Meeldetuletuseks ka tänane stardijärjekord:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063171622549504000 https://twitter.com/OttTanak/status/1063167046328889344 J.: http://www.bom.gov.au/products/IDR282.loop.shtml#skip hea viis reaalajas vihma j2lgimiseks, http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-taevataat-on-ogieri-poolt-ralli-toimumispaigas-hakkas-sadama?id=84331501 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hyundai-annab-uueks-hooajaks-moeldud-voimsama-mootori-neuvillei-kasutusse-juba-austraalia-ralliks?id=84328451 http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-kuues-mm-tiitel-ei-muudaks-minu-elu-neuvilleil-ja-tanakul-on-rohkem-pingeid?id=84324161 Tere õhtust! Esimene katse on juba vähem kui tunni kaugusel, nii et viimane aeg on end rallilainele viia!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-jarveoja-selgitab-austraalia-ilmastikku-ja-rehvitaktikat?id=84322419

