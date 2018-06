OTSEBLOGI | Millist kiirust näitab Ott Tänak Sardiinia ralli varahommikusel testikatsel?

SS10 Coiluna - Loelle 1 (14,95 km) - kell 9.38

SS11 Monti di Alà 1 (28,52 km) - kell 10.32

SS12 Monte Lerno 1 (28,89 km) - kell 11.11

Hoolduspaus

SS13 Citta di Ittiri - Coros (1,42 km) - kell 15.10

SS10 Coiluna - Loelle 2 (14,95 km) - kell 17.08

SS11 Monti di Alà 2 (28,52 km) - kell 18.02

SS12 Monte Lerno 2 (28,89 km) - kell 18.41

Pühapäev:

SS17 Cala Flumini 1 (14,06 km) - kell 9.45

SS18 Sassari - Argentiera 1 (6,96 km) - kell 10.38

SS19 Cala Flumini 2 (14,06 km) - kell 12.12

SS20 Sassari - Argentiera 2 (punktikatse) (6,96 km) - kell 13.18

Sardiinia MM-ralli

Ühtegi aega pole veel kirja saadud. Rallipargist testikatseni on mõistagi ka pisut maad sõita.

https://twitter.com/thierryneuville/status/1004603292553490433

https://twitter.com/OttTanak/status/1004602373120167936

Olud on Sardiinias niisked ning vihma oodatakse ka kogu ülejäänud nädalavahetuseks. Pole kahtlustki, et see võib omajagu kaarte segada.

Tere hommikust! Sardiinia ralli on kohe-kohe ukse ees ning tänasele testikatsele on esimese mehena rallipargist lahkunud valitsev maailmameister Sébastien Ogier.