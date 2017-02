Enamus tiime võttis testikatset seekord väga rahulikult, rehve säästes. Tänak näitas aega 4.16,1, Breen 4.11,7. Maailmameister Sebastien Ogier oli alles 13. ajaga 4.29,9.

Juba on toimunud ka esimene suur pressikonverents. Päeva mahuvad veel avatseremoonia ja esimene publikukatse kell 21.08. Rootsis on kohapeal Delfi reporter Karl Rinaldo, kes vahendab meile sõitjate arvamusi ja ralli tegitaguseid. Tänasest pühapäevani hoiame üleval otseblogi ning kohe pärast ralli lõppu läheb pühapäeval eetrisse Marek Lindmaa juhitav Delfi rallistuudio, kus külalisteks mitmed tuntud rallitegelased.

Avakatse on alanud!

Juba kell 21.08 (Eesti aeg) algab 1,9 km pikkune publikukatse.

Tänaku lühike kommentaar pressikonverentsilt: "Meil on selja taga juba mõned päris head punktid. Niimoodi on hea starti tulla. Olud on siin palju paremad kui eelmisel aastal. Lumi vaheldub jääga. Sooviks vaid rohkem lumevalle, et oleks ka ohutuse mõttes toetust rohkem, aga teed näevad siiski päris head välja. See on üks mu lemmikrallisid ning sel aastal on mõned katsed väga kiired. Tavaliselt ma olen lumel üsna enesekindel. Tahaksin teha ideaalse ralli ja seda täiel rinnal nautida."

Kohaparandust siit loota pole. Tänakul on kolm läbimist juba tehtud.

Tänak on langenud juba kuuendaks. Esimesel läbimisel sai kirja 4.16,1, kuid teisel piirdus 5.04,7-ga. Eespool on Sordo (4.14,0), Meeke (4.14,1), Neuville (4.14,5), Breen (4.15,5) ja Paddon (4.15,9).

