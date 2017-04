OTSEBLOGI: Meeke katkestas liidripositsioonilt, Tänak jätkab superralli-süsteemis

Autoralli maailmameistrivõistluste 4. etapil Korsikal on täna kavas teine võistluspäev. Kavas on neli kiiruskatset, millest esimene (SS5) algas Eesti aja järgi kell 9.40.

Ott Tänak jätkab võistlemist superralli süsteemis. Esimese päeva väljasõit ja rajale tagasi mitte pääsemine langetasid MM-sarja punktitabeli kolmanda mehe 37. kohale. Kaotust liidrikohal olevale Kris Meeke´ile oli eestlasel enne päeva algust 14.20,7.

5. kiiruskatse (48,71 km): Thierry Neuville naaseb esikohaheitlusse, võttes võimsa katsevõidu. Belglasele järgneb üllatuslikult Juho Hänninen (+4,7), kes jätkab sarnaselt Tänakule superralli-süsteemis. Kolmas on üldliider Kris Meeke (+8,8). Tänaku mootorist voolab õli välja ja eestlane kaotab parimale 47,9 sekundit.

6. kiiruskatse (17,27 km): Liider Meeke jõuab küll kiiruskatse finišisse, ent tema autost tuleb palju suitsu. Veidi hiljem kinnitab Citröen, et britt ei saa tehniliste probleemide tõttu rallit jätkata. Üldliidriks kerkib Neuville, kes võtab teise järjestikuse katsevõidu.

5. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Hänninen +4,7, 3. Meeke +8,8, 4. Ogier +14,9, 5. Sordo +15,1, 6. Breen +18,4... 10. Tänak +47,9.

6. kiiruskatse: 1. Neuville; 2. Sordo +2,2; 3. Hänninen +3,3; 4. Paddon +4,6; 5. Tänak +6,6; 6. Latvala +7,1.

Üldseis 5. kiiruskatse järel: 1. Meeke, 2. Neuville +1,5, 3. Ogier +9,7, 4. Sordo +46,8, 5. Breen +57,6, 6. Latvala +1.08,3.... Tänak +14.50,9.

*Meeke on küll ametlikult jätkuvalt liider, ent ta ei saa rallit jätkata. Järgmine kiiruskatse algab kell 15.28.