Laupäeva viimasel, 1,9 km pikkusel katsel tabas ebaõnn liidrikohalt katkestanud Thierry Neuville`i (Hyundai), kes sõitis teelt välja vastu betoonplokki ja kaotas ratta. Liidrikohale tõusis seega laupäeva õhtupoolikul just Latvala, kes edestas Tänakut vaid 3,8 sekundiga.

Pühapäeva esimesel katsel näitas Latvala head minekut ning suurendas vahe Eesti ekipaažiga 10,9 sekundi peale. Kohe katse alguses pirueti teinud Sebastien Ogier jätkab küll kolmandal kohal, kuid jääb soomlasest maha juba 43,6 sekundiga.

Täna on kavas ralli kolm viimast kiiruskatset:

SS16 (21,19 km) - kell 8.55

SS17 (21,19 km) - kell 10.58

SS18 (power stage, 16,43 km) - kell 13.18

Üldseis pärast 16. kiiruskatset:

Rootsis on kohapeal Delfi reporter Karl Rinaldo, kes vahendab meile sõitjate arvamusi ja ralli tegitaguseid. Tänasest pühapäevani hoiame üleval otseblogi ning kohe pärast ralli lõppu läheb pühapäeval eetrisse Marek Lindmaa juhitav Delfi rallistuudio, kus külalisteks mitmed tuntud rallitegelased.

Rootsi ralli

Raul Ojassaar: Järgmise katse alguseni on nüüd jäänud sisuliselt poolteist tundi - esimene auto stardib sellele kell 10.58. Uuesti läbitakse täpselt sama trass.

Raul Ojassaar: Latvala on samal ajal oma sõiduga mõistagi äärmiselt rahul ning tunnistab, et on kaardilugejaga koos autos väga rahumeelsed.

Raul Ojassaar: Tänak: "Käib suur võitlus, kuid ma pole kiirete lõikudega rahul, auto tahab kogu aeg piruette teha. Peame inseneridega rääkima."

Raul Ojassaar: Ralli seis pärast 16. katset: Tänak on Latvalast 10,9 sekundit maas, Ogier langes liidrist aga juba 43 sekundi kaugusele.

Raul Ojassaar: Latvala jõuab finišisse ning kasvatab oma üldedu 7,1 sekundi võrra. Katse tulemused:

Raul Ojassaar: Tänak edestab finišis Sordot, kuid Latvala on teises splitis vahe juba kuue sekundi peale kasvatanud.

Raul Ojassaar: Latvala on esimeses vaheajapunktis aga kõigist tunduvalt kiirem - Tänakut edestab ta seal 4,1 sekundiga. Eestlane on samal ajal teises splitis kõige kiirem, kuid soomlane on sinna veel tulemata.

Raul Ojassaar: Tänak tuleb esimesest splitist läbi hea tempoga - vaid Sordo on temast 0,7 sekundit nobedam olnud.

Raul Ojassaar: Ogier alustas päeva kohe eksimusega, tehes juba avakurvis pirueti. Vaheaegade põhjal kaotas ta sellega nii kümme-viisteist sekundit.

Raul Ojassaar: Tundub, et Elfyn Evansil on midagi lahti mootoriga:https://twitter.com/Motorin_Rallye/status/830674331709616128

Raul Ojassaar: Rajalt välja sõitmise eest pole kaitstud isegi turvaautod:https://twitter.com/paddocknews/status/830672221144285184

Raul Ojassaar: Viimase kiiruskatsega on algust tehtud. Tänak on stardijärjekorras üheksas, Ogier kaheksas ning Latvala kümnes, nii et tippude tulekuni jääb veel pisut aega.

Raul Ojassaar: Esmalt läbitakse kahel korral 21,19 km pikkune Likenäsi katse, seejärel ootab ees 16 km pikkune power stage.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/MSportLtd/status/830663233665105920õ

Raul Ojassaar: Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Rootsi ralli viimane päev on peagi algamas ning täna on kavas kolm kiiruskatset. Ott Tänak ja Martin Järveoja on endiselt võidukonkurentsis - nii et pöidlad pihku!

Meelis Naudi: Neuville tuleb homme uuesti starti. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/830469685925801984

Meelis Naudi: https://twitter.com/MSportLtd/status/830464206881357826

Meelis Naudi: https://twitter.com/RallySweden/status/830463431908134912

Meelis Naudi: Neuville'i auto aidatakse puksiirile:. https://twitter.com/RallySweden/status/830462442450857986

Meelis Naudi: Üldseis on rohkem kui intrigeeriv:

Karl Rinaldo, Torsby: Neuville'ist on mõistagi kahju, olgugi, et Otil tekib nüüd homme võimalus esikoha eest võidelda. Pressikeskuses näeb nende sündmuste valguses aga üsna koomilist vaatepilti. Soome rahvusringhäälingu (Yle) reporter ropendab umbes pool minutit järjest, kui kuuleb, et Neuville on sõitnud välja. "Mul oli juba sisuliselt kogu lugu valmis!" manab ta endamisi kõval häälel, samal ajal, kui kõrval istuv kaameramees peab naisega videovestlust, suunab telefonikaamera kolleegi poole ja naerab südamest. Reporter aga ei mõtlegi vist sellele, et liidriks kerkis nüüd ju nende Jari...

Meelis Naudi: https://twitter.com/RallyingUK/status/830465071360913408

Meelis Naudi: Tänak teisel kohal, uus liider Latvala vaid 3,8-sekundilise eduga Ogieri ees. https://twitter.com/RallySolo/status/830464257187782656

Meelis Naudi: Uskumatu ebaõnn. Neuville sõitis teelt välja, kaotades ratta! https://twitter.com/HMSGOfficial/status/830462451514736641

Meelis Naudi: Latvala hetkel viies ja andis eestlasele veel pool sekundit ära.

Meelis Naudi: Tänakult kolmas aeg - 0.4 sekundit aeglasem Sordost!

Meelis Naudi: Ogier on Sordost 0,3 sekundit aeglasem.

Meelis Naudi: Sordo liidriks 1.33,9-ga.

Meelis Naudi: https://twitter.com/RevistaMotor2/status/830459154309509120

Meelis Naudi: Päeva viimane katse on alanud.

Meelis Naudi: https://twitter.com/MSportLtd/status/830437088977883136

Meelis Naudi: Päeva viimane ehk 15. kiiruskatse (1,9 km) algab kell 18.45.

Meelis Naudi: Üldseis 14. katse järel:

Karl Rinaldo, Torsby: Meeke tuli kraavist välja ja kaotab katse lõpus Neuville'ile üle kaheksa minuti, mis langetab ta viiendalt kohalt ilmselt 14.

Meelis Naudi: 14. katse tulemused: https://twitter.com/citroen_wrc/status/830428538171858946

Meelis Naudi: https://twitter.com/AS_PipoLopez/status/830427937094635520

Meelis Naudi: Neuville`ilt liidriaeg 8.07,5.

Meelis Naudi: Latvala on Tänakust 6 sekundit aeglasem! Eestlase ja soomlase vahe on veel vaid 4,3 sekundit.

Karl Rinaldo, Torsby: Vaevalt rootslased seda kuuldes pöördesse lähevad, aga "tänu" Meeke'i väljasõidule on nüüd ka üks kohalik sõitja - Pontus Tidemand (Škoda) - punktikohale ehk kümnendaks kerkinud.

Meelis Naudi: Tänakult teine aeg. Ogier`st 2,4 sekundit aeglasem.

Meelis Naudi: Meeke`i rajalt väljasõit: https://twitter.com/Karlip1/status/830425245030948866

Meelis Naudi: Tänak on vaheajas Ogier`ist mõned sekundid aeglasem.

Meelis Naudi: Hetkeseis: https://twitter.com/citroen_wrc/status/830425596870037505

Karl Rinaldo, Torsby: Ralli pressikeskuses vaatavad otseülekannet 14. katsest täpselt kaks rootslast, ülejäänud umbes 20 ruumis viibijat kirjutavad arvutis lugusid või laevad üles pilte. Meeke'i väljasõit samuti pildil.

Meelis Naudi: Ogierilt kindel liidriaeg 8.10,8. 8,9 sekundit kiirem kui Sordo.

Meelis Naudi: Kohe Ogier, Meeke ja siis Tänak...

Meelis Naudi: Uueks liidriks tõuseb Sordo. https://twitter.com/wwwGzrallycom/status/830423823099056128

Meelis Naudi: Breen liidriks. https://twitter.com/wwwGzrallycom/status/830422910468751361

Meelis Naudi: https://twitter.com/citroen_wrc/status/830422183629328386

Meelis Naudi: Evansilt liidriaeg 8.28,4.

Meelis Naudi: Kiireim aeg Lefebvrelt. https://twitter.com/citroen_wrc/status/830421189990375425

Meelis Naudi: https://twitter.com/RedBullFrance/status/830411085039620096

Meelis Naudi: Ogier ootab põnevat Colin's Cresti trampliini: https://twitter.com/SebOgier/status/830416153562513410

Meelis Naudi: 14. katse on alanud.

Meelis Naudi: Juba kell 16.08 stardib 14. kiiruskatse (14,27 km).

Gunnar Leheste: Üldseis 13. katse järel: Neuville jätkab liidrina, juhtides Latvala ees 31,6 ja Tänaku ees 41,9 sekundiga. Latvala ja Tänaku vahe on 10,3 sekundit.

Gunnar Leheste: 13. katse (15,87 km) võitis Latvala Tänaku ees 1,1 sekundiga, kuid ralli liidrit Neuville'i edestas Tänak 0,1 sekundiga.

Gunnar Leheste: Latvala edestab Tänakut finišis 1,1 sekundiga. https://twitter.com/RallySweden/status/830412189844508672

Gunnar Leheste: Tänak on finišis ajaga 7.52,0.

Gunnar Leheste: Teises vaheajapunktis on Latvala 1,2 sekundit kiirem.

Gunnar Leheste: Latvala esimene vaheaeg on Tänakust 1,1 sekundit kiirem.

Gunnar Leheste: Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogierist jälle 1,5 sekundit kiirem.

Gunnar Leheste: Ka sellel katsel on üks päris kobe hüpe: https://twitter.com/RallySweden/status/830409313055281152

Gunnar Leheste: Valeri Gorban on finišis ajaga 8.45,2. Ilmselgelt suurde mängu ei sekku.

Gunnar Leheste: 13. katse on alanud. Meenutuseks: Ott võitis selle katse esimesel läbimisel ajaga 8.03,0.

Gunnar Leheste: Hommikuste katsete tipphetked: https://twitter.com/RallySweden/status/830390831622266880

Karl Rinaldo, Torsby: Kiire kommentaar hooldusalalt ka Latvalalt: "Tänak jätkab suurepäraselt sõitmist, aga me ei saa seepärast kogu aeg muretseda. Peame keskenduma enda tegemistele."

Karl Rinaldo, Torsby: Täna on jäänud sõita veel kaks 15-kilomeetrist katset (kordusläbimised) ja Karlstadi 1,9-kilomeetrine publikukatse.

Karl Rinaldo, Torsby: Loole lisatud nüüd ka Tänaku enda kommentaar seoses aegade kiireima katsega. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-tanak-pustitas-ralli-mm-sarja-kiirusrekordi-millele-jargnes-sama-katse-korduslabimise-arajatmine?id=77200526

Gunnar Leheste: Tänaku kommentaarid hooldusalasse jõudes: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-superhoos-tanak-rootsis-on-ka-vaikest-vahet-raske-tagasi-soita-kuid-tunneme-end-praegu-hasti?id=77200978

Gunnar Leheste: Mads Östbergi 42-meetrine hüpe: https://twitter.com/RallySweden/status/830363811257413632

Gunnar Leheste: Ott Tänak hooldusalasse jõudes:

Gunnar Leheste: Järgmine katse algab kell 15.17.

Gunnar Leheste: Tänaku hüpe Colin's Cresti trampliinil: https://www.instagram.com/p/BQXd9SpjkXV/

Gunnar Leheste: Üldseis 11. katse järel: liidrina jätkab Neuville, kellele järgnevad Latvala (+32,8), Tänak (+42,0) ja Ogier (+56,2).

Gunnar Leheste: 11. katse ajad: Tänakule neljas järjestikune katsevõit! Latvala teine (+3,4), Neuville kolmas (+3,8), Östberg neljas (+3,9) ja Ogier viies (+4,7).

Gunnar Leheste: Tänaku ajast ei saa 11. katsel jagu ka Neuville, kaotussekundeid temalt 3,8. Üldarvestuses on tal Latvala ees endiselt 32,8 ja Tänaku ees 42-sekundiline edu.

Gunnar Leheste: "Mul oli väga ilus sõit. Ma ei suuda kiiremini. Auto on liiga raske ja pikkades kurvides on keeruline." (Latvala viitas kahele lisarehvile ja auto tagaossa kogunevale lumeraskusele)

Gunnar Leheste: Latvala jõuab pärale Tänakust 3,4 sekundit aeglasema ajaga. Eestlase ja soomlase vahe on nüüd vaid 9,2 sekundit.

Gunnar Leheste: Tänak on finišis katse parima ajaga 8.20,7. 4,7 sekundit kiirem kui Ogier! See on võimas!

Gunnar Leheste: Vaheaegade põhjal peaks Tänak tulema jälle kiiremini kui Ogier. https://twitter.com/RallySweden/status/830350536369123328

Gunnar Leheste: Vaene Paddon. Uusmeremaalasel puudub teatavasti roolivõim. Üks minut jälle läinud. https://twitter.com/RallySweden/status/830348804050268161

Gunnar Leheste: Ogier läheb katset juhtima ajaga 8.25,4.

Gunnar Leheste: 12. katse ärajäämisest on tuline kahju, sest ralli läks just 31,6 km lühemaks. Oleks olnud hea võimalus mõned sekundid veel Tänakul tagasi võita.

Karl Rinaldo, Torsby: 12. katse jäetakse turvakaalutulustel ära. Otsus langetati FIA soovitusel, kes märkis, et keskmised kiirused läksid sama katse esimesel läbimisel ehk 9. kiiruskatsel liiga suureks. Just seal püstitas katsevõidu võtnud Tänak keskmise kiiruse rekordi (137,8 km/h) WRC-sarjas.

Gunnar Leheste: 11. katse on täies hoos. Valeri Gorban tuli esimesena hüppelt ja ütles: "Hüpe oli, aga mitte eriti suur."

Karl Rinaldo, Torsby: Jari-Matti Latvala oli eile samal ajal ralli liider, kuid täna pole ta suutnud Oti tempos püsida. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-latvala-tunneb-tanakut-kuklasse-hingamas-ta-on-puudmas-meid-kinni?id=77200384

Gunnar Leheste: Historicute autode 9. katsel on juhtunud mingi lumesaani intsident. https://twitter.com/RallySweden/status/830341719145185284

Gunnar Leheste: Järgmine katse, millel asub kuulus Colin's Cresti trampliin, stardib kell 11.08.

Gunnar Leheste: Üldseis pärast 10. katset:

Gunnar Leheste: 10. katse ajad:

Gunnar Leheste: Neuville kaotab Tänakule sel katsel 0,1 sekundit. Tänak võitis seega juba kolmanda katse järjest!

Gunnar Leheste: Latvalalt võtab Tänak tagasi veel 2,7 sekundit. "Tänakul läheb hetkel väga hästi ja ta võitleb kõvasti," kommenteeris soomlane. https://twitter.com/RallySweden/status/830337308507385856

Gunnar Leheste: Ogier on finišis ajaga 8.03,9, Meeke 8.08,9, Tänak 8.03,0! Katsevõit terendab taas. https://twitter.com/RallySweden/status/830336525569314816

Gunnar Leheste: Tänak on viimases vaheajapunktis Ogierist 1,2 sekundit kiirem. Esimese vaheaja järgi on ta ka Latvalast nobedam.

Gunnar Leheste: Dani Sordo finišis. Kolm meest veel ja siis peaks tulema Tänak. https://twitter.com/RallySweden/status/830334328622170112

Gunnar Leheste: Paddon sai siiski liikuma, kuid aega on kõvasti kaotsi läinud.

Gunnar Leheste: Hayden Paddon on sel katsel seisma jäänud.

Gunnar Leheste: Probleeme on ka 11. katse pealtvaatajatega. https://twitter.com/RallySweden/status/830330552003751936

Gunnar Leheste: Katse võis siiski alata. Esimesed masinad on rajal.

Gunnar Leheste: Tänak püstitas uute WRC autode ajastu keskmise kiiruse rekordi! https://twitter.com/Michelin_Sport/status/830321751221477376

Gunnar Leheste: 10. katse toimumine on tõsises ohus. Inimesed on teel. https://twitter.com/RallySweden/status/830325545485352960

Gunnar Leheste: Järgmine katse saab stardi juba kell 10.17.

Gunnar Leheste: Üldjärjestus pärast 9. katset:

Gunnar Leheste: Neuville on finišis Tänakust 3,8 sekundit aeglasema ajaga. Tänakule seega teine katsevõit järjest!

Gunnar Leheste: Latvala on Tänakust 6,3 sekundit aeglasem. Nende vahe kahanes nüüd 15,3 sekundile.

Gunnar Leheste: Tänak kiireima ajaga finišis - 13.45,5. "Korralik kiire katse. Ma ei tundnud end nii enesekindlalt, seega maksimumi peal ei surunud, aga ilus puhas sõit," ütles katse keskmise kiirusega 137 km/h läbinud saarlane.

Gunnar Leheste: Paddon finišeeris ajaga 15.18,7, Ogier katse kiireimana 13.48,1-ga. Hea uudis on see, et viimases vaheajapunktis on Tänak Ogierist 2,4 sekundit kiirem!

Gunnar Leheste: Paddonil on midagi juhtunud. Viimases vaheajapunktis kaotab tema taga startinud Ogierile juba 54 sekundit.

Gunnar Leheste: Dani Sordo viib katse lõpuaja uude minutisse - 13.58,6.

Gunnar Leheste: Kolm autot juba finišis, Evans neist parimana ajaga 14.02,6, kuid arvata on, et seda hakatakse kohe tublisti üle lööma. https://twitter.com/RallySweden/status/830317537950838784

Gunnar Leheste: Esimene mees Valeri Gorban on rajal. Tänane stardijärjekord: 1. Gorban, 2. Lefebvre, 3. Evans, 4. Breen, 5. Sordo, 6. Paddon, 7. Ogier, 8. Meeke, 9. Tänak, 10. Latvala, 11. Neuville, 12. Östberg, 13. Hänninen.

Gunnar Leheste: Nii lahkus Tänak hommikusest Service Parkist. https://twitter.com/MSportLtd/status/830302457037258752

Gunnar Leheste: Tänaku klõps eilselt pressikonverentsilt: https://twitter.com/OttTanak/status/830131646397562880

Gunnar Leheste: Üldarvestuses möödub Tänak Meeke'ist ja Ogierist ning tõuseb päeva lõpuks kolmandaks!

Gunnar Leheste: 8. katse ajad:

Gunnar Leheste: "Keeruline oli esimesena startida, kuid ma olen väga rahul sellega, mis me täna tegime. Pingutasin tõeliselt kõvasti, et laupäevaks parim stardipositsioon võita. Saime ühe koha tagasi, seega peaks homme juba parem olema," ütles Tänak ralliraadiole.

Gunnar Leheste: Neuville kaotas Tänakule katsel 0,7 sekundiga, Meeke võtab siin viienda koha (+10,9).

Gunnar Leheste: Kui finišis on seitse meest, on Tänak katse liider ajaga 9.24,8. Latvala kaotas talle siin 4,8, Ogier 6,1 sekundit. Neuville'i, Meeke'i ja Paddonit tasub veel karta.

Raul Ojassaar: Päeva viimane kiiruskatse Torsbys algab kell 18.15. Jääme ootele!

Raul Ojassaar: Tänak läheb seega päeva viimasele katsele vastu viiendana:

Raul Ojassaar: Meeke ja Paddon samuti finišis Tänakust nobedamini - ning Meeke tõuseb Eesti ekipaažist ette ka üldarvestuses.

Raul Ojassaar: Samal ajal on ka Meeke ja Paddon head tempot näitamas. Kaua ei ole ka nende tulekuni jäänud...

Raul Ojassaar: Neuville finišis ja seda ülivõimsa ülekaaluga - edu Ogier' ees koguni 16,4 sekundit!

Karl Rinaldo, Torsby: Jari-Matti on ka ise üllatunud, et suudab taas konkurentsis püsida. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-latvala-ma-poleks-oodanud-et-nii-hasti-konkurentsis-pusin?id=77195750

Raul Ojassaar: Tänak: "Nii suure hulga lahtise lumega on keeruline sõita. Tundub, et rehvid hakkavad vist ka kuluma. Väga libe!"

Raul Ojassaar: Neuville tuleb vaheaegade põhjal aga veel vingema hooga kui Ogier.

Raul Ojassaar: Tänak finišis - kaotust Ogier'le 5,4 sekundit. Prantslane tõusis meie mehest üldarvestuses üheainsa kümnendikuga mööda!

Raul Ojassaar: Seitsmendale katsele on vahepeal start antud. Ott Tänak on esimeses vaheajapunktis napilt kaotamas nii Latvalale kui Ogier'le.

Raul Ojassaar: Nüüd ootab meid ees väike paus - järgmisele katsele antakse start kell 16.51.

Raul Ojassaar: Üldarvestuses hoiab Tänak endiselt kolmandat kohta, kuid vahe Meeke'iga vähenes veelgi.

Raul Ojassaar: Näib, et Meeke sai katsel neljanda aja, kaotades Neuville'ile 4,3 sekundit. Tänakule viies koht.

Raul Ojassaar: Meeke ja Paddon on samuti hea tempoga lõpuni tulnud. Paddon edestab napilt ka Tänakut, millegipärast ei pakuta meile aga Meeke'i lõpuaega, kuigi mees on finišisse jõudnud.

Raul Ojassaar: Neuville jätkab võimsalt - Latvalat edestab ta 2,3 sekundiga, Tänak on kolmas (+4,9).

Raul Ojassaar: Tänak: "Ma ei ole täiesti õnnelik. Rajal on palju värsket lund ja see on väga libe. Tegin ka paar sõiduviga - sõitsin paar kurvi liiga laiaks."

Raul Ojassaar: Tänak finišis: kaotust Latvalale 2,8 sekundit, edu Ogier' ees 1,1 sekundit.

Raul Ojassaar: Kuuendale katsele on start antud. Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogier'st kiirem, Latvalast aeglasem.

Raul Ojassaar: Järgmisele katsele antakse start kell 15.27.

Raul Ojassaar: Ja kinnitus sellest, et Tänak on üldarvestuses nüüd kolmas ning Neuville esimene:

Raul Ojassaar: Viienda kiiruskatse tulemused. Neuville võimsalt esimene, Paddon teine, Tänak kolmas:

Raul Ojassaar: Neuville paneb võimsalt - Tänakust on belglane koguni 7,4 sekundit kiirem.

Raul Ojassaar: Neuville tuleb Tänakust vaheaegade põhjal kiiremini. Tundub, et katsevõitu eestlane siit veel ei saa.

Raul Ojassaar: Östberg sai 50 sekundit trahvi. https://twitter.com/MadsOstberg/status/830031204988678146

Raul Ojassaar: Tänak: "Auto on nüüd korras. Tagaratastel on pidamist vähevõitu, aga katse ise oli okei."

Raul Ojassaar: Tänak tõusis sellega üldarvestuses ka tiimikaaslasest Ogier'st mööda.

Raul Ojassaar: Tänak katse finišis - seni kiireima ajaga! Latvalat edestab ta aga vaid 0,3 sekundiga, Ogier'd 5,1 sekundiga.

Raul Ojassaar: Tänak on esimeseses vaheajapunktis Ogier'st kiirem, kuid Latvalast kaks sekundit aeglasem.

Karl Rinaldo, Torsby: Ralli viies ja päeva neljas kiiruskatse on alanud. Pikkust sel 18,47 kilomeetrit.

Karl Rinaldo, Torsby: Nüüd ootab meid ees aga hommikuste katsete kordusläbimised, mis võivad üldseisu osas huvitavaid muudatusi tuua. Nimelt peaks suurenema nende (Ogier, Latvala, Tänak) eelis, kes stardivad eespool, mil rada on veel korras.

Karl Rinaldo, Torsby: Videointervjuus Delfile rääkis Urmo Aava nii mõndagi huvitavat. Põhiliselt võtsime luubi alla mõistagi Oti, kuid juttu tuli ka favoriitidest üldisemalt, Toyota üllatuslikust edust, Ogier'est ja lumeoludest.http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-urmo-aava-oti-jatkuvad-probleemid-panevad-mind-muretsema-neutraalilt-kurvidesse-pidurdamine-on-soitja-oudusunenagu?id=77192580

Karl Rinaldo, Torsby: Oti sõnul peaks probleemist õnneks kiiresti lahti saama.http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-tanak-probleem-kaigukastiga-tegi-soitmise-kull-keerulisemaks-kuid-me-ei-kaotanud-liidrile-seeparast-20-sekundit?id=77191714

Raul Ojassaar: Esikolmikust lahutab Tänakut vaid 1,2 sekundit! Vahed on seal ikka pööraselt väikesed.

Raul Ojassaar: Üldarvestuses tõusis Tänak ühe koha võrra ning asub nüüd viiendal real.

Raul Ojassaar: Östbergi tulekuga saab WRC-klassis neljanda katse lukku panna. Latvalale katsevõit, Tänakule neljas koht.

Raul Ojassaar: Neuville kaotab Latvalale lõpuks 8,5 sekundit, soomlane tõuseb üldarvestuses liidriks.

Raul Ojassaar: Vaheaegade põhjal ei ole Latvala tempos suutnud keegi püsida, isegi mitte Neuville.

Raul Ojassaar: Ka Elfyn Evansiga on midagi juhtunud, tema kaotab viimases splitis üle minuti.

Raul Ojassaar: Tänak ise kinnitab ka ralliraadiole lakooniliselt probleeme käigukastiga. Loodetavasti saadakse asi korda hoolduspargis, kuhu nüüd siirdutakse.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/Karlip1/status/829987997697339392

Raul Ojassaar: Tänak jõuab finišisse ning jääb alla nii Latvalale kui Ogier'le. Kaotust soomlasele 12,9, prantslasele 3,3 sekundit.

Raul Ojassaar: Dani Sordo kaotab esimeses vaheajapunktis 15 sekundit!

Raul Ojassaar: Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogier'ga sisuliselt ühes ja samas tempos - eestlane on 0,1 sekundit kiirem. Latvala edestab Tänakut aga 2,4 sekundiga.

Raul Ojassaar: Kuigi tegemist on Rootsi ralliga, toimub praegu algav neljas kiiruskatse täies mahus Norra pinnal. Sel suunal läbitakse seda katset rallil üldse esimest korda.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/MSportLtd/status/829979298840924160

Raul Ojassaar: Järgmine kiiruskatse algab meie aja järgi kell 11.20.

Raul Ojassaar: Üldseis: Neuville jätkab liidrina, Latvala kerkis teiseks, Tänak langes kuuendaks.

Raul Ojassaar: Kolmanda katse tulemused:

Raul Ojassaar: Neuville sõidab taas kiireima aja. Tänakule katsel üheksas koht.

Raul Ojassaar: Tänak teise katse finišis - kaotust Latvalale 8,1 ning Ogier'le 5,6 sekundit. "Algus oli väga libe, seejärel jäin ma kuidagi kahe käigu vahele kinni. Ma ei tea, mis juhtus, aga see oli väga häiriv."

Raul Ojassaar: Esimeses splitis jääb Tänak alla nii Ogier'le kui Latvalale.

Raul Ojassaar: Samal ajal on alanud ka kolmas kiiruskatse. Tänak on stardijärjekorras Ogier' ja Latvala järel kolmas.

Karl Rinaldo, Torsby: Historic-klassi autode seast leiab näiteks selliseid. Esimesed WRC masinad tulevad hooldusalasse tagasi pärast päeva kolmandat kiiruskatset ehk 12 paiku.

Karl Rinaldo, Torsby: M-Sport on näinud sõitjate nimede disainiga rohkem vaeva kui konkurendid. Hetkel on hooldusalas siiski väga vaikne, näha võib vaid historic-klassi masinaid startimas.

Raul Ojassaar: Järgmine kiiruskatse algab meie aja järgi kell 10.06. Jääme ootama!

Raul Ojassaar: Üldseis pärast kahte katset:

Raul Ojassaar: Teise kiiruskatse tulemused:

Raul Ojassaar: Tänakust märksa kiiremini tuleb ka Meeke. Vahed on praegu aga veel üksikutes sekundites.

Raul Ojassaar: "Paganama libe. Ja nii varajasel kellajal on raske midagi näha," sõnas Tänak ralliraadiole.

Karl Rinaldo, Torsby: Tere hommikust ka Torsbyst! Päike on vaikselt välja tulemus ning kohati sajab õrnalt lund. Selline näeb välja hetkel vaatepilt pressikeskusest hooldusalale.

Raul Ojassaar: Tere hommikust kõigile rallisõpradele! Reedet saame alustada heade uudistega - Ott Tänak on tänasel esimesel katsel näidanud head aega ning hoiab finišis hetkel Thierry Neuville'i järel teist aega.

Meelis Naudi: Ralli jätkub juba homme hommikul kell 8.59.

Meelis Naudi: Avakatse tulemused:

Meelis Naudi: Tänak edestas ka Ogier`i ja sai neljanda aja. Katsevõit Latvalale. https://twitter.com/inforallyes/status/829780569672265728

Meelis Naudi: Hetkeseis: https://twitter.com/DaniSordo/status/829780192201756672

Meelis Naudi: Latvalalt liidriaeg. https://twitter.com/MattWhiteRacing/status/829780032222588929

Meelis Naudi: Tänak sõnas ralliraadiole: "Meil oli puhas katse, probleeme polnud. Hea algus rallile!"

Meelis Naudi: Östberg ja Meeke on Tänakust aeglasemad. Eestlane püsib kolmandal kohal. https://twitter.com/inforallyes/status/829779227671199745

Meelis Naudi: https://twitter.com/Motosport_pl/status/829778788825300993

Meelis Naudi: Uus liidriaeg Neuville`ilt. 2. Sordo +0,1, 3. Tänak +0,2.

Meelis Naudi: Tänak kaotab Sordole 0,1 sekundiga!

Meelis Naudi: Paddon ja Evans on Sordost paar sekundit aeglasemad.

Meelis Naudi: Nüüd Paddon, siis Evans ja Tänak!

Meelis Naudi: Sordolt liidriaeg 1.34,8. https://twitter.com/inforallyes/status/829776943155408896

Meelis Naudi: Ja Hänninen kihutabki uue liidriaja 1.36,2.

Meelis Naudi: Ole Christian Veiby aeg püsib liidrina. Peagi on WRC meeste kord rajale kihutada. https://twitter.com/ianlanesgroup/status/829772586980605952

Meelis Naudi: Uus liider. Endiselt on rajal alles WRC2 mehed. https://twitter.com/Motosport_pl/status/829772721651347456

Meelis Naudi: Tidemandilt kiireim aeg. Tänaku stardini on veel aega. https://twitter.com/Motosport_pl/status/829770679683780608

Meelis Naudi: Avakatse on alanud!

Meelis Naudi: Juba kell 21.08 (Eesti aeg) algab 1,9 km pikkune publikukatse.

Gunnar Leheste: Tänaku lühike kommentaar pressikonverentsilt: "Meil on selja taga juba mõned päris head punktid. Niimoodi on hea starti tulla. Olud on siin palju paremad kui eelmisel aastal. Lumi vaheldub jääga. Sooviks vaid rohkem lumevalle, et oleks ka ohutuse mõttes toetust rohkem, aga teed näevad siiski päris head välja. See on üks mu lemmikrallisid ning sel aastal on mõned katsed väga kiired. Tavaliselt ma olen lumel üsna enesekindel. Tahaksin teha ideaalse ralli ja seda täiel rinnal nautida."

Gunnar Leheste: Kohaparandust siit loota pole. Tänakul on kolm läbimist juba tehtud.

Gunnar Leheste: Paddon läks kolmanda läbimisega (4.11,7) testikatse liidriks. Tänak on 4.16,1-ga seitsmes. Sebastien Ogier võtab väga rahulikult - tal kirjas 4.29,9 ja alles 13. koht. https://twitter.com/RevistaMotor2/status/829618253643268096

Gunnar Leheste: Tänak on langenud juba kuuendaks. Esimesel läbimisel sai kirja 4.16,1, kuid teisel piirdus 5.04,7-ga. Eespool on Sordo (4.14,0), Meeke (4.14,1), Neuville (4.14,5), Breen (4.15,5) ja Paddon (4.15,9).

Gunnar Leheste: Testikatse hetkeseis. Kokku läbitakse katset vähemalt kolm korda. https://twitter.com/Media_Racing/status/829605910054043648