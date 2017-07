OTSEBLOGI | Latvala on hoos, Tänak püsib kaks katset enne lõppu seitsmendal kohal

Soome MM-rallil reedese väljasõidu ja rehvi lõhkumisega esikoha konkurentsist pudenenud Ott Tänak (M-Sport) alustas viimast võistluspäeva 7. kohalt. Vahe liidri Esapekka Lappiga (Toyota) on üle kahe minuti. Kuuendast kohast lahutab Tänakut 25,1 sekundit. Sõita jääb veel kaks kiiruskatset.

Puhta sõiduga on tõusta võimatu, aga ralli on teadagi tehnikasport. Juhtuda võib kõike. Näiteks Jari-Matti Latvala (Toyota) oli 19. kiiruskatsel sunnitud tehniliste probleemide tõttu katkestama. Oi, kus soomlane vandus tuld ja tõrva! Aga, mis sa teed. Ka täna on osadel meestel eksimisvõimalus päris suur - Teemu Suninen, Elfyn Evans ja Juho Hänninen võitlevad kahe poodiumikoha eest.

Ralli viimasel katsel on teadupärast jagamisel MM-sarja lisapunktid ja neid läheb kindlasti püüdma ka Ott Tänak. Karjääri esimese MM-ralli võidu suunas liigub Esapekka Lappi.

Soome ralli ajakava:

Pühapäev:

SS22 Lempää 1 (6,80 km) - kell 9.25

SS23 Oittila 1 (10,12 km) - kell 10.08

SS24 Lempää 2 (6,80 km) - kell 11.47

SS25 Oittila 2 (10,12 km) - kell 13.18 (power stage)

Delfi kajastab Soome rallit otseblogi vahendusel. Sündmuste keskmes on Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv.

Eelinfo:

Tänak, kes võitis neljapäeva õhtul esimese publikukatse ja juhtis rallit ka kuni neljanda katse stardini, sõitis laupäeva hommikul pikaks 21-kilomeetrise katse esimese kurvi ning lõhkus kiviga rehvi. Esimeses vaheajapunktis oli kaotus juba 27,8 ja teises 55,4 sekundit, finišis minut ja 34,7 sekundit.

Draamat jagus neljandale katsele veelgi: MM-sarja liider Sebastien Ogier (M-Sport) sõitis teelt välja vastu puud ning kivi otsa sõidu ja vedrustuse purunemise tõttu jäi seisma ka Hayden Paddon (Hyundai).

Ülejäänud reedel ning ka laupäeval näitas Tänak liidritega enam-vähem võrdset kiirust. Katsevõitu eestlane küll kirja ei saanud, kuid näitas mitmel puhul teist aega.

Kuivõrd rallivõit jääb püüdmatuks, heitleb Tänak väärtuslike punktide eest. 12. katsel möödus ta Dani Sordost (Hyundai) ning tõusis kümnendaks, laupäeva hommikul esmalt Mads Östbergi väljasõidu tõttu üheksandaks, seejärel tabas ebaõnn rallit juhtinud Jari-Matti Latvalat (Toyota), kelle auto jätsid 19. katsel seisma tehnilised probleemid. Soomlane pidi seetõttu päeva pooleli jätma.

Päeva viimasel, 21. katsel tõusis Tänak hea kiiruse toel mööda ka Kris Meeke'ist (Citroen), kes lõpetas päeva purunenud rehviga. Seega läheb Eesti ekipaaž viimasele päevale vastu seitsmendal kohal.

Hoolimata Latvala katkestamisest on soomlastel kodurallil kolmikjuhtimine: esikohal on noor Esapekka Lappi (Toyota), kes sõidab alles oma neljandat WRC-etappi, teisel kohal on alles teist WRC-rallit kaasa tegev Teemu Suninen (M-Sport). Teise-kolmanda-neljanda koha heitlus tõotab pühapäeval tulla ülipõnev - Juho Hänninen (Toyota) jääb Suninenist maha 4,3 sekundiga ning edestab Elfyn Evansit (M-Sport) vaid 1,3 sekundiga.

Üldseis pärast 21. katset: