OTSEBLOGI | Kuidas läheb Ott Tänakul Walesi ralli esimesel katsel?

SS10 Myherin 1 (20,28 km) kell 10.35

SS11 Sweet Lamb Hafren 1 (19,95 km) kell 11.15

SS12 Dyfi 1 (19,48 km) kell 12.28

SS13 Gartheiniog 1 (11,26 km) kell 13.02

SS14 Dyfnant (8,3 km) kell 14.08 OTSEÜLEKANNE DELFI TV-s!

SS15 Myherin 2 (20,28 km) kell 16.52

SS16 Sweet Lamb Hafren 2 (19,95 km) kell 17.32

SS17 Dyfi 2 (19,48 km) kell 18.45

SS18 Gartheiniog 2 (11,26 km) kell 19.19

Pühapäev

SS19 Elsi (10,06 km) kell 9.22

SS20 Gwydir 1 (14,76 km) kell 10.08 PUNKTIKATSE

SS21 Great Orme Llandudno 1 (8,03 km) kell 11.16

SS22 Gwydir 2 (14,76 km) kell 12.29

SS23 Great Orme Llandudno 2 (8,03 km) kell 14.18 OTSEÜLEKANNE DELFI TV-s!

Walesi MM-ralli

Thierry Neuville rääkis WRC otseülekandes, et ei tunne endal üldse pinget, kuid eesmärk on Walesis Tänakust ja Ogierist eespool lõpetada. "Isegi kui nii hästi ei lähe, on mul siiski punktitabelis väike edumaa," ütles ta võiduvõimaluste kohta.

Siin on tänase publikukatse stardinimekiri, millest selgub, et Tänak pääseb rajale alles kell 21.49. https://www.walesrallygb.com/documents/5.1_Start_List_for_Section_1_-_TC1(1).pdf

Testikatse aeg tiksus täis ja rohkem kedagi rajale ei lubata.

Tänak on kahel korral veel testikatse läbinud. Korra ajaga 2.22,2 ja siis korrates oma parimat 2.03,3.

Tänak teist korda testikatsel. Seekord puhtalt läbi ja ajaks 2.03,3.

Testikatse numbrites:

Walesi ralli hooldusalas. Vahetamist ootav esistange:

Testikatse kolmandal läbimisel kärpisid Suninen ja Evans kiireimate meestena veel kümnendikke. Mõlemad said ajaks 2.01,9.

Tänakul on testikatsega kõik. Nüüd on vaja auto õhtuseks publikukatseks korda saada.

Testikatse teisel läbimisel sõitis kiireima aja ette Teemu Suninen. M-Spordi meeskonda kuuluva soomlase aeg 2.01,2.

Testikatse esimesel läbimisel olid kiireimad Jari-Matti Latvala ja Elfyn Evans. Mõlemal aeg 2.01,4. Avarii teinud Tänak sai ajaks 4.53,9.

Tänak tegi testikatse esimesel läbimisel avarii. Ei saanud kurvi minnes pidama ja kihutas vastu kraavivalli.

WRC masinaid on Walesis rajal üksteist:

Ott Tänaku parim koht Walesi rallilt pärineb 2016. aastast kui ta oli koos Raigo Mõlderiga teine. Sebastien Ogier jäi toona ette 10,2 sekundiga. Kolmas oli Thierry Neuville.

Delfil ja Eesti Päevalehel on Walesi rallil silmad ja kõrvad kohal. Neid liigutab Jaan Martinson. Pole kahtlustki, saab kuulma ja nägema huvitavaid tähelepanekuid.

Tere rallihuvilised! Ott Tänak ja Martin Järveoja on kontoris tagasi. Tänasest kuni pühapäevani kihutatakse Walesi ralli ja meie mehed võiks ootuste kohaselt taaskord olla väga kiired.