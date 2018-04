OTSEBLOGI | Korsika ralli jätkub kolmanda katsega. Kas Tänak suudab teisele kohale tõusta?

SS1 La Porta - Valle di Rostino 1 (49,03 km) - kell 10.50

Korsika MM-ralli

Tänak on aga samal ajal viimases splitis Meeke'iga võrreldes kaotuse vaid 0,9 sekundi peale kahandanud. Hea märk!

Andreas Mikkelsen on jätkuvalt tippude tempost kohutavalt kaugel - Ogier'le koguneb kaotust lausa 31,3 sekundit.

Neuville kaotab finišis Ogier'le 10,3 sekundit. Belglaselt korralik sõit.

Ogier on finišis - 31.44,1. Üheksa sekundit hommikusest läbimisest kiirem.

Eelviimases splitis on Tänak oma lähikonkurentidega võrreldes nüüd pisut tagasi võtnud - Neuville'ile on seal kaotust 5,4, Meeke'ile 2,4 sekundit. Sellest punktist on veel tublisti üle kümne kilomeetri tulla - ehk suudab Tänak mõne sekundi katse lõpuosaga tagasi võita.

Tänaku kaotus on seal Ogier'le 10,5 sekundit, Neuville'ile 5,8 ja Meeke'ile 2,5 sekundit. Teiste tempo on lihtsalt karvavõrra parem.

Tundub, et Meeke on neljandas splitis võrdluses Neuville'iga paar sekundit tagasi andnud. Kohe peaks sinna jõudma ka Tänak.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänaku kaotus veelgi suurenenud ning on Ogier'ga võrdluses 8,3 sekundit. Meeke'ile jääb eestlane alla 1,2, Neuville'ile 2,4 sekundiga.

Teises splitis on Tänaku kaotus Ogier'le 3,2 sekundit. Eestlane jääb kahe sekundiga alla ka Meeke'ile ja Neuville'ile. Mitte just kõige parem märk, aga loodetavasti saab Eesti ekipaaž tempo taas üles.

Kolmandas vaheajapunktis on Ogier' edu Neuville'i ees 3,2 sekundit. Prantslase tempo on endiselt suurepärane.

Teises splitis Meeke enam liidriks ei lähe - seal kaotab ta Ogier'le ise täpselt sekundiga.

Tänak kaotab esimeses splitis Meeke'ile täpselt sekundi ehk sõidab samas tempos Neuville'i ja Ogier'ga.

Meeke lööb esimeses splitis platsi puhtaks - 0,9 sekundit Neuville'ist kiirem. Samal ajal on Neuville läbi tulnud teisest vaheajapunktist ning kaotab seal Ogier'le 1,2 sekundiga.

Samal ajal on rajale saanud ka Ott Tänak!

Mikkelseni tempo jääb aga parematele endiselt alla - esimeses splitis koguneb tal pisut enama kui nelja kilomeetriga kaotust 1,4 sekundit.

Neuville'i auto seadistust pisut kõpitseti ning tundub, et see on ka toiminud - esimeses splitis on belglane Ogier'st 0,1 sekundit kiirem.

Ogier on esimese vaheaja põhjal sõitmas suhteliselt sama tempoga kui hommikul - ta on esimesest läbimisest napid pool sekundit kiirem.

Ogier on rajal!

Kolmanda kiiruskatse alguseni on jäänud veel neli minutit. Sõitjaid ootab ees seesama 49-kilomeetrine ülimalt nõudlik katse, mida ka hommikul jälgisime.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen oli üks esimesi inimesi, kellega Ott Tänak rallipargis rääkis. Mäkinen tahtis isiklikult teada saada, mis eestlase Toyotat vaevab.

Tundub, et Loebil oli vahetult enne avariid rehv katki läinud:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/982232380327931906

Loebi kaardilugeja Daniel Elena tänane piknik näeb välja selline:https://twitter.com/DanosElena/status/982213970130972674

Nüüd seisab ekipaažidel ees hoolduspaus - tagasi rajale naastakse juba kella nelja paiku!

Sébastien Ogier hooldusalas: "Kõik on hästi. Olin oma aja osas natuke üllatunud. Auto oli küll hea, aga mul oli katsel sellegipoolest tükk tegemist, paar korda olin piruetile lähedal."Loebi avarii kohta ei osanud Ogier täpsemat hinnangut anda. "Vaatasin selle korra telefonist üle, aga ma ei oska öelda. Ma ei tea, kas tal läks lihtsalt kurv pikaks või rehv katki. Esimesel katsel sõitis ta igatahes suurepärase aja välja."

Rallil ootab meid nüüd mõnetunnine paus - aga vahepeal saame hooldusalast kindlasti ka Tänaku ja teiste värsked pikemad kommentaarid!

Citroeni tiimipealik Pierre Budar: "Loebi ilmselt üllatasid jahtunud rehvid. Ta sõitis teelt välja ning tagurdades jäi kraavi kinni. Väga kahju, sest ta oleks kindlasti kõrgetele kohtadele pretendeerinud."

Ralli üldseis pärast teist katset. Ogier suurendas edumaad, Tänak langes neljandaks.

Teise katse tulemused. Ogier'le veel üks katsevõit, Tänakule väike ajakaotus:

Sealt seda autot enam väga kergesti välja ei õngitse. Huvitav, mis küll suurmeistril juhtus?

Loebi Citroen ongi kogu täiega kraavis!

Tänaku nigelavõitu katse kukutas ta üldarvestuses nii Neuville'ist kui Meeke'ist tahapoole, aga Loebi võimalik katkestamine aitab ta kokkuvõttes siiski neljandaks.

Lappi sõidab samal ajal välja katse teise aja - Ogier'le kaotust 2,0 sekundit, täpselt sama aeg Meeke'iga.

Loeb on endiselt päris katse alguses, ehk isegi esimese kilomeetri lõpus. Peagi saame ilmselt teada, mis juhtus.

Sébastien Loeb on katsel seisma jäänud!

Tänak: "Seda on palju. Nüüd saame tagasi hooldusalasse minna. Hommikusel katsel oli kõik korras, aga auto tagaosaga olid nüüd probleemid."

Tänak finišis ja kaotust Ogier'le koguneb täpselt seitse sekundit. Ei olnud hea katse.

Latvala kaotab ka sellel katsel suhteliselt palju - 6,8 sekundit. Soomlaste jaoks ei ole ralli üldse hästi alanud.

Tänaku vaheaeg midagi väga rõõmustavat ei ole - kaotust Ogier'le seal juba 2,8 sekundit. Samas ei ole see ka midagi hullu.

Meeke finišis, kaotust Ogier'le täpselt kaks sekundit.

Mikkelsen väidab, et sõitis ühes kurvis korraks kraavi, sellest ka suur ajakaotus. Ralli üldkokkuvõttes jääb norralane Ogier'le alla juba 53,2 sekundit.

Mikkelsen kaotab finišis lausa 14,1 sekundit. Enam kui sekund kilomeetri kohta!

Neuville kurdab auto seadistuse üle ning on päris pettunud. "Raske algus, aga peame edasi töötama."

Neuville kaotab finišis Ogier'le 2,2 sekundit. Belglaselt korralik sõit.

Ott Tänak on rajal!

Ogier finišis - 7,59,9 on kõigi teiste jaoks maha pandud märgiks.

Mikkelsenil võib olla taas midagi juhtunud - vaheajapunktis kaotab ta Ogier'le juba 8,7 sekundiga.

Esimeses splitis edestab Ogier Neuville'i 1,6 sekundiga.

Ogier on teisele katsele startinud!

Vaid kaks minutit on jäänud teise katse alguseni. "Vaid" 13,55 kilomeetrit, aga palju on selliseid kurve, kus julgemad tahavad kindlasti lõigata. Seetõttu on võimalik sel katsel aega tagasi võita, ent selleks tuleb mõistagi riskida sellega, et tee ääres on mõni kivi, mis rehvi katki teeb.

Arvutite-telefonide juurest kaugele ei tasu minna - järgmine katse, mis on küll pisut lühem, 13,5-kilomeetrine, algab juba kell 12.13.

Avakatse kiire kokkuvõte: Ogier teiselt planeedilt; Loeb suurepärane; Tänak ja Meeke väga head. Neuville ei jää samuti palju maha. Ülejäänud Toyotad ja Hyundaid pigem kehvad.

Kui Evans on ka finišis, saame avakatsele joone alla tõmmata - tundub, et Bouffier ja Lefebvre enam suurde mängu ei sekku. Esimese katse tulemused:

Loeb finišis - teise ajaga! Kaotust Ogier'le kogunes vaid 9,7 sekundit, Tänakust oli üheksakordne maailmameister kiirem 8,4 sekundit.

Sordo viiendaks, kaotust Ogier'le 36 sekundit.

Lappi on samuti finišis suhteliselt niru ajaga - kaotust Ogier'le 43,2 sekundit. Tänak on pika puuga parim Toyota!

Tänak: "Ütleme nii, et tunnen paremini kui eelmisel aastal. Katse alguses oli vesine koht, mis võttis mitmekümneks kilomeetriks pidurid ära."

Tänak on finišis ning teise ajaga! 18,1 sekundit on kaotus Ogier'le, aga edu Meeke'i ees täpselt sekund. Võimalik, et põhjaiirlane tegi viimases sektsioonis mõne vea.

Viimases splitis on Loeb Meeke'ist juba kolm sekundit kiirem. Samal ajal on Latvala finišis ja aeg on pettumus: kaotust Ogier'le 46,2 sekundit.

Aga tagantpoolt tuleb suurepäraste aegadega ka ei keegi muu kui Sébastien Loeb! Viiendas splitis kaotab ta Meeke'ile vaid 0,6 sekundiga ning edestab ka Tänakut.

Meeke on finišis, kaotust Ogier'le kogunes 19,1 sekundit. See võib talle aga tõenäoliselt tuua katse teise koha! "Andsin oma parima!"

Neuville kurtis finišis vähese pidamise üle, Mikkelsen aga väidab, et pärast avakurvi eksimust ei suutnud ta korralikku rütmi leida.

Mikkelsen on finišis Ogier'st lausa 39,1 sekundit aeglasem. Norralane ei saa oma ralli algusega kohe üldse rahul olla. Ei paista ka vähemalt väliselt, et autol midagi viga oleks.

Neuville on finišis ja kaotust Ogier'le tuleb lausa 21,2 sekundit. Hoolimata sellest võib belglane siit vabalt näiteks katse neljanda koha kirja saada.

Tänak tuleb samast kohast läbi tunduvalt kiiremini - Ogier' ja Meeke'i järel kolmandana. Kaotust prantslasele täpselt 11 sekundit, Meeke'ile 2,8 sekundit.

Ogier on finišis - 31.53,8 on aeg, mida sel katsel ilmselt mitte keegi üle sõita ei suuda. Enam kui poole tunni pikkune katse!

Kas Latvalal on midagi juhtunud, ei oska veel öelda - aga eelviimases splitis kaotab ta Ogier'le peaaegu 30 sekundit! Ogier sõidab ikka täiesti omas tempos.

17,8 sekundit on Ogier' edu Neuville'i ees viimases splitis. Sealt on finišisse veel kümme kilomeetrit minna!

Kuna ajavõtusüsteem pisut tõrgub, ei näe me päris kõigi sõitjate vaheaegu. Nii on näiteks täielik "must auk", kuidas liigub Esapekka Lappi, kellelt on olemas ainult kõige esimene vaheaeg.

Viiendas splitis kaotab Neuville Ogier'le juba 13,4 sekundiga.

Tänaku teist splitti meil ei ole, aga kolmas on arvestades tema stardipositsiooni väga hea - Ogier'le jääb ta alla vaid 6,3 sekundiga, Meeke'ile 1,9 sekundiga.

Kolmandas splitis on Ogier' edu Meeke'i ees juba 4,4 sekundit. Mikkelsen jääb prantslasele alla juba 16,3 sekundiga.

Kolmandas splitis 17,4 km peal on Ogier' edu Neuville'i ees juba 9,7 sekundit. Valitsev maailmameister on parim ka teises vaheajapunktis, aga Meeke kaotab talle seal vaid 0,8 sekundiga.

Tänak tuleb esimesest splitist läbi korraliku ajaga, kaotades vaid Meeke'ile 0,3 sekundiga. Hea algus!

Esimeses splitis läheb liidriks eilse testikatse võitnud Meeke - edu Neuville'i ees 2,1 sekundit.

Vahepeal on rajale saanud ka Ott Tänak!

11,1 kilomeetri peal kaotab Neuville Ogier'le juba 6,2 sekundit. Kas belglane on eksinud või ongi teeolude vahe juba esimese kahe sõitja vahel nii suur?

Ogier' esimest vaheaega meile paraku veel ei pakuta, ent avakurvis eksinud Mikkelsen kaotab 4,6 km peal Neuville'ile 5,4 sekundit.

Andreas Mikkelsen eksib juba ralli esimeses kurvis! Esimese sirge lõpus on nõelasilmakurv, milles norralane autot liiga palju keerab ning juba seal mitu sekundit kaotab!

Nüüd tuleb pisut kannatust varuda, enne kui esimeste meeste splitid meieni jõuavad. Meeldetuletuseks: splitid on avakatsel lausa kuuest kohast: 4,6 km, 11,1 km, 17,4 km, 24,5 km, 32,4 km, 39,6 km.

Ogier sai lõpuks rajale! Viivitus kujunes lõpuks neljaminutiliseks.

Tundub, et esimese katse start pisut hilineb - Ogier on endiselt stardijoonel.

Aga nüüd ongi aeg esimese ja väga pika katse alguseks! Vaheaegu saame avakatselt kuuest kohast: 4,6 km, 11,1 km, 17,4 km, 24,5 km, 32,4 km, 39,6 km. Sébastien Ogier on valmis rajale startima!

Olgu meelde tuletatud ka tänane stardijärjekord, mis peegeldab MM-sarja üldseisu: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Mikkelsen, 4. Meeke, 5. Latvala, 6. Tänak, 7. Lappi, 8. Sordo, 9. Loeb, 10. Evans, 11. Bouffier, 12. Lefebvre.

Ilm Korsikal on täna ilus, ent mitte väga soe: päike paistab, soojakraade on kümme.

Tere hommikust! Uus päev, uus ralli - täpselt tunni aja pärast antakse start Korsika ralli esimesele kiiruskatsele.

Tänak jäi masina käitumisega vägagi rahule: "Testikatse oli üsna mudane. Siin sadas vihma ja teepervedel oli palju muda. Aga auto tundus okei ja oleme ralliks valmis." https://twitter.com/OttTanak/status/981833243375882240

Tänakut piirasid testikatse järel Jaapani telekanalid ning tal tuli vastata hulgalistele küsimustele: mida ta meenutab Mehhiko järveavariist, mida rallisõidu ajal mõtleb ja muule säärasele. Kuna vestlus käis läbi tõlgi, kulus aega palju.

Lõpptulemused: 1. Kris Meeke, Citroën C3 4.00,82. Andreas Mikkelsen, Hyundai i20 + 2.23. Thierry Neuville, Hyundai i20 + 3.04. Dani Sordo, Hyundai i20 + 3.55. Sébastien Ogier, Ford Fiesta + 4.36. Elfyn Evans, Ford Fiesta + 5.37. Sébastien Loeb, Citroën C3 + 5.68. Ott Tänak ,Toyota Yaris + 7.19. Jari-Matti Latvala, Toyota Yaris + 7.710. Esapekka Lappi, Toyota Yaris + 7.8

Evans läbis testikatse juba kuues kord, saades ajaks 4.07,3. Tema parimaks jäi 4.06,1, mis oli päeva kuues aeg.

Ken Torn sai testikatse esimesel läbimisel ajaks 5.19,1. Teistkordsel sõidul kihutati aga kraavi: https://twitter.com/JuniorWRC/status/981811364686594048

Meeke on tänase päevaga kindlasti väga rahul: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981813307186335744

Latvala saab neljandal läbimisel ajaks 4.10, 2 ega paranda ning jätkab 9. kohal.

Evans on esimese mehena läbinud testikatse neljandat korda. Aeg on tagasihoidlik 4.15,9. Ogier sai kolmandal läbimisel ajaks 4.10,2.

Ott Tänaku kommentaar: "Toyota meeskonnas oli väike ebakõla, nad panid alla valed diferentsiaalid. Nüüd vahetatakse need ära ja lähen ka neljas kord testikatset läbima. Rada on väga mudane ja asfalti pole õieti nähagi, seega ei anna see võistlustingimusteks õiget pilti. Saime aga kogemusi selleks juhuks, kui ralli ajal peaks sadama hakkama. Üldiselt on aga masin konkurentsivõimeline."

Tänak läheb veel üks kord testikatse rada läbima.

Lappi on Toyota mehaanikute juures tagasi. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981803044177367042

Tänak on esimene sõitja, kes testikatse kolmandal läbimisel suudab aega parandada - 4.07,9 tõstab eestlase seitsmendaks.

Hetkeseis:

Tippsõitjatest pole testikatset kolmandat korda läbinud vaid Tänak ja Ogier.

Loeb saab kolmandal läbimisel ajaks 4.09,7. Vanameister on kokkuvõttes endiselt seitsmes ajaga 4.08,6.

Latvala saab ajaks 4.10,6, Lappi 4.10,8. Kumbki soomlane ei paranda, kuid oma parimast ajast jäädakse vaid kahe sekundi kaugusele.

Hetkel neljandal kohal asuv Sordo kaotab oma parimale ligi kümne sekundiga (aeg 4.13,1).

Kuna rada on märg, on raske uskuda, et keegi suudaks oma aega parandada.

Rallimehed on taas rajal. Uued ajad: Mikkelsen kaotab kolmandal läbimisel oma parimale ajale kaheksa sekundiga (aeg 4.10,2), ka Neuville ei paranda (4.08,9).

Korsika rallil viibiv Jaan Martinson teatab kohapealt: "Testikatsel ei hakanud Tänak hullu panema, sest tee on märg ja mudane. Martin Järveoja kommenteeris, et enne testikatse kolmandat läbimist muudetakse pisut seadistust, kuid suurt abi sellest pole: "Tingimused on erinevad neist, mis rallil peaks olema. Praegu on tee märg ja libe, järgmistel päevadel kuiv.""

Tänak andis teada, et muudab pisut masina seadeid ning jätkab siis testikatset. https://twitter.com/OttTanak/status/981791253758201858

Toyota meeskonna juures on ka Markko Märtin, kes nõustab WRC2-klassis sõitvat jaapanlast Hiroki Araid. https://twitter.com/rallyplus/status/981787848561971201

Hetkeseis on selline:

Tükk aega pole uusi aegu tulnud. Ilmselt on enamus sõitjaid mehaanikute juurde põiganud.

Neuville`i ja Sordo masinad on pärast testikatse teist läbimist juba mehaanikute hoole all. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/981787591958818817

Ilus vaade testikatse rajale: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981786775399124992

Latvala annab twitteris üldseisust teada: https://twitter.com/JariMattiWRC/status/981785993882886144

Evans ja Loeb ei paranda oma aegu.

Hetke kiireima mehe Kris Meeke`i stiilinäide: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981783862295580672

Kui Meeke`i kindlat liidriaega (4.00,8) mitte arvestada, mahub esikümme viie sekundi sisse.

Ott Tänak saab testikatse teisel läbimisel ajaks 4.09,2 ega paranda oma tulemust.

Nii startis Ott Tänak: https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/981778098277572608https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/981778098277572608

Ogier stiilinäide: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981782756005957632

Hetkeseis on selline:

Tänak ja Mikkelsen testikatse teisel läbimisel ei osalenud. Meeke on raja läbi kihutanud juba ka kolmas kord - nüüd ajaks 4.07,1.

Tänaku tiimikaaslased Latvala ja Lappi kaotavad oma ajale umbes sekundiga ning on jätkuvalt 8. ja 9. kohal.

Ogier on raja teitskordsel läbimisel üle kahe sekundi aeglasem (aeg 4.07,4). Vaid Loeb ongi siiani suutnud oma tulemust pisut parandada.

Sebastien Loeb tõuseb ajaga 4.06,4 Tänakust mööda ja seitsmendaks.

Senise liidriaja välja sõitnud Meeke saab testikatse teistkordsel läbimiseks ajaks 4.02,7.

Hetkeseis:

Latvala saab Tänakuga täpselt sama aja 4.08,5.

Nii kontrolliti testikatse eel üle, et rada oleks võistlejate jaoks ikka turvaline. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981777014561665024

Vanameister Sebastien Loeb platseerub otse Tänaku taha ajaga 4.08,6.

Tänak alustab samuti rahulikult - eestlane on ajaga 4.08,5 seitsmes. Liidriaeg ikka Meeke`il 4.00,8.

Maailmameister ja MM-sarja üldliider Ogier saab testikatse esimesel läbimisel ajaks 4.05,1 ning on viies.

Kris Meeke saab liidriaja 4.00,8. Mikkelsen kaotab 2,2 ja Neuville 3 sekundiga.

Testikatse on alanud. Vaata, milline see rada välja näeb. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981770156824199168

Sellise värava alt antakse testikatsele start: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981763736481484805

Sebastien Loeb valmistub testikatseks: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981773188995670016

Kui kell 9.00 stardib testikatse, siis kell 13.30 algab suur pressikonverents rallisässade osavõtul. https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/981757069941391361

Ott Tänak teatas, et on testikatseks täielikult valmis. https://twitter.com/OttTanak/status/981765014997622787

5,45 km pikkune testikatse kulgeb sellisel rajal: https://twitter.com/planetemarcus/status/981759469481857024

Tere, rallisõbrad! Jälle on algamas MM-etapi nädalavahetus. Eesti parim autoralliduo Ott Tänak ja Martin Järveoja alustavad täna Eesti aja järgi kell 9 Korsika ralli testikatset.