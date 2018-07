OTSEBLOGI | Kolmest kolm! Ott Tänak on Soome rallil mees teiselt planeedilt ning võitnud kõik tänased katsed

Täna on kavas kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 142,86 km.

Kohe päeva esimesel, Päijälä katsel näitas Tänak, milleks ta hea stardipositsiooni korral võimeline on - ta edestas kõiki teisi sõitjaid enam kui kaheksa sekundiga ning kindlustas oma liidrikohta kõvasti.

Ralli üldseis 14. katse järel:

Tänane ajakava

SS12 Päijälä 1 (23,92 km) - kell 08.13

SS13 Pihlajakoski 1 (14,90 km) - kell 09.29

SS14 Kakaristo 1 (23,66 km) - kell 10.38

SS15 Tuohikotanen 1 (8,95 km) - kell 12.13

Hoolduspaus

SS16 Tuohikotanen 2 (8,95 km) - kell 14.55

SS17 Kakaristo 2 (23,66 km) - kell 16.08 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS18 Päijälä 2 (23,92 km) - kell 17.36

SS19 Pihlajakoski 2 (14,90 km) - kell 18.54

Soome MM-ralli

Üks katse on veel enne lõunast hoolduspausi jäänud - võrdlemisi lühikesel Tuohikotaneni katsel läheb esimene auto rajale kell 12.15.

Ralli üldseis pärast 14. katset:

14. katse tulemused. Tänak on täna olnud löömatu!

Tänak Eesti fännide laulu saatel: "Sel katsel oli mul parem rütm. Katse algus oli küll pisut libe, aga lõpp oli väga mõnus."

Tänak võtabki kolmanda katsevõidu järjest - 3,7 sekundit suureneb üldedu Östbergi ees!

Östberg lööb Latvalat aga omakorda veel 3,3 sekundiga. Norralane on sel nädalavahetusel olnud ikka üllatavalt kiire.

Eelviimases splitis on Tänak samal ajal Östbergist juba 3,1 sekundit kiirem.

Latvala murrab lõpuks Lappi võimu - ja seda lausa 2,9 sekundiga! Toyotad lausa lendavad.

Paddon tuleb väga hea tempoga, aga ka tema peab Lappi paremust tunnistama - ent vaid 1,5 sekundiga.

Suninen tekitab katse lõpus soomlaste kaksikjuhtimise, aga temagi ei saa Lappile vastu. Kaotust koguneb 4,6 sekundit, aga kokkuvõttes jääb ta veel 1,3 sekundiga kaasmaalasest ettepoole.

Tänak tuleb esimeste vaheaegade põhjal taas võimsalt. Edu Östbergi ees on 1,3 sekundit.Ogier lõpetab samal ajal Lappist 5,7 sekundit aeglasema ajaga.

Evans kaotab Lappile 11,1 sekundit. Soomlane tuli ikka päris hea hooga.

Ott Tänak on samuti nüüd rajal.

Lappi teeb väga kiire sõidu - juba visuaalselt - ning läheb Breenist veel üheksa sekundiga ette. Mikkelsenist on ta aga näiteks lausa 24,8 sekundit kiirem.

Breen edestab Neuville'i 6,9 sekundiga.

Neuville tuleb tiimikaaslasest 8,9 sekundit kiiremini.

Mikkelsen paneb finišis esimese märgi maha - 12.15,1.

Esimeste splittide järgi on Lappi taas hästi tulemas.

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1023112235747606529

Mikkelsen on rajal!

Eesti fännid on järgmisel katsel juba valmis!https://twitter.com/maguspoiss/status/1023110258078765056

Rally Estonia korraldajad tegid "WRC häälele" Becs Williamsile kena kingituse:https://www.facebook.com/BroadcasterBecs/posts/636932690025649

Ken Torn jätkab 13. katse järel endiselt JWRC liidrina.

Jüri Ummik: Google Maps'i ja WRC.com kaarte võrreldes ei näe kahjuks, et Kakaristo katse kuulsat Ouninpohja kollase maja lõiku läbiks.

Järgmisena ongi igatahes seesama Kakaristo katse kavas. 10.40 peaks Andreas Mikkelsen rajale minema.

Vaatame, eks näis. Kakaristo katse on igatahes see, mis Ouninpohja katsele kõige lähemal on ning selle algust kasutab. Kui uudis Soome ralli tänavusest trassist välja tuli, siis räägiti küll sellest, et kollase maja hüpet ei ole, küll sellest, et see mahtus siiski sisse.

Toivo: Ja kollase maja hüpe peax siiski olema.. kakaristo katsel vist

mirin: katsevõite siiski kaheksa ;)

Ralli üldseis pärast 13. katset. Tänak suurendab edumaad jõudsalt!

13. katse tulemused:

Peaks olema number kaheksa.

Raiki Kruuk: Mitmes katsevõit see Otil on juba?

Tänak: "Tuleb nii välja! Me kindlasti ei vajuta nii kõvasti kui eile. Sel katsel oli rütm juba parem. Maksimumil ei ole praegu vaja sõita."

Tänak finišis - 4,7 sekundit Östbergist kiiremini. Eestlase toores kiirus on täna teistele liiast!

Östberg tögab finišis Tänakut, kes eelmise katse lõpus sama lause põrutas. "Sõidame aeglaselt, et vaadata, mis tempoga teised tulevad."

Östberg finišis liidriks - 0,7 sekundit Latvalast kiiremini. Katse lõpuga on norralane sealjuures pisut tagasi andnud.

Latvala: "Ott läheb täna oma klassis, mul pole tema vastu võimalust."

Latvala lähebki 0,8 sekundiga liidriks. Samal ajal tuleb Tänak esimesest splitist läbi ning on seal 0,7 sekundit Östbergist kiirem.

Paddon läheb teiseks - 3,3 sekundit kaotust Lappile. Järgmisena peaks tulema Latvala, kes peaks eelduslikult liidriks minema.

Vahepeal on rajale pääsenud ka Ott Tänak.

Suninen on Lappist 6,3 sekundit aeglasem. Kokkuvõttes jääb Suninen Lappist 5,9 sekundit ettepoole, aga praeguse trendi juures võib see vahe juba järgmiste katsete jooksul ära kaduda.

Ouninpohja katset ja kuulsat kollase maja hüpet tänavu kavas ei olegi. Kuuldavasti on korraldajad aga punktikatsele selle asemel mingisuguse vägeva trampliini toonud.

Andreas: Kas suure hüppega kiiruskatse juba olnud või tulemas?

Ogier ei suuda endiselt tempot leida. 5,6 sekundit kaotust Lappile ja seda parema stardipositsiooni juures.

WRC meestest viimasena.

Priit Kurvist: Mitmendana Ott stardib täna üldse?

Evans kaotab Lappile nelja sekundiga. Soomlane kurtis sealjuures, et tegi katse alguses väikese vea, millega kaotas mitu sekundit.

Lappi läheb finišis liidriks, edu Breeni ees 4,5 sekundit.

Päris kõigil aga eelmine katse nii hästi ei läinud. Emil Lindholmi stiilinäide:https://twitter.com/Ralliradio/status/1023096455224016897

TeSe: Torni aeg on lõpuks tulnud ning endiselt juhatamas 22,1 sekundilise eduga! Suurepärane!

Breen edestab Neuville'i 2,5 sekundiga.

Mikkelsen paneb esimese märgi maha - 7.14,6 - , aga juba splittidegi pealt on näha, et järgmised mehed tulevad norralase poolt puhtamaks sõidetud tee peal kiiremini. Neuville saabki kirja 10,6 sekundit kiirema aja.

Andreas Mikkelsen on Pihlajakoski katsele startinud. Kaheminutiline viivitus tuli mõistagi sellest, et esimesena startima pidanud Al-Qassimi katkestas.

Kiire tõlge neile, kes seda soovivad: Ken Torn on väidetavalt katse lõpuni jõudnud, kuid millegipärast ei ole tema aeg tabloole ilmunud. Enne seda konkureeris ta igatahes JWRC katsevõidule.

TeSe: SAT 09:28 - SS12: JUNIOR WRC The Juniors are all through SS12 now, Emil Bergkvist leads the way with Jean-Baptiste Franceschi and Julius Tannert completing the top three on stage. Class leader Ken Torn has completed the stage, but we've not had a time appear for him at the moment.

Andres Paulus: Bergkvist on ametlikult wrc lehel liidriks kah pandud.Kuna Torn sõitis JWRC autodest esimesena,siis seis on ikka väga kahtlane...

Kummaline olukord, jah. Kõik splitiajad on Tornil olemas, aga finišiaega meile ei pakuta. Loodame, et tegemist on ajavõtusüsteemi veaga, mitte avarii või muu probleemiga...

Andres Paulus: Kas Torniga on midagi juhtunud?

Järgmisest katsest oodatakse ralli kõige kiiremat.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1023090677557669888

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-liiga-varajane-aratus-seik-khalid-tegi-soome-ralli-laupaeval-vaid-monesajameetrise-soidu-jarel-avarii-ning-pidi-katkestama?id=83183761

Kuigi telepildis neid ei näidatud, saame teieni tuua ka Tänaku katselõpu kommentaari: "Imelik, et nii kiire olin - sõit tundus tegelikult aeglane. Eile tõesti vajutasin, aga täna üritasin esimesel katsel turvalisemalt sõita ja maksimaalselt ei pingutanud."Milleks see mees siis veel võimeline on!?

https://twitter.com/Mark2815/status/1023082634388406273

Kuna mitmed inimesed on seda uurinud, siis olgu ka siin tänane ajakava välja toodud - kuigi uudises (LINK) on samuti kõik kenasti olemas.SS12 Päijälä 1 (23,92 km) - kell 08.13SS13 Pihlajakoski 1 (14,90 km) - kell 09.29SS14 Kakaristo 1 (23,66 km) - kell 10.38SS15 Tuohikotanen 1 (8,95 km) - kell 12.13HoolduspausSS16 Tuohikotanen 2 (8,95 km) - kell 14.55SS17 Kakaristo 2 (23,66 km) - kell 16.08 (otseülekanne Delfi TV-s)SS18 Päijälä 2 (23,92 km) - kell 17.36SS19 Pihlajakoski 2 (14,90 km) - kell 18.54

Kris: Seda oli oodata, et kui Ott saab tagantpoolt startida, siis on tema kiirus hoopis teiselt planeedilt

See oli tõesti üks korralik jõudemonstratsioon!

Lauri: Uskumatu mida ott teeb!!

Ralli üldseis pärast 12. katset:

12. katse tulemused:

Ja nii on! Tänak võidab katse 8,5-sekundilise eduga! Vägev, Ott!

Rally: Evansist küll kahju , juba eile pidi enda stardipositsiooni loovutama ja Ogieri ette laskma , loodetavasti täna lastakse mehel soita nii nagu suudab, Ogierilt ei ole tulemas vist mingit võitlust ..

Östberg sõidab finišis välja Latvalaga võrdse aja. Kui midagi ei juhtu, peaks Tänak sellest veel vaat et kümme sekundit kiirem olema.

Aksel Puks: Sachs ja uus aerodünaamika ei tööta :)

Finišis samal ajal muudatused tabelis: Latvala läks 2,7-sekundilise eduga Lappi ees liidriks, Paddon (+5,7) kolmandaks.

Östbergi vaheaegu praegu ei tule, aga Lappit edestab Tänak neljandas splitis 6,7 sekundiga.

Andres Paulus: Huvitav mida Wilson ette võtab--Ogier jäi juba esimese katsega Evansi taha

Mihkel: Alati kui Ott paugutab on selline väike hirm sees, et ega poisu üle ei pane

Tänak on samal ajal vahet jõudsalt suurendamas - teises splitis nelja minuti peal on vahe Östbergiga juba 4,9 sekundit!

Suninen läheb finišis teiseks - 3,1 sekundit kaotust Lappile.

Ogier kaotab finišis Lappile lausa 10,3 sekundit ning langeb kokkuvõttes nii soomlasest kui Evansist tahapoole. Valitsev maailmameister on sel nädalavahetusel olnud kahvatu.

Aga Tänak on samas kohas veel 2,7 sekundit kiirem! Väga lubav algus.

Östberg läheb samal ajal esimeses splitis Sunineniga liidrikohta jagama. Tänakul lihtsat päeva täna kindlasti ei tule - vahe norralasega on ju vaid 5,8 sekundit.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal!

Evans ei suuda aga Lappi aega enam lüüa ning kaotab soomlasele 6,5 sekundiga.

Sama trend jätkub. Lappi lööb Breeni aja üle 7,3 sekundiga.

Huvitav, kas see on tee puhastamisest, aga ajad finišis lähevad suurte sammudega kiiremaks. Breen on Neuville'ist veel 6,2 sekundit nobedam.

https://twitter.com/paddocknews/status/1023077908825493504

Neuville edestab tiimikaaslast lausa 10,2 sekundiga.

Splittide järgi on senistest startijatest kõige paremini tulnud aga Lappi.

Mikkelsen paneb finišis esimese märgi maha - 12.11,3.

Tegu on ralli kõige pikema katsega - 23,92 km.

Al-Qassimi avarii:https://twitter.com/active_diff/status/1023075743511851008

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1023075095517036544

Mikkelsen ja Neuville on nüüd samuti rajal.

Või siiski? Tundub, et auto tagaosa on nii palju kannatada saanud, et mees tõmbab masina tee kõrvale.

Al-Qassimi teeb kohe päris korraliku pirueti ja avarii, aga sõidab edasi.

Al-Qassimi on päeva alustanud! Tuletame meelde, et kuigi ta sõidab Citroeni WRC autoga, ei maksa tema aegadega kedagi väga võrrelda, sest tegu on sisuliselt väga rikka hobisõitjaga.

Tere hommikust! Uus ja pikk rallipäev on ees ootamas ning lausa lust on sedaviisi kirjutada - Ott Tänak on WRC liider, Ken Torn JWRC liider!

Tänane stardijärjekord:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1023070735110217728

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/soome-rallit-jwrc-arvestuses-juhtiv-ken-torn-tunnen-end-esimest-korda-sel-hooajal-autos-hasti?id=83183575

Ott Tänak on laupäevaseks võistluspäevaks igati valmis. https://twitter.com/OttTanak/status/1023043545878487040

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/latvala-jahib-soomes-neljandat-voitu-kuid-on-hoopis-pettunud?id=83183083

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soome-rallil-tahtsusetu-viperusega-ideaalne-paev-andis-tanakule-trumbid-katte?id=83182809

Ken Torn võitis JWRC arvestuses päeva viimase kiiruskatse ja tema edu lähima jälitaja ees on nüüd 21,7 sekundit.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-tanak-taitis-reedese-paevaga-oma-pohieesmargi?id=83182511

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-citroen-sattus-soome-rallil-valusate-probleemide-kuusi?id=83182105

Ralli üldseis pärast reedet. Tänak läheb ööle vastu 5,8-sekundilises eduseisus:

11. katse tulemused:

Tänak: "Meie põhieesmärk oli homseks hea stardipositsioon saada. Saime sellega hakkama, aga see ei tähenda, et homme midagi lihtsat oleks."

Tänak katsevõitu kirja ei saa - 1.48,9.

Östberg tunnistas, et Al-Qassimi ja Breeniga juhtunu pani temagi higistama. "Õnneks oli mul pisut rohkem aega, et jahtuda, aga mul pole õrna aimugi, mis juhtus."

Nüüd on aga Ott Tänaku kord!

Östberg katsevõidule ei pretendeeri - 1,7 sekundit kaotust.

Latvala künnab korra muru ning kaotab Ogier'le 1,4 sekundiga. Täpselt sama aeg mis Lappil ja Mikkelsenil. "Hea on siin olla. Üritan homme maksimaalselt keskenduda ja vaadata, mis saab."

Paddon kaotab finišis Ogier'le 1,3 sekundit. Uusmeremaalaselt kokkuvõttes täiesti korralik päev, ta on parim Hyundai. "Üritame homme poodiumikohta püüda."

"Kaotasime pidurid ära. Vedas, et me matsu ei pannud."

10,5 sekundit läheb noorel soomlasel kaotsi. Ilmselt kuuleme peagi, mis probleemiks oli.

Suninenil on probleemid! Auto jõnksutab väga imelikult.

Ogier läheb liidriks - 1.48,7 on Neuville'i ajast 0,2 sekundit nobedam.

Oleme tagasi WRC lainel. Ogier on rajal!

Nüüd aga vahelduseks mõned WRC2 masinad.

Evans kaotab Neuville'ile 1,7 sekundit ja jääb Lappist kokkuvõttes 0,3 sekundiga ettepoole.

Täpselt nii. Isegi kui Lappi siin Evansist ja Ogier'st mööda tõuseks, stardiks ta homme ikka neist eestpoolt.

prpm72: Tähelepanekuks kommnetaatorile, et antud katse tulemustest enam ei sõltu homne stardijärjkord vaid see läks lukku eelmisel SS10-l. Sellest ka juba praegune uus stardi järjekord!

Lappi sõidab välja Mikkelseniga sama aja, kaotades Neuville'ile 1,2 sekundit.

Breen tõdeb, et sarnaselt araablasele oli ka temal kütusepumbaga probleeme. Tänaku fännid kindlasti salamisi loodavad, et ka Östbergi tabab sama mure...

Breen kaotab finišis Neuville'ile 26,8 sekundit, Al-Qassimi üle kahe minuti.

Breen jääb samuti keset katset seisma! Mis Citroenidega lahti on?

Enam kui minut läks kaotsi ning edasi liigub araablane ka väga rahulikult.

Järgmisena rajale läinud Al-Qassimi jätab esimeses tagasipöördes auto seisma. Kaardilugeja on autost väljas! Mis toimub?

Neuville edestab tiimikaaslast - 1.48,9.

Üks liiklusmärk võeti norralase poolt küll rajalt maha. Auto vasak esiosa sai natuke kannatada, aga tundub, et vigastused on kosmeetilised.

Mikkelsen käib korra vastu rajapiiret, aga saab ajaks kirja 1.50,1.

Mikkelsen on nüüd rajal!

Stardijärjekorda on viimasel katsel kohendatud - rajale minnakse juba pööratud järjestuses, sekka ka paar WRC2 meest.

Tundub, et Neuville veel rajale läinud ei ole. Väike viivitus.

Läks küll! Aga võimalik, et needuse murdis üks kivi, millega Peep hiljuti vastu pead sai. Kes on kohapeal, minge katsuge kindlasti tema pead, et ise teada saada.

Peeter: Kas Peep Pahv ei läinud kohale? Päris hästi läheb

Aga nüüd on aeg tänase päeva viimase katse käes! Delfi TV otsepilt peaks ka hetke pärast algama, Thierry Neuville'i stardini on jäänud veel kaks minutit.

Margus Pahvi värskeid pilte: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=231323

Ilm: Norra ilmateade hetkel homseks vihma ei luba , pühapäev tundub ka ok olevat

Andres Paulus: Ei taha ära sõnuda aga vist lubab kerget vihmalaupäevaks.Loodame,et see kerge ikka on väga kerge...

Täna jääb seega sõita veel vaid Harju tänavakatse - seesama, mida nägime ka eile õhtul. Homne stardijärjekord läks aga selle katsega lukku, mis tähendab, et Tänak alustab homme WRC meestest viimasena, Mikkelsen esimesena.

Ralli üldseis pärast 10. kiiruskatset:

10. katse tulemused:

Paddon tuleb kolmandaks ning rikub Toyota järjekordse kolmikvõidu ära.

Östberg kurdab pisut rehvide kulumise üle. "Olen pidanud rehve säästma, aga sõit on olnud üldiselt hea, me pole palju aega kaotanud."

Östberg kaotab finišis Tänakule 3,3 sekundit! Üldarvestuses suureneb eestlase edu 4,3 sekundi peale.

Viis on praegu kirjas, siit võib tulla kuues.

Janno: Ei ole jõudnud arvestust pidada, aga mitu katsevõitu otil on enne seda katset

Breen näitab taas head tempot - 2,7 sekundit kaotust Tänakule, hetkel neljandaks.

Latvala jääb Tänakule vaid 0,7 sekundiga alla.

Evans täidab tiimikorraldusi ja võtab finišijoone eel hoo maha, et Ogier mööda lasta. Prantslane edestab Evansit nüüd 0,3 sekundiga.

Lappi kaotab Tänakule 1,7 sekundiga. "Tahtsin endale homseks head stardipositsiooni, aga nagu Ott näitas, siis võib ka eespool kiiresti sõita!"

Tänak: "Ei ütleks, et on olnud väga keeruline. Mõnes kohas pole küll tunnetus nii hea olnud, aga tegime muudatusi ja nüüd on kõik korras. Kõike arvestades on meie päev olnud ideaalilähedane."

Tänak edestab omakorda Ogier'd veel 3,2 sekundiga.

Ogier lööb teda lühikesel katsel 3,4 sekundiga. "Tegime kõik, mis saime. Thierryl oli veel hullem, aga ka meil polnud lihtne."

Neuville süüdistab oma kehvas päevas enamjaolt oma stardipositsiooni.

See on lühike, vaid seitsme kilomeetri pikkune katse. Neuville lõpetab ajaga 3.35,7.

Samal ajal on Thierry Neuville kümnendale katsele startinud.

Heiki: Hetkel kaks eestlast liidrid :)

Suured uudised aga JWRC klassist - liidri Bergkvisti probleemide tõttu tõusis Ken Torn liidriks!

Markko Märtini hoolealune Takamoto Katsuta katkestas kaheksandal katsel.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1022867051008995331

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1022859014735101952

Huviline: Toyota trio sellelt katselt!

Nüüd sõidetakse juba edasi Äänekoski katse poole. Teadupoolest on samas linnas kuulus tselluloositehas, mida hiljuti ka eestlased kõvasti uurinud on.

9. katse tulemused. Tänakule taas katsevõit:

Ralli üldseis pärast 9. katset. Tänak taas esikohal!

Norralane tõdes, et ei saanud nii palju vajutada kui oleks tahtnud. "Rehvid hakkavad ka vaikselt kuluma ning me ei saa maksimaalsel kiirusel sõita."

Östberg kaotab finišis Tänakule 2,9 sekundit ning langeb üldarvestuses sekundiga eestlasest tahapoole!

Östberg kaotab avasplitis Tänakule 0,6 sekundit, teises juba 1,2 sekundit. Kümnendike mäng igal juhul jätkub.

Mikkelsen pole pärastlõunal oma tempot üles leidnud. 11,5 sekundit kaotust.

Täpselt nii.

Ats: Kas lappi, eelmise aasta võitja pole siiani katse võittu saanud?

Latvala kaotab Tänakule 2,6 sekundit. Meie jaoks on aga kõige huvitavam see, kuidas Östberg liigub - norralane on juba rajal.

Lappi kaotab Tänakule finišis 1,8 sekundit.

Tänak on finišis juba tunduvalt heatujulisem: "Praegu ei ole meil Östbergiga aus võrdlus, sest meie vahel on umbes kümme autot! Homme on juba tingimused võrdsed. Sel katsel oli palju raskeid kohti."

Tänak finišis - 4,0 sekundit on edu Ogier' ees. Hea tempo taastatud?

Tänaku tulekust pakutakse meile vaid teist splitti, kus ta edestab Ogier'd kahe sekundiga. Prantslane on samal ajal finišis 3,1 sekundit Neuville'ist kiirem.

Neuville finišis - 5.54,1.

Samal ajal kui Neuville rajale läheb, läheme veel korraks tagasi seitsmendale katsele - JWRC mees Henri Hokkola, kes eelnevalt napilt Ken Torni edestas, tegi seal tõepoolest avarii.

Samal ajal kui Neuville rajale läheb, läheme veel korraks tagasi seitsmendale katsele - JWRC mees Henri Hokkola, kes eelnevalt napilt Ken Torni edestas, tegi seal tõepoolest avarii.https://twitter.com/JuniorWRC/status/1022846003697864704

Ässämäki katse teine läbimine on peagi algamas. Neuville läheb kolme minuti pärast rajale.

Andres Paulus: JWRC sarjas ei tule enam alates 3 splitist Hokkala aegu..Ilmselt on katkestanud..Igatahes peaks Torn teise koha tagasi võtma..RÅDSTRÖM on samas sarjas katkestanud tehniliste probleemide tõttu

JWRC seis pärast seitsmendat katset. Ken Torn hoiab endiselt kindlalt teist kohta, seitsmendal katsel jäi tal katsevõidust vaid 0,2 sekundit puudu.

Ralli üldseis pärast kaheksandat katset. Latvala tuli esimesele kahele pisut lähemale:

8. katse tulemused - Tänakule alles üheksas koht:

Paddon käib korra poole autoga rajalt väljas, aga suudab masina tee peale tagasi väänata!

Suninengi sel katsel päris kõrgesse mängu ei sekku - 4,2 sekundit on ta Breenist aeglasem.

Norralane tunnistab, et vältis sihilikult riske.

Östberg annab aga samuti selle katsega pisut tagasi - ent mitte nii palju kui Tänak. Breenile kaotab ta 3,1 sekundiga, Tänakut edestab 1,8-ga. Kokkuvõttes on seega norralane eestlasest 1,9 sekundit eespool.

Täpselt nii.

Shrek: Kas homme alustatakse pööratud järjestuses ? See kes õhtul peale viimast katset esikohal WRC autodest, see alustab viimasena?

Breen läheb 0,1 sekundiga liidriks. Mikkelsen jääb talle 5,1 sekundiga alla.

Latvala läheb teiseks - 1,4 sekundit kaotust Lappile.

Ei olnud mootoriprobleem - Tänaku auto jäi lihtsalt rööbastesse kinni ning mees ei jõudnud õigel ajal sidurit alla vajutada.

eid_1531241b6360df: Mis põhjus, et välja suri, ega ometi mootori probleem?

Evans kaotab Lappile 4,5 sekundit, aga edestab teiste seas ka Tänakut.

Lappi läheb finišis liidriks - edu Ogier' ees 2,8, Tänaku ees 4,8 sekundit.

Kas midagi läks valesti? Tänak nipsakalt: "Jah, läks küll. Mootor jäi seisma."

Ahaa - telepildist on näha, et Tänak suretas ühel ristmikul auto välja! Sellest ajakaotus.

Ogier' lõpuaeg on 6.09,9, Tänak kaotab talle kahe sekundiga! Mis juhtus?

Paraku on praegused uudised sellised, et täna ilmselt sellele probleemile iOS-i poolt lahendust ei tule.

Einar: Kaugel selle teavituste saamise parandamine Iphonedele on? Jube tüütu on jälgida ilma selleta.

Tänak on Ogier'st sel katsel splittide järgi vaid mõne kümnendiku jagu kiirem, aga prantslane eksis pisut viimases kurvis, jäädes rööpasse kinni.

Kaks minutit.

123: kui suurte vahedega rajale minnakse hetkel ?

Neuville finišis - 6.14,2.

Vihma mitte tulemine tähendab ühtlasi ka seda, et raja kohal hõljub taas kõvasti tolmu.

asd: Sõnusid kenasti ära Kena päev :D

Kena päev: Formel 3 sõit käimas Spa’s, eestlased 1 ja 2 kohal 😊

Tundub, et ilm on taas ilusamaks läinud. Tumedaid pilvi enam raja kohal ei paista.

Selle katse võitis hommikusel läbimisel Latvala. Pisut üle 12 kilomeetri ootab sõitjaid ees.

Thierry Neuville on kaheksandale katsele startinud!

Andres Paulus: Torn on 6 katse järel langenud JWRC sarjas kolmandale kohale..

Nüüd ootab ees väike paus - järgmine katse algab poole tunni pärast.

Ralli üldseis pärast 7. katset: Östbergi ja Tänakut lahutab endiselt vaid üks kümnendik!

Seitsmenda katse tulemused siin: Tänak ja Östberg jagavad katsevõidu ära!

Mõlemad.

Priit: Kumb siit ametlikult katsevõidu omale kirja saab?

Suninen annab katse lõpuga pisut tagasi ning langeb üldarvestuses Latvalast tahapoole. "Tegime puhta sõidu, aga tuleb välja, et kaotasime paar sekundit."

Östberg näeb, et sõitis Tänakuga võrdse aja ning naljatab: "Nägin, et enne katset juhtisime 0,1 sekundiga ning otsustasime, et nüüd hoiame vahet ja sõidame turvaliselt!"

Östberg finišis - Tänakuga täpselt võrdse ajaga! Meeste vahel ei saaks palju vähem aega olla - üldarvestuses jääb norralane 0,1 sekundiga ette!

Mikkelseni kaotus Tänakule on finišis 9,7 sekundit, Breenil 6,6.

Roland Poom katkestas kahjuks juba täna hommikul.

Janar: Oittila katselt on kadunud poom, keegi teab midagi?

Latvala finišeerib 2,2 sekundit Tänakust aeglasemalt.

Östberg tuleb splittide põhjal taas Tänakuga sekund-sekundis.

Evans kaotab finišis Tänakule 9,9 sekundit.

Lappi läheb hetkel teiseks: 4,2 sekundit kaotust Tänakule.

Tänak: "Raske öelda, kuidas läks. Pärastlõunal pole tunne nii hea olnud. Vaatame, kuidas läheb, aga meil on veel vaja kõvasti vajutada, et sellelt tiirult hea tulemus teha. Ei tea, mis võrreldes hommikuga muutunud on."

Tänak läheb taas võimsalt liidriks - 9.49,3!

Ogier ei suuda kümne minuti piiri alistada - 10.00,5 on tema aeg.

Neuville on finišis - 10.04,1. Omaenda hommikusest läbimisest küll 12 sekundit kiirem, aga Tänak oli sellest hommikul veel nobedam!

Janar: Tänakul hetkel väga kindel sõidujoon, ei võta üleliigseid riske

Telepildis näitas just umbes 20-sekundilist lõiku, kus Tänaku kiirus ei langenud alla 180 km/h!

Esimeses splitis näitab Tänak taas võimsat kiirust, edestades Neuville'i 2,6 sekundiga. Ogier' aega veel ei pakuta.

Taat: Ilmateade tana vihma ei luba, 18.00 pidavat pilved ka kaduma

Vazwrc: Mingil katsel otsustas kohtunik tänaku lipu kraavi visata. On olemas videotõestus

Janar: Kuiv veel oittila katsel

Vähemalt stardis ei tundu, et eriti sajaks. Taevas tundub aga suhteliselt hall olevat.

asd: Kuidas vihmaga lood hetkel ?

Neuville on 7. katsele startinud!

Veel mõned minutid ning algab Moksi katse teine läbimine. Hommikuse läbimise võitis mäletatavasti Tänak võimsalt.

Kalle Kaljula: Ott teeb endale homseks head positsiooni. Siiani on kõik läinud nagu lepase reega

asd: Andrus ära aja mäda plz!

Andrus: Peaasi, et Ott Östbergist kiirem olemist väga tõsiselt ei võtaks. Pigem jätta seljataha muud ässad.

Ralli üldseis pärast kuuendat katset. Östberg tõusis liidriks, Suninen esikolmikusse:

Kuuenda katse tulemused. Östbergile katsevõit, Tänak endiselt esikolmikus:

Hayden Paddon saab katsel viienda koha ning on ka kokkuvõttes viies, kuigi vaid 1,2 sekundit esikolmikust maas.

Suninen kolmandaks - 3,8 sekundit kaotust. Kolmas on noor soomlane ka üldarvestuses!

Östberg tulebki finišisse kiireima ajaga - ning läheb 0,1 sekundiga üldarvestuses Tänakust mööda!

Östberg näitab samal ajal head tempot ning võib Tänakult pisut aega tagasi röövida.

Breen tuleb teise ajaga - 4,4 sekundit Tänakust maas.

Mikkelsen, kes oli esimeses splitis Tänakust kiirem, kaotab finišis juba 14,7 sekundit.

Latvala on kolmas - 9,0 sekundit Tänakust maas. Evansi auto oli esimene, kes jõudis finišisse töötavate kojameestega.

Evans tuleb praegu kolmanda ajaga - 10,1 sekundit Tänakust maas.

Finiši juures on juba tibutama hakanud!

Lappi kaotab finišis Tänakule 8,2 sekundit.

Esimeses splitis on nii Mikkelsen kui Breen tulnud Tänakust kiiremini. Nagu eestlane ka ütles - tee läheb üha puhtamaks.

Tänak: "Martin ütles, et oli hea sõit, aga minu jaoks oli keeruline. Rada ei olnud nii puhas kui oleksin tahtnud. Tolmu oli raja kohal palju, aga tundub, et hakkab sadama."

Tänak on finišis võimsa ajaga - Ogier'st 14,0, Neuville'ist 19,4 sekundit kiirem!

Tänak on kolmandas splitis Ogier'st 8,3 sekundit kiirem, Neuville jääb veel rohkem maha. Lappi tuleb sealt läbi 3,9-sekundilise kaotusega.

Neuville finišis - 10.05,9 on tema ajaks.

Tänaku pardakaamerast on näha ka seda, et kohati on raja kohal veel eelmise auto tolmu, mis natuke kindlasti segab.

Esimeses splitis on Tänak kiireim, Ogier kaotab 1,5 ja Neuville 3,4 sekundiga.

Teenindusalas on kuulduste kohaselt hakanud vihma sadama. Kui sadu katsele jõuab, võib see eespool startijatele head kaardid kätte mängida.

Tundub, et belglane sai siiski rajale kaheminutilise viibega.

Neuville on katsele startinud!

https://twitter.com/davidevansrally/status/1022802723228606464

Tuleb välja, et Andreas Mikkelsen on saanud 40-sekundilise ajatrahvi, sest hilines teenindusalast väljumisega.https://twitter.com/eWRCresults/status/1022803234250006528

Nõnda - kas olete valmis? Kuues kiiruskatse, 19-kilomeetrine Oittila, on kohe algamas!

Ken Torn hoiab JWRC-s endiselt teist kohta, aga rootslane Bergkvist on endiselt omast klassist.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1022791122513539073

Siin Tänaku ja Järveoja kommentaare pisut pikemalt:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soome-rallil-liider-tanak-homme-on-see-paev-kui-saame-voidu-soita?id=83176307

Hyundai telgis valmistutakse kibedaks tööks: mehaanikud venitavad ennast ja vaatavad oma tööriistakastid mitu korda üle, et olla kindlad, et kiirel ajal kõik käepärast oleks. Mehed ei jõua autost väljagi tulla, kui auto juba tungraudade peale tõstetud on ning kümmekond mehaanikud selle kallal töötavad.

Ja teise nurga alt:https://twitter.com/inforallyes/status/1022776124093464576

Klipp Sunineni ehmatusest viimasel katsel:https://twitter.com/RallysupportNL/status/1022776130124824576

Hyundai boksist antakse teada, et prioriteediks on seatud Neuville'i auto parandamine, mille vigastused on natuke tõsisemad kui Mikkelsenil, kelle masinal on pigem kosmeetilised kahjustused.

Ott Tänaku värsked muljed!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/liidrikohta-hoidev-tanak-avaldas-mis-teda-reede-hommikul-ullatas?id=83175425

Ogier: "Mul polnud paha ring, aga Ott on teiselt planeedilt. Õnneks oleme Neuville'ist stabiilselt kiiremad olnud."

Neuville: "Mõtlesin veel eelmisest kurvist ja sellest, kuidas legendi parandada ja tegin vea."

Selline on hetkel Neuville'i Hyundai tagaosa:

Video Mikkelseni üles tõusta ähvardanud kapotist:https://twitter.com/TCFx/status/1022769388661948417

Raiki Kruuk: Väga hea. Jätkake samas vaimus Ott ja Martin

Värskendame ka JWRC seisu - see on olukord pärast nelja katset:

Ralli üldseis enne hoolduspausi:

5. katse tulemused. Tänakule katsevõit!

Paddon ründab katsevõitu, aga jääb Tänakule siiski 0,9 sekundiga alla. See tähendab, et meie mees võtab juba oma kolmanda katsevõidu!

Soomlane muigab. "Sõitsime pisut laiaks. Ei eeldanud, et auto selles kohas nii kerge on." Katse arvestuses kaotab ta Tänakule 4,5 sekundiga.

Suninen käib katse lõpus korra rajalt väljas - täpselt samas kohas, kus Evansil ärev moment oli!

Östberg kaotab Tänakule 1,6 sekundiga, mis tähendab, et hoolduspausile läheb ralli liidrile ikkagi Eesti mees! 1,1 sekundit jääb norralane Tänakule ralli kokkuvõttes alla.

Breen läheb finišis kolmandaks, 2,7 sekundit kaotust.

Silver: See aasta jagavad Hyundai kolmandat autot Sordo ja Paddon,aga järgmine aasta peaks jagama Mikkelsen ja Paddon,sellepärast,et Mikkelsenil ei lähe see aasta üldse hästi ja tal on palju katkestamisi.Sordo hooaeg on olnud palju parem.

Latvala läheb teiseks - 1,8 sekundit annab ta Tänakule tagasi.

Evans kaotab Tänakule täpselt kolm sekundit, kokkuvõttes jääb ta eestlasest 25,7 sekundiga maha. Telepildist on näha, kuidas waleslasel katse lõpuks üks päris ärev hetk oli.

Katkise autoga Mikkelsen kaotab finišis 12,5 sekundit. Tema auto kapott ähvardab lahti tulla, õnneks tuleb hoolduspaus kohe peale.

Lappi kaotab finišis Tänakule 2,9 sekundit. Soomlane on ahastuses. "Oleme iga katse eel midagi muutnud, aga paremaks ikka ei lähe. Me ei suuda tempos püsida. Oleksime sel katsel peaaegu üle katuse käinud."

Tänak: "Ründame igat katset maksimaalselt. Hommikupoole teised ilmselt veel natuke magasid ja ei kasutanud oma stardijärjekorrast tulenevat eelist päris ära, aga loodame täna endale homseks hea positsiooni välja võidelda. Homme on meie jaoks põhiline päev."

Tänak läheb liidriks! 3,1 sekundit edu Ogier' ees.

Ogier edestab finišis Neuville'i 26,6 sekundiga.

Belglane tunnistab, et eksis lihtsalt ise. "Olin natuke liiga optimistlik. Kaotasin palju aega."

Neuville on finišis - ajaks 4.01,8.

Belglane pööras ristmiku pealt valele teele ning pidi kiirelt ringi pöörama, riivates seda tehes puud. Aega läks kaduma tublisti, Ogier edestab teda esimeses splitis 14,3 sekundiga.

Neuville sõidab rajalt välja ning vigastab pisut auto tagaosa, aga saab kärmelt tagasi tee peale!

Viimane katse enne hoolduspausi - seitsmekilomeetrine Äänekoski, mis peaks olema eelmistest katsetest pisut laiem ja kiirem, mis toob eelduslikult kaasa väiksemad ajalised vahed. Neuville on rajal!

https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1022760533231988736

Latvala stiilinäide eelmiselt katselt:https://twitter.com/akikojmlfani/status/1022754976181964801

dr. house: Kahtlen et kaotama hakkavad. Sellega rikub Ford pigem oma üldarvestust. Alati võimalik et neuville eksib ja on üldse out ning ogier korjab mingid punktid ikka. Mööda lastes ka see oht et ogier eksib ja siis on veel fordi sõitjad mõttetult viimased

Kristo: Tõenäoliselt peale hoolduspausi Suninen ja Evans hakkavad Ogierile kaotama. Ei pea geenius olema aru saamaks, et Ogierile mängitakse homseks parem stardipositsioon.

Suures mängus on praegu pisike paus - järgmine katse algab kell 11.36. Seniks saame üle vaadata Ken Torni mineku - ta jätkab kolmanda katse järel JWRC klassis tublil teisel kohal.

Üldseis pärast 4. katset: Östberg haaras Tänakult napilt liidrikoha!

4. katse tulemused. Tänakule kolmas koht:

Paddon viiendaks - 5,5 sekundit kaotust.

Suninen neljandaks nii katse- kui üldarvestuses. 5,2 sekundit kaotust Östbergile sel katsel.

Östberg arvas esialgu, et kaotas seitse-kaheksa sekundit, aga sai seejärel aru, et läks hoopis võimsalt liidriks. "Tohoh! Pole paha. Jään väga rahule!"

Östberg läheb võimsalt liidriks - 3,2 sekundit Latvala ees, aga norralane edestab nüüd 0,5 sekundiga üldarvestuses ka Tänakut!

Mikkelseni auto kraavis:https://twitter.com/eWRCresults/status/1022746025352736768

Breen jätkab samuti head minekut, aga tema üldseisu rikkus rehvi purunemine teisel katsel. 3,6 sekundit kaotab ta Latvalale.

Latvala näeb tablool oma aega. "Jah, olen rahul. Tempo on hea."

"Eksisin kurvi sisenemisel, kuulsin kaardilugejat valesti." Tuuleklaas on katki.

Latvala on samal ajal liidrina finišis - 1,6 sekundit võtab ta Tänakult tagasi. Kokkuvõttes on ta eestlasest 9,0 sekundit maas.

Mikkelsen jõuab finišisse ja auto on päris korralikult kannatada saanud. Kas ta käis isegi üle katuse? Kaotust tuleb igatahes 3.10,4.

Evans finišis teisena - 3,9 sekundit kaotust Tänakule.

Mikkelsen taas liigub, kaotus tuleb kolme minuti kanti.

Lappi on samal ajal finišis 4,8-sekundilise kaotusega. Soomlane ei ole täna veel oma head rütmi leidnud.

Telepilt näitab, et norralane on põõsastes korraliku ekskursiooni teinud. Vasakkurvis libises ta teelt välja - tundus, et kokkupõrge väga suurelt kiiruselt ei olnud, aga auto on sellest hoolimata kannatada saanud ning ei ole veel selge, kas ta saab katse lõpuni tulla.

Mikkelsen on rajal seisma jäänud!

Tänak: "Üritasime endast parimat anda. Peame võitlema meestega, kes sõidavad teises liigas, stardijärjekorras tükk maad tagapool."

Ogier rõhutab intervjuus seda, kuidas ta Tänaku kiiret tempot imetleb.

Tänak finišis - 4,7 sekundit on edu Ogier' ees, 8,6 Neuville'i ees. Kokkuvõttes edestab ta prantslast juba 25,6, belglast koguni 37,8 sekundiga!

Aga Ogier libiseb samal ajal Neuville'il pisut eest ära. 3,9 sekundit on tema edu sel katsel, kokkuvõttes on prantslane belglasest 12,2 sekundit eespool.

Andres Paulus: Poom katkestanud rajalt väljasõidu tõttu

Neuville: "Üritame oma parimat, aga teeolud on väga lahtised ja auto ei käitu nii, nagu peaks. Keskendume oma peamisele eesmärgile, mis on püsida Ogier'ga samas tempos ja teda pühapäevaks edestada."

Neuville finišis - 6.02,5.

Aga Tänak tuleb esimeses splitis taas esimesest kahest mehest võimsalt kiiremini. Edu Ogier' ees 2,2 sekundit!

Otseblogi teadete jaoks on Delfi äppi tarvis, jah.

Rallifänn2: Kas selleks peab delfi äpp olema?

https://twitter.com/hoffrwn/status/1022742668726677504

Ogier näitab splittide järgi taas Neuville'ist pisut paremat tempot.

Aga fookus tagasi suurele mängule: 12,3-kilomeetrine Ässämäki katse on algamas ning Thierry Neuville rajale tuiskamas.

Paar sõna ka Ken Torni ja Roland Poomi kohta. Torn on teise katse kenasti läbinud ning hoiab JWRC kokkuvõttes teist kohta - Poomi aega teiselt katselt aga veel pole, mis võib viidata sellele, et ta on katkestanud. Ootame täpsemat infot.

Kohe kommentaari kirjutamise lahtri all. Ole lahke:

Rein: Kas keegi saaks teha screenshoti kus see teavitustenupp androidil on pole enne kasutand aga oleks huvi

Jah, tehnikud hakkasid asja uurima - Androidi peal on nupp kenasti olemas, aga iOS-i peal seda praegu ei ole. Anname kohe teada, kui probleem lahendatud saab!

Rallifänn: Otseblogi nuppu ikkagi ei ole...

https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1022738356701196288

did_253090: Evans ja Suninen on eespool, kui tuunitud M-Spordiga kimav Ogier! Vanameister on harjunud sõitma parima autoga, kui seda pole siis ...

Arvutite-telefonide juures kaugele ei maksa minna - neljas katse algab juba kell 10.13.

Einar, proovi korra uuesti - nüüd peaks see võimalus olemas olema, kui enne polnud.

Einar: Kas nupp “lülita otseblogi teated sisse” on ainult minu kadunud vōi ka teistel seda nuppu enam ei ole. Väga mugav oli kui uued sissekanded blogisse tulid kohe ka telefoni ekraanile.

Ralli üldseis pärast kolmandat katset. Tänaku edu Östbergi ees 4,3 sekundit, Latvala on 10,6 sekundi kaugusel.

3. katse tulemused:

Paddon neljandaks - 1,6 sekundit Latvalast maas.

Suninen läheb katse lõpus viiendaks, 3,2 sekundit kaotust Latvalale.

Östberg kaotab Latvalale finišis 2,3 sekundit. Ralli kokkuvõttes on ta Tänaku lähim ohustaja, olles eestlasest 4,3 sekundi kaugusel.

Tänakut edestab ka Breen - tema jääb Latvalale 0,8 sekundiga alla. Tee läheb mõistagi ka iga autoga järjest puhtamaks ning kiiremad ajad on osaliselt ka sellest põhjustatud.

Latvala on oma rütmi tagasi saanud ning läheb finišis liidriks - edu Tänaku ees 1,1 sekundit!

Evans teiseks - 4,2 sekundit kaotust Tänakule.

Mikkelseni kaotus on Neuville'iga võrdne - 8,5 sekundit.

Lappi kaotab taas üllatavalt palju, aga seekord ei tundunud tal mõnda otsest probleemi olevat. 8,2 sekundit on allajäämine Tänakule.

Tänak ise jääb tagasihoidlikuks: "Väga lahtine ja libe katse. Üritasime maksimaalselt, aga kui pidamist pole, siis ei saa väga kiiresti sõita."

Tänak finišis - edu Ogier' ees 4,6, Neuville'i ees 8,5 sekundit.

Kristin: Wrc apis taitsa olemas raadio

Ogier tunnistab, et Tänakuga on väga raske võidelda, aga tema põhiliseks konkurendiks on just Neuville.

wert: Ise kuulan yle ralli raadiot: https://areena.yle.fi/radio/ohjelmat/yle-radio-suomi?_c=yle-radio-suomi-jyvaskyla

Ogier lööb Neuville'i finišis 3,9 sekundiga.

Neuville on finišis - 6.19,4 ajaks.

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees 1,9, Neuville'i ees 3,0 sekundit. Seda kõigest kaheminutilise sõidu peale!

Rahvusvahelisel ralliraadiol tõmmati juhe juba päris mitu etappi tagasi üldse seinast välja.

panda: Huvitav, miks ralliraadiio eetris vaikus?

Tänak lööb Ogier'd esimeses splitis 0,9 sekundiga.

Tänak pääses samuti rajale. Esimeses splitis on Ogier taas Neuville'ist õige pisut (0,7 sekundit) kiirem.

Nii on - meie fookus läheb praegu aga juba kolmandale katsele, 12,3-kilomeetrisele Urriale. Thierry Neuville on katsele startinud!

ASD: Ken Torn on ka Moksile startinud ja splitide järgi tuleb väga hästi.

tbes55: WRC2-s sõitev 17 aastane Kalle Rovanperä kaotas Neuvillele 20km pikkusel katsel vaid 9,4 sekundit!!!

Väike paus praeguseks - aga järgmine katse algab juba kell 9.21.

Üldseis pärast 2. katset:

2. katsele saab ühtlasi joone alla tõmmata. Tulemused:

Paddon viiendaks - 10,1 sekundit kaotust.

Suninen läheb kolmandaks - 6,6 sekundit kaotust. Parim soomlane!

Östberg finišis - kaotust Tänakule vaid 1,3 sekundit! Norralane tegi võimsa sõidu.

Craig Breen tuleb samal ajal finišisse lausa 47,8-sekundilise kaotusega. "Meil läks rehv katki. Kuradi katastroof!"

Östberg on splittide järgi Tänakust endiselt vaid sekundi-pooleteise kaugusel. Ootame norralast huviga finišisse.

Latvala: "Sõit oli okei. Pidurdan liiga vara ja ma pole kiiretel lõikudel piisavalt enesekindel. Ott sõitis väga hea aja, aga ralli alles algas ja palju on veel minna."

Latvala edestab omakorda Evansit, aga jääb Tänakule ikka 9,4 sekundit alla. Huvitav, mis soomlase peas praegu toimuda võib?

Evans läheb teiseks - kaotust Tänakule 12,0 sekundit.

Avasplitis on Tänakule seni kõige lähemale saanud Östberg, kes kaotab 1,2 sekundit. Kõigi ülejäänute kaotust algab kahest sekundist.

Mikkelsen läheb finišis kolmandaks - kaotust 16,2 sekundit.

Katse alguses korra seisma jäänud Lappi kaotab finišis Tänakule 31,5 sekundit. Eelmise aasta rallivõitjale väga pettumustvalmistav algus.

Seniste splittide järgi ei ole isegi Latvala Tänakule lähedale jõudnud.

Tänak finišis - aeg on 9.56,1! Edu Ogier' ees 15,5, Neuville'i ees 20,0 sekundit! Vapustavalt kiire sõit, pole midagi öelda.

Einz: Tänak sõidab võidu, Neuville ja Ogier kindla peale.

Ogier on tulnud pisut paremini kui Neuville - ta edestab rivaali 4,5 sekundiga.

Senise tempo järgi otsustades võiks Tänakult oodata aega alla kümne minuti!

Neuville paneb finišis esimese märgi maha - 10.16,1.

Lappi jäi korra seisma - teises splitis jääb ta Tänakule 15,7 sekundit alla.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Neuville'i ees juba 10,6 sekundit. Vägev!

Mihkel: Peaasi, et nüüd üle ei pingutaks, aga tubli töö esimeste aegade järgi

Isegi Lappi jääb esimeses splitis Tänakule kahe sekundiga alla. Eestlase tempo tundub igatahes väga võimas olevat.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees juba 4,8 sekundit - seda vaid kahe ja poole minuti pikkuse sõidu järel!

Tänak tuleb aga veel võimsamalt - edu Ogier' ees 2,7, Neuville'i ees 3,8 sekundit. Hästi!

Ogier on hästi alustanud - esimeses splitis on ta Neuville'ist 1,1 sekundit kiirem. Tänak on samuti rajale läinud.

Neuville ongi rajal!

Esimesena läheb täna rajale MM-sarja üldliider Thierry Neuville, Tänak on järjekorras kolmas.

Alustame täna 20-kilomeetrise Moksi katsega, mis võib tänase kohta ilmselt esimesed jõujooned paika panna.

Tere hommikust, rallisõbrad! Soome ralli reedene päev on peatselt algamas ning on viimane aeg käima panna ka meie otseblogi.

smileycat: Sebi uuendused annavad talle eriti just Soome kiiretel katsetel suure aerodünaamilise eelise (suurenenud surujõud tagaosasse) + sellest tulenevalt ilmselt oluliselt teistsugune seadistus tänu muutnud geomeetriale (amortide teema veel lisaks). Ma pakuks, et seda vahet hakkame nägema kiiretel ja voolavatel katsetel.

Põnevaid uudiseid veel tänasesse õhtusse:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/omaparane-uuendus-ogier-nurus-m-spordilt-valja-samad-amordid-millega-ta-volkswagenis-soitis?id=83170677

smileycat: Ootan aasta 2003 kordust !!! Kellele saab kolm tilka verd anda, et tehnika koos püsiks ... sets mehes ma ei kahtle! @Otttänak

Harju katse tulemused ja ühtlasi ka ralli üldseis pärast 1. katset:

Neuville tuleb teiseks - 0,7 sekundit kaotust. Tänakule seega katsevõit!

Ogier läheb teiseks - kaotust Tänakule 0,8 sekundit.

Tänakult küsitakse, kas Soome rallil tulevad tema kõige kõvemad konkurendid meeskonna seest. "Nad on soomlased, seega igal juhul. Sel aastal ei saa ma aga nuriseda - mul on täpselt samad tööriistad nagu neil!"

Ja Tänak tulebki võimsalt - väga puhas sõit ja edu Mikkelseni ees on lausa 0,9 sekundit!

Nüüd on aga kord Ott Tänaku käes!

Lappil on katsel üks ärev hetk ja kaotust tuleb 0,8 sekundit. Teine koht sellegipoolest.

Mikkelsen vajutab kõvasti ja vajutab ennast uueks liidriks - 1.50,1 viib ta päris kindlalt esimeseks.

Evans finišis - kaotust liidritele 0,8 sekundit.

Latvala üritab nüüd näidata, mida Toyota suudab - aga kaotab Citroenidele 0,5 sekundiga.

Breen on küll katse alguses pisut kiirem, kuid lõppaeg tuleb tal tiimikaaslase Östbergiga täpselt sama. Kaksikjuhtimine.

Östberg lööb Paddonit 0,8 sekundiga - 1.51,0.

Suninen ei suuda soomlaste edu taastada - kaotust Paddonile tuleb 0,2 sekundit.

Paddon paneb märgi maha - 1.51,8 viib ta hetkeliidriks.

Jääb alla - 2,6 sekundit on kaotust Rovanperäle. Nüüd on stardis aga tõsised tegijad - alustades Hayden Paddoniga, keda Eesti publik nägi äsja Eesti rallil.

Nüüd on lõpuks kord Al-Qassimi käes. Kas mees suudab ka liidriks minna või jääb ta WRC2 masinatele alla?

Kalle Rovanperä läheb WRC2 klassis 1.56,6-ga liidriks.

Enne kõige võimsamaid masinaid tulevad telepildis veel viimased WRC2 autod.

Esimesena läheb WRC masinatest rajale Khalid Al Qassimi.

Nüüd on aga aeg uudist värskendada, sest Delfi TV otsepilt kiiruskatsest on peagi algamas!

Samal ajal on finišis Ken Torn - ajaks 2.08,3. JWRC meestest seni kiireim!

Ott Tänak andis samal ajal WRC All Live'ile usutluse. "Näeme, et kõik meie meeskonnas on väga elevil, see on meie koduetapp ja ootused on kõrgel. Ettevalmistus läks hästi ja osalesime ka Rally Estonial. Oleme teinud kõik võimaliku, nüüd loodame hästi esineda."Uue mootori kohta: "Arendati rohkem pöördemomenti, mitte otseselt toorest jõudu. Natuke parem on sellega sõita, aga suurem eelis peaks välja tulema aeglasematel rallidel, mitte nii väga siin, kus suurem osa on kiireid lõike."Tänavuse Soome ralli uute teede kohta: "Ei saa öelda, et aeglasemad - lihtsalt pisut kitsamad. Aga kõik oli väga kena, kui katseid läbi sõitsime."Rally Estonia kohta: "See oli tõesti vägev. Prioriteet oli muidugi auto meie kodufännide ette tuua, sest on palju fänne, kes ei saa Eestist välja rallisid vaatama reisida. Oli väga tore nädalavahetus ja ka me ise saime suurte kiirustega harjuda."Suurte eestlaste masside kohta: "Loodame näha nii palju fänne kui võimalik. Minul on aga teha oma töö ja loodetavasti teevad ka nemad oma tööd hästi!"

Katse finišisse on jõudnud 18 autot. Poom hoiab praegu kümnendat kohta, aga oma masinaklassi sõitjatest on ta seni olnud kiireim.

Poom ongi värskelt turvaliselt finišisse jõudnud - ajaks 2.12,9. Sellega hakkame siis võrdlema JWRC autode aegu.

Roland Poom sõidab küll sisuliselt JWRC autoga, aga JWRC arvestuses ta ei osale. Loe lähemalt:http://sport.delfi.ee/news/auto/maailm/roland-poomi-ootab-soome-rallil-ees-mm-debuut?id=83151161

Tere õhtust! Soome MM-ralli on peatselt algamas ning esimene kiiruskatse algab kohe-kohe, aga WRC autodeni tuleb veel tunnike oodata. Seniks elame kaasa Roland Poomile ja Ken Tornile, kes tulevad starti JWRC autodega.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1022415025376579584

Testikatse tulemused:

Testikatse võib lõppenuks lugeda. WRC autod on oma sõidud ära teinud. Kokkuvõttes sai kiireima aja Östberg (Citroen), kellele järgnes meeskonnakaaslane Breen. Tänak sai kirja neljanda aja.

Roland Poom sai testikatse esimesel läbimisel kirja ajaks 2.26.0. RC4 klassis hoiab ta sellega 12. kohta.

Toyota meeskonna jaoks on testikatse lõppenud.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1022399061331247109

Ken Torn parandas kolmandal katsel oma aega veelgi ning sai kirja 2.20.8, millega asub Bergkvisti järel teisel kohal RC4 klassis.

Tänak tegi testikatsel oma neljanda ja viimase läbimise. Ajaks tuli 1.56.4, millega oma positsiooni ei paradanud. Eestlane asub neljandal kohal.

Neuville teatab samuti testikatse lõpetamisest.https://twitter.com/thierryneuville/status/1022394445994622976

Hetkeseis testikatsel:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1022394221599358977

Latvala jaoks on testikatse lõppenud. Ta asub hetkel kolmandal kohal.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1022391517581860864

Breen on läbinud esimese WRC sõitjana testikatse ka viiendal korral. Heas hoos Breen sõitis oma kiireima aja 1.55.5, millega kaotab 0,7 sekundit Östbergile.

Soome meedia teatel oleks Tänak testikatses peaaegu fotograafid alla ajanud. Tänak sõitis katse ajal kurvis korra valesti ning tegi kiire spinni, et uuesti õiges suunas sõita. Seda tehes oli ta väga lähedal fotograafidele pihta minemises. Keegi siiski viga ei saanud vahejuhtumis.

Ken Torn on testikatse läbinud ka teisel korral. Torn parandab aega lausa 4,5 sekundi jagu. (2.21.1). RC4-klassis kaotab ta Bergkvistile 0,1 sekundit.

Heas hoos Breen sõidab välja 1.56.00, millega küll aega ei paranda, aga hoiab stabiilset seeriat.

Neljandal läbimisel Ogier ajaks 1.57.4, millega jääb 0,1 sekundi võrra alla oma senisele parimale ajal. Kokkuvõttes on ta hetkel 9.

Pärast esimest läbimist on Ken Torni aeg RC4-klassis kiireim.

https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1022381620018536448

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1022378940655185922

Hayden Paddonile sobis Rally Estonia ettevalmistuseks suurepäraselt.https://twitter.com/HaydenPaddon/status/1022378305415245825

https://twitter.com/kris1862/status/1022377516256964608

Tänak saab kolmandal läbimisel ajaks 1.56.7 ehk oma senist parimat aega ei paranda.

Ken Torn RC4-klassis on testikatse korra läbinud. Ajaks läks kirja 2.25.6, millega jagab oma klassis esimest kohta.

Paddon sõidab kolmandal läbimisel sama aja, mis teisel (1.56.9).

Neljandal läbimisel saab Neuville ajaks 1.56.8, millega asub 6. kohal.

https://twitter.com/rallyparadise/status/1022368838590062592

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1022365269644247040

Hetke seis testikatsel:

Östbergi keskmiseks kiiruseks oli 133,5 km/h!https://twitter.com/rockollector/status/1022363349714132993

Citroeni sõitjad on heas hoos. Östberg sõidab võimsa aja (1.54.8). Talle järgneb meeskonnakaaslane Breen (+0,9).

Tänak käis pärast kahte läbimist rallipargis amorte vahetamas.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1022362535234686979

Breen tõuseb testikatsel uueks liidriks ajaga 1.55.7!

Teemu Suninen saab kolmandal korral ajaks 1.56.6.

Lappi näitab kiirust.https://twitter.com/LPaanala/status/1022360061371473921

https://twitter.com/ChristianWRC1/status/1022359473392898048

Lappi ja Ogier on ka kolmandal läbimisel aja kirja saanud. Mõlema ajaks 1.57.3.

Järjestus pärast testikatse teist läbimist.

Tänakust keegi teisel läbimisel kiiremat aega pole sõitnud. Breen kaotab napid 0,2 sekundit. Paddon on kolmas (+0,9).

Tänaku kommentaar senise testikatse kohta.https://twitter.com/OttTanak/status/1022355861661003777

Lappi ja Mikkelsen saavad teisel läbimisel kirja ajaks 1.57.7 ja 1.57.8.

Ott Tänak sõidab uue kiireima aja! Tänak saab kirja aja 1.56.00 ning edestab Ogieri 2,7 sekundiga!

Ogier ja Neuville parandavad teisel läbimisel märgatavalt oma aega. Ogier on kiireim ajaga 1.58.7. Neuville teine ajaga 1.58.9.

Testikatse tulemused pärast esimest läbimist:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1022352599591407616

Vahepeal on aja kirja saanud ka Paddon ja Breen, kes sõitsid välja vastavalt teise (2.00.5) ning kolmanda aja (2.00.6).

Esimesena alistab kahe minuti piiri Östberg, kui ajana läheb kirja 1.59.1.

Soomlased on heas hoos. Kaks kiireimat aega kuuluvad nüüd Latvalale (2.00.9) ja Suninenile (2.01.1).

Siit on näha ka, miks Tänak teistele paari sekundi jagu aega kaotab.https://twitter.com/se_rally/status/1022349311282167809?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1022349311282167809&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.err.ee%2F849243%2Fralliblogi-mida-suudab-ott-tanak-soome-ralli-testikatsel

Mikkelsen paneb uue märgi maha - 2.01.2. Vahepeal sai aja kirja ka Elfyn Evans (2.02.2).

Esapekka Lappi sõidab välja uue kiireima aja - 2.01.9.

Tänak sõidab Neuvillest ja Ogierist testikatse esimesel läbimisel veidi aeglasemalt. Aeg on 2.04.6.

Testikatsel on sõitmas nüüd Ott Tänak.https://twitter.com/akikojmlfani/status/1022347799734743042

Sebastien Ogier edestab testikatsel Neuville'i. Ajaks läks kirja 2.02.1.

Neuville testikatsel kihutamas.https://twitter.com/se_rally/status/1022347119775109120

Esimesena sai testikatsel aja kirja Thierry Neuville (2.02.8).

Neli autot on alustanud sõitu rallipargist testikatsele. Esapekka Lappi läks esimesena. Talle järgnevad Neuville, Tänak ja Ogier.https://twitter.com/se_rally/status/1022340330518142976

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1022343263330725888

Tere hommikust rallisõbrad! Täna kell 8.00 tehakse Soome rallil algust testikatsega. Vesala testikatse pikkuseks on 4,26 kilomeetrit.