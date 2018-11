OTSEBLOGI | Kas Tänak suudab terve autoga liidrikohale tõusta? Mis saab Ogier' ja Neuville'i heitlusest?

Laupäeva ajakava Eesti aja järgi (kogu ralli ajakava vaata artikli lõpust):



SS9 Argents Hill Reverse 1 (13,13 km) - reedel kell 22.08 (otseülekanne Delfi TV-s!)

SS10 Welshs Creek Revers 1 (28,83 km) - kell 22.51

SS11 Urunga 1 (20,11 km) - kell 23.59

SS12 Raleigh 1 (1,99 km) - kell 0.47

Hoolduspaus

SS9 Argents Hill Reverse 2 (13,13 km) - kell 3.08 (otseülekanne Delfi TV-s!)

SS10 Welshs Creek Revers 2 (28,83 km) - kell 4.02

SS11 Urunga 2 (20,11 km) - kell 5.10

SS12 Raleigh 2 (1,99 km) - kell 5.58

Austraalia ralli

Siin kinnitus ka Michelinilt, et vihma täna oodata ei ole:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063514343252348928

Ilm on küll praegu kuiv, aga pilvine. Sugugi mitte kaugel ralli keskusest ookeani kohal sajab, aga praegu tundub, et vähemalt esialgu võime kuivas alustada.

Stardijärjekord on täna selline, et esimesena läheb rajale hobisõitja Serderidis, seejärel tuleb tagurpidine paremusjärjestus alustades Neuville'iga ning Rally2 süsteemis jätkav Mikkelsen saab kõige parema stardipositsiooni ehk läheb rajale pärast liidrit Östbergi viimasena.

Tere õhtust kõigile rallisõpradele! Austraalia ralli laupäevase võistluspäeva alguseni on jäänud veel umbes poolteist tundi ning on paras aeg vaikselt end taas rallilainele seada.

Ja ühtlasi praeguseks kõik. Oleme tagasi juba meie aja järgi täna hilisõhtul, kui kell 22 algab otseülekanne 9. kiiruskatsest! Kohtumiseni!Lõpetuseks siia veel ka praegune virtuaalne punktiseis:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063329194006863872

Ja siin on ralli üldseis pärast pikka reedest päeva. Citroenidel kaksikjuhtimine, Tänak viies:

Viimane WRC mees Östberg on 8. katse läbinud ning saame päevale joone alla tõmmata. Ott Tänak saab siit kirja veel ühe katsevõidu:

Tänaku auto tagasi hooldusalas:https://twitter.com/AaronBeardIzzy/status/1063328085628510208

Sunineni teine läbimine on Tänaku kiireimast ajast 2,6 sekundit aeglasem.

Vahepeal saame 7. katsele joone alla tõmmata. Siin on tulemused:

Östberg kaotab esimesel läbimisel Ogier'le 2,0 sekundit, aga edestab Latvalat ja Breeni.

Suninen alustab viimast sõitjategruppi esimese läbimisega, mis on Ogier'st 3,1 sekundit aeglasem.

Paddoni teine läbimine ei lükka samuti Tänakut troonilt - 2,5 sekundit kaotust. Tänak on temast kokkuvõttes nüüd ainult 4,4 sekundit maas.

Breeni teine läbimine on Tänakust 0,9 sekundit aeglasem.

Latvala teine läbimine toob talle 2,1-sekundilise kaotuse Tänakule. Üldarvestuses jääb ta tänase järel eestlasest 8,2 sekundit ettepoole.

Paddon kaotab Ogier'le 4,0 sekundit. Visuaalselt ta eriti ei eksinud, ehk tuli ta lihtsalt ettevaatlikult.

Breen lähebki Latvalast mööda, kuigi ka tema ei tee head sõitu. Ogier'le kaotab ta 2,1 sekundit, Latvalat edestab 2,0-ga, mis annab talle kokkuvõttes enne teist läbimist soomlase ees 0,7-sekundilise edu. Latvalal on võimalik muidugi teisel läbimisel kohe oma teine koht tagasi võtta.Suurt vahet sellel muidugi ei ole, sest homne stardijärjestus pandi kuuenda katsega lukku.

Evans kaotab Ogier'le 1,9 sekundit. Kas Breen suudab nüüd Latvalast mööda pressida?

Latvala sõidab väga hoogsalt ning eksib paaris kohas natuke - ta kaotab esimesel läbimisel Ogier'le koguni 4,1 sekundit.

Esimesed neli meest on nüüd päeva lõpetanud. Nüüd on kord järgmiste käes - Latvala on esimeseks läbimiseks valmis.

Lappi kaotab eestlasele 1,3 sekundiga.

Tänaku teine läbimine toob tänase senise kiireima aja - 1.23,0. Ogier'd edestab ta 0,2 sekundiga.

Neuville teeb seekord puhta sõidu, aga kaotab Ogier'le ikka 0,6 sekundit.

Ogier saab taas hea aja kirja - 1.23,2. Tema tänane päev on sellega nüüd sisuliselt lõppenud.

Lappi kaotab Ogier'le 1,7 sekundit. Nüüd ei ole mitte Latvala või Evansi kord, vaid enne läheb hoopis Ogier teisele läbimisele.

Tänak sõidab välja hetkel teise aja - kaotust Ogier'le 0,7 sekundit.

Järgmisena on rajal meie Ott Tänak.

Finišis annab ta Ogier'le ära 2,0 sekundit.

Neuville oskab ka publikukatsel eksida! Liivasel ja libedal asfaldil kandub ta teelt pisut välja ning rammib liivavalli. Tema õnneks ei kaotanud ta väga palju.https://twitter.com/fernischumi/status/1063316371688312832

Prantslase esimese läbimise ajaks on 1.23,4.

Nagu ka teistel tänastel katsetel, astub esimese WRC masinana võistlustulle Ogier. Start on antud!

Eesti lipud lehvivad publikukatsel uhkelt ja rohkelt!

Jah, WRC masinad tulevad rajale kell 8.17, aga katse tegelikult praegu juba käib - mõned WRC2 autod on juba selle läbinud.

Kaarel: WRC live näitab, et katse hakkab kohaliku aja järgi kell 17:17 ehk 8:17 meil, kas teil on mingi muu info ? või ongi veel ca 35 minutit aega enne algust ?

Tundub, et publikukatsele stardivad esimestena mõned WRC2 masinad ja muud madalamate klasside sõitjad. Tippe tuleb veel pisut oodata.

Oleme blogiga tagasi juba kella poole kaheksa paiku, kui üksteise otsa sõidetakse kaks publikukatset. Sama trassi läbitakse lihtsalt kaks korda.

Siin on graafiliselt välja toodud, mida Neuville'i õnnetus virtuaalses tabeliseisus kaasa tõi. Ogier' edu on tema ees nüüd kaheksa punkti.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1063278970882318336

GIF89a : Mikkelsen hakkab Neuvillíle homme teed puhastama.

Ralli üldseis pärast 6. katset: Östberg saab ka homme viimasena alustada, Neuville peab aga taas esimeste seas alustama.

6. katse tulemused: Breenile katsevõit, Tänak katkise autoga viies, M-Sport tegi tiimimängu, Neuville suures hädas:

Östberg jätkab heas tempos - ta sõidab välja teise aja ning jääb kenasti liidrikohale.

Suninen teeb samuti Evansiga sama trikki, annab meelega aega ära, et Ogier'st tahapoole langeda ning see õnnestub temalgi. Kokkuvõttes on ta Ogier'st 3,5 sekundit tagapool.

Ainsa Hyundaina tippkonkurentsi jäänud Paddon sõidab välja kolmanda aja (+2,5) ning on üldarvestuses samuti hetkel kolmas (+3,5).

Breen läheb katse liidriks! 1,3 sekundit edu Latvala ees ning üldarvestuses on ta soomlasest täpselt sama palju veel tagapool!

Elfyn Evans laseb katse lõpus hoo teadlikult alla, et Ogier'st tahapoole jääda. See õnnestub kenasti - ta kaotab Latvalale 25,6 sekundit ning langeb üldarvestuses 3,7 sekundiga Ogier' seljataha.

Latvala teeb uue liidriaja - Lappist on ta 2,0 sekundit kiirem. Soomlane vaatab aegu ja naerab: "Arvasime, et Neuville oli meist 6,9 sekundit kiirem, aga siis saime aru, et ta on hoopis peaaegu minutiga taga!"

Lappi paneb Tänakule 9,7 sekundiga ära ning läheb finišis liidriks.

"Sitt, sitt, sitt oli see," räägib Tänak. "Kui pöörad ja midagi ei juhtu, ei ole see hea tunne."Kõigest hoolimata on Tänak naerusuine. Sellise autoga Ogier'd edestada...

Tänak virutab finišis Ogier'le "palja" autoga 1,2 sekundiga ära! Vapustav!

Belglase hädade põhjus on selge - tagumine vasakpoolne rehv on katki!"Hüppelt maandudes tuli rehv velje pealt ära."https://twitter.com/paddocknews/status/1063273273046302720

40,2 sekundit on Neuville'i kaotus finišis!

Ja Neuville kaotab kõvasti juurde! 37,2 sekundit viimases splitis! MM-tiitel võib olla otsustatud!

Uskumatu! Tänak virutab eelviimases splitis Ogier'st 3,6 sekundit kiirema aja!

Ogier ei hakka ilusaid sõnu tegema, kui kuuleb Neuville'i ajakaotusest. "Need on head uudised!"

Neuville kaotab neljandas splitis lausa 21,0 sekundit! Kas sinna võis minna tiitel?

Ogier on finišis - 12.49,8. Kas Neuville langeb temast üldarvestuses tahapoole ja saab homseks kehvema stardipositsiooni?

Loodetavasti ei jää need pallid nüüd Tänakule tee peale ette.

Ja nüüd eksib Neuville kunstlikus šikaanis! Pidurid läksid blokki ning ta rammis heinapalle. Mitmeid sekundeid läks veel kaotsi.

Kolmandas splitis on seni liider olnud Neuville Ogier'st järsku 1,9 sekundit tagapool. Mis juhtus?

Teises splitis on Tänaku kaotus 2,0 sekundit. Sangarlik sõit, kui vahe sellisesse vahemikku ka jääks!

Tänak on pisut hädas - otsepildist on näha, kuidas tal puuduvate elementide tõttu pidamisest puudu jääb. Esimeses splitis on kaotust õnneks vaid 1,2 sekundit.

Rajal on ka Tänak, kes peab need paarkümmend kilomeetrit läbima ilma eesmise põrkerauata. Kaitset kokkupõrgete vastu ei ole. Läheb raskeks, sõita tuleb ettevaatlikult.

Neuville edestab esimeses splitis Ogier'd 0,8 sekundiga.

Ogier on kuuendale katsele startinud.

Nõndaks - järgmiseks on pikk kuues katse, mille järel pannakse paika homne stardijärjekord, kuigi täna sõidetakse veel ka kaks publikukatset.

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänak tõusis Lappi ebaõnne tõttu kolmandaks.

5. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Lappi kaotas kõvasti aega:

Ralli liider Östberg püsib sel kohal - 0,7 sekundit kaotust Neuville'ile, ent norralane jääb 5,9 sekundiga Latvala ette.

Suninen põrutab teise aja: ainult 0,1 sekundit kaotust Neuville'ile!

Paddon tuleb hetkel neljanda ajaga - 0,7 sekundit kaotust Neuville'ile.

Jaan Martinson saadab kohapealt Tommi Mäkineni värskeid kommentaare:"Tänakul peab kõvasti õnne olema, et saaks järgmise pika katse läbi sõita, sest auto esiosa on vähimagi kaitseta."Mäkinen kommenteeris ka seda, miks Latvala erinevalt Tänakust ja Lappist pääses veelombist puhtalt läbi: "Ta on kümme aastat kauem sel tasemel rallit sõitnud. Kogemusi on rohkem."

Breen tuleb kolmanda ajaga - 0,6 sekundit kaotust Neuville'ile.

Elfyn Evans kaotab Neuville'ile 3,6 sekundit ning langeb belglasest üldarvestuses vaid 0,1 sekundiga tahapoole.

GIF89a : Papist masinad või? Veelombi läbimisel kaotab esiotsa? Hüpetel korduvalt mootori põhjakaits, mis lõhub radika?!

Latvala läheb lombist väga puhtalt läbi ning kaotab finišis Neuville'ile vaid 0,5 sekundit.

Pettunud Lappi sõnas, et sõitis lombist läbi sama kiirusega nagu esimesel läbimisel.

Mell: No selliseid asju juhtub ainult toyotal 😞

Lappi kaotab sel katsel koguni 22,9 sekundit ning langeb teiselt kohalt kaugele!

Lappi auto pidi veelombist läbi sõites korraks seisma jääma, sest mootorisse tuli liiga palju vett ning mootor seiskus! Kaotsi võis minna pea 10 sekundit.

Oh ei - Tänaku Toyotal pole enam üldse esimest põrkerauda! Auto näeb päris "paljas" välja.Tänak: "Esiosa läks veelombist läbi sõites katki. Auto jookseb nagu koer, otse küll see pole."

Tänaku auto sai taas kannatada - veelombist läbi sõites lõi see tema vasaku eespoolse rattakoopa juurest aerodünamilisi elemente lahti ning esituli lihtsalt ripub auto küljes. Kaotust Neuville'ile 1,8 sekundit.

Neuville finišeerib - 1,6 sekundit Ogier'st parema ajaga.

Tänak kaotab avasplitis Neuville'ile 0,8 sekundiga. Teises splitis on belglane Ogier'st 1,4 sekundit kiirem. Vahed on endiselt väikesed.

Ogier' aeg finišis on 7.52,7. Hommikusel läbimisel oleks see andnud kindla esikoha.

Esimene splitt annab Neuville'ile Ogier' ees 0,9-sekundilise edu.

Ogier on katsele startinud!

Kaugele ei tasu ekraanide juurest minna - 5. katse algab juba viie minuti pärast!

Ralli üldseis pärast 4. katset: Tänak tõusis neljandaks, Östberg jäi esikohale.

4. katse tulemused. Tänakule katsevõit, esimesed startijad tulid üllatavalt hästi:

Ei suuda! Östberg kaotab Tänakule täpselt sekundi ning see tähendab ühtlasi, et Eesti ralliäss on sel hooajal igal MM-rallil suutnud vähemalt ühe katse võita!

Suninen tuleb ka samasse auku - 2,0 sekundit jääb tema Tänakule alla. Östberg tuleb aga hea tempoga - kas ta suudab eestlase katsevõitu väärata?

Paddon ei suuda samuti tippudega tempot hoida - kaotust koguneb 1,9 sekundit. Huvitav, kas teeolud on hakanud pisut halvenema, et tagumised mehed teoreetiliselt puhtamal teel kiiremini ei sõida? Eks näis, kuidas Östberg liigub.

Evans kaotab samuti Tänakule pisut - 2,8 sekundit. Breen jääb eestlasele 2,6 sekundiga alla.

Latvala ei suuda samuti Tänaku aega üle sõita, kaotades sellele 1,3 sekundiga.

Lappi kaotab Tänakule 0,1 sekundit ning jääb eestlasest üldarvestuses 2,3 sekundiga ette.

Tänak on taas pisut auto tagumist vasakut otsa lõhkunud - seekord on rattakoobas kannatada saanud. "Tabasime stardi järel väravaposti. See mõjutab juhitavust."

Tänak finišis liidrina - edu Ogier' ees on täpselt üks sekund. Lühike katse, väikesed vahed.

Neuville kaotab sel katsel Ogier'le! Küll vaid 0,9 sekundiga, aga siiski.

Ogier tunnistas, et sõitis täiesti piiri peal. Neuville on avasplitis temast 0,3 sekundit kiirem.

Ogier on finišis - ajaks 4.44,5, hommikusest läbimisest 3,6 sekundit kiirem. Teeolud on endiselt kuivad, kuigi lähiümbruses sajab.

Nüüd on aga Ogier rajal!

Rehvivalikutes on seekord väikesed vahed sees: Neuville, Tänak, Lappi ja Evans on näiteks kolme kõva ja kahe keskmise seguga, Ogier kolme keskmise ja kahe kõvaga.Ralli liider Östberg on ainus, kes on rajal ainult kõvade rehvidega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063242620619624448

Nõnda - Sébastien Ogier' stardiaeg on käes, aga mees pole veel rajale läinud.

Nüüd ootavad meid ees needsamad kolm katset, mis ka hommikul läbiti. Samad trassid, sama järjestus, sama stardijärjekord. Ainult ilma Andreas Mikkelsenita.

Toyota kiire videokokkuvõte hommikustest katsetest:https://twitter.com/TGR_WRC/status/1063233475568787456

Mikkelseni auto olukord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1063226531642716160

Tänak hoolduspausi eel meediatsoonis: "Üldiselt olen suhteliselt rahul, auto on olnud hea. Esimesel kahel katsel olin pigem ettevaatlik, kolmandal vajutasin. Saime seejärel päris hea momendi ka, aga kiirus oli olemas."Oma ärevast hetkest: "Seal oli kaks hüpet järjest, mis muutsid auto veidralt kergeks. Ei saanud järgmisesse kurvi korralikult sisse ning rehv läks katki. Vedas, et sõitsime lihtsalt katkise rehviga lõpuni, mitte ei jäänud tee kõrvale.""Mõnedes kohtades on isegi teisel läbimisel ilmselt päris keeruline, sest need on salakavalad. Pidime võtma rohkem riske, et neil katsetel edu saavutada."

Nüüd ootab ees hoolduspaus, mille jooksul kuuleme sõitjatelt ka pikemaid muljeid. Jääme ootele!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-totaalne-ootamatus-kas-norralase-katkestamise-pohjustas-austraalias-tuhjast-kohast-rallirajale-ilmunud-traktor?id=84333247

Jah, sellest pole hullu.

rehvimees: Kas Ott saab hoolduspausi ajal uue varurehvi?

Ralli üldseis pärast 3. katset: Östberg tõusis liidriks, Tänak on küll kuues, aga löögiulatuses.

3. katse tulemused: Östbergile katsevõit, Tänak neljas, Mikkelsen katkestas:

Östberg lööb finišis Breeni 5,9 sekundiga ning läheb ralli liidriks!

Suninen kaotab Breenile 6,3 sekundit, aga splittide järgi otsustades tuleb Östberg hirmsa hooga.

Paddon läheb teiseks - 0,7 sekundit kaotust Breenile.

Breen lööb Tänaku aja üle - 0,9 sekundiga. Kokkuvõttes läheb iirlane napilt Tänakust ettepoole.

Siin pilt ka Mikkelsenist ja traktorist. Tõepoolest - mida põrgut?https://twitter.com/OpensTightens/status/1063208261724327937

Mikkelseni katkestamise tõttu oli finišis väike paus, aga nüüd on sinna jõudnud Evans - neljanda ajaga. Kaotust Tänakule 4,8 sekundit.

Mikkelseni avarii kordusest oli tõesti näha, et otse tee kõrval oli millegipärast üks traktor, mis vist isegi pisut liikus. Vaid paar kurvi hiljem tegigi norralane avarii.

GIF89a : milleks see traktor seal tee peal oli? Selleks, et keegi sellele otsa sõidaks või?

Tundub, et Mikkelseni jaoks võib tänane päev isegi läbi olla, kui meeste kehakeele järgi otsustada. Radiaator paistab katki olevat.

Andreas Mikkelsen tegi avarii! Ühes pikas kurvis libises ta teelt välja ning lõhkus pisut autot. Ta sõitis küll pisut edasi, kuid nüüd on mehed autost väljas!

Sigrid: Ott....nii ei tohi meid ehmatada. Põidlad pihku ja loodame, et esimene päev lõppeb edukalt!

Video Tänaku momendist:https://twitter.com/hervetusoli/status/1063205107251195906

Hoolimata suurest ehmatusest teeb Tänak Lappile finišis ära, küll vaid sekundiga, aga siiski. Poole katse peal oli Tänaku edu tiimikaaslase ees vahepeal juba peaaegu viis sekundit.

Tänak tuleb autost välja ja vaatab tagumist vasakut rehvi, mis on velje pealt maas. "Oli tõeliselt sitt mühk ning see viskas meid teelt välja. Õnneks on vaid rehv katki, aga viimased neli kilomeetrit ei olnud sellega tore sõita."

Eestlane finišis - aeg on võimas. Neuville'i edestab ta 7,2 sekundiga, Ogier'd 11,1 sekundiga.

Tänakul on suur moment! Ühe hüppe järel kaotab ta hetkeks juhitavuse ning auto käib risti rajal ning ninapidi ka võsas, aga õnneks saab ta masina kiirelt teele tagasi ning aega palju ei kaota.

Belglane on kaotanud küljepeegli ning pisut ka esimest põrkerauda muljunud. "Oleksime peaaegu üle kapoti rullunud, võtsin seejärel rahulikumalt."

Neuville ei edesta Ogier'd nii palju kui katse alguse põhjal eeldada võis. Belglase edu on 3,9 sekundit.

Ogier finišis - 13.06,9.

Kolmandas splitis jätkab Tänak võimsalt. Edu Neuville'i ees 6,9 sekundit, Ogier' ees 10,3 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu belglase ees juba 4,1 sekundit.

Tänaku avasplitt on Neuville'ist 1,6 sekundit kiirem. Teises splitis on Neuville Ogier'st 3,1 nobedam.

Neuville edestab taas esimeses splitis Ogier'd, seekord 1,7 sekundiga. Prantslasele mängib teepuhastamine mäkra.

Sébastien Ogier on kolmandale katsele startinud!

Nüüd on minimaalne kohvipaus - järgmise katseni on aega veerand tundi!

Alo: Tuleb pöidlad pihus hoida, et sel rallil katkestajaid poleks, see hoiab Neville-Ogieri tagapool..

Ralli üldseis pärast 2. katset: soomlastel võrdse ajaga kaksikjuhtimine, Tänak viies ning 3,4 sekundit maas. Kõik on endiselt hästi!

2. katse tulemused: Latvalale katsevõit, Tänak seitsmes:

Östberg lõpetab katse neljanda ajaga ning tõuseb üldkokkuvõttes kolmandaks.

Suninen sõidab samuti enda kohta päris korraliku aja välja, kaotades Latvalale 2,2 sekundiga. Hetkel katsel viies koht.

Paddon edestab Tänakut ning liigub eestlasest ka üldarvestuses mööda. Latvalale kaotab ta 1,6 sekundit.

Seekord känguruid vältinud Breen murrab Toyota kolmikvõimu - ta sõidab välja teise aja, jäädes Latvalale vaid 0,5 sekundiga alla.

Evans ei saa samuti Toyota meestele vastu - tema kaotus Latvalale on 4,3 sekundit.

Ogier tohib sel juhul koguda maksimaalselt 7 ja Neuville 10 punkti. Kuna punktikatsel jagatakse ka väärtuslikke punkte, siis on konkreetset kohta praegu raske nimetada. Kui seda mitte arvestada, võiks Ogier olla maksimaalselt seitsmes ja Neuville viies.

Soo: Mitmes keegi olema peab,kui ott võtab 30 punkti ,et maailmameistriks tulla

GIF89a : Peaasi, et soome poisid nüüd jälle üle ei pinguta!

Mikkelsen ei saa taas Toyotadele vastu - kaotust Latvalale koguni 5,3 sekundit.

Latvala võtab liidrikoha endale ning möödub kokkuvõttes ka Tänakust: ta on Lappist 1,2, Tänakust 3,8 sekundit kiirem.

Lappi on aga taas omast klassist - edu Tänaku ees on 2,6 sekundit. Tuletame meelde: tee läheb üha puhtamaks.

Marko: Hästi läheb, loodan et mõni känguru talle ette ei tule!

Patriot: Go go Ott näita, mis puust Eesti mehed on tehtud...

Tänak: "Tee läheb järjest puhtamaks, nii et ma ei olnud totaalselt enesekindel. Ma ei vajuta veel päris maksimaalselt, see on alles teine katse."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees 2,9, Ogier' ees 6,9 sekundit.Parem teepositsioon aitas kindlasti kaasa, kusjuures vähemalt katse lõpus tema sõidu ajal tibutas.

Neuville lõikab sel katsel nüüd oma stardipositsioonist kasu - ta edestab Ogier'd 4,0 sekundiga.Tänak on teises splitis samal ajal belglasest veel 2,6 sekundit kiirem.

Ogier kusjuures eitas spekulatsiooni, et tal tuli rehvi vahetada.

Tänak teeb samal ajal esimeses splitis hea aja, edestades Neuville'i 1,9 sekundiga.

Ogier on katse finišis - ajaks 8.07,0.

Teise katse avasplitis on Neuville Ogier'st 0,1 sekundit kiirem. Teekate on tõepoolest sel katsel totaalselt teistsugune - tegu on tunduvalt kõvema ja siledama kruusaga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063187691951542272

GIF89a : Saab huvitav tulema!

Teine katse on samal ajal juba alanud ning Ogier on rajal!

Väidetavalt oli Ogier katselt lahkunud kergelt tühja tagarehviga, mis võib tähendada, et ta pidi rehvi vahetama ning seetõttu ülejäänud hommiku ilma varurehvita sõitma.

1. katse tulemused. Lappile katsevõit, Tänak teine:

Östberg kaotab Lappile 2,1 sekundit ning lõpetab seega katse WRC tippmeeste arvestuses.

Suninen kaotab Lappile 2,8 sekundit.

Peaaegu et kohalik mees Paddon ei alusta samuti kõige kiiremini - ta kaotab Lappile 2,7 sekundit. Nüüd on tulla veel Suninenil ja Östbergil.

Breen räägib, et tema ajakaotus tuli sellest, et ta sõitis väikesele kängurule otsa! Austraalia ralli omapärad...

Breen kaotab juba rohkem - 4,2 sekundit.

Ei tea, kui palju tibutamine Evansit segas, aga finišis edestab ta vaid Ogier'd ning tedagi vaid 0,1 sekundiga.

Mikkelsen näitab küll splitis head minekut, ent finišis jääb ta Toyotadele alla. Kaotust Lappile 1,8 sekundit.

Elfyn Evans peab alustuseks ka kojamehed tööle panema! Esimesed mehed pääsesid kuivalt, nüüd on tibutama hakanud.

Latvala tekitab vähemalt ajutiseks Toyotale kolmikjuhtimise: ta jääb Lappile alla 1,2 sekundiga, Tänakule 0,4 sekundiga.

Katsevõitu siit Tänak ei saa, sest Lappi lööb tema aja 0,8 sekundiga üle.

Tänak: "Tunne on hea, pidamist on küllaltki palju, olud on üllatavalt head. Järgmised katsed on aga täiesti teistsuguse teekattega."

Tänak finišis - ta läheb Neuville'i ette 1,3 sekundiga liidriks!

Neuville on finišis Ogier'st 0,5 sekundit kiirem, aga Tänak on splitis belglasest omakorda 0,7 nobedam!

Ogier: "Oleksime tahtnud muidugi rohkem vihma, tee oli päris kuiv."

Ogier on esimese lühikese katse finišis - ajaks 4.48,1. Neuville on temast esimeses splitis 0,3 sekundit kiirem.

Kuna tolmu tekib autode järel raja kohale päris palju, on stardiintervallid täna kolmeminutilised.

Täna mitte, aga 9., 13. ja 21. katse on meil kenasti otsepildis olemas.

Mell: Kas mõnest kiiruskatsest ülekannet ka on?

Sébastien Ogier on rajal!

Rehvivalik on täna igavavõitu: kõik sõitjad on täpselt sama valiku teinud, olles rajal viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063173004899835905

Ilmaolukord mõned kilomeetrid tänasest avakatsest eemal. Vihma veel ei saja, aga seis on niiske:https://twitter.com/voiceofrally/status/1063148036401086467

Meeldetuletuseks ka tänane stardijärjekord:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1063171622549504000

https://twitter.com/OttTanak/status/1063167046328889344

J.: http://www.bom.gov.au/products/IDR282.loop.shtml#skip hea viis reaalajas vihma j2lgimiseks,

Tere õhtust! Esimene katse on juba vähem kui tunni kaugusel, nii et viimane aeg on end rallilainele viia!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-austraalias-jarveoja-selgitab-austraalia-ilmastikku-ja-rehvitaktikat?id=84322419