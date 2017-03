Laupäevasel võistluspäeval vahed esinelikus üldjoontes kinnistusid - sõitjad on oma kohtadega praeguseks leppinud ning tegelevad oma positsioonide kindlustamisega. 12. kiiruskatsel ei suutnud Tänak küll vältida kokkupõrget hulkuva koeraga, kuid kolmas aeg tõstis ta Thierry Neuville'ile mõne sekundi võrra lähemale.

14. kiiruskatsel võttis Tänak oma ralli esimese katsevõidu, kuid jääb esikolmikust endiselt minuti kaugusele.

Üldseis pärast 17. kiiruskatset:

Pühapäevased kiiruskatsed Eesti aja järgi:

SS18 (32,96 km) - kell 18.43

SS19 (21,94 km) - kell 20.18

Delfi vahendab ralli sündmusi otseblogi kaudu.

Mehhiko MM-ralli

Eric Camilli on esimese mehena rajale startinud. Tänak on stardijärjekorras 12.

Viimase katse eel on ilm Mehhikos kuiv, kuid taevas on tumedad pilved ning sadama võib iga hetk hakata. Esimene auto läheb rajale juba õige pea!

Siin ka WRC2 seis: https://twitter.com/RallyLatam/status/840984633785372672

Viimane kiiruskatse (21,94 km) stardib juba kell 20.18.

Üldseis 18. kiiruskatse järel: Meeke liigub võidu suunas, Tänak ikka neljas.

18. kiiruskatse tulemused: kiireim Meeke, Tänak kaheksas (+25,6).

Lefebre sõidab eelviimasel katsel välja kolmanda aja ning lükkab Tänaku resultaadi kaheksandaks.

Üldseis viimase katse eel: 1. Meeke, 2. Ogier +37,2. 3. Neuville +1.23,4. 4. Tänak +2.38,2, 5. Paddon +3.46,1.

Tänaku aeg on eelviimasel katsel seitsmes, kaotust Meeke`ile 25,6 sekundit. Üldarvestuses jätkab eestlane kindlalt neljandal kohal.

Liider Meeke kihutab välja kiireima aja (21.53,7) ja kasvatab edumaa Ogier ees juba 37,2-le sekundile.

Ogier läheb 18. katsel uueks liidriks ajaga täpselt 22 minutit. Tänak on langenud kuuendaks ja kaotab liidrile 19,3 sekundiga.

Neuville`ilt uus liidriaeg 22.06,6. Tänak kaotab viiendana 12,7 sekundiga.

Tänakult katse neljas aeg. Kaotust liider Sordole 5,1 sekundit. Eestlast edestavad ka Paddon ja Latvala.

Sordo püsib finišis liidrina.

Tänak kaotab viimases vaheajas Latvalale 9,9 sekundiga.

Sordo on hetkel liider, Latvala kaotab 2,9 ja Evans 13 sekundiga.

Sordo lõpetab uue liiderajaga 22.14,2.

Katse keskel, teises vaheajas on Tänakul kaotust Latvalale 6,5 sekundit.

https://twitter.com/adolfonline/status/840973080461729792

Evans lõpetab kiiruskatse liiderajaga 22.27,2.

Tänak on esimeses vaheajas Latvalast 4 sekundit aeglasem.

Latvala aeg püsib kiireimana, peagi on oodata Tänaku esimest vaheaega.

https://twitter.com/adolfonline/status/840970712642904064

Latvala on esimeses vaheajas mõne sekundi võrra kiirem kui Evans ja Sordo.

Esimesed vaheajad: teine startija Evans on hetkel kiirem kui Gorban.

https://twitter.com/RallyingUK/status/840967513718571009

Tänak on seitsmes startija.

Eelviimane ehk 18. kiiruskatse on alanud.

Meenutame ka Mehhiko ralli üldseisu:

Juba kell 18.43 algab Mehhiko ralli eelviimane kiiruskatse, millel on pikkust 32,96 km.

Tänak jäi Mehhiko ralli eilse võistluspäevaga igati rahule. https://twitter.com/OttTanak/status/840798305445695489

Mehhiko rallil kaks viimast kiiruskatset algavad Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 18.43 ja 20.18.

Üldseis 17. katse järel. Tänak ikka neljas.

17. katse tulemused - Tänak kuues:

Sõitjad lähevad sel katsel rajale viieminutiliste pausidega. Latvala kaotab Evansile 1,8 sekundiga.

17. katse on väikese viivituse järel alanud. Evans on esimese ajaga maha saanud - 1.17,7.

Tänane viimane katse algab kava järgi kell 5.05. Oleme siis otseblogi kajastusega tagasi.

Tänak oli mõlemal läbimisel WRC-sõitjatest kõige aeglasem, kuid üldkokkuvõttes see suurt ei muutnud. Meeke'i edu Ogier' ees vähenes 33,4 sekundi peale. Seis enne tänast viimast tänavakatset:

Ootame ära ka teiste tippude ajad ja teeme enne tänase võistluspäeva viimast, vaid 1,3-kilomeetrist tänavakatset ka väikesed kokkuvõtted.

Tänak: "Vihm oli kõvadele rehvidele keeruline ja kaotasime seetõttu ehk paar sekundit. Oli parem päev kui eile."

Tänak kaotab Paddonile napilt ka teisel läbimisel. Meeste autod oleksid sealjuures finiši järel äärepealt kokku põrganud, kuid Tänak jõudis õigel ajal pidurdada.

Tänaku esimene aeg on koguni seitse sekundit aeglasem kui Evansi sõit. Paddon saab kirja eestlasest 0,2 sekundi võrra kiirema aja.

Tänak ja Paddon on nüüd rajale asunud. Pöidlad pihku!

Latvala ja Evansi ajad on nüüd lõpuks üles riputatud. Kahe läbimise järel osutus kiireimaks Evansi 1.37,5.

Ajavõtusüsteemiga on taaskord mingisugused probleemid. Loodetavasti pakutakse meile varsti ka õigeid andmeid. Tänak igatahes veel rajale pole pääsenud.

Olud teeb keerulisemaks vihm, mis autodroomil sadama hakkas.

Tänak sõidab kolmandas paaris koos Paddoniga.

Esimene paar on Latvala ja Evans, kes ongi juba rajal.

Ajakava kohaselt peaks esimene paar - publikukatsel on korraga rajal kaks autot - startima kell 1.57.

https://twitter.com/MSportLtd/status/840708244192546820

Järgmisena on kavas kaks publikukatset samal trassil, mida läbiti ka eile. Sellega alustatakse juba poole tunni pärast.

Üldarvestuses on Tänaku vahe esikolmikuga endiselt peaaegu minut. Raske näha, et vaid sõiduga oleks seda võimalik tagasi teha.

Ja tulebki eestlastele katsevõit!

Ogier finišis - kaotust Tänakule 0,4 sekundit. Nüüd on veel ainult Meeke tulemas, eestlane endiselt sel katsel parima ajaga.

Neuville kaotab Tänakule 1,2 sekundiga. Kas eestlane saab lõpuks ka tänavusel Mehhiko rallil oma katsevõidu kirja?

https://twitter.com/MSportLtd/status/840700750204411904

Tänak: "Väga mõnus katse. Arvan, et meie rehvivalik sobis pikematele katsetele paremini."

Tänakult finišis seni kiireim aeg - 5.22,2. Edu Latvala ees 3,3 sekundit.

Mõni värske foto ka:

Järgmisele, kümne kilomeetri pikkusele katsele on vahepeal juba start antud. Tänaku lähteni on veel minut aega.

Üldarvestuses tuleb Hänninen Latvalale selg ees vastu, muus osas seis endine. Meeke kindlustas oma juhtpositsiooni.

Ogier' ajakaotuse põhjuseks on piruett, mille tõttu mehe enda sõnul läks kaotsi kümme sekundit. Meeke võtab samal ajal katsevõidu. 13. kiiruskatse tulemused:

Ogier kaotab viimase sektsiooniga omajagu aega ning saab kirja praegu kolmanda aja. Kui viimases vaheajapunktis ta veel edestas Neuville'i, siis finišis on belglane valitsevast maailmameistrist 12,5 sekundit aeglasem.

Ogier ja Meeke võivad veel Neuville'i katsevõitu ohustada, mõlemad on splittides tulnud päris hästi.

Neuville finišis - paraku Tänakust koguni 6,9 sekundit kiiremini.

Tänak: "Katse algus oli hea, lõpp läks aga libedamaks."

Tänaku lõppaeg on 28.23,2, mis edestab Paddonit 13,9 sekundiga. Esimesel läbimisel sai eestlane kirja üheksa sekundit aeglasema tulemuse.

Neuville tuleb vaheaegade põhjal Tänakuga enam-vähem samas taktis, Ogier ja Sordo pisut aeglasemalt. Meeke'i kohta on veel vara öelda.

Tänaku edu Paddoni ees on viimases splitis juba üle 11 sekundi.

Evansi lõppaeg ilmus lõpuks ka WRC ajavõtusüsteemi. 28.42,2 on 0,2 sekundit kiirem kui tema esimese läbimise aeg. Väga ühte auku!

Tänak jätkab võimsalt. Kolmandas splitis on ta edu Paddoni ees kasvatanud 8,3 sekundile.

Teises splitis on Tänaku edu Paddoni ees kahanenud 2,6 sekundile. Esimesse vaheajapunkti on jõudnud ka Neuville, kes jääb seal eestlasele 2,3 sekundiga alla.

Tänak on esimeses vaheajapunktis seni kiireim - edu Paddoni ees on 4,8 sekundit.

Tänak on ka nüüd katsele startinud. Hoiame tema aegadel silma peal.

Elfyn Evans on järgmisele katsele startinud. Kuna tegu on pika katsega (38,31 km), siis läheb päris tükk aega, enne kui märkimisväärseid vaheaegu näeme. Esimesel läbimisel sõitsid tipud selle katse pisut enama kui 28 minutiga.

Ajakava on mõne minuti võrra nihkes. Evans alustab järgmist katset kell 23.54.

https://twitter.com/OttTanak/status/840643377167257600

Järgmine katse algab meie aja järgi pisut enne südaööd.

Sordole lõpuks määratud ajad olid ikkagi piisavalt aeglased, nii et Tänaku kohta ta meie õnneks veel ei ohusta ning mööda tõuseb ta vaid Elfyn Evansist. Tänaku vahe Neuville'i ehk esikolmikuga on 48,6 sekundit.

Meeke on finišis Ogier'st 2,2 sekundit aeglasem ning saame katsele joone alla tõmmata. Tänakule tubli kolmas aeg.

Ogier on finišis aga ülivõimas - ta edestab Tänakut 5,6 sekundiga.

Tähtis uudis - Dani Sordo eileõhtune kümneminutiline karistus on tühistatud ning hispaanlane on taas suures mängus! Paraku lükkab see ka Tänaku ilmselt koha võrra tahapoole ehk viiendaks. Ootame, millised ajad talle eilsete publikukatsete eest määratakse.

Tänak on katse lõpuosa tulnud hästi, sest talle kaotab 0,6 sekundiga ka Sordo.

Neuville kaotab Tänakule 3,3 sekundiga, seega võidab eestlane esikolmikuga võrreldes mõnevõrra aega tagasi.

Sordo ja Ogier on Tänakust teises vaheajapunktis õige napilt kiiremad.

16.49,6 on Tänaku aeg - seni kiireim, aga eestlase Fordi esiosa on kergelt mõlkis - paraku sõitis ta ühele hulkuvale koerale otsa. "Auto on okei, aga rajal on palju loomi. Ühte koera suutsime vältida, aga teisega polnud võimalustki."

Paddon edestab finišis Evansit 6,6 sekundiga.

Tänak tuleb tõeliselt heas tempos. Viimases vaheajapunktis on ta Evansist juba 9,8 sekundit kiirem.

Media Luna nime kandva katse teine läbimine on täies hoos. Evansi aeg on 17.03,8, Tänak edestab teda esimeses splitis kolme sekundiga.

Teeme siit väikese pausi - sõitjadki suunduvad praegu service park'i, et olla tagasi järgmisteks katseteks Eesti aja järgi kell 22.16.

Üldarvestuses tipp samuti muudatusteta. Meeke, Ogier, Neuville, Tänak - viiendaks tõusis aga tõbise Hännineni ette Paddon.

Ogier ja Meeke samuti vigu ei tee ning esikolmik lõpetab aegadega, mis lähevad küllaltki ühte auku. 11. katse tulemused:

Neuville kasvatab Tänakuga vahet veel 2,1 sekundi võrra.

Eesti ekipaaž tuleb finišisse seni esimesena (-2,6) ning kõik rehvid on terved. "Väga nauditav katse. Palju mõnusaid hüppeid ja kurve."

Paddon edestab Latvalat 2,4 sekundiga, kuid temagi auto tagumine vasak rehv on sama kivi tõttu katki.

Latvala sõidab küll kiireima aja (-2,9), kuid tema auto tagumine vasak rehv on katki. "Auto on juba parem ning mootor töötab paremini. Üritasin sel katsel rünnata, aga libisesin lõpu eel ühes kurvis vastu kivi. Õnneks kaotasin sellega vaid kaks sekundit."

Järgmine, kümne kilomeetri pikkune katse on alanud ning Evans juba ka selle lõpetanud. Aeg 5.37,2.

Üldarvestuses suuri muudatusi ei ole. Vahed tipus tasapisi suurenevad.

10. katse tulemused: Sordo jätkab võimsalt, Tänak viies.

Sordo tuleb Neuville'ist veel 7,1 sekundit kiiremini. Splittide põhjal edestavad Tänakut ja Ogier ja Meeke. Ootame nemad ära ja tõmbame selle katse otsad kokku. Samal ajal valmistuvad esimesed sõitjad juba järgmiseks kiiruskatseks.

Neuville finišis - Tänakust 8,2 sekundit kiiremini.

Lefebvre ja Bertelli on mõlemad katsel üle katuse käinud. Kõik mehed ise jäid õnneks terveks.

Tänak finišis, edu Evansi ees 9,6 sekundit. "Ei olnud paha, aga meie seadistus pole veel perfektne ning ma pole veel päris enesekindel."

Lefebvre on samuti katsel seisma jäänud.

Neljandas splitis on Tänak Evansist juba 5,2 sekundit nobedam. Tagantpoolt tulevad aga Neuville, Sordo, Ogier ja Meeke veel kiiremini.

Kolmandas splitis on Tänak taas Evansist möödas, kuid seda vaid 0,3 sekundiga.

Latvala kaotab Evansile finišis 10 sekundit.

Hänninen kaotab juba teises splitis 15 sekundit. Tundub, et tema elu üldarvestuse kõrgel kohal on otsa saamas.

Teisest vaheajapunktist tuleb Tänak läbi teisena - ainult viimase viieminutilise lõigu jooksul kogunes kaotust Evansile 6,2 sekundit. Evansile kaotavad sellel lõigul ka teised sõitjad. Huvitav.

Evans paneb esimese märgi finišis maha - 28.42,4.

Bertelli on keset katset seisma jäänud. Kui itaallane seal ka püsib, jääb ta ühel hetkel ka Tänakule ette.

Evans pole veel pika katse finišisse jõudnud, aga Tänak tuli just läbi esimesest splitist - ning seda seni kiireima ajaga. Hea märk!

Esimese sõitjana läheb just praegu rajale Elfyn Evans. Tänak on stardijärjekorras seitsmes.

Järgmine kiiruskatse, 38,31 km pikkune Lajas de Oro 1 saab alguse juba 15 minuti pärast. Püsige meie lainel!

Tänak möödub päeva esimesel katsel oodatult Hänninenist, kuid Neuville'iga vahe vaid kasvas.

Üheksanda kiiruskatse tulemused.

Meeke'il on jahutusega mingisugune probleem, mistõttu ta ei jää ralliraadiole kommentaare jagama.

Meeke kolmandaks, 4,1 sekundit kaotust Sordole.

Meeke on jäänud veel tulla.

"Alustasin natuke aeglaselt, aga mu idee polegi meeletult riskida," ütles Ogier.

Ogier teiseks, 3,2 sekundit kaotust Sordole.

Meeke viimases vaheajapunktis Sordost aeglasem kõigest 2,4 sekundit.

"Proovin hästi sõita. Auto töötab väga hästi, kuid olen eilses jätkuvalt väga pettunud," sõnas Sordo.

Sordole läheb katsevõit! Edu Neuville'i ees on 8,3 sekundit!

Ogier kaotab viimases vaheajapunktis Sordole kolm sekundit ning on hetkel kindlalt teine.

Neuville edestab päeva esimesel katsel Tänakut tänu eestlasest selgelt kiiremale katse teisele poolele - 17.09,7. Edu Tänaku ees kasvab üksnes viimase vaheajapunktiga 5,6 sekundit...

"Ma ei tunne end kõige paremini, kuigi auto iseenesest töötab suurepäraselt," sõnas Hänninen, kes kaotas Tänakule 15,3 sekundit.

Sordo näitab hullumeelset kiirust - tema edu kasvab viimases vaheajapunktis Tänaku ees juba 7,2 sekundile!

Neuville kaotab viimases vaheajapunktis Tänakule 0,3 sekundiga.

Sordo on Tänakust selgelt kiirem - edu teises vaheajapunktis juba 2,9 sekundit.

"Väga raske katse rehvidele. Arvasin siiski, et olukord on hullemgi. Meie seis on palju parem kui eile. Võrreldes eilsega on kõik suisa perfektne," naeris Tänak intervjuus ralliraadiole.

Ja Tänakult tulebki hetkel kiireim aeg: 17.15,0!

Paddonilt põhjad - 17.21,1.

Sordo on esimeses punktis 0,6 sekundit kiirem kui Tänak. Ogier kaotab eestlasele aga 2,2 sekundiga.

Tänak kasvatab edu Paddoniga - viimases vaheajapunktis on see 5 sekundit.

Neuville kaotab Tänakule juba esimeses punktis 3,9 sekundiga.

Ott jätkab suurepäraselt: teine vaheajapunkt ning eestlase edu Paddoni ees juba 3,8 sekundit.

Tänak jätkuvalt esimeses vaheajapunktis parim, kuid Neuville, Ogier ja Meeke on veel tulemas.

Paddon edestab teises vaheajapunktis Latvalat 2 sekundiga.

"Probleeme polnud. Sõidame siiski kindla peale ja mitte väga optimistlikus tempos," sõnas Latvala ralliraadiole. Edu Evansi ees oli lõpuks 9,1 sekundit.

Tänak alustab katset hästi - edu esimeses vaheajapunktis Paddoni ees 1,9 sekundit!

Paddon edestab esimeses vaheajapunktis Latvalat 0,2 sekundiga.

Evans lõpetab katse ajaga 17.33,0.

Latvalalt oodatult esimeses vaheajapunktis põhjad. Kogu katsel on pikkust 27,42 kilomeetrit.

Tänak on rajal!

Tänak stardib täna katsetele seitsmendale. Eestlane läheb seega rajale mõne minuti pärast.

Esimesena pääseb iga hetk rajale Elfyn Evans.

Tere ja ilusat õhtupoolikut! Ralli teine täispikk võistluspäev on peagi algamas.

Nõndaks - seis pärast teist võistluspäeva. Sordo saatust korraldajad veel arutavad.

Tänaku kommentaarid võistluspäeva järel: "Minu jaoks oli keeruline päev. Olud olid okeid, aga meil oli väga palju probleeme."

Sordol lubatakse ikkagi nüüd katse läbida. Aega kaotab ta aga nii või naa, kuna autol on midagi viga.

Tänaku tööpäev on nüüd tänaseks läbi. Esimese läbimise aega millegipärast veel meile ei pakuta, aga teisel läbimisel kaotas ta Ogier'le 0,3 sekundit.

Hispaanlane ise on tulivihane, sest auto töötab tal nüüd suurepäraselt.

Tundub, et Sordo ei saanud autot õigel ajal käima ning seetõttu määratakse talle ühe läbimata katse eest 10 minutit trahvi!

Tänak ja Sordo on juba tükk aega stardijoonel seisnud ning lähet oodanud. Tundub, et probleem on Sordo autoga.

Ogier ja Latvala on katse ka teist korda läbinud ning seekord oli prantslane neli sekundit nobedam. Nüüd on Tänaku ja Sordo kord.

Esimeses paaris alistab Ogier Latvala 4,1 sekundiga. Tänak sõidab koos Sordoga.

Publikukatse kujutab endast rada, millel võistlevad kaks autot korraga. Mehhiko rallil juba traditsiooniks saanud katse sisaldab nii kruusa- kui asfaldilõike ning on sõitjate seas palju soosingut pälvinud.

Järgmine katse saab alguse pisut vähem kui tunni pärast. Tegu on publikukatsega, mida läbitakse kahel korral.

Üldarvestuses tõusis Tänak Paddoni murede tõttu kuuendaks. Liider endiselt Meeke.

Katsevõit taas Neuville'ile, Tänak lõpuks neljas. Paddon kaotab avakurvis tekkinud probleemide tõttu üle minuti aega.

Tänak ralliraadiole: "Kruusa peal on olnud raske. Peaksime homme tunduvalt kiiremad olema. Meil on idee olemas, mida muutma peame."

Tänak finišis seni kiireima ajaga (59,1), kuid vahed on naeruväärselt väikesed.

Tänavakatse on vaid kilomeetri pikkune. Latvala saab ajaks 59,3 sekundit.

Tänane tänavakatse algab juba poole tunni pärast. Oleme siis tagasi.

Üldseis pärast nelja kiiruskatset: Meeke, Ogier, Paddon. Tänak seitsmes.

Kiireima aja sõidab sedapuhku Neuville. Tänak seitsmes nii selle katse kui ka üldseisu arvestuses.

Tagantpoolt tulevad taas riburada pidi veel kiiremad ajad. Ootame neist viimase, Meeke'i ära ning teeme kokkuvõtted.

Tänak finišis 4,6 sekundit Ogier'st maas. Endiselt on mootor väga kuum. "Suutsime natuke kiiremini sõita, aga praegu on endiselt väga keeruline."

Järgmisel katsel tuleb Tänak üsnagi Ogier' tempos, vahe on vaid mõni üksik sekund. Latvalast on nõlemad M-Spordid aga selgelt nobedamad.

Peagi hakkavad meile ajad tilkuma ka järgmiselt, 19,68-kilomeetriselt katselt.

WRC autod on nüüd kõik finišisse jõudnud ning sisuliselt kõik kurtsid ka auto ülekuumenemist. Kris Meeke sõitis välja kiireima aja, Tänaku kaotus 1.18,8, mis annab talle seitsmenda koha. Seis üldarvestuses:

Sordo kaotab Ogier'le 12,8 sekundit. Praegu teiseks, kiirelt tulevad ka Neuville, Paddon ja Meeke.

Tänaku kaotus Ogier'le on 1.11,5. Auto on üle kuumenenud. "30-40 kilomeetrit oli meil veetemperatuur väga kõrge. Auto sõidab väga imelikult, kõik on väga veider. Pidime vahepeal sõitma tänavasõiduvariandiga."

Üle minuti tuleb ka Ott Tänaku kaotus...

Ogier ja Latvala on finišis ning prantslase edu soomlase ees on koguni 1.25,3.

Eesti ekipaaž jätkab aja kaotamist. Kolmandas splitis on vahe Tänaku ja Ogier' vahel 32,4 sekundit.

Tänak on ka avasplitis olnud seni üks aeglasemaid. Esimene vaheaeg on kõige kiirem seni Sordol.

Latvala aega teises splitis meile veel ei pakuta, aga Tänak kaotab seal Ogier'le juba 27 sekundit.

Esimesest vaheajapunktist 11,9 km peal on esikolmik läbi tulnud. Ogier seni kiireim, Tänak kaotab juba 7,1 ning Latvala koguni 11,8 sekundiga!

Sel katsel jõutakse ka kogu hooaja kõige kõrgemasse punkti, 2746 meetrile.

Rajale minnakse MM-sarja üldarvestuse järjestuses ehk Latvala-Ogier-Tänak-Sordo jne.

Tervitused taaskord! 54,9-kilomeetrisele mammutkatsele El Chocolate on start antud ning aeg meie blogi taas käima panna on meilgi.

Ametlik kinnitus - katsed 4-8 peetakse vastavalt esialgsele plaanile. https://twitter.com/OfficialWRC/status/840266884046024704

Meeldetuletuseks - ükski katse päriselt läbimata ei jää. Kaks ärajäänud kiiruskatset läbitakse nüüd kahe korra asemel ühe korra.

Ilus vaade Mehhiko rallil. https://twitter.com/OttTanak/status/840245144188272641

Masinad on WRC hooldusalas. https://twitter.com/JesseVillalpand/status/840233494420807680

Tänase viie kiiruskatse algusajad: kell 00.14 (54,9km), 01.22 (19,7km), 02.34 (1,1km), 03.49 (2,3km) ja 03.54 (2,3km).

Tänak hakkab ralli keskusse Leoni jõudma. https://twitter.com/OttTanak/status/840228869164716032

Fännid on kurjad, et WRC taas ämbrisse astus oma linnakatsetega, kust hiljem ei jõuta ralli keskusse. https://twitter.com/pauljgibbons/status/840226433465274368

Katsed jäävad ära liiklusõnnetuse tõttu, mis seiskas Mexico City ja Leoni vahelisel maanteel liikluse mitmeks tunniks. https://twitter.com/akikojmlfani/status/840218590431326208

Mehhiko ralli tänased esimesed kaks kiiruskatset jäävad ära, sest eile Mexico City linnakatsel osalenud autod ei jõua õigeks ajaks ralli keskusse Leoni. https://twitter.com/rallylivenet/status/840218132807598080

Tänak jäi ralli algusega rahule. https://twitter.com/OttTanak/status/840087759691816964

Tänase seitsme kiiruskatse algusajad: kell 19.28 (54,9km), 20.36 (19,7km), 00.14 (54,9km), 01.22 (19,7km), 02.34 (1,1km), 03.49 (2,3km) ja 03.54 (2,3km).

Mehhiko ralli tänane esimene kiiruskatse algab meie aja järgi kell 19.28, kui läbitakse 54,9 km pikkune El Chocolate katse.

Oleme tagasi juba reedel kella 19.30 paiku, kui alustatakse MM-sarja ühe raskeima kiiruskatse, pea 55-kilomeetrise El Chocolate läbimisega. Seniks kõike head!

Üldseis pärast kahte esimest kiiruskatset:

Ka teine läbimine on nüüdseks lõppenud ning Tänakult Ogier' järel paremuselt teine aeg. Kokkuvõttes jätkab eestlane Juho Hännineni järel teisel kohal (+1,6).

Teine läbimine on samuti pihta hakanud, aga esiotsa autodeni on taas pisut aega.

Nüüd on finišisse jõudnud ka Latvala ning esimesele läbimisele saab joone alla tõmmata. Vesised olud segasid natuke kaardipakki, kuid vahed on mõistagi väikesed.

Tänak: "Täiesti märg ja päris hullumeelne. Loodan sel nädalal puhast sõitu, üritan alati võita."

Lõpuks on esimese läbimise ära teinud ka Tänak. Aeg libedal rajal 1.53,9, mis on enne Ogier' ja Latvala tulekut viies. Liidrile Hänninenile kaotust 2,8 sekundit.

Nüüd on WRC-masinad vaikselt tulema hakanud, aga alustatakse pööratud järjestuses, mis tähendab, et Tänakud, Ogier'd ja teised on järjekorras viimased.

Tippsõitjate tulek endiselt viibib. Korraldajad on ajakavas veelgi mingisuguseid veidraid muudatusi teinud.

Jaan: Edu Otile ja Martinile! Tänud Raulile!

Vihma on taas sadama hakanud ning olud ei ole sugugi lihtsad. Loodame, et kõik autod jõuavad kadudeta finišisse. Hetkel on kiireima aja (1.53,5) välja sõitnud Pontus Tidemand, aga nüüd lähevad starti tippsõitjad.

https://twitter.com/CitroenRacing/status/839991001104175104

Nõnda - ametlik ajakava ütleb seda, et esimese grupi autod, kuhu kuulub ka Eesti ekipaaž, läbib katse esimest korda alates kella 3.05-st, teist korda alates kella 4.08-st. Teeme selle ajani väikese pausi.

Muide, rallile antakse tänavu start samalt väljakult, kus toimus viimase Bondi-filmi avastseen,

https://twitter.com/CitroenRacing/status/839988465307668480

Just anti teada, et avakatse algus on umbes veerand tunni jagu edasi lükatud.

Tere öötundi kõigile rallihuvilistele ja niisama hilistele inimestele! Ott Tänak ja Martin Järveoja on parasjagu Mexico City kesklinnas valmis järjekordset MM-rallit alustama ning valmis oleme meiegi!