OTSEBLOGI | Kas Neuville suudab viimase päeva turvaliselt lõpetada ja MM-sarja liidriks tõusta? Dani Sordo kukutati kohtunike otsusega poodiumilt

Telekordused näitasid, kuidas Tänak sõitis sisekurvis üle kahest suurest kivist. Mõnisada meetrit hiljem jättis ta auto raja äärde ning vaatas kapoti alla. "Õli temperatuur. Midagi lõi puruks," võis kuulda Tänakut ütlemas. Hiljem selgus, et kivid olid lõhkunud mootori jahutussüsteemi ning Tänakul pole lootust ka laupäevaks ega pühapäevaks autot sõidukorda saada.

Östberg kaotab Breenile 0,3 sekundiga. Nendel meestel erilist võitlust ei ole, aga põnev saab olema heitlus kolmanda koha peale, kus Suninen, Sordo ja Lappi on 12,1 sekundi sees.

Breeni lõppaeg lühikesel katsel 5.58,0. "Rada on väga lahtine. Sõitsime selle lihtsalt läbi, ootame punktikatset."

Craig Breen on tänasele avakatsele startinud!

Täna on kavas viis katset, kusjuures kahel korral läbitakse kuulsa hüppega Fafe katse. Kes ei tea või ei mäleta, millega tegemist, siis võib siit videost järele vaadata. Esapekka Lappi eelmise aasta hüpe sealsamas valiti mulluse hooaja parimaks action-momendiks.

Ühtlasi ka tere hommikust kõigile rallisõpradele! Kuigi eestlasi enam kõrges mängus ei ole, tõmbame tänasega Portugali rallile siiski joone alla ning vaatame, milliseks tänase järel MM-sarja üldarvestus kujuneb.

Vot nii on täna lood!

Teemu Suninen tõuseb seega kolmandaks

Dani Sordo on saanud 10-sekundilise karistuse reedesel linnakatsel rajatakistuste rammimise eest. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/998077267929649152

Delfi Portugalis: piinavalt sarav päike, hingemattev tolm ja rallivaimustusest kantud kannatlik ootamine

Üldseis enne pühapäevaseid kiiruskatseid.

Viimase katse tulemused.

Ogier on Neuville'ist 2,5 sekundit kiirem, ent selle võiduga pole midagi teha, Viiekordne maailmameister ootab vaid pühapäevast punktikatset.

Üldseis lühidalt: 1 Neuville 3:16:30.0 2 Evans +39.8 3 Sordo +57.2 4 Suninen +1:01.9

Näib, et Neuville liigub võidule ja asub üldliidriks. Kui olukord jääb selliseks, nagu praegu, siis ilma punktikatse punktideta oleks seis: 1. Neuville 115, 2. Ogier 100, 3. Tänak 72. Kurb on see, et kaks esimest saavad lisapunkte jahtida, Tänak mitte.

Neuville katsel kiireim, Evans alles neljas 11,8 sekundit maas. "Puhas sõit. Nautisin. Kohati oli keerumine, aga sain hakkama," sõnas Neuville.

Sordo kaotab suninenile 4,2 sekundit, kuid jääb kokkuvõttes tema ette 4,7 sekundiga. "Auto käitub imelikult. Saan ka paremini sõita."

Suninen jääb siiski 1.6 sekundit Lappist. "Polnud parim sõit. Pean õppima, kui autol on all erinevad rehvid."

Lappi edestab järgmist 31,3 sekundit. "Sellest ei piisa. Ma ei suuda kiiremini. Mister Suninen teeb head tööd. Ma ei suuda temalt kümnendikkugi tagasi võita."

Östberg finišis. "Raske päev ja viimane katse. 39 kilomeetrit autoga, mille sedasistus ei meeldi, pole tore."

Sordo vähendab splitt splitilt vahet Sunineniga.

Sordo tegi spinni ja kaotab esimeses splitis Suninenile 7,1 sekundit.

Vahepeal pilt, mis Meeke'i autost alles jäi. Või ei jäänud.

Katse lõpus olla vihmane.

Breen ja Östberg on juba rajal.

13. kiiruskatse täispikkuses

Laupäevahommikune möll Portugalis.

Nagu halbu uudiseid vähe oleks... Ken Torn ja Kuldar Sikk on 13. kiiruskatsel seisma jäänud. Tehnilistel põhjustel.

Paarikümne minuti pärast algab päeva viimane, pikk (37,60 km) kiiruskatse.

Tulemused veelkord:

Seis ralli kokkuvõttes: 1 Neuville 2:51:39.8 2 Evans +28.0 3 Sordo +43.3 4 Suninen +52.2 5 Lappi +1:04.9 6 Ostberg +2:34.4

"Sutrusin lõpus kõvasti. Alguses kaotasin aega. Raske on," kommenteeris Neuville.

Nauville on omaette klassist, alistab Evansi 4,4 sekundiga.

Evans 0,0 sekundit kiirem kui Suninen. "Pidamist on vähe, mõned kurvid sõidad kui jääl. Pehemed rehvid olnuks õiged."

Lappi oleks äärepealt vlja sõitnud, aga päästis kaunilt.

Sordo kaotab Suninenile 0,3 sekundit. Mehed sõidavad ühte auku. "Surusin põrgulikult lõpus."

Suninen alistab Lappi 0,9 sekundiga.

Lappi 14,5 kiirem Breenist. "Hea on soomlase Sunineniga võidelda. Hea, et teel püsisin."

Östberg kaotab Breenile 47,9 sekundit. "Oli libe kõvade rehvidega. Olin liiga kiire," selgitas ta väljasõitu ja lisas, et rehvivalik oli vahe, sest ta ei eeldanud vihmasadu.

Östberg vajub teelt välja, kuid publik aitab ta tagasi.

14. katsele on startinud juba kolm ekipaaži.

See katse oli Fordi oma.

Ogier saab kirja teise aja. +1,5 Evansile. "Sel katsel rehvid töötasid."

Evansi stiilinäide.

Räägitakse, et järgmise katse lõpus sajab. Võib minna põnevaks.

"Võtan rahulikult. Kõik on OK," kuulutab Neuville, kuid tundub murelik.

Neuville kaotab Evansile 6,3 sekundit, kuid kokkuvõttes on ees 23,6 sekundiga.

Evans paneb põhjad viie sekundiga. "Hea sõit. Olin mõnes kohas agressiivne, Nüüd keskendun järgmisele kahele katsele."

Sordo kaotab Suninenile 4,1 sekundit.

Suninen on Lappist 0,3 sekundit nobedam. "Sõidame limiidi piiril. Pole kohti, kus saaks aega võita."

Lappi lendab. 10,5 sekundit kiirem kui Östberg. "Rehvivalik polnud parim. Tegin kõik, mis suutsin."

Östberg alistab Breeni kõigest 0,8 sekundiga. "Kõvadele rehvidele mittesobiv katse. Järgmistel läheb paremini," selgitas norralane.

Breen on juba rajal.

13. kiiruskatse otseülekanne on käimas Delfi TV-s. Vaadake!

Meeke toimetati pärast avariid ja puude vahele sõitmist haiglase kontrolli, sest mehe selg tegi valu.

Siinkohal õppevideo, kuidas palava ilmaga käituda, et tuul sõites püsisäärest sisse puhuks. Tuleb esiklaas ära võtta (või sõita, nahu JWRC mees Dave Holder seda tegi) ja siis saab kõrvalistuja end mõnusa jahutada.

Peagi saab lõunapaus läbi. Vahepeal sedavõrd rõõmustavat, et Ken Torn on kerkinud Junior WRC arvestuses teiseks, sest Emil Bergkvist keeras auto üle katuse.

Nüüd on paaritunnise lõunapausi aeg. 13. kiiruskatse stardib Eesti aja järgi kell 17.08.

Seis pärast 12. kiiruskatset.

Latvala kaotab Neuville'ile 6,6 sekundiga.

Latvala sõitis pool katset Neuville rütmis, kuid lõpus kaotab pisut aega.

Neuville: "Plaan töötas. Muutsime enne katset üht-teist. Surusin kõvasti. Õhtul tuleb olla ettevaatlik."

Neuville ülivõimas, alistab Lappi 8,7 sekundiga ja juhib kokkuvõttes Evansi ees 29,9 sekundit.

Evans kaotab Sordole katsel 6,6 sekundit ja püsib kokkuvõttes vaid 5 sekundiga ees. "Katse ei läinud hästi," kurdab Evans.

Sordo jääb Lappile alla 1,9 sekundiga, ent läheneb Evansile. "Surun. Võitlen Evansiga."

Neuville juhib splittides Evansi ees 10 sekundiga. Ehk siis ei mingit võitlust. Vähemalt praegu.

Suninen on Lappist 4,5 sekundit aeglasem. "Väiksed asjad. Libe," tõdeb ta. Kokkuvõttes juhib Suninen veel Lappi ees 4,8 sekundiga.

Meeke väljasõit.

Lappi paneb Östbergile 23 sekundiga. "Poodium on võimalik, pikk pärastlõuna ees. Naudin sõitmist."

Östberg finišis. "Riske ei võtnud," kuulutab ta.

Meeke pärast väljasõitu.

Neuville säästis tõesti eelmisel katsel rehve ja juhib nüüd vaheaegades Evansi ees.

Tagaosa läks Meeke'il lappama ja oligi kõik.

Sõitjad näikse olevat terved, auto mitte.

Kris Meeke on väljas. Puudes.

Minna on pikalt. Lappi juhtib splittides Sunineni ees, aga mitte otsustavalt.

Breen on läinud viimasele ennelõunasele katsele.

Midagi rüümustavat kah. Junior WRC arvestuses püsivad Ken Torn ja Kuldar sikk endiselt kolmandal kohal. Denis Radströmile kaotatakse 19,7, Emil Bergkvistile 17 sekundit.

Portugali ralli pikim katse Amarante 1 (37,60 km) algab paarikümne minuti pärast.

Seis pärast 11. katset.

11. katse ajad.

Evans annab kuuma.

Üldseis: 1 Neuville 2:02:06.2 2 Evans +12.7 3 Sordo +24.3 4 Suninen +41.4 5 Lappi +50.7 6 Ostberg +1:01.9

Neuville: "Kõik on OK. Säästsin rehve, neid on vaja järgmisel katsel."

Ohoo, Neuville jääb 5,9 sekundiga Evansile alla. Meeste vahe kokkuvõttes vähenes 12,7 sekundile. Hea uudis, arvestades Tänaku seisu.

Evans 2,8 sekundiga kiireim. "Sõit hea, auto hea, kõik hea."

Sordo paneb suisa 5,2 sekundiga Suninenile. "Parandasin vedrustust, leidsin õige seade."

Suninen. "OK katse, kuid olen võimeline enamaks."

Suninen finišis 2,6 kiirem kui Lappi. Nii Lappi poodiumikohta ei püüa.

Suninen on paraku Lappist splittides selgelt kiirem.

Lappi 2,9 sekundit kiirem. "Hea rütm, hea tunne, ei riski. Samamoodi jätkata."

Östberg katsel liider. "Proovin suurendada samm-sammult kiirust, see on eesmärk."

Ogier tunnistab, et motivatsiooni suurt pole.

Kokkuvõte nüüd ka pildis

Ogier saab Latvalalt 4,7 sekundiga ent temagi sõidab niisama ja ootab punktikatset.

Latvala paneb 2,4 sekundiga Neuville'ile, aga kasu tühjagi eilse autolõhkumise tõttu.

Juba algas päeva teine katse, 22,22 km.

Üldseis: 1 Neuville 1:48:25.3 2 Evans +18.6 3 Sordo +27.4 4 Suninen +38.3 5 Lappi +46.0 6 Ostberg +54.3.

Neuville 0,2 sekundiga kiireim. Tundub peatamatu. "0,2 sekundit on piisav. Libe. Olin ohtlikes kohtades ettevaatlik."

Evans on 0,7 aeglasem kui Lappi, aga Sordost kiirem. "Tee on libe, pidamine kehvapoolne, kuid OK."

Sordo kaotab 2,9 Lappile. "Libe tee. Pole seda tunnet kui eile."

Suninen finišis, Lappi tuli talle 4,7 sekundit lähemale. "Ei pannud täiega, sõidan piiri peal," teatas Suninen.

Lappi 5,8 sekundiga liidriks. "Püüan suruda. Mitte perfektne sõit, aga jäin rahule,"

Östberg 1,3 kiirem kui Meeke. "Hea katse, hea rütm, kõik sujub."

Meeke on katse finišis 11,1 sekundit kiirem kui Breen. "Naudin sõitmist ja olen rahul," kuulutab ta.

Lappi on teises splitis 3,1 sekundit kiirem kui Meeke.

Startis Esapekka Lappi. Soomlane võiks end lõpuks kolmandaks võidelda, tooks Toyotale punkte ja leevendust.

Kõik ekipaažid stardivad pehmete rehvidega, üks varuks kaasas.

Vaatad telepildist teed, millel kuuma antakse ja süda tõmbub kokku - just see, mis Tänakule sobib, kiire rada munadega meestele.

Craig Breen on teel!

Virtuaalne MM-i üldseis on säärane, et Neuville juhib ja Tänakul temani pikk maa minna.

Tänane stardijärjekord siis.

Päeva esimese kiiruskatseni, mis algab Eesti aja järgi kell 11.08 on pisut aega. Siinkohal Toyota tiimi hommikutervitus

Meeke on hooldusalasse jõudnud ja imekombel mingi rehvigi rattale peale tõmmanud.

Üldseis reede lõpuks ilma Sunineni ja Östbergi aegadeta:

Breen sai teisel läbimisel kirja kolmanda aja ja kaotas Neuville'ile kolm sekundit.

Evans kaotab Neuville'ile 4,5 sekundit ja jääb päeva kokkuvõttes teiseks.

Lappi saab 9. katselt kirja kolmanda aja, kaotades Neuville'ile 5,5 sekundiga. "On olnud üks mu raskemaid ralli pärastlõunaid mu elus. Väga tore on siin olla. Üritan homme paremini."

9. katselt tuleb Meeke'ile "vaid" 32,2 sekundit kaotust. Kokkuvõttes on ta liidrist Neuville'ist juba 1.18,7-ga maas.

Sordo kaotab 9. katsel Neuville'ile vaid 0,1 sekundit.

Telepildi järgi on Östberg siiski metsa vahelt välja pääsenud ja parandab Portos autot.

Neuville on juba 9. katset alustamas. Östberg ja Suninen, kes Paddoni auto taha 7. katsel toppama jäid, saavad ilmselt seega ka kahel viimasel katsel kirja Neuville'iga sama aja.

Breen jääb Neuville'i tempole alla 4,4 sekundiga, aga tema kaotus kokkuvõttes on muidugi juba üle kahe minuti.

Evans saab kirja kolmanda aja (+5,9 Neuville'ile).

Lappi kaotab Neuville'ile 7,3 sekundit ning kurdab, et tema tagumistes amortides pole enam tilkagi õli alles.

Meeke kaotab 8. katsel Neuville'ile 34,9 sekundit. Päeva viimaselt katselt tuleb ilmselt sama palju sekundeid juurde. https://twitter.com/fernischumi/status/997543856068579328

Meeke läks starti kolme terve rehviga!

Sordo kaotab Neuville'ile vaid 0,4 sekundit.

Neuville lõpetab 8. katse ajaga 1.48,7. Üldarvestus siin ilmselt enam ei muutu. Kui siis ainult nii palju, et 7. katsel Paddoni taha toppama jäänud Suninen ja Östberg saavad endale kuuluvad kohad tagasi.

Delfi TV on 10 minuti pärast otse-eetris!

Tänak on 5 tundi tagasi postitanud Instagrami story juba teel lennujaama. Praegu peaks ta juba õhus olema.

Latvala masin saadi korda. Teda näeme homme uuesti stardis.

Siim: Nagu öeldi. Reede on olulise tähtsusega ja nagu näha ka oli korraks. Kahju meestest, et ralli selliseks kujunenud on seekord. “Romuralli”

Janno: Täitsa hull värk. Naljaga pooleks kui nüüd neuville ka veel katkestab siis võiks öelda et seda rallyt pole olnud

Sunineni ja Östbergi katkestajate hulka arvestada ei saa. Ilmselt pannakse neile kirja Neuville'iga võrdne aeg ning lastakse ikka 8. ja 9. katse starti.

Paddon viiakse haiglasse, kaardilugeja on terve. Ebaõnn ka Sunineni jaoks, kes seetõttu teele toppama jäi.

Paddoni avariipaik. Taamal paistab ka Sunineni auto.

7. katse on peatatud, sest midagi on Paddoniga lahti. Meedikud on avariipaigas.

Aga Suninen on Live Map'i järgi samuti seisma jäänud. Seisab samas kohas kus Paddon.

7. katse ajad ja üldseis:

Breen kaotab finišis Neuville'ile 2.24,6. Tagumine rehv purunes kohe katse alguses. Ainult Suninenil ongi veel lõpuni tulla. Siis saame ka üldseisust pildi ette.

Tundub, et Evans tõuseb kokkuvõttes teiseks. Meeke'ist ta juba möödus ja Paddon seisab, Breen kaotas ka kõvasti aega.

Evans on finišis teise ajaga, kaotades Neuville'ile 3,9 sekundit.

Mikkelsen on kiivri peast võtnud ja tundub, et sinna ta jääbki.

Vahepeal Evansi endast mööda lasknud Mikkelsen on taas autost väljas, tulekustuti käes.

Breen on liikuma saanud, aga ajakaotus on muidugi metsik. Kaotab vaheaegades parematele üle kahe minuti.

Meeke on finišis teise (+9,7), Lappi kolmanda ajaga (+14,9). Britt raputas vaid pettunult pead ja mingit asjalikku kommentaari ei andnud. Tundus, et rehv oli puru, kuigi mees sellest ise midagi ei teadnud.

Hayden Paddon ja Craig Breen on seisma jäänud!

Sordo kaotab finišis Neuville'ile tervelt 29,7 sekundiga. Paremusjärjestus võidakse jälle pea peale keerata. Esikolmikust peaks ta kindlasti välja langema, kui mitte esikuuikust. Hispaanlase rehvid on samuti otsakorral.

Neuville küsib finišis, kuidas mu rehvid välja näevad. Reporter vastab: "Kohutavad! Sa oled ära kulutanud viimsegi kui millimeetri!"

Mikkelsen läks ka lõpuks rajale, aga korjab siit endale päris kõva ajalise karistuse. 7. katse vaheaegades on kiireimat minekut näidanud Neuville. Sordol on rehvidega raskusi, 4. splitis kaotab ta belglasele juba 14,1 sekundiga.

Neuville on rajal. Nüüd ka Sordo. Mikkelsen jäi vahelt ära.

7. katse on kohe algamas. Mikkelsen on autost väljas, kapott lahti ja üritab midagi parandada. Tõenäoliselt jääb starti hiljaks.

6. katse ajad ja üldseis:

Östberg tuleb finišis autost välja tulekustutiga. Midagi tundus suitsevat, aga suitsu allikat ei leita. Kustus nähtavasti ise ära.

Paddon on finišis neljanda ajaga (+4,5) ning läheb üldarvestuses taas liidriks. Sordo kaotab talle 3,2, Breen 4,4 ja Neuville 9,1 sekundit. Meeke langes viiendaks (+11,0), Mikkelsen suisa kaheksandaks (+1.08,4).

Breen saab kirja Neuville'iga sama aja. Evans jäi neile 2,1 sekundiga alla.

Lappi jõuab finišisse kolmanda ajaga (+11,4).

Meeke'i vasak tagumine rehv oli puru. Purunes juba kolmandal kilomeetril.

Meeke'i aeg pole ka sugugi kiita. Kaotust Neuville'ile 18,5 sekundit. Sordo kaotus oli 8,8.

"Sõidan praegu väga aeglaselt. Kolm rehvi on korras, aga üks on kahjustada saanud. Peame lihtsalt katsed lõpuni sõitma," ütles teise ajaga finišisse jõudnud Dani Sordo.

Mikkelsen kaotab finišis Neuville'ile tervelt minuti ja 5,5 sekundiga! Intervjuuks mehel aega polnud.

Mikkelseni pardakaamera näitab, et mehel on probleeme roolivõimuga.

"Teel oli väga palju üllatusi. Väga raske katse," ütles esimesena finišisse jõudnud Neuville.

Oi-oi! Viimases vaheajapunktis on Mikkelseni kaotus Neuville'ile juba 33 sekundit!

Mikkelsen kaotab 11 km vaheajapunktis Neuville'ile juba 17,3 sekundit. Miskit on juhtunud.

WRC2 seis pärast 5. katset

6. katse on alanud. Neuville läks rajale.

Vahepeal on tulnud teade, et Sardiinia rallil tuleb Ford Fiesta WRC masinaga, mida ta hellitavalt Fionaks kutsub, starti tšehh Martin Prokop.

Peep Pahv puhus enne pärastlõunaseid katseid juttu head sõitu tegeva Ken Torniga: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-portugalis-ken-torn-kiiruskatsete-teine-labimine-tuleb-ellujaamiskursus?id=82148599

M-Spordi pealik Malcolm Wilson: "Ogieri väljasõidust on kahju, sest ta tegi tõesti oma stardipositsiooni arvestades uskumatu hommiku. Näha oli, et ta tõesti surub, et homseks võimalikult head stardikohta saada. Me ei tea veel, mis täpselt juhtus - kas asi oli lihtsalt lahtises kruusas, mis ta välja paiskas, või lõhkus ta midagi eelnevalt ära. Loodame, et midagi väga suurt katki ei ole, tahame homme jätkata. See on keeruline ralli. Nagu Oti avariigi näitas, on lahtised kivid autole väga keeruline väljakutse."

Üldseis pärast 5. katset:

Olime siiski liiga ennatlikud. Kolmas koht sel katsel läheb Teemu Suninenile (M-Sport) hoopis.

Citroen võtab siit katselt kolmikvõidu. Meeke esimene, Östberg teine (+0,8), Breen kolmas (+1,7). Kõik mehed sõidavad kõva seguga rehvidega.

Craig Breen läheb katse aegades teiseks. Paddonilt tuleb alles viies aeg. Tema kaotus Meeke'ile on kokkuvõttes 3 sekundit. Vahed on endiselt väga väiksed. Kaugel pole ka Mikkelsen (+10,4).

Meeke tõuseb ka ralli uueks liidriks. Edu Sordo ees on 1,9 sekundit.

Ainsa Toyotana konkurentsi jäänud Lappi sõidab välja paremuselt teise aja, jäädes Meeke'ile alla vaid 1,9 sekundiga.

Videokordusest on näha, et ikka päris niisama Ogier rajalt välja ei vajunud. Paar kurvi varem käis mingi kõvem pauk, mis auto käsitsemise võimatuks muutis.

Meeke ongi kiireima ajaga finišis. Mikkelsenist 4,5, Sordost 6,5 ja Neuville'ist 11,8 sekundit parem.

M-Spordilt tuleb ka ametlik teade, et Ogier täna enam kuhugi ei liigu.

Sordo jääb Mikkelsenile 2 sekundiga alla. Meeke on viimases splitis aga norralasest 4,3 sekundit kiirem olnud.

Mikkelsen edestab finišis Neuville'i tervelt 7,3 sekundiga. See on võimas aeg, aga splittide põhjal on veel kiiremaid mehi tagant tulemas.

OGIER ON TEELT VÄLJA SÕITNUD!

OGIER ON TEELT VÄLJA SÕITNUD! https://twitter.com/AS_PipoLopez/status/997487152413003777

Tänane pärastlõunane programm on alanud! Jälgime siis, mis üllatusi Portugali rallil meile veel varuks on.

Latvala ütles, et tänane vedrustuse purunemine oli väga sarnane Argentinas juhtunule. "Halba õnne saab olla vaid teatus koguses. On aspekte, mida peame uurima. Kas ma sõitsin liiga agressiivselt või peame midagi tugevamaks ehitama... Ühe korra võib tõesti halva õnne arvele kirjutada, kaks korda järjest ei saa selle taha peituda."

Tänak andis otseülekandes veel ühe lühiintervjuu: "Auto on nüüd pidžaama all ja puhkab kuni Sardiiniani. Ma ei tea nii tehniliselt, aga midagi on katki ja vajab asendamist."

Peep Pahv edastas meile kohapealt kurva sõnumi: rallipargis selgus nüüd ametlikult, et Ott Tänaku masinat sel nädalavahetusel enam käima ei panda. Toyotale tõmmati hooldusalas kate peale. Mootor on niivõrd tuksis, et seda enam üles ei putita.

Rallifänn Kevo saatis meile Portugalist sellised pildid. Julgustame teisigi eestlasi raja ääres meile pilte saatma aaressil sport@delfi.ee. Mõistetavatel põhjustel pole küll meeleolu enam nii üleval kui päeva alustades, aga see ei peaks takistama meil Eesti lippu kõrgel hoida!

lahutatude: Kivid pidanuks peale Neuville teelt korjama või siis üldse mitte puutuma... Videos on tegelikult kuulda kuidas Neuville juba nende kivide otsa sõidab. Sel hetkel on kivid küll veel sisekurvis aga samasugust pauku on kuulda kui Ott nendest üle pani. Väga kahju!

Kaido Silmus: Huvitav et peale Tänakut korjati kivid ära. Ennem ei liigutanud keegi lillegi

Dr.: Tere. Väga kahju muidugi Tänaku katkestamisest. See video tekitab aga minus pigem just kahtlusi, et need kivid ei pruukinud sinna päris juhuslikult sattuda. Eriti just see, kuidas vahetult enne Tänaku autole teravustamist näidatakse neid samu kive suures plaanis. Tõestaks see kui näidataks, kuidas pärast Neuville'i ülesõitu need kivid teele jäävad aga vähemalt selles videos me seda ei näe. Samas on muidugi äärmiselt suur pettumus kui suhteliselt rahvarohkes kohas kellelgi hullul midagi sellist teha lastakse. Pigem eeldaks siin, et kui ka peaks kellegi ülesõit eemaldatavaid takistusi teele tooma siis need ka eemaldatakse rallisõprade poolt. Aga mine tea, mis meelt kohalik rahvas on...

Niimoodi pukseeriti hooldusalasse Latvala masin

Sebastien Ogier on rahul, et hoolimata "teepuhastaja" rollist on ta suutnud Thierry Neuville'iga sammu pidada ja veidikene isegi kiirem olla.

Martin Järveoja vahetu kommentaar kohe pärast katkestamist

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ott-tanak-tahtsime-sama-hasti-esineda-nagu-argentinas-aga-ralli-on-vahel-karm?id=82145387

Ken Torn hoiab JWRC klassis nelja katse järel teist kohta.

Neli erinevat katsevõitjat, neli erinevat liidrit. Neutraalse vaataja jaoks ideaalne ralli algus. Meile ilmselgelt mitte. https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/997432032035684352

Video, mis tõestab, et Tänakule saatuslikuks saanud kivid tõmbasid teele kurve lõiganud Ogier ja Neuville. Täiesti võimalik, et üks tõmbas ühe ja teine teise

Ilmselt kõige kummalisem ja ebameeldivam koht, kus Järveoja kunagi on intervjuud andnud.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström ütles otseülekandes, et Tänaku avaldus homme mitte startimise kohta oli pisut ennatlik. "Nad tunduvad olevat targemad kui insenerid. Praegu on meil ainult mootori data andmed, aga oleme targemad, kui auto siia tuuakse," ütles ta.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-saatuslikku-kurvi-mis-viis-tanaku-katkestamiseni?id=82144039

4. kiiruskatse ajad:

Üldseis pärast 4. katset: Sordo on uus liider.

Meeke ütleb, et midagi ei juhtunud, lihtsalt õiget rütmi ei suutnud leida. "Gaas oli täiesti põhjas. Sõidan nii hästi kui suudan ja piiri peal, aga ajad on väga halvad. Meil pole lihtsalt pidamist. Kui ma vaid teaks, mida hooldusalas muuta."

Meeke'il on midagi juhtunud. Kaotab Sordole 8,2 sekundiga. Hetkel halvim aeg.

to eid_152f3b8078412d: Ogieri ja Neuville pardakaamerad tuleb läbi vaadata, mis nendel seal tee peal oli ja kas nad lõikasid nii, et tõid midagi teele. Kui nende ajal mdagi teel ei olnud ja nad kurve otsemaks ei lõiganud, siis on kellegi kuri käsi mängus

Mikkelseni 0,3 sekundiga edestav Dani Sordo läheb katset juhtima.

Mikkelsen sõidab Ogieri aja 1,5 sekundiga üle.

Delfile lisas Tänak, et esialgne otsus homse kohta tehti mootori andmete järgi. Tiim ootab veel ära, kuni auto boksi tuuakse, kuid jätkamise tõenäosus on sisuliselt olematu.

Katse on küll pikk, kuid Ogier ja Neuville sõidavad ikka praktiliselt sekund-sekundis! Ogier edestas belglast taas vaid 0,3 sekundiga.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-mootor-on-katki-me-ei-saa-ka-homme-jatkata?id=82143509

Peep Pahv teatab hooldusalast, et Tänak ei jätka homme rallit!

Toyota tiim annab teada, et Latvala lõhkus vedrustuse.

Neljas kiiruskatse (27,54 km) on samuti juba käimas. Pärast seda ootab ees hoolduspaus.

3. kiiruskatse ajad: 1. Meeke 10.35,1, 2. Ogier +1,1, 3. Neuville +1,2, 4. Sordo +1,7, 5. Mikkelsen +3,5, 6. Breen +3,7, 7. Paddon +3,8, 8. Lappi +4,9, 9. Suninen +6,0, 10. Östberg +8,2, 11. Evans +9,2.

Üldseis pärast 3. katset:

Eelmise katse võitja Paddon saab 3. katsel kirja alles seitsmenda aja, kaotust Meeke'ile 4,9 sekundit. Meeke tõuseb ka uueks liidriks.

eid_152f3b8078412d: Imelik, kohal, kus Ott teepervel juba seisab, on kruus sile ja puhas. Aga fotol läbi esiklaasi kolm suurt kivi, mis oleks nagu kõrvalt kraavist teele visatud. Seal on just näha selliseid.

Kris Meeke juhib 3. katse finišis Ogieri ees 1,1 sekundiga. Evans tegi spinni ja kaotab Meeke'ile 9,2 sekundit.

Midagi oli lahti parema esirattaga, aga tundub, et midagi enamat kui lihtsalt katkine rehv. Muidu oleksid mehed juba auto kallal askeldanud ja üritanud ratast vahetada.

LATVALA SEISAB! Soomlane on autost väljas ja võtab kombinesooni seljast. Tema samuti enam kuhugi ei sõida.

"Nagu juba ütlesin - ma ei saa rohkemat teha," nentis finišisse jõudnud Ogier. Neuville kaotab talle vaid 0,1 sekundiga.

Kolmas katse on juba alanud. Ogier edestab esimeses vaheajapunktis nii Neuville'i kui Mikkelseni 0,8 sekundiga.

Tänak on juba teel hooldusalasse. Mäkinen läks talle oma helikopteriga järele.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström WRC otseülekandes: "Väga suur pettumus! Teame, et Ott sõitis kivi otsa ja kahjustas jahutussüsteemi. Rohkem me praegu ei tea. Kohe, kui auto siia tuuakse, hakkame selle kallal töötama ja üritame selle homseks sõidukorda saada. Loodetavasti midagi rohkem katki ei ole."

Väike statistiline teadaanne Michelinilt: ükski piloot pole Argentina ja Portugali rallit ühel hooajal võitnud alates 2009. aastast.

"Halb õnn seekord meie jaoks! Viime auto tagasi hooldusalasse ja uurime, mis täpselt juhtus. Rohkem informatsiooni praegu ei ole," ütleb Tänak oma Twitteri kontol.

Seis pärast 2. kiiruskatset: Hayden Paddon läheb ka rallit juhtima. Evans teine, Meeke kolmas.

Hayden Paddon sõidab põhjad! Läheb 2,3 sekundiga Evansi ette.

Elfyn Evans on parima ajaga finišis. Meeke'i edetab 0,9, Sordot 2,6 sekundiga.

Latvala aeg pole ka kiita. 10,4 sekundit kaotust Meeke'ile ja koht kuues. Lappi on seitsmes. "Olen sõitmisest puudust tundnud. Pean lihtsalt rohkem kilomeetreid kirja saama. Tänakuga juhtunu tegi mindki ettevaatlikumaks. Ei tea, mis see oli. Mõtlesin selle peale."

"Ma üritasin, aga ei olnud piisavalt julge. Kõik töötab kenasti, auto tundub hea, mina olen lihtsalt liiga halb. Ongi kõik," põhjendas Lappi oma kehva aega.

Meeke läheb finišis Sordo ette 1,7 sekundiga juhtima. Lappil on midagi juhtunud või pole ta veel suruma hakanud, tema kaotus finišis on 11,4 sekundit.

Sellised kivid lõhkusid Tänaku masina.

Dani Sordo sõidab välja võimsa aja, edestades Ogieri tervelt 7,3 sekundiga!

Kordusest näeme, et auto võis lõhkuda üks keskmise suurusega kivi, millest üle sõites kõva pauk käis.

Tundub, et Ott ja Martin ei sõida täna enam kuhugi.

"Sõidan gaas põhjas, rohkem enam ei saa," ütles Ogier, kes jõudis esimesena finišisse ajaga 15.41,5. Neuville kaotab talle 0,6 sekundit.

"Oil temperature, midagi lõi puruks"

TÄNAK ON TEE ÄÄRES! Autost väljas ja kapott on lahti.

Ogieri split parandati ka ära. Kaotab Tänakule 2,8 sekundit.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 1,8 sekundit kiirem. Ogieri aega ei saa usaldada, see näitab juba minut ja 43,2 sekundit kaotust.

Ott läks samuti rajale!

Ogier on rajal ja katse on ametlikult avatud!

Stardijärjekord: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Tänak, 4. Mikkelsen, 5. Sordo, 6. Meeke, 7. Lappi, 8. Latvala, 9. Evans, 10. Breen, 11. Paddon, 12. Östberg, 13. Suninen, 14. Al Raihi.

Rehvivalikuga keegi täna ei üllata.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-tunnen-et-portugalis-saab-domieerimine-olema-keeruline?id=82137335

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/asi-selge-fia-otsustas-et-sebastien-ogier-jaab-mehhiko-etapi-lisapunktidest-ikkagi-ilma?id=82136873

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/vaata-uuesti-naudi-portugali-ralli-esimest-kiiruskatset-mis-toi-eestlastele-roomu?id=82137245

Seis avakatse järel:

1. kiiruskatse tulemused: 1. Tänak, 2. Suninen +0,4, 3. Ogier +0,4, 4. Meeke +1,4, 5. Mikkelsen +1,4, 6. Neuville +1,5, 7. Sordo +1,6, 8. Evans +1,6.

Ogier ja Neuville jäävad Tänakule alla. Tänak alustab rallit katsevõiduga.

Nüüd on rajal Neuville ja Ogier. Seejärel saab WRC-autode järjestus paika.

Mikkelsen tunnistab ka, et tema üritab Portugalis võidu eest võidelda.

Ott Tänak: “Raske on siin (Portugalis) domineerida. Teame, et homme on rajakate lahtine ja peame ka rada puhastama. Peame kõvasti võitlema, et saada laupäevaks hea stardipositsioon. See katse ei olnud nii puhas, kuid pingutasin kõvasti.“

Mikkelsen läheb neljandaks. Kaotust Tänakule 1,4 sekundit.

Tänak läheb kiiruskatse liidriks. Tänak edestab Sunineni 0,4 sekundiga.

Tänak ja Mikkelsen on rajal!

Latvala räägib, et tema Toyota mootoriga juhtus midagi kummalist. Auto olevat lihtsalt välja surnud. Latvala sõnul hakatakse asja koheselt uurima. Ralli hakkab tegelikult pihta ju homme.

Meeke tunnistab, et Portugalis läheb ta püüdma kõrget kohta. Mehhikos ja Argentinas tundis ta end hästi ja nii olevat kõik võimalik. Karjääri jooksul on Meeke ühe korra Portugalis võitnud.

Meeke läheb teiseks. Kaotust Suninenile 1,0 sekundit. Latvalalt kerge eksimus ning soomlane läheb 9. kohale. Kaotust kaasmaalasele 3,5 sekundit.

Rajal on Latvala ja Meeke.

Lappi tunnistab, et Portugalis on tal eesmärgiks tõusta poodiumile. Soomlane oleks enda sõnul rahul ka poodiumi kõige madalamale kohale tõusmisega.

Suninen jääb ikka liidriks. Sordo sõidab välja Evansiga võrdse aja ehk läheb jagama teist kohta. Sordol kaotust Suninenile 1,2 sekundit. Lappi läheb viiendaks, kaotust liidrile 1,4 sekundit.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/asi-selge-fia-otsustas-et-sebastien-ogier-jaab-mehhiko-etapi-lisapunktidest-ikkagi-ilma?id=82136873

Nüüd on rajal Esapekka Lappi ja Dani Sordo.

Evans läheb teiseks. Kaotust Suninenile 1,2 sekundit. Breen viiendaks. Kaotust liidrile 2,1 sekundit.

Nüüd on rajal Elfyn Evans ja Craig Breen.

Liidriks läheb nüüd Suninen, kes edestab Östbergi 1,3 sekundiga. Paddon tõuseb aga kolmandaks. Temal on kaotust Suninenile 2,0 sekundit.

Mads Östberg läheb 2.36,0 liidriks. Östberg edestab Tidemandi 4,5 sekundiga. Esimene WRC-aeg sellega kirjas.

Pontus Tidemand läheb liidriks. Rootslane edestab seniseid liidreid 1,2 sekundiga.

Jako Kald: Saarlane soomes hoiab pöialt

Greensmith saab kirja Lefebvre'iga täpselt sama aja.

Praegu on ajaga 2.41,7 parim Stephane Lefebvre. Prantslane edestab 2,5 sekundiga Katsuda Takamotot.

Tänak tuleb rajale eelviimases paaris. Eestlase kaaslaseks on Mikkelsen. Viimase paarina tulevad rajale Ogier ja Neuville.

Esimesed startijad on rajale saamas.

Ülekanne on alanud!

Rahvamassid on esimese kiiruskatse ootel.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-tanak-on-nii-portugalis-kui-tulevastel-rallidel-favoriit?id=82136103

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-portugalis-eesti-rallifotograaf-langes-portos-varguse-ohvriks?id=82133409

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ogier-oleks-rumal-portugalis-endast-110-protsenti-anda?id=82133359

Toyota videokokkuvõte testikatsest

Kuigi Tänak on testikatse lõpetanud, ei saa tulemusi veel päris lukku lüüa sest osad masinad on läinud ka viiendat korda rajale. Hetkel on eestlane ikka kaheksas.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-portugalis-tanak-testikatsest-autot-me-ei-puutunud?id=82130989

Ken Torn ja Kuldar Sikk on esimesel läbimisel saanud kirja paremuselt 33. aja 3.44,6, mis oli JWRC arvestuses esimese ringi parim tulemus.

Tänak on neljandal läbimisel aega 0,2 sekundi võrra parandanud, aga hoiab ikka veel kaheksandat kohta.

Tänak on kukkunud juba kaheksandaks:

Ragnar: olen eelkõnelejaga nõus, et testikatsega ei võideta rallisid, pigem kaotatakse! Ootame nädala vahetuse ära ja siis teeme järeldused, Ott anna tuld ainult.

Kolmanda läbimise aeg oli Tänakul 3.04,7, kuid neljandast kohast kõrgemale see teda ei tõsta. Neuville on paugutanud aja 3.03,8, Ogier 3.03,8 ja juba neli korda rajal käinud Mikkelsen 3.04,2.

Pärast teist läbimist on seis selline:

Katse teisel läbimisel on Dani Sordo märgi maha pannud:

Latvala on sõitnud välja parima aja.

Ardo Teder: Testikatsega pole võimalik ühtegi rallit võita,küll aga kaotada.Niiet pole mõtet sealt midagi erilist loota ja sealt mingeid järeldusi teha.

Kris Meeke ja Andreas Mikkelsen on Tänakust mööda läinud.

Viis autot on testikatse juba läbinud ning Tänak on neist kõige kiirem olnud.

Tänaku sõnad pärast rajaga tutvumist: "Minu ambitsioon selleks ralliks on sama mis alati ehk võidelda võidu eest. Eks näis, mida teha saame. Hetkel on kõik kuiv ning me peame sellega esimese päeva stardijärjestust silmas pidades arvestama. Annan endast parima ja usun, et sellest tuleb vägev võitlus."

Portugali ralli suur eelvaade tänases Eesti Päevalehes: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-tanak-teeb-kruusaduubli?id=82116599