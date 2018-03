OTSEBLOGI | Jälgi, kuidas läheb Ott Tänakul Mehhiko ralli testikatsel!

Testikatse algab kohaliku aja järgi neljapäeva hommikul kell 9, Eesti aja järgi aga õhtupoolikul kell 17.

Võrreldes Rootsi ralliga on Ott Tänaku šansid Mehhikos selle võrra paremad, et teistele teed puhastama ta ei pea - kui Rootsis pidi Tänak esimesel päeval rajale minema juba teisena, siis Mehhikos on ta avapäeval stardijärjekorras viies. Kihlveokontorid peavad Tänakut Mehhiko ralli eel peafavoriidiks.

Kaarte hakkab kindlasti segama aga üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb, kes teeb pärast mitmeaastast pausi taas WRC-rallil kaasa.

Mehhiko ralli ajakava (kõik kellajad Eesti aja järgi):

1. võistluspäev (09.-10. märts)

SS1 Street State GTO (2,53 km) - kell 04.08

Hoolduspaus

SS2 Duarte - Derramadero 1 (26,05 km) - kell 18.33

SS3 El Chocolate 1 (31,44 km) - kell 19.21

SS4 Ortega 1 (17,23 km) - kell 20.14

SS5 Street Stage León 1 (1,11 km) - kell 22.02

Hoolduspaus

SS6 Duarte - Derramadero 2 (26,05 km) - kell 00.00

SS7 El Chocolate 2 (31,44 km) - kell 00.48

SS8 Ortega 2 (17,23 km) - kell 01.41

SS9 & SS10 Autódromo de León 1 & 2 (2,30 km) - kell 04.01

2. võistluspäev (10.-11. märts)

SS11 Guanajuatito 1 (30,97 km) - kell 16.33

SS12 Otates 1 (26,37 km) - kell 18.11

SS13 El Brinco 1 (9,98 km) - kell 19.08 - otseülekanne Delfi TV-s!

Hoolduspaus

SS14 Guanajuatito 2 (30,97 km) - kell 22.21

SS15 Otates 2 (26,37 km) - kell 23.54

SS16 El Brinco 2 (9,98 km) - kell 00.38

SS17 & SS18 Autódromo de León 3 & 4 (2,30 km) - kell 01.38

Hoolduspaus

SS19 Street Stage León 2 (1,11 km) - kell 04.26

3. võistluspäev (11. märts)

SS20 Alfaro (24,32 km) - kell 16.18

SS21 Las Minas 1 (11,07 km) - kell 18.08

SS22 (punktikatse) Las Minas 2 (11,07 km) - 20.18

Mehhiko MM-ralli

Neuville on juba ka teise läbimise teinud. Hetkeseis selline:

Teame, et meid jälgivad hetkel ka kolm inimest Hispaaniast. Olgu teile infoks öeldud, et Dani Sordo esimese läbimise aeg oli 3.50,7, sellega läks ta Tänaku selja taha viiendaks.

Palju õnne Janeck Kägule! Loeb, Tänak ja Kiki Miki olid ka head pakkumised, aga Lappi oli siiski õige.

Janeck Kägu: Lappi

Sebastien Loeb võtab rahulikult sisse alles 10. koha ajaga 4.00,3.

Nobedate näppude voor! Kes tuvastab esimesena ära, millise ekipaažiga on tegu? Esimesena "kirjuta kommentaar" lahtris õigesti vastavale isikule igavene au ja kuulsus. https://twitter.com/superdeportivo/status/971771598112870400

Elfyn Evans (M-Sport) ja Kris Meeke (Citroen) on võtnud katse aegades sisse esimese-teise koha tulemustega 3.45,9 ja 3.46,7. Tänak hetkel neljas.

Kümne aasta tagune retropilt Mehhiko ralli Instagrami lehel: We are ready to see them one more time and ready for a battle @sebogier and @sebloebofficiel in #RallyMexico 10 years ago this picture had taken by @mckleinphotography now we are celebrating the XV years of #wrc Mexico / Estamos listos para ver a este par en batalla nuevamente, 10 años han pasado desde que está foto fue tomada en el Rally de Mexico, este año celebramos el XV aniversario del rally, quien creen que se lleve puestas las botas? #rally #motorsport #guanajuato #mexico A post shared by Rally Mexico (@rallymexico) on Mar 4, 2018 at 6:23am PST

Videoklipp Dani Sordost: https://twitter.com/nestor_galindo/status/971769314171797504

Tänak sõitis esimesel läbimisel välja teise aja 3.50,1. Läbi on tulnud ka Esapekka Lappi, kelle aeg 3.58,4 on hetkel viimane.

Väike videoklipp Sebastien Loebi sõidust. #rallymexico #wrc #loeb A post shared by Luis Antonio Bernal Castañeda (@luisbernalcas) on Mar 8, 2018 at 7:08am PST

Sebastien Ogier on testikatse põhjaks sõitnud 3.49,3, Jari-Matti Latvala on teine 3.52,8-ga, Neuville kolmas.

Esimesena paistab olevat testikatse läbinud Thierry Neuville, kelle ajaks kuvatakse 3.53,5. Suuri järeldusi nendest aegadest, mida nüüd teile lähimate tundide jooksul postitame, muidugi teha ei tasu, aga midagi nad siiski meeste hoo kohta ütlevad.

Kordame üle: kell 17 algav testikatse on vaid 5,31 km pikk. Oleme hetkel esimeste aegade ootuses. https://twitter.com/planetemarcus/status/971762492442578944

Nagu näha, on Mehhiko testikatsel hiljuti vihma sadanud: https://twitter.com/RallyMexico/status/971749468218580994

Mehed tõttavad juba testikatse stardi poole: https://twitter.com/MSportLtd/status/971757059912892416

Sellise Ford Focus RS-iga kirjutas legendi Sebastien Ogier. https://twitter.com/MSportLtd/status/971483557062430720

Kihlveokontorid soovitavad samuti meie mehele panustada: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kihlveokontorid-ott-tanak-on-mehhikos-soosik-number-uks?id=81370433

Jari-Matti Latvala sihib poodiumikohta. Vähemast mõelda olekski imelik. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/971572880336084993

Tänaku ülevaade rajaga tutvumise päevast: https://twitter.com/OttTanak/status/971205200097763328

WRC ametlik videoeelvaade algab sõnadega: "Ott Tänak läheb Mehhikos kolmanda WRC etapi võidu järele..." https://www.youtube.com/watch?v=9TKHTtcd5AA