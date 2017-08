OTSEBLOGI ja FOTOD | Võimsa võistluspäeva teinud Tänak juhib Saksamaa rallit

Reedese võistluspäeva järel edestab Tänak teisel kohal olevat Mikkelseni 5,7 sekundiga. MM-sarja liider Thierry Neuville on kolmandal kohal. Neuville kaotab Tänakule 28,2 sekundiga. Neljakordne maailmameister Sebastien Ogier on neljandal kohal, kaotust eestlasele on 30,6 sekundit.

Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Tänak, 2. Mikkelsen +5,7, 3. Neuville +28,2, 4. Ogier +30,6, 5. Evans +52,1, 6. Hänninen +1.14,7, 7. Breen +1.24,5, 8. Latvala +1.54,7.

Kehvasti algas ralli Kris Meeke'i jaoks, kes jäi juba avakatsel raja äärde. Meeke sõitis publikukatsel vastu betoonist rajapiiret ja katkestas. Reedel jätkas mees superralli süsteemis. Neljandal kiiruskatsel jäi ralli pooleli Dani Sordo jaoks, kes sõitis rajalt välja.

Laupäevane ajakava:

Kell 10.11 SUPER SPECIAL STAGE ARENA PANZERPLATTE 1 (2,87 km)

10.31 PANZERPLATTE 1 (41,97 km)

12.10 FREISEN 1 (14,78 km)

13.08 RÖMERSTRASSE 1 (12,28 km)

Teeninduspaus

16.16 SUPER SPECIAL STAGE ARENA PANZERPLATTE 2 (2,87 km)

16.29 SUPER SPECIAL STAGE ARENA PANZERPLATTE 3 (2,87 km)

16.49 PANZERPLATTE 2 (41,97 km)

18.28 FREISEN 2 (14,78 km)

19.26 RÖMERSTRASSE 2 (12,28 km)

Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) hoiavad neli etappi enne hooaja lõppu MM-sarjas kolmandat kohta (119 punkti). Thierry Neuville'il (Hyundai) ja Sebastien Ogieril (M-Sport) on võrdselt 160 punkti. Tänakust jääb vaid viie silmaga maha Jari-Matti Latvala (Toyota).

Saksamaa ralli

Seis 8. kiiruskatse järel: 1. Tänak, 2. Mikkelsen +5,7, 3. Neuville +28,2, 4. Ogier +30,6, 5. Evans +52,1, 6. Hänninen +1.14,7, 7. Breen +1.24,5, 8. Latvala +1.54,7.8. kiiruskatse: 1. Latvala, 2. Neuville +0,4, 3. Tänak +0,8, 4. Mikkelsen +2,0, 5. Evans +5,5, 6. Hänninen +7,8, 7. Paddon +8,6, 8. Meeke +11,2.

Tänak tõdeb reedese võistluspäeva lõpetuseks, et tegemist oli stabiilse päevaga. https://twitter.com/OttTanak/status/898594620568940544

Laupäeval on Saksamaal kavas üheksa kiiruskatset. Võistluspäeva esimene võidukihutamine algab Eesti aja järgi kell 10.11. Päeva viimane katse algab kell 19.26.

Tänaku edu Mikkelseni ees on reedese võistluspäeva järel 5,7 sekundit.

Mikkelsen kaotab sel katsel Tänakule ehk eestlane läheb homsele päevale vastu liidrina.

Mehed tulevad järjepanu kiiruskatse finišisse ning tunnistavad kui ühest suust, et reedene viimane katse oli päeva kõige hullem - muda on lihtsalt igal pool.

Nüüd tuleb oodata veel Mikkelseni ja siis selgub, kas Tänak lõpetab võistluspäeva esimesel või teisel kohal.

Paddon kaotab sel katsel Latvalale 8,6 ning Breen 21,3 sekundit.

Evans on kiiruskatse finišis ning kaotab Latvalale 5,5 sekundit, mis annab talle katsel praegu neljanda koha.

Saksamaa ralli olud pakuvad Tänakule suuri väljakutseid. https://twitter.com/OttTanak/status/898588953380564993

Latvala läheb praegu kaheksanda kiiruskatse liidriks – soomlane edestab 0,4 sekundiga Neuville'i ja 0,8 sekundiga Tänakut. Kokkuvõttes kaotab Latvala aga Tänakule ligemale kaks minutit.

Tänaku kommentaar reedesele viimasele kiiruskatsele: “Tingimused olid väga keerulised. Jäime ühes kohas mudasse kinni. See võttis natuke aega. Kokkuvõttes on siiani läinud hästi. Olen suutnud autoga sõitmist nautida. Probleeme pole olnud. Meil on olnud hea rütm.“

Tänak kaotab sel katsel Neuville'ile 0,4 sekunidga. Kokkuvõttes edestab Tänak nüüd Neuville'i 28,2 sekundiga ja Ogier'i 30,6 sekundiga. Nagu selgub, siis jäi ka Tänak vahepeal mudasse kinni ning kaotas aega.

Ogier kaotas päeva viimasel katsel Neuville'ile 21,1 sekundiga. Üldarvestuses tõusis Neuville nüüd 2,4 sekundiga Ogier'i ette. Ogier sõnas ralliraadiole, et ta tegi spinni ja sinna läks 20 sekundit.

Neuville on ajaga 5.55,3 kaheksanda kiiruskatse finišis. Neuville on käinud ka rajalt väljas ning nagu selgub, siis peab ta olema ülimalt õnnelik, et finišisse jõudis.

Esimesena on taas rajal Neuville, kellele järgnevad Ogier, Tänak ja Latvala.

Reedene viimane kiiruskatse on peagi algamas. Täna juba kolmandat korda läbitakse 9,27 km pikkune kiiruskatse.

Tänaku keerulised hetked 6. kiiruskatsel, kus eestlane põikas vahepeal ka viinamarjaistandusse. https://twitter.com/OfficialWRC/status/898576561833730048

Täna on jäänud sõita veel üks kiiruskatse. Kell 19.40 sõidetakse täna juba kolmandat korda 9,27 km pikkune Wadern-Weiskircheni katse. https://twitter.com/MSportLtd/status/898570332587601921

Tänak võib olla olukorraga rahul. https://twitter.com/OttTanak/status/898570504403124224

M-Sport võib olla olukorraga rahul. https://twitter.com/MSportLtd/status/898569662325305344

Seis 7. kiiruskatse järel: 1. Tänak, 2. Mikkelsen +4,5, 3. Ogier +9,9, 4. Neuville +28,6, 5. Evans +47,4, 6. Breen +1.04,0, 7. Hänninen +1.07,7, 8. Latvala +1.55,5.7. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +3,2, 3. Ogier +3,3, 4. Mikkelsen +5,4, 5. Latvala +9,1, 6. Breen +15,6, 7. Hänninen +16,6, 8. Evans +18,9.

Mikkelsen on finišis. Tänak tõuseb ralli liidriks, norralane jääb eestlasest maha 4,5 sekundiga. Mikkelsen kaotas sel katsel Tänakule 5,4 sekundiga.

Hänninen kaotab sel katsel Tänakule 16,6 ning Meeke 22,0 sekundit. Järgmisena tuleb finišisse Mikkelsen.

Mikkelsen on esimeses vaheajapunktis 0,1 sekundit Tänakust kiirem.

Seitsmenda katse eel kuuendat kohta hoidnud Lappi on jäänud kiiruskatsel seisma. https://twitter.com/OfficialWRC/status/898566707949834240

Tänaku sihiks on puhtalt sõita, kuid pingutamisruumi veel on. https://twitter.com/OttTanak/status/898565788470300674

Paddon kaotab sel katsel Tänakule 30,0 sekundiga. Paddon tunnistab, et Saksamaa ralli on Monte Carlo kõrval tema kõige nõrgem ralli.

Tagantpoolt tulijad on praegu jäämas Tänakust maha. Ralli üldliider Mikkelsen ei ole veel esimesse vaheajapunkti jõudnud.

Breen kaotab sel katsel Tänakule 15,6 ja Evans 18,9 sekundiga. Sellega hakkab Evans kokkuvõttes nüüd Neuville'ist kõvasti maha jääma.

Latvala kaotab sel katsel Tänakule 9,1 sekundiga. Soomlane jääb kokkuvõttes eestlasest maha ligemale kahe minutiga.

Tänaku kommentaar seitsmenda katse järel: “Väga keeruline katse. Kasutame rehve, mida ei ole varem kasutanud. Saime tunde kätte ja tunne on tegelikult päris hea. Oleksime võinud ehk rohkem pingutada. Eesmärgiks oli sõita vigadeta. Naudime auto seisukorda väga.“

Tänak näitab kiiruskatse viimases osas suurepärast kiirust ning läheb seitsmendal katsel liidriks. Tänak edestab 3,2 sekundiga Neuville'i ja 3,3ga Ogier'd. Üldarvestuses on Tänaku edumaa Ogier'i ees 9,9 ja Neuville'i ees 28,6 sekundit.

Ogier on seitsmenda kiiruskatse finišis ning prantslane kaotab Neuville'ile kõigest 0,1 sekundiga.

Neuville on seitsmenda kiiruskatse finišis ajaga 11.18,6. Neuville tunnistab ralliraadiole, et tema jaoks on ralli väga keeruline ning seitsmendal kiiruskatsel sõitis ta mitmel korral peaaegu rajalt välja. Neuville'i sõnul oli tema pingutus maksimaalne.

Teises vaheajapunktis on Neuville omakorda 0,6 sekundit Ogier'st kiirem.

Tänak on esimeses vaheajapunktis kohal. Eestlane edestab 1,6 sekundiga Neuville, kuid kaotab 1,2ga Ogier'le.

Ogier on esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 2,8 sekundit kiirem.

Sarnaselt eelmistele kiiruskatsetele on ka seitsmendal katsel esimesena rajal Neuville.

Samal ajal on alanud juba ka ralli seitsmes kiiruskatse. Tegemist on 18,35 km pikkuse katsega. Sama katse on juba hommikul läbitud – tegemist oli ralli neljanda kiiruskatsega.

Tänakul on esikoht käeulatuses. https://twitter.com/OttTanak/status/898559354747727873

Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Mikkelsen, 2. Tänak +0,9, 3. Ogier +7,5, 4. Neuville +26,3, 5. Evans +29,5, 6. Lappi +31,8, 7. Breen +49,3, 8. Hänninen +52,0.6. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Mikkelsen +3,2, 3. Ogier +5,1, 4. Lappi +5,8, 5. Meeke +11,1, 6. Neuville +12,0, 7. Latvala +13,7, 8. Evans +17,8. https://twitter.com/OfficialWRC/status/898559453376782336

Mikkelsen on ka finišis ning läheb praegu kuuendal kiiruskatsel teiseks. Mikkelsen kaotab Tänakule 3,2 sekundiga. Üldarvestuses jääb Mikkelsen siiski eestlase ees veel napilt liidriks – Mikkelsen edestab Tänakut 0,9 sekundiga.

Mikkelsen on hoogu lisanud ning kolmandas vaheajapuntkis jääb ta Tänakust maha ainult 2,5 sekundiga.

Lappi läheb vahepeal kiiruskatsel kolmandaks – soomlane kaotab finišis Tänakule 5,8 sekundiga. Evans läks kuuendaks, kaotust eestlasele on 17,8 sekundit.

Tagantpoolt on kõik mehed tulemas Tänakuga võrreldes aeglasemalt. Praegune ralli üldliider Mikkelsen kaotab teises vaheajapunktis eestlasele 7,7 sekundiga.

Latvala on kuuenda kiiruskatse finišis ning kaotab Tänakule 13,7 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta eesltasest maha nüüd 1.46,4ga.

Tänaku kommentaar kuuenda kiiruskatse järel: “Katse ei olnud väga hea. Ma ei näinud vahepeal autost välja ja sõitsin viinamarjaistandusse. Kaotasin seal 10 sekundit. Mul oli õnne, et rajale tagasi sain. Oleksin pidanud võtma täisvihma rehvid.“

Tänak on kuuenda kiiruskatse finišis ja seda parima ajaga. Tänak edestab Ogier'd 5,1 ja Neuville'i 12,0 sekundiga. Kokkuvõttes on eestlase edumaa Ogier'i ees 6,6 ja Neuville'i ees 25,4 sekundit.

Ogier on nüüd ka kuuenda kiiruskatse finišis ja neljakordne maailmameister edestab Neuville'i 6,9 sekundiga. Kokkuvõttes on Ogier edumaa konkurendi ees 18,8 sekundit. Ogier tunnistab ralliraadiole, et tal ei ole just parimad rehvid, kuid õnneks on Neuville'il samad rehvid.

Tänak edestab kolmandas vaheajapunktis Ogier'd 4,3 ja Neuville'i 6,0 sekundiga.

Neuville on ajaga 13.43,5 kuuenda kiiruskatse finišis. Neuville räägib ralliraadiole, et tegi vahepeal ka spinni. Olud on mehe sõnul väga keerulised.

Kolmandas vaheajapunktis on Ogier omakorda Neuville'ist kiirem ja edestab suurt konkurenti 1,7 sekundiga.

Tippmeeste rehvivalik: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/898546176454275072

Tänak edestab teises vaheajapunktis Neuville'i 6,9 sekundiga. Tänaku vihmarehvid töötavad hästi.

Teises vaheajapunktis on Neuville omakorda Ogier'st 1,7 sekundit kiirem. Esimesse vaheajapunkti on jõudnud Latvala, kes kaotab Tänakule 5,2 sekundiga.

Tänak läheb esimeses vaheajapunktis liidriks. Tänak edestab Ogier'd 5,5 sekundiga!

Neuville ja Ogier jõuavad 22 km pikkuse kiiruskatse esimesse vaheajapunkti üsnagi võrdselt. Ogier edestab belglast ainult 0,4 sekundiga.

Võistluspagas sajab vihma ja niiskeid olusid on oodata kogu õhtu jooksul.

Esimesena on rajal taas MM-sarja liider Neuville.

Saksamaa ralli ülltajaks on olnud Andreas Mikkelsen - tänavu Citroeniga ainult loetud rallidel kaasa teinud Mikkelsen hoiab Saksamaal liidrikohta. https://twitter.com/OfficialWRC/status/898534226819153920

Järgmine kiiruskatse algab kell 17.17. Oodata on mudaseid olusid. https://twitter.com/MSportLtd/status/898542311440875520

Latvala auto sai õhtusteks katseteks taas korda. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/898533437295939584

Ott Tänak peab tegema õhtuks õige rehvivaliku. https://twitter.com/OttTanak/status/898529217264185344

Martin Järveoja saab täna 30-aasatseks! Palju õnne! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-kaardilugeja-martin-jarveoja-tahistab-tana-suurt-juubelit?id=79226360

https://twitter.com/MSportLtd/status/898519906685251585

Reedel on sõita veel kolm kiiruskatset. Järgmisena on kavas 22,00 km pikkune Mittelmoseli katse. Sama kiiruskatse läbiti ka täna hommikul ning siis näitasseal parimat kiirust Ott Tänak. Katse algab Eesti aja järgi kell 17.17.

Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Mikkelsen, 2. Tänak +4,1, 3. Ogier +5,6, 4. Evans +14,8, 5. Neuville +17,5, 6. Lappi +29,2, 7. Hänninen +31,5, 8. Breen +31,5.5. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Ogier +0,3, 3. Tänak +2,8, 4. Mikkelsen +3,5, 5. Breen +4,3, 6. Hänninen +4,3, 7. Evans +5,1, 8. Meeke +5,9.https://twitter.com/OfficialWRC/status/898515423469203456

Ralli liider Mikkelsen tuleb viiendalt kiiruskatselt neljanda ajaga. Mikkelsen kaotab Neuville'ile 3,5 sekundiga. Tänakule kaotab Mikkelsen 0,7 sekundiga. Üldarvestuses väheneb Mikkelseni edumaa Tänaku ees nüüd 4,1 sekundi peale.

Meeke läheb nüüd omakorda viiendal katsel seitsmendaks. Meeke kaotab Neuville'ile 5,9 sekundiga.

Lappi kaotab sel katsel Neuville'ile 6,5 sekundit ja läheb praegu katsel seitsmendaks.

Paddon kaotab sel katsel Neuville'ile 7,3 sekunidga. Järgmisena tuleb viienda kiiruskatse finišisse Hänninen, kes kaotab katse parimale 4,3 sekundiga. Üldarvestuses on endiselt liider Tänak, kes edestab Ogier'd 1,5 sekundiga. Tulemata on veel aga Mikkelsen, kes on sel rallil näidanud suurepärast kiirust.

Latvala auto ei teinud viiendal kiiruskatsel just parimat häält. https://twitter.com/TommiKaen/status/898510063270318080

Toyota loodab, et päevase pausi ajal õnnestub Latvala auto korda teha. https://twitter.com/TGR_WRC/status/898508154920685568

Breen kaotab sel katsel seni parimat aega näidanud Neuville'ile 4,3 sekundiga ning läheb Tänaku järel neljandale kohale.

Wrc.com annab teada, et Latvala auto teeb kiiruskatse finišis kummalist häält. Kõrvaltvaatajate hinnangul ei ole Latvala masinal edasi liikumiseks just üleliiapalju jõudu, lisaks olevat mees ka käinud rajalt väljas.

Evans kaotab sel katsel nii Neuville'ile, Ogier'le, kui ka Tänakule. Parimale kaotab Evans 5,1 sekundiga. Üldarvestuses kerkib Neuville nüüd Evansi kannule.

Latvalal on probleeme. Soomlane kaotab selle katse finišis Neuville'ile koguni 1.26,6 ja langes sellega ka kõrgest konkurentsist. Kokkuvõttes kaotab Latvala Tänakule juba 1.32,7ga.

Eelmisel kiiruskatsel katkestanud Sordo auto on sügaval kraavis. https://twitter.com/OfficialWRC/status/898504911121502208

Tänak kaotab sel katsel Neuville'ile 2,8 sekundiga. Tänak jääb 2,5 sekundiga alla ka Ogier'le. Üldarvestuses edestab Tänak Ogier'd 1,5 ning Neuville'i 13,4 sekundiga.

Neuville läbib viienda kiiruskatse 5.15,9ga. Finišis on nüüdseks ka Ogier, kes kaotab belglasele sel katsel 0,3 sekunidga. Üldarvestuses on Ogier oma suurest konkurendist aga 11,9 sekundiga ees.

Saksamaa rallil on seni tõeliseks üllatuseks olnud norralase Andreas Mikkelseni kiirus. Eelmise hooaja järel töötuks jäänud norralane sai hooaja keskel võimaluse Citroeni ridades ning nüüd on mees seda usaldust ka kõvasti õigustamas: https://twitter.com/Motorsport/status/898494397637120000

Viies kiiruskatse on alanud. Esimese mehena on rajal Neuville.

Kuna päeva esimese kiiruskatse algus viibis, siis sellest tulenevalt on viibinud ka järgmiste kiiruskatsete stardid. Saksamaa ralli viies kiiruskatse peaks aga peagi algama.

Enne lõunapausi on jäänud sõita veel üks kiiruskatse: https://twitter.com/MSportLtd/status/898492911876276224

M-Spordi seis on praegu hea: https://twitter.com/MSportLtd/status/898492050932461568

Järgmine kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 14.09. Taas sõidetakse 9,27 km pikkune Wadern-Weiskircheni katse, mis oli ka ralli teiseks kiiruskatseks.

Seis 4. kiiruskatse järel: 1. Mikkelsen, 2. Tänak +4,8, 3. Ogier +8,8, 4. Evans +13,2, 5. Latvala +13,7, 6. Neuville +21,0, 7. Lappi +26,2, 8. Hänninen +30,7.4. kiiruskatse: 1. Mikkelsen, 2. Lappi +7,4, 3. Ogier +7,8, 4. Evans +8,9, 5. Tänak +9,0, 6. Hänninen +9,2, 7. Latvala +10,0, 8. Meeke +10,8.

Mikkelsen paneb katsel hullu ning edestab Lappit 7,4 sekundiga. Ühtlasi tõuseb Mikkelsen ka ralli liidriks. Mikkelsen edestab kokkuvõttes Tänakut 4,8 sekundiga.Mikkelsen 4. kiiruskatse järel: “Võtsin riske. Sõit ei olnud siiski ideaalne. Tegin kaks väikest viga. Kokkuvõttes ei ole ma väga rahul. Auto on imeline.“

Tänaku soovitus on hoida pidevalt silmad lahti, sest pidevalt on toimumas muutused: https://twitter.com/OttTanak/status/898484325414469632

Meeke kaotab neljandal kiiruskatsel Lappile 3,4 sekundiga ja on praegu katse seitsmes mees. Tagant on aga hirmsa hooga tulemas Mikkelsen.

Lappi läheb neljanda kiiruskatse liidriks ajaga 10.57,7. Lappi edestab 0,4 sekundiga Ogier'd. Üldarvestuses on Lappi praegu aga kuues ja kaotab Tänakule 21,4 sekundiga.

Hänninen on kiiruskatse finišis hea ajaga ning kaotab katsel parimat minekut näidanud Ogier'le 1,4 sekundiga. Katsel annab see Hänninenile praegu neljanda koha.

Paddon on lõhkunud neljandal kiiruskatsel rehvi. Paddon kaotab sel katsel Ogier'le 50,0 sekundiga. Kokkuvõttes kaotab Paddon nüüd liidrikohal olevale Tänakule 1.10,0.Paddon tunnistab ralliraadiole, et ta ei oskagi öelda, kuidas ta rehvi lõhkus.

Breen kaotab sel katsel kõvasti aega. Breen jääb Ogier'st maha 15,0 sekundiga. Praegu on kiiruskatse finišis kuus meest ning Breen on neist kindlalt viimane. Sordo avarii tõttu vahepeal kiiruskatse peatati, kuid nüüd on Paddon rajal ja katse jätkub.

Hyundai meeskond annab teada, et Sordo sõitis rajalt välja. Õnneks on meestega kõik korras: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/898484419253735425?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F10561%3Farticle_id%3D4213409

Evans on esimene mees, kes sõitis rajal mööda katkestanud Sordost, kuid ka tema ei oska öelda, mis hispaanlasega võis juhtuda. “Nägin mingeid pidurdusjälgi. Võib olla oli ta seal.“

Evans läheb sel katsel teisele kohale. Evans kaotab Ogier'le 1,1 sekundiga ning edestab Tänakut 0,1ga. Üldarvestuses on Evans praegu kolmas ja kaotab Tänakule 8,4 sekundiga.

Latvala auto on saanud samuti viga: https://twitter.com/planetemarcus/status/898481936800329728?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F10561%3Farticle_id%3D4213409

Latvala kaotab sel katsel Ogier'le 2,2 ning Tänakule 1,0 sekundiga. Praegu läheb Latvala nii katsel kui ka kokkuvõttes kolmandale kohale. Neljanda kiiruskatse on praeguseks läbinud neli meest.

Tänak kaotab sel katsel Ogier'le 1,2 sekundiga, kuid kokkuvõttes on Tänak tiimikaaslase ees juhtimas 4,0 sekundiga.Tänak: “Hommik on olnud väga katsumusterohke. Tingimused kogu aeg muutuvad. Silmad peavad olema kogu aeg lahti.“

Ogier on neljanda kiiruskatse finišis Neuville'ist 6,1 sekundit kiirem. Kokkuvõttes on prantslane oma suurest konkurendist ees 12,2 sekundiga.

Neuville on 11.04,2 kiiruskatse finišis. Neuville tunnistab, et tema auto oli alajuhitav: “Kiiruskatse oli väga keeruline.“

Esimeses vaheajaunktis läheb liidriks Latvala, kes edestab 0,8 sekundiga Ogier'd.

Üks tippmees langeb suurest mängust välja. Seni kokkuvõttes neljandal kohal olnud Sordo jääb rajal seisma. Seni ei ole teada põhjust ja ka seda, kas Sordo võiks uuesti liikuma saada.

Tänak jääb esimeses vaheajapunktis 1,6 sekundiga Ogier'le alla, kuid edestab Neuville'i 1,8 sekundiga.

Neljanda kiiruskatse pikkuseks on 18,35 km. Esimesena on rajal taas Neuville. Esimeses vaheajapunktis on Ogier taas Neuville'ist kiirem. Ogier edestab suurt konkurenti 3,4 sekundiga.

Neljas kiiruskatse on käimas: https://twitter.com/MSportLtd/status/898478602676826113

https://twitter.com/OttTanak/status/898478008213938178

https://twitter.com/MSportLtd/status/898477488657108992

Seis 3. kiiruskatse järel: 1. Tänak, 2. Mikkelsen +4,2, 3. Ogier +5,2, 4. Sordo +6,0, 5. Latvala +7,9, 6. Evans +8,5, 7. Neuville +11,3, 8. Breen +12,1, 9. Paddon +21,2, 10. Lappi +23,0.3. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Ogier +2,3, 3. Mikkelsen +3,4, 4. Evans +4,8, 5. Latvala +7,1, 6. Sordo +7,5, 7. Breen +10,5, 8. Neuville +10,9, 9. Paddon +13,8, 10. Lappi +16,6.

Mikkelsen saab kirja sel katsel kolmanda aja. Seega võidab Tänak nii kiiruskatse ning tõuseb ka ralli üldliidriks. Mikkelsen on kokkuvõttes teine.

Meeke kaotab sel katsel Tänakule 19,0 sekundiga.

Lappi ja Hänninen on finišis, kuid soomlased kaotavad sel katsel Tänakule üle 15 sekundi.

Ainsana võib esikolmikule veel ohtlikuks saada Mikkelsen, kes näitab üsnagi soliidset kiirust. Pigem sõidab ta siiski praegu kolmandal kohal oleva Evansiga samas tempos.

Tundub, et tagantpoolt ei ohusta keegi Tänakut ning eestlane saab kirja katsevõidu ja tõuseb ühtlasi ka ralli liidriks.

Paddon on finišis, kuid on näha, et auto parem esimene osa on saanud viga. Paddon kaotab sel katsel Tänakule 13,8 sekundiga.

Teise katse järel liidrikohta hoidnud Sordo tunnistas, et kolmas kiiruskatse oli tema jaoks raske: “Libedates oludes oli autot väga keeruline kontrollida.“

M-Spordi mehed näitavad sel katsel head minekut. Evans haarab katsel Tänaku ja Ogier järel kolmanda koha. Evans kaotab Tänakule sel katsel 4,8 sekundiga.

Tänak tunnistab veelkord, et kiiruskatse oli keeruline, kuid aeg väga hea: https://twitter.com/OttTanak/status/898472875069513730

Ralli senine liider Sordo kaotab kolmandal kiiruskatsel Tänakule 7,5 sekundiga ning langeb kokkuvõttes Tänaku ja Ogier järel kolmandaks. Üldarvestuses kaotab Sordo Tänakule 6,0 sekundiga.

Ilmastikuolud on väga keerulised. Mõnes kohas sajab ja teises on ralliraadio teatel üsnagi palav: https://twitter.com/OfficialWRC/status/898463002042785792

MM-sarja neli esimest meest on kolmanda kiiruskatse finišis: 1. Tänak, 2. Ogier +2,3, 3. Latvala +7,1, 4. Neuville +10,9. Üldarvestuses on esikohal praegu Tänak, kes edestab 5,2 sekundiga Ogier'd.

Tänak läheb kolmanda kiiruskatse liidriks ning edestab 2,3 sekundiga Ogier'd ning 10,9 sekundiga Neuville'i.

Tänaku kommentaar kolmandale kiiruskatsele: “Oli väga keeruline katse. Ootasime, et tuleb märg katse, kuid enamasti oli tee kuiv. Loodame, et meil on järgmiste katsete jaoks õige info.“

Kui vaadata tagant poolt tulevaid mehi, siis on selge, et Tänak ja Ogier dikteerivad sel kiiruskatsel tempot.

Visuaalsel vaatlusel ei ole Neuville'i autol suurt midagi viga. Neuville uuris finišis ise kahjustusi ning selgitas, et sõitis kiiruskatse alguses viinamarjaistandusse. Neuville tunnistas, et mitmel korral oli ta veel lähedal rajalt välja sõitmisele.

Ogier on ka finišis ning prantslase ajaks on 13.02,6. Neuville'i edestab ta 8,6 sekundiga. Ogier tunnistab, et on kiiruskatsega rahul.

Neuville kaotab jätkuvalt aega. Ogier edestab Neuville'i kolmandas vaheajapunktis juba 10,5 sekunidga.

Tänak annab kuuma. Eestlane edestab teises vaheajapunktis Ogier'd 3,3 ja Neuville'i 9,5 sekundiga.

Ogier suurendab teises vaheajapunktis Neuville'i ees edumaad. Prantslane edastab belglast 6,2 sekundiga.

Latvala on esimesest vaheajapuntkist läbi. Soomlane jääb M-Spordi meestele alla, kuid edestab samuti Neuville'i.

https://www.facebook.com/adac.rallye.deutschland/videos/1573306836023804/?hc_ref=ARSH3qJha6LDsghVA-mUS_v928U27n5ffc0JCKPmW6dEstELFP_P6nkmlhyFEQ8oXoo

Tänak on esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 4,3 sekundit kiirem, kuid kaotab Ogier'le 1,5 sekundiga. Ralliraadio teatel oli Neuville käinud kiiruskatse alguses korraks rajalt väljas. Auto esiosal pidi olema ka kahjustusi. Kahjustuste ulatus ei ole veel teada.

Ogier on kolmanda kiiruskatse esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 5,8 sekundit kiirem.

Väikese viivituse järel on Saksamaa ralli kolmas kiiruskatse alanud. Meestel tuleb läbida 22,00 km. Ralliraadio teatel on enams kiiruskatsest kuiv, kuid metsastel aladel on rajal ka muda. Esimesena on rajal Neuville.

Kolmandal kiiruskatsel on oodata ka niiskeid olusid: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/898463649890742272

Saksamaa ralli kolmanda kiiruskatse algus veidike viibib.

Avakatse järel kogu rallit juhtinud Kopecky kihutab nüüd esikohal WRC2 arvestuses: https://twitter.com/OfficialWRC/status/898457449547653120

Ralliraadio eetris räägib parasjagu M-Spordi boss Malcolm Wilson, kes tunnistasb, et ta tahaks järgmisel aastal meeskonnas näha nii Sebastien Ogier'd, Ott Tänakut kui ka Elfyn Evansit. Samas andis ta teada, et kõigi kolme mehe vastu tunnevad huvi ka teised ja palju rahakamad tiimid.

https://twitter.com/MSportLtd/status/898456934856175616

https://twitter.com/OfficialWRC/status/898455042075893760

Järgmine kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 11.46. Ralli kolmanda kiiruskatse pikkuseks on 22,0 km.

Seis 2. kiiruskatse järel: 1. Sordo, 2. Tänak +1,5, 3. Neuville +1,9, 4. Latvala +2,3, 5. Mikkelsen +2,3, 6. Breen +3,1, 7. Ogier +4,4, 8. Evans +5,2, 9. Lappi +7,9, 10. Hänninen +8,7.2. kiiruskatse: 1. Sordo, 2. Neuville +1,7, 3. Latvala +2,6, 4. Mikkelsen +2,9, 5. Tänak +3,7, 6. Breen +4,3, 7. Ogier +5.17,2, 8. Lappi +5,1, 9. Evans +5,3, 10. Hänninen +5,9.

Mikkelsen läheb teisel katsel 4. kohale ajaga 5.15,1. Tänak saab seega WRC-autodest sel katsel 5. koha.

Meeke saab ajaks 5.19,8, mis annab praegu kiiruskatsel 10. koha.

WRC-sõitjatest on tulemas veel Meeke ja Mikkelsen.

Järjest jõuavad nüüd teise kiiruskatse finišisse soomlased Lappi ja Hänninen. Lappi läheb 5.17,3ga seitsmendaks ning Hänninen 5.18,1ga üheksandaks.

Paddon annab ralliraadiole teada, et tema rehvivalik on tehtud nii, et ta ootab vihma. Esialgu vihma veel ei saja. Ralliraadio teatel ei jõua vihm kohale ka järgmiseks kiiruskatseks.

Kaheksa meest on teise kiiruskatse finišis. Viimasena tulnud Paddon on praegu ajaga 5.20,8 ka viimane.

Breen tuleb viienda ajaga 5.16,5. Tänak on täpselt tema ees ehk neljas. Esikolmiku moodustavad praegu teisel kiiruskatsel Sordo, Neuville ja Latvala. Ralliraadio annab teada, et Breeni autost tilgub õli.

Praeguse liidri Sordo kommentaar:“Päris hea katse. Auto tasakaal oli väga hea. Üritasin endast maksimumi välja pigistada. Tuleb väga raske päev. Tundub, et ilm muudab asja keeruliseks.“

Teise kiiruskatse finišis on praegu kuus meest. Praegu on kõige kehvema ajaga viimasena kohale jõudnud Evans, kes kaotab Sordole 5,3 sekundiga.

https://twitter.com/OttTanak/status/898448241162944512

Sordo läheb ajaga 5.12,2 kiiruskatse liidriks. Ühtlasi tõuseb Sordo praegu ka ralli liidriks ning edestab kokkuvõttes Tänakut 1,5 sekundiga.

Tänaku kommentaar teisele kiiruskatsele: “Pidurduspunkte on raske hinnata, kuid muidu on kõik hästi.“

Latvala läheb praegu sel kiiruskatsel teiseks. Soomlane kaotab Neuville'il 0,9 sekundiga. Samas on ka Latvala käinud rajalt väljas - kerge plekimõlkimine, kuid üldiselt on autoga kõik korras.

Ogier: “Mitte nii hea algus. Tegime spinni. Ei ole just rallile parim algus. Kaotasime põllule sõitmisega umbes 5 sekundit.“

Tänak saab päeva esimesel kiiruskatsel ajaks 5.15,9 ehk eestlane kaotas Neuville'ile 2,0 sekundiga. Üldarvestuses on Tänak veel aga belglasest 0,4 sekundiga ees.

Vahepeal ka natuke rehviinfot: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/898446474702233600

Ogier saab ajaks 5.17,2. Ralliraadio teatel sõitis neljakordne maailmameister vahepeal rajalt välja ning eksles veidike põllul. Prantslase sõnul läksid niimoodi kaduma mõned sekundid.

Neuville on reedese esimese kiiruskatse finišis – belglase ajaks on 5.13,9.

Esimesed mehed on rajal.

Esimesena läheb täna rajale Neuville. Seejärel kihutavad rajale Ogier, Tänak, Latvala, Sordo, Evans, Breen, Paddon jne.

Vihmasadu on lõppenud ja teed on kuivamas. See peaks olema sõitjatele heaks uudiseks.

Ott Tänak on samuti võistluspäevaks valmis: https://twitter.com/OttTanak/status/898437988706795521

Reedene võistluspäev on peagi algamas. Esimene auto kihutab rajale Eesti aja järgi kell 10.23.

Reedel on Saksamaal kavas 7 kiiruskatset, millest esimene sõidetakse Eesti aja järgi kell 10.23.

Täpsustatud seis 1. kiiruskatse järel: 1. Kopecky, 2. Tänak +0,3, 3. Breen +1,3, 4. Ogier +1,9, 5. Mikkelsen +1,9, 6. Latvala +2,2, 7. Evans +2,4, 8. Sordo +2,5, 9. Neuville +2,7, 10. Paddon +2,8.

Kui WRC-pilootidest on Tänak parim, siis WRC2 autoga sõitev Jan Kopecky suudab üllatuslikult Tänakut 0,3 sekundiga edestada ja võidab Saksamaa ralli esimese kiiruskatse.

Seis esimese kiiruskatse järel: 1. Tänak, 2. Breen +1,0, 3. Ogier +1,6, 4. Mikkelsen +1,6, 5. Latvala +1,9, 6. Evans +2,1, 7. Sordo +2,2, 8. Neuville +2,4, 9. Paddon +2,5, 10. Hänninen +5,0.

Neuville saab ajaks 2.08,6 ehk läheb 8. kohale. Seega on Tänak näidanud avakatsel WRC-autodest parimat kiirust. Neuville tunnistab, et ta ei tundnud end katsel hästi.

Ogier saab ajaks 2.07,8 ja läheb kolmandaks. Liider on endiselt Tänak, kellele järgneb Breen.

Tänak: “Kui mul on hea tunne, siis läheb kõik hästi!“

Tänak läheb ajaga 2.06,2 liidriks! Tänak on ralliraadiole intervjuud andes enesekindel ja loodab head rallit.

Latvala läheb ajaga 2.08,1 kolmandaks. Liider endiselt Breen, teine Mikkelsen.

Sordo võob rõõmustada – hispaanlane lõhkus katsel kergelt autot, kuid jõudis siiski ajaga 2.08,4 finišisse. Ralliraadioga rääkides teatas mees, et kavatsebSaksamaal võidelda esikoha eest.

Evans läheb 2.08,3ga kolmandaks. Esikohal jätkuvalt Breen, teine on Mikkelsen.

Breen saab ajaks 2.07,2 ning läheb liidriks!

Paddon saab ajaks 2.08,7 ja läheb Mikkelseni järel teiseks. Paddon tunnistab ralliraadiole, et publikukatse oli tõeliselt keeruline ja liialt riskida ei olnud mõtet.

Hänninen sõidab välja Lappiga võrdse aja – 2.11,2. Sama aja sai varasemalt kirja ka WRC2 autoga sõitev Tidemand.

Järgmisena on rajal Hänninen, seejärel tulevad järgemööda Paddon, Breen, Evans, Sordo, Latvala, Tänak, Ogier ja Neuville.

Meeke'i auto korsitati rajalt ära ning ralli jätkub. Järgmisena läbib kiiruskatse Lappi, kes saab ajaks 2.11,2 ja läheb Mikkelseni järel teiseks.

https://twitter.com/MitjaKravanja/status/898234696303300610

Kuna rada on ääretult kitsas, siis on kiiruskatse peatatud! Rajale tuleb puksiir, mis toimetab võistlust takistava elemendi eest.

Meeke juba esimesel katsel hädas. Meeke sõidab vastu betoonbarjääri. Ralliraadio annab teada, et britt on jäänud rajal seisma.

https://twitter.com/citroen_wrc/status/898230419434254336

Esimese WRC-mehena saab aja kirja Mikkelsen, kes läbib 2,05 km ajaga 2.07,8. See viib ta loomulikult ka liidriks.

WRC2 autodest on praegu parim Tidemand, kes saab ajaks 2.11,2. Teine on Suninen 2.14,3ga.

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/898230879394439168

Esimesed WRC2 autod on rajal.

Esimesena tulevad rajale mõned WRC2 autod. Seejärel hakkavad kuuma andma juba WRC masinad. MM-sarjas kõrgemal kohal olevad mehed stardivad tagapool ehk Ott Tänak on WRC autodest tagantpoolt kolmas startija.

Publikukatse algab kell 20.08. Katse pikkuseks on 2,05 km.

Tundub, et rohkem testikatsel rajale ei tulda.

Tänaku ajad neljal läbimisel: 2.32,92.32,92.31,82.32,6Testikatse esikolmik:1. Neuville 2.25,82. Mikkelsen 2.26,73. Ogier 2.27,0...Meie mees üheksas

Kolmandal läbimisel saab Tänak kirja 1,1 sekundi võrra kiirema aja ja vahetab kümnenda koha üheksanda vastu.

Tänak sõidab teisel läbimisel välja täpselt sama aja - 2.32,9. Kohta ei paranda. Enamus meestest sõidavad esimesest korrast paar sekundit kehvema aja. Vaid Hayden Paddon on kolm sekundit kiirem, kuid tema jääb Tänaku selja taha 11. kohale.

Saksamaa rallil tuleb sõitjatel eemale hoida sellistest jurakatest... https://twitter.com/RafaMSport/status/897862534090424324

Tänaku aeg jäi esimese läbimise korral lõpuks kümnendaks. Esimesed autod on katsel juba teist korda.

Tänaku esimene aeg on senises kaheksast mehest kõige kehvem.

Testikatse trass kaardil: https://twitter.com/planetemarcus/status/898063326449717249

Neuville'i esimene läbimine: https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/898064258071752704

Asfaldiralli testikatse ei sõideta sugugi mitte asfaldil: https://twitter.com/gapi21/status/898059558622515201

Tänak liikumas testikatse poole: https://twitter.com/MSportLtd/status/898060677646094336