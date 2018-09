OTSEBLOGI JA FOTOD | Türgi ralli võidu poole kihutav Ott Tänak alustas viimast päeva viienda katseajaga, Neuville tegi võimsa avalduse

Türgi ralli pühapäev

Ogier lõpetab 15. katse Tänakust 3,2 sekundit kiirema ajaga.

Hyundai kinnitas, et Mikkelsenil ei juhtunud midagi, ta lihtsalt võtabki rahulikult.

Evans saab kirja kolmanda aja, jäädes Tänakule alla 7,9 sekundiga. Tänak endiselt katse liider.

Üldseis pärast 15. katset: 1. Tänak, 2. Latvala +17,2, 3. Paddon +1.24,7, 4. Suninen +3.45,0, 5. Mikkelsen +7.22,4.

Tänak on finišis Latvalast 2,1 sekundit kiirema ajaga.

Teises splitis on Tänak tiimikaaslasest juba 1,9 sekundit kiirem.

Otseülekande kordus näitas, et Tänakul läks auto ühel tõusul korraks vibama.

Latvala on esimeses splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem olnud.

Mikkelseni kehv aeg on mõistatus ka WRC otseülekande kommentaatoritele.

Suninen sõidab Mikkelseni aja tervelt 34,4 sekundiga üle ning Paddon on soomlasest 4,9 sekundit kiirem.

15. katse on samuti juba käimas ning Mikkelsen on selle lõpetanud ajaga 7.13,4.

Üldseis pärast 14. katset: 1. Tänak, 2. Latvala +15,1, 3. Paddon +1.16,6, 4. Suninen +3.32,0, 5. Mikkelsen +6.35,0.

Östberg sõidab välja teise aja, jäädes Neuville'ile alla 2,4 sekundiga.

Neuville pani maha võimsa märgi! Ogierist 4,9 sekundit kiirem aeg! Belglane hiljem sõidetava punktikatse kohta: "Iga punkt on tähtis. Oleksime võinud ralli võita, aga tehnilised probleemid käivad mängu juurde."

Al Qassimist teistele vastast pole. Aeg on tervelt 21,2 sekundit kehvem kui Ogieri oma.

Ogier läheb katset 2,2 sekundiga juhtima. Tänak on aegade võrdluses hetkel kolmas (+3,3). "Raske oli eilsega leppida. Ma ei suuda endale seletada, kuidas me selle vea tegin. Ainus seletus on, et mu aju ei töötanud lühikese aja jooksul nii hästi kui peaks."

Evans edestab katse finišis Tänakut 1,1 sekundiga. Küsimusele, kas ta teeb täna midagi meeskonnakaaslase heaks, vastas Evans: "Eesmärk on lihtsalt läbi sõita. Ootame ja vaatame."

Evansi esimene split on Tänakust 2,1 sekundit kiirem.

Küsimus: kas oled tänase puhul eriti närvis? Tänak: "Ei. Olen tugevalt keskendunud. Eks näis, kuidas läheb, aga tundub, et Jari ei taha eriti kiirust maha võtta."

Tänak lõpetab katse Latvalast 2 sekundit kiiremini.

Tänak on esimeses splitis Latvalast 1,2 sekundit kiirem! https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1041227155752071168

Latvala läheb veel omakorda 4,1 sekundiga Paddoni ette. Näis, millega vastab Tänak. "Siin katsel võib väga hea aja sõita, kui sa surud, aga meie taktika on sõita targalt."

Paddon läheb katset juhtima, edestades Mikkelseni 3,5 ja Sunineni 3,7 sekundiga. "Täna on eesmärk lihtsalt kruiisida, aga isegi rahulikult võttes võib palju juhtuda. Peame keskendunud olema."

Suninen lõpetab Mikkelsenist 0,2 sekundit kehvema ajaga. "Kena katse. Siin oli natuke kõike. Punktikatseks väga hea väljakutse."

Mikkelsen on finišis ajaga 5.25,0.

14. katse on alanud. Mikkelsen läks rajale!

Tänane stardijärjekord: 1. Mikkelsen, 2. Suninen, 3. Paddon, 4. Latvala, 5. Tänak, 6. Evans, 7. Ogier, 8. Al Qassimi, 9. Neuville, 10. Östberg.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/torni-protest-rahuldati-eestlased-kihutavad-turgis-kahe-klassi-voidu-poole?id=83682883

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-kulmutas-praeguse-seisu-tanak-jaab-latvalast-ettepoole?id=83683003

Rait Õun: Kuna katsed on lühikesed, Toyotadel järgmiste ees edu piisav, siis usun, et ka Latvala on korralduse saanud, mitte suruma hakata ja sellega midagi lolli korraldada. Tähtis on auto turvaliselt lõppu tuua. Praeguse virtuaalse punktitabeli järgi on Toyota konstruktorite arvestuses Hyundaist mööda saanud ja liidriks tõusnud.

Yazeed Al-Rajhi masin: https://twitter.com/MattJelonek/status/1041198509964161024

Rünno Rohtla: Latvala vaadaku et liigselt suruma ei hakka .

Nii lõppes Sebastien Ogieri eilne sõit: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-onnetusest-ogier-ma-ei-kuulanud-kaardilugejat-ja-pidurdasin-liiga-hilja?id=83680587