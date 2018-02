OTSEBLOGI JA FOTOD | Tänak röövis Latvalalt väärtuslikke sekundeid. Soomlane: ma ei mõista, kuidas ta saab nii kiire olla!

Tänast päeva on Tänak alustanud kahe järjestikuse katsevõiduga. Hyundai kolmikjuhtimise lõpetas 9. kiiruskatse, mis tõstis kolmandaks Craig Breeni (Citroen), järgmisel katsel möödus iirlane ka Andreas Mikkelsenist. Kokkuvõttes on kahe esimese mehe vahe vaid 5,9 sekundit. Tänak tõusis 11. katsega mööda Teemu Suninenist (M-Sport) ja hoiab kaheksandat positsiooni. Tiimikaaslane Jari-Matti Latvala on pärast 12 katset vaid 0,5 sekundi kaugusel.

Üldseis pärast 12. katset (KATSEVÕIT BREEN'ile): 1. Neuville 1:58.02,9, 2. Breen +4,6, 3. Mikkelsen +20,2, 4. Paddon +20,4, 5. Östberg +33,0, 6. Lappi +42,7, 7. Latvala +1.18,3, 8. Tänak +1.18,8, 9. Suninen +1.37,5, 10. Meeke +2.15,4, 11. Ogier +3.31,1, 12. Evans +3.39,1, 13. Solberg +7.28,3.

Üldseis pärast 11. katset (KATSEVÕIT NEUVILLE'ile): 1. Neuville 1.48.06,3, 2. Breen +5,9, 3. Mikkelsen +17,6, 4. Paddon +19,2, 5. Östberg +21,5, 6. Lappi +38,8, 7. Latvala +1.04,8, 8. Tänak +1.12,8, 9. Suninen +1.22,8, 10. Meeke +1.54,4, 11. Ogier +3.03,1, 12. Evans +3.14,6.

Üldseis pärast 10. katset (TÄNAK VÕITIS KATSE!): 1. Neuville 1:39.30,4, 2. Breen +4,2, 3. Paddon +14,2, 4. Mikkelsen +14,4, 5. Östberg +16,6, 6. Lappi +32,9, 7. Latvala +58,0, 8. Suninen +1.10,3, 9. Tänak +1.11,9, 10. Meeke +1.49,9, 11. Ogier +3.01,9, 12. Evans +3.04,7.

Üldseis pärast 9. katset (TÄNAK VÕITIS KATSE!): 1. Neuville 1:26.22,9, 2. Mikkelsen +5,2, 3. Breen +8,8, 4. Paddon +14,1, 5. Östberg +17,2, 6. Lappi +37,8, 7. Suninen +43,6, 8. Latvala +1.03,0, 9. Tänak +1.21,2, 10. Meeke +1.51,4, 11. Evans +2.56,1, 12. Ogier +2.59,6

Seis pärast reedest võistluspäeva: 1. Neuville 1:16.13,1, 2. Mikkelsen +4,9, 3. Paddon +12,1, 4. Breen +12,6, 5. Östberg +13,2, 6. Suninen +29,6, 7. Lappi +38,5, 8. Latvala +1.06,2, 9. Tänak +1.29,0, 10. Meeke +1.43,6, 11. Evans +2.41,3, 12. Ogier +2.48,8.

2. päev (17. veebruar)



SS9 Torntorp 1 (19,88 km) 08:54

SS10 Hagfors 1 (23,4 km) 10:12

SS11 Vargåsen 1 (14,21 km) 11:08

SS12 Torntorp 2 (19,88 km) 13:44

SS13 Hagfors 2 (23,4km) 15:12

SS14 Vargåsen 2 (14,21 km) 16:08 (Otseülekanne Delfi TV-s!)

SS15 SSS Karstad 2 (1,9 km) 18:45

SS16 Torsby Sprint (3,43 km) 20:26

3. päev (18. veebruar)

SS17 Likenäs 1 (21,19 km) 08:50

SS18 Likenãs 2 (21,19 km) 10:51

SS19 Torsby 2 [Power Stage] (9,56 km) 13:18

Fänn: Lappit vist ei püüa enam puhta sõiduga, aga latvala tuleb seljatada jätta ja homme tuleb 300% punkti katsel anda, sest kaotada väga pole midagi saad seitsmenda või lõpetad vallis

Üldseis pärast 12. kiiruskatset:

Neuville tõmbab sellele katsele WRC klassis joone alla teise ajaga (+1,3 kaotab Breen'ile). Tänak saab siit kuuenda aja (+7,3).

Q.: Tundub siiski, et taganttulijatel on eelis, kuigi Ott paneb täiesti hullu.

Mikkelsen jääb kokkuvõttes kolmandale kohale, kuid Paddon hingab vaid 0,2 sekundiga kuklasse!

Mikkelsen võtab katsel sisse kolmanda koha (+3,9 sek Breenile) ja tõukab Tänaku hetkel viiendaks.

Raju! Breen sõitis vahepeal kahe ratta peal. "Jeesus kristus! Nii lõbus!" kommenteeris ta. Läks katset juhtima, Lappi kaotab talle 5,2, Tänak 7,3 sekundit. Kohe tuleb tagant Paddon, kes läheb katse aegades teiseks (+2,5).

Östberg on finišis kolmanda ajaga - Lappile kaotab 7,6, Tänakule 5,5 sekundit.

Lappi läheb katse aegades liidriks, Tänakut edestab 2,1 sekundiga.

Imestunud Latvala kommentaar on lõbus: "Olete aegades kindel? Milline mu aeg Otiga võrdluses oli? Siis oli meil väga halb aeg! Ma ei tea, kuidas Ott saab nii kiire olla. Ma ei saa teda peatada, ta teeb väga head tööd."

Latvala kaotab Tänakule 7,5 sekundit. Seega temast Ott veel kokkuvõttes mööda ei saa.

Tänak finišis seni kiireima ajaga 10.02,6. Meeke'i edestab 15 sekundiga. ""Üritan, aga olud tunduvad olevat sama rasked nagu eile. Meil on küll kaks-kolm meest ees, kellest meile väga kasu on."

Teises splitis läheb Lappi samuti liidriks, 2,8 sekundiga Tänaku ette.

Teises splitis oli Tänaku edu Meeke'i ees 7,8, kolmandas aga juba 10 sekundit.

Lappi on esimeses splitis 2 sekundiga Tänaku ette juhtima läinud. Tänak juhib teises splitis 4 sekundiga Latvala ees.

Ogier sõidab Solbergi aja 37,3 sekundiga üle. "Kaotame nüüd jälle päris palju aega. Aga vähemalt oli hommikul vahva."

"Ogieril oli eile õigus. Sellisel teel pole lihtne esimesena sõita," ütles naerusuine Henning Solberg finišis.

Tänak sõidab Meeke'i spliti 3,3 sekundiga üle!

Meeke läheb esimeses splitis liidriks 0,9 sekundiga Evansi ette.

Huviline: Kruus on pigem halb, sest piik rehv on mõeldud jääle. Külmund kruusa sisse piik ilmselt kõige paremini peale ei hakka.

Evans tuleb esimesse vaheajapunkti Ogierist 1,3 sekundit kiiremini.

Q.: Iga Wrc auto läbimisega tuleb rohkem kruusa välja. Ei teagi, kas see on hiljem startijate jaoks hea või pigem halb.

Ogieri esimene split on Solbergist 8,1 sekundit kiirem.

Henning Solberg on kohe rajal. Päris palju kruusa paistab juba lume alt. https://twitter.com/motor_box/status/964828347606945793

Ralli liider Neuville rääkis hoolduspausil: "Käiguvahetuse probleem oli tegelikult väike elektrooniline rike, mille me saime autost ära parandada, seega sinna läks ainult viis või kuus sekundit kaduma, kui me üritasime aru saada, mis toimub. Teisel katsel tegi 360-kraadise pirueti, aga üldiselt oli hea hommik - suutsime vahet veidi suurendada. Breen üritab suruda, see on tema esimene võimalus proovida rallit võita, aga ma usun, et me suudame olukorda kontrollida." Foto: Hyundai

Väike valik Colin's Cresti hüpetest: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-uhkemaid-ohulende-rootsi-ralli-kuulsalt-colins-cresti-huppelt?id=81151535

SiimP2rn: Huttunen pani jälle hange ja +4min. Võtab ikka pisara silma, kui näen kes meie Karl Kruuda asemel Hyunday R5 rooli pandi. Pakun, et Karl näitaks kindlasti etemat minekut, küsimus oleks muidugi, kes talle teed juhataks, nüüd kui Martin istub Otti kõrval.

Martin Järveoja värsked kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rootsis-jarveoja-monda-kurvi-ei-suuda-maailmas-keegi-kiiremini-soita-kui-ott-seda-tegi?id=81151463

Tommi Mäkinen: "Eilsetest oludest ja ajakaotusest on ikka veel kahju. Oleme täna Oti esituses näinud täiesti uskumatut sõitu. Käisin ka ühte katset vaatamas ning see nägi ka kõrvalt imeline välja. Ta meenutab mulle ennast minu karjääri ajal. See on nüüd tõeline Rootsi ralli - suured vallid, väga nauditav."

Tänak WRC Live ülekandes: "Täna on hoopis teine ralli. Stardikoht on parem, oleme üsna keskel - mitte parim, aga ka mitte halvim. Meil on normaalne pidamine. Kordusläbimistel läheb raskemaks. Esimeste seas on raske olla, aga vähemalt pole me enam teised nagu eile ja loodetavasti nii kohutav pärastlõuna ei tule. Tunnen end autos hästi ja naudin. Mida kiirem oled, seda paremini auto töötab."

Ogier WRC Live ülekandes: "Naudime, kuidas saame, aga sõidame oma lõbuks, mitte enam tulemuse peale. Oleme punktidest kaugel. Olud on täna paremad, värsket lund nii palju pole."

Ootame sõitjaid meedia- ja hooldusalasse ja toome teieni esimesel võimalusel Tänaku värsked kommentaarid! 12. kiiruskatse stardib kell 13.44.

Tänak soovib Twitteris oma endisele bossile õnne. https://twitter.com/OttTanak/status/964790954019446785

Toomas: Uskumatu ralli. Hetkel pole tippudest veel keegi katkestanud. Aga lõpuni aravatavasti nii ei lähe.

Kokkuvõttes suureneb Neuville'i edu Breeni ees 5,9 sekundile. Tänak tõuseb kaheksandaks, Latvala on vaid 8 sekundi kaugusel, Lappi 34 sekundit ees.

Neuville röövib Tänakult katsevõidu. 0,9 sekundiga Oti ette.

Neuville juhib kolmandas splitis Tänaku ees 0,6 sekundiga.

Mikkelsen tõuseb poodiumikohale tagasi, aga Tänakule kaotab katse aegades 2,3 sekundiga.

Anders Avik: Palju Õnne Malcolm Wilsonile! ja eks kõik rallisõrad teavad, kes on kiireim mees Rootsis, Neuville jaoks võib see hetkel olla selline magusmõru sõit.

Paddon jääb finišis Tänakule 4,1 sekundiga alla.

Neuville on esimeses splitis kiireim - 0,3 sekundiga Tänaku ette.

Breen läheb katse aegades kolmandaks (+0,8 Tänakule). Ott juhib endiselt Ogieri ees 0,3 sekundiga.

Breen on heas hoos. Teises splitis kaotab Tänakule vaid 0,9 ja Ogierile 0,4 sekundiga. Kolmandas jääb Otist maha vaid 0,5-ga. https://twitter.com/TheDDuran/status/964795510560362496

Pikima hüppe rekordi võite jälle Mads Östbergi nimele kirjutada! Katse aegades läheb ta neljandaks, Tänakule kaotab 4 sekundit.

Suninenil ripub pärast hüpet autotükk esiklaasil. Katse aegades alles seitsmes, kaotust Tänakule 11,6 sekundit. Seega Tänak tõuseb vähemalt kaheksandaks. Suninen kaotab talle juba 10 sekundit. "Tabasime lumevalli natuke. Ei olnud just kõige parem katse."

Raul Kukk: Tänak on minu arust selgelt näidanud kes on sellel rallil kiirem mees maailmas. Kui olud on võrdsed siis pole talle vastast.

Latvala on väga rahulolematu ja raputab pead. "Tegin suure vea. Esimesene korralik kurv - tulin sealt liiga kiiresti, mäletan, et mul oli sees viies käik. Sõitsime lume sisse ja kiirus kadus täiesti. Kaotasime seal palju aega."Tänak kaotab Latvalale kokkuvõttes nüüd vaid 8 sekundit.

Latvala kaotab Tänakule finišis 5,9 sekundit ja läheb hetkel katse aegades neljandaks. Ogier teine, Meeke kolmas, Evans viies, Solberg kuues.

Tänak on finišis parima ajaga! Ogieri võitis 0,3 sekundiga. "Hea katse. Väga aeglane ja väga tehniline. Iga auto toob endaga rohkem lund rajale, lõpu poole võib päris libedaks minna."

Tänak edestab teises splitis Ogieri 0,5 sekundiga.

Evans kaotab Ogierile finišis 8,7 sekundit, Meeke Ogierile vaid 3,3 sekundit.

Korralik melu on ikka hüppe juures! https://twitter.com/nepfinland/status/964790980246417408

Ogier (8.37,1) edestab finišis Solbergi 22,2 sekundiga. "Vähemalt oli meil autos lõbus."Samal ajal on olemas ka Tänaku esimene split, mis on Ogieriga täpselt sama.

Selline oli Henning Solbergi hüpe: https://twitter.com/Karlip1/status/964791046839439360

Kalle Kaljula: Rootsi rallil viibivale lugejale, kes kirjutas mureliku kirja. Eesti rahvas pole Otti maha kandnud. Nii mõistlikke kommentaare pole ma ammu lugenud, kõik teavad, et Ott oli eile maailma kiireim lumesahk

Aimar: Tegelikult ei ole ju midagi hullu, arvestades MMi üldseisu. Vaja jõuda punktidele ja Latvalast ette.

Evans kaotab esimeses splitis Ogierile 4,3 sekundiga.

Ogier edestab Solbergi esimese splitis 8,1 sekundiga. Ei midagi hullu.

Solberg ja Ogier saavad mõlemad lumevallilt paraja litaka. Näis, kuidas see maailmameistri aegadele mõjub...

Rootsi rallil viibiv lugeja Markus on meile saatnud järgmise kirja: "Võtan vaevaks kirjutada Otist, kui väga neutraalne rallifänn. Olles väga kaua rallisporti jälginud võin selgelt öelda, et Sebastieni ning Otti ütlused ei olnud valed, mis puudutasid raja puhastamist. Kahjuks pilti pole võtta kuigi olin raja ääres, kuid selgelt oli näha, et lund oli olulised rohkem, kui need kaks meest raja läbisid. Ootasime väga palju, kuid saame tänaseks selgelt öelda, et Ott on kõrgete kohtade jagamiselt väljas. Esimene päev oli kriitilise tähtsusega ning selle all ma pean silmas reedet. Täiesti arusaadav on meie mehe pahameel ning süüdistused korraldajate suunas sest sellist ebaõiglust raja käsitlemisel pole mina 10 aasta taguse ralli jälgimisel veel näinud. Arvestades eestlasliku kritiseerimist siis toon Otti asemel näiteks pigem Ogieri, kes on valitsenud rallimaailma pikalt, kuid sellel rallil on viimaste seas. Raja ääres oli selgelt näha, kuidas Ogier ja Tänak rada paksust lumest puhastasid. Lihtsalt minu mõttetera enne, kui Eesti inimesed Otti jälle maha kannavad."

Henning Solberg on rajal ja vaatemänguline 11. katse on alanud!

Ka nii võib rallit jälgida! Tiukka kisapäivä! Päivä uimakisoissa kannustamassa @klaaja_ ja samalla @rallysweden, kiitos @officialwrc live seurannasta 🤗 Go @esapekkalappiofficial ! #oskarinuinnit #wrc #rallysweden #nomatterwhereyouare A post shared by Aki Laaja (@akilaaja) on Feb 17, 2018 at 12:49am PST

Järgmine katse koos vägeva Colins Cresti hüppega algab juba kell 11.08!

Üldseis pärast 10. katset: 1. Neuville 1:39.30,4, 2. Breen +4,2, 3. Paddon +14,2, 4. Mikkelsen +14,4, 5. Östberg +16,6, 6. Lappi +32,9, 7. Latvala +58,0, 8. Suninen +1.10,3, 9. Tänak +1.11,9, 10. Meeke +1.49,9, 11. Ogier +3.01,9, 12. Evans +3.04,7.

Neuville tegi katsel pirueti. Käigukast on parandatud. Jääb Breeni ette 4,2 sekundiga liidriks. Katse aegades belglasele seitsmes koht (+9,3 sekundit Tänakule). Ott on nüüd ka ametlikult 10. katse võitnud!

Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 18,5 sekundit ja langeb esikolmikust välja. Breen võib tõusta liidriks.

Paddon kaotab finišis Tänakule 9,4 sekundit. Meie meest enam keegi ei ohusta.

Breen läheb katse aegades neljandaks Tänaku, Latvala ja Lappi järele (+4,7 sekundit Tänakule).

Mikkelsen on splittides samuti aega kaotanud. Teises splitis juba Tänakust 11,7 sekundit maas. Neuville'i kolmas split on Tänakust 9,4 sekundit aeglasem. Seega palju õnne järjekordse katsevõidu puhul!

Tänaku selja taha ei kuku, Latvala selja taha küll. Tänak on tal vaid 1,6 sekundiga kukil. Katse aegades läheb Suninen seitsmendaks (+36 sek Tänakule).

Suninenil oli katse alguses moment (piruett), kuhu läks mitukümmend sekundit kaduma. Neljandas splitis kaotab Tänakule juba 36 sekundit. Võib üldarvestuses Tänaku selja taha kukkuda, aga ei pruugi.

Lappi võtab katse aegades sisse kolmanda koha (+4,4 Tänakule, +0,1 Latvalale). "Olen liiga ettevaatlik. Üritan lumevallidest eemale hoida. Ma pole enam piisavalt julge."

Kokkuvõttes väheneb Tänaku ja Latvala vahe 13,9 sekundile (oli 18,2).

Latvala jääb finišis Tänakule 4,3 sekundiga alla. "Ott sõidab väga kiiresti praegu. Ma ei saa kiiremini. Tal on midagi lisaks varuks."

Kolmandas splitis edestab Tänak Latvalat 2,3 sekundiga. Ott finišis parima ajaga 12.58,2, Meeke'ist 7,8 ja Ogierist 11,6 sekundiga kiirem! "Olud ei olnud võibolla nii head kui eelmisel katsel, aga mõistlikult okeid. Katse keskosa oli kena. Kokkuvõttes on täna päris nauditav."

Teises splitis jääb Latvala Tänakule 0,2 sekundiga alla. Tihe rebimine Toyotade vahel.

Latvala on Tänaku esimese spliti aja 1,1 sekundiga üle sõitnud. Teises splitis edestab Tänak Meeke'i 3,4 sekundiga, kolmandas juba 5-ga.

Ogierilt (aeg 13.09,8) küsitakse finišis, mida ta saab täna veel teha, et ettepoole tõusta. Prantslane vastas: "Öelge teie mulle!"

Tänak esimeses splitis kiireim! Meeke'i edestab vaid 0,8 sekundiga, Ogieri 1,7-ga, Evansit 4,0-ga ja Solbergi 10,5-ga.

Henning Solberg on rajal ehk 10. katse on alanud!

Teine eestlane Ken Torn katkestas. Sõitis teelt välja. https://twitter.com/Karlip1/status/964773353822310400

Yazeed Al-Rajhi jättis ralli pooleli: https://twitter.com/OpensTightens/status/964769934843707393

Veelkord Tänaku kommentaar peale 9. katset: https://twitter.com/OttTanak/status/964763695892107264?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11291%3Farticle_id%3D4409999

Järgmine katse - SS10 Hagfors (23,4 km) - stardib kell 10.12.

WRC Live raporteeris otse Hyundai boksist, et ka nemad ei tea, mis Neuville'i autol viga on. Fakt on aga see, et belglane pidi aga kangist käiku vahetama. Kommentaatorid kahtlustavad hüdraulikaprobleemi.

Üldseis pärast 9. katset: 1. Neuville, 2. Mikkelsen +5,2, 3. Breen +8,8, 4. Paddon +14,1, 5. Östberg +17,2, 6. Lappi +37,8, 7. Suninen +43,6, 8. Latvala +1.03,0, 9. Tänak +1.21,2, 10. Meeke +1.51,4, 11. Evans +2.56,1, 12. Ogier +2.59,6

Neuville finišis viienda ajaga (+7,8 sekundit Tänakule), aga belglasel on käigukastiga mingid probleemid, kuigi ta seda intervjuus ise ei tunnista.

Mikkelsen jääb Tänakule alla 8,1 sekundiga. Läheb hetkel viiendaks. Kokkuvõttes edestab Breeni 3,6 ja Paddonilt 8,9 sekundiga.

Paddon võtab katsel sisse viienda koha, kaotades Tänakule 9,8 sekundit. Breen möödub kokkuvõttes Paddonist (5,3 sekundiga ette).

Breen läheb katse aegades teiseks Tänaku ja Latvala vahele. Eestlasele kaotab vaid 4 sekundit.

Suninenil pole Tänaku lähedale asjagi - 21,8 sekundit kaotust. Östberg võtab katse finišis sisse viienda koha (+15,6 Tänakule).

Kolmas Toyota Lappi on finišis kolmanda ajaga, kaotades Tänakule 7,1 ja Latvalale 2,5 sekundiga.

Splittide põhjal pole keegi Tänakust kiirem olnud.

Latvala kaotab finišis Tänakule 4,6 sekundiga. Meeke 15,6-ga, Ogier 18,6-ga, Evans 22,6-ga, Solberg juba 43,4-ga.

Oligi viga sees. Latvala kaotab kolmandas splitis Tänakule vaid 2,3 sekundiga. Neljandas splitis juhib Tänak Meeke'i ees 13,6 sekundiga. Ott vajutab!

Tänak on finišis parima ajaga 10.02,0. 15 sekundit Meeke'ist kiirem! "Olud on palju paremad kui eile. Pidamine on parem. Katse lõpp oli lumisem, aga kokkuvõttes oli hea." https://twitter.com/Karlip1/status/964762041096527872

Teises splitis ka Latvala 1.02,8-ga maas. Kolmandas splitis on Tänak Meeke'ist 10,5 sekundit kiirem. Samas on ka Ogierile kuvatud imelik kolmas split (+1.54,0 Tänakule). See ei saa tõsi olla, sest Ogier on finišis korraliku ajaga.

Latvala esimene split on kummaline: kaotab Tänakule juba minutiga. Käis võsas või keerab ajavõtusüsteem käru?

Teine split: Tänak esimene, Meeke teine (+9,3), Ogier kolmas (+9,5), Evans neljas (+13,1).

Henning Solberg on esimesena finišis ajaga 10.45,4. Ogier sõidab selle kohe 24,8 sekundiga üle.

Tänaku esimene vaheaeg on parim kõigist! Ogieri edestab 4,3, Meeke'i 5,4 sekundiga.

Meeke kaotab esimeses splitis Ogierile 1,1 sekundit, Evans 2,1, ootame Tänakut...

Esimene splitt on meil praegu vaid Ogieri ja Solbergi võrdluses. Ogier on seal 6 sekundit kiirem.

Henning Solberg on rajal ja tänane võistluspäev alanud!

Mati Jaeski: Vaadates stardijärjekorda, on Otil kindlasti võimalik tõusta. Eilset vaadates just umbes viiendast kohast alates hakkasid tulemused paranema.

Heix: Pole hullu, küll Ott paar kohta ikka sõiduga ka tagasi võtab...

WRC koduleht annab ka teada, et kõik katsed on lumised, aga värsket lund pole öösel peale sadanud. Terve päev peaks olema selge taevas. Temperatuurid kõiguvad -2 ja -5 vahel.

Rallivõidu koefitsiente vaadates on selge, et Hyundai on väga heas olukorras, Tänak, Latvala ja Ogier päris nigelas.

Päris karge õhk. Niimoodi väljuti täna M-Spordi boksist. https://twitter.com/MSportLtd/status/964748184244408321

mar: ees läheb nagunii rebimiseks ja keegi ehk eksib :)

Q.: Võib arvata, et tänased ajad on palju ühtlasemad, mis tähendab kahjuks ka seda, et Ottil on väga raske ettepoole tõusta. Tõusta tundub olevat võimalik üksnes kellegi ebaõnne tõttu. Kahju.

Tänane stardijärjekord: 1. Solberg, 2. Ogier, 3. Evans, 4. Meeke, 5. Tänak, 6. Latvala, 7. Lappi, 8. Suninen, 9. Östberg, 10. Breen, 11. Paddon, 12. Mikkelsen, 13. Neuville.

Tundub, et öösel uut lund juurde pole sadanud, mis peaks olusid võrreldes eilsega sõitjatele täna võrdsemaks tegema.https://twitter.com/voiceofrally/status/964744516065529857

Eilse päeva sündmustest loe pikemalt siit: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-hyundai-haaras-rootsi-rallil-reede-jarel-kolmikjuhtimise-tanaku-kaed-on-seotud?id=81123379