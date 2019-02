OTSEBLOGI ja FOTOD | Ott Tänak sai Rootsi ralli avakatsel neljanda koha

Rootsi ralli

Hommikul kohtume juba enne kella üheksat - head ööd!

Siin on JWRC avakatse tulemused!

Vaikselt hakkavad tulema ka JWRC masinad - seega ootame enne magamaminekut ära ka Ken Torni ja Roland Poomi kohad. Torn ongi juba oma sõidu ära teinud - ta kaotas aja 1.51,5 juures Dennis Radströmile 0,6 sekundiga.

Kogenud meeste ajad katsevõidule sedapuhku ei pretendeeri: Grönholm kaheksas, Loeb 12.1. katse tulemused (WRC):

Kahe tiitlinõudleja duellis jääb peale Neuville - tema ajaks koguni 1.34,9, Ogier saab kirja 1.35,7. Nüüd veel viimane ja kõige vingem duell - Sébastien Loeb versus Marcus Grönholm!

Meeke kaotab 3,3 sekundit, Tidemand 3,7 sekundit.

Mikkelsen sõidab Latvala aja 0,9 sekundiga üle, temaga ühes paaris olnud Tänak saab kirja 1.36,8 ning läheb hetkel teiseks.

Soomlaste duellis jääb peale Latvala, kes edestab Sunineni 0,7 sekundiga. Latvala ajaks 1,36,9.

Lappilt 1.37,9, Evans kaotab 1,8 sekundiga.

Tuohino ja Bertelli panevad esimesed märgid WRC autode seas maha - soomlaselt 1.44,2, itaallaselt 1.46,0.

WRC2 mehed on nüüd kõik finišis. Nende ajad:

Pietarinen edestab Östbergi ühes paaris 0,6 sekundiga, mõlemad on senistest sõitjatest kiiremad. Praegu on rajal viimased R5 masinad, Greensmith ja Rovanperä.

Markko Märtini õpilane Takamoto Katsuta kaotab Lindholmile täpselt sekundi, Ole Christian Veiby 1,5 sekundit.

Vene suurlootus Grjazin kaotab Lindholmile 4,0 sekundit.

Lindholm läheb 3,3 sekundiga liidriks, Eriksson kaotab soomlasele lausa 13,9 sekundit.

Esimesed märgid on maas - Bergkvist 1.48,6, Flodinil jäi aeg esialgu jooksma, aga peagi saame ilmselt ka selle teada.

Kaheminutilise viivituse järel said mehed stardi!

Nagu mainitud, siis esmalt on stardis kaheksa paari WRC2 autosid. Alustavad rootslased Bergkvist ja Flodin.

Esimese katse stardijärjekord on paraku selline, et esmalt saavad sõita päris paljud WRC2 masinad. Tundub, et esimesed WRC autod saavad rajale alles poole kümne paiku.

Nõnda - avakatseni ei ole enam kaua jäänud!

Igatahes - ootame huviga nüüd õhtust avakatset, mis algab meie aja järgi kell 21.08!

M-Sport ja Citroen on vihjanud-kinnitanud, et nende jaoks on testikatse läbi. Kuna ka Toyotad ja Hyundaid on kõik hoolduspargis tagasi, tundub, et WRC osas võib asja lukku lüüa.

Oma parima aja sõidavad neljandal läbimisel välja ka Ogier ja Meeke - vastavalt 4.07,3 ja 4.07,5. Kõik on väga ühes augus.

Tänaku neljas läbimine tõstab ta teisele kohale - eestlane saab kirja 4.07,2.

Michelin teatab, et rehvivalik on sõitjate jaoks muutunud - nüüd saavad kõik kasutada 30 naelrehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1095995056060809219

Kõik WRC ässad on nüüd kolm korda testikatse läbinud. Eks näis, kes ja kui palju veel kätt proovib.

Meeke'i kohta hetkel lisainfot ei ole, nii et eelduslikult on siiski kõik korras. Evans sõidab end samal ajal 4.07,7-ga teiseks.

Kris Meeke saab kirja aja, mis on enam kui seitse minutit. Mis nüüd juhtus?Hiljem selgus, et Meeke käis kraavis ning pealtvaatajad pidid ta välja aitama. Auto jäi siiski terveks.

Vahelduseks ka lõbus meenutus Marcus Grönholmi karjäärist!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-up-in-the-ass-of-timo-meenuta-rootsi-rallil-voistleva-gronholmi-karjaari-koige-kummalisemat-seika?id=85323535

Esimestel läbimistel väga tagasihoidlik olnud Loeb sõidab välja 4.08,8 ja läheb teiseks, Latvala kaotab Loebile vaid 0,4 sekundiga. Mikkelsen saab kirja 4.10,4.

Neuville paneb samal ajal ülivõimsa aja - 4.05,0! Kas rada on tõesti ka nii palju kiiremaks läinud?

Tähtis teadaanne Ott Tänakult!https://twitter.com/OttTanak/status/1095981518936264704

Ogier' kolmas läbimine on ka kiire - 4.10,1 viib ta liidriks.

Suurem osa WRC sõitjaid on praegu hoolduspargis, stardiala juures on hetkel Ogier.

Tänak oma kolmandal läbimisel ei paranda - 4.10,9.

Nüüd on teise läbimise ära teinud ka Lappi ja Tänak, kes olid WRC meestest viimased - ning ajad on head. Tänak läheb 4.10,5-ga teiseks, Lappi kaotab eestlasele 0,2 sekundit. Testikatse ajad teise läbimise järel:

Grönholmi teine läbimine väga suurt ajaparendust ei too - 4.24,4 on tippsõitjatest endiselt selgelt aeglasem. Kodurallil kihutav Tidemand saab kirja 4.20,9, temagi on olnud oodatust pisut aeglasem.

Suninen üllatab ja sõidab kiireima aja välja - tema 4.10,4 edestab Meeke'i aega täpselt sekundiga.

Evans ja Mikkelsen tulevad lühikese vahega suhteliselt samasse auku - Evans saab kirja 4.12,9, Mikkelsen 4.13,0. Meeke'i liidriaeg on hetkel 4.11,4.

Latvala kohendab samuti pisut oma aega, aga Meeke'ile jääb ta 0,5 sekundiga alla.

Loeb parandab küll teise läbimisega, aga kiirematest jääb ta veel maha. 4.15,3 juures kaotab ta Meeke'ile 3,9 sekundiga.

Tundub, et kõik tulevad aina kiiremini - Meeke edestab Neuville'i 0,1 sekundiga. Ott Tänak on samuti peagi taas stardis.

Neuville lööb Ogier' aja nüüd omakorda 1,6 sekundiga üle.

Ogier on esimene, kes teise läbimise lõpetab ning aeg on võimas - ta edestab Latvalat 1,2 sekundiga ning läheb liidriks.

Nüüd tuleb ilmselt natuke oodata, enne kui taas mõni WRC mees rajale läheb. Starditsoonis näib hetkel olevat vaid Mikkelsen, Tänak ja paljud teised on praegu tagasi hoolduspargis.

Esimese läbimise tulemused:

Teine Soome "vanamees" Janne Tuohino paneb testikatse esimesele läbimisele WRC meeste poolt punkti - tema kaotuseks 19,8 sekundit.

Lorenzo Bertelli kaotab Latvalale täpselt 20 sekundit. "Olen siin, et sõitu nautida."

Grönholm: "Olin väga-väga ettevaatlik. Pole lihtne tagasi tulla ja kohe teistega sama kiirusega sõita. Vaatame, mida teha suudame."

12,9 sekundit kaotust. Tundus, et kogenud mees võttis päris rahulikult.

Nonii - nüüd võime esimese aimu saada Marcus Grönholmi kiirusest!

Evans läheb hetkel kaheksandaks, kaotust 4,2 sekundit.

Lappi läheb neljandaks, 2,3 sekundit Latvalale kaotust. Toyotadele pole praegu keegi vastu saanud.

Mikkelsen kaotab Latvalale 5,6 sekundit.

Ei tea, kas Tidemandil juhtus midagi, aga ta kaotab Latvalale koguni 13,0 sekundit.

Tundus, et Suninen käis paaril korral ka hangedest tuge otsimas. Tema läheb hetkel neljandaks, jäädes vaid Toyotadele alla - 2,5 sekundit kaotust Latvalale.

Latvala tuleb võimsalt - ta lööb Meeke'i täpselt sekundiga ning on hetkel kiireim. Toyotadel kolmikjuhtimine.

Sébastien Loeb saab kirja seni selgelt kõige kehvema aja - ta kaotab Meeke'ile 8,5 sekundit.

Kris Meeke edestab tiimikaaslast Tänakut 0,1 sekundiga.

Tänak sõidab kiireima aja välja - ta edestab Neuville'i 1,5 sekundiga."Jää on praegu puhas, olud on parimad, mida suhteliselt pika aja jooksul näinud olema. Katse on hea ning saame siin veel huvitavaid asju proovida."

Neuvlle'i sõnul on ta üldiselt autoga rahul, kuid natuke tuleb veel seadistust parendada.

Ogier saab esimese aja kirja - 4.17,7. Neuville on temast 0,8 sekundit kiirem.

Ühesõnaga - Ogier on juba katsele startinud.

Esimese läbimise järjekord on siin: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1095950764726464512

Ilm on igatahes praegu mõnusalt külm - kolm miinuskraadi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1095945435347337216

Rootsis on Toyotaga stardijoonel vanameister Marcus Grönholm! Mida tema veel suudab? Siiski kahekordne maailmameister. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1095366644493373440

Hommik rallifännid! Eesti aja järgi kell 10.00 algab Rootsi MM-ralli testikatse. Kas Toyota tiim on võidukihutamiseks valmis või vajab veel miskit sättimist?

