OTSEBLOGI JA FOTOD | Ott Tänak läheb Korsika ralli kahele viimasele kiiruskatsele vastu teiselt kohalt

LAUPÄEV

SS5 Cagnano - Pino - Canari 1 (35,61 km) - kell 8.37

SS6 Désert des Agriates 1 (15,45 km) - kell 10.18

SS7 Novella 1 (17,39 km) - 12.08 - otseülekanne Delfi TV-s ja TV6-s!

Hoolduspaus

SS8 Cagnano - Pino - Canari 2 (35,61 km) - kell 16.21

SS9 Désert des Agriates 2 (15,45 km) - kell 18.02

SS10 Novella 2 (17,39 km) - 19.39

PÜHAPÄEV

SS11 Vero - Sarrola-Carcopino (55,17 km) - kell 10.23

SS12 Pénitencier de Coti-Chiavari (16,25 km) - kell 13.18 (punktikatse - otseülekanne Viasat Sport Balticus)

Korsika ralli teine päev

Sebastien Ogier: "Tahaks juba voodisse minna, väsimus on suur. Olen rahul sellega, mida täna tegime. Eile oli isegi lihtsam, sest siis me lihtsalt surusime, gaas põhjas, ega mõelnud millelegi. Täna üritasin vahet hoida, mis pole kunagi kõige lihtsam asi. Tunnen, et kontrollin olukorda, aga alati peab olema valmis ootamatuteks. Seni pole ühtegi momenti olnud, aga piisava vaid ühest... Seega pean keskendumise säilitama."

Tänaku kommentaar: "Me ei saa kurta. Tunne autos on hea. Tasakaal ja kõik on paigas. Võime jätkata sama kiirusega, mida seni oleme näidanud. Kindlasti ootab homme ees suur võitlus. Eks näis, kuidas Neuville'il läheb - tundub, et tal on raskusi, aga ta surub alati ja igal pool kõvasti. Esapekka on näidanud uskumatuid aegu, huvitav võitlus tuleb ka temaga. Kui kaks autot sõitsid välja katsel sama aja, pidi see olema meie auto maksimum."

Tänakut pole WRC All Live reporteril veel tabada õnnestunud. Seal ta on, oma meeskonna piiramisrõngas. https://twitter.com/rallyplus/status/982678025476042752

MJ: Milline see lõpp siis ikka on, ärge ajage lolli juttu, tänak võidab neuville 0,1 sekundiga, homme veel kaks katset ja üks nendest ülipikk, tänak pole veel lappi küüsist ka pääsenud, aga kui ütlete et milline lõpp tänasele päevale siis saab jh öelda et Ogier on valgusaasta kaugusel ja loodetavasti peab ka homme vastu, nii et neljast rallist kolm ära panna, õppige sõitma teised

Citroeni esindaja annab otseülekandes teada, et Meeke'i väljasõidu põhjustas liiga suur kiirus. "Arvame, et ta oli kaks käiku vajalikust üle."

Üldseis laupäeva lõpuks:

Loeb läheb katse aegades kolmandaks, mis tähendab, et Tänak ja Lappi jäävad katsevõitu jagama! Milline lõpp tänasele päevale!

Ogier võttis viimase katse väga rahulikult. Kaheksas aeg ja kaotust Lappile-Tänakule 8,1 sekundit.

"Kui me nii jätkame, oleme järgmised," ütles Neuville Meeke'i katkestamise kohta.

Neuville kaotab Tänakule 3,2 sekundit, mis tähendab, et Tänak tõuseb üldarvestuses 0,1-sekundilise edumaaga teiseks!

Meeke on nii kaugel teelt väljas, et tagant tulijad ei pruugigi teada, et ta katkestanud on. Kõige suurem üllatus võib see olla Neuville'ile.

Meeke'i väljasõit on endiselt suur müsteerium, sest tee peal pole näha pidurdamisjälgi ning mees on auto nina metsa vahel vastassuunda keeranud. Arvatakse, et äkki oli mingi tehniline probleem ja keeras vabatahtlikult kõrvale.

Tänak: "Tegime hea sõidu, aga Esapekka on samuti täna lennanud ja head tööd teinud. Homme on uus päev ja kahtlemata huvitav."Meeke'i katkestamisest kuulis Tänak alles finišis: "Tõesti? Sellest on kahju!"

Tänak ja Lappi said kirja täpselt sama aja 11.07,1!

Kolmandat aastat järjest on Meeke selsamal katsel katkestanud!

Sordo edestab finišis Mikkelseni 3,3 sekundiga.

Meeke seisab! 5,6 kilomeetrit pärast starti.

Lurpe: Loeb näitab, et Citroen on kiire, aga kahjuks pole neil pädevaid sõitjaid. Kui vanakooli mehel oleks tänapäeva autoga kogemusi sama palju kui ülejäänud sõitjatel, poleks kahtlustki kes võidaks. Väga tõsiseltvõetav tulevikumees on kindlasti Lappi, kes uskumatult kiiresti suudab areneda.

Evans edestab Sordot splitis 0,8 sekundiga. Mikkelseni finiši aeg on 11.15,0. Tänak võitis selle hommikul 11.07,7-ga, Mikkelsen ise sõitis siis 11.18,2-ga.

Esimene vaheaegade võrdlus tuleb meile kahe Hyundai kohta, mis ütleb, et Sordo on Mikkelsenist 1,4 sekundit kiirem.

Vrõnn Vrõnn: No krt, kui Pierre Casley stardib homme F1 es kuuendalt kohalt, siis selle ralli peaks mikkelsen võitma🤔

Toyotale anti luba kolm tundi Latvala autot hooldada, et see homseks sõidukorda saada. Pärast kolme tundi vaatab FIA masina uuesti üle.

Päeva viimane katse on alanud! Mikkelsen läks rajale.

acorn: See on veidi vale lähenemine Loebil pole kaotada midagi teistel aga väga palju

Priit Haugas: Tundub,et kõigil praegustel meistritelt on hapu maitse suus. Loeb on oma ala professionaal ja kõigil teistel on palju õppida.

Silver: See on täiesti uskumatu kuidas loeb vajutab,isegi kui Lappi,Tänak ja teised annavad endast parima saab Loeb ikka katsevõidu kirja.Mees ikka oskab sõita!

Kui ainult tänase päeva aegu arvestada, juhiks Lappi Loebi ees 0,4 sekundiga, Ogier oleks kolmas (+10,5) ja Tänak neljas (+18,9).

Loebi kommentaar: "Üritame teistega võidelda, seis on hea ja ma surun." Ogier ütles, et kuna kõike võib veel juhtuda, ei võta ta suuri riske, kuid lisas veel: "Kui keegi ütleb, et olukord on 100 % kontrolli all, siis ta valetab."

Loeb röövib Lappilt katsevõidu 0,7 sekundiga! 9. katse ajad:

Ogier saab kirja neljanda aja ning üldseis 9. katse järel on järgmine:

Võitlus teisele kohale on äge! Meeke ja Neuville on sama aja peal, Tänak kaotab neile 3,1, Lappi 13,5 sekundit.

Neuville sõidab täpselt sama aja Sordoga ja läheb viiendaks. Tänakule kaotab 2,6 sekundit.

Tänaku kommentaar: "Lappi teeb kõigile teise koha jahtijatele surve avaldamisega väga head tööd."

Meeke kaotab Tänakule finišis vaid 0,1 sekundiga ja läheb katsel kolmandaks.

Tänak läheb katse aegades teiseks 2,3 sekundiga Lappi selja taha. Soomlane kaotab talle üldarvestuses nüüd vaid 10,4 sekundit.

Lappi läheb katse finišis 4,9 sekundiga Sordo ette liidriks.

Tänak kaotab Lappile splitis 2 sekundiga ja läheb seal hetkel teiseks.

Lappi näitab spliti aegades jälle klassi! Sordost 3,5 ja Evansist 5 sekundit kiirem.

Sordo sõidab Mikkelseni aja 3,9 sekundiga üle.

Sordo edestab Mikkelseni selle katse ainsas splitis 2,9 sekundiga. Mikkelsen sõidab katse põhjaks 8.40,6.

9. katse on alanud, Mikkelsen on rajal.

8. katse lõplikud tulemused oleme ka veel võlgu: 1. Lappi 21.44,7, 2. Loeb +2,2, 3. Ogier +5,2, 4. Meeke +8,6, 5. Tänak +9,7, 6. Neuville +11,3, 7. Evans +14,5, 8. Sordo +18,3, 9. Mikkelsen +21,9.

Latvala peab katkestama, sest auto turvapuur on katki. https://twitter.com/TGR_WRC/status/982624444156928002

Latvala auto tagumine parem külg nägi välja selline: https://twitter.com/OfficialWRC/status/982621833487966209

Loebi aega ei tule ega tule. Latvala auto parem tagumine külg on aga kõvasti vatti saanud. "Auto oli fantastiline, ma surusin ja siis asjad juhtuvad. Jätsime pidurdasime hilja peale ja tabasime auto tagaosaga puud." Samas oli ta positiivne, et kiiruse üles leidis. https://twitter.com/OfficialWRC/status/982621010368368640

Üldseis pärast 8. katset:

Latvala on pildis ja kihutab finiši poole!

Ogier, kes kohe sugugi enam suruma ei pea, sõidab välja katse teise aja (+5,2 sekundit Lappile). Tema edu Neuville'i ees üldarvestuses on nüüd 47,7 sekundit.

Neuville kaotab Tänakule finišis 1,6 sekundit ja võtab sisse neljanda koha. Teine koht tuli Tänakule seega pisut lähemale (+5,7), aga kolmas kaugenes (+3,2). Belglane kurdab, et pidamisest on kõvasti puudust.

Meeke edestab Tänakut finišis 1,1 sekundiga, kuid Lappile jääb ikka 8,6 sekundiga alla. Briti ja eestlase vahe kasvas seega 3,2 sekundile. Meeke tunnistab, et seadistuse muudatused kandsid vilja, kuid avaldab muret, et Tänak oli hommikul kahel ülejäänud katsel temast tunduvalt kiirem.

Tänak finišis praegu teise ajaga, kaotades Lappile 9,7 sekundit, Evansit edestab 4,8-ga. "Puhas katse. Ei saanud veel kõvasti pingutada, aga üldiselt puhas."

Latvala sai liikuma! Sealt on tulemas üks põnev finiši intervjuu... https://twitter.com/Mika_Pakarinen/status/982617367510437888

Ootame Tänakut finišisse, kus Lappi juhib 14,5 sekundiga Evansi ja 18,3 sekundiga Sordo ees, Mikkelsen jääb maha 21,9 sekundiga.

Meeke ja Tänak on neljandas splitis täiesti võrdsed! Katse lõpuosa otsustab.

Neljandas splitis on Lappi Tänakust 5,4 sekundit kiirem.

Meeke kaotab Tänakule kolmandas splitis vaid 0,6 sekundit.

Lappi tundub oma teed minevat. Tänak kaotab talle kolmandas splitis 3,9 sekundit.

Meeke kaotab teises splitis Tänaule täpselt sekundi, Neuville on veel omakorda 4,2 sekundi kaugusel.

Tänak kaotab teises splitis Latvalale 2,6 ja Lappile 2,1 sekundit.

Latvala olevat Toyota teatel veidi välja sõitnud ja kinni jäänud.

Meeke kaotab esimeses splitis Tänakule 0,6 sekundit.

Bouffieri katkestamise põhjus oli mootoriprobleem. https://twitter.com/MSportLtd/status/982613612085858306

Lappi esimene split, mida meile pisut hiljem kuvati, oli Latvalast 0,4 sekundit kehvem, kuid Tänakust 1,8 sekundit parem.

Tänak kaotab esimeses splitis Latvalale 2,2 sekundit.

Latvala seisab 17. kilomeetril! Teisest splitist tuli ta veel läbi Sordost 7,5 sekundit kiirema ajaga.

Evans kaotab Latvalale esimeses splitis 3,9 sekundit. Soomlane on "man on the mission" nagu öeldakse...

Bouffier ja kaardilugeja on autost väljas. Ja näib, et nad ei liigu niipea kuhugi. Auto on tee ääres ja mehed üritavad kellelegi helistada. Sealt tuleb teistel ettevaatlikult mööda saada. https://twitter.com/RallySolo/status/982612764505133061

Latvala esimene split on ülikiire! 4,8 sekundiga edestab Sordot ja 6,8 sekundiga Mikkelseni.

Bouffier on 13,9 km pärast starti seisma jäänud.

Kui hommikul oli Bouffier tempost täiesti maas, siis praegu kaotab ta esimeses splitis Mikkelsenile vaid 0,4 sekundit.

Nagu hommikulgi, on siin neli vaheajapunkti, enne kui autod finišisse jõuavad. Hommikul esines väikseid tõrkeid, loodetavasti nüüd enam mitte.

8. katse on alanud. Bouffier on rajal.

8. katse alguseni on jäänund vaid loetud minutid. Paras aeg meelde tuletada tänane stardijärjekord: 1. Bouffier 2. Mikkelsen 3. Latvala 4. Sordo 5. Evans 6. Lappi 7. Tanak 8. Meeke 9. Neuville 10. Ogier 11. Loeb.

Jari-Matti Latvala kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-pettunud-latvala-ma-ei-pusi-tiimikaaslaste-tempos?id=81695081

Tänaku ja Järveoja kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tanak-avaldas-kuidas-ta-parastlounal-mootori-valjasuretamist-valtida-kavatseb?id=81694625

Ott Tänak rääkis oma inseneridega ning All Live otseülekandele kommentaari anda ei jõudnudki. Ootame seega teateid kohapealt Jaan Martinsonilt.

Sebastien Ogier: "Loomulikult olen ma õnnelik. Plaan oli vahet hoida, aga saime seda isegi kasvatada. Nende kitsaste teede ja kaljudega on alati raske, kerge on millelegi otsa sõita. Me ei surunud nii palju kui eile, aga sõitsime siiski kiirelt. Sa lihtsalt pead kiiresti sõitma. Kui sa rütmist välja langed, on lihtne vigu teha."

Esapekka Lappi Tänaku püüdmisest: "Ma ei ürita teda meelega püüda. See nõuaks liiga palju riski. Ma pole pärastlõuna eel eriti enesekindel, sest meie auto läheb libedates oludes raskemini juhitavamaks."

Dani Sordo kaardilugeja Carlos Del Barrio avaldas, et tal on homseks 55-kilomeetriseks katseks koostatud 129 (!) lehekülge legendi!

Mehed on üksteise järel saabumas meediaalasse, peagi kuuleme ka Tänaku pikemat kommentaari.

Üldseis pärast 7. katset:

Loeb kaotab Tänakule 6,7 sekundit!

Esimene katsevõit on Tänakul kotis!

Splitis kaotab Loeb Tänakule 3,8 sekundit!

Ogier kaotab finišis Tänakule 2,7 sekundit.

Katse lõpus kaotab Neuville Tänakule 5,9 sekundit. Teisest kohast lahutab Tänakut nüüd 7,3 sekundit.

Ogier jääb splitis Tänakule 2,5 sekundiga alla.

2,1 sekundit lahutab Tänakut ja Meeke'i pärast 7. kiiruskatset. Britt jäi eestlasele siin 8,8 sekundiga alla.

Meeke'i ja Neuville'i vaheajad pole Tänakule ligilähedasedki. Meeke kaotab 5,6 ja Neuville 4,5 sekundit.

"Oleme seda katset varem sõitnud, tunneme legendi. Turvaline oli siin kiirelt sõita."

Tänak on finišis Lappist tervelt 5 sekundit kiirem! VÕIMAS!

Lappi läks katset 0,8 sekundiga Latvala ette juhtima.

Tänak sõidab võimsa spliti aja! 3,6 sekundiga edestab Lappit!

Evans finišis viiest autost seni aeglaseim. 5,8 sekundit kaotab Latvalale.

Lappi on sõitnud välja kiireima spliti. Latvalast 0,8 sekundit nobedam.

Sordo kaotab finišis Latvalale 1,2 sekundit. Splitis oli vahe vaid 0,3 sekundit. Üldarvestuses vähenes Latvala ja Sordo vahe 7,9 sekundile.

Latvala sõidab katse uueks põhjaks 11.13,5. Bouffieri edestab ta 3,4 sekundiga. "Muutsin pidurite tasakaalu ja tunnen end nüüd palju kindlamalt."

Latvala on splitis Bouffierist vaid 0,7 sekundit kiirem. Prantslane on enda kohta teinud väga hea sõidu. Mikkelsen kaotab finišis Bouffierile 1,3 sekundit.

Bouffier sõidab katse põhjaks 11.16,9. Katse teises osas on asfalt väga raju. Rehvid saavad korralikult vatti. Esimeses splitis on Mikkelsen Bouffierist 2,1 sekundit aeglasem.

Katse on alanud! Bouffier on rajal.

Mehed nagu tuubiks veel viimased minutid enne kontrolltöö algust. https://twitter.com/MSportLtd/status/982543597709996033

Delfi TV on otse-eetris!

Puhkus Korsikal... https://twitter.com/thierryneuville/status/982540484773056512

Enne järgmist katset võetakse autod veel korra kokku: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/982533806249992192

Tuletame meelde, et järgmine katse on ka Delfi TV otseülekandes! Pilt hakkab jooksma juba 11.55, katse ise stardib 12.08.

Kolmandal kohal sõitvalt Meeke'ilt võttis Tänak tublid 6,4 sekundit tagasi. 10,9-sekundiline vahe tundub jälle asjalik.

6. kiiruskatse ajad:

Üldseis pärast 6. katset:

Ai, kurja! Loeb on kiireim. Tänak jääb vaid 1 sekundiga katsevõidust ilma.

Ogier sõidab Lappiga välja täpselt sama aja ehk kaotab Tänakule 0,4 sekundit! Ainult Loeb võib vaid Tänaku katsevõitu väärata.

Neuville läheb katse aegades neljandaks, kaotades Tänakule 4,6 sekundit.

Ogier on vaheajapunktis Tänakust 2,2 sekundit maas!

Neuville'i split on Tänakust 3,6 sekundit aeglasem. Näis, mida teevad Ogier ja Loeb.

Meeke Tänakule vastu ei saa. Kaotab finišis 6,4 sekundit. Tänak juhib 0,4 sekundiga Lappi ja 4,4 sekundiga Sordo ees.

Tänaku kommentaar: "Sel katsel meil probleeme polnud. Kõik töötas. Tee oli lai ja kiire, käsipidurit polnud vaja."

Tänak on finišis kiireima ajaga 8.33,4, Lappit võidab vaid 0,4 sekundiga!

Lappi on finišis kiireima ajaga 8.33,6, edestades Sordot 4 sekundiga. Meeke'i split on Tänakust 4,9 sekundit aeglasem.

Tänak sõidab välja kiireima spliti, edestades Lappit 1,1 ja Sordot 3,6 sekundiga!

Sordo on finšis seni kiireim olnud. Evans kaotab talle 2,1 ja Latvala 2,2 sekundit. Üldarvestuses on Sordo ja Evans sekundi pealt võrdse ajaga!

Latvala sõidab finišis Mikkelseni aja 2,3 sekundiga üle ja kurdab, et pidurid kipuvad kinni kiiluma.

Sordo sõidab välja kiireima spliti. 1,8 sekundiga edestab Latvalat ja 3,9-ga Mikkelseni.

Latvala on esimeses splitis olnud Mikkelsenist 2,1 ja Bouffierist 2,3 sekundit kiirem. Samal ajal sõidab Mikkelsen katse põhjaks 8.42,3.

Katse on alanud. Bouffier on rajal!

FIA nalja ei mõista. Teeohutuse eest seistakse karmilt. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-tiimikaaslane-sai-kiiruse-uletamise-eest-trahvi?id=81693389

Eestlaste tiimi MM-Motorsport esindaja Hiroki Arai on välja sõitnud. https://twitter.com/MM_Motorsport/status/982505800269778946

Üldseis pärast 5. katset:

Loeb võidab katse 1,4 sekundiga Lappi ees! Tänakule jääb seitsmes aeg.

Ogier saab kirja kolmanda aja. Ootame veel Loebi.

Neuville saab kirja neljanda aja (+5,1) ja tunnistab, et koostas liiga optimistliku legendi. Tänak langes kuuendaks.

Meeke läheb finišis Lappi selja taha teiseks (+0,5) ja tõukab Tänaku neljandaks.

Tänak läheb finišis Lappi ja Mikkelseni selja taha kolmandaks (+12,3 sekundit tiimikaaslasele). "Mul on probleem. Suretasin kaks korda mootori välja. Iga kord, kui käsipidurit puudutan, suretab see mootori välja. Katse oli uus ning legend võinuks ka parem olla. Ei olnud hea, arenguruumi on."

Lappi on finišis parima ajaga 22.00,0. Mikkelseni edestab tervelt 10,3 sekundiga!

Mati Jaeski: Vastus lipu küsimusele: pakun, et mõne Prantsusmaa meretaguse koloonia nagu nt Réunion lipp.

Kolmanda spliti ajad ilmutasid ka ennast: 1. Meeke, 2. Mikkelsen +5,2, 3. Tänak +6,6, 4. Latvala +7,9, 5. Sordo +8,5. Kas Tänak on väga kõvasti juurde pannud või olid esimesed vaheajad mädad? Kuna Lappile näitab 3.50,4 ja Evansile 3.57,9 kaotust, siis võib hoopis 3. split mäda olla.

"Auto käitus päris okeilt, aga legend võinuks parem olla," ütles Latvala katse lõpus.

Võrreldes Latvalaga on Mikkelsen teinud kõva lõpu. Norralane läheb praegu liidriks katseajaga 22.10,3, Latvala kaotab talle 3,1, Bouffier juba 13,1 sekundiga.

Kolmandas splitis ajavõtusüsteem tõrgub. Meile kuvatakse vaid Mikkelseni, Latvala (+2,5) ja Sordo (+3,2) ajad. Peame ilmselt finišini ootama, et täit pilti saada. Tänaku finiš peaks toimuma umbes 6 minuti pärast.

Teises splitis jääb Meeke Lappile 0,7 sekundiga alla. Esimeses splitis on Tänak langenud juba kaheksandaks. Ogier ja Neuville on samuti kiiremad olnud.

Tänak läheb teisest splitist läbi neljandana, võimalik, et isegi viiendana, sest Evansi aeg on puudu. Kaotust Lappile 5 sekundit. Esimeses splitis on 0,8 sekundiga Lappi ette liidriks läinud Kris Meeke.

Teises splitis on Lappi Latvalast 3,7 ja Mikkelsenist 4 sekundit kiirem.

Tänaku esimene split on alles viies, Lappile kaotab 5,3 sekundit.

Lappi läheb esimesest splitist läbi parima ajaga, edestades Mikkelseni 1,9 sekundiga! Järgmisena ootame Tänakut...

Mikkelsen ja Latvala on head tempot teinud. Evans jääb esimesele 2,3 sekundiga alla.

Latvala jääb esimeses splitis Mikkelsenile 0,2 sekundiga alla, Sordo on neljast mehest seni kõige aeglasem (+4,2 sek norralasele). Tänak läks rajale!

Viisivana: Tänase võistluspäeva algus peaks andma vastuse küsimusele, millise taktika valib Tänak. Kas riskib mõõdukalt ja lepib 3 - 4 kohaga või paneb hullu, et püüda 2. kohta? Ogier on oma teed läinud, kui ta just sõiduviga ei tee.

Esimene auto on rajal! Tänaku stardini on veel ligi 10 minutit aega.

Gunnar Leheste: Tuletame meelde, et blogis on võimalik kommenteerida ka lahtri "Kirjuta kommentaar" kaudu. Eelisjärjekorras laseme eetrisse oma nime ja FB kontoga postitavad kommentaatorid. Edukat rallipäeva!

Rehvivalikuga keegi ei üllata. Kõik Michelini kliendid on väljas ühe seguga. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/982480995478900736

Tänane stardijärjekord: 1. Bouffier, 2. Mikkelsen, 3. Latvala, 4. Sordo, 5. Evans, 6. Lappi, 7. Tänak, 8. Meeke, 9. Neuville, 10. Ogier, 11. Loeb.

Tommi Mäkineni kommentaar avapäeva lõpus: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tommi-makinen-avapaeva-lopus-testide-pohjal-ootasime-rallist-enamat?id=81692993

Sellise äpardusega lõppes Tänaku ja Järveoja reedene päev: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tanak-jai-kohustuslikku-kontrollpunkti-kolm-minutit-hiljaks-jarveoja-see-oli-taielik-korraldajate-totrus?id=81691891