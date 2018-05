OTSEBLOGI JA FOTOD | Kohutav päev Toyota jaoks! Tänak katkestas Portugali ralli teisel, Latvala kolmandal kiiruskatsel

Telekordused näitasid, kuidas Tänak sõitis sisekurvis üle kahest suurest kivist, millega kaasnes kõva kolin. Mõnisada meetrit hiljem jättis ta auto raja äärde ning vaatas kapoti alla. "Õli temperatuur. Midagi lõi puruks," võis kuulda Tänakut ütlemas.

Järgmisel katsel pidi katkestama ka Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala, kes lõhkus autol vedrustuse.

#WRC | Primer abandono del día en el #RallydePortugal . @OttTanak , ganador del #RallyArgentina , no podrá repetir triunfo tras golpear contra una roca que había en la trazada. El #Yaris no ha podido aguantarlo. pic.twitter.com/QRyVnNIDl0

Portugali ralli ajakava:

Reede

SS2 Viana do Castelo 1 (26,73 km) kell 11.15

SS3 Caminha 1 (18,11 km) kell 12.12

SS4 Ponte de Lima 1 (27,54 km) kell 12.52

HOOLDUSPAUS

SS5 Viana do Castelo 2 (26,73 km) kell 17.25

SS6 Caminha 2 (18,11 km) kell 18.22

SS7 Ponte de Lima 2 (27,54 km) kell 19.02

SS8 Porto Street Stage 1 (1,95 km) kell 21.03 OTSEÜLEKANNE DELFI TV-s!

SS9 Porto Street Stage 2 (1,95 km) kell 21.28 OTSEÜLEKANNE DELFI TV-s!

Portugali ralli

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-saatuslikku-kurvi-mis-viis-tanaku-katkestamiseni?id=82144039

Üldseis pärast 4. katset: Sordo on uus liider.

4. kiiruskatse ajad:

Meeke ütleb, et midagi ei juhtunud, lihtsalt õiget rütmi ei suutnud leida. "Gaas oli täiesti põhjas. Sõidan nii hästi kui suudan ja piiri peal, aga ajad on väga halvad. Meil pole lihtsalt pidamist. Kui ma vaid teaks, mida hooldusalas muuta."

Meeke'il on midagi juhtunud. Kaotab Sordole 8,2 sekundiga. Hetkel halvim aeg.

to eid_152f3b8078412d: Ogieri ja Neuville pardakaamerad tuleb läbi vaadata, mis nendel seal tee peal oli ja kas nad lõikasid nii, et tõid midagi teele. Kui nende ajal mdagi teel ei olnud ja nad kurve otsemaks ei lõiganud, siis on kellegi kuri käsi mängus

Mikkelseni 0,3 sekundiga edestav Dani Sordo läheb katset juhtima.

Mikkelsen sõidab Ogieri aja 1,5 sekundiga üle.

Delfile lisas Tänak, et esialgne otsus homse kohta tehti mootori andmete järgi. Tiim ootab veel ära, kuni auto boksi tuuakse, kuid jätkamise tõenäosus on sisuliselt olematu.

Katse on küll pikk, kuid Ogier ja Neuville sõidavad ikka praktiliselt sekund-sekundis! Ogier edestas belglast taas vaid 0,3 sekundiga.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-mootor-on-katki-me-ei-saa-ka-homme-jatkata?id=82143509

Peep Pahv teatab hooldusalast, et Tänak ei jätka homme rallit!

Toyota tiim annab teada, et Latvala lõhkus vedrustuse. https://twitter.com/TGR_WRC/status/997414931552141312

Neljas kiiruskatse (27,54 km) on samuti juba käimas. Pärast seda ootab ees hoolduspaus.

3. kiiruskatse ajad: 1. Meeke 10.35,1, 2. Ogier +1,1, 3. Neuville +1,2, 4. Sordo +1,7, 5. Mikkelsen +3,5, 6. Breen +3,7, 7. Paddon +3,8, 8. Lappi +4,9, 9. Suninen +6,0, 10. Östberg +8,2, 11. Evans +9,2.

Üldseis pärast 3. katset:

Eelmise katse võitja Paddon saab 3. katsel kirja alles seitsmenda aja, kaotust Meeke'ile 4,9 sekundit. Meeke tõuseb ka uueks liidriks.

eid_152f3b8078412d: Imelik, kohal, kus Ott teepervel juba seisab, on kruus sile ja puhas. Aga fotol läbi esiklaasi kolm suurt kivi, mis oleks nagu kõrvalt kraavist teele visatud. Seal on just näha selliseid.

Kris Meeke juhib 3. katse finišis Ogieri ees 1,1 sekundiga. Evans tegi spinni ja kaotab Meeke'ile 9,2 sekundit.

Midagi oli lahti parema esirattaga, aga tundub, et midagi enamat kui lihtsalt katkine rehv. Muidu oleksid mehed juba auto kallal askeldanud ja üritanud ratast vahetada.

LATVALA SEISAB! Soomlane on autost väljas ja võtab kombinesooni seljast. Tema samuti enam kuhugi ei sõida. https://twitter.com/motor_box/status/997412470380744704

"Nagu juba ütlesin - ma ei saa rohkemat teha," nentis finišisse jõudnud Ogier. Neuville kaotab talle vaid 0,1 sekundiga.

Kolmas katse on juba alanud. Ogier edestab esimeses vaheajapunktis nii Neuville'i kui Mikkelseni 0,8 sekundiga.

Tänak on juba teel hooldusalasse. Mäkinen läks talle oma helikopteriga järele.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström WRC otseülekandes: "Väga suur pettumus! Teame, et Ott sõitis kivi otsa ja kahjustas jahutussüsteemi. Rohkem me praegu ei tea. Kohe, kui auto siia tuuakse, hakkame selle kallal töötama ja üritame selle homseks sõidukorda saada. Loodetavasti midagi rohkem katki ei ole."

Väike statistiline teadaanne Michelinilt: ükski piloot pole Argentina ja Portugali rallit ühel hooajal võitnud alates 2009. aastast. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/997405049482555392

"Halb õnn seekord meie jaoks! Viime auto tagasi hooldusalasse ja uurime, mis täpselt juhtus. Rohkem informatsiooni praegu ei ole," ütleb Tänak oma Twitteri kontol. https://twitter.com/OttTanak/status/997402230927036416

Seis pärast 2. kiiruskatset: Hayden Paddon läheb ka rallit juhtima. Evans teine, Meeke kolmas.

Hayden Paddon sõidab põhjad! Läheb 2,3 sekundiga Evansi ette.

Elfyn Evans on parima ajaga finišis. Meeke'i edetab 0,9, Sordot 2,6 sekundiga.

Latvala aeg pole ka kiita. 10,4 sekundit kaotust Meeke'ile ja koht kuues. Lappi on seitsmes. "Olen sõitmisest puudust tundnud. Pean lihtsalt rohkem kilomeetreid kirja saama. Tänakuga juhtunu tegi mindki ettevaatlikumaks. Ei tea, mis see oli. Mõtlesin selle peale."

"Ma üritasin, aga ei olnud piisavalt julge. Kõik töötab kenasti, auto tundub hea, mina olen lihtsalt liiga halb. Ongi kõik," põhjendas Lappi oma kehva aega.

Meeke läheb finišis Sordo ette 1,7 sekundiga juhtima. Lappil on midagi juhtunud või pole ta veel suruma hakanud, tema kaotus finišis on 11,4 sekundit.

Sellised kivid lõhkusid Tänaku masina. https://twitter.com/klaustrofoob/status/997396486500573184

Dani Sordo sõidab välja võimsa aja, edestades Ogieri tervelt 7,3 sekundiga!

Kordusest näeme, et auto võis lõhkuda üks keskmise suurusega kivi, millest üle sõites kõva pauk käis.

Tundub, et Ott ja Martin ei sõida täna enam kuhugi.

"Sõidan gaas põhjas, rohkem enam ei saa," ütles Ogier, kes jõudis esimesena finišisse ajaga 15.41,5. Neuville kaotab talle 0,6 sekundit.

Õli temperatuur on probleemiks, kuuleme Tänakut raadio teel ütlemas. "Oil temperature, midagi lõi puruks" https://twitter.com/AS_PipoLopez/status/997393061289299968

TÄNAK ON TEE ÄÄRES! Autost väljas ja kapott on lahti.

Ogieri split parandati ka ära. Kaotab Tänakule 2,8 sekundit.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 1,8 sekundit kiirem. Ogieri aega ei saa usaldada, see näitab juba minut ja 43,2 sekundit kaotust.

Ott läks samuti rajale!

Ogier on rajal ja katse on ametlikult avatud!

Stardijärjekord: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Tänak, 4. Mikkelsen, 5. Sordo, 6. Meeke, 7. Lappi, 8. Latvala, 9. Evans, 10. Breen, 11. Paddon, 12. Östberg, 13. Suninen, 14. Al Raihi.

Rehvivalikuga keegi täna ei üllata. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/997385014936588293

Seis avakatse järel:

https://twitter.com/OttTanak/status/997190851569831936

https://twitter.com/MSportLtd/status/997189620319375361

1. kiiruskatse tulemused: 1. Tänak, 2. Suninen +0,4, 3. Ogier +0,4, 4. Meeke +1,4, 5. Mikkelsen +1,4, 6. Neuville +1,5, 7. Sordo +1,6, 8. Evans +1,6.

Ogier ja Neuville jäävad Tänakule alla. Tänak alustab rallit katsevõiduga.

Nüüd on rajal Neuville ja Ogier. Seejärel saab WRC-autode järjestus paika.

Mikkelsen tunnistab ka, et tema üritab Portugalis võidu eest võidelda.

Ott Tänak: “Raske on siin (Portugalis) domineerida. Teame, et homme on rajakate lahtine ja peame ka rada puhastama. Peame kõvasti võitlema, et saada laupäevaks hea stardipositsioon. See katse ei olnud nii puhas, kuid pingutasin kõvasti.“

Mikkelsen läheb neljandaks. Kaotust Tänakule 1,4 sekundit.

Tänak läheb kiiruskatse liidriks. Tänak edestab Sunineni 0,4 sekundiga.

Tänak ja Mikkelsen on rajal!

Latvala räägib, et tema Toyota mootoriga juhtus midagi kummalist. Auto olevat lihtsalt välja surnud. Latvala sõnul hakatakse asja koheselt uurima. Ralli hakkab tegelikult pihta ju homme.

Meeke tunnistab, et Portugalis läheb ta püüdma kõrget kohta. Mehhikos ja Argentinas tundis ta end hästi ja nii olevat kõik võimalik. Karjääri jooksul on Meeke ühe korra Portugalis võitnud.

Meeke läheb teiseks. Kaotust Suninenile 1,0 sekundit. Latvalalt kerge eksimus ning soomlane läheb 9. kohale. Kaotust kaasmaalasele 3,5 sekundit.

https://twitter.com/rallylive18/status/997185565324988416

Rajal on Latvala ja Meeke.

Lappi tunnistab, et Portugalis on tal eesmärgiks tõusta poodiumile. Soomlane oleks enda sõnul rahul ka poodiumi kõige madalamale kohale tõusmisega.

Suninen jääb ikka liidriks. Sordo sõidab välja Evansiga võrdse aja ehk läheb jagama teist kohta. Sordol kaotust Suninenile 1,2 sekundit. Lappi läheb viiendaks, kaotust liidrile 1,4 sekundit.

Nüüd on rajal Esapekka Lappi ja Dani Sordo.

Evans läheb teiseks. Kaotust Suninenile 1,2 sekundit. Breen viiendaks. Kaotust liidrile 2,1 sekundit.

Nüüd on rajal Elfyn Evans ja Craig Breen.

Liidriks läheb nüüd Suninen, kes edestab Östbergi 1,3 sekundiga. Paddon tõuseb aga kolmandaks. Temal on kaotust Suninenile 2,0 sekundit.

Mads Östberg läheb 2.36,0 liidriks. Östberg edestab Tidemandi 4,5 sekundiga. Esimene WRC-aeg sellega kirjas.

Pontus Tidemand läheb liidriks. Rootslane edestab seniseid liidreid 1,2 sekundiga.

https://twitter.com/MSportLtd/status/997172269611962368

Jako Kald: Saarlane soomes hoiab pöialt

Greensmith saab kirja Lefebvre'iga täpselt sama aja.

https://twitter.com/frank_wrc/status/997175935936974848

Praegu on ajaga 2.41,7 parim Stephane Lefebvre. Prantslane edestab 2,5 sekundiga Katsuda Takamotot.

Tänak tuleb rajale eelviimases paaris. Eestlase kaaslaseks on Mikkelsen. Viimase paarina tulevad rajale Ogier ja Neuville.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/997176411478806528

Esimesed startijad on rajale saamas.

Ülekanne on alanud!

Rahvamassid on esimese kiiruskatse ootel.

Toyota videokokkuvõte testikatsest: https://twitter.com/TGR_WRC/status/997076284709761025

Kuigi Tänak on testikatse lõpetanud, ei saa tulemusi veel päris lukku lüüa sest osad masinad on läinud ka viiendat korda rajale. Hetkel on eestlane ikka kaheksas.

https://twitter.com/OttTanak/status/997030600459534336

Ken Torn ja Kuldar Sikk on esimesel läbimisel saanud kirja paremuselt 33. aja 3.44,6, mis oli JWRC arvestuses esimese ringi parim tulemus.

Dani Sordo stiilinäide: https://twitter.com/RallyRACC/status/997031236995514369

Tänak on neljandal läbimisel aega 0,2 sekundi võrra parandanud, aga hoiab ikka veel kaheksandat kohta.

Tänak on kukkunud juba kaheksandaks:

Ragnar: olen eelkõnelejaga nõus, et testikatsega ei võideta rallisid, pigem kaotatakse! Ootame nädala vahetuse ära ja siis teeme järeldused, Ott anna tuld ainult.

Kolmanda läbimise aeg oli Tänakul 3.04,7, kuid neljandast kohast kõrgemale see teda ei tõsta. Neuville on paugutanud aja 3.03,8, Ogier 3.03,8 ja juba neli korda rajal käinud Mikkelsen 3.04,2.

Pärast teist läbimist on seis selline:

Katse teisel läbimisel on Dani Sordo märgi maha pannud:

Latvala on sõitnud välja parima aja. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/997008797624389633

Ardo Teder: Testikatsega pole võimalik ühtegi rallit võita,küll aga kaotada.Niiet pole mõtet sealt midagi erilist loota ja sealt mingeid järeldusi teha.

Kris Meeke ja Andreas Mikkelsen on Tänakust mööda läinud.

Viis autot on testikatse juba läbinud ning Tänak on neist kõige kiirem olnud.

Pole just palju testikatseid, mis rallikrossi rajal sõidetakse. https://twitter.com/rallytravel/status/996995962466947073

Sellisel trassil hakatakse kohe testikatset sõitma: https://twitter.com/planetemarcus/status/996990042395508737

Tänaku sõnad pärast rajaga tutvumist: "Minu ambitsioon selleks ralliks on sama mis alati ehk võidelda võidu eest. Eks näis, mida teha saame. Hetkel on kõik kuiv ning me peame sellega esimese päeva stardijärjestust silmas pidades arvestama. Annan endast parima ja usun, et sellest tuleb vägev võitlus."

