OTSEBLOGI JA FOTOD | Eile katkestanud Ott Tänak sai Walesi ralli punktikatsel teise koha, Latvala tõusis liidriks

Walesi MM-ralli

Östberg kaotab Neuville'ile 1,9 sekundit. Kokkuvõttes edestab ta belglast veel 6,9 sekundiga.

Mikkelsen rammis põhupalli ja laternaposti ning finišeeris Neuville'ist 2,8 sekundit kehvema ajaga. Tal tuleb täna veel 6,9 sekundit belglasele kuskil loovutada.

Paddon kaotab finišis Neuville'ile 5 sekundit. See tähendab, et ühest tiimikaaslasest saab ta juba mööda.

Neuville on 21. katse lõpetanud ajaga 4.26,6. Paddon kaotab talle esimeses splitis 2,2 sekundit.

21. katse on alanud!

Eeldades, et Paddon ja Mikkelsen lasevad Neuville'i mööda ja belglane sööb ka Östbergi ära ning võtab viienda koha ning Latvala jääb Ogierist ette, peaks punktiseis olema järgmine.1. Neuville 1892. Ogier 1753. Tänak 168

Üldseis pärast 20. katset:

Punktikatse ajad:

Tänak võtab punktikatse teise koha, Latvala oli ikkagi 0,8 sekundit kiirem. "Ma ei tahaks ühelegi konkurendile sellist tunnet, mida ma eile pidin tundma."

Kolmandas splitis jääb Tänak Latvalale 0,2 sekundiga alla.

Ogier läheb finišis Latvala selja taha 5,3 sekundiga. Latvala tõuseb ralli liidriks, edestades Ogieri 3,6 sekundiga.

Tänak on teises splitis Latvalast sekundi võrra kiirem!

Latvala läheb punktikatset juhtima, edestades Neuville'i tervelt 5,7 sekundiga.

Tänak sõidab välja parima esimese spliti! 0,3 sekundit Latvalast kiirem.

Lappi läheb finišis Neuville'i järel teiseks (+2,6).

kõlkajalg: Jälle on Neuvillel õnne nagu umbrohtu! Rada läheb iga korraga palju-palju libedamaks, Ott Tänak asub tõelisele kaskadööri missioonile.

Ogier läheb esimeses splitis neljandaks Lappi ette (+1,2). Tänak läks rajale!

Esmeses splitis juhib Latvala 1 sekundiga Paddoni ees. Lappi on Breeni järel neljas (+1,9). Finišis kaotab Breen Neuville'ile tervelt 21,1 sekundit.

Kordused näitasid, kuidas Breen kraavis käis. Õnneks väga sügav kraav polnud ning iirlane sai sõitu jätkata. Aga punktidele ta siin ilmselt ei prentendeeri.

Östbergist pole Hyundai pilootidele vastast. Läheb neljandaks (+10,5).

Mikkelsen kaotab finišis Neuville'ile tervelt 8,7 sekundit.

Paddon kaotas teise ja kolmanda spliti vahel pisut aega (või võttis meelega rahulikumalt) ja jäi finisis belglasele 2,9 sekundiga alla. "Siin on isegi libedam kui Monte Carlos. Väga-väga keeruline katse."

Neuville polnud finišis eriti õnneliku näoga ning tunnistas, et palju punkte ei oota. Auto käsitlemisega olevat probleeme.

dr. house: Neuville tiimikaaslased lasevad ta nagunii mööda, võtavad ajakaristuse, seega nende ajad just pole midagi...

Neuville on finišis ajaga 9.37,3. Teises splitis on Paddon temast 0,6 sekundit kiirem olnud.

Mikkelsen kaotab esimeses splitis Paddonile 1,6 ja Neuville'ile 0,5 sekundit.

Paddoni esimene split on Neuville'ist sekundi võrra kiirem.

Neuville startis punktikatsele!

Vahe hetkel üheksandal kohal asuva Kalle Rovanperäga on 12 ja pool minutit. Seega ei. Kümnenda kohani on minna üle 11 minuti.

Fänn: Kas Tänakul pole mitte lootust 9 kohale tõusta kui head sõitu teha ?

Üldseis pärast 19. katset:

19. katse ajad:

dr. house: Latvalal on päris hea võimalus selle aasta esimene rallivõit ka saada... Ogier ei riski kindlasti nii palju. Samas Latvala ka ei tohi, esiteks meeskondlikud punktid ja teiseks peab hoidma ta Neuville taga pool...

Tänak on finišis viienda ajaga, kaotades Lappile 6,3 sekundiga. "Auto tundub sama nagu eile. Tunnen end okeilt."

Ogier kaotab Lappile 4,3 ja Latvalale 2,7 sekundiga. Prantslane jääb veel 1,7 sekundiga liidriks. "Algus oli väga raske. Väga keerulised olud. Lihtne on siin vigu teha."

"Meil oli üks moment, aga suutsime auto tee peal hoida. Väga-väga keeruline katse," kommenteeris Latvala, kes võib selle katsega ralli liidriks tõusta.

Tänak esimeses splitis kolmas (+2,2 sekundit kaotust Latvalale, 1,7 Lappile). Samal ajal on Latvala finišis Lappist 1,6 sekundit kehvema ajaga.

Lappi tuleb finišisse Breenist veel 5,4 sekundit kiiremini!

Breen läheb finišis nelja sekundiga Neuville'i ette liidriks.

Mikkelsen surub end finišis Neuville'i ja Paddoni vahele teiseks (+0,6).

Paddon jääb Neuville'ile finišis 2,3 sekundiga alla. Kiireima esimese spliti on välja sõitnud Craig Breen.

Neuville on juba finišis ajaga 7.26,5. "Väga libe, väga üllatav. Mu kiirus oli veidi liiga optimistlik. Pidin mingil hetkel hoogu maha võtma. Ei taha kõigega riskida."

Kolme esimese mehe võrdluses on Neuville näidanud kiireimat esimest splitti. Paddon teine (+0,2), Mikkelsen kolmas (+0,3).

Neuville ja Paddon on rajal!

kõlkajalg: Siin poloe tõesti enam midagi tagasi hoida."Rehvid soojaks" Elsi katsega ja gaas põhja Gwydir-1 läbimisel. Punktikatse on kokku pandud varasemalt kavas olnud kahest katsest, millede vahel on uus lõik. Kas kõikk või ei midagi!

Tänane stardijärjekord: NeuvillePaddonMikkelsenÖstbergBreenLappiLatvalaOgierTänakEvansRovanperä

Latvalal tuli eilsel pressikonverentsil geniaalne idee. Kuula lähemalt! https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1048668793621372929

Tänak on teel starti! https://twitter.com/OttTanak/status/1048799649346347008

Ogier`tundis Tänakule kaasa. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ogier-mul-on-otist-toesti-kahju-ta-oli-meist-koigist-kiirem?id=83921349

Valusad kaadrid Tänaku katkestamisest: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-valus-vaatepilt-saatuslikud-hetked-mis-jatsid-ott-tanaku-walesis-tee-aarde?id=83921333

Tänaku kommentaarid katastroofiga lõppenud võistluspäevale: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-ei-tea-veel-kas-paaseb-homme-starti-emotsionaalselt-on-seis-vaga-raske?id=83921197

Tänak andis kahe emotikoni ja ühe fotoga oma meeleolu väga tabavalt edasi...https://twitter.com/OttTanak/status/1048623649668980746

Virtuaalsed tabeliseisud - siin tuleb aga arvestada, et Neuville'i lasevad tema tiimikaaslased ilmselt asjade praeguse käigu jätkudes homme mööda.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1048616892703731712

Loodame mõistagi veel täna hilisõhtul saada kätte Ott Tänaku värsked kommentaarid ning teadmise ka sellest, kas Tänak saab homme starti tulla - aga sellega läheb kindlasti aega, sest tänaste katsete juurest hooldusparki on mitmetunnine autosõit.

Ralli üldseis pärast tänast võistluspäeva. Homme ootab ees ülipõnev võiduheitlus!

18. katse tulemused:

Neuville finišis - 4,5 sekundit kaotust Mikkelsenile.

Latvala teeb, mis ta suudab, aga jääb finišis pärast seda väljasuretamist Mikkelsenile 6,7 sekundiga alla, Ogier edestab teda 1,5 sekundiga. Päeva lõpuks on prantslase edu Latvala ees seega 4,4 sekundit.

Lappi edestab finišis Ogier'd 0,7 sekundiga, ent kaotab Mikkelsenile 4,5-ga.

Ogier: "See katse vist ei sobi meie autole, andsin endast kõik."

Ogier on samal ajal finišis - 5,2 sekundit koguneb kaotust Mikkelsenile.

Avasplitis on ta Mikkelsenist 4,3 sekundit maas, aga Ogier'st 1,9 maas.

Latvala suretas ühes tagasipöördes auto välja, kaotsi läks umbes kolm sekundit.

Breen läheb finišis teiseks - 2,3 sekundit kaotust Mikkelsenile. Ogier' esimene splitt ei ole samal ajal just kiita - ta kaotab seal norralasele 2,4 sekundiga.

Östberg kaotab isegi sellel lühemal katsel Mikkelsenile 5,6 sekundit. Splittide järgi võib Paddon veel aeglasemalt tulla.

Mikkelsen on lühikese katse finišis - 6.43,6 on tema ajaks.

Ajavõtusüsteemiga on sel katsel taas mingisugune jama - Mikkelsenile anti start kell 19.24.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-paevakommentaar-tanaku-seis-on-kehv-kuid-kaugeltki-mitte-lootusetu?id=83920581

Päeva viimane katse on samuti juba alanud, ent Mikkelseni pole veel rajale lubatud.

Ralli üldseis pärast 17. katset: Ogier' ja Latvala vahe on väga väike!

17. katse tulemused: Latvala hakkab vajutama!

Neuville kaotab Latvalale 5,2 sekundit ning jääb kokkuvõttes hetkel kaheksandaks - aga tuletame meelde, et otse tema ees on kaks tiimikaaslast, kes ta vajadusel mööda saavad lasta.

Latvala: "Olukord on nüüd erinev, kuna Ott katkestas, saame ka ralli võidu peale sõita. Üritame meeskonda aidata ja Ogier'st ette saada!"

Latvala läheb katse liidriks! Edu Mikkelseni ees 1,7, Ogier' ees 2,6 sekundit. Hästi! Päeva viimase katse eel on Ogier' edu Latvala ees vaid 2,9 sekundit.

Lappi on finišis - kaotust Mikkelsenile 2,6, Ogier'le 1,7 sekundit.

Ogier finišis - kaotust Mikkelsenile 0,9 sekundit.

Finišis on samal ajal seis selline, et Mikkelsen edestab Paddonit 0,2, Breeni 2,9 ja Östbergi 3,6 sekundiga.

Teises splitis on Latvala juba liider, edestades nii Ogier'd kui Lappit 1,4 sekundiga.

Latvala edestab avasplitis Ogier'd 0,3 sekundiga. Hea märk!

Veel fotosid Tänaku juurest:https://twitter.com/MotorPress_/status/1048603588099039232

Meil tuleb nüüd põnevusega jälgida Ogier' ja kahe soomlase (ning Craig Breeni) vahelist lahingut. Esimeses splitis on Ogier Mikkelsenist küll 1,1 sekundit aeglasem, kuid edestab Lappit omakorda 1,0 sekundiga.

Mikkelsen paneb finišis esimese märgi maha - 10.44,5.

Esimeses splitis on Mikkelsen liider, edestades Paddonit 1,2, Östbergi 1,4 ja Breeni 1,7 sekundiga.

https://twitter.com/Karlip1/status/1048600491939319808

Andreas Mikkelsen on igatahes 17. katsele startinud.

Telepildis näidatakse lõiku 15. katse lõpust, kus Tänaku auto ühe kühmu pealt päris raskelt maandus - kas kurja juur peitus seal?

Kui Toyota meeskond leiab, et Tänaku autot on võimalik homseks parandada, on neil õhtul selleks kolm tundi aega - sellised on reeglid.

Tunne võib küll selline olla, et rallist on õhk välja lastud, aga kaks katset on täna veel sõita. Dyfi katse teine läbimine algab juba 14 minuti pärast.

Juhan: Tõesti, midagi pole veel kadunud. Kui auto homseks terveks tehakse, siis on võimalik punktikatselt maksimum võtta. 5 punkti lisaks. Väike abi ikka.

Virtuaalne tabel: Neuville 185 (juhul kui tiimikaaslased teda mööda lasevad) Ogier 179 Tänak 164 Ilma Power Stage punkte arvestamata

Toyota ametlik teade: Tänak jättis auto seisma, et mootorit säästa ja ehk homme taas rajale tulla. Meeskond hindab kahjusid siis, kui auto tagasi hooldusparki jõuab.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1048595166695751680

Tiit Raudsepp: Samas Neuville`i kommentaar on õige - miski pole veel paika pandud. Usun sama.

Raivo: Toyotal oleks aeg mõtlema hakata. 2 korda hooaja jooksul sama vea pärast juba katkestanud. Ja nüüd tänu sellele võib MM-tiitel käest libisenud olla. Asi pole hea.

Nüüd ei ole siin enam midagi - Lappil ja Latvalal tuleb jalad kõhu alt välja võtta ning ideaalis Ogier'st mööda pressida - samas on vaat et veel olulisem Neuville'ilt punkte ära võtta, et vahe punktitabelis võimalikult väike püsiks.

Ralli üldseis pärast 16. katset:

Kurb, tohutult kurb... Siin on aga 16. katse tulemused:

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/pe-kull-tommi-makinen-avaldas-pohjuse-mis-sundis-ott-tanakut-ootamatult-katkestama?id=83920351

"Sain just info raadiost. See on osa mängust. Väike viga võib kõike muuta, nagu meil hommikul. Või ebaõnn nagu meil Türgis. Aga mitte midagi pole veel läbi."

Neuville jõuab finišisse. Vaatame, mis nägu tema teeb.

Kõnekad kaadrid...

Latvala teeb samuti suured silmad. "Väga kahju, see pole küll hea. Peame nüüd ise väga keskenduma."

Andrus: Sellest siis Tänaku moka otsast mainimine, et mootor kuidagi...

Tänaku autot ümbritsevad pealtvaatajad ning väljastpoolt tundub auto täiesti terve. Infot endiselt pole- mis ometi juhtus? Kas mootor ütles üles? Aeglaselt sai ta samas sõita...

Lappi kaotab finišis 5,8 sekundit ning kuuleb, et Tänak on katkestanud. "Pfff... need ei ole head uudised. Mis tal juhtus?"

Tänak liigutab auto rajalt ära. Mis küll ometi juhtus?https://twitter.com/RafaMSport/status/1048587613412757504

Mehed on autost väljas, kiivrid on peast ära... Mis toimub?

TÄNAK ON SEISMA JÄÄNUD!

Ka Ogier ei saa sel katsel Mikkelsenile vastu - finišis on vahe 2,6 sekundit.

Paddon jääb Mikkelsenile finišis alla 6,2, Breen juba 7,6 sekundiga.

Latvala jääb samal ajal avasplitis Mikkelsenist 2,0 sekundiga maha.

Östberg kaotab taas Mikkelsenile päris omajagu, 5,2 sekundit.

Ogier kaotab avasplitis Mikkelsenile 0,7 sekundiga, Lappi 0,9 sekundiga.

Mikkelsen finišis - 11.26,6.

Esimeses splitis on Mikkelsen esimene, edestades Östbergi 1,4 ja Paddonit 3,1 sekundiga.

Mikkelsen on katsele startinud!

Neuville'i stiilinäide värskelt lõppenud katselt:https://twitter.com/Claudio_Aguilar/status/1048581570267897856

Nagu ka hommikul, ei maksa katse lõpu järel ekraanide tagant kaugele minna - järgmine katse saab stardi juba kell 17.32.

Ralli üldseis pärast 15. katset:

15. katse tulemused:

Evans oli ainus sõitja, kes läks rajale viie keskmise seguga rehviga - ning kuigi ta näitab splittides väga head minekut, on tema aeg finišis viies - 3,7 sekundit kaotust Ogier'le.

Tänak: "Meil polnud üldse sellist infot, et tee nii kuiv oleks. Peame edasi hakkama saama."

Tänak finišis - Neuville'iga täpselt võrdse ajaga.

Neuville kaotab finišis Ogier'le 6,1 sekundiga. "Rütm oli hea, aga pean vedrustust natuke jäigemaks keerama."

Tänaku kolmas splitt on Ogier'st 3,8 sekundit kehvem. Võimalik, et pehmete rehvidega eestlane üritab üllatavalt kuivades tingimustes pisut ka rehve säästa.

Latvala jääb 0,4 sekundiga alla ka Lappile. Ogier libiseb temast üldarvestuses 5,5 sekundi kaugusele.

Teises splitis läheb liidriks hommikul väga kahvatult sõitnud Elfyn Evans. Tundub, et nüüd on väike eelis ikkagi tagant tulijatel.

Lappi väidab sealjuures, et Ogier' sõidujoon on väga pöörane ning käib tihti peaaegu teelt väljas. "Mina ei saa niimoodi sõita, põrutaksin millelegi otsa."

Tänaku teine splitt päris nii särav ei ole, kuid midagi pole ka katki. Seal jääb ta Ogier'le 1,1 sekundiga alla.

Lappi kaotab finišis Ogier'le 3,4 sekundit. Soomlased ei ole suutnud täna väga head kiirust stabiilselt üles leida.

Tänaku avasplitt on hea - ta jääb seal 0,7 sekundiga alla vaid Mikkelsenile.

Lappi ja Latvala on esimestes splittides Ogier'st veidi aeglasemad.

Ogier lööb Breeni aja finišis aga 2,0 sekundiga üle.

Breen läheb katse finišis liidriks, 0,4 sekundiga Mikkelseni ette.

Ogier on kolmandas splitis Breeni ees 1,4 sekundiga liidriks läinud. Kas rada läheb oma kuivuse tõttu isegi järjest kiiremaks? WRC All Live'i stuudios arvati enne, et pigem ikkagi poleeritakse muda, mistõttu on esimestel startijatel eelis.

Paddon kaotab Mikkelsenile 4,6 sekundit. Sõitjad räägivad finišis, et rada on isegi ootamatult kuiv ning keskmise seguga rehv oleks olnud ehk mõistlikum valik, kuigi vahe on väga väike.

Östberg kaotab Mikkelsenile finišis ootamatult palju, 5,9 sekundit. Kas Mikkelsen on väga hea sõidu teinud või Östberg kuskil eksinud?

Ogier on avasplitis teine, kaotades Mikkelsenile 0,9 sekundiga.

Andreas Mikkelsen lõpetab - 10.40,3 on siiski tema enda hommikusest läbimisest kümmekond sekundit kiirem. Tee tundub kohati juba päris kuiv olevat.

Esimesest vaheajapunktist on neli sõitjat läbi tulnud ning seal on Mikkelsen esimene - Breen kaotab 1,0 sekundiga, Östberg 1,8 ja Paddon 1,9 sekundiga.

Leho: Punkti katsel saadud punktid saad kirja alles ralli lõpus. Katkestab keegi,lähevad punktid järgmisele!

Seekord ei ole tõesti. Ralli korraldajad said selleks eriotsuse.

did_269512: Kas punktikatse polegi viimane sellel rallil?

Siin on tänased pärastlõunased rehvivalikud. Tänak otsustas seekord kaasa võtta ka ühe keskmise seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048573422748540930

Mikkelseni esimene vaheaeg annab aimu, et hommikuga võrreldes pole rada just kiiremaks muutunud - ta sõidab sisuliselt samasse auku.

Andreas Mikkelsen on katsele startinud!

Tundub, et ilm on Walesis kuiv ja kena. Juba hommikuse tiiru viimaste katsete ajal oli päikest näha ning tundub, et vihma täna juurde ei tule. Sellegipoolest on teed ilmselt küllaltki niisked.

Tervitused taas kõigile rallisõpradele! Lõuna on söödud, rehvid vahetatud - nüüd tuleb ainult ülejäänud tänasel neljal kiiruskatsel valu anda! Kavas on täpselt needsamad neli katset, millega täna hommik ka algas. Hommikust viiendat katset (seda, millest Delfi TV-s ülekanne oli) teist korda läbi ei sõideta.

Mäkinen vaatab juba tulevikku ja tahab kindlustada, et suur talent tema tiimiga liituks... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-kas-toyota-mangib-strateegilist-mangu-et-supertalent-rovanpera-endale-saada?id=83919521

Maailmameistreid-olümpiavõitjaid on meil ju teisigi palju olnud...

Teodor: Kui Tänak tuleks maailmameistriks, mis on tõenäoline, kas see oleks suurim võit eestile spordi ajaloos?

Nüüd ootab meid laias laastus ees paaritunnine paus - sõitjad saavad rehvid vahetada, aga hoolduspausi ette nähtud pole, kuna tänased katsed toimuvad hoolduspargist väga kaugel.

Ralli üldseis pärast 14. katset. Tänaku seljataga käib väga kibe võitlus!

14. katse tulemused:

Tänak: "Mind väga ei huvita, mida teised teevad, keskendun enda sõidule. Pärastlõuna tuleb põrgulikult libe, teed on väga ära poleeritud."

Tänak finišis turvaliselt - kaotust Latvalale 1,6 sekundit ehk täpselt sama aeg Ogier'ga.

Neuville'i ei tundu tagumise põrkeraua puudumine eriti takistavat - ta kaotab Latvalale 1,3 sekundit ning läheb viiendaks. Ott Tänak on esimeses splitis samal ajal teine, 0,4 sekundit Latvalast maas.

Latvala läheb finišis liidriks ning vähendab Ogier'ga vahet - Östbergi edestab ta 0,6 sekundiga.

Lappi võtab Ogier'lt mõned kümnendikud tagasi ning läheb ise kolmandaks - Östbergile jääb ta alla 0,6 sekundiga.

Ogier läheb finišis kolmandaks - kaotust Östbergile täpselt sekund.

Foto Östbergi seiklusest:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1048533126731902977

Kordame veel üle: hoolduspausi ei ole täna kavas, kuna hoolduspark on tänastest katsetest umbes kolmetunnise autosõidu kaugusel.

Ain Teder: Miks see kord hoolduspausi ei ole?

Samal ajal tuleb finišisse Craig Breen, kes hommikul väga korralikku minekut näitas. See katse aga nii hea ei ole - ta jääb finišis teistele seni lõpetanutele alla ning kaotab Östbergile 1,9 sekundiga.

Tänak läheb rajale juba kolme minuti pärast.

Raiki Kruuk: Mis kell Tänaku start on?

Paddon kaotab finišis Östbergile 1,3 sekundiga.

Östberg sõidab ühe sirge pisut laiaks ning haarab mingisuguse plakati auto külge - näeb päris efektne välja! Finišis lööb ta Mikkelseni 0,3 sekundiga.

Mikkelsen juba finišis - ajaks 4.29,1.

Tegu on suhteliselt lühikese, 8,3-kilomeetrise katsega. Täna läbitakse seda ainult korra.

Andreas Mikkelsen on katsele startinud!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-makinen-tanak-on-uskumatult-kiire-aga-voib-vajadusel-veel-kaiku-lisada?id=83918959

Nõnda - tasub uudist värskendada, sest järgmine katse on otsepildis ka Delfi TV-s! Ülekanne algab praegu!

"Push! Push!" Thierry Neuville'i meeleheide pärast kraavisõitu. https://www.instagram.com/p/BolgdqllfIw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Nüüd saame taas väikese hingetõmbepausi teha - Dyfnanti katse algab kell 14.08!

Walesi ralli üldseis pärast 13. katset:

13. katse tulemused:

Tänak: "Kõik on olnud okei, aga meil on millegipärast mootoril pisut võimu puudu. Rehvivalik oli hea, aga ei teagi, mida pärastlõunaks teha - praegu kasutavad kõik erinevaid rehve ja sõidavad sama kiiresti."

Tänak finišeerib kolmanda ajaga - kaotust katsevõidu saavale Mikkelsenile täpselt sekund.

Neuville: "Tegime hommikul ilmselt vale rehvivaliku, sest pidamine pole kõige parem. Kavatseme ka edasi suruda."

Neuville finišis ning aeg pole taas kiita - 3,7 sekundit on tema kaotus Mikkelsenile. Hetkel viimane aeg, mis kukutab ta kokkuvõttes üheksandaks. Samas ei tasu unustada, et vajadusel lasevad nii Paddon kui Mikkelsen kindlasti tiitli peale võitleva tiimikaaslase mööda.

Tänak näitab taas head minekut, avasplitis jääb ta alla vaid Mikkelsenile ning sedagi 0,2 sekundiga.

Latvala kaotab Mikkelsenile finišis 1,5 sekundit ning tõuseb Lappist kokkuvõttes mööda.

Lappi kaotab finišis 3,4 sekundit ning jääb üldarvestuses Breenist vaid 1,9 sekundiga ettepoole.

Breeni kaotus on samal ajal Mikkelsenile finišis 1,1 sekundit, mis tähendab, et võrdluses Ogier'ga võttis ta taas paar sekundit tagasi.

Ogier'le näidatakse finišis nüüd 3,3-sekundilist kaotust. See on juba loogilisem.

Tundub, et tegu on tõesti mingi süsteemi veaga, sest ka Lappi jääb seal 21,3 sekundit alla. Ehk on kogu asi 20 sekundiga nihkes?

Teises splitis näidatakse Ogier'le 20,8-sekundilist kaotust. Telepildis räägitakse, et tegu on ilmselt ajavõtusüsteemi apsakaga, aga hoiame asjal kätt pulsil.

Kas Ogier'ga juhtus midagi? Esimeses splitis näidatakse talle 19,5-sekundilist kaotust!

Östberg kaotab finišis Mikkelsenile 0,6 sekundiga, Paddon 2,6 sekundiga.

Mikkelsen on ka splittide põhjal hea sõidu teinud - esimeses vaheajapunktis edestab ta Breeni 1,4, Östbergi 1,6 ja Paddonit 2,0 sekundiga.

Mikkelsen räägib, et esimesena rajal olijana sooviks ta mõistagi märjemaid olusid, aga tegi sellegipoolest korraliku sõidu. Walesis on isegi päike pilve vahelt piilumas!

See katse on teistest lühem, 11-kilomeetrine. Mikkelsen jõuab juba enne finišisse, kui siin vaheaegade põhjal suuremaid järeldusi tegema saame hakata.Norralase lõpuaeg on 7.33,0.

See katse on teistest lühem, 11-kilomeetrine. Mikkelsen jõuab juba enne finišisse, kui siin vaheaegade põhjal suuremaid järeldusi tegema saame hakata.Norralase lõpuaeg on 7.33,0.

Läheme peatumata edasi juba järgmise katse peale - Gartheiniogi esimene läbimine juba algab ning Mikkelsen on rajale pääsenud!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-kuidas-pealtvaatajad-thierry-neuvillei-auto-kraavist-valja-said?id=83918775

Ralli üldseis pärast 12. katset:

12. katse tulemused: Tänakule ralli kuues katsevõit!

Tänak võtab katsevõidu! Breeni ja Östbergi ette tuleb ta lõpuks lausa 1,8 sekundiga.

Neuville finišis - kaotust koguneb lõpuks Breenile-Östbergile 5,6 sekundit. Vaatame nüüd, kas Tänak saab katsevõidu kirja - viimases splitis oli ta Östbergiga võrdne.

Tänak läheb kolmandas splitis lausa liidriks! 0,6 sekundit on tema edu Östbergi ees.Latvala on samal ajal finišis 2,9-sekundilise kaotusega.

Lappi annab katse lõpuga pisut ära ning kaotab finišis 3,4 sekundit.

Tänaku teine splitt on Östbergist 0,8 sekundit maas, Neuville kaotab seal 3,3 sekundit.

Ogier tuleb korraliku ajaga finišisse - Breenile-Östbergile jääb ta 0,7 sekundiga alla.

Tänaku avasplitt on korralik - 1,4 sekundit kaotust Östbergile.

Breen sõidab finišis välja Östbergiga täpselt võrdse aja ning läheb liidrikohta jagama.

Neuville'i avasplitt on samal ajal nigelavõitu - ta on seal hetkel viimane, kaotust 2,4 sekundit.

Teises splitis on Lappi Ogier'st 0,8 sekundiga mööda rebinud, aga Latvala jääb seal prantslasele 0,4 sekundiga alla.

Paddon sõidab viimase kurvi küll puhtalt, aga kaotab Östbergile 3,4 sekundit.

Lappi ja Latvala jäävad esimeses splitis Östbergile (ja Ogier'le) pisut alla - Lappi kaotus Östbergile on seal 1,7, Latvalal 1,9 sekundit. Tuletame meelde, et Ogier kaotas seal 1,3 sekundit.

Östberg läheb oodatult finišis liidriks - ta edestab kaasmaalast Mikkelseni 0,9 sekundiga. Sealjuures oli ta päris viimases kurvis 20 meetrit enne finišit lähedal väljasõidule!

Mikkelsen paneb finišis esimese märgi maha - 10.59,4.

Ogier alustab teistega sarnases tempos - avasplitis on ta neljas, kaotust Östbergile 1,3 sekundit.

Esimeses splitis on taas parimat minekut näidanud Östberg, kes edestab seal Mikkelseni 0,3, Breeni 0,9 ja Paddonit 2,1 sekundiga.

Vahelduseks väike update ka MM-sarja virtuaalsest punktiseisust:https://twitter.com/rockollector/status/1048504960600735744

Andreas Mikkelsen on Dyfi katsele startinud!

Järgmiseks katseks olev Dyfi toimub tänavu mullusega võrreldes teistpidises suunas. Tegu on metsa sees sõidetava katsega, mis on kohati kitsas ja paljude tagasipööretega, kuid sisaldab ka laiasid ja kiireid lõike. Pikkust sel taas 20 kilomeetrit.

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1048497783815196674

Üldarvestuses on pisut märkamatult esikolmikule päris lähedale jõudnud ka Craig Breen, keda lahutab teisel kohal olevast Ogier'st vaid 9,4 sekundit.

Põhjus peitub selles, et tänased katsed toimuvad hoolduspargist kolmetunnise autosõidu kaugusel.

Teemu Mängud: Ma ei saa aru sellest, et miks hoolduspausi pole?

Uhuhuu, millised pöördelised sündmused... Nüüd ootab meid ees väike paus ning järgmine katse saab stardi kell 12.28. Kõik saavad hinge tõmmata!

Mati Jaeski: Mina sain aru, et Ott lihtsalt ütles, et mootorile suur koormus ja ilmselt on ka teistel samad probleemid. Ja mootoriga on tegelikult kõik korras.

Ralli üldseis pärast 11. katset: Neuville langes teiselt kohalt kaheksandaks!

11. katse tulemused:

See oli päris kummaline lause jah. Ei saanudki täpselt aru, kas midagi on valesti või mitte.

Mihkel: Kas Tänakul mootoriprobleemid või mida ta sellega mõtles?

Tommy Whooozhy: Neuville ei pidanud pingele vastu?

Tänak finišis lausa teise ajaga - 1,7 sekundit kaotust Östbergile. "Ei tea, kas teepind on nii kõva, aga see mõjub vist mootorile. Puhas sõit meie poolt."

Neuville: "Minu esimene suur eksimus pärast Monte Carlot. Nii võib juhtuda, minu viga. Auto on õnneks korras."

Neuville finišis - kaotust kogunes Östbergile lõpuks 51,4 sekundit, mis kukutab ta lausa kaheksandaks!

Vahepeal jäi seetõttu tähelepanuta Latvala finiš - ta sõitis välja Ogier'ga võrdse aja.

Auto tagaosa sai ilmselt ka natuke kahjustada ning tuletame meelde, et hoolduspausi täna kavas ei ole. 49,5 sekundit on tema kaotus Östbergile viimases splitis!

Belglase Hyundai on kraavis, aga pealtvaatajad suudavad ta suhteliselt kiiresti tagasi rajale lükata! Aega läks aga päris kõvasti kaotsi. Ühes paremkurvis libises ta lihtsalt teelt välja.

NEUVILLE ON RAJALT VÄLJAS!

Lappi on katse lõpus - kaotust Östbergile 9,2 sekundit, mis tähendab, et Ogier'ga võrdluses ta väga palju tagasi ei suutnud võtta. Kokkuvõttes jääb soomlane 1,8 sekundiga prantslase seljataha.

Ogier finišis - kaotust Östbergile koguneb 9,8 sekundit. Kui asjad samasoodu jätkuvad, võib Östberg päeva lõpuks päris kõrgesse mängu kerkida.

Tänaku avasplitt on taas suurepärane - ta kaotab Östbergile vaid 1,1 sekundiga.https://twitter.com/addison1972/status/1048491484054474752

Breen läheb finišis teiseks, 5,1 sekundit kaotust Östbergile.

Östberg võib siit täiesti vabalt ka katsevõidu noppida, sest tundub, et teeolud lähevad iga autoga kehvemaks ning järgmised mehed ei suuda tema tempot hoida. Latvala kaotab avasplitis 3,0, Neuville 3,6 sekundit.

Paddon kaotab finišis Östbergile lausa 11,4 sekundit.

Ogier' kaotus jätkub ka teises vaheajapunktis, kus ta jääb Östbergile 4,9 sekundiga alla.

Östberg lööb finišis Mikkelseni 5,6 sekundiga. Lappi on samal ajal avasplitis Östbergist 3,3 sekundit aeglasem.

Mikkelsen lõpetab mudaga kaetud autos ajaga 11.45,0.

Ogier ei ole ka väga kiiresti alustanud - ta kaotab Östbergile esimeses splitis lausa 2,9 sekundit. Paddon kaotab teises splitis juba 8,4 sekundit - ega ometi teeolud nii kiiresti ja drastiliselt kehvemaks ei lähe?

11. katse avasplitis on Östberg täpselt sekundiga Mikkelseni ees juhtimas, Paddon on aga koguni viis sekundit ära andnud.

Mikkelsen on 11. katset alustanud!

Järgmisena on kavas Sweet Lamb Hafren katse esimene läbimine. Tegu on kahest ikoonilisest katsest kokku pandud 20-kilomeetrise katsumusega, mis algab juba viie minuti pärast - eelmise katse finiši ja selle katse stardi vahel on väga väike vahemaa.

Ralli üldseis pärast 10. katset: Latvala langes kolmandalt kohalt viiendaks.

10. katse tulemused:

Tänak: "Pikk päev on veel ees, aga praegu poleerib iga auto teed ning see muutub libedamaks. Tegin aga hea sõidu ning olen sellega väga rahul."

Tänak finišis stardipositsiooni arvestades suurepärase ajaga - kaotust Ogier'le koguneb vaid 3,1 sekundit ning tema liidripositsioon saab veelgi kindlustatud!

Latvala: "Üllatavalt halb aeg, sõit ei tundunud üldse nii kehv. Alajuhitavust oli palju."

Neuville ei tule ka õnneks sugugi hea ajaga - tema kaotab Ogier'le 7,2 sekundit ning jääb kokkuvõttes prantslasest vaid 2,2 sekundiga ettepoole!"Võisime seda oodata, et tee muutub libedamaks. Tegin korraliku sõidu."

Latvala finišis ning aeg on kehv - ta kaotab Ogier'le lausa 9,8 sekundit ning langeb üldarvestuses tahapoole nii Ogier'st kui Lappist!

Teises splitis on Tänaku kaotus Paddonile 1,5 sekundit. Latvala kaotab seal Paddonile 3,4, Neuville 4,3 sekundit.

Lappi sõidab Mikkelseniga sama aja välja ning kaotab Ogier'le 4,7 sekundiga, langedes üldarvestuses prantslasest 2,4 sekundiga tahapoole.

Ogier läheb finišis liidriks - 2,9 sekundiga Paddoni ette. Prantslaselt tugev avaldus.

Tänak tuleb esimeses splitis korraliku ajaga - 0,5 sekundit kaotust Paddonile. Hästi!

Sven Tantu: WRC live telepildist on näha otil on väga libe teel, auto on selgelt alajuhitav

Craig Breen läheb finišis teiseks, 0,6 sekundit kaotust Paddonile. Kõik on seni väga ühte auku aegadega.

Tundub, et tee läheb lihtsalt aeglasemaks - Neuville tuleb Latvalast veel omakorda 0,3 sekundit nigelama ajaga. Ootame huviga, mida suudab Tänak.

Lappi ja Latvala ei ole head algust teinud - Lappi kaotab avasplitis 0,5, Latvala juba 2,2 sekundiga. Samal ajal on Ott Tänak startimas.

Paddon läheb finišis liidriks, 1,2 sekundiga Östbergi ette. Ogier jääb talle sealjuures teises splitis 0,4 sekundiga alla.

Östberg lööb finišis Mikkelseni aja 0,6 sekundiga ümber.

Mikkelsen paneb samal ajal finišis esimese märgi maha - ajaks 10.50,9. "Olud ei olnud nii hullud kui ootasin - seisvat vett oli päris vähe."

Meie jaoks esimene oluline vaheaeg tuleb esimeses splitis Ogier'lt - ta sõidab seal välja Paddoniga sama aja ning jagab liidrikohta.

Tänak saab lähte kell 10.51.

Eva: Mis kell stardib Tänak&Järveoja?

Esimesed kolm meest on avasplitis kõik ühe sekundi sees, suuri vahesid tekkinud pole. Paddon seni napilt norralastest kiirem.

Telepildist on näha, et Mikkelsenil on esimese startijana päris keeruline - aeg-ajalt on tee libedam kui ta arvata oskab.

Thierry Neuville tunnistas sealjuures teleintervjuus, et hoolimata sellest, et täna hoolduspausi ei ole, ei ole ta autosse varuosi kaasa võtnud, et maksimaalselt rünnata.

Andreas Mikkelsen on rajale läinud!

Igatahes - esimese katse, 20-kilomeetrise Myherini alguseni on jäänud vaid viis minutit. Ootame põnevusega!

Sven Tantu: Pehmel ja kõval rehvil ei ole erilist vahet sellel rallyil

Rait: Kas pehme rehvivalik vihjab sellele, et Tänak riskib hommikul rohkem, et lükkab kohe klotsi põhja?

Aiks: See viimane stardi pos ei tohiks sellistes oludes väga suurt erinevust teha, sest eile Breen tuli ju viimasena kohati väga heade aegadega üle lõpujoone.

Tänane päev sai sealjuures sõitjate jaoks väga varajase alguse - esimene auto pidi hooldusalasse jõudma juba kell 5.30 hommikul, sest esimeseks katseks olev Myherin on sellest ligi kolmetunnise sõidu kaugusel. Ühesõnaga - hoolimata sellest, et tegu on varahommikuga, on ralliässadel juba sadu sõidukilomeetreid tänasest seljataga!

Stardijärjekord on täna tõesti selline, et Tänak läheb tippsõitjatest sisuliselt viimasena rajale:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048472699994091520

Kristo: Kuidas tänane stardijärjekord on? Kui Tänak lõpus, siis vist veidi keerulisem.

Andre: Kindlasti üks põnevamaid ralli päevasi eesti ralli fännide jaoks tulemas

Ilm on Walesis endiselt... walesine. Vihma sajab ning üldist niiskust on palju, kuigi termomeeter näitab lausa 14 soojakraadi.

Simmo Pukk: Oskab keegi öelda kuidas ilm on... kas öösel on sadanud ?

Ei tohi. Kõik ikka oma rehvidega.

Noor huviline: Kas tiimikaaslased vōivad omavahel, päeva jooksul, rehve vahetada?

Ühtlasi soovitame otseblogi lahti hoida uues uudises - eilse päeva sündmused jäid eelmisesse artiklisse, tänased tegemised leiab aga siit:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ott-tanak-alustab-walesi-ralli-laupaeva-liidrikohalt-kas-neuville-suudab-teisest-kohast-kinni-hoida?id=83915739

Nagu samast säutsust näha võib, siis rehvivalik on taas väga mitmekesine. Tänak, Lappi, mõlemad Citroenid ja Mikkelsen on rajal viie pehme seguga rehviga, Evans ja Paddon aga näiteks viie keskmise seguga rehviga. Neuville, Ogier ja Latvala on kokku pannud kombinatsiooni pehmetest ja keskmistest.

Arvata võib, et Latvalale on tiimi poolt täna antud ülesanne Neuville'i survestada. Lappigi pole tegelikult kaugel, arvestades seda, et täna ootab ees ikka tohutult pikk võistluspäev, kus kõike võib juhtuda.150 võistluskilomeetrit - kusjuures hoolduspausi päeva keskel ei olegi, on vaid rehvivahetuseks mõeldud ala!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048447396374614017

Raiki Kruuk: Kas seekord on ka Toyotadel mingi taktika, et Latvala püüab Neuville kinni, et Tänakul kindlustada rohkem punkte?

Suninen homme enam rajale ei tule, sest masinat ei saada enam korda. https://twitter.com/MSportLtd/status/1048300890535460864

Rallifänn: Ma arvan küll et Latvala suudab Neuvilliga sama hästi sõita ja võib kaarte segada küll see mees !!

Rallif2nn: Viimane 8 katse tõestas, et ei Latvala, Suninen, Lappi ega ka Breen ei suuda homme Tänaku ja Neuville vahele tulla. Seda sama tõestati ka Saksamaa rallil, kus ralli käigus oli võimalus Tänaku ja Neuville vahele kaarte segama tulla kuid tulutult. Küsimus on selles, kas Neuville hoiab ralli lõpuni teist kohta või Ogier sõidab teiseks ja Neuville jääb kolmandaks. Viimane oleks Eesti rallisõpradele rohkem meeltmööda. Muidugi tegemist on motospordiga ning kõike võib juhtuda. Pöidlad pihku Tänakule ning elame näeme!

Tänaku õhtused mõtted: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-homme-tuleb-edasi-suruda-sest-vahe-teistega-pole-suur?id=83916435

Jaan Martinsoni kokkuvõttes päevakommentaar otse Walesist:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-paevakommentaar-kuhu-kadusid-tanaku-abilised?id=83915871

M-Spordi tiimiboss Malcolm Wilson räägib, et Suninen olevat enne kraavi vajumist põrutanud suure kivi otsa ning vedrustuse lõhkunud.

R.: Kui kõik hästi läheb, suudaksid Latvala, Lappi ja Ogier veel Neuville homme ja ka miks mitte pühapäeval kinni püüda! Tuleb põnev nädalavahetus

Walesi ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva:

9. katse tulemused:

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mis-juhtus-elfyn-evansiga-m-sport-avaldas-pohjuse-miks-waleslane-koduralli-katki-pidi-jatma?id=83915601

Paddon kaotab sarnaselt tiimikaaslasele üle kümne sekundi, 10,2.

Mikkelsen kaotas Neuville'ile 10,9 sekundit. Norralane pole täna kohe üldse piisava kiirusega sõita suutnud.

V: Praegu on isegi tähtsam, et Latvala ja Lappi tõuseks. Tänakul seis päris hea niigi, iga katse kohta 2 sekundit varu, et lõpuks ikka esimene olla.

Suninen on väidetavalt kraavi sõitnud - meestega on kõik korras, aga auto on kinni jäänud.

Latvala pressib end veel Neuville'i ja Lappi vahele, jäädes belglasele 0,9 sekundiga alla.

Teemu Suninen on katsel seisma jäänud!

Lappi edestab Tänakut 0,3 sekundiga.

Ogier jääb finišis nii Neuville'ile kui Tänakule alla - kaotust belglasele 3,6, eestlasele 1,2 sekundit.

Ralli liider Tänak: "Üldiselt on olnud väga hea päev, oleme isegi madala pidamisega olukordades kiired olnud, aga see katse oli keeruline."

Tänak kaotab finišis Neuville'ile 2,4 sekundit. Turvaliselt finišis.

Neuville finišis - 10.16,4 on ajaks. Tänak on samal ajal splittides endiselt mõni sekund aeglasem.

Teises splitis on Tänak Neuville'ist juba 2,9 sekundit aeglasem. Ehk võtab eestlane lihtsalt pisut ettevaatlikumalt, kuna ta on ühe rehvi juba lõhkunud?

Tänak jääb esimeses splitis Neuville'ile 0,2 sekundiga alla. Ühe korra oli ka otsepildist näha, et eestlane libises ühes kurvis alajuhitavuse tõttu pisut, ent sellest ei tundunud erilist ajakaotust tulevat.

Muide, WRC stuudios pakkus Richard Burnsi kunagine kaardilugeja Robert Reid, et maailmameistriks tuleb tänavu just Ott Tänak.

Nõndaks - tänane viimane katse on alanud. Neuville on 17-kilomeetrisele katsele startinud!

Sven Kald: Kas tänastel liidritel ei ole homme oht palju aega kaotada? Näib, et esimesed sõitjad saavad viimaste ees täna eelise

WRC2 klassis on Kalle Rovanperäl sealjuures veel suurem edu kui Ott Tänakul WRC-s. Värskelt 18-aastaseks saanud Rovanperä edestab seal puhta sõiduga Pontus Tidemandi juba 55,3 sekundiga!

Tänase päeva viimast katset ei tule enam samuti kaua oodata - see algab juba kell 18.28.

Jüri Ha: Nüüd tuleb Tommil Tänaku tiimikaaslased tõsisele vestlusele kutsuda, et hakkaksid Neuville survestama ja siis jääb lootavaid belglase sõiduveale....

Kalle Kaljula: Ma ei tea mida see Ott söönud on, aga mees on teiselt planeedilt. Annaks rallijumal nüüd vastupidamist

Pärast hommikusi katseid kuulutas Esapekka Lappi: "Et siin häid aegu välja sõita, pead olema idioot!" Tema selgitus oli järgmine: "Kurvides tuleb pidurdada hilja, siis gaas põhja suruda ja loota, et tuled puhtalt välja. Seepärast peadki olema idioot. Kui kurvis on muda, võib mäng lõppenud olla. Riskivärk."

Ralli üldseis pärast 8. katset. Väike avarii langetas Latvala kolmandaks, Neuville lõikab sellest kasu.

Breen sõidab veel oma stardipositsiooni kohta üllatavalt hea aja välja. 8. katse tulemused:

Peagi lõppev katse on tema hooaja 57. katsevõit.

Oliver Eitea: Palju neid kiiruskatse võite hetkel Tänaku kontol on? 56 või 57?

Katse tundub üha aeglasemaks minevat. Paddon kaotab 22,1 sekundit. Uusmeremaalane ise ka imestab, et ta nii palju alla jääb - enda meelest tegi ta korraliku katse.

Aivar Sikk: Nagu mingi needus!!!!Kui Neuvill jääb sinna 5-st kohst tahapoole,hakkab ees sõitjatel jamad ja see mees hiilib järjest lähemale...Latvalast kahju!

Suninen kaotab selle katsega lausa 22,0 sekundit ning potsatab kokkuvõttes hetkel kuuendaks. "Tegin ühel mahapöördel spinni ning kaotasin aega."

Mikkelsen jätkab kaotamist, selle katsega tuleb 21,2 sekundit juurde.

Katkise tuuleklaasiga Latvala kaotab Tänakule 16,1 sekundit ning langeb kokkuvõttes Neuville'ist tahapoole! "Ma ei saanud õiget rütmi ning sõitsin kivile otsa, mis lõhkus tuuleklaasi. Muidu on kõik korras, aga olin seejärel liiga ettevaatlik."

Foto Tänaku katkisest rehvist:https://twitter.com/motor_box/status/1048220363832905728

Lappi kaotab seekord Tänakule 8,6 sekundit ning raputab pead. "Läheme paremaks, aga oleme endiselt väga aeglaselt. Ma pole piisavalt julge, kardan muda liiga palju."

Jah, ikka saab. Õnneks on vaid üks katse jäänudki, nii et kui just katse peal mõni teine rehv päris katki ei lähe, ei ole sellest hullu.

panda: Kas Ott saab rehvi ära vahetada enne järgmist katset?

Ogier tuleb kolmanda ajaga - kaotust Tänakule 7,2 sekundit. Neuville'i ja Ogier' omavahelises võrdluses jääb belglane 5,8 sekundiga ettepoole.

Tänak: "Tunne oli okei, aga lõhkusime vasakpoolse esiratta rehvi ära."Kus see juhtus?"Ei tea - katsel!" naerab eestlane.

Tänak finišis - ning katse päris lõpuga võttis ta taas, nagu ka hommikul, veel kõvasti aega endale. 6,0 sekundit on edu Neuville'i ees.

Sel katsel on ta aga viimastes splittides Neuville'ist 4,8 sekundit kiirem. Belglane on ühtlasi finišis - aeg 16.36,5 on tema enda hommikusest läbimisest lausa 30 sekundit parem.

Tänaku stiilinäide eelmiselt katselt:https://twitter.com/Claudio_Aguilar/status/1048218621326102528

Ametlik kinnitus sellele, mida võis eeldada: Elfyn Evansi jaoks on tänane võistluspäev läbi. Väga kahju.https://twitter.com/MSportLtd/status/1048216421187158021

Neuville liigub Tänakuga võrreldes pisut paremini kui hommikul, kuid kolmandas splitis on eestlane siiski 4,0 sekundit kiirem.

Ogier on sealjuures avasplitis seekord ka Neuville'ist 2,1 sekundit aeglasem. Samal ajal on Tänak teises vaheajapunktis belglasest 3,2 sekundit nobedam.

Esimeses splitis on Tänak belglasest 2,3 sekundit kiirem. Tundub, et ka sel katsel on pidamine hommikuga võrreldes kõvasti paremaks läinud, sest ajad on juba neljaminutilise sõidu järel kaheksa sekundit kiiremad kui hommikul samas kohas.

Evans sai küll korraks liikuma, kuid taas seisab. Ta on umbes 11 kilomeetri kaugusel eelmise katse stardist.

Neuville on 8. katsele startinud!

Järgmisena ootab meid ees pikk Brenigi katse. Neuville peaks 29-kilomeetrisele katsele stardi saama juba nelja minuti pärast.

Tahaks igaks juhuks ühe asja üle täpsustada, kuna mitmed kommentaatorid on kirjutanud, et Evansi seisma jäämine on M-Spordi tiimikorraldus. See ei ole kohe kindlasti mitte tiimikorraldus! Esiteks ei ole reedese päeva pärastlõuna avakatse kellegi koht tiimikorralduseks, teiseks viitaks tiimikorraldusele kontrollitud mõneminutiline hilinemine, mitte poole ülesõidu peal seisma jäämine ja katse sisuliselt vahele jätmine.

Rallistuudios räägitakse, et Evansi autol olevat probleem kütuse mootorisse jõudmisega, mistõttu ei saadagi hetkel autot liikuma. Katse starti on lubatud hilineda kuni 30 minutit, kusjuures iga minuti eest tuleb 10 sekundit trahvi.

Ralli üldseis pärast 7. katset:

7. katse tulemused: Tänakule taas katsevõit!

Östberg sõidab välja Paddoniga sama aja, Breen on finišis kümnendana, viis sekundit koguneb tal kaotust Tänakule.

Paddon läheb kaheksast mehest seitsmendaks - kaotust 3,6 sekundit.

Tundub, et ka M-Sport ei soovi veel avaldada, mis täpselt lahti on.https://twitter.com/MSportLtd/status/1048209948046491648

Evans endiselt seisab, ta on katse algusest kilomeetrite kaugusel. Õigel ajal startides oleks ta juba ammu rajal.

Suninen sõidab välja Ogier'ga võrdse aja ning läheb kolmandat-neljandat kohta jagama. Kaotust Tänakule 1,9 sekundit.

Hommikul nigelalt liikunud Mikkelsen pole ka hoolduspausi järel õiget tempot leidnud. 4,5 sekundit tuleb kaotust.

Karl: Kahju küll, et Evans katkestab. Tänakul praegu väga hea hoog ja parem oleks kui Neuville Evansist mööda ei läheks.

Latvala läheb hetkel teiseks - 1,3 sekundit koguneb tal kaotust Tänakule.

Lappi kaotab samal ajal finišis Tänakule 2,2 sekundiga.

Ajalise karistuse saab ta kindlasti, aga praegu tundub olulisema küsimusena see, kas ta üldse rallit jätkata saab. Endiselt puudub info selle kohta, mis üldse probleemiks on.

Peeter: Kas Evans saab ajalise karistuse nüüd?

Rallimehed üldiselt roteerivad katsete vahel rehve, et neid mitte liialt kulutada. Olenevalt katse tüübist võis tal hetkel ükskõik milline kombinatsioon all olla.

Martin: Kui Tänakul on kaasas 3 pehmet ja 2 keskmist rehvi siis kas tal on all 2pehmet ja 2 keskmist ning 1 pehme on varu või all on 3 pehmet ja 1keskmine?

Käigukasti korda saanud Ogier kaotab finišis Tänakule 1,9 sekundiga.

Elfyn Evans seisab endiselt ülesõidul ning õigeks ajaks ta küll starti ei jõua.

Tänak: "Teel on tunduvalt rohkem pidamist kui hommikul. Keskmise kõvadusega rehvidega mehed on ilmselt siin kiiremad."

Tänak lööb teda aga 3,4 sekundiga! Eestlane jätkab taas võimsa hooga.

Neuville on finišis ajaga 4.05,0. Enda hommikusest läbimisest neli sekundit kiirem.

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 2,0 sekundit kiirem, aga samal ajal räägitakse, et Elfyn Evansil võib olla ülesõidul mingisugune probleem - ta seisvat tee ääres.

Neuville on 7. katsele startinud!

Praegu on stuudios Abi Stephens.

panda: Mis on wrc+ rallistuudio naise nimi? Päris asjalikke küsimusi küsib

Rehvivalik on taas sõitjate lõikes väga erinev, kuigi tunnistati, et ega pehmel ja keskmisel segul väga suurt vahet ei ole. Tänak on kolme pehme ja kahe keskmisega, Neuville viie pehmega, Ogier viie keskmisega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048202151888080896

Nõnda - tervitused taas! Pärastlõunased katsed on peagi algamas ning sõidetakse needsamad kolm katset, mille Tänak hommikul kõik võitis.

Praegu on autodel hoolduspausi aeg ning mehaanikud annavad kuuma. Seitsmenda katsega alustatakse kell 16.37!

Ott Tänaku värsked kommentaarid!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-ott-tanak-olen-pisut-ullatunud-et-mu-edu-juba-nii-suur-on?id=83912659

WRC telestuudios on külas Soome ja Liverpooli jalgpallilegend Sami Hyypiä, kellega seoses tõmmatakse võrdlusi Sébastien Ogier' hetkeolukorra ja Liverpooli situatsiooniga 2005. aasta Meistrite liiga finaalis - mäletatavasti oli Liverpool toona poolajaks Milani vastu 0:3 taga, aga suutis imekombel viigistada ning penaltiseerias võita.

Praegu on sellest küll sügavalt vara rääkida, aga selline on MM-sarja virtuaalne tabeliseis:https://twitter.com/planetemarcus/status/1048165208060059649

Soomlased viskavad pisut kildu. Iltalehti kirjutas, et Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi lisasid Walesi rallil kiirust nagu sead jooksuajal. Ju sealsed lehemehed on põllumajanduse ja loomade hingeeluga hästi kursis.

Nüüd ootab ka meid siin ees paus - põhjalikumalt oleme tagasi juba eeldatavalt kella 14.30 paiku, kui peaksime kuulma ka sõitjate pikemaid kommentaare hommikustele katsetele.

Ralli üldseis pärast 6. katset ja ühtlasi enne hoolduspausi:

Teise läbimise tulemused: viimasena rajal olnud Breen tegi päris hea sõidu.

Enam ei lähe kaua ka teise läbimise lõpptulemusteni. Evans kaotab Latvalale seal 2,2 sekundiga.

Katse esimese läbimise on nüüd kõik sõitjad lõpetanud - siin on 5. kiiruskatse tulemused:

-t-: Latvalast võib saada hea "filter" selleks ralliks Oti ja eeskätt Neuville vahele. Kindel ju see,et Otist ta mööda ei läheks, isegi kui peaks lõpuks kiirem olema..

Latvala virutab teisel läbimisel kõigist 1,8 sekundit kiirema aja. Ootamatu!

Ogier kaotab teisel läbimisel vaid sekundi juurde. Prantslane suutis kehvast olukorrast maksimumi võtta - tuletame meelde, et ta sõitis ilma esimese ja teise käiguta.

Tänaku teine läbimine toob talle seekord 0,4 sekundit kaotust Neuville'ile. Eestlast ootab nüüd hoolduspaus, kuhu ta läheb liidrikohal. Olud samal ajal katsel halvenevad iga hetkega, vihma sajab juurde ja udu samuti häirib.

Seda katset läbitakse suhteliselt kummalises järjekorras. Ainult neli sõitjat sai oma esimese läbimise tehtud, aga nüüd on juba Neuville'i teise läbimise kord. Oma esimesele katsele kaotab ta 1,1 sekundiga.

Lappi kaotab Neuville'ile 2,5 sekundit.

Ogier, kes peab sõitma ilma esimese ja teise käiguta, kaotab sel katsel 3,8 sekundit.

Vahepeale kiire nupp Walesis kohapeal olevalt Jaan Martinsonilt:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-soidab-kodurallit?id=83910217

Tänak sõidab katse puhtalt läbi ning kaotab Neuville'ile 0,3 sekundiga. Ei midagi hullu, sel katsel on peaasi turvaliselt pärale jõuda. "Keeruline - nähtavus on väga kehv."

Neuville saab esimese läbimise ajaks 1.16,8.

Neuville on publikukatsele startinud! Sama trassi läbitakse lühikese aja jooksul kaks korda, nii et kaks katset läbitakse sisuliselt korraga.

Ott Tänak on nüüd sel aastal võitnud täpselt sama palju katseid kui Hyundai sõitjad kamba peale kokku - 55.

Sinna ei ole enam ka kaua jäänud - vaid paarkümmend minutit.

Ilmauudiseid: järgmisena ootavad meid ees kaks lühikest, aga tehniliselt keerulist publikukatset, kus on lisaks udule hakanud ka tugevalt sadama.

Ralli üldseis pärast 4. katset. Ogier langes koguni seitsmendaks!

Tänakule kolmas katsevõit jutti - siin on 4. katse tulemused:

Östberg ei suuda endiselt suurde mängu sekkuda ning kaotab 11,4 sekundiga.

Paddon jääb eestlasele alla 8,9 sekundiga.

Evans jätkab selle ralli teise mehena - finišis jääb ta küll kolmele Toyotale alla, kuid napilt - Tänakule koguneb kaotust 3,6 sekundit.

Suninen teeb taas korraliku katse, 6,5 sekundit kaotust Tänakule.

Mikkelsen jääb isegi Ogier'le alla, kaotades Tänakule 20,6 sekundit. Kokkuvõttes on norralane Tänakust juba 47,2 sekundit maas, kusjuures tal pole ühtegi konkreetset probleemi olnud.

Latvala sõidab samuti hea aja välja - 2,3 sekundit kaotust Tänakule. Kõik kolm Toyotat on väga hea sõidu teinud.

Lappi: "Ma ei suuda tõesti Oti kiirusest aru saada. Arvasin, et võtsin siin katsel ise palju riske... See on tõesti muljetavaldav!"

Lappi sõidab väga korraliku aja välja - kaotust Tänakule vaid 2,6 sekundit.

Ogier tõdeb, et tal on käigukastiga probleemid! Tundub, et ta ütles, et tal pole ei esimest ega teist käiku.

Ogier tegi ühes mahapöördes poolspinni ning kaotab finišis Tänakule lausa 16,5 sekundit!

Tänak näeb näga naerusuine välja: "Raske katse. Palju vahelduvat pidamist ja vesiliugu."

Tänak edestab finišis Neuville'i 7,5 sekundiga. Eestlaselt taas üks suurepärane katse!

Belglane on samal ajal finišis - 10.23,4 on tema ajaks. "Auto töötas pisut paremini, kuid olukord ei ole veel sugugi see, mis võiks olla."

Ogier tegi Neuville'iga täpselt samas kurvis samasuguse eksimuse! Teises splitis kaotab ta Tänakule koguni 7,0 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 4,1 sekundit.

Kordusest näidatakse, kuidas ka Neuville ühes kurvis pidurdamisega hiljaks jäi ning seetõttu pisut trajektoorilt välja libises. Ristmik oli suhteliselt suur, nii et millelegi ta vastu ei läinud, aga paar sekundit läks kaotsi kindlasti.

Esimene splitt tuleb sel katsel juba päris varakult, kui sõitjad on vaid poolteist minutit kihutanud. Tänak on seal Neuville'ist 1,5 sekundit kiirem.

Thierry Neuville on 4. katsele startinud!

Rovanperä edestaski järgmist WRC2 autot 26,2 sekundiga. Sellise mineku pealt tasub meenutada, et järgmise aasta WRC tiimid pole veel sugugi päris lõplikult paigas...https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1048127451430342657

Järgmiseks katseks olev Penmachno on ajalooliselt olnud kaks erinevat katset, kuid tänavu on saadud luba see ühe asfaldilõiguga ühendada. Tegu ei ole lihtsa katsega - ajaloo jooksul on siin suhteliselt kivise pinnasega katsel juhtunud palju rehvilõhkumisi. Pikkust on sel katsel 16,95 km.

Selliseid asju kindlasti tegema ei hakata. See hooaeg üritatakse ikka maksimaalselt hästi lõpetada.

Alex: Nüüd, kui Ogier lahkub Fordist kas Wilson võib teha vastusammu ja näiteks ei rakenda enam tiimikorraldusi Evansile ja Suninenile, et Ogieri aidata? Ehk Evansil lastaksegi eespool lõpetada Ogierist, kui ta on tõesti kiirem? Või on see individuaalne tiitel tähtsam tiimile?

Järgmise katse alguseni on nüüd jäänud veel ümmarguselt pool tundi. Väike kohvipaus!

WRC2 klassis näitab splittide põhjal ülivõimsat minekut 18-aastane Kalle Rovanperä, kes edestab teisi sama klassi masinaid enam kui 20 sekundiga!

asdf: Ford iseenesest on vägagi konkurentsis. Selle taha nagu Ogier pugeda ei saa.

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Breen tuleb viiendaks - ning Tänak saab järjekordse katsevõidu kirja! 3. katse tulemused:

Östberg kaotab samuti eestlasele palju - 14,8 sekundit.

Paddon kõrgesse mängu ei sekku - vahe on 18,6 sekundit.

Haa - hea tähelepanek! Ehk tõesti?

sd: ning Tänak on LIVE-tabelis MM-sarja liider. esimest korda karjääri jooksul?

Katse päris viimane lõik tundub aga Tänaku leib olevat, sest seal jäävad kõik talle alla. Evansi kaotus finišis on 3,0 sekundit.

Evans on samal ajal viimase spliti eel Tänakust vaid 1,7 sekundi kaugusel.

Suninen sõidab välja korraliku aja - 8,9-sekundiline kaotus Tänakule viib ta hetkel kolmandaks.

aino: Lappi sõit küll väga muljet ei avalda.Sellise sõiduga ta küll tiimi esinumbriks ei saa- vaheta meeskondi niipalju kui tahad.Võrdluseks on meil eelmise aasta Oti ja Ogieri eelmise aasta koostöö, kus Ott ise ka tunnistas, et koolitus käib ja tulemused olid ka silmaga näha.

Andreas Mikkelsen jääb finišis eestlasele koguni 23,2 sekundiga alla.

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1048119707029704709

Lappi kaotab finišis Tänakule lausa 16,1 sekundit. "Auto töötab, aga enesekindlust ei ole."

Latvala kaotab samuti Toyotal Tänakule kõvasti - 14,2 sekundit. "Ootamatult palju on alajuhitavust, ma ei saanud auto esiosa tööle."

Splittide põhjal suudab Tänakule konkurentsi pakkuda veel ka Evans, kuid temagi on teises vaheajapunktis juba 2,1 sekundit maas.

Ogier finišis - kaotust Tänakule koguneb 6,4 sekundit.

Tänak: "Tunne polnud nii hea, aga olud on nii keerulised, pidamine vaheldub pidevalt. Oleksin tahtnud veel paremat tunnet!"

Ogier on viimases splitis aga Tänakust "vaid" 3,7 sekundit maas.

Tänak edestab Neuville'i finišis lausa 13,7 sekundiga!

Neuville on finišis - 17.06,1. "Tegin kõik, mis suutsin, aga autot on nendes oludes raske juhtida. Sõidujoont ees ei ole ning väga raske on teada, milline pidamine on."

Viiendas ehk viimases splitis on vahe kasvanud 9,7 peale. Ogier tuleb samal ajal Neuville'ist pisut kiiremini, kuid Tänakule pole seni vastu saanud.

Neljandas splitis on Tänaku edu täpselt 8,0 sekundit.

Väints: Lisaks kiirusele on tehnikaspordis ikka ropult õnne ka vaja! Praeguseks tundub, et kiirust meie mehel on. Nüüd pöidlad pihku, et seda õnne ka jaguks.

Edu kasvab veelgi - kolmandas splitis on kümneminutilise sõidu järel Tänaku edu Neuville'i ees juba 7,9 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 3,3, Neuville'i ees juba 5,6 sekundit! Algus on vähemalt suurepärane.

Tänakul peaks sel rallil olema kasutamiseks uuema mootoriga auto, jah.

Ants: Tänak nūūd uue mootoriga?

Ogier jääb samuti avasplitis meie mehest maha - vahe on seal 1,7 sekundit.

Esimene splitt on meie jaoks rõõmustav: Tänak on seal Neuville'ist 2,5 sekundit kiirem.

Tänak on samuti teisele katsele startinud - siin on aga tema stiilinäide eelmiselt katselt:https://twitter.com/nilssonemil_/status/1048114126713761792

Neuville on tänasele põhikatsele startinud!

Ümmarguselt kümme minutit on nüüd järgmise katse alguseni aega - ja see on juba esimene tõsisem katse, 27-kilomeetrine Brenig, mis sisaldab ka paljuräägitud asfaldilõiku. Ilmselt paneb just see katse esimesed jõujooned paika.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

2. katse tulemused:

Breen kuuendaks - 2,0 sekundit kaotust. Seega on Ott Tänak ühtlasi nii katsevõitja kui ka uus ralli liider!

Östberg sõidab end esikolmikusse - vaid 1,1 sekundit kaotust Tänakule. Sama aeg nagu Ogier'l.

Paddon läheb seitsmendaks - 2,7 sekundit kaotust.

Evans kaotab Tänakule vaid 0,3 sekundit ja läheb teiseks. Tulla on veel Paddonil, Östbergil ja Breenil - kas eestlane alustab kohe katsevõiduga?

Suninen kaotab avasplitis Tänakule vaid 0,2 sekundit, aga teeb hiljem sarnaselt Lappile väikese eksimuse ning kaotab finišis 4,0 sekundit.

J.J: Hommikut ralli huvilised! Kas tõesti juba Ott nende aegade põhjal esimene? Egas midagi, põidlad pihku ja jääme kõige paremat ootama.

Mikkelsen tuleb Latvalaga samas rütmis, 0,1 sekundit temast aeglasemalt.

Latvala ei saa esikolmikule vastu - 2,5 sekundit kaotust Tänakule, hetkel neljas koht.

Kordused näitavad, et Lappi libises ühes kurvis tõesti pisut ideaaltrajektoorilt välja ning jäi hetkeks seisma. Finišis jääb ta Tänakule 6,6 sekundiga alla.

Lappi kaotab splitis aga ootamatult palju, lausa 4,7 sekundit. Kas kuskil tuli väike eksimus sisse?

Ogier mahub finišis Tänaku ja Neuville'i vahele - 1,1 sekundit kaotust eestlasele.

Tänak finišis - 1,9 sekundit Neuville'ist kiirem. "Hea ja puhas sõit. Teeolud muutuvad väga kõvasti."

Esimeses splitis on Tänak Neuville'ist 1,4 sekundit kiirem. Neuville on samal ajal finišis - ajaks 4.09,1."Hästi-hästi libe, ei olnud minu jaoks ei väga hea ega väga halb katse," räägib belglane.

Ott Tänak - natuke harjumuspäratult stardijärjekorras teine - on samuti rajal. Kaheminutilised stardiintervallid - tolmuga niiskel teel probleeme ei ole.

Thierry Neuville ongi vahepeal rajale saanud! Avakatse on suhteliselt lühike seitsmekilomeetrine trett, kusjuures osa sellest kasutati ka eilsel testikatsel. Olemas on ka seesama kurv, kus Ott Tänak eile väikese avarii tegi.

Rehvivalikud on täna väga huvitavad! Suurem osa sõitjatest on rahal viie pehme seguga, Tänakul on nelja pehme kõrval üks kõvema seguga rehv, Ogier'l aga lausa kolm kõvemat segu ja kaks pehmet. Suninen ja Evans lähevad aga viie kõvema seguga peale!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1048104248414785536

Vaid kaks minutit Neuville'i stardini jäänud!

Stardijärjekord:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1048101780884807680

Põnevaid uudiseid ka uuest hooajast:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-sebastien-loeb-teeb-ka-tuleval-hooajal-mm-sarjas-kaasa-citroeni-tiimipealik-andis-vihje?id=83906817

Ott Tänak hommikuses intervjuus: "Ootame siiski päris palju muda ja vihma. Järjekordne päev metsas! Katseid on küll pisut muudetud ning uusi sektsioone on palju, aga väljakutse on sarnane nagu igal aastal."

Tänane avakatse saab alguse kell 9.57, nii et sinnani on veel pisut aega. Ilm on praegu aga katsetel Walesi kohta pigem kuivavõitu, ent sellest hoolimata tuleb kerget uduvihma.

Tere hommikust! Walesis on kell alles seitse saanud, aga sõitjad ja tiimiliikmed on juba tükk aega ärkvel olnud, et pikaks rallipäevaks valmistuda.https://twitter.com/SebOgier/status/1048089947608109056

WRC2 masinad suutsid paremusjärjestust nii palju muuta, et Kalle Rovanperä jäi Sunineniga jagama 8.-9. kohta ning Pontus Tidemand napsas Evansi ja Östbergi eest 11. koha.

Õigemini jagab Neuville Latvalaga teist-kolmandat kohta. Meie mehe kohta see aga ei muuda.

Thierry Neuville läheb kolmandaks (+0,3) ja tõukab Tänaku viiendaks.

Tänak läheb aegade võrdluses neljandaks Ogieri selja taha, kaotust Lappile 0,9 sekundit.

Sebastien Ogier läheb kahe Toyota järel kolmandaks - 1.22,3 (+0,7). https://twitter.com/Hopewellcj/status/1047922534044368898

Esapekka Lappi on Latvalast veel 0,3 sekundit kiirem - 1.21,6.

Latvala sõidab Mikkelseni aja 1,4 sekundiga üle (1.21,9) ja läheb omakorda katset juhtima!

Andreas Mikkelsen (Hyundai) sõitis põhjaks 1.23,3, Paddonist 0,2 sekundit kiirem.

Teemu Suninen (M-Sport) saab kirja teise aja 1.23,8, kaotades Paddonile vaid 0,3 sekundiga.

Elfyn Evans (M-Sport) saab kirja Östbergiga sama aja - 1.24,6 ehk kaotab Paddonile 1,1 sekundit.

Hayden Paddon (Hyundai) näitas seni parimat aega 1.23,5, olles Breenist 0,6 sekundit kiirem.

Breen (Citroen) lõpetas katse ajaga 1.24,1, tiimikaaslane Östberg kaotas talle 0,5 sekundit.

Breen on juba auto tagaosale väikse kahjustuse saanud.

Craig Breen läks rajale! Nüüd hakkame lugejaid ka rohkem aegadega kursis hoidma.

Enne kui WRC masinad rajale lastakse, sõidavad publikukatse läbi Briti meistrivõistlustel osalejad. Esimene WRC sõitja Craig Breen pääseb rajale kell 21.31.

Thierry Neuville rääkis WRC otseülekandes, et ei tunne endal üldse pinget, kuid eesmärk on Walesis Tänakust ja Ogierist eespool lõpetada. "Isegi kui nii hästi ei lähe, on mul siiski punktitabelis väike edumaa," ütles ta võiduvõimaluste kohta.

Esimene masin startis rajale nii: https://twitter.com/WalesRallyGB/status/1047910130682142721

Tänasesse päevaprogrammi kuulus ka autogrammisessioon: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1047897754146676737

Tänase publikukatse stardinimekirjast selgub, et Tänak pääseb rajale alles kell 21.49.

Testikatse aeg tiksus täis ja rohkem kedagi rajale ei lubata.

Tänak on kahel korral veel testikatse läbinud. Korra ajaga 2.22,2 ja siis korrates oma parimat 2.03,3.

Tänak teist korda testikatsel. Seekord puhtalt läbi ja ajaks 2.03,3.

https://twitter.com/OttTanak/status/1047772334264918016

Tänak suundus testikatsele tagasi: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1047787601388818437

Testikatse numbrites:

Walesi ralli hooldusalas. Vahetamist ootav esistange:

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-toyota-tiimist-tulevad-rahustavad-sonumid-tanaku-masin-saadakse-ohtuks-korda?id=83898083

Testikatse kolmandal läbimisel kärpisid Suninen ja Evans kiireimate meestena veel kümnendikke. Mõlemad said ajaks 2.01,9.

Tänakul on testikatsega kõik. Nüüd on vaja auto õhtuseks publikukatseks korda saada.

Testikatse teisel läbimisel sõitis kiireima aja ette Teemu Suninen. M-Spordi meeskonda kuuluva soomlase aeg 2.01,2.

https://twitter.com/OttTanak/status/1047750401062293504

https://twitter.com/NeilHAtDell/status/1047749598687768576

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1047747274456150022

Testikatse esimesel läbimisel olid kiireimad Jari-Matti Latvala ja Elfyn Evans. Mõlemal aeg 2.01,4. Avarii teinud Tänak sai ajaks 4.53,9.

https://twitter.com/jackbenyon/status/1047745918605381632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1047745918605381632&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F12470%3Farticle_id%3D6420789

Tänak tegi testikatse esimesel läbimisel avarii. Ei saanud kurvi minnes pidama ja kihutas vastu kraavivalli.

WRC masinaid on Walesis rajal üksteist:

https://twitter.com/OttTanak/status/1047482839686676482

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-kiired-rallid-toovad-tiitli-tanakule?id=83893629

Ott Tänaku parim koht Walesi rallilt pärineb 2016. aastast kui ta oli koos Raigo Mõlderiga teine. Sebastien Ogier jäi toona ette 10,2 sekundiga. Kolmas oli Thierry Neuville.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/walesis-voib-selguda-tsempion?id=83893483

Delfil ja Eesti Päevalehel on Walesi rallil silmad ja kõrvad kohal. Neid liigutab Jaan Martinson. Pole kahtlustki, saab kuulma ja nägema huvitavaid tähelepanekuid.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-ei-tea-kas-teist-nii-head-voimalust-tiitlit-voita-tulebki?id=83894925

Tere rallihuvilised! Ott Tänak ja Martin Järveoja on kontoris tagasi. Tänasest kuni pühapäevani kihutatakse Walesi ralli ja meie mehed võiks ootuste kohaselt taaskord olla väga kiired.