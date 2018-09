OTSEBLOGI | Draama Türgi rallil: liider Neuville lõhkus vedrustuse ja langes võistlejaterivi lõppu, poodium on Tänakul käeulatuses

Türgi ralli laupäev

Neuville annab ülesõidul kätele valu ja püüab päästa, mis päästa annab.

Kolmandas splitis küll, aga järgmises juba 8,8, siis 10,0, 12,8, 14,8, 18,4 ja viimases 19,4.

urmasg: Kuskohast Ogierile selline aeg nüüd tuli? Kolmandas splitis oli edu Oti ees alla 5 sekundi. On ikka õige aeg?

Evans, kes eilse ebaõnne tõttu suures mängus enam kaasa ei räägi, sõitis 8. katsel välja neljanda aja, kaotades Ogierile 25,8 skeundiga, Latvalast oli ta 4,1 sekundit kiirem.

Üldseis pärast 8. katset:

8. katse ajad:

Neuville on finišis kõige kehvema ajaga, kaotades Ogierile 3.32,6. "Midagi on katki. Me ei sõitnud kuhugi otsa. Ma ei tea, mis juhtus. Ebaõnn."

Neuville'i jaoks on see ralli sisuliselt lõppenud. Viimases splitis kaotab ta Ogierile juba 2.19,3.

Priit: Neuville'i katkine auto teeb nüüd asjad väga põnevaks. Ott peab nüüd natuke juurde panema, Latvalast ja Mikkelsenist tuleb mööda saada. Teise kohaga oleks ralli väga hea lõpetada, kui Neuville punkte siit ei saa. Pärast Türgit on veel kolm rallit minna, seega tuleb väga väga põnev hooaja lõpp.

Östberg on katsel seisma jäänud, probleemid turboga. Aga üldseisu see palju ei mõjuta.

Neuville'i tempole on see mõjunud nii palju, et kui 7. splitis edestas ta ogieri 3,9 sekundiga, siis 8-ndas jääb ta maha juba minuti ja 15,2 sekundiga!

Neuville on autot lõhkunud! Eesmine vasak nurk loperdab kõvasti. Vedru on sõna otseses mõttes väljas.

Mikkelsen läheb finišis Latvala ette teisele kohale, Tänakule kaotab vaid 0,7 sekundit, Latvalat edestab 6,7-ga.

Latvala pani katse teises pooles hoogu korralikult juurde. Finišis kaotab ta Tänakule 7,4 sekundit. Üldarvestuses on nüüd vahe 8,2 sekundit.Üle finišijoone sõidab Latvala pead raputades. "Auto ei pööra. Juhuslikult lülitasin ma ka ALS-i ühel hetkel välja. Ma ei tea, mis teha. Eks näis."

Tänak finišis ajaga 27.42,2, Paddonit edestab 17,2 ja Lappit tervelt 45 sekundiga. Latvala kaotus splittides pole siiski kasvanud. Kolmes järjestikuses splitis on vahe 11 sekundit."Muidugi tahaksime hästi esineda, aga ikka on päris keeruline. Raske on nautide. Mul ei ole veel täit kontrolli." Rehvivaliku kohta ütles ta, et üks varu ei ole riski peale minek, sest katsed on täna siledamad kui eile.

Kolmas split: 1. Neuville, 2. Ogier +4,1, 3. Tänak +8,8, 4. Mikkelsen +11,3, 5. Latvala +15,5. Tänakut on umbes pooleteist minuti pärast finišisse oodata.

Ants: Las aga Ogier ja Neuville lendavad. Küll lennates ka juhtuma hakkab. Ott võtku pea külmana ja rahulikult. Good things come to those who wait!

Teises splitis on Neuville kiireim, Ogier teine (+1,7), Tänak kolmas (+5,1), Mikkelsen neljas (+5,2), Latvala viies (+7,2).

Latvalalt peaks Tänak siiski päris korralikult sekundeid tagasi võtma ning tõenäoliselt läheb ka mööda, sest viiendas splitis on vahe juba 11,3 sekundit. Ja see on alles katse keskpaik.

Ogier lendab! Teises splitis edestab ta Tänakut 3,4 sekundiga. Aga Neuville lendab veel kõrgemalt - tema on esimeses splitis Ogierst sekund kiirem.

Rehviinfot ka: Ogieril ja Tänakul on vaid üks varu kaasas. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040841389968420864

Huvitavad teated ka kolmandast splitist. Mikkelsen on tempos veidi järgi andnud ja kaotab seal Tänakule 2,5 sekundit, Latvala jääb Tänakust maha juba 6,7 sekundiga.

Ogier on esimeses splitis liidrikoha üle võtnud, edestades Tänakut 1,3 sekundiga. Nii lühikese maa peale on see juba päris tugev avaldus!

Neljandas splitis edestab Tänak Paddonit 9,2 sekundiga. Mikkelsen on teises splitis Tänakust maas vaid 0,1 ja Latvala 2,1 sekundiga.

Esimeses splitis on meil olemas Mikkelseni aeg, mis on Tänakust vaid 0,6 sekundit kehvem.

Kolmandas splitis Tänak rajal olijatest ikka kiireim. Vahe Paddoniga on nüüd juba 7,2 sekundit.

Latvala esimene split laseb end millegipärast kaua oodata... Ülekandes pole siiski öeldud, et soomlasega midagi juhtunud oleks.

Teises splitis Tänak samuti kiireim, Paddonit edestab 3,3 sekundiga.

Lappi tegi 3.-4 spliti vahel pirueti ning suretas auto välja, kuid sai sõitu jätkata. Ülekandes on kuulda väga palju "perkele"'id

Tänak läheb esimesest splitist läbi kiireima ajaga, edestades Paddonit 1,4 sekundiga.

Breen on 12 kilomeetri peal ehk kolmandas splitis aega kaotanud, jäädes seas Suninenist maha juba 15,6 sekundiga.

Hayden Paddon on omakorda Lappist avasplitis 1,4 sekundit kiirem. Järgmisena tuleb Tänak. Vahed on 4-minutilised.

Esapekka Lappi on esimeses splitis Suninenist tervelt 3 sekundit kiirem. Katse on väga kitsas ja kurviline. Ja muidugi kivine, nagu kõik katsed Türgis. Võita on palju, kaotada sama palju.

Rebecca Williams WRC otseülekandes: "Mul on täna Tänaku suhtes hea tunne. Arvan, ta üllatab meid kõiki."

Craig Breen on alustanud Sunineniga samas tempos, kaotades talle esimeses splitis vaid 0,5 sekundit.

Katse on alanud! Teemu Suninen on rajal!

Rait: Mulle tundub just Tänaku stardi-positsioon ideaalne. Teisel läbimisel hakkavad viimased startijad rehve lõhkuma. Tuleb huvitav päev. :)

Millised vaated täna sõitjaid ees ootavad! https://twitter.com/yukarin1017/status/1040830308885639169

Tänane stardijärjekord: 1. Suninen, 2. Breen, 3. Lappi, 4. Paddon, 5. Tänak, 6. Latvala, 7. Mikkelsen, 8. Ogier, 9. Neuville, 10. Östberg, 11. Evans, 12. Al Qassimi

Kohapeal viibiva Peep Pahvi tänane lehelugu: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/vana-probleem-kimbutab-turgis-toyotaga-soitjaid?id=83673729

Päikesetõus Parc Ferme's: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040817811088662528