OTSEBLOGI | Draama Türgi rallil: liider Neuville lõhkus vedrustuse ja katkestas, Ogieril samuti probleemid! Mitmendaks tõuseb Tänak?

Türgi ralli laupäev

Latvala on esimeses splitis Tänakust 3,3 sekundit maas.

ogier: Vaadates reaalajakaarti on näha, et Ogier sõidab avalikel teedel katsevahelisel ajal ligi 150km/h. Sellele peaks järgnema samuti karistus

Lappi on teelt väljas! 17 kilomeetri juures. Paremkurvis tekkis mingi kommunikatsiooniprobleem ja vajus teelt välja, praegu istub ninapidi kraavis, pool autot veel tee peal. https://twitter.com/motor_box/status/1040881426651070465

Teises splitis on Tänak Paddonist juba 4 sekundit kiirem.

Tänak esimeses splitis kiireim, edestades Paddonit 2,1 sekundiga. Ogier sai lõpuks liikuma ja on teel stardi poole. Suurest ajakaristusest pääsu pole.

Suninen on 10. katse finišis ajaga 15.08,5, aga esimeses splitis on temast kiiremad nii Lappi, Breen kui ka Paddon, viimane tervelt 4,7 sekundi võrra.

Ogier seisab ikka veel. Evans on sealt lahkunud.

10. katse on käimas. Suninen teeb teed puhtaks.

Otseülekandes spekuleeritakse juba, et isegi kui Ogier peaks siit võtma umbes 50-sekundilise karistuse, saab ta ikkagi rallilt rohkem punkte kui Neuville. Nüüd võib vist küll juba kindlalt väita, et 10. katse starti nad õigeks ajaks ei jõua ning Mikkelsen on meil uus liider, Latvala teine ja Tänak kolmas.

Lisaks Elfyn Evansile on Ogierile nõuga appi tulnud ka Henning Solberg, kes teab M-Spordi autodest nii mõndagi, olles Ford Fiestaga sõitnud alates 2007. aastast.

Ken Torn jäi JWRC klassis 8. katsel jagama teist kohta ning on kokkuvõttes jätkuvalt teine. Sakslane Tannert on tema ees 19,4 sekundiga.

Neuville'iga tehti hooldusalas välintervjuu."Me ei tea veel, mis Ogieriga juhtus. Neil on ilmselt sarnased probleemid, nagu meil hommikul. Võib juhtuda, et seis pöördub jälle, mis oleks positiivne, aga me kumbki ei väärinud seda."Reporter: Tundub, et ühtäkki kujutab Tänak endast jälle ohtu? Neuville: "See on osa mängust. Aga nagu nüüdki näeme, ei ole ralli läbi enne, kui sa finišis oled."

Ogier pole ikka veel kuskile liikunud. Nad peavad järgmises kontrollpunktis olema 11.36, aga sinna on üle 30 km minna.

marko: see järgmine katse on ülimalt oluline enne hoolduspausi. Kui Ogier siit veel 30 sekki kaotab on hetkel Ott see mees kes kõige rohkem võitnud on. Latvala laseb Oti nii või naa mõoda mingiaeg ja Mikkelsenil juhtub alati varem või hiljem midagi kuskil....Go Ottt👍🤛

Sven Tantu: Keegi kolmas tegelane aitab neid seal kuidas on see võimalik? kaks korda tõstis varuratast auto alla juba , sellise asja eest peaks saama ogier karistada, keegi ei tohi aidata teda aidata remontida ju .

Järgmine katse peaks algama kell 11.11. Ogier askeldab ikka veel auto kallal. Tundub, et isegi kui korda saab, siis hiljaks jääb ikka.

Mikkelsen sai siit katsevõidu, Tänak teine.

Esikohaheitlus on viimase kahe katsega muutunud väga põnevaks. Mikkelsen kaotab Ogierile vaid 7,5 sekundit. Üldseis pärast 9. katset:

Nüüd hakkas Ogieril väga-väga kiire.

Prantslasel samuti vedrustuseprobleemid, parem esimene ratas ripub vaevu küljes!"Ma ei tea, mis juhtus. Midagi on katki." Pikka intervjuud polnud, isegi kiivrit ei võtnud peast.

Ogieril on midagi juhtunud või võtab ta juba väga rahulikult, sest kaotust Mikkelsenile tuleb koguni 18 sekundit!

Mikkelsen sõidab põhjad. Tänakust 1,8 ja Latvalast 4,5 sekundit kiirem.

Latvala rääkis, et suretas ühes nõelasilmakurvis auto välja ega saanud seda piisavalt kiiresti käima ning sinna võis kaduma minna kuni 4 sekundit.

Latvala on finišis Tänakust 2,7 sekundit kehvema ajaga. Vahe üldarvestuses on nüüd vaid 6 sekundit ja 20-kilomeetrine katse on kohe ees.

Tänak väljendas rahulolematust ning reporter küsis: "Kas autoga on midagi viga?" Tänak: "Kuidas?"Reporter: "Sa ütlesid, et ei ole väga rahul."Tänak: "Oleme neljandad. Kuidas me saaks rahul olla?"

Tänak finišis ajaga 8.31,0, Paddonist täpselt 7 sekundit kiirem.

Latvala kaotab Tänakule esimeses splitis 1,3 sekundit.

Teises splitis on Tänak Paddonist 7,2 sekundit kiirem.

1121 1121: Kas tundub või kaardi järgi neuville ei suundu 9 katse starti ja katkestab?

Niiviisi tundub tõesti. On hetkel suunaga Marmarise service parki poole. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040865399817031681

Otseülekandes näitas kordusest, kuidas Paddon auto välja suretas. Tänak tuleb esimesse vaheajapunkti 2,2 sekundit Paddonist kiiremini, Breeni edestab 4,8-ga.

Lappi kaotab Breenile finišis 4,6 sekundit.

Breen rääkis, et pidi ühes nõelasilmakurvis tagurpidikäiku kasutama, sest oli pisut otse sõitnud. Aeg on siiski Suninenist 9,1 sekundit kiirem.

Suninen on finišis ajaga 8.55,1. Lappi jääb talle esimeses splitis 1,6 sekundiga alla, aga Breen on olnud 4,8 sekundit kiirem. Ja otseülekandes antakse teada, et Neuville on 9. katse poole teel.

Nullautol oli 9. katsel probleeme. Sellest ilmselt ka viivitus. https://twitter.com/DannyFChen/status/1040861334425034752

9. katse on alanud. Suninen on rajal.

Neuville'il on masina kõrval telefon valjuhääldi peal. Mehaanikud juhendavad, kuidas autot parandada. Kõik see on muidugi lubatud. WRC Live aitab oma otseülekandega palju kaasa.

9. katse algus nihkub 2 minutit edasi. See on Neuville'ile hea uudis, aga enda stardiajaks ta ilmselt ikka kohale ei jõua. Kui üldse enam liikuma saab.

Miks Neuville praegu üldse nii kõvasti auto kallal higistab? Vaatame üldseisule otsa. Ta hoiab oma 3.32,3 kaotusega hetkel 9. kohta ning juba selle eest antakse 2 punkti. Kui ta oma tempo taastab, siis homse päeva lõpuks pole võimatu ka näiteks seitsmes koht, kus praegu on Craig Breen kaotusega 2.25,8. Ja see tähendaks belglasele juba kuute punkti. Tiitel on ikkagi mängus. Nalja ei ole.

Tom: Tänak hoidku pea maas. See võimalus tuleb ära kasutda. Ogier sisuliselt võitja sellel rallil. Ei pea enam riskima. Esikolmiku punktivahe läheb huvitavaks. Ja järgmine ralli uus moto ka tagasi.

Neuville annab ülesõidul kätele valu ja püüab päästa, mis päästa annab.

Kolmandas splitis küll, aga järgmises juba 8,8, siis 10,0, 12,8, 14,8, 18,4 ja viimases 19,4.

urmasg: Kuskohast Ogierile selline aeg nüüd tuli? Kolmandas splitis oli edu Oti ees alla 5 sekundi. On ikka õige aeg?

Evans, kes eilse ebaõnne tõttu suures mängus enam kaasa ei räägi, sõitis 8. katsel välja neljanda aja, kaotades Ogierile 25,8 skeundiga, Latvalast oli ta 4,1 sekundit kiirem.

Üldseis pärast 8. katset:

8. katse ajad:

Neuville on finišis kõige kehvema ajaga, kaotades Ogierile 3.32,6. "Midagi on katki. Me ei sõitnud kuhugi otsa. Ma ei tea, mis juhtus. Ebaõnn."

Neuville'i jaoks on see ralli sisuliselt lõppenud. Viimases splitis kaotab ta Ogierile juba 2.19,3.

Priit: Neuville'i katkine auto teeb nüüd asjad väga põnevaks. Ott peab nüüd natuke juurde panema, Latvalast ja Mikkelsenist tuleb mööda saada. Teise kohaga oleks ralli väga hea lõpetada, kui Neuville punkte siit ei saa. Pärast Türgit on veel kolm rallit minna, seega tuleb väga väga põnev hooaja lõpp.

Östberg on katsel seisma jäänud, probleemid turboga. Aga üldseisu see palju ei mõjuta.

Neuville'i tempole on see mõjunud nii palju, et kui 7. splitis edestas ta ogieri 3,9 sekundiga, siis 8-ndas jääb ta maha juba minuti ja 15,2 sekundiga!

Neuville on autot lõhkunud! Eesmine vasak nurk loperdab kõvasti. Vedru on sõna otseses mõttes väljas.

Mikkelsen läheb finišis Latvala ette teisele kohale, Tänakule kaotab vaid 0,7 sekundit, Latvalat edestab 6,7-ga.

Latvala pani katse teises pooles hoogu korralikult juurde. Finišis kaotab ta Tänakule 7,4 sekundit. Üldarvestuses on nüüd vahe 8,2 sekundit.Üle finišijoone sõidab Latvala pead raputades. "Auto ei pööra. Juhuslikult lülitasin ma ka ALS-i ühel hetkel välja. Ma ei tea, mis teha. Eks näis."

Tänak finišis ajaga 27.42,2, Paddonit edestab 17,2 ja Lappit tervelt 45 sekundiga. Latvala kaotus splittides pole siiski kasvanud. Kolmes järjestikuses splitis on vahe 11 sekundit."Muidugi tahaksime hästi esineda, aga ikka on päris keeruline. Raske on nautide. Mul ei ole veel täit kontrolli." Rehvivaliku kohta ütles ta, et üks varu ei ole riski peale minek, sest katsed on täna siledamad kui eile.

Kolmas split: 1. Neuville, 2. Ogier +4,1, 3. Tänak +8,8, 4. Mikkelsen +11,3, 5. Latvala +15,5. Tänakut on umbes pooleteist minuti pärast finišisse oodata.

Ants: Las aga Ogier ja Neuville lendavad. Küll lennates ka juhtuma hakkab. Ott võtku pea külmana ja rahulikult. Good things come to those who wait!

Teises splitis on Neuville kiireim, Ogier teine (+1,7), Tänak kolmas (+5,1), Mikkelsen neljas (+5,2), Latvala viies (+7,2).

Latvalalt peaks Tänak siiski päris korralikult sekundeid tagasi võtma ning tõenäoliselt läheb ka mööda, sest viiendas splitis on vahe juba 11,3 sekundit. Ja see on alles katse keskpaik.

Ogier lendab! Teises splitis edestab ta Tänakut 3,4 sekundiga. Aga Neuville lendab veel kõrgemalt - tema on esimeses splitis Ogierst sekund kiirem.

Rehviinfot ka: Ogieril ja Tänakul on vaid üks varu kaasas. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1040841389968420864

Huvitavad teated ka kolmandast splitist. Mikkelsen on tempos veidi järgi andnud ja kaotab seal Tänakule 2,5 sekundit, Latvala jääb Tänakust maha juba 6,7 sekundiga.

Ogier on esimeses splitis liidrikoha üle võtnud, edestades Tänakut 1,3 sekundiga. Nii lühikese maa peale on see juba päris tugev avaldus!

Neljandas splitis edestab Tänak Paddonit 9,2 sekundiga. Mikkelsen on teises splitis Tänakust maas vaid 0,1 ja Latvala 2,1 sekundiga.

Esimeses splitis on meil olemas Mikkelseni aeg, mis on Tänakust vaid 0,6 sekundit kehvem.

Kolmandas splitis Tänak rajal olijatest ikka kiireim. Vahe Paddoniga on nüüd juba 7,2 sekundit.

Latvala esimene split laseb end millegipärast kaua oodata... Ülekandes pole siiski öeldud, et soomlasega midagi juhtunud oleks.

Teises splitis Tänak samuti kiireim, Paddonit edestab 3,3 sekundiga.

Lappi tegi 3.-4 spliti vahel pirueti ning suretas auto välja, kuid sai sõitu jätkata. Ülekandes on kuulda väga palju "perkele"'id

Tänak läheb esimesest splitist läbi kiireima ajaga, edestades Paddonit 1,4 sekundiga.

Breen on 12 kilomeetri peal ehk kolmandas splitis aega kaotanud, jäädes seas Suninenist maha juba 15,6 sekundiga.

Hayden Paddon on omakorda Lappist avasplitis 1,4 sekundit kiirem. Järgmisena tuleb Tänak. Vahed on 4-minutilised.

Esapekka Lappi on esimeses splitis Suninenist tervelt 3 sekundit kiirem. Katse on väga kitsas ja kurviline. Ja muidugi kivine, nagu kõik katsed Türgis. Võita on palju, kaotada sama palju.

Rebecca Williams WRC otseülekandes: "Mul on täna Tänaku suhtes hea tunne. Arvan, ta üllatab meid kõiki."

Craig Breen on alustanud Sunineniga samas tempos, kaotades talle esimeses splitis vaid 0,5 sekundit.

Katse on alanud! Teemu Suninen on rajal!

Rait: Mulle tundub just Tänaku stardi-positsioon ideaalne. Teisel läbimisel hakkavad viimased startijad rehve lõhkuma. Tuleb huvitav päev. :)

Millised vaated täna sõitjaid ees ootavad! https://twitter.com/yukarin1017/status/1040830308885639169

Tänane stardijärjekord: 1. Suninen, 2. Breen, 3. Lappi, 4. Paddon, 5. Tänak, 6. Latvala, 7. Mikkelsen, 8. Ogier, 9. Neuville, 10. Östberg, 11. Evans, 12. Al Qassimi

Kohapeal viibiva Peep Pahvi tänane lehelugu: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/vana-probleem-kimbutab-turgis-toyotaga-soitjaid?id=83673729

Päikesetõus Parc Ferme's: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1040817811088662528