OTSEBLOGI | Autoralli MM-sarja suur lõppvaatus: kes alustab Austraalia rallit kõige paremini?

MM-sari saab Austraalias väärilise lõppakordi: tiitliheitlus on väga lahtine nii individuaalses kui võistkondlikus arvestuses. Sõitjate arvestuses juhib Sébastien Ogier 204 punktiga, Thierry Neuville'il on kirjas 201 ning Ott Tänakul 181 punkti. Meeskondade tabelis on Toyota 331 silmaga liider, järgnevad Hyundai 319 ja M-Sport 306 punktiga. Citroen on 216 punktiga juba liiga kaugel.

Kuivade olude korral on avapäeval kerge eelis MM-sarjas tagapool asetsevatel sõitjatel, sest tegu on kruusaralliga. Kui hakkab aga sadama vihma, mis on viimase ilmateate korral võimalik, on eelis hoopis esimesena startival Ogier'l.

Reedese päeva ajakava Eesti aja järgi (kogu ralli ajakava vaata artikli lõpust):

SS1 Orara East 1 (8,77 km) - neljapäeval kell 23.03

SS2 Coldwater 1 (14,12 km) - kell 23.43

SS3 Sherwood 1 (26,68 km) - kell 0.41

Hoolduspaus

SS4 Orara East 2 (8,77 km) - kell 3.32

SS5 Coldwater 2 (14,12 km) - kell 4.12

SS6 Sherwood 2 (26,68 km) - kell 5.10

Hoolduspaus

SS7 Destination NSW 1 (1,27 km) - kell 7.37

SS8 Destination NSW 2 (1,27 km) - kell 7.47