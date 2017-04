OTSE: Tänak alustas Korsika ralli viimast päeva viienda ajaga, Ogieril probleemid

Neuville oli esikolmikust ainus, kes suutis tänase nelja kiiruskatse jooksul probleeme vältida. Päeva liidrina alustanud Kris Meeke katkestas tehniliste probleemide tõttu pärast kuuendat kiiruskatset, Ogier' kaotas erinevatel põhjustel aega nii päeva alguses kui lõpus.

Ott Tänak jätkab rallit pärast reedest katkestamist superralli-süsteemis ning kulges eile rahulikus tempos, et tänaseks powerstage'iks jõudu hoida.

Täna on kavas kaks kiiruskatset kogupikkusega 64 kilomeetrit.

Üldseis pärast 9. katset: 1. Thierry Neuville (Hyundai), 2. Dani Sordo (Hyundai) +57,8, 3. Sebastien Ogier (M-Sport) +1.00,3, 4. Craig Breen (Citroen) +1.14,0, 5. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1.16,0, 6. Hayden Paddon (Hyundai) +1.53,0... 11. Ott Tänak (M-Sport) +15.20,2.

Kolmanda päeva kiiruskatsed:

9. kiiruskatse (53,78 km): Kuigi Neuville võinuks ka rahulikumalt võtta, võitis ta siiski eelviimase katse 0,1 sekundiga Sordo ees. Esikolmiku meestest hävis kõige rohkem Ogier, kes saabus finišisse belglasest 21,4 sekundit kehvema ajaga, kuid keeldus ralliraadiole rääkimast, mis teda vaevab. Tänak sõitis välja viienda aja.

9. kiiruskatse: 1. Neuville 32.34,6, 2. Sordo +0,1, 3. Breen +1,8, 4. Latvala +6,6, 5. Tänak +7,6, 6. Paddon +9,2, 7. Ogier +21,4.

Korsika ralli viimane päev

MotivationEST: Loodame, et punktikatsel läheb hästi ja toovad 5 punkti ära.

Jaan: Otil vaja üks koht veel tõusta ja punkt käes! Loodame lisa ka viimaselt katselt! Edu ja põidlad pihku!

Tänak tõusis 9. katsega 16. kohalt 11-ndaks.

M-Spordi teatel on Ogieri autol elektrisüsteemi rike: https://twitter.com/MSportLtd/status/850987667663851520

Tundub, et Ogier üritab kahe katse vahel ise autot putitada. https://twitter.com/OpensTightens/status/850982901248380928

Viimane katse stardib kell 13.18.

Esiotsas on üldjärjestus järgmine: 1. Neuville, 2. Sordo +57,8, 3. Ogier +1.00,3, 4. Breen +1.14,0, 5. Latvala 1.16,0, 6. Paddon +1.53,0.

Tänak on finišis ajaga 32.42,2. Paremuselt viies aeg. "Väga nauditav katse, kiire ja sujuv. Ma ei tea miks, aga jube raske oli autoga tasakaalu leida," ütles ta.

Ogier keeldus finišis rääkimast, mis valesti on. Ralliraadio reporteri sõnul nägi vaid väga vihane välja. Pärast teda finišisse tulev Neuville on sõitnud välja kiireima aja 32.34,6. Järgmine on Tänak.

Sordo tegi katsele uued põhjad - 32.34,7

Ogieri ebaõnn tõstab Tänaku viimases vaheajapunktis viiendaks.

Breen on finišis ajaga, mis peaks jääma selle katse parimaks - 32.36,4. See peaks ta tõstma Latvalast mööda neljandale kohale.

Ogier on viiendas vaheajapunktis väga kehva ajaga. 13 sekundit kaotab esimesena startinud Paddonile, teiste kaotused jäävas 2-6 sekundi vahele. Midagi on juhtunud.

Neljandas vaheajapunktis juhib ikka Breen. Tänak on taas kuuendaks langenud.

Teises vaheajapunktis on Tänak tõusnud viiendaks.

Tänak on samuti rajal ja esimesest vaheajapunktist juba läbi läinud. Seal on kõige kiirem Craig Breen, Tänak on kuues.

Sel katsel on viis ajavõtukohta: 8,5 km, 17 km, 23,7 km, 31,4 km ja 41,8 km

Kiire tutvustus hetkel käimasolevale katsele: https://twitter.com/sistcompeticion/status/850964764385832960

Paddon on rajal. Tänak stardib täna seitsmendana.

Meenuta, mida ütles Tänak eile õhtul Delfile: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tanak-ja-jarveoja-lahevad-puhapaevasel-punktikatsel-rundama?id=77829734

Ott on viimaseks katsumuseks valmis: https://twitter.com/OttTanak/status/850960713589960704

Tänane esimene kiiruskatse stardib kell 9.58 (53,78 km), teine kell 13.18 (10,42 km punktikatse).