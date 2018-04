OTSE DELFI TV-s | Ott Tänak on karjääri kolmanda rallivõidu lävel! Sõita jääb vaid kaks katset

"Pühapäevaste katsete vastu tuleb austust näidata: El Condor ja Mina Clavero on väga keerulised trassid ja eelnevatega võrreldes väga erinevad, kuid tunnen end enesekindlalt," ütles Tänak eile.

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen oli samuti ettevaatlik: "Peame lihtsalt pühapäevaks pöidlaid pihus hoidma. Teame, et need katsed mägedes on keerulised - mitte enam nii kiired ja paljude kividega, mistõttu tuleb hoolega rehvipurunemist vältida."

Ralli üldseis pärast 15. katset:

Argentina ralli pühapäevane ajakava :

SS16 Copina - El Condor 16,43 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS17 Giulio Cesare - Mina Clavero 22,41 km - 15.55

SS18 El Condor (punktikatse) 16,43 km - 18.18

Argentina MM-ralli

Mäkinen välkintervjuus WRC+ All Live'ile: "Need on väga ärevad hetked meile kõigile. Ott tundub väga keskendunud. Tundub, et teda ei suuda enam miski peatada."

17. katse on juba alanud.

Üldseis pärast 16. katset:

Tänak: "Raske on pärastlõunal mingeid punkte võtta, aga kõik on võimalik. Anname endast parima. Võin öelda, et see pole lihtne, aga räägime sellest hiljem."

Tänak on finišis kolmanda ajaga, Mikkelsenile kaotab 2,1, Ogierile 1,6 sekundiga.

Neuville kaotab viimases splitis Mikkelsenile 5,7 sekundit. Tänak läheb seal kolmandaks, kaotades Ogierile 1,7 ja Mikkelsenile 3,5 sekundit.

Kolmandas splitis on Tänak Mikkelsenist maas vaid 0,2 sekundit. Sordo on samal ajal finišis neljanda ajaga, kaotades Mikkelsenile 4,9 sekundit.

Ogierilt küsiti, kas ta paneb täna Sordole mingi pinge ka peale. "50 sekundit vahet, muidugi!" kõlas irooniline vastus.

Ogier kaotab Mikkelsenile finišis vaid 0,5 sekundit. Tänak kaotab teises splitis Mikkelsenile 0,3 sekundit.

Tänak on sõitnud kiireima esimese spliti, edestades Mikkelseni 0,4 sekundiga.

Mikkelsen on kiireima ajaga finišis, edestades Meeke'i 2,8 ja Evansit 6,8 sekundiga. Ogier kaotab talle viimases splitis 1,8 sekundit.

Sellel katsel ei saa rehvi ka vahetama hakata. Kolme minuti pärast on järgmine auto kohe kannul. Lappi rehv purunes juba katse kolmandas kurvis.

Samal ajal kui Tänak stardib, on Lappi jõudnud katkise rehviga finišisse. Kaotust Meeke'ile 1.20,6! Langeb üldarvestuses kahe koha võrra kaheksandaks.

Lappi kaotab neljandas splitis Meeke'ile juba 42,3 sekundit! Kuues-seitsmes koht vahetavad siin kindlasti kohad. Ka Meeke võib soomlasest mööda minna.

Evans kaotab finišis Meeke'ile 3,8 sekundit. Teises ja kolmandas splitis näitab parimat minekut Mikkelsen. https://twitter.com/motor_box/status/990568473804857345

Lappi kaotus kolmanda spliti hetke liidrile Meeke'ile on juba 21,9 sekundit.

Meeke sõidab katsele uued põhjad - 13.12,3. Suninenist 19,6 sekundit kiirem.

Mikkelsen sõidab Lappi esimese spliti 0,9 sekundiga üle. Teises splitis kaotab Lappi Evansile juba 6,1 sekundit. Miskit on viltu läinud.

Suninen edestab finišis Al Qassimit tervelt 42,3 sekundiga.

Lappi on sõitnud kiireima esimese spliti, edestades Sunineni 0,2, Meeke'i 1 ja Evansit 1,1 sekundiga.

Al Qassimi on esimesena katse finišis ajaga 14.14,2. Ikka meeletult publikut elab kivide ja küngaste peal kaasa!

Teises splitis on Meeke juba juhtimas, Suninen kaotab 2,6 sekundit.

Meeke jääb esimeses splitis Suninenile 0,9 sekundiga alla, Al Qassimi kaotab juba 8,1 sekundit.

El Condori katse on alanud, Al Qassimi on rajal!

Täna tasub eriti teraselt jälgida aegade võrdlust Ogieri ja Mikkelseni vahel (neljanda koha duell, vahe 14,8 sekundit), ning Lappi ja Evansi vahel (kuuenda koha heitlus, 6,2 sekundit vahet). Ülejäänud kohad peaksid selged olema, kui kellelgi midagi muidugi ei juhtu.

Tänane stardijärjekord: 1. Al Qassimi, 2. Suninen, 3. Meeke, 4. Evans, 5. Lappi, 6. Mikkelsen, 7. Ogier, 8. Sordo, 9. Neuville, 10. Tänak.

Üldseis pärast 15. katset:

Tänak jääb sel katsel Neuville'iga jagama 3.-4. kohta ehk edumaa enne viimast päeva turvaline 46,5 sekundit!

Meeke'i auto tolmus sõitev Tänak kaotab viimases splitis Sordole 5,7 sekundit ja edestab Neuville'i 0,6-ga.

Sordo on finišis võimsa ajaga, edestades Lappit 6,7 ja Ogieri 9,9 sekundiga. Kaheksandas splitis kaotab Tänak talle 6,9 sekundiga.

Seitsmendas splitis Tänak endiselt kolmas, Sordole kaotab 4,7 ja Lappile 2,6 sekundiga, Neuville'i edestab 2,1-ga.

Meeke sai liikuma.

5. splitis kaotab Tänak Sordole 1,4 ja Lappile 1,2 sekundit, aga edestab Neuville'i 3,4-ga. Kõik kontrolli all.

Meeke on 20 km peal seisma jäänud! Ajakaotust oli juba varem märgata. Kahtlustakse rehvi purunemist.

Lappi on finišis parima ajaga 24.09,7, edestades Evansit 15 sekundiga ehk võtab ise waleslase asemel sisse seitsmenda koha.

3. split: 1. Sordo 5.30,0, 2. Lappi +1,6, 3. Tänak +1,7, 4. Neuville +2,6, 5. Ogier +2,9.

Teises splitis jääb Tänak Ogierile alla 0,9 ja Sordole 0,5 sekundiga.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile 0,2 sekundit. Aga eks vahed hakkavad selgemaks saama alles 4.-5. splitis.

Tänak alustas ka nüüd viimast katset. Ootame teda esimesse vaheajapunkti, kus Ogier juhib 0,1 sekundiga Neuville'i ja Sordo ees.

15. ehk päeva viimane katse on samuti käimas. Kuus meest on juba rajal.

Tänak ei tunne, et ta suruks. Lihtsalt naudib. https://twitter.com/OttTanak/status/990286289617477632

Üldseis pärast 14. katset:

Tänak finišis parima ajaga! Neuville'i ja Sordot edestab 2,1 sekundit. Kümnes katsevõit juba sel rallil!

Teises splitis juhib Tänak Neuville'i ees 0,9 sekundiga.

Meeke kaotab finišis Neuville'ile 2,1 sekundit ja läheb katse aegades alles viiendaks. Teine on Sordo, kolmas Ogier, neljas Lappi. Ütles, et meeskond leppis kokku, et tuleb kindlalt poodiumikoht koju tuua, mitte ilmtingimata teise koha nimel võidelda.

Tänak jääb esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundiga alla. Neuville on finišis Sordoga täpselt sama ajaga. Ütles, et säästis rehvi pikaks katseks.

Sordo on finišis Ogierist 0,9 sekundit kiirem. Katse lõpus oli väike rajalt välja vajumine ka. Hoidis õnneks tee peal. "See oli publiku jaoks!" naljatles ta.

Ogier sõidab katse põhjad. Vaid 0,4 sekundit Lappist nobedam. Ütles, et palju suurem nauding on sõita, kui nähtavus on hea. Lubas nüüd pikale katsele tõsisemalt vastu minna kui hommikul.

Mikkelsen läheb finišis teiseks, Lappile kaotab 1,3 sekundit.

Lappi on finišis parima ajaga, edestades Sunineni 9,5 ja Evansit 11,1 sekundiga. Päeva lõpuks võib Evansi isegi kinni püüda. Praegu on nende meeste vahe 8,8 sekundit.

Evans tuleb finišisse hetkel teise ajaga (+1,6 sek Suninenile) ja kurdab, et polnud üldse pidamist.

Kes terve päev blogi jälginud on, siis otseülekande nägemiseks uuendage lehekülge. Live-streami kast ilmub pildi asemele.

Suninen on finišis 26,8 sekundit kiirema ajaga kui Al Qassimil.

Al Qassimi on esimesena finišis ajaga 8.55,2. Tuleb 20 sekundit paremini kui hommikul uduga. Nüüd on ilm selge.

14. katse on alanud. Al Qassimi on rajal.

Üldseis pärast 13. katset:

Tänakule katsevõit! Ainus mees, kes sõidab aja alla 9 minuti (8.59,9). Neuville teine (+2,2), Meeke (+2,9) kolmas.

Kolmandas splitis Tänak samuti esimene. Neuville kaotab talle 1,8 ja Meeke 2,6 sekundiga. Finišisse on Neuville tulnud Meeke'ist 0,7 sekundit nobedamalt.

Tänak läheb teises splitis Neuville'i ette liidriks 1,6 sekundiga.

Tänak läheb esimesest splitist läbi täpselt sama ajaga mis Ogier. Neuville kaotab neile 0,6 sekundit. Belglane läheb finišis 1,3 sekundiga Ogieri ette liidriks.

Sordo läheb finišis teiseks, kaotades Ogierile 1,4 sekundit. Ootame Tänakut esimesse vaheajapunkti.

Ogier sõidab Lappi aja 2,1 sekundiga üle. Kolmas on Mikkelsen (+3,8).

Lappi ongi finišis parima ajaga 9.05,5. Suninen kaotab talle 7,9 sekundit.

Evans jääb üllatuslikult Suninenile finišis 1,5 sekundiga alla. Kolm autot ongi vaid finišisse jõudnud. Esimeses splitis juhib Lappi 0,5 sekundiga Mikkelseni ees.

Suninen elas ehmatuse üle. Koer hüppas auto eest läbi.

Ainult kolm katset ongi täna veel jäänud! Esimene neist juba käib. Al Qassimi on rajal. Suninen ka kohe minemas. Startide vahed ikka 3 minutit. Oleks natukenegi vihma tulnud, oleksid 2-minutilised.

Tänaku kommentaar enne hoolduspausi: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-loodame-et-hooaeg-lahebki-nuud-sama-hasti-edasi?id=81929957

Citroeni boksis kinnitatakse WRC TV-le, et Breeni turvapuur on katki ja sellega täna enam sõita ei saa.

Craig Breen ja ta kaardilugeja on edukalt hooldusalasse jõudnud.

Üldseis pärast 12. katset:

Tänak jääb sel katsel jagama Sordoga 2.-3. aega. Hoolduspausile minnes on ta edu Neuville'i ees 42,2 sekundit.

Tänak ja Tidemand on rajal! Neuville sõitis välja kiireima aja 4.40,8, juhtides katset 0,9 sekundiga Sordo ja 1,3 sekundiga Ogieri ees. Esimesed kaheksa meest mahuvad 5,7 sekundi sisse.

Sordo ja Ogier andsid neljanda sõitjatepaarina kuuma! Sordo läks katse liidriks, Ogier teiseks (+0,4). Mikkelsen on kolmas (+1,8) ja Lappi neljas (+2,4). Järgmisena Neuville-Meeke, siis Tänak-Tidemand.

Breeni auto on küll lömmis, aga ühe 6-kilomeetrise katse enne hoolduspausi võib ikka sõita. https://twitter.com/TodoRallyArg/status/990243437759946752

Kuus meest on lõpetanud. Mikkelsen juhib katset 0,6 sekundiga Lappi ees.

Märtini kunagist avariid meenutades tõdetakse, et Breeni avariiline auto näeb veel üsna korralik välja. https://twitter.com/HallikRando/status/990241786898546689

Kui finišis on neli autot, on kiireim aeg kirjas Esapekka Lappil (4.44,1). Suninen teine (+1,8), Evans kolmas (+2,4), Al Qassimi neljas (+16,8).

Tänak saab sel katsel rajale koos Pontus Tidemandiga, nii et erilist võiduajamist sellest paarist oodata pole.

Lisasime galeriisse ka mõned Jaanus Ree (Red Bull) pildid. Mine kae järgi! https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=213685

Sellise avarii tegid boliivlased (ekipaaž nr 34) tänasel esimesel katsel: https://twitter.com/Cadena3Com/status/990228287749271557

Breeni auto 11. katse finišis. https://twitter.com/patagoniaracing/status/990228341159538689

Järgmise katseni on nüüd tund aega aega. 6,04-kilomeetrine katse stardib kell 17.38. https://twitter.com/planetemarcus/status/990222868758847494

Üldseis pärast 11. katset:

Tänakule kuues katsevõit järjest! Neuville'i edestab 5,6 sekundiga. Kokkuvõttes on vahe 43,1 sekundit.

Meeke kaotas teise koha Neuville'ile, jäädes nüüd belglasest maha 8,2 sekundiga.

10. splitis Tänaku edu Neuville'i ees 6,1 sekundit.

Breen kaotab finišis Neuville'ile üle 9 minuti. Selgelt on ta üle katuse käinud. "Üritasime udu sees suruda."

Neuville läheb finišis liidriks, edestades Evansit 10,7 sekundiga. 9. splitis on Tänak belglasest 5,3 sekundit kiirem.

8. splitis on Tänaku edu Evansi ees 5 sekundit.

Seitsmendas splitis on Tänaku edu Evansi ees 4,2 sekundit. Meeke kaotab seal Otile 10,3 sekundit.

Kuuendas splitis samuti kõik nii, nagu peab! Tänak juhtimas Evansi ees 3 sekundiga.

Pilk finišise: Evans juhib 14,9 sekundiga Mikkelseni ees, Suninen ja Ogier kaotavad talle juba 31,7 ja 37,9 sekundiga! "Võtsin lihtsalt ettevaatlikkuse mõttes kergelt," kommenteeris Ogier.

Breeni kaassõitja uks ei püsi kinni. Iirlane tõmbas teelt kõrvale, et tagumine mees mööda lasta.

Viiendas splitis on Tänak juba esimene! 0,4 sekundit Evansist ees.

Neljandas splitis on seis veidi parem. Tänak on seal teine, kaotades Evansile 2,3 sekundit. Neuville jääb Otist maha 4,6 sekundiga.

Tänak on kolmandas splitis kolmas, kaotades Evansile 5,2 sekundit. Meeke jääb Evansist seal maha 10,2 sekundiga.

Esapekka Lappi väljasõidust: "Käisime kõvasti väljas. Legend oli vale. Selliseid asju võib kaardilugejatega juhtuda, nüüd oli meie kord. Kõik on inimesed. Õnneks polnud seina ega suurt kivi, aga olime 20 meetrit teelt väljas." Ta kaotab finišis Evansile 47,9 sekundit.

did_253090: Huvitav, kas udu on katse esimess pooles või lõpus?

Metsikud vahed tulevad sisse. Viiendas splitis näiteks juhib Evans 7,1 sekundiga Neuville'i ees, aga Suninen kaotab talle juba 15,3, Mikkelsen 20,1, Sordo 24,5 ja Ogier 32,9 sekundiga! See katse võib üldjärjestuses nii mõnegi muudatuse teha.

Intervjuudes räägitakse, et pigem esimeses. Nähtavus olevat alla 20 meetri.

Tänak läheb esimeses splitis liidriks 0,2 sekundiga Meeke'i ette.

"Üks hullemaid katseid, mis ma elus sõitnud olen! 20 km täielikus udus," kurtis esimesena finišisse jõudnud Al Qassimi.

Breen sai uuesti liikuma.

Sordo kaotab kolmandas splitis Evansile juba 17,8 sekundit. Miskit on puru.

Lappi on liikuma saanud, aga Breen seisab 11,6 km peal.

Breen ja Lappi on 11. katsel seisma jäänud!

Sordol juhtus midagi? Esimeses splitis oli liider, edestades Ogieri 0,5 ning Breen'i ja Evansit 0,9 sekundiga, teises splitis kaotas Evansile juba 5,1 sekundiga.

11. katse on juba käimas. Siin antakse meile 10 splitti. Ogier juhib esimeses 0,4 sekundiga Breeni ees.

Üldseis pärast 10. katset:

Tänak võidab järjekorse katse! 4,8 sekundiga läheb Neuville'i ette. Meeke'il kogunes kaotust juurde 7,5 sekundit. "Tunnne on hea, aga näete, mis toimub! Viimased neli kilomeetrit nähtavus täiesti puudus. Udu meid rõõmsaks ei tee, tunne aga küll."

Kolmandas splitis edestab Tänak Sordot juba 3,8 sekundiga! Näis, kuidas kõige udusem lõik sõidetakse.

Teises splitis läheb Tänak 2,5 sekundiga Sordo ette liidriks!

Esimeses splitis on Tänak sõitnud Sordoga täpselt sama aja, Meeke on 0,5 sekundit aeglasem.

Neuville tuleb veel nobedamalt! Läheb 0,3 sekundiga katse liidriks Sordo ette. Üldarvestuse kolmas koht säilib.

Sordo paneb hullu ja edestab Ogieri finišis 6,1 sekundiga!

Ogier finišis parima ajaga. Lappit edestab vaid 0,5 sekundiga, Breeni 2,3-ga. "Väga rasked olud. Kellelegi ei meeldi nii kiiret katset udus sõita."

Breen läheb katse finišis hetkel teiseks, Lappist 1,8 sekundit aeglasem. Mikkelsen kolmas, Evans neljas, Suninen viies, Al Qassimi kuues.

Mikkelsen vajus kurvis rajalt välja, oli korraks pooleldi külili. Oli õnne, et rajale tagasi sai.

Mikkelsen läheb finišis Lappi selja taha 3,8 sekundiga. Samal ajal on Ogier sõitnud nobedaima esimese spliti (-0,4 sek Mikkelseni ette).

Udu sees täiesti ilma tuledeta sõitnud Lappi läheb finišis liidriks 4,8 sekundiga Evansi ette. "Ma polnud üldse enesekindel, sest katse on minu jaoks uus. Kõige tähtsam on, et me läbi tulime."

Evans on finišis Suninenist 6,2 sekundit kiirem ja kurdab, et tal oli uduse lõigu alguses päris suur moment.

Suninen edestab finišis Al Qassimit tervelt 36,1 sekundiga. Viimases vaheajapunktis oli vahe 22,3 sekundit. Viimane udune lõik tõi Al Qassimile kõvasti kaotussekundeid.

10. katse on alanud! Ilm on raja kõrgeimates kohtades väga udune! Kardetakse, et ka kopter ei saa sellistes oludes õhku tõusta. https://twitter.com/motor_box/status/990200775308644353

Delfi TV on otse-eetris! Kommentaatoripuldis legendaarsed Kalev Kruus ja Märt Elbre.

Üldseis pärast 9. katset. Oti edu Meeke'i ees on 26,5 sekundit.

Katsevõit kotis! Meeke'i edestab Tänak 3,8, Neuville'i 4,1 sekundiga!

Kolmandas splitis pole Tänakule samuti vastast olnud. 2,4 sekundit Neuville'ist nobedam. Ootame eestlast kohe finišisse.

Meeke, kelle teine split on paremuselt alles neljas, on finišis parima ajaga 9.03,9, Neuville'ist 0,3 ja Sordost 1,8 sekundit kiirem.

Neuville on finišis põhjad sõitnud (9.04,2), edestades Sordot 1,5 ja Ogieri 3,7 sekundiga.

Ka teises splitis säilitab Tänak liidrikoha, minnes 1,3 sekundiga Neuville'i ette!

Finišis on olukord muutunud: Sordo edestab Ogieri 2,2 ja Lappit 2,8 sekundiga.

Tänak läheb läbi parima esimese splitiga! Sordo ja Neuville kaotavad talle 1,2 sekundiga.

Ogier läheb finišis liidriks, 0,6 sekundiga Lappi ette. Peagi saame ka Tänaku esimese spliti teada.

Neuville sõidab esimeses splitis Sordoga välja täpselt sama aja! Finišis juhib Lappi hetkel 2,2 sekundiga Mikkelseni ja 3,3 sekundiga Breeni ees. Meeke'i esimene split on paremuselt neljas, aga kaotust Sordole vaid 0,7.

Lappi edestab Evansit finišis tervelt 9 sekundiga. Suninen on praegu kolmas (+13,4), Al Qassimi neljas (+37,8). Samal ajal sõidab Sordo parima esimese spliti (-0,6 sek Ogierist kiirem).

Ogier läheb esimeses splitis juhtima 0,6 sekundiga Lappi ette.

Lappi on seni esimeses splitis kiireim olnud, Mikkelsen jääb maha 0,1, Evans 3 ja Suninen 3,3 sekundiga.

Otseülekandes on taamal näha tormipilvi, mis täna ka rallimehi kimbutama peaks hakkama.

9. katse on alanud! Al Qassimi on rajal.

Tänane stardijärjekord: 1. Al Qassimi, 2. Suninen, 3. Evans, 4. Lappi, 5. Mikkelsen, 6. Breen, 7. Ogier, 8. Sordo, 9. Neuville, 10. Meeke, 11. Tänak.

Ralli üldseis pärast reedest päeva: Tänak on kindlalt esimene!

8. katse tulemused: Tänakule kolmas katsevõit jutti!

Breen katsel kolmandaks - 2,8 sekundit kaotust Tänakule.

Sordo saab küll katsel kolmanda aja, aga kukub kokkuvõttes napilt Neuville'ist tahapoole neljandaks. Katsel kaotust Tänakule 3,6 sekundit.

Meeke tunnistab sealjuures, et sõitis viimased kilomeetrid katkise esirehviga. Tema õnneks ei kaotanud ta sellega palju aega.

Lappi sõidab ka vahelduseks normaalse aja - kaotust Tänakule 6,1 sekundit.

Kokkuvõttes on Tänaku edu seega päeva lõpuks 22,9 sekundit. Võimas - arvestades veel ka seda, et päeva esimesel katsel kaotas eestlane väikese avarii tõttu paarkümmend sekundit!

Meeke finišis - Tänakule koguneb kaotust juurde 5,9 sekundit.

did_253090: Homme, kui stardijärjekord on muutunud, on peakonkurent siiski Ogier. Edu esimese päeva järel 36,4 sekundit. Loodetavasti piisav

Tänak: "Kindlasti hea päev. Esimesel katsel tegime asja, mida poleks kindlasti vaja olnud, aga hetkel esineme päris hästi ja see auto hakkab mulle üha rohkem sobima. Hea on näha kogu meeskonda minu nimel töötama. Koos võime teha suuri asju!"

Õnneks tuleb Meeke vaheaegade põhjal umbes neli sekundit veel aeglasemalt.

Tänak finišis - Neuville'i ees on edu 1,4 sekundit. Loodetavasti oli see turvaline lõpp vägevale päevale.

Tänaku edu sel katsel varasematega võrreldavalt kasvanud ei ole. Eelviimases splitis on see 2,4 sekundit.

Neuville edestab finišis Ogier'd 7,3 sekundiga.

Veel uudiseid Jari-Matti Latvala kohta - Toyota leidis, et tema autot ei saa homseks parandada. Soomlase jaoks on ralli täiesti lõppenud.

Ogier finišis - 13.43,7.

Teises splitis on Tänaku edu kasvanud 3,4 sekundi peale.

Tänak tuleb Neuville'ist esimesse vaheajapunkti 1,7 sekundit nobedamini.

Ogier ja Neuville on esimestest splittidest läbi tulnud. Neuville on 1,2 sekundi võrra kiirem.

Ogier on 8. katsele startinud!

Siim: Loodame, et Otil jätkub kiirust ja külma närvi ka homseks päevaks. SS11 ja SS15 võivad veel korralikult kaarte segada.

Tuletame meelde, et vahepeal täpsustati Ogier' eelmise katse aega.

Ott: Ogier kaotus oli eelmisel katsel 14,6 ja sellel katsel kaotas lisaks 14.0 kokkui on 28,6, aga teye väidate, et vahe on 27,7. Kuidas on see lihtne matemaatika võimalik?

(Samal ajal saab Delfi TV-st jälgida Anett Kontaveidi matši Anastassia Pavljutšenkovaga, kus Kontaveidil parasjagu kasutada kolmas matšpall!)

Paarikümne minuti pikkune paus ja tänane viimane katse saab alguse kell 22.51!

Ralli üldseis pärast 7. katset: Tänaku edu kasvas juba 16,8 sekundile!

7. katse tulemused: Tänakule juba selle ralli neljas katsevõit!

Sordo teeb hea sõidu! Hetkel teisele kohale, Tänakust vaid 4,1 sekundit aeglasem.

Lappi kaotab finišis 19,4 sekundit.

Meeke finišis - kaotust Tänakule 5,1 sekundit. Hea sõit britilt, aga kaotust tuleb ikka juurde. Kokkuvõttes jääb ta eestlasest nüüd 16,8 sekundi kaugusele.

Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 11,8 sekundit. Meeke jääb vaheaegade põhjal Tänakust maha pisut vähem kui kümme sekundit, aga kõigi eelduste kohaselt saab eestlane siit kirja järjekordse katsevõidu.

Tänak: "Hea katse, aga tee on väga karm. Pisut oli raske rattaid nendes kohtades maas hoida, aga saime hakkama."

Neuville edestas Ogier'd 5,8 sekundiga, aga finišis on ka Tänak - tema edu Neuville'i ees on 8,2 sekundit ja Ogier' ees juba 14 sekundit!

Tänak on eelviimases splitis edu kasvatanud juba 11 sekundile.

Ogier: "Ott ju lausa lendab praegu, ma ei tea, kas meil üldse võimalust on!"

Prantslane on aga finišis - 19.32,7. Omaenda hommikusest ajast viis sekundit kiiremini.

Ogier'l on paar päris ärevat momenti, kus tema auto tagaosa käis päris kõvasti vastu teeperve.

Tänaku edu suureneb iga splitiga. Sisuliselt poole maa peal on vahe viis sekundit.

Kolmandas splitis on õhuvahe juba sees - Tänak edestab Ogier'd 2,7 sekundiga.

Samas on eestlane teises splitis juba Ogier'st 0,7 sekundit kiirem.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogier'le 0,9 sekundit.

Ogier' eelmise katse aega uuendati veel - 10,1 sekundi asemel kaotas ta Tänakule seal 9,2 sekundit. Suures plaanis ei midagi väga olulist, aga mine tea - äkki läheb veel kümnendike heitluseks...

Ogier ja Neuville tulevad pisut paremas tempos kui sama katse hommikusel läbimisel. Prantslane edestab belglast esimeses splitis 1,1 sekundiga. Tuletame meelde - sellel 33-kilomeetrisel katsel on koguni kaheksa vaheajapunkti.

Järgmine katse algab juba minuti pärast - nii et ärge kuskile minge!

Ralli seis pärast 6. katset. Tänak suurendas edu, Meeke tõusis teiseks.

6. katse tulemused: Tänakule võimas katsevõit!

Ka Suninen jõuab finišisse purunenud rehviga. Soomlaste jaoks on tänane päev olnud ikka õnnetumast õnnetum.

Evans läheb viiendaks, kaotust Tänakule 13,6 sekundit.

Breen kaotab Tänakule 11,3, Sordo 14,2 sekundit.

Ogier' õige aeg peaks olema Tänakust 10,1 sekundit aeglasem, mitte 40,1. Kuskil süsteemides on 30 sekundiga mööda pandud.

Lappi on finišis tohutult pettunud. "Ma ei tea, mis juhtus."

Katkise rehviga finišisse liipav soomlane kaotab Tänakule 27 sekundit.

Lappil on samuti rehv katki!

Mikkelsen jõudis finišisse tühja rehviga.

Ogier' aeg võib vabalt olla ka mingisugune ajavõtusüsteemi apsakas. Meeke, kes tuli vaheaegade põhjal prantslasega suhteliselt võrreldavas rütmis, kaotab finišis Tänakule 8,6 sekundit.

Ja finišis on norralane Tänakust lausa 39,7 sekundit aeglasem! Kaks katset tagasi oli see mees veel liider, nüüd on ta kokkuvõttes enam kui 40 sekundit Tänakust maas!

Mikkelsen suretas auto mootori välja ning kaotas vaat et kümmekond sekundit!

Tänak: "Puhas sõit, probleeme polnud. Auto on olnud siin kogu aeg hea." Samal ajal tilpneb Tänaku Toyota ühe külje pealt küll tükk aerodünaamilist elementi...

Aga Tänak tuleb veel kiiremini! Eestlane edestab Neuville'i omakorda 9,6 sekundiga ja Ogier'd juba 40,1 (!) sekundiga!

Neuville on finišis - ja aeg on Ogier'st lausa 30,5 sekundit kiirem! Tuletame meelde, et Neuville on rajal kõvade, Ogier pehmete rehvidega - kas vahe on tõesti nii suur?

Esimesest splitist meile peale Ogier' aja veel midagi ei pakuta. Prantslane on seal oma hommikusest ajast õige pisut aeglasem.

Ka pärastlõunastel katsetel minnakse rajale kolmeminutiliste stardiintervallidega.

Ogier on samal ajal juba rajale läinud!

Täpsustuseks: Citroenid ja M-Spordid lähevad täpselt samamoodi nagu hommikul ehk viie pehmega. Tänak otsustas kolme pehme ja kahe kõva kasuks, Lappi nelja pehme ja ühe kõvaga, aga Neuville ja Mikkelsen lähevad sõitma viie kõva rehviga, Sordo nelja kõva ja ühe pehmega!

Rehvivalikud on intrigeerivad!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/989911572142280704

Meid ootavad needsamad katsed, millega tänane päev ka algas - kolm erinevat trassi kogupikkusega 74 kilomeetrit.

Nüüd taas väike paus - ning oleme tagasi juba umbes kolmveerand üheksa õhtul, et Argentina pärastlõunaseid katseid jälgima hakata. Spordisõbrad aga jäävad kindlasti Delfi lainele - Delfi TV-s käib hetkel põnev korvpalli play-off mäng Tallinna Kalev/TLÜ ja Rapla Avis Utilitase vahel, samuti algab peagi Anett Kontaveidi kohtumine Stuttgardi WTA turniiril. Olge meie lainel!

Toyota tiimi peainseneri Tom Fowleri sõnul vahetatakse välja osa Tänaku Toyota roolisambast, mis tänase esimese katse ajal kõveraks läks. "Osa, mille välja vahetame, on autos küllaltki sügaval, seega peavad mehaanikud selleni pääsemiseks suure osa autost lahti võtma."

Tänaku auto on juba hoolduses, aga eestlasega vähemalt veel jutule ei saadud. Peame ehk veel pisut ootama.

Kuigi nüüd ootab ees hoolduspaus, siis ekraani juurest väga kaugele minna pole tarvis - peagi saame Tänakult ja teistelt ässadelt meediaalas ka pikemad kommentaarid.

Ralli üldseis pärast 5. katset. Tänak tõusis liidriks, edu Mikkelseni ees aga alla sekundi.

5. katse tulemused: Sordole katsevõit, Tänak neljas.

Päeva nigelalt alustanud Evans tuleb teiseks, kaotust Sordole 1,1 sekundit.

Breeni puhul tuleb välja tuua tõsiasja, et ta sai öisel katsel kümnesekundilise ajakaristuse, mille osas on Citroen lootusrikas, et nad saavad selle apelleerida ja tühistada. Ilma karistuseta oleks Breen kõrges mängus viiendal kohal.

Sordo teeb uueks põhjaks 4.42,0, mis on Meeke'ist koguni 1,8 sekundit kiirem. Breen kaotab lausa 6,1 sekundit.

Kolmandat järjestikust katsevõitu Tänak siit aga ei saa. Kris Meeke lööb tema aja täpselt sekundiga üle, Lappi kaotab põhjaiirlasele 1,6 sekundit.

Tänak läheb liidriks! Mikkelsen kaotab eestlasele 1,8 sekundiga!

Tänak ja Mikkelsen on samuti rajal ja kihutavad ralli liidrikoha nimel!

Esimesed on finišis - Ogier edestab Neuville'i täpselt kahe sekundiga.

Rajale minnakse kahekaupa - Ogier ja Neuville on juba alustanud!

Nüüd on kõik järgmiseks katseks valmis: meid ootab kokku kuue kilomeetri pikkune trass Parque Tematicos. Kes on mänginud ehk WRC 7 videomängu, sellele peaks see katse kindlasti tuttav olema.

Uut katset tuleb nüüd õige pisut oodata - see publikukatse algab kell 18.08.

Ralli seis pärast 4. katset: Mikkelsen püsib veel esikohal, ent hirmsa hooga tulev Tänak on vaid sekundi kaugusel!

4. katse tulemused: Tänakule teine katsevõit järjest!

Sordo läheb finišis neljandaks, kaotust Tänakule kuus sekundit.

Lappi kaotab Tänakule 14,2 sekundit ning on kuues, seni finišeerinutest kõige aeglasem.

Meeke finišis - 2,9 sekundit kaotust Tänakule.

Mikkelsen finišis - kaotust Tänakule 8,5 sekundit. Norralane jääb üldkokkuvõttes täpselt sekundiga Tänakust ette, aga praeguste tempode juures ei ole ilmselt mitte kellelgi kahtlust, et Ott Tänak on hetkel kiireim sõitja!

Mikkelsen ilmselt jääb ikka ühe-kahe sekundiga liidriks. Aga ootame norralase ära, kaua enam ei lähe.

Enesekindla ilmega Tänak tõdes, et auto töötab hästi ja ta suutis katse puhtalt läbida.

Tänak finišis seni kiireim: 4,9 sekundit edu Neuville'i, 10,2 Ogier' ees. Ogier'st läheb eestlane üldarvestuses mööda, nüüd tuleb veel vaid Mikkelseni tulekut oodata - kui kõik väga hästi läheb, tõuseb Tänak lausa liidriks!

Neuville lööb selle aja üle 5,3 sekundiga.

Ogier jõudis vahepeal finišisse - ajaks 13.52,8,

15,2 km peal on Tänaku edu Neuville'i ees 3,6 sekundit.

Ralli liider Mikkelsen kaotab Tänakule teises splitis (8,0 km) 2,0 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees täpselt kaks sekundit, kolmandas splitis 2,2 sekundit.

Ka ametlik kinnitus Latvala katkestamisest:https://twitter.com/JariMattiWRC/status/989857551490707457

Tänak lööb seal nüüd Neuville'i aja täpselt sekundiga üle.

Neuville edestab esimeses splitis Ogier'd 1,1 sekundiga. Tänak pole sinna veel jõudnud.

Tänak on samuti rajale pääsenud!

Infot Latvala kohta: Toyota olevat väitnud, et lisaks vedrustusele võib autol olla veel purunenud osi. Kõigele lisaks jäi auto tee äärde hooldusalast ka päris kaugel.

Ogier on neljandale katsele juba startinud. Varsti hakkame ka vaheaegu nägema, aga stardiintervallid on endiselt kolmeminutilised.

Järgmise katse alguseni ei ole samuti palju jäänud. Ogier' stardini on jäänud 14 minutit.

Üldseis pärast kolmandat katset: mitte ühtegi katset võitnud Mikkelsen tõusis liidriks, Tänak tõusis hoobilt üheksandalt kohalt kolmandaks.

Suninen on samuti finišis, nii et Tänakule saab katsevõidu kirja panna. 3. katse tulemused:

Evansil ei ole hea päev. Finišis seni aeglaseim, kaotust 19,9 sekundit.

Twitter: Twitteris kirjas, et Latvalal oli “oil pressure alarm”.

Breen kolmandaks - kaotust eestlasele 7,6 sekundit.

Teemu Mängud: Ei ole ka sellel Latvalal autoga õnne.

Sordo tuleb samal ajal teisena finišisse - kaotust Tänakule kõigest 2,8 sekundit.

Korduste põhjal tundus, et Latvala sõitis millelegi otsa (ilmselt kivi), mis lõhkus auto ära.

Tundub, et soomlase auto ütles üles! Mees jääb lihtsalt tee äärde seisma. Ei tea, mis täpselt juhtus.

LATVALAGA ON KÕIK!

Lappi läheb samal ajal finišis teiseks - 9,2 sekundit kaotust Tänakule.

Latvala on kuuendas splitis Tänakust koguni 1,1 sekundit kiirem! Eestlasele ei pruugi siit sugugi katsevõitu tulla.

Meeke finišis - 13,8 sekundit kaotust Tänakule.

Vaheaegade põhjal tundub, et ainus, kes Tänakuga sammu suudab pidada, on Latvala - 15 kilomeetri peal jääb soomlane meie mehele alla 0,7 sekundiga.

Mikkelsen finišis - kaotust Tänakule 10,2 sekundit. Üldarvestuses läheb norralane praegu liidriks, edestades Ogier'd 3,6 sekundiga.

Üldarvestuses jääb Ogier praegu veel Tänakust 5,9 sekundiga ettepoole, ent Neuville'ist läheb eestlane 2,3 sekundiga mööda.

Tänak: "Mis me teha saame? Eelmisel katsel tegime lolli vea ja see murdis midagi rooli juures ära, nii et vasakule on keeruline pöörata. Kahe katse vahel natuke putitasime seda, päris korda veel ei saanud, aga saime hakkama. Toyota on tugev!"

Neuville'i aeg on samuti olemas - ja see on Neuville'ist 0,6 sekundit aeglasem! Näitab veel korra ära, kui kiiresti Tänak sõitis!

Tänak finišis - edu Ogier' ees 17,8 sekundit! Võimas!

Neuville on finišis, aga aega veel ei ole. Belglane ise oli pisut tõrges ning ei osanud öelda, kui hästi tal minna võis.

Praeguse tempo juures võib Tänaku edu Ogier' ees tulla pisut alla 20 sekundi. Eelmise katse eksimus on võimalik peaaegu ära heastada!

Ogier: "See on väga kiire ja ilus katse, mulle meeldib." Prantslasele öeldakse, et Tänak tuleb väga kiiresti, mille peale viskab Ogier pöidla püsti. "See on mister Tänak, kui ta vajutab!"

Ogier on finišis - 19.37,7. Ootame huviga Neuville'i, aga veel enam Tänakut.

11 km peal kaotab Mikkelsen samal ajal Tänakule 2,7, Meeke 4,0 sekundit.

20 kilomeetri peal on Tänaku edu Ogier' ees juba kaheksa sekundit. Sealt on veel 13 kilomeetrit minna!

Raja äärest antakse teada, et Neuville sõidab Ogier'ga suhteliselt samas tempos, mis on meie jaoks veel parem märk. Tänak võib selle katsega päris arvestatavalt üldkokkuvõttes tõusta.

Neljandas splitis on Tänaku edu juba 6,3 sekundit. Eestlaselt seni väga hea sõit!

Tänak on olnud kiirem ka Mikkelsenist ja Meeke'ist, kes on samuti esimesest splitist läbi tulnud. Mikkelseni ees on seal edu 0,5 ja Meeke'i ees juba 1,9 sekundit.

Raja äärest teatatakse, et Tänaku autol on pärast ühte "veetakistust" aerodünaamilised elemendid pisut kannatada saanud.

Kolmandas splitis kasvab vahe neljale sekundile. Tänak liigub ühtlaselt kiiremini.

Teises splitis on Tänaku edu juba 2,1 sekundit.

Nüüd näitab Tänak juba paremat minekut! Esimeses splitis edestab ta Ogier'd kaheminutilise sõidu järel täpselt sekundiga.

Ott Tänak on nüüd samuti rajal!

Oluline muudatus ka korraldajate poolt - kahe minuti asemel minnakse nüüd rajale kolmeminutiliste intervallidega, mis tähendab, et tolmul on loodetavasti nüüd väiksem roll.

Ogier on kolmandal katsel rajale läinud!

Kõigi eelduste kohaselt on sarnased tingimused ka järgmistel katsetel. Seitsme minuti pärast algab tänane pikim, 33-kilomeetrine katse, kus Ogier võib ülejäänutega juba päris arvestatava vahe sisse sõita.

Pole midagi teha: Ogier'l vedas. Esimesena rajale minemise keerulisuse asemel osutus see hoopis eeliseks, sest teda ei sega raja kohal hõljuv tolm, mis ülejäänud sõitjaid kõvasti mõjutab. Järgmine katse algab juba vähem kui 15 minuti pärast.

Üldseis pärast 2. katset. Ogier läks liidriks, Tänak potsatas üheksandaks.

2. katse tulemused. Ogier'le võimas võit, Tänakule eksimuse tõttu alles 10. koht.

Ootasime veel Teemu Sunineni tulekut - temagi kaotab päris palju, 20,5 sekundit.

Eelmisel aastal võidule pretendeerinud Elfyn Evans kaotab finišis 17,2 sekundit.

See võib ka Ogier' head aega seletada - ka otsepildist on näha olnud, et eelnevatest autodest teele püsima jääv tolm on kohati sõitjaid seganud.

Craig Breen on esimene, kelle sõnu katse järel kuuleme. "Seisev tolm segab. Olin vahepeal rumalalt aeglane ja ei saanud head rütmi sisse."

Breen kuuendaks - kaotust 12,0 sekundit.

Sordo kaotab isegi Tänakule 0,4 sekundit. Otsepilt vähemalt ei näidanud, et temaga oleks midagi juhtunud.

Latvala teeb korraliku sõidu, minnes 5,6-sekundilise kaotusega kolmandaks. Ogier tegi aga väga hea sõidu, eriti arvestades seda, et ta läks rajale esimesena!

Lappi kaotab Ogier'le 14,2 sekundit, kohaks hetkel viies.

Vahepeal tuleb aegu ka teistelt. Mikkelsen (+3,9) läheb teiseks, Meeke (+10,8, väike rehvipurunemine) neljandaks.

Tänak kaotas oma väikese spinniga päris korralikult aega. Kuigi ta võttis katse viimase osaga mõned sekundid tagasi, kaotab ta lõpuks Ogier'le 23,8 sekundit.

Aegade ja meeste kommentaaride osas on Argentinas tehnilised probleemid. Otseülekandes pannakse meestele mikrofonid nina alla, aga heli ei tule paraku läbi - seetõttu ei saa ka sõitjate värskeid kommentaare teieni tuua.

Neuville finišis - 8,0 sekundit kaotust Ogier'le.

Tänak tegi väikese spinni!

Tänak on kolmandas splitis Ogier'st seitse sekundit aeglasem. Neuville näis finišis prantslasele kümne sekundi tuuri kaotavat. Ogier on igatahes väga võimsalt alustanud!

Teises splitis kaotab Tänak Ogier'le juba 4,4 sekundit, Mikkelsen on eestlasest aga veel 0,9 sekundit aeglasem. Väga huvitav oleks nüüd teada, kuidas seal vahel Neuville hakkama sai.

Ogier finišis - 8.55,7.

Mikkelsen tuleb esimesest splitist läbi Ogier'ga sisuliselt võrdse ajaga, kaotades talle 0,1 sekundit.

Ogier' aega näidatakse meile juba kolmest splitist, teisena rajale läinud Neuville'i aegu aga veel üldse mitte. Huvitav, et Tänak esimeses splitis Ogier'le kaotas - õnneks ei olnud vahe väga suur.

Esimesed vaheajad tulevad: Ogier 1,42,8, Tänak 1.43,6.

Ott Tänak on samuti rajal!

Ogier on rajal!

Sébastien Ogier on stardijoonel valmis, tema läheb rajale esimesena.

Tänane rallipäev: SS2 Las Bajadas / Villa del Dique 1 16,65 km - Eesti aeg kell 14.13SS3 Amboy / Yacanto 1 33,58 km - 15.00SS4 Santa Rosa / San Agustin 1 23,85 km - 16.13SS5 Fernet Branca 1 (2 ringi) 6,04 km - 18.08SS6 Las Bajadas / Villa del Dique 2 16,65 km - 20.51SS7 Amboy / Yacanto 2 33,58 km - 21.38SS8 Santa Rosa / San Agustin 2 23,85 km - 22.51

Reedel alustavad rallimehed Argentinas kihutamist Eesti aja järgi kell 14.13. Puhake end välja ja olge õigel ajal meiega. Head ööd!

Kõik tippsõitjad on nüüd esimese kiiruskatse läbinud.

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Ford) läheb kolmandaks, Neuville´le kaotab ta 0,4 sekundit.

Belglane Thierry Neuville (Hyundai) saab aja 1.54,4 ning tõuseb ise liidriks.

Ott Tänak läheb liidriks! 1.54,7 on 0,2 sekundit kiirem kui Mikkelsenil.

Norralane Andreas Mikkelsen (Hyundai) 1.54,9. Uus liider! "Ringteede osas oli auto alajuhitav," kurtis ta.

Britt Kris Meeke (Citroen) läheb liidriks - 1.55,1!

Teine Toyota soomlane Esapekka Lappi sõidab seni kiireima aja 1.55,7. Sunineni edestab ta 0,1 sekundiga. "Kruusal oli väga libe," kõlas tema lühike kommentaar.

Soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) kaotab Suninenile 0,2 sekundit.

Hispaania rallimees Dani Sordo (Hyundai) kaotab Suninenile vaid 0,1 sekundit ja läheb ise teiseks.

Iirlane Craig Breene (Citroene) läheb teiseks. Suninenile kaotab ta 0,7 sekundit. Lühikesel kiiruskatsel ongi väga väikesed vahed. "Paaris nõelasilma kurvis kaotasin aega," kommenteeris ta.

Britt Elfyn Evans (Ford) kaotab Suninenile 0,8 sekundiga.

Soomalne Teemu Suninen (Ford) saab aja 1.55,8. Võrreldes eelmistega on see hoopis teisest klassist. "Loodetavasti on aeg hea," sõnas ta kiiruskatse finišis.

Esimese WRC autoga rajale tulnud Khalid Al Qassimi (Citroen) saab alles kolmanda aja. 1,4 Tidemandist aeglasem.

Škodaga sõitev rootslane Pontus Tidemand saab aja 1.59,5 ja läheb ise liidriks. Tegemist on WRC 2 arvestuses hooaja soosikuga.

Britt Gus Greensmith saab aja 2.00,2 ning läheb liidriks.

Pedro Heller asub juhtima, kuid suures plaanis pole sellel tähtsust.

Võistlust alustasid esimesed WRC 2 klassi masinad.

Tegemist on 1,9 km pikkuse n-ö publikukatsega. Ott Tänak ja Martin Järveoja tulevad rajale järjekorras 14.

Tere, head rallisõbrad! Argentina ralli esimene kiiruskatse on kohe algamas.

Nüüd ei ole mõnda aega ühtegi uut tulemust tulnud. Samas ei ole veel ka ametlikku kinnitust, et testikatse oleks läbi.

Mikkelsen sõidab testikatse läbi juba viiendat korda ning tõuseb ajaga 2.32,2 neljandaks. Seni ainult kolmel korral katse läbi sõitnud Tänak on langenud viiendaks.

Breen sõidab välja aja 2.31,8 ning läheb Latvala järel teiseks. Tänak on nüüd neljas. eestlast edestab ka Meeke.

Neuville ja Mikkelsen läbivad rada juba neljandat korda, kuid kumbki ei suuda oma senist aega parandada ehk ollakse neljandal ja viiendal kohal.

Omakorda tõuseb liidriks Latvala, kes saab kirja aja 2.31,5. Tänak on nüüd kolmas.

Nüüd tuleb ka Tänak oma kolmandalt läbimiselt - aeg 2.32,6 tõstab ta Meeke'i järel teiseks!

Tänak ei ole kolmandat korda veel rajal käinud ja praegu on ta kümnendal kohal.

Suninen sõidab 2.33,3 ning läheb kaheksandaks.

Mikkelsen läheb 2.32,9-ga kolmandaks.

Meeke sõidab välja päeva parima aja 2.31,9.

Tundub, et testikatsel on taas mõningane paus.

Kolm meest on testikatse läbinud kolmandat korda, Tänak on seni sõitnud kahel korral.

Lappi saab kirja 2.33,7 ning Tänak langes testikatsel kaheksandale kohale.

Ott Tänak on praeguseks testikatsel seitsmendal positsioonil.

Ogier parandab ka oma senist kiireimat aega üle kahe sekundi ja tõuseb 2.33-ga kolmandaks. Esikuuik on kõigest poole sekundi sees.

Algas testikatse kolmas läbimine: mullune võidumees Thierry Neuville sõidab tõusvas tempos ning kihutab välja liidri Meeke`iga võrdse aja 2.32,7.

Hetkeseis on väga tihe:

Hyundai mees Sordo saab kirja samuti 2.33,2 ning lükkan Tänaku viiendaks.

Latvala tõuseb testikatse teistkordse läbimisega kiireimaks Toyota meheks - aeg 2.33,2 tõstab ta Breeni kõrvale 2.-3. kohta jagama.

Craig Breen kindlustab taas Citroënile kaksikjuhtimise - iirlane läheb ajaga 2.33,2 Meeke`i järele teiseks.

Hetkeseis on selline:

Meeke võtab koheselt liidrikoha tagasi ajaga 2.32,7.

Ott Tänakult uus liidriaeg 2.34,0! Meeke oli pool sekundit aeglasem.

Mikkelsen on omakorda Ogier`st kiirem - aeg 2.34,9. Meeke jäi 0,4-sekundilise eduga liidriks.

Ogier kihutab testikatse teisel läbimisel välja aja 2.35,3 ja tõuseb Meeke`i järele teiseks.

Espekka Lappi piirdub ajaga 2,38,7 ning läheb Neuville`järele üheksandaks. Soomlasele järgnevad kaasmaalane Teemu Suninen (2.38,9) ja Elfyn Evans (2.39,3).

Hetkeseis on selline:

Craig Breen näitab, et Citroënid on kiired. Iirlaselt teine aeg 2.35,7.

Sordo pressib end Tänaku ja Mikkelseni vahele kolmandaks (aeg 2.36,1).

Kris Meeke kihutab välja uue liidriaja 2.34,5. Juba on selgelt näha, et hiljem startinutel on oluliselt kergem.

Mikkelsen jääb Tänakule alla vaid 0,2 sekundiga - norraka aeg 2.36,2.

Tänak kihutab välja kiireima aja 2,36,0. Edu Ogier ees kaks sekundit.

Neuville on napilt Ogier`st aeglasem - aeg 2.38,7.

Testikatse on käima läinud! Ogier läbib 4,25 km pikkuse testikatse ajaga 2.38,0.

Lappi vihjas, et Latvala pole hetkeseisu üle kaugelti õnnelik: "Olen tiimi kolmas mees ja mul pole mingit stressi, et Tänak nii kõva on. Küll aga võib Tänaku kiirus olla probleem meie teisele soomlasele." http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/lappi-tanakust-see-sell-pole-kunagi-rahul?id=81897451

Tere, rallisõbrad! Täna öösel meie aja järgi kell 1.08 saab alguse Argentina MM-ralli ning Delfi TV vahendab 1. kiiruskatset ka otsepildis. Testikatse algab juba kell 14 ja Delfi toob selle sündmused lugejateni siin otseblogi vahendusel.