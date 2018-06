OTSE DELFI TV-s ja OTSEBLOGI | Tänakul punktikoht käeulatuses, Ogier'i ja Neuville'i esikohaheitlus muutus veelgi pingelisemaks

SS10 Coiluna - Loelle 1 (14,95 km) - kell 9.38 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS11 Monti di Alà 1 (28,52 km) - kell 10.32

SS12 Monte Lerno 1 (28,89 km) - kell 11.11

Hoolduspaus

SS13 Citta di Ittiri - Coros (1,42 km) - kell 15.10

SS14 Coiluna - Loelle 2 (14,95 km) - kell 17.08 (otseülekanne Delfi TV-s)

SS15 Monti di Alà 2 (28,52 km) - kell 18.02

SS16 Monte Lerno 2 (28,89 km) - kell 18.41

Sardiinia MM-ralli

https://twitter.com/OttTanak/status/1005443706974101504

Kui kaugele jääb Tänakust punktikoht ja kui kaugele eesmärgiks võetud kaheksas koht?

https://twitter.com/MSportLtd/status/1005438722354053121

Tänane järgmine kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 17.08. Sellest kiiruskatsest näeb otsepilti ka Delfi TV vahendusel!

Seis 13. kiiruskatse järel. Esikohal on jätkuvalt Ogier, kuid Neuville hingab talle tõsiselt kuklasse. Tänak on WRC-autodest kaheksas. Üldarvestuses on ta 11. positsioonil, kuid sama hooga jätkates peaks õhtuks üldarvestuse kaheksas koht eestlase jagu olema.

13. kiiruskatse tulemused:

Viimase WRC-autona on kohal Mikkelsen, kes saab sel kiiruskatsel kirja teise aja. Mikkelsen kaotab Lappile kõiges 0,1 sekundiga.

Tänak läheb sel kiiruskatsel kolmandaks. Tänak kaotab tiimikaaslasele Lappile 0,6 sekundiga. Üheksast aja kirja saanud WRC-autost on Ogier seni sel kiiruskatsel kõige aeglasem.

Ülilühikesel kiiruskatsel oskab üllatavalt palju aega kaotada ka Ogier, kes jääb Lappile alla koguni 2,3 sekundiga. Neuville tuleb nüüd Ogier'le veelgi lähemale. Prantslane edestab kokkuvõttes belglast ainult 2,9 sekundiga. Päeva teine pool tõotab tulla ülimalt tuline.

https://twitter.com/RallyingUK/status/1005418527057203200

Nüüd on kohal ka Neuville. Belglane saab kirja kiiruskatse teise aja, kui ta kaotab Lappile 0,3 sekundiga. Järgmisena on tulemas ralli liider Ogier. Seejärel on juba Tänaku kord.

Latvala annab lühikesel kiiruskatsel Lappile ära koguni 1,7 sekundit. Nüüd on kahe soomlase vahe Latvala kasuks 5,3 sekundit. Heitlus kolmanda koha nimel ei ole kindlasti veel lõppenud.

Praeguseks on 13. kiiruskatse läbinud viis meest. Parima aja (1.29,0) on kirja saanud Lappi, kellele Paddon ja Östberg kaotavad täpselt 0,9 sekundiga.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/neuvillei-auto-kallal-tehti-suureparast-tood-belglane-uritab-eksimusi-valtida?id=82597011

M-Spordi boss Malcolm Wilson räägib, et Thierry Neuville'il on nüüd suurepärane positsioon tema hoolealuse Sebastien Ogier'i ründamiseks. Nagu mitmel pool tõdetakse, siis lihtsam on olla tagaajaja kui tagaaetav.

Esimesed mehed ehk Breen ja Evans on 13. kiiruskatse läbinud. Evans edestab Breeni 0,6 sekundiga.

Kiiruskatse algus on veidike veninud.

Peagi on alagamas tänase päeva kõige lühem kiiruskatse. 13. kiiruskatse pikkuseks on 1.42 km. Esimene mees on rajale minemas 15.10.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-tanak-eesmark-on-puuda-kaheksandat-kohta?id=82596525

https://twitter.com/OttTanak/status/1005417233177341953

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/punktikoha-suunas-kihutav-ott-tanak-hoiab-parimat-varustust-puhapaevaks?id=82596069

Praeguseks on Tänak kerkinud üldarvestuses juba 11. kohale!

Kokkuvõttes 8. kohal olev Jan Kopecky kaotab praegu liidrikohal olevale Ogier'le 7.25,5 ehk kaheksas koht on Tänakust nüüd 3.00,6 kaugusel. Tänase võistluspäeva alguses oli 8. positsioon Tänakust 5.19,5 kaugusel. Seega on Tänak liikunud oma eesmärgile ehk kaheksanda koha püüdmisele palju lähemale. Täna on kavas veel neli kiiruskatset. Seega on võimalik, et eestlane on juba täna õhtuks punktikohal.

Võistluspäev jätkub Eesti aja järgi kell 15.10.

12. kiiruskatse järel on heitlus esikoha nimel eriti tuline. Tänak on WRC-autodest kaheksas. Eelmise kiiruskatse järel oli ta kokkuvõttes 16. kohal. Saab näha, kas eestlane saab ka selle katsega kokkuvõttes mõnest mehest mööda.

12. kiiruskatse tulemused:

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1005375398006452224

https://twitter.com/OttTanak/status/1005375380948176896

Viimase WRC-autona on kohal ka Mikkelsen, kes kaotab sel katsel Neuville'ile 36,1 sekundiga. Mikkelsen ennstab, et pärastlõunal saab kiiruskatsete uuesti läbimine olema keeruline, kuna teed muutuvad aina karmimaks.

Vahepeal rehvi vahetanud Suninen on kiiruskatse finišis: Suninen: "Läksin veidike laia joonega. Sõitsin vastu kivi ja rehv oligi katki."

Nüüd võib öelda, et 11. kiiruskatse järel on Tänak kerkinud juba kokkuvõttes 16. kohale. Saab näha, kas eestlase jaoks juba lõppenud 12. kiiruskatse kergitab teda veelgi kõrgemale. Päeva alustas eestlane 19. positsioonilt. Üldises plaanis on seis aga sama ehk kokkuvõttes on praeguses seisus puhta sõiduga püütav kaheksas koht.

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005374099395416066

Tänak on kohal 7. ajaga. Kaotust Neuville'ile 15,7 sekundit. Tänak: "Ma arvan, et rütm ei ole hea. Oleme sõitnud kõvade rehvidega. Oleme omas rütmis. Meeskond palus sõita kõvade rehvidega." Ilmselgelt hoiab Tänak end, autot ja eelkõige rehve pühapäevaseks punktikatseks.

Tänak on tulemas Ogier'ga sarnases tempos.

Ogier'i edumaa Neuville'i ees on kokkuvõttes nüüd ainult 4,9 sekundit. Pärastlõunal läheb kahe kange vahel kõvaks tulistamiseks.

Ogier kaotab Neuville'ile sel kiiruskatsel koguni 14,6 sekundit! Heitlus esikoha nimel on karm. Ogier on finišis siiski üsna rahulik ja naeratab: "Vale rütm. Pean pärastlõunal rohkem suruma."

Suninen jääb vahepeal tee äärde seisma. Rehv on katki. Kerge töö värskes õhus, rihmad taas peale ja mehed on rajal tagasi.

Neuville on finišis parima ajaga ning ta edestab Latvalat 6,7 sekundiga. Neuville: "Mul oli hea kiiruskatset. Võrreldes eelmistega ei olnud midagi erilist. Nautsin katset ja üritasin anda enda parima. Tahame tuua tiimile hea tulemuse. Esmalt peame jõudma lihtsalt finišisse. Meie auto on nendes karmides tingimustes päris hea."

Neuville annab tõsiselt kuuma ja ta edestab neljandas splitis Ogier'd juba ligemale kümne sekundiga. Heitlus esikohale läheb tuliseks.

Latvala läheb kiiruskatse liidriks ning edestab Paddonit 0,8 sekundiga. Kokkuvõttes on kolmandal kohal sõitva Latvala edumaa lähima jälitaja Lappi ees 7,0 sekundit. Kahe soomlase vahel jätkub pingeline heitlus. Latvala: "See on raske töö. Tuleb suruda ja tuleb hoiduda kivide eest. Kiiruskatse teine pool oli suurepärane."

Lappi kaotab Paddonile kiiruskatse finišis ainult 0,2 sekundiga. Soomlane tegi kiiruskatse lõpuosas tõeliselt hullu sõitu. Lappi: "Lõpp oli nauditav. Kui mõistsin, et kive teel ei ole, siis hakkasin suruma."

https://twitter.com/BmckayRallying/status/1005365292556484610

Kas hakkab juhtuma? Neuville edestab teises splitis Ogier'd 5,4 sekundiga.

Paddon edestab Östbergi 5,1 sekundiga ja tõuseb kokkuvõttes ühe koha võrra kõrgemale. Paddon edestab Östbergi nüüd 4,9 sekundiga. Norralane on pettunud ja löödud ning tunnistab, et soovitud hoogu ei ole. Lisaks tõdeb ta, et ega tal ei ole eriti ideid ka pärastlõunaks.

Evans on 12. kiiruskatse finišis. Ajaks 18.31,5. Evans tunnistab, et Sardiinias on keeruline esimesena teel olla ja teistele teed puhtaks lükata. Nüüd saab Evans lõunapausile. Ees ootab teenindusala.

https://twitter.com/thierryneuville/status/1005365048523583488

12. kiiruskatsel saab näha kõrgeid õhulende. Legendaarne "Micky hüpe" annab selleks suurepärase võimaluse.

Seis 11. kiiruskatse järel. WRC-autodest on Tänak praegu kaheksas, kuid tulemas on veel teiste masinaklasside mehi. Päeva alustas Tänak 19. positsioonilt. Praeguseks on ta kerkinud 17. kohale. Puhta sõiduga peaks olema püütav kokkuvõtte kaheksas koht.

11. kiiruskatse tulemused:

Mikkelsen saab viimasena WRC-autona kirja kiiruskatse kolmanda aja. Kaotust Ogier'le on 5,0 sekundit.

Nüüd tuleb ka Suninen, kes kaotab Ogier'le 9,2 sekundit ja läheb sel katsel viiendaks.

Mis siis 11. kiiruskatsel tipus juhtus? Liider Ogier kasvatas oma edumaad Neuville'i ees. Kolmandal kohal sõitev Latvala kasvatas omakorda edu Lappi ees. Eriti tihedaks läks võitlus aga 5.-6. koha nimel. Seal lahutab Östbergi ja Paddonit ainult 0,2 sekundit.

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005363584292016128

Praeguseks on alanud juba ka päeva kolmas kiiruskatse. Esimesena taas rajal loomulikult Evans.

Tänak: "Mul ei ole plaani (tänaseks ha homseks). See on meie töö ja tuleb sõita. Tuleb kasutada olemasolevat."

Tänak on kiiruskatse finišis ning läheb viiendaks. Tänak kaotab sel katsel Ogier'le 12,5 sekundiga.

Seni kokkuvõttes 8. kohta hoidnud Lefebvre on teadete kohaselt katkestanud. Seega on Tänak kokkuvõttes kerkinud 17. kohale.

Ogier: "Hea kiiruskatse. Pärastlõunal saab olema karm."

Ogier annab lõpuks aga kõvasti kuuma ning läheb kiiruskatse liidriks. Ogier edestab Neuville'i sel katsel 1,8 sekundiga. Kokkuvõttes edestab Ogier nüüd Neuville'i 19,5 sekundiga.

Neuville: "Kui oleme kiired, siis on hea. Puhas ja kiire kiiruskatse. Tunnen end mugavalt. Võidu nimel ma väga palju riskima ei hakka. Eile riskisin palju. Nüüd olen oma rütmis tagasi."

Neuville läheb võimsalt kiiruskatse liidriks ning Hyundai piloot edestab Latvalat 5,8 sekundiga.

Nüüd on tulemas ralli kaks kõige kiiremat meest. Splittide põhjal peaks Neuville olema veidike kiirem ehk kahe mehe vahe peaks veelgi vähenema.

Latvala edestab sel katsel Paddonit 1,3 sekundiga. Kokkuvõttes on Latvala edumaa nüüd Lappi ees 6,0 sekundit. Kahe soomlasest Toyota piloodi vahel saab täna näha veel tulist heitlust. Latvala: "Ma ei olnud kohe hommikul enesekindel. See kiiruskatse läks aga hästi. Teel oli juba kive. Edaspidi saab olema raske."

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005360756160978944

Lappi kaotab Paddonile 3,8 sekundiga. Lappi tunnistab, et teele on toodud kõvasti kive ja seetõttu pidi ta võtma rahulikumalt. Soomlane ei soovinud liigselt riskida.

Nüüd on tulemas Lappi ja Latvala, kes heitlevad kokkuvõttes 3.-4. koha eest.

Östberg kaotab Paddonile 5,3 sekundiga. Nende kahe mehe vahel käib päris karm võitlus kokkuvõttes 5.-6. koha nimel. Östberg edestab Paddonit nüüd ainult 0,2 sekundiga. Östberg tunnistab kiiruskatse järel, et ta tundis koheselt, et ta kaotab aega ja kiirus ei ole soovitud tasemel.

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005359236157792258

Rajal on nüüdseks ka Ogier ja Neuville. Peagi saab stardi ka päeva kiiruskatse võitmisega alustanud Tänak.

Omakorda teeb nüüd põhjad Paddon, kes edestab Breeni 8,8 ja Evansit 13,6 sekundiga.

Breen edestab Evansit 4,8 sekundiga.

Evans on päeva teise kiiruskatse finišis. Britt saab ajaks 17.01,4.

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005356932650164224

Nüüdseks on selge, et Tänak tõusis päeva esimese katsega ka üldarvestuses ühe koha võrra ning nüüd on eestlane 18. positsioonil.

Nüüd on rajal ka Östberg. Päeva teine kiiruskatse on võrreldes esimesega poole pikem. Päev algas kokkuvõttes põnevalt, kuna teisel kohal olev Neuville suutis Ogier'le läheneda. Kahe parema vahel tõotab tulla põnev võitlus.

Nüüd on rajal ka Breen ja Paddon.

Ants: Päevale tehti korralik algus ära. Kui nüüd miski ei juhtu, siis 8.koht peaks olema kättesaadav. Aga mine tea, nagu Kruus ütles ülekandes, kindlasti võib juhtuda esikaheksas. Ässitaja pole, aga... :D #goOtt!

Alanud on päeva teine kiiruskatse. Esimesena on rajal taaskord Elfyn Evans.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1005348105464795136

eid_1544883748d2fa: Ott ja Martin leppige nüüd Mäkisega kokku mitu autot teil hooaja lõpuni on ja ärge tahavaate peeglit enam kasutage!!!

Praeguse seisuga tundub, et puhta sõiduga oleks Tänaku jaoks püütav kaheksas koht.

Üldseis 10. kiiruskatse järel: 1. Ogier, 2. Neuville +17,7, 3. Latvala +41,4, 4. Lappi +42,3, 5. Östberg +1.02,8, 6. Paddon +1.08,3, 7. Breen +1.39,1 ... Tänak +10.12,5.

10. kiiruskatse: 1. Tänak, 2. Neuville +1,4, 3. Ogier +2,6, 4. Mikkelsen +3,1, 5. Lappi +3,3, 6. Latvala +6,8, 7. Östberg +7,1, 8. Suninen +7,9, 9. Paddon +9,4, 10. Evans +13,2.

Päeva teine kiiruskatse algab kell 10.32.

Mikkelsen jäi Tänakule kindlalt alla. Seega võitis Tänak päeva esimese kiiruskatse.

https://twitter.com/OttTanak/status/1005347571697700865

Viimase WRC-autona on rajal Mikkelsen. Seejärel saab selgeks, kas Tänak alustab päeva kiiruskatse võitmisega.

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005347116053598209

Suninen kaotab Tänakule 7,9 sekundiga ja läheb kiiruskatsel seitsmendaks.

Kui Neuville'i edestas Tänak 1,4 sekundiga, siis Ogier'd 2,6 sekundiga. Kokkuvõttes kaotab Tänak aga Ogier'le 10.12,5-ga. Eestlasel tuleb kõvasti kuuma anda, et punktikohale välja jõuda.

Tänak: "Me ei puudutanud midagi. Meie teada on kõik korras. Sellistel teedel on auto ideaalne. Mul oli hea kiiruskatse. Sõidan kõvade rehvidega."

Tänak on rajal. Toyota paremal küljel midagi juba lipendab. Ju on kusagilt veidike lõigatud. Igatahes kiirus on korralik.

1,4 sekundiga Tänak kiiruskatse liidriks.

Ogier läheb kiiruskatsel teiseks ning kaotab Neuville'ile 1,2 sekundiga. Kokkuvõttes on kahe parema vahe 17,7 sekundit. Ogier: "Vara on liidrpositsiooni kontrollida. Päeva esimene katse. Ei pannud maksimumi välja."

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005345395122343936

Täna on ajavõtuga probleeme ja seetõttu ei saa tuua teieni ka splittide aegu.

Neuville läheb liidriks ja edestab Lappit 1,9 sekundiga. Kokkuvõttes on tema edu Latvala ees 23,7 sekundit.

Neuville: "Keerulised olud. Palju seisvat vett. Üritame püsida teel ja sõita võimalikult kiiresti."

Nüüd on rajal juba ralli kaks paremat meest ehk Neuville ja Ogier. Seejärel on tulemas Tänak.

Latvala: "Lappi sõitis väga hästi. Ta surub kõvasti. Mul ei olnud alguses suurt kindlust. Oli palju kive ja kaotasin seetõttu aega."

Latvala kaotab Lappile 3,5 sekundiga. Üldarvestuses on kahe soomlase vahel karm andmine. Latvala edestab kokkuvõttes Lappit nüüd ainult 0,9 sekundiga.

Järgmine parim aeg. Nüüd sõidab teistele aja ette Lappi, kes edestab Östbergi sel katsel 3,8 sekundiga. Lappi on loomulikult rahul. Mehe sõnul kaotas ta kiiruskatse alguses sekundi, kuid edasi andis ta korralikult kuuma.

https://twitter.com/Rally_d_Italia/status/1005343245528981504

Kokkuvõttes edestab Östberg nüüd Paddonit 5,5 sekundiga. Östberg on kiiruskatse järel eriti rahul, et ta suutis Uus-Meremaa meest edestada.

Omakorda läheb kiiruskatse liidriks nüüd Östberg, kes edestab Paddonit 2,3 sekundiga.

Paddon tunnistab, et rada oli mudane, kuid ta nautis seda kiiruskatset täielikult.

Kolmandana rajal olnud Paddon läheb liidriks ja edestab Evansit 3,8 sekundiga.

Breen kaotab Evansile 2,5 sekundit.

Evans on kohal ja ajaks on 8.04,6.

Evans oma sõidust: “Rada ei olnud kõige hullem, kuid mõnes olukorras, siis keeukas. On palju seisvat vett ja mudast pinnast.“

Kolmandana on rajal Paddon.

Teisena on rajal Craig Breen.

Tänak on praegu üldarvestuses 19. kohal. Kaotust Ogier'le on 10.15.1. Kümnes koht on Tänakust vähem kui viie minuti kaugusel.

Kuna Tänak katkestas eile viimasel kiiruskatsel, siis lisati tema koondajale 10 minutit. Muidu on ühe kiiruskatse vahele jätmise eest ette nähtud seitse minutit. Vastavalt reeglitele on päeva viimasel kiiruskatsel katkestamise eest ajakaristus suurem.

Esimene mees on rajal. Kihutamisega teeb otsa lahti Elfyn Evans.

Ülekanne on alanud ja peagi on ka mehed rajal!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-martin-jarveoja-kaks-ebaonne-jarjest-tekitab-frustratsiooni?id=82594105

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-saatuslikku-hupet-mis-roovis-ott-tanakult-sardiinias-voiduvoimaluse?id=82594353

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1005233488260366336

Hea uudis, et Tänak jätkab täna superrallisüsteemis: https://twitter.com/OttTanak/status/1005300568187899904

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/lappi-tanaku-katkestamisest-mina-olin-vist-ainus-kes-selle-huppe-eel-pidurdas?id=82593089

Ralli üldseis pärast reedet:

Üheksanda katse tulemused:

Sunineni auto põõsastes:https://twitter.com/Karlip1/status/1005133016186880002

https://twitter.com/OttTanak/status/1005132378875015168

Suninen on samuti totaalselt võsas ja sealt enam omal jõul välja ei tule. Tundub, et temagi jaoks on vähemalt see katse lõppenud.

Huvitav tõesti - kas auto saadakse homseks korda?https://twitter.com/Karlip1/status/1005130566843420672

Latvala paneb samal ajal kiireima katseaja, 1,1 sekundiga.

Dope: Neuville maandus ka nina peale aga tema auto radikas jäi kuidagi terveks...

Teemu Suninen on võsas!

tt78: Aga noh tiitlivõitlus on nüüd ametlikult läbi. Järgmised etapid saab valmistuda uueks hooajaks, katsetada erinevaid asju ja lihtsalt kiiret sõitu nautida ning püüda paar rallivõitu koju tuua. Näiteks Soomest.

"Radikas läks. ***** küll," ütles Tänak pärast seda saatuslikku hüpet.

Oh jah. Samal ajal sõidab Lappi Ogier'ga täpselt sama aja välja.

panda: Kas vedrustus läks? Kui nii siis on see Toyota nõrk koht, eelmised 2 rallit Latvalal vedrustus.

soprano original: Pahvile välislähetuse keeld peale kui on wrc ralli toimumas!

Karl: Ma leian, et Tänak polnud ka seekord süüdi ja pigem probleem kehvas radikate asukohas. Kuidas on võimalik, et Toyota ei õpi eelmistest juhtumitest?

Nii oli, Peebu "needus" jätkub!

tt78: Peep Pahv oli vist kohapeal vaatamas jälle?

Hüppelt maandusid Tänak ja Järveoja valusalt ning tundub, et ongi kõik. Järveoja viskab juba kiivrigi peast. Kahju, nii kahju - enne seda näitasid nad parimaid splitiaegu!

Järveoja viskab vihaselt oma märkmiku vastu tuuleklaasi. Tänak ronib autost välja.

Ogier edestab Neuville'i finišis koguni 8,4 sekundiga. Üldarvestuses kasvab prantslase edu 18,9 sekundi peale!

TÄNAK SEISAB JA MOOTOR SUITSEB!

Neuville finišis - 8.16,7. Auto on nii eest kui tagant pisut kannatada saanud, kuid vaatlusel tundub, et peale aerodünaamiliste detailide midagi sügavamat viga ei ole. "Mul oli algusest peale raske autot käsitseda, sest panime ette uued rehvid ja taga olid veel vanad väsinud."

Neuville on nüüd päris piiri peal sõitmas või siis on tema keskendumine endiselt puudulik. Pildis näidatakse, kuidas ta ühe korra hüppelt väga ohtlikult maandub ning teisel puhul ühes kurvis peaaegu kraavi vajub.

Tundub, et Neuville'i väikesed eksimused katse alguses pole talle aja mõttes kätte maksnud. Splittides on nad Ogier'ga samas rütmis.

Tee on nüüd päris ära kuivanud. Neuville'i masina taga on juba tuttav tolmupilv.

See pidi, jah, Soome ralliks välja tulema.

WRC7: Kas Tänakul ikka on uus mootor peal, see vist pidi alles Soome ralliks tulema peale ?

Neuville eksis natuke juba esimeses kurvis. Ehk ajas järjekordne viivitus ta natuke rütmist välja.

Nii - nüüd on Neuville rajal!

Tundub, et see katse ka pisut hilineb. Neuville veel seisab.

Heilo: Kes mäletab eelmise aasta laupäeva, siis see teab tänu millele Ott ennast teistest ette rebis ja lõpuks võitis :)

Alati ei pea rehvi lõhkuma: vahel vahetatakse neid erinevatel põhjustel ka katsete vahel.

Heilo: Tänakul seekord kaasas kaks varuratast, natuke arusaamatu valik, kuna ei mäletagi millal ta viimati rehvi lõhkus...

Päevase hoolduspausi ajal diferentsiaalidega natuke mängiti - võib-olla tehti olukorda hoopis pisut kehvemaks ja homme ollakse juba targemad. Vähemalt loodame nii...

WellEnd: Spekuleerin, et Tänakul siiski miskine väike probleem on selle uue mootoriga, sõidab safe-mode'is või midagi - kahtlane kas homsed kiiremad katsed midagi paremat toovad.

Paddon on tõesti oodatust nigelamalt esinenud, arvestades seda, et eelmisel aastal samal ajal oli ta ralli liider. Mõistagi on tänavu olud totaalselt teistsugused ja tema stardikoht pole alati teeolude mõttes ideaalne olnud, aga ikkagi...

Klaus: Paddon on üllatavalt aeglane

Homsed katsed peaksid olema väheke kiirema loomuga, jah. See annab meile mõistagi lootust, et Tänak võib siin veel rallivõidu peale heidelda.

Panda: Kas homme on katsed kiirma iseloomuga?

Nüüd ootab meid ees väike paus. Ümmarguselt pool tundi ja oleme tagasi!

Ralli üldseis pärast kaheksandat katset. Tänak püsib kolmandal kohal, aga Ogier ja Neuville on pärastlõunaga hakanud eest libisema.

Kaheksanda katse tulemused:

Suninen sõidab taas korralikul tasemel. Täpselt kolm sekundit kaotust Neuville'ile.

Breen ei suuda taas tempot leida. 10,7 sekundit kaotust, kokkuvõttes juba minut ja 23 sekundit.

Latvala finišis - kaotust 2,8 sekundit. "Vajutasin nagu ropp sõna ja aeg ei olnud hea. Olen väga pettunud."

Evans kaotab 5,6 sekundit. "Oleme 13 minutit maas - mida meil ikka teha on?"

Lappi kaotab Neuville'ile 4,5 sekundit. Kokkuvõttes jääb soomlane liidrist Ogier'st maha 41,6 sekundiga. "Arvasin, et sõitsin hästi ja väga puhtalt, aga aeg on kehv. Raske on õiget kiirust leida."

Tänak: "Teeme oma parima, aga asjad on praegu nii." Miks pärastlõunal hommikust kiirust ei ole - kas sellel on mingi kindel põhjus? "Ei tea - eks kõigel ole oma põhjus."

Tänak kaotab katse päris lõpuga poolteist sekundit ning kaotab Neuville'ile finišis 1,6 sekundit.

Ogier: "Head katsed, aga sel katsel oli käiguvahetusega probleeme. Kõik peaks korda saama." Neuville'ile kaotab ta 0,4 sekundit.

Neuville finišis - 8.53,3. "Proovisin katsed rehvidele mõeldes läbi sõita."

Esimestes splittides kaotab sekundi ka Tänak.

Ogier tuleb splittide põhjal Neuville'ist umbes sekundi kiiremini.

Tee on taas kuivamas. Juurde pole sadanud, mis võib tagumistele meestele paremad kaardid kätte mängida.

Eks näis, kas sirge ja kiire katse on taas Tänaku leib või mitte.

Kaheksas katse on nüüd alanud - Neuville läks rajale kell 18.10.

Üldseis pärast 7. katset:

Suninen saabki katsevõidu - Östberg ja Paddon nii kiiresti sõita ei suuda. 7. katse tulemused:

Nonii: Saab näha mida ott suudab järgmisel pm sirgel katsel, mille eelmisel läbimisel kinni pani,vaja neuvilli vahe tagasi tehä.. gogo Ott

J.: Homsed pikad katsed on lõpuks otsustavad. Tänane on alles soojendus ja need mõned sekundid loodetavasti rolli ei mängi. Seega tõotab tulla põnev nädalavahetus.

Ja Suninen tulebki tõenäolise katsevõitjana finišisse - edu Ogier' ees 1,9 sekundit!

Breen kaotab finišis lõpuks 13 sekundit. Suninen on aga viimases splitis Ogier' ajast üle kolme sekundi eespool!

eid_15226ced61068e: ja nii saigi läbi norrakate pidu läbi! ning jätkub selle hooaja kolme võimsa vahel Ogier-Neuville-Tänak

Breen teeb väikese spinni ja kaotab aega, ent sõidab edasi.

Tagantpoolt tulevad kiired mehed. Suninen ja Breen on splittides juhtohjad enda kätte võtnud!

"Mikkelseni fännid ootavad rallit, kus Mikkelsenil probleeme pole"https://twitter.com/Karlip1/status/1005098454014623745

Latvala tuleb hea ajaga - kaotust Ogier'le 6,1 sekundit. 0,3 sekundiga lööb ta ka Tänakut.

Ennist põlema läinud heinapall kustutati tulekustutiga ära. Eks näis, kas Mikkelseni auto saadakse veel liikuma või mitte.

Evans kaotab finišis 10,5 sekundit.

Mikkelsenil on probleemid käigukastiga. Ühes teravas paremkurvis jäi ta seisma ning enam liikuma ei saanudki. Põlema läks tema auto vastas olnud heinapall!

Norralane tuleb autost välja ja kuskilt tuleb suitsu.

Mikkelsen seisab! Enne seda väideti, et tema autol on teine käik kadunud.

Lappi finišis - kaotust 7,0 sekundit. 0,6 sekundit jääb ta alla isegi Tänakule.

Kokkuvõttes jääb Tänak Neuville'ist maha 4,1 ja Ogier'st 15,0 sekundiga.

Tänak kaotab katse lõpus Ogier'le 6,4 sekundit.

Ogier' tempo tundub taas hea olevat - finišis edestab ta Neuville'i 2,4 sekundiga.

Splittide põhjal tundub, et Tänak kaotab Neuville'ile katse lõpuks paar sekundit.

Neuville finišis - 10.39,1. See on juba kiirem kui hommikusel läbimisel.

Tänak kaotab samas kohas neile sekundi.

Esimeses splitis on Neuville ja Ogier sisuliselt võrdsed.

Nüüd on Neuville tõesti rajale läinud. Neljaminutiline viivitus.

Tundub, et startinud siiski veel mitte - katse algus viibib.

Neuville on juba startinud.

Tundub, et ilm Sardiinias hakkab ilusamaks minema. Rallipargis särab igatahes juba päike. Eks näis, millised on olud raja peal.

Mull: Kuidas on võimalik, et Ogier on ühel katsel nii selgelt teistest üle... sama nagu hommikul Mikkelsen... müstika. Nagu oleks neil rada lühem olnud.

lahutatude: Ogier teeb seda tihti. Mees hoiab madalat profiili ja siis mingil katsel lihtsalt vajutab, kus keegi oodatagi ei oska ja paneb vahed sisse teistega. Vanameister ise ikkagi.

Väike hingetõmbepaus - järgmine katse algab 17.17.

Ralli üldseis pärast 6. katset. Ogier hoobilt viiendalt kohalt liidriks!

Paddon suudab aga teistega võrreldes üllatavalt hästi tulla - kaotust "vaid" 22,6 sekundit ja üldarvestuses tõuseb uusmeremaalane kaheksandaks. 6. katse tulemused:

Östberg suudab Sunineni lüüa, kuid kaotust Ogier'le koguneb ikkagi 31,6 sekundit.

Suninen kaotab finišis 34,1 sekundit. Üldarvestuses jääb ta nüüd alla mõlemale kaasmaalasele.

Breeni sõnul ei sõitnud ta välja, vaid auto suri hoopis kolm korda välja. "Tõmban seda kuradi käsipidurit ja ta sureb iga kord välja - ja siin on peaaegu igas kurvis käsipidurit vaja!"

Breen, kes käis väidetavalt katse alguses korra rajalt väljas, kaotab finišis 43,7 sekundit. Ka tema annab katse viimase osaga päris palju tagasi. Teeolud lähevad seal iga autoga üha hullemaks.

Latvala: "Katse lõpp oli väga-väga libe ning kaotasin mõne väga raske pidurdamise järel enesekindluse. Minu viga."

Midagi on seal katse viimases osas, kus kõik aega kaotavad. Latvala püsib samuti suure osa katsest splittide põhjal korralikus tempos, aga kaotab finišis Ogier'le 26,8 sekundit. Olud lihtsamaks ei lähe.

Evans, kel pole pärast tänase avakatse suurt ajakaotust suurt millegi peale võidelda, kaotab Ogier'le 35,6 sekundit.

Pettunud Mikkelsen: "Praegu ei ole lihtne." Kui küsiti, kas probleem on käigukastiga, tõmbas norralane ukse kinni ja sõitis minema.

Lähebki! Mikkelsen, kelle autol on hääle järgi probleem siduriga, kaotab Ogier'le 26,5 sekundit ning langeb üldarvestuses prantslasest 3,5 sekundit tahapoole!

Mikkelsen kaotab viimases splitis Ogier'le juba 20 sekundit. Kas liidrikoht lähebki selle katsega ära?

Lappi annab ka katse viimase osaga pisut tagasi ning kaotab Ogier'le 12,2 sekundiga. Kokkuvõttes jääb ta prantslasest 30 sekundiga maha.

Hmm: Otil mingi plaan... Kenasti peapeale keeratud seis:D

Tänak sarkastilise maiguga ja lakooniliselt: "Kõik on hästi." Mida nüüd sellest välja lugema peaks...

Kokkuvõttes jääb Tänak Neuville'ist 0,1 sekundit tahapoole. Ogier möödub meie mehest 8,6 sekundiga.

Tänak finišis - kaotust 15,2 sekundit. Katse viimase osaga andis ta nii Ogier'le kui Neuville'ile päris mitmeid sekundeid ära.

Tänak kaotab viimases splitis Ogier'le juba 12,9 sekundit. Kas väike viga ka meie mehe poolt?

Ogier: "Ma ei teinud vigu, aga sellistes oludes ei ole võimalik vajutada."

Prantslane möödub Neuville'ist hoobilt ka üldarvestuses ja seda 8,5 sekundiga.

Ogier finišis - 17,5 sekundit Neuville'ist kiiremini! Võimas sõit prantslaselt - kas keegi saab vastu?

Neuville: "Väga raske. Liiga palju seisvat vett sõidujoonel. Tegin spinni ja pidin tagurdama. Ma ei olnud võib-olla piisavalt keskendunud ja tegin väikeseid vigu."

Lappi näitab head tempot - kolmandas splitis, kus Neuville kaotab Ogier'le 15,5 sekundit, on soomlane Ogier'st 2,9 sekundit aeglasem.

Mikkelseni kaotus on teises splitis juba kümne sekundi kanti. Kas liidrikoht vahetub?

Neuville on finišis - 19.41,5. Hommikusest läbimisest enam kui minut aeglasem!

Tänak tuleb samuti kolmandast splitist läbi ja tema kaotab seal Ogier'le 6,2 sekundiga. Tundub, et Neuville'il on tõesti midagi juhtunud.

Ralli liider Mikkelsen jäi ühes vasakkurvis korraks seisma, sest läks sinna liiga suure hooga. Auto millegi vastu ei sõitnud, nii et see olukord seisnes vaid mõnesekundilises ajakaotuses.

Kolmandas splitis on Ogier' edu Neuville'i ees juba 15,5 sekundit! Kas prantslane ongi lihtsalt nii kiire või juhtus Neuville'il midagi?

Sellised on olud rajal. Näeb välja nagu Walesi ralli!https://twitter.com/guy_ize/status/1005073615325458432

Teises splitis on nüüd Tänak Neuville'ist 1,1 sekundit kiirem, aga Ogier'st 2,9 aeglasem.

Ogier läks ühe varurehviga, Tänak kahega.

panda: Kas Ogier läks siis ilma varurehvita või on üks rehv 22-24kg?

Nüüd tuleb ka Ogier - teine splitt on tal koguni 3,9 sekundit Neuville'ist kiirem.

Tänaku esimene vaheaeg on Neuville'ist 1,5 sekundit aeglasem. Ogier'ga võrdlust hetkel ei pakuta.

Toyota peainsener Tom Fowler kinnitas, et nagu Tänak eelnevalt vihjas, tehti diferentsiaalis mõned muudatused, et Toyota mehi häirinud alajuhitavust vähendada.

Rehviinfo: Tänak võttis kaasa koguni kaks varurehvi. Võrreldes näiteks Ogier'ga on see 22-24 kg lisaraskust.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1005058957617061889

Neuville on esimeses vaheajapunktis kümme sekundit aeglasem kui hommikusel läbimisel. Rajal tundub ka päris palju seisvat vett olevat, mis võib aga esimeste vastu töötada.

est1: Kellegil muidu infot, kas homme/ülehomme pigem kiiremad katsed kui täna või pigem samad, suht käänulised?

Toomas Villo: SS7 on samas tuul ja päike... Intrigeeriv.

Neuville on kuuendale katsele startinud!

Ilma koha pealt nii palju, et vihma on korralikult juurde tulnud ning olud on märjad, mis peaks idee poolest soosima esimestena alustajaid.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1005064674357010433

Nõnda - päeva teine pool on kohe-kohe algamas. Stardijärjekord on mõistagi endine - Neuville, Ogier, Tänak, Lappi, Mikkelsen jne.

Ja kommentaarid ka Martin Järveojalt!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-martin-jarveoja-harjumatult-palju-tuli-kasutada-kasipidurit?id=82588059

Ott Tänaku värsked kommentaarid:http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/alajuhitavusega-voitlev-ott-tanak-ei-tea-kui-palju-saame-muuta-aga-midagi-me-proovime?id=82587747

Ralli üldseis enne hoolduspausile minekut:

Paddon on samuti finišis, nii et viiendale katsele saab joone alla tõmmata. Tulemused:

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1005032934078930944

Östberg lõpetab katse seitsmenda ajaga ning jätkab üldarvestuses kukkumist. Veel kolm katset tagasi oli ta teisel, nüüd seitsmendal real.

Suninen kaotab Tänakule 0,9 sekundiga ning jääb ilmselt sellegi katse järel neljandale kohale.

Breen kaotab Neuville'ile 11 sekundit. Iirlane ei ole Citroeni esisõitjana suutnud täna kõrges mängus kaasa lüüa ning jääb Mikkelsenile kokkuvõttes alla juba 39 sekundiga.

Latvala teeb sel katsel Tänakule 1,3 sekundiga ära. Kokkuvõttes on Latvala meie mehest aga 9,6 sekundit tagapool.

Ralli liider Mikkelsen ei saa ka Neuville'ile vastu - kaotust 4,2 sekundit.

Lappi kaotab Neuville'ile lausa 10,2 sekundit. "Ei ole lihtne, ei ole lihtne," ohkab soomlane.

Tänak: "Rada oli kitsas ja mitte kõige lihtsam. Peame diferentsiaalid korda saama. Hommikuga päris rahule ei saa jääda - hea meel oleks siis, kui tunne autos oleks väga hea."

Üldarvestuses läks Neuville Tänakust 2,4 sekundiga ettepoole.

Tänak on finišis ja katse suhteliselt aeglase ja kurvilise lõpuosaga andis ta päris mitu sekundit ära - vahe Neuville'iga on 6,4 sekundit.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile täpselt kolm sekundit. Kokkuvõttes on kahe mehe vahe üheksa sekundit belglase kasuks.

Neuville: "Ilma vihmata poleks meil olnud võimalust esimese kaheksa seas olla. Nüüd see pisut aitas."

Tänaku ajad ei ole esimeses kahes splitis kõige lubavamad - Neuville'ile kaotab ta ümmarguselt kaks ja pool sekundit.

Neuville on samal ajal finišis - 8.12,8 on ajaks.

Neuville on esimeses splitis 1,9 km peal Ogier'st 1,4 sekundit kiirem.

Vihma hetkel juurde ei näi sadavat.

panda: Kuidas ilm on hetkel seal kuivav või mitte?

Nõnda - viies katse on käima läinud, Neuville on rajal.

Kalle Kaljula: Veel on vara, aga arvan ,et varsti laseb Suninen Ogieri mööda

Väike hingetõmbepaus praegu - pisut vähem kui pool tundi on aega viienda katse alguseni.

Ralli üldseis pärast neljandat katset: Tänak tõusis teiseks ning lähenes pisut Mikkelsenile.

Neljanda katse tulemused: Tänakule esimene katsevõit!

Päeva esimesel katsel head tempot näidanud Östberg kaotab sel katsel 7,5 sekundit. Mitte just kõige parem sõit. "Tegime rehvidega väikese vea. Eeldasime kuiva katset."

Suninen jätkab heas tempos - kaotust Tänakule 2,6 sekundit.

Evans neljandaks (+2,8), Latvala (+2,4) kolmandaks.

Kas siit tuleb aga Tänakule ralli esimene katsevõit? Praegu on eeldused selleks loodud...

Mikkelsen finišis - kaotust Tänakule tuleb 1,4 sekundit, üldarvestuses jääb norralane meie mehest 14,2 sekundit ettepoole.

Lappi saab kirja neljanda aja, Tänakust 5,5 sekundit maas.

panda: Kiired katsed sobivad hetkel autole paremini tundub

Mikkelsen on splittide põhjal Tänakule poolteist sekundit tagasi andmas.

Tänak: "Hea sõit, see oli kiirem rada." Väike probleem pööramisel tuleb meeskonnaga aga läbi arutada.

Suurepärane aeg Tänakult! 3,9 sekundit Ogier'st, 4,1 sekundit Neuville'ist kiiremini! Tundub, et eestlane oli siin maksimumi lähedal.

Nüüd tulevad ka mõned vaheajad ja tundub, et Tänak on Neuville'ist ja Ogier'st mõni sekund kiirem olnud! Finišini ei ole enam kaua minna...

Tänaku vaheajad pole veel läbi tulnud, aga eestlane on juba finiši lähistel. Enne tuleb veel aga finišisse Ogier, kes on Neuville'ist 0,2 sekundit kiirem.

Neuville finišis - 9.02,5.

Tänaku pardakaamerast vähemalt tundub, et eestlane vajutab päris korralikult. Peagi peaksime ka vaheaegu saama.

Sel katsel on Ogier vähemalt esimeses splitis Neuville'ist kiirem. Tegu on kiire ja päris pikkade sirgetega trassiga.

Indrek: Nüüd on aeg hakata vaikselt suruma, et saaks Thierryst mööda ja Mikkelseni vahetusse lähedusse, suurendades vahet järgnevatega. Kui Andreas vääratab, on etapi "tiitlikaitsmine" võimalik, edu :D Hoolduspausil on vaja ikkagi natuke üle vaadata auto seadistust. Ei usu, et ilmastikuolud nüüd ka niipalju rolli mängivad, kui arvestades praegust kaotust, see on alati loterii. Hetkel tundub, et balanss pole veel see, kuid siiski parem, kui kahel esimesel katsel.

Paduvihmast ei ole katse alguses aga praegu küll jälgegi. Neuville'i auto tagant on isegi väikest tolmupilve näha. Ehk sajab siis katse lõpuosas?

Neuville on neljandale katsele startinud.

Neljas katse saab kohe alguse - ning väidetavalt sajab seal vihma. Kõigi eelduste kohaselt on see suur eelis esimestele startijatele, sest lõpuosa meeste jaoks võib rada olla juba parajaks mudamülkaks muutunud. Ootame põnevusega!

Ralli üldseis 3. katse järel: Tänak tõusis poodiumikohale!

Paddoni finišiga saab kolmanda katse lukku lüüa. Katsevõit taas Mikkelsenile.

Järgmisel katsel sajab väidetavalt paduvihma!

Lenno Luks: Latvala sõidab sama kiiresti, kui katkise rehviga Lappi?...

Östberg seekord nii kiire ei ole ning kaotab Mikkelsenile 7,9 sekundit.

Suninenilt taas väga hea sõit - Mikkelsenile kaotust vaid 0,8 sekundit ja teine koht! Soomlane on üldarvestuses tugeval neljandal kohal.

Aga Breen tuleb hästi! Hetkel kolmandaks, kaotust Mikkelsenile 3,3 sekundit.

Latvala ei suuda ka sel katsel kõrgesse mängu sekkuda. Kaotust 12,6 sekundit. Rada peaks iga autoga puhtamaks minema, ent praegused ajad seda küll ei näita."Rada oli väga libe ja ma ei leidnud head rütmi."

panda: Tänak on jälle selgelt kiirem Toyota mulle tundub. Mikelsen tundub hetkel eriklass olevat. Loodame, et liiga kaugele ära ei lähe eest muidu igav.

Eelmisel katsel roolisüsteemi vigastanud Evans kaotab sel katsel Mikkelsenile 11,5 sekundit.

Bob: Tundub,et Lappil on rehvi needus peal.Iga rallil rehv puru.

Mikkelsen on taas kiireim - 2,8 sekundit edu Tänaku ees. Ralli kokkuvõttes jääb eestlane norralasest maha 15,6 sekundiga.

Lappi aeg on pettumus - Tänakule koguneb kaotust lausa 12,6 sekundit. "Rehv läks kohe alguses katki ja sõitsime selle peal lõpuni. Nüüd peame selle ära vahetama ja hoolduspausini ilma varurehvita sõitma."

Tänak: "Suutsime natuke autot paremaks muuta. Rada oli suhteliselt kuiv, nii et ilmselt läheb see iga sõitjaga puhtamaks."

Ralli liider Mikkelsen on splittide järgi Tänakuga täpselt samas taktis sõitmas.

Tänak lõpetab hea ajaga - edu Neuville'i ees 1,5, Ogier' ees 6,3 sekundit.

Üldarvestuses jääb Tänak Neuville'ist vaid 0,1 sekundit maha. Ogier'd edestab ta 6,1 sekundiga.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 4,8 sekundit.

Tänak püsib splittides stabiilselt Neuville'ist sekundi ja Ogier'st nelja sekundi võrra eespool.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-tiimikaaslane-avaldas-ootamatu-rallivalise-pohjuse-miks-talle-sardiinia-meeldib?id=82583973

Lappi kaotab juba esimeses splitis Tänakule 3,8 sekundit. Kas väike eksimus tuli sisse?

Neuville finišis - 10.47,6.

Esimeses splitis on aga Tänak ühtlasi sekundi võrra Neuville'ist nobedam.

Neuville on Ogier'st stabiilselt kiirem ka järgmistes splittides.

Esimene splitt tuleb sel katsel juba vähem kui kahe minuti järel, aga seal on Ogier Neuville'ist juba 1,3 sekundit aeglasem.

roadkiller66: Ei tea, kas nemad ka astmaatikud :)))

Kolmas kiiruskatse on samal ajal alanud!

Kaur: Nagu suusatamist jälgiks, norrakad tipus :)

lahutatude: Arvestades Mikkelseni sõidustiili ja Sardiinia teid, on natuke raske uskuda, et mees sellise tempoga pikalt rajal püsib. Samas järgmised 5 meest on kõik 2 sekundi sees niiet tibusid veel vara lugeda.

K: Ei tea kas Järveoja jättis seekord käekella ostmata...

Kalle Kaljula: Tundub ,et Mikelseni ajas keegi taga ja tal oli surmahirm :)

Järgmist katset ei tule enam kaua oodata - see algab kell 10.49.

Natuke jah. Suurtest plaanidest tundub ekraani kaudu, et päike hakkab pigem välja tulema ja rada kuivama - see on ainult vesi tagantpoolt startijate veskile.

panda: Östbergi kasuks täägib ilmselt hetkel hea stardikoht?

Eks temalt ole sellist sõitu kogu aasta jooksul oodatud ka, aga seni ei ole seda erinevatel põhjustel veel nähtud. Eks näis, kas ta suudab ka ülejäänud rallil sellist kiirust näidata - teame ju, et kolm pikka päeva on veel ees.

Peeter: Mis see Mikkelsen tegi? Lõikas? 10 sekki kõikidega teistega tundub ebareaalne

Norralaste kaksikjuhtimine läks lahti ka ralli üldjärjestuses. Tänak tõusis nelja koha võrra kuuendaks.

2. kiiruskatse tulemused:

Eelmisel aastal Sardiinia rallit pikalt juhtinud Paddon seekord nii kiire ei tundu olevat. 17,2 sekundit kaotust Mikkelsenile ning alles kümnes koht.

Evans on finišis - kaotust kogunes lõpuks pisut üle 13 minuti. Selle pealt on veel hea õnne korral võimalik isegi ralli lõpuks mõne punkti peale jõuda. "Sõitsime vastu kaljuseina ja murdsime roolivarda. Saime küll auto taas liikuma, aga mõistagi kaotasime palju aega."

Östberg läheb teiseks - 9,1 sekundit kaotust Mikkelsenile. Norralaste kaksikvõim!

Evans taas liigub. Head uudised tema jaoks - päeva katkestamine oleks tähendanud väga suurt ajakaotust, nüüd piirdub ta siin paarikümneminutilise tagasilöögiga.

Suninen kaotab finišis 16,1 sekundit, kuigi oli vahepeal Mikkelsenile vaid mõni sekund alla jäämas. Soomlase autol on katki nii esimene kui tagumine põrkeraud. "Olin aeglane ja kaotasin aega. Läksime väheke teepervedele vastu, sellest katkised pamperid."

Suninen on kolmanda ja neljanda spliti vahel koguni kümme sekundit tagasi andnud. Craig Breen ütles, et tema lasi ühe mahasõidu pikaks - mis juhtus soomlasel?

Evansist fotosid:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1004983357338456064

Tundub jah, et kuna praegu rohkem enam juurde ei saja, kipub tee pigem kuivama. Mikkelsen rääkis, et mõnel pool on kindlasti taganttulijatel eelis, mõnes teises kohas on aga eelmiste sõitjate tõttu libedam. Praegu piilub juba pilve tagant päikegi, nii et tee ikkagi kuivab kiiresti.

eid_151664734a761e: Aegasid vaadates jääb siiski mulje, et hoolimata niisketest oludest, on taganttulijatel siiski eelis...

Breen on lõpetanutest viimane - kaotust Mikkelsenile 16,5 sekundit.

We er tsee: 10 sekiga mikkelsenile alla jääda nõuab kõne inseneridele, et was is loos boys

Latvala finišis: 9,7 sekundit kaotust Mikkelsenile ja praegu teine koht.

Katkestanud Evans oli sealjuures enne seda näidanud väga head kiirust ning jäi Mikkelsenist vähem kui sekundiga maha. Praegu näitab taas head tempot Teemu Suninen, kes on kolmandas splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem.

Evans suutis auto niivõrd raja kõrvale parkida, et ülejäänuid see liialt segada ei tohiks. Latvala pardakaamera näitas just, kuidas nad Evansist möödusid.

Lappilt küsiti kusjuures samuti Tänaku probleemi kohta ning soomlane arvas, et pigem on tegu lihtsalt antud teeoludega.

Indrek: Kui kurvides saba jääb raskeks, on vaja auto balanss üle vaadata. Mõtlemist on. Kui sirgetel kiire ja kurvides niipalju ära annab, on vaja midagi muuta.

Mikkelsen on samal ajal võimsalt finišis - 10,4 sekundit Tänakust kiiremini! Vau!

Kaardilugeja Dan Barritt teatab tiimile, et vedrustus on katki. Kordused näitavad, et ühes paremkurvis rammis ta kaljuseina.

Evans on seisma jäänud ja autost väljas!

Lappi on finišis ja katse viimasel osal on ta pisut tagasi andnud - kaotust Tänakule koguneb 3,8 sekundit.

Tänak: "Polnud paha. Kiiremates osades on auto väga hea, aga aeglasemates osades on autot raske pöörata, nagu ka eilsel publikukatsel."

Samal ajal on eestlane finiši poole tuhisenud ning joone ületanud - edu Neuville'i ees on lõpuks 0,2 sekundit.

Mikkelsen jätkab võimsalt: kolmandas splitis on ta Tänakust lausa 4,6 sekundit kiirem!

Ogier: "Nende oludega on hea esimeste seas olla. Üritasime mitte liiga palju riske võtta."

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 2,1 sekundit.

Mikkelsen läheb teises splitis võimsalt liidriks, edu Lappi ja Neuville'i ees 2,1 sekundit.

Neuville: "Olud on väga keerulised. Teadsime, et läheb raskeks, aga vihm enne katset tegi raja tõesti libedaks."

Vaheaegade põhjal tuleb Tänaku-Neuville'iga samas rütmis ka Lappi. Mikkelsen ei jää samuti kaugele.

Neuville on samal ajal finišis - esimene märk maas on 18.38,7.

Tänak läheb kolmandas splitis Neuville'i ees 0,5 sekundiga liidriks. Ogier kaotab talle seal 2,5 sekundiga.

Tänaku esimene vaheaeg tuleb teisest splitis ja see on korralik: Neuville'ist vaid 0,4 sekundit aeglasem, Ogier'st 3,3 sekundit kiirem.

Ogier kaotab Neuville'ile esimeses splitis lausa 4,2 sekundit.

Tänak on nüüd samuti rajal. Samal ajal on Neuville pannud splittides esimese märgi maha - 3.28,3. Ootame huviga võrdlust Ogier'ga.

Ogier' pardakaamerast oli näha, et Neuville oli juba ühes kurvis päris piraka kivi rajale paisanud.

Tuletame meelde - täna on kasutusel kolmeminutilised stardiintervallid. Teine mees Ogier on samuti rajal, Tänakuni jääb veel kolm minutit.

Katse on alanud - Neuville on rajal!

Hommikune rehviinfo. Tänak, Neuville ja Ogier on kõik rajal viie pehmega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1004968929029246976

Tänase avakatseni on veel ümmarguselt pool tundi jäänud, aga meeldetuletuseks stardijärjekord:https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1004964992636973056

Tere hommikust, rallisõbrad! Ilmaolud Sardiinias on täna oodatult vihmased ja märjad. Kui teed väga sopaseks ja mudaseks lähevad, võib see eeliseks saada just esimestena alustavatele meestele.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1004948941920751617

https://twitter.com/OttTanak/status/1004785124880330754

Sellega on esimene katse lõppenud

Ott tänak 10. kohal

Ogier liider ja Mikkelsen kaotab talle 0.1 sekundiga

Nüüd rajale MM-sarja liidrid Ogier ja Neuville

Ott Tänak kaotab liidrile 2.4 sekundit

Mikkelsen uus liider

Temaga koos Mikkelsen

Nüüd rajal meie oma Ott Tänak!

"Miinimum eesmärk on poodium," teatas Lappi

2.03.6 Evansi ajaks

Evans uus liider

Latvala ajaks tuli 2.04.6

Sunineni aega muudeti, ajaks oli 2.04.5

Rajale järjekordne Toyota juht Esapekka Lappi ja britt Elfyn Evans

Breen: "Polnud parim algus."

"Tunne on hea ja auto sõidab hästi," ütles Latvala

Jari-Matti Latvala edestas Breeni kindlalt

Suninen sai Ostbergiga sama aja, 2.04.6

Nüüd rajale Toyota juht Latvala ja iirlane Citroenis Craig Breen

"Rasked sõiduolud on kindlasti praegu," ütles Ostberg

Kaotus Paddonile 0.3 sekundit

Ostbergi aeg on 2.04.6

2.04.3 hetkel kiireim aeg

Rajal on kohe Mads Ostberg ja Teemu Suninen

Paddoni ajaks läheb kirja 2.04.3

Järgmisena rajale WRC sarja auto. Esimesena tuleb Hayden Paddon Hiundayga, temaga samaaegselt veel tšehh Jan Kopecky

Veiby aeg jääb püsima

Veiby ajaks 2.08.2

Veiby sõidab Levebvre aja üle

Veiby sõidab rajal väga laia joonega

Järgmisena rajal jaapanlane Takamoto Katsuta ja Norra sõitja Ole Christian Veiby

Levebvre sõitis ajaks 2.09.01

Nüüd lähevad rajale sõitma WRC-2 sarjas sõitvad jaapanlane Hiroki Arai ja prantslane Stephane Levebvre

Vihmane ilm teeb sõiduolud keeruliseks

Esimeses paaris sõitsid WRC-2 sarjas mehhiklane Benito Guerra ja itaallane Fabio Andolfi

Hetkel rajal mehhiklane Benito Guerra

Ott Tänak läheb rallile 8. mehena

https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1004771240228376576

Õhtuse katse pikkuseks on 2 kilomeetrit.

Tere õhtust! Peatselt, kell 20.00 saab alguse Sardiina MM-ralli õhtuse publikukatsega.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1004767600440684545

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1004749473954885633

https://twitter.com/rockollector/status/1004726640348401665

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-ott-tanak-eesmark-on-anda-maksimum?id=82577473

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-ott-tanak-testikatsel-pole-teiste-jalgimine-oluline?id=82575253

Meie jaoks on mõistagi hea märk, et esineliku sees on koguni kolm Toyotat. Samas tuleb meeles pidada, et testikatsetelt ei maksa väga palju väga lugeda, sageli on seal sõitjatel omad seadistusnõksud ja plaanid, mida katsetada. Õiget kiirust hakkab ikkagi näitama ralli ise!

Tundub, et võib tasapisi WRC meeste osas testikatsele joone alla tõmmata. Isegi, kui keegi veel sõidab, siis viimased ajad on näidanud, et väga kiireid aegu enam ei näidata. Seega - testikatse tulemused:

Nüüd on viimase WRC mehena oma kolmanda sõidu teinud ka Breen, kes aga samuti aega parandada ei suutnud.

"Nunnupilti" ka! Tänak kirjutab Twitteris, et traditsiooniliselt on Sardiinia rallil ka tema pere kaasas.https://twitter.com/OttTanak/status/1004646275554344961

Turmas: Citroen ilma Meekita, 10, 11 koht :)

Neuville on tõesti juba viiendat korda testikatse läbi sõitnud, aga aega parandada ei õnnestunud. Belglane jagab endiselt Lappi ja Tänakuga 3.-5. kohta.

Latvala pildi pealt on näha, et ka Ott Tänaku auto on hetkel hooldusalas.https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1004642918727118849

Ogier on väidetavalt jälle testikatsel pisut välja sõitnud. Seekord kaotas ta umbes kümmekond sekundit.https://twitter.com/rockollector/status/1004641198437470209

Mikkelsen on kolmanda läbimise ära teinud, aga aega ei parandanud.

Ei ole Neuville veel lõpetanud!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1004637528685793280

Hetkeseis:

Craig Breen ja Andreas Mikkelsen on hetkel kaks ainsat WRC sõitjat, kes pole nõutud kolme läbimist täis teinud. Breen on praegu sootuks hooldusalas meeskonnaga suhtlemas.

Tänak on nüüd ka kolmandat korda rajal käinud - ajaks 1.54,8, mis viib ta hetkel koos Lappi ja Neuville'iga kolmandat kohta jagama.

Tundub, et Paddoni ja Neuville'i jaoks on testikatse lõppenud.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1004633062876033025

Teistest pisut hiljem alustanud Latvala põrutab uue liidriaja - 1.53,9! Ilmselt läheb peagi rajale ka Tänak.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1004628622332841984

Neuville pigistab neljandal läbimisel välja 1.54,8. Tänak on seni piirdunud kahe üritusega.

Eksimuse stiilinäide ka Mikkelsenilt (Eesti lippude juures!):https://twitter.com/RallyJust/status/1004624385053995008

Ei ole see testikatse rallimeeste jaoks sugugi lihtsalt läinud - väike eksimus samas kohas ka Teemu Suninenilt.https://twitter.com/RallyJust/status/1004624145567617024

Sellise spinni tõttu kaotas Neuville aega!https://twitter.com/RallyJust/status/1004623313459654657

Mikkelseni masinat putitatakse samal ajal hooldusalas:https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1004622649518186496

Vahepeal on rajal ära käinud ka Latvala. Tema teine läbimine - 1,56.7

Lappi paneb uue märgi maha - 1.54,8.

Elfyn Evans saab kolmandal läbimisel kirja päeva parima aja - 1.56,1.

Võimalik, et Neuville'il on midagi juhtunud - kolmanda läbimise ajaks saab belglane kirja 2.05,6.

Video Tänaku teisest läbimisest:https://twitter.com/cicles7/status/1004617492688506880

Paddon lööb Tänaku aja üle - 1.56,2. Suninen kaotab eestlasele vaid kahe kümnendikuga - 1,56,7.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-maailmameister-ogier-lohkus-autot-juba-testikatse-esimesel-labimisel?id=82572733

Ogier, Östberg ja Mikkelsen naasevad ralliparki.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1004618363627175936

Tundub, et Latvala pole veel lihtsalt rajale asunud. Testikatsel on see tavaline, et mõned sõitjad ei lähe kohe esimesel võimalusel peale.

eid_15305d52f6a380: Kus on Latvala?

Ja täpselt nii ka on - Tänak sõidab teisel läbimisel välja koguni 1.56,5, Neuville 1.57,0. Lappi on samuti kiire - 1.57,3.

Usutavasti on Neuville'il, Tänakul ja ka Ogier'l (kui auto liialt kahjustada ei saanud) teine läbimine kiirem, sest tee on nüüd puhtamaks sõidetud.

Hetkeseis:https://twitter.com/OpensTightens/status/1004616695384870912

Paddon sõidab välja teise aja - 2.00,5.

Östberg ja Suninen saavad samuti esimese aja kirja: vastavalt 2.02,4 ja 2.02,6.

Vahepealseid aegu: Breen 2.01,3, Evans 2.02.6.

Probleemid ka Andreas Mikkelsenil - norralane on samuti oma autot rappinud ning tal on rehv katki.https://twitter.com/rockollector/status/1004612785144254464

Võrdluseks Ott Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/cicles7/status/1004612016303149057

Ogier' halva aja põhjus on siin - prantslane oleks peaaegu välja sõitnud!https://twitter.com/cicles7/status/1004611652468330496

Esapekka Lappi sõidab välja täpselt 2.00,0. Vahed on päris suured, aga me ei tea praegu mõistagi seda, millise seadistusega ja milliste eesmärkidega sõitjad täpselt rajal on.

Nõnda - esimesed ajad on nüüd olemas! Neuville ja Tänak sõidavad mõlemad välja 2.02,7, Ogier jääb neile aga üle viie sekundi alla: 2.08.5.

Nüüd tundub kõik paigas olevat - esimese mehena on rajale läinud Thierry Neuville.

Turvalisuskaalutlustel on testikatse algus pisut venima jäänud. Loodetavasti saadakse peagi asjad korda.https://twitter.com/RallyeSport/status/1004607922511507456

Ühtegi aega pole veel kirja saadud. Rallipargist testikatseni on mõistagi ka pisut maad sõita.

https://twitter.com/thierryneuville/status/1004603292553490433

https://twitter.com/OttTanak/status/1004602373120167936

Olud on Sardiinias niisked ning vihma oodatakse ka kogu ülejäänud nädalavahetuseks. Pole kahtlustki, et see võib omajagu kaarte segada.

Tere hommikust! Sardiinia ralli on kohe-kohe ukse ees ning tänasele testikatsele on esimese mehena rallipargist lahkunud valitsev maailmameister Sébastien Ogier.