Östberg loodab, et Soome ralli teine koht aitab tal uuesti jalad alla saada

Nädalavahetusel Soome rallil Ott Tänaku järel teise koha saanud norralane Mads Östberg loodab, et see aitas tal kindlustada tehasemeeskonna põhisõitja kohta 2019. aasta hooajaks.

Sel hooajal on Östberg Citroeni roolis kaasa teinud kolmel rallil. Esialgu vaid sellisele perioodile tal leping oligi, kuid Kris Meeke'i vallandamise tõttu saab ta sõita ka teistel etappidel peale Kataloonia ralli.

"Ütleksin, et see oli kõige tähtsam asi, mis ma elus olen teinud," rääkis Östberg ajakirjale Autosport. "Loodan, et see toob mind WRC-sse tagasi. Tagasitee on olnud pikk ning ma olen selle nimel taustal palju tööd teinud."

"Ausalt öeldes saabus madalseis 2016. aastal, pärast mida pöördus kõik ümber. Olin oma 2017. aastaga rahul. See näitas, et mul on tase olemas ning mind hakati sel spordialal uuesti respekteerima."

Östberg tunnistas, et läks Soome tegelikult neljandat kohta püüdma, sest pidas Toyota piloote kodustel teedel niivõrd palju paremaks. "Me tulime Soome neljanda koha pärast võitlema. Ootasime, et Toyota on pikalt ees. Nad testisid selleks umbes 20 päeva, meie olime siin vaid kolm päeva. Suurepärane, et me nendega võidelda suutsime. Sõitsin Jari-Matti Latvalaga võideldes mõned oma elu parimad katsed," lisas ta.