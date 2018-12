Östberg ja Paddon leidsid uueks aastaks juba esimese sõiduvõimaluse

Östberg jäi üleliigseks Citroeni tiimis ning Paddonile ei leidunud enam kohta Hyundais.

Uus-Meremaal peetav Otago Classic Rally teatas nüüd kohalikus meedias, et nad on mõlema mehega suutnud sisuliselt käed lüüa, et nad osaleksid tuleval aastal nende võidukihutamisel.

“Meil on väga hea meel, et Mads tuleb taaskord meie rallile,“ sõnas Otago ralli pressiesindaja Roger Oakley. “Ta on rallispordi jaoks suurepärane saadik.“

Östberg kihutas Uus-Meremaal ka eelmisel aastal, kuid toona jäi ta oma Ford Escortiga raja äärde. Tuleval aastal on Östberg taaskord stardis Rossendale Rally Team Ford Escort RS1800-ga.

Lisaks Östbergile on stardijoonele taaskord tulemas ka kohalik staar Hayden Paddon.

Otago ralli peetakse tuleval aastal 13.-14. aprillini.

WRC-sarjas kaasa löövad mehed valmistuvad samal ajal Argentina ralliks.