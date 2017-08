Oskuslikult kihutav Tänak võttis üliraskel kiiruskatsel rehvidest viimse välja

Saksamaa rallil pannakse lõplik paremusjärjestus suuresti paika laupäevaste Panzerplatte kiiruskatsetega. 41,97 km pikkusel sõjaväekompleksis kihutaval kiiruskatsel on eksimused sisuliselt lubamatud, kuna õigelt teelt välja kaldudes ootavad ees tankide peatamiseks mõeldud betoonplokid.

Antud kiiruskatse läbitakse laupäeval kahel korral. Esimesel korral näitas ralli üldliider Ott Tänak seal suurepärast kiirust ning sai kirja kolmanda aja. Eestlane kaotas 2,8 sekundiga Juho Hänninenile ja 0,4 sekundiga Sebastien Ogier'le. Põhilist konkurenti Andreas Mikkelseni suutis eestlane edestada 9,0 sekunidga.

Pikal kiiruskatsel suutis Tänak võtta oma Ford Fiesta alla sätitud Michelini rehvidest sisuliselt maksimumi. Tänak oli pikale kiiruskatsele kaasa võtnud nii kõva kui ka pehme seguga rehvid. Kõva seguga rehvid on teatavasti vastupidavamad. Pehmed on aga kiiremad, kuid kuluvad ka kiiremini.

Tänak sõnas ralliraadiole, et 6 km enne pika kiiruskatse finišit läks tagumine rehv. Eestlane sõnas, et esialgu arvas ta, et rehv lõhkes, kuid nii hull asi siiski ei olnud. Lisaks oli obaduse saanud ka Tänaku Fordi esimene vasak ratas ning veidike oli tühjaks jooksnud ja tagumine parem rehv. Õnneks oli järgmise katse eel kavas ka rehvivahetus ja kerge puhkus.